Шойгу: А-100 в ходе испытаний подтвердил правильность принятых технических решений

Проверены аэродинамические характеристики самолета А-100 с установленным антенным обтекателем, работа всех самолетных систем и радиотехнической аппаратуры. Испытания подтвердили правильность принятых технических решений

Новый самолет радиолокационного дозора и наведения А-100 в ходе испытаний подтвердил правильность принятых технических решений, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе селекторного совещания ведомства.- сказал он.Он напомнил, что первый полет опытного образца А-100 состоялся в ноябре 2017 года.Самолет А-100 создается в рамках опытно-конструкторской работы "Премьер-476". Он должен прийти на смену самолетам А-50 и А-50У.Базой для создания А-100 послужил военно-транспортный самолёт Ил-76МД-90А. На нем установлен обтекатель с антенной системой и новейшее специальное радиотехническое оборудование, позволяющие быстро наращивать радиолокационное поле на заданном операционном направлении. Кроме этого, авиационный комплекс может обнаруживать и сопровождать воздушные и иные цели, а также участвовать в управлении истребительной и ударной авиацией при наведении на воздушные, наземные и морские цели.Как ранее сообщал Шойгу, серийные поставки самолетов А-100 в войска начнутся в 2020 году.