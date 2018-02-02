23:05 02 февраля

Американская военная делегация посетила центр подготовки ВСУ под Львовом

Представители ВС США во главе с командующим Сухопутными войсками США в Европе генерал-лейтенантом Кристофером Каволи вчера посетили Международный центр миротворчества и безопасности во Львовской области, передает Интерфакс.

Архивное фото

Сообщается, что иностранных гостей встречал начальник Национальной академии сухопутных войск генерал-лейтенант Павел Ткачук.


«Глава учебного заведения рассказал гостям об условиях и особенностях подготовки подразделений на базе Международного центра миротворчества и безопасности, а также выразил благодарность американским коллегам за вклад в процесс обучения украинских военных», – говорится на сайте академии.

Согласно информации, «находясь в Центральном городке, Каволи ознакомился с возможностями Центра имитационного моделирования Учебного центра подготовки подразделений». Он также встретился с личным составом инструкторов ВС США, которые проводят подготовку подразделений ВС Украины в рамках деятельности «Объединенной многонациональной группы по подготовке – Украина».

Кроме того, американские военные «имели возможность понаблюдать за ходом проведения занятий по противодействию самодельным взрывным устройствам и тактической медицине», добавили в пресс-службе учебного заведения.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 9

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  1. Spartanez300 Сегодня, 13:25
    Холопов своих оно же пушечное мясо инспектируют , Ткачук не упустил возможность американцам зад вылизать .
    Spartanez300
    1. влад66 Сегодня, 13:30
      Цитата: Spartanez300
      Холопов своих инспектируют .

      И потом на Донбасс погонят удоды.
      иностранных гостей встречал начальник Национальной академии сухопутных войск генерал-лейтенант Павел Ткачук.

      Гопак то не плясал перед хозяином? . yes
      влад66
      1. Чёрный Сегодня, 13:39
        По случаю приезда высоких гостей подопытным дали свежего хлеба и тарелку супа... laughing
        Чёрный
      2. Сепар ДНР Сегодня, 13:41
        Цитата: Spartanez300
        Холопов своих оно же пушечное мясо инспектируют

        Цитата: влад66
        И потом на Донбасс погонят удоды.

        К сожалению,слушатели таких элитных ВУЗ, не нуждаются в погонщиках. Сами поскачут в припрыжку,да ещё и других погонят.
        Несвидомых и хоть чуточку лояльных России и Донбассу,там не держат no .

        Вердикт один : УНИЧТОЖАТЬ !
        Сепар ДНР
        1. ul_vitalii Сегодня, 14:09
          Послушать бы его английский с хохлятским акцентом. smile
          ul_vitalii
  2. Дормидонт Сегодня, 13:32
    Какая замечательная мишень для ВКС пропадает
    Дормидонт
  3. Геркулесыч Сегодня, 13:56
    Поехали янки голодную укроинскую армию обьедать! lol
    Геркулесыч
    1. ul_vitalii Сегодня, 14:11
      Как бы самих не сожрали и не разобрали на сувениры.
      smile
      ul_vitalii
  4. anjey Сегодня, 16:05
    Представители ВС США во главе с командующим Сухопутными войсками США в Европе генерал-лейтенантом Кристофером Каволи вчера посетили Международный центр миротворчества и безопасности
    от таких "миротворцев" из сша, за метр войной разит...., если уж кто настоящий миротворец,дак это исторически - Российский солдат,как никак ,веками было доказано.....
    anjey
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