23:04 02 февраля

В Забайкалье проведена проверка боеготовности артиллерийского соединения

Подразделения артиллерийского соединения Восточного округа, прошли проверку боеготовности в ходе учения на полигоне в Забайкальском крае, передает Интерфакс сообщение пресс-службы ВВО.

В Забайкалье проведена проверка боеготовности артиллерийского соединения


Артиллеристы совершили марш на штатной технике в район сосредоточения, где выполнили нормативы по развертыванию огневых позиций, их инженерному оборудованию и маскировке, обнаружению целей и решению задач по их огневому поражению,
говорится в релизе.


В учении были задействованы экипажи и боевые расчеты гаубиц «Мста-Б» и самоходных противотанковых ракетных комплексов «Штурм-С».

Сообщается, что в ходе маневров, «военнослужащие соединения провели разведку целей с использованием современных станций и комплексов артиллерийской разведки, офицеры-артиллеристы отработали теоретическое решение индивидуальных задач по огневому поражению "противника" из огневых позиций разной степени сложности с применением различных типов боеприпасов, в том числе высокоточных»,

К учению было привлечено около 700 военнослужащих, задействовано более ста единиц вооружения и военной техники.

Использованы фотографии: Минобороны РФ
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Комментарии 5

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  1. Геркулесыч Сегодня, 13:47
    Могли и резервистов приобщить к стрельбам! Пора людей на более современную технику переучевать, а то многие с 90 х годов оружие видали только по зомбиящику!
    Геркулесыч
    1. сибиралт Сегодня, 14:04
      Резервистов беречь надо. Они отдали долг Родине. Их лучше в летнее время приобщать. winked
      сибиралт
  2. ramzes1776 Сегодня, 14:08
    Как были у них в бригаде 25 лет назад Мста Б, так до сих пор и остались. Штурм-С тоже со времен СССР, на хранении до недавнего времени стояли.
    ramzes1776
    1. Alexey RA Сегодня, 15:54
      Цитата: ramzes1776
      Как были у них в бригаде 25 лет назад Мста Б, так до сих пор и остались. Штурм-С тоже со времен СССР, на хранении до недавнего времени стояли.

      Это же ВВО. Там и с другой стороны границы тоже техника времён СССР/Дэн Сяопина, слегка разбавленная новыми образцами.
      Мстя-Б по меркам ВВО - вообще новьё. В тех краях до сих пор "геноциды" бегают и стреляют.
      Alexey RA
  3. moreman78 Сегодня, 19:01
    Цитата: Alexey RA
    Цитата: ramzes1776
    Как были у них в бригаде 25 лет назад Мста Б, так до сих пор и остались. Штурм-С тоже со времен СССР, на хранении до недавнего времени стояли.

    Это же ВВО. Там и с другой стороны границы тоже техника времён СССР/Дэн Сяопина, слегка разбавленная новыми образцами.
    Мстя-Б по меркам ВВО - вообще новьё. В тех краях до сих пор "геноциды" бегают и стреляют.

    Геоцинт - самоходный, поэтому и лучше, чем Мста-Б
    moreman78
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