США: Тандем С-400 и "Панциря" закроет небо для НАТО

Использование в тандеме зенитно-ракетной системы С-400 "Триумф" и зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь-С1" будет иметь "драматический эффект" для возможностей российской армии по ограничению и воспрепятствованию доступа на свою территорию (концепция anti-access and area denial, A2/AD), заявили эксперты The Jamestown Foundation."Драматический" в данном случае - для всех потенциальных противников России, потому что проникнуть в ее воздушное пространство будет почти невозможно.Авторы материала уделили особое внимание развитию ЗРПК "Панцирь-С1", возможности которого были существенно расширены в последнее время. В частности, для этого комплекса разработали малогабаритную ракету, неофициально прозванную "Гвоздь". Она предназначена для борьбы с беспилотниками. Также ожидается, что уже в ближайшем будущем "Панцири" смогут обнаруживать цели на расстоянии до 75 километров вместо нынешних 40, а радиус поражения с 20 километров вырастет двое.Примечательно, что аналогичных ЗРПК, представляющих по сути последний рубеж ПВО, в армии США просто нет. Объясняется это тем, что американцы делают ставку на мощь своих ВВС, а с серьезными противниками, обладающими сильным потенциалом в воздухе, давно не сталкивались. Отметим, что буквально на днях американские СМИ признали "Панцирь-С1" чуть ли не идеальным оружием против массированных налетов вражеских беспилотников.Системы С-400, напротив, являются первым рубежом обороны ПВО, ведь они способны обнаруживать цели на расстоянии до 600 километров, а сбивать их на дальности в 400 километров. Эксперты отметили, что в России уже проводятся учения, где эти два зенитно-ракетных комплекса используются в тандеме, как это было недавно в Калининградской области. А вкупе с применением средств радио-электронной борьбы они могут быть использованы не только для обороны, но и для эффективного контрнаступления, добавили сотрудники Jamestown Foundation, передает "РГ-Сила"