23:03 02 февраля

Шойгу: А-100 в ходе испытаний подтвердил правильность принятых технических решений

Новый самолет радиолокационного дозора и наведения А-100 в ходе испытаний подтвердил правильность принятых технических решений, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе селекторного совещания ведомства.

Проверены аэродинамические характеристики самолета А-100 с установленным антенным обтекателем, работа всех самолетных систем и радиотехнической аппаратуры. Испытания подтвердили правильность принятых технических решений
- сказал он.

Шойгу: А-100 в ходе испытаний подтвердил правильность принятых технических решений



Он напомнил, что первый полет опытного образца А-100 состоялся в ноябре 2017 года.

Самолет А-100 создается в рамках опытно-конструкторской работы "Премьер-476". Он должен прийти на смену самолетам А-50 и А-50У.

Базой для создания А-100 послужил военно-транспортный самолёт Ил-76МД-90А. На нем установлен обтекатель с антенной системой и новейшее специальное радиотехническое оборудование, позволяющие быстро наращивать радиолокационное поле на заданном операционном направлении. Кроме этого, авиационный комплекс может обнаруживать и сопровождать воздушные и иные цели, а также участвовать в управлении истребительной и ударной авиацией при наведении на воздушные, наземные и морские цели.

Как ранее сообщал Шойгу, серийные поставки самолетов А-100 в войска начнутся в 2020 году.

Использованы фотографии: http://авиару.рф/
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Комментарии 32

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  1. Rusland Сегодня, 13:43
    Мы рады, быстрее в войска. smile
    Rusland
    1. сибиралт Сегодня, 13:52
      Красивый самолет получился!
      сибиралт
      1. Сепар ДНР Сегодня, 14:02
        Цитата: сибиралт
        Красивый самолет получился!

        Таким он получился на момент разработки "советского АВАКС" А-50...

        Изменения,внешне никак(или почти никак) не повлияли на облик "старичка".
        А все изменения скрыты ВНУТРИ yes .
        Сепар ДНР
      2. Скифотавр Сегодня, 18:01
        Цитата: сибиралт
        Красивый самолет получился!

        Вот только на фото в статье А-50, а не А-100.
        Скифотавр
    2. RASKAT Сегодня, 19:07
      Старичок А-50 на 650 км видел, новый А-50У видит на 1000 км. Интересно А-100 на сколько видит, всяко не хуже.
      Ну цвет у новой машины просто АТАС! Дизайнеру медаль soldier good
      RASKAT
  2. Владыка Ситх Сегодня, 13:43
    Видео к новости

    Владыка Ситх
    1. фигвам Сегодня, 13:53
      У вас на обоих видео А-50.
      фигвам
      1. КВУ-НСвД Сегодня, 13:57
        Всевидящее Око Мордора следит за светлым миром Запада ! Тёмный Властелин видит кажжждого !!! laughing
        КВУ-НСвД
        1. GRF Сегодня, 15:57
          Цитата: КВУ-НСвД
          Всевидящее Око Мордора следит за светлым миром Запада ! Тёмный Властелин видит кажжждого !!! laughing

          Со смаком страну обс ираешь... Молодессс... Давай ищо, вон мазохистам многим нравится...

          Империей зла люди уважающие свою страну вряд-ли называть будут, к дур акам и предателям это не относится...
          Вот так и делаем выводы...
          GRF
          1. Комментарий был удален.
          2. Lock36 Сегодня, 21:30
            С чего бы Мордор - империя Зла? А добро - это эльфы? Или хоббиты?

            Lock36
      2. NN52 Сегодня, 15:44
        фигвам

        А что у него за антенна такая модная над самой кабиной...
        NN52
  3. Геркулесыч Сегодня, 13:44
    То есть, в программе перевооружения до 2020 года его нету в планах производства? А это плохо! Его нужно начать строить уже сегодня! К 2020 году он безнадежно устареет!
    Геркулесыч
    1. Сепар ДНР Сегодня, 13:51
      Цитата: Геркулесыч
      Его нужно начать строить уже сегодня! К 2020 году он безнадежно устареет!

      Так ли это ? Кто доподлинно знает его характеристики и их соотношение с перспективными иностранными разработками ?
      Сепар ДНР
    2. Владыка Ситх Сегодня, 13:57
      В программе перевооружения модернизация А-50 до А-50У.
      Владыка Ситх
    3. Alex-a832 Сегодня, 14:21
      К 2020 году он безнадежно устареет!

      На счет "безнадёжно" Вы конечно перегнули. Пока еще технологии так быстро не устаревают. Кроме того, в нем наверняка заложили большие возможности для модернизации на будущее.
      А-100 действительно красавец.
      Alex-a832
      1. Григорий_45 Сегодня, 15:28
        проектирование А-100 стартовало в 2000-х. После долгих неурядиц (там еще ошивались индусы, евреи и китайцы), собственно только в 2003 был подписан контракт на ОКР по самолету А-100 с Министерством обороны России.Первый полет планировали на 2016, в 2014 Таганрогский авиазавод получил для переоборудования первый серийный Ил-76МД-90А
        По сравнению с А-50 - бесспорно, шаг вперед. А что там у супостостата?.. (про количество рассказывать не надо - они, в той области, увы, впереди) Они тоже на месте не стояли..
        Григорий_45
  4. mig29mks Сегодня, 13:48
    Вид впечатлил!
    mig29mks
  5. Сержант71 Сегодня, 13:57
    Главное,чтобы средств на закупку хватило. Вещь то дорогая....
    Сержант71
  6. Alexey-74 Сегодня, 14:00
    Интересно, сколько их необходимо в ВС РФ???? Думаю наши многое учли и переплюнули хваленный американский АВАКС....
    Alexey-74
    1. Сепар ДНР Сегодня, 14:09
      Цитата: Alexey-74
      Думаю наши многое учли и переплюнули хваленный американский АВАКС....

      Собственно,что в "древнем",но находящимся всё ещё "на уровне" А-50 хуже АВАКС ?
      Сепар ДНР
      1. Григорий_45 Сегодня, 15:53
        Собственно, что плохого в еще пока летающих МиГ-21 или МиГ -23?..)) А то носятся тут с ПАК-ФА, понимаешь.. hi
        Григорий_45
        1. Сепар ДНР Сегодня, 16:24
          Цитата: Григорий_45
          Собственно, что плохого в еще пока летающих МиГ-21 или МиГ -23?..)) А то носятся тут с ПАК-ФА, понимаешь..

          ГДЕ в России ещё "пока летают 21е и 23ие ? А ?
          Или вы это "в обчем" и ни о чём ?
          Сепар ДНР
          1. Григорий_45 Сегодня, 18:35
            Цитата: Сепар ДНР
            Или вы это "в обчем"

            смысл был о том, что А-50 (40-летней давности) по сравнению с иностранными АВАКСами примерно как МиГ-21 или МиГ -23 супротив современных машин. Мало того что он нам обскакали по количеству, нам нельзя сдавать позиции по качеству. А-50 ныне уже "не торт"
            Григорий_45
    2. Сержант71 Сегодня, 16:03
      Думаю, что не менее пары единиц на каждый военный округ. Значит 10 единиц.
      Сержант71
    3. Григорий_45 Сегодня, 16:18
      Цитата: Alexey-74
      Интересно, сколько их необходимо в ВС РФ

      В Союзе построили 40 штук А-50. Плюс к тому самолеты РТР
      Григорий_45
  7. NF68 Сегодня, 16:08
    Еще один "камень" в основание фундамента вооруженных сил России.
    NF68
  8. nik39reg Сегодня, 16:52
    До чего же красивый самолёт!
    nik39reg
  9. borys Сегодня, 17:46
    Во первых на фото в заголовке статьи А-50 (или А-50У), во вторых в Союзе их было построено около 20 экземпляров. Было построено еще несколько штук с почти такой
    же с виду "тарелкой", но это совсем другая тема.
    borys
    1. Григорий_45 Сегодня, 19:30
      Цитата: borys
      Во первых на фото в заголовке статьи А-50

      А-100 сильно отличим по виду?
      Григорий_45
  10. Сомневающийся Сегодня, 17:55
    Шойгу может и не такое подтвердить... laughing
    Трижды сирии освободитель...
    Сомневающийся
  11. Metallurg_2 Сегодня, 19:36
    Как говорится, не АВАКСом единым...
    Metallurg_2
  12. ланс Сегодня, 19:42
    летуны подключайтесь. на своем веку не видел а-50 с асфальтовой раскраской, может все таки а -50у? что касается аналогов с сша, ни чего нового не рекламируют, слишком были уверенны в себе до кука.
    ланс
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