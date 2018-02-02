23:04 02 февраля

На Украине заявили о планах по созданию кибервойск

Украина рассматривает возможность создания кибервойск в рядах своих вооруженных сил, сообщил в пятницу журналистам секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Александр Турчинов в ходе официального открытия центра реагирования на киберугрозы.

На Украине заявили о планах по созданию кибервойск


Современная война невозможна без киберзащиты и без кибератак. Безусловно, мы рассматриваем… вопрос, который докладывал Генштаб, о создании кибервойск в рядах вооруженных сил Украины. Это серьезный вопрос, мы над этим работаем, у нас в этом направлении работают и Служба внешней разведки, и военная разведка
— заявил Турчинов. Трансляцию вел телеканал "112 Украина".


Создание таких войск обсуждалось в национальном центре кибербезопасности, добавил секретарь СНБО.

Турчинов в пятницу запустил работу оперативного центра реагирования на киберугрозы, который будет сотрудничать со странами НАТО. Также он заявил, что Украина потеряла миллиарды долларов из-за кибератак за последние два года.

Использованы фотографии: http://informator24.blogspot.ru/?m=0
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Комментарии 26

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  1. Проксима Сегодня, 14:14
    Чтобы приступить к созданию кибервойск украинцам вначале нужно создать нормальную и адекватную "человеческую" армию. recourse
    Проксима
    1. КВУ-НСвД Сегодня, 14:18
      Зря ржёте - украинская школа программирования ничем не хуже русской
      КВУ-НСвД
      1. BerBer Сегодня, 14:33
        Кстати правильно. Это во-первых дешевле,чем строить самолёты. А во вторых тут "партнёры" могут оказать реальную поддержку. Поэтому, не до смеха.
        BerBer
      2. Проксима Сегодня, 14:58
        Цитата: КВУ-НСвД
        Зря ржёте - украинская школа программирования ничем не хуже русской

        Согласен с вами. Они так "запрограммировали" 45-ти миллионное украинское население, что колдуны Вуду нервно курят в сторонке belay
        Проксима
      3. антивирус Сегодня, 16:10
        лучше поздно, чем никогда- сказал еврей , глядя вслед уходящему поезду и положил голову на рельсы
        антивирус
      4. timofeev_tema Сегодня, 18:27
        Зря ржёте - украинская школа программирования ничем не хуже русской

        Полностью согласен... и немного не согласен: все спецы-программисты уже давным давно уехали с Украины.
        У нас в фирме работают двое молодых ребят с Украины. Отличные ребята! Ещё парочку бы с удовольствием взяли бы.
        timofeev_tema
    2. Angel_and_Demon Сегодня, 14:31
      Цитата: Проксима
      нужно создать нормальную и адекватную "человеческую" армию.

      у них уже есть терминаторы
      Angel_and_Demon
    3. влад66 Сегодня, 14:39
      Они давно уже создали yes Цензор нет и прочие помойки. laughing
      влад66
      1. Подрезчик Сегодня, 14:57
        Кибер ...чего создают???????? belay У них коррупция в ВС выше крыши, жрать в военных училищах нечего, не говоря уж о срочниках, строительные перчатки в консервах, на "передке" воровство и пьянство, а они кибер...чего??????????? recourse
        Подрезчик
  2. Дормидонт Сегодня, 14:14
    Боевая фармакология и не такое способна
    Дормидонт
  3. Черный_Ватник Сегодня, 14:14
    Чем бы дитя не тешилось, лишь бы ЛДНР не трогало.
    Черный_Ватник
  4. andre Сегодня, 14:15
    Крайний слева на картинке наш Гарант?? Да и косятся на него все! Или я как украинец и весь цивилизованный мир везде наитемнейшего вижу?)))
    andre
    1. влад66 Сегодня, 14:41
      Цитата: andre
      Или я как украинец и весь цивилизованный мир везде наитемнейшего вижу?)

      Не переживайте Коллега, в России тоже многим Путин везде мерещится. request hi
      влад66
  5. gorunov Сегодня, 14:27
    Легализация порохоботов)))
    gorunov
  6. Геркулесыч Сегодня, 14:39
    Армия тро-ллей! wassat Все возвращается на круги своя? laughing
    Геркулесыч
  7. Alex-a832 Сегодня, 14:46
    На какие шиши, эти "войска" собираются создать? Или как таксистов будут набирать по объявлениям, со своим оборудованием и без отрыва от домашних диванов.
    Alex-a832
  8. Романенко Сегодня, 14:51
    Ага, пехота со смартфонами, кавалерия с планшетами, дальше уже стратеги на ноутбуках и полный тяжеляк с офисными компами.
    Вот силища то попрет...
    А самое главное - одна Красуха... и всё...
    Есть правда один положительный момент - под эту тему бабла можно "освоить" много, ну а не сработает, так на русских хакеров все и свалить можно.
    Хороший проект, выгодный, что им Украина? Они ж в укропии командуют, Петя себе даже нашивочку на рукав такую лепил
    Романенко
  9. мыслитель Сегодня, 15:03
    Цитата: КВУ-НСвД
    Зря ржёте - украинская школа программирования ничем не хуже русской

    Точнее сказать - остатки советской школы, может быть.
    мыслитель
  10. helmi8 Сегодня, 15:06
    На данный момент все ихние кибервойска - это огромное количество троллей в соцсетях. Видно, будут увеличивать штаты...
    helmi8
    1. ul_vitalii Сегодня, 15:52
      И наши вокзалы с булочными минировать
      ul_vitalii
    2. silver2018 Сегодня, 20:13
      Вы сами их пускаете на своё телевидение, всяких трюханов.
      silver2018
  11. APASUS Сегодня, 15:18
    Главное чтоб как с Цензором не получилось.
    APASUS
  12. Machete Сегодня, 16:58
    Чтобы задротов с компами собрать много ярдов не надо.
    Этим и печеньки с подзатыльниками СБУ сойдут.
    Machete
  13. Metallurg_2 Сегодня, 19:37
    Это что будет - новый вид вооруженных сил?
    А диванные войска будут включены в его состав на правах особого рода войск?
    Metallurg_2
  14. silver2018 Сегодня, 20:12
    И это в стране где присутствуют веерные отключения электроэнергии, забавно.
    silver2018
  15. словак Сегодня, 21:26
    Теперь будут призывникам выдавать диваны и обеспечат бесплатный wi- fi?
    словак
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