Американская военная делегация посетила центр подготовки ВСУ под Львовом
Представители ВС США во главе с командующим Сухопутными войсками США в Европе генерал-лейтенантом Кристофером Каволи вчера посетили Международный центр миротворчества и безопасности во Львовской области, передает Интерфакс.
Сообщается, что иностранных гостей встречал начальник Национальной академии сухопутных войск генерал-лейтенант Павел Ткачук.
«Глава учебного заведения рассказал гостям об условиях и особенностях подготовки подразделений на базе Международного центра миротворчества и безопасности, а также выразил благодарность американским коллегам за вклад в процесс обучения украинских военных», – говорится на сайте академии.
Согласно информации, «находясь в Центральном городке, Каволи ознакомился с возможностями Центра имитационного моделирования Учебного центра подготовки подразделений». Он также встретился с личным составом инструкторов ВС США, которые проводят подготовку подразделений ВС Украины в рамках деятельности «Объединенной многонациональной группы по подготовке – Украина».
Кроме того, американские военные «имели возможность понаблюдать за ходом проведения занятий по противодействию самодельным взрывным устройствам и тактической медицине», добавили в пресс-службе учебного заведения.
Сообщается, что иностранных гостей встречал начальник Национальной академии сухопутных войск генерал-лейтенант Павел Ткачук.
«Глава учебного заведения рассказал гостям об условиях и особенностях подготовки подразделений на базе Международного центра миротворчества и безопасности, а также выразил благодарность американским коллегам за вклад в процесс обучения украинских военных», – говорится на сайте академии.
Согласно информации, «находясь в Центральном городке, Каволи ознакомился с возможностями Центра имитационного моделирования Учебного центра подготовки подразделений». Он также встретился с личным составом инструкторов ВС США, которые проводят подготовку подразделений ВС Украины в рамках деятельности «Объединенной многонациональной группы по подготовке – Украина».
Кроме того, американские военные «имели возможность понаблюдать за ходом проведения занятий по противодействию самодельным взрывным устройствам и тактической медицине», добавили в пресс-службе учебного заведения.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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