23:04 02 февраля

США: Тандем С-400 и "Панциря" закроет небо для НАТО

Использование в тандеме зенитно-ракетной системы С-400 "Триумф" и зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь-С1" будет иметь "драматический эффект" для возможностей российской армии по ограничению и воспрепятствованию доступа на свою территорию (концепция anti-access and area denial, A2/AD), заявили эксперты The Jamestown Foundation.

"Драматический" в данном случае - для всех потенциальных противников России, потому что проникнуть в ее воздушное пространство будет почти невозможно.

США: Тандем С-400 и "Панциря" закроет небо для НАТО



Авторы материала уделили особое внимание развитию ЗРПК "Панцирь-С1", возможности которого были существенно расширены в последнее время. В частности, для этого комплекса разработали малогабаритную ракету, неофициально прозванную "Гвоздь". Она предназначена для борьбы с беспилотниками. Также ожидается, что уже в ближайшем будущем "Панцири" смогут обнаруживать цели на расстоянии до 75 километров вместо нынешних 40, а радиус поражения с 20 километров вырастет двое.

Примечательно, что аналогичных ЗРПК, представляющих по сути последний рубеж ПВО, в армии США просто нет. Объясняется это тем, что американцы делают ставку на мощь своих ВВС, а с серьезными противниками, обладающими сильным потенциалом в воздухе, давно не сталкивались. Отметим, что буквально на днях американские СМИ признали "Панцирь-С1" чуть ли не идеальным оружием против массированных налетов вражеских беспилотников.

Системы С-400, напротив, являются первым рубежом обороны ПВО, ведь они способны обнаруживать цели на расстоянии до 600 километров, а сбивать их на дальности в 400 километров. Эксперты отметили, что в России уже проводятся учения, где эти два зенитно-ракетных комплекса используются в тандеме, как это было недавно в Калининградской области. А вкупе с применением средств радио-электронной борьбы они могут быть использованы не только для обороны, но и для эффективного контрнаступления, добавили сотрудники Jamestown Foundation, передает "РГ-Сила"

Использованы фотографии: Минобороны РФ
45

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 37

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. Геркулесыч Сегодня, 13:54
    Хвалят ***и значит, где-то у нас недоработки есть!
    Геркулесыч
    1. Железякин Сегодня, 14:00
      Я уж грешным делом подумал, что это у меня параноя проклевывается. Каждый раз когда супостаты нас в чем-то хвалят, возникает желание поискать что не так, где напортачили?!)))
      Железякин
      1. Logall Сегодня, 14:17
        Эта похвала на обвинение похожа - зачем такие комплексы сделали? Как мы вас бомбить будем? И санкции за это, санкции!
        Ещё раз напишу - САНКЦИИ!
        Logall
        1. Shurik70 Сегодня, 21:25

          - Россия будет закрывать небо при помощи С-400 или "Панциря" ?
          - И ещё "Шилкой" ...
          Shurik70
    2. Владыка Ситх Сегодня, 14:02
      Кстати, на каждый дивизион С-400 (8 ПУ) идет прикрытие из двух Панцирей-С1. В ушедшем году поставили 20 Панцирей-С1 и 4 Панциря-С2.
      Владыка Ситх
      1. Проксима Сегодня, 14:10
        Цитата: Владыка Ситх
        Кстати, на каждый дивизион С-400 (8 ПУ) идет прикрытие из двух Панцирей-С1. В ушедшем году поставили 20 Панцирей-С1 и 4 Панциря-С2.

        Что неудивительно, С-400 и "Панцирь" по своим ТТХ просто обречены работать в тандеме, как линкор и эсминец, преумножая свои достоинства и нивелируя недостатки. soldier
        Проксима
      2. Стилет_71 Сегодня, 17:01
        Цитата: Владыка Ситх
        и 4 Панциря-С2.

        Просветите меня куда это чудо техники поставлено? Пойду себе премию выбью у начальства laughing
        Стилет_71
        1. Владыка Ситх Сегодня, 17:45
          Дивизион модернизированных зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) «Панцирь-С2» поступил на вооружение Владивостокского зенитного ракетного полка. Об этом заявил представитель пресс-службы Восточного военного округа Роман Мартов, передает ТАСС.

          «Самоходные ЗРПК "Панцирь-С2" заступают на боевое дежурство, прикрывая небо главной базы Тихоокеанского флота. Во второй половине нынешнего года Владивостокский полк пополнится комплектом системы С-400 "Триумф". Сейчас его расчеты проходят плановое переобучение», — пояснил Мартов.

          Под «владивостокским полком» подразумевается 1533-й зенитный ракетный полк, оснащенный системами С-300ПС.
          Владыка Ситх
    3. Чёрный Сегодня, 14:02
      Хвалят ***и значит, где-то у нас недоработки есть!
      Ну почему же?....Может просто редкий адекват анализ делал...вполне возможно, что уже БЫВШИЙ военный, а потому имеющий СВОЁ мнение и слово..
      Чёрный
    4. влад66 Сегодня, 14:37
      Драматический" в данном случае - для всех потенциальных противников России, потому что проникнуть в ее воздушное пространство будет почти невозможно.

      Вот это их и бесит, это не Ливия, не Ирак и не Югославия со стареньким ПВО. yes
      влад66
  2. ul_vitalii Сегодня, 13:55
    Правильно, многоуровневая ПВО, а вы не верите дурашки. smile
    ul_vitalii
  3. Alexey-74 Сегодня, 13:57
    А еще у нас разные модификации С-300, есть "Торы" и "Буки", т.е. многоуровневая защита....учитывая еще и РЭБ, то получится для вас действительно все очень печально будут если сунетесь.....
    Alexey-74
  4. garx Сегодня, 13:59
    Мне кажется легко преодолеть такую защиту! В частности отправить рой беспилотников а затем отправить ударную группу! Как бы DDOS атака.
    garx
    1. viktor. Сегодня, 14:13
      Цитата: garx
      Мне кажется легко преодолеть такую защиту! В частности отправить рой беспилотников а затем отправить ударную группу! Как бы DDOS атака.

      Просто на встречу рою беспилотников отправить Искандеры пока ударники на месте ждут старта wink
      viktor.
    2. BerBer Сегодня, 14:16
      Это не вам не в стрелялки играть. Наверняка к этим двум системам ПВО ещё прилагается система РЭБ. И тут рой беспилотников не пройдёт.
      BerBer
      1. garx Сегодня, 14:51
        Есть беспилотники-мишени без эл начинки с простой ИСН.
        garx
    3. Evgenijus Сегодня, 14:17
      Вы на карте посмотрите размеры России. Для роя беспилотников потребуется несколько эшелонов с упакованными самолетиками, да не один транспортник с обслугой.
      Evgenijus
  5. КВУ-НСвД Сегодня, 14:04
    Эксперты отметили, что в России уже проводятся учения, где эти два зенитно-ракетных комплекса используются в тандеме
    Алёё ! Проснитесь ! Панцири входят в состав дивизионов С400 для прикрытия самих этих дивизионов . Господа ! Отрегулируйте зажигание - оно запаздывает wink
    КВУ-НСвД
    1. zhekazs Сегодня, 15:58
      А до них всегда долго доходит и, в основном, через одно место. Самонадеянность непревзойденная. Для них, кроме своего мирка - нигде больше цивилизации нет. И тут не понятно, что было бы лучше: чтобы это стало катастрофическим сюрпризом для "партнеров" или просто ОЧЕНЬ неприятным открытием (как в данном случае). Вот поэтому у них то летчики серутся, то моряки, то КР кучей сыпятся непонятно от чего, а тут еще оказывается и ПВО у русских "по-умному" сделана. Сплошь - одни открытия, амер-мозгу непостижимые.
      zhekazs
  6. nail1972 Сегодня, 14:05
    Чем ты его? - Гвоздем! laughing
    nail1972
  7. viktor. Сегодня, 14:09
    А с серьёзным противником штаты давно не сталкивались belay штаты что ли по серьёзному воевать у их есть гейропа вот и сново этих баран под молоток суют
    viktor.
    1. Shahno Сегодня, 14:15
      Вы живете теориями. Хотите из практики. Ракеты Саддама сбивались Пэтриотом в 20 проц. Потом приспичело, Купол появился, стали уничтожать 80-85 проц. И даже мины 70 проц, хотя никто не затачивал. Бразильская система.
      Shahno
      1. viktor. Сегодня, 14:32
        Это Израиль и Ирак. Штаты даже если 50% авиации не вернётся у их будет такая паника что даже у Вас в Израиле дышать будет нечем yes
        viktor.
  8. Alex-a832 Сегодня, 14:32
    Может у них и были бы подобные ЗРПК, но у них концепция молниеносного массированного удара, то есть вся стратегия основана на нападении и быстром подавлении противника авиацией и ракетными комплексами, а не на обороне и удержании захваченных территорий. Поэтому амерские заказы идут больше на новую авиацию, а не на ЗРК.
    Alex-a832
    1. zhekazs Сегодня, 16:11
      Цитата: Alex-a832
      у них концепция молниеносного массированного удара, то есть вся стратегия основана на нападении и быстром подавлении противника авиацией и ракетными комплексами

      Так то оно и есть. Но еще давайте посмотрим хотя бы на линейку наших танков после ВОВ: 55-ки, 64, 72, 80, 90 и теперь - Армата. Ходовые сейчас у нас 72, 80-ки, не знаю как сейчас, в данное время, но лет 20 назад и 55-ки и 64-ки во многих частях были тоже на ходу и применялись в учебках. А у амеров - Абрамс один, к которому время от времени прикручивали новый наворот в течение полувека - вот и вся конструкторская мысль. Также и в других вооружениях, у нас больше номенклатура, разнообразнее. Поэтому и качество лучше и ценник ниже, учатся у нас делать дешевле. И, естественно, бесценный опыт ВОВ помог в создании достойных образцов.
      zhekazs
  9. Волька Сегодня, 15:25
    что-то как-то забыли про С-300, а ведь их потенциал пока не исчерпан
    Волька
    1. Vlad.by Сегодня, 17:32
      Их потенциал еще даже не известен laughing
      Но С-400 и тем более С-500 (я так предполагаю это будет симбиоз линейки от Панциря, Морфея, Витязя, Триумфа до Нудоли "на новой элементной базе" и "новых физических принципах") будут совершенно не лишними.
      По сути, нам ПВО нужна как американцам программа Звездных войн. Задача - испугать противника настолько, чтобы об обычной войне с нами он даже думать забыл, а если где то и сунется в качестве разведки боем - размазать носом по батарее и отпинать ногами по печенке с почками, больно-больно. В отсутствии возможностей серьезно укусить авиацией и ракетами остается только паритет в ЯО, который и приводит к стабильности. Даже более того, развитие нашей ПВО потихоньку перетягивает "одеяло" этого паритета на нашу половину.
      Естественно, начинать горячее выяснение отношений русские не станут, оно нам надо?
      Но проконтролировать "перемены к лучшему" и стремление к всеобщему благоденствию с нашим приоритетом - почему бы нет?

      Как говаривали одесские юмористы Карцев с Ильченко - "спросить у продавца помидоров на рынке из танка в щелочку смотрового прибора, медленно покачивая стволом из стороны в сторону - Сколько, сколько???"
      Вот к этому и стремимся.
      Скорей бы уже.
      Так о чем это я? а... - поднимем за ПВО! drinks
      Vlad.by
  10. Житель Урала Сегодня, 15:27
    А почему про Бук молчат? Хорошая система, как раз звено для "сцепки" между С-400 и Панциря
    Житель Урала
    1. zhekazs Сегодня, 16:14
      Правильно молчат! Мы знаем, нам достаточно. А "этим", пусть еще лет через цать очередной сюрприз будет wink
      zhekazs
  11. МЮД Сегодня, 15:31
    У меня четко сложилось мнение, что уроки 1941 г. строго выучены, когда авиация врага "ходила по головам" и натворила много бед. И что такое не должно больше повториться. А американцы не могут понять, что страшные ошибки полученные нами в прошлом, записываются в наш генетический код, и в будущем вырабатывается стойкий иммунитет. В данном случае проявившимся в создании глубоко эшелонированной системой предупреждения нападения, ПРО и ПВО. Я еще надеюсь, что возродятся в полном величии и авиационные части ПВО.
    МЮД
    1. Скальпель Сегодня, 17:01
      Генералы всегда готовятся к прошлой войне таким образом. Снова ждут волн авиации через границу.
      Скальпель
  12. _Jack_ Сегодня, 16:44
    фраза
    будет иметь "драматический эффект" для возможностей российской армии
    звучит совсем не как хвалебная, скорее наоборот, может перевод такой? в оригинале это как звучало?
    _Jack_
  13. genpolitproekt Сегодня, 17:23
    А я предлагал путину идею уничтожения низколетящих целей /томагавков/более простую и эффективную с меньшим количественным расходом боеприпасов. "Панцырь" за одну минуту может израсходовать весь свой боезапас, а чем тогда сбивать ??? Но как и в царские времена-таких "идейных" ненавидят или хотят зажилить авторство...
    genpolitproekt
  14. Ингвар 72 Сегодня, 17:37
    А как же "Тор" и "Бук"? Среднюю дальность забыли? belay
    Ингвар 72
    1. ASG7 Сегодня, 18:10
      Да будет Вам американцев пугать, если они еще и про это узнают, то у них словарного запаса своей озабоченности не хватит.
      ASG7
  15. Труд Сегодня, 20:12
    "Драмматический" поскольку с авиабазой не прокатило, как ни старались.
    Труд
  16. tecnik Сегодня, 21:40
    ну не закрыли же небо Сирии от Израиля...и от НАТО найдут объяснение почему не закрыли, если успеют...
    tecnik
Картина дня