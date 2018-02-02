23:02 02 февраля

Кадры из Сирии: Су-25 выдержал попадание из крупнокалиберной зенитки

ВКС России нарастили количество боевых вылетов в провинцию Идлиб в связи с активными наступательными действия сирийской армии. В операции принимают участие штурмовики Су-25, которые как ничто лучше подходят для оказания непосредственной огневой поддержки с воздуха.

Террористы, в свою очередь, не оставляют попыток сбить российские самолеты, не осознавая, что сделать это имеющимся у них оружием не выйдет. Более того, российские бронированные Су-25 уже не раз попадали под обстрел с земли, однако ни один случай не увенчался успехом для боевиков.

Очередная попытка была предпринята 1 февраля. Террористы открыли огонь из крупнокалиберных зенитных установок, и как видно на 15-й секунде видео, один из снарядов все же попал по корпусу штурмовика. Тем не менее, никакого вреда ему это не причинило и самолет продолжил свой полет в заданном направлении.




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Комментарии 15

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  1. Spartanez300 Сегодня, 13:33
    Успехов нашим летчикам .
    Spartanez300
    1. фигвам Сегодня, 13:43
      Мне показалось что попадания всё же не было.
      фигвам
  2. Стрелецкос Сегодня, 13:34
    Летающий танк, знамо чей потомок)
    Стрелецкос
  3. bistrov. Сегодня, 15:01
    При замедлении видно,что снаряд разорвался не долетая самолета,т.е. попадания не было.
    bistrov.
    1. Ниточкин Сегодня, 16:36
      Одно из двух, либо сработал бесконтактный взрыватель, либо наши изобрели и ставят на штурмовики какую то систему по подрыву на безопасном расстоянии подлетающих зенитных снарядов ))
      Ниточкин
    2. svp67 Сегодня, 21:13
      Цитата: bistrov.
      При замедлении видно,что снаряд разорвался не долетая самолета,т.е. попадания не было.

      А как считаете осколки от разорвавшегося снаряда самолет зацепить могли?
      svp67
  4. kig Сегодня, 15:37
    А говорили, что наши самолеты бомбят с высот не менее 5000 метров ...
    kig
    1. Bronevick Сегодня, 22:01
      У Су-25 устаревший прицельный комплекс, на 1000 метров и то проблемы есть.
      Bronevick
    2. Viking Сегодня, 22:24
      Бомбардировщики бомбят (как правило) с большой высоты, а Су-25 - штурмовик.
      Viking
  5. senima56 Сегодня, 15:56
    Во-первых: где там "попадание в смолет"?! Во-вторых: если противник имеет на ооружение зенитки, то летчики должны соблюдать высоту полета недоступную для зенитного огня. И в-третьих: если о наличии зениток (ракет, ПЗРК и проч.) у противника ничего неизвестно- начальника разведки "к стеночке"!
    senima56
    1. Viking Сегодня, 22:25
      Вполне известно - что ПЗРК есть.
      Viking
  6. трассер Сегодня, 18:10
    Снаряд разорвался не долетая.
    трассер
  7. Дедсаня Сегодня, 19:32
    Наши самолёты и лётчики лучшие в мире!
    Дедсаня
  8. Феникс_Львов Сегодня, 19:53
    Вообще-то, на видео хорошо заметно, что снаряд разорвался рядом, не меньше как в пять метрах, а может, и дальше.
    Феникс_Львов
  9. master2 Сегодня, 22:01
    раз 5 пересматривал, не вижу попадания!
    master2
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