В Забайкалье проведена проверка боеготовности артиллерийского соединения

Артиллеристы совершили марш на штатной технике в район сосредоточения, где выполнили нормативы по развертыванию огневых позиций, их инженерному оборудованию и маскировке, обнаружению целей и решению задач по их огневому поражению,

Подразделения артиллерийского соединения Восточного округа, прошли проверку боеготовности в ходе учения на полигоне в Забайкальском крае, передает Интерфакс сообщение пресс-службы ВВО.говорится в релизе.В учении были задействованы экипажи и боевые расчеты гаубиц «Мста-Б» и самоходных противотанковых ракетных комплексов «Штурм-С».Сообщается, что в ходе маневров, «военнослужащие соединения провели разведку целей с использованием современных станций и комплексов артиллерийской разведки, офицеры-артиллеристы отработали теоретическое решение индивидуальных задач по огневому поражению "противника" из огневых позиций разной степени сложности с применением различных типов боеприпасов, в том числе высокоточных»,К учению было привлечено около 700 военнослужащих, задействовано более ста единиц вооружения и военной техники.