Провал испытаний поставил под вопрос крупный американский контракт

Вторая за последнее время неудача с испытаниями американских противоракет SM-3 может иметь для США не самые приятные последствия. И дело не только в том, что комплекс ПРО «Иджис» в очередной раз показал разработчикам свою неполноценность. Не менее важны и чисто коммерческие, и политические обстоятельства отношений Соединенных Штатов с Японией.В четверг многие в Пентагоне наверняка испытали большую досаду, когда испытания американской противоракеты SM-3 системы Aegis («Иджис») на Гавайях завершились неудачей. Ракету, входящую в комплекс ПРО «Иджис», запустили с наземной установки, чтобы перехватить цель, выпущенную с самолета. Поставленную задачу ракета не выполнила – хотя ей заранее были известны все параметры мишени, сообщил телеканал CNN со ссылкой на собственные источники.Минобороны США подтвердило факт испытания, однако отказалось комментировать его результаты. Источник канала отметил, что Пентагон оправдывает свое молчание тем, что не хочет накалять обстановку накануне Олимпиады в Южной Корее и на фоне напряженности в отношениях с Северной.Однако военное ведомство Японии в четверг косвенно подтвердило то, о чем отказался говорить Пентагон – испытания завершились провалом. Японские военные, которые собирались было приобрести SM-3 для своей ПРО, пообещали изучить причины фиаско, сообщает в четверг агентство «Киодо». «Это очень дорогое оружие, – цитирует агентство представителя японского минобороны. – Будет плохо, если к нему ослабеет доверие. Нужно тщательно расследовать случившееся».Как напоминает ТАСС, Япония намерена купить первые четыре установки SM-3 Block IIA за 133,3 млн долларов. Токио намерен оснастить этими ракетами боевые корабли с многоцелевой системой слежения и наведения Aegis («Иджис»), а также наземный аналог Aegis Ashore («Иджис эшор»). Две такие установки предполагается разместить в Японии ориентировочно в 2023 году. Нынешние неудачи, по мнению «Киодо», могут отодвинуть сроки развертывания этих ракет.Вообще-то новейшая версия ракеты-перехватчика морского базирования Standart Missle – SM-3 Block IIA системы «Иджис» начала создаваться для защиты европейских союзников от ракет ближнего и среднего радиуса действия, которые теоретически могут применить Россия, Иран и другие их потенциальные противники. Кроме того, этот снаряд должен перехватывать и межконтинентальные баллистические ракеты, в том числе стоящие на вооружении Москвы, сообщал портал Warrior Maven.Но теперь ракета разрабатывается в рамках совместного проекта США и Японии для защиты от Северной Кореи, добавил портал Business Insider.Если источники телеканала не ошибаются, то это уже второе за последний год неудачное испытание. Последний провал произошел в июле. Ответственным за инцидент признали рядового матроса, который ввел ошибочные данные, из-за чего ракета определила цель как дружественную, что привело к ее самоуничтожению. Стрельбы тогда проходили с борта эсминца «Джон Пол Джонс», добавил Defense News.Проблем с самой ракетой нет, хотя «расследование причин еще не завершено», уверял тогда генерал-лейтенант ВВС США Сэм Гривз. Но авторы портала отнеслись к таким словам скептически: «Это заявление облегчает жизнь военным и подрядчикам», участвующим в разработке системы», – заметили они. При таком «плачевном» состоянии ПРО Дональду Трампу и министру обороны Джеймсу Мэттису не стоило бы прибегать к угрозам «уничтожить северокорейский режим», подчеркивают американские журналисты. Впрочем, важно отметить: первое из трех испытаний год назад прошло успешно.«Даже два провальных испытания из трех – это ни о чем. Испытания ракетных пусков проводятся сотнями. Нужно исследовать порядка 70–80 различных ситуаций, как климатических, так и динамических», – заявил газете ВЗГЛЯД бывший начальник зенитно-ракетных войск командования специального назначения ВВС Сергей Хатылев.Впрочем, американцы, как всегда, блефуют по поводу условий, в которых проходили испытания, добавил Хатылев. «Первое якобы успешное испытание «Иджис», попадание по ракете-мишени проводилось в упрощенных условиях: прямолинейный полет, простые погодные условия... Есть информация, что цель еще и дополнительно подсвечивалась», – отметил эксперт.«На сегодня противоракеты SM-3 системы «Иджис» – самые нестабильные и самые непредсказуемые,– подчеркнул собеседник. – Все результаты, которые получали американцы, вызывают сомнения».«Причина неудачи может заключаться в том, что американцы попытались имитировать отражение удара межконтинентальной баллистической ракеты (МБР), а ее скорость выходит за пределы скоростного диапазона целей поражения системы «Иджис», – предположил в интервью газете ВЗГЛЯД член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков. – А ведь именно такая цель теоретически может угрожать Гавайским островам со стороны Северной Кореи».