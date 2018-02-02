Кадры из Сирии: Су-25 выдержал попадание из крупнокалиберной зенитки

ВКС России нарастили количество боевых вылетов в провинцию Идлиб в связи с активными наступательными действия сирийской армии. В операции принимают участие штурмовики Су-25, которые как ничто лучше подходят для оказания непосредственной огневой поддержки с воздуха.



Террористы, в свою очередь, не оставляют попыток сбить российские самолеты, не осознавая, что сделать это имеющимся у них оружием не выйдет. Более того, российские бронированные Су-25 уже не раз попадали под обстрел с земли, однако ни один случай не увенчался успехом для боевиков.



Очередная попытка была предпринята 1 февраля. Террористы открыли огонь из крупнокалиберных зенитных установок, и как видно на 15-й секунде видео, один из снарядов все же попал по корпусу штурмовика. Тем не менее, никакого вреда ему это не причинило и самолет продолжил свой полет в заданном направлении.











