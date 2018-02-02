Новости

Климкин угрожает Германии за продажу немецких автомобилей в Крым

Немецкая газета «Rheinische Post» публикует материал, в котором сообщает об «угрозах», исходящих от власть имущих в Киеве. В частности, приводится заявление министра иностранных дел Украины Павла Климкина, который обвиняет Германию в нарушении санкционного режима немецкими компаниями. В частности, по словам Климкина, немецкие автоконцерны «нарушают режим санкций, введённый ранее в отношении России Евросоюзом, занимаясь продажей своих автомобилей в Крыму».

Климкин угрожает Германии за продажу немецких автомобилей в Крым


Из заявления г-на Климкина, которое больше походит именно на угрозу:
У нас есть целый спектр правовых инструментов, которые мы можем применить. Пока мы подбираем наиболее взвешенное решение.


Когда немецкие журналисты поинтересовались у Климкина, как именно Украина собирается «наказывать» Германию, глава МИД Украины заявил, что украинский «ответ» пока озвучивать не станет.

Ранее на Украине заявляли, что немецкий автоконцерн Volkswagen нарушает санкции, реализуя свои автомобили в Крыму и «игнорируя территориальную целостность Украины». Аналогичные претензии высказывались в отношении ряда компаний из других стран, включая автомобилестроительные компании из Японии, Франции и Южной Кореи.

Недавно в Киеве высказали претензии и к компании Adidas, которая не отказалась от реализации своих товаров в Крыму и Севастополе.

Напомним, что на днях Германия дала добро на строительство 55-км участка газопровода «Северный поток-2» в своих территориальных водах и на суше в районе Грайфсвальда. Украина обиделась...
Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций
Комментарии 81
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. zzdimk
    zzdimk     Сегодня, 14:31
    У Украины - набор инструментов для воздействия? Почти смешно.
    1. Монос
      Монос     Сегодня, 14:34
      глава МИД Украины заявил, что украинский «ответ» пока озвучивать не станет.

      Проклянёт, наверное. smile
      1. bulvas
        bulvas     Сегодня, 14:39
        Цитата: zzdimk
        У Украины - набор инструментов для воздействия? Почти смешно.


        Цитата: Монос
        Проклянёт, наверное.


        У Украины есть Вий. И Паннычка

        Интересно другое

        Они где-нибудь возмущались, что США покупает российский газ?
        Или это "не считается" так же как не считается покупка Украиной российского газа по реверсу?
        1. Angel_and_Demon
          Angel_and_Demon     Сегодня, 14:42
          Цитата: bulvas
          так же как не считается покупка Украиной российского газа по реверсу?

          он уже пахнет европой
          1. Siegen
            Siegen     Сегодня, 15:05
            набор инструментов для воздействия


            За дверью аудитории слышен вкрадчивый голос преподавателя:
            - Итак, девушка, раздвиньте ноги, возьмите инструмент в руки и вставьте
            его между ног.
            А теперь плавно: туда-сюда, туда-сюда.
            И расслабьтесь:
            виолончель не терпит никакого насилия... stop

            1. BABAY22
              BABAY22     Сегодня, 15:15
              Климкин. Это не Вы в рекламе про малый бизнес снялись?
              1. Ил-18
                Ил-18     Сегодня, 20:31
                Они еще не поняли, что VW на Украине из Калуги.
          2. Чёрный
            Чёрный     Сегодня, 16:45
            а чо упоротые не громят магазины адидас? не надо стесняться, в европе поймут и простят wassat
            1. Angel_and_Demon
              Angel_and_Demon     Сегодня, 16:59
              Цитата: Чёрный
              а чо упоротые не громят магазины адидас?

              а там запах гейропейности - туда надо ходить и нюхать, что они и делают, приобщаются, так сказать
        2. Монос
          Монос     Сегодня, 14:44
          Цитата: bulvas
          Или это "не считается" так же как не считается покупка Украиной российского газа по реверсу?

          И уголь из Донбасса... smile Но не надо путать "правильные" сделки с "неправильными".
          1. bulvas
            bulvas     Сегодня, 14:51
            Цитата: Монос
            Но не надо путать "правильные" сделки с "неправильными".


            В этом кроме Климкина и самого Кличко мало кто разбирается, а не только лишь все
            1. Монос
              Монос     Сегодня, 14:54
              Цитата: bulvas
              В этом кроме Климкина и самого Кличко мало кто разбирается

              smile
              1. bulvas
                bulvas     Сегодня, 14:55
                Монос


                laughing good
        3. Сепар ДНР
          Сепар ДНР     Сегодня, 16:20
          Цитата: bulvas
          У Украины есть Вий. И Паннычка

          И те,как образы,"легли на бумагу" благодаря перу РУССКОГО писателя Гоголя...
      2. КВУ-НСвД
        КВУ-НСвД     Сегодня, 14:39
        Когда немецкие журналисты поинтересовались у Климкина, как именно Украина собирается «наказывать» Германию, глава МИД Украины заявил, что украинский «ответ» пока озвучивать не станет.
        Главное пукнуть , произвести запах и обратить на себя внимание
        1. ul_vitalii
          ul_vitalii     Сегодня, 14:51
          Да, пукнуть в середине толпы и больше всех возмущаться, это на них похоже.
          1. КВУ-НСвД
            КВУ-НСвД     Сегодня, 14:54
            И чем больше толпа тем громче "заявления"
            1. Ил-18
              Ил-18     Сегодня, 20:34
              Нет, они пукают в автобусе, и сразу выходят. Забава у них такая.
      3. Подрезчик
        Подрезчик     Сегодня, 14:45
        Аналогичные претензии высказывались в отношении ряда компаний из других стран, включая автомобилестроительные компании из Японии, Франции и Южной Кореи.

        Правильно, обезбашенные!!! Переср...сь со всем миром, и пошли в Сибирь очередное море копать... fool
      4. BerBer
        BerBer     Сегодня, 16:16
        Зря вы так.Есть ещё огорчится, обидится Очень обидится и нагадит у порога.
      5. антивирус
        антивирус     Сегодня, 17:12
        закрыть свой окраинный рынок можно
        в угоду сша и япам
      6. словак
        словак     Сегодня, 21:24
        Проклянёт, наверное. smile[/quote]
        Хуже, гораздо хуже- будет ездить сам и весь МИД пересадит на украинские лимузины!
    2. Балу
      Балу     Сегодня, 14:44
      Цитата: zzdimk
      У Украины - набор инструментов для воздействия? Почти смешно.

      На жену свою пусть воздействует, санкции против нее вводит.
    3. volodya
      volodya     Сегодня, 14:45
      Цитата: zzdimk
      У Украины - набор инструментов для воздействия? Почти смешно.

      Ну всё, Германия штаны испачкала!
      1. влад66
        влад66     Сегодня, 15:53
        Цитата: volodya
        Цитата: zzdimk
        У Украины - набор инструментов для воздействия? Почти смешно.

        Ну всё, Германия штаны испачкала!

        Ну так не дай бог АТО объяват fellow
        Воены уже готовы laughing
        1. Ил-18
          Ил-18     Сегодня, 20:37
          Его все родильное отделение принимало? Боялись, что обратно залезет?
    4. 210окв
      210окв     Сегодня, 14:45
      Набор инструментов есть.Только не в их,холопских руках.Но эти потуги кажутся настолько смешными,насколько кажется важной раздувающаяся от гордости жаба на болоте.
      Цитата: zzdimk
      У Украины - набор инструментов для воздействия? Почти смешно.
      1. sabakina
        sabakina     Сегодня, 18:48
        Цитата: 210окв
        Но эти потуги кажутся настолько смешными,насколько кажется важной раздувающаяся от гордости жаба на болоте.
        дмитрий, Вы в детстве лягушек соломинкой не надували? По моему, Климкина тоже, того, соломинкой...
    5. влад66
      влад66     Сегодня, 14:47
      Цитата: zzdimk
      Украины - набор инструментов для воздействия

      Есть конечно yes
    6. COJIDAT
      COJIDAT     Сегодня, 15:43
      Чугункин)))
    7. krops777
      krops777     Сегодня, 16:31
      Климкин угрожает Германии за продажу немецких автомобилей в Крым


      Больной чего с него взять. fool
    8. Чёрный
      Чёрный     Сегодня, 16:41
      Какие санкции может применить Украина к немецкому концерну, чей бюджет больше бюджета Украины? wassat
      1. jjj
        jjj     Сегодня, 18:07
        Они поддержат американские и скажут, что санкции США против "Фольксвагена" это и есть один из их инструментов
        1. Ил-18
          Ил-18     Сегодня, 20:38
          Ну, если Украина себя продаст концерну, то его можно сразу банкротить crying
    9. сибиралт
      сибиралт     Сегодня, 18:40
      Теперь Чугункин усю немэтчину порвет! belay
  2. Azazelo
    Azazelo     Сегодня, 14:31
    Дождётся эта брехливая собачонка что пошлют его в грубой форме.
    1. ul_vitalii
      ul_vitalii     Сегодня, 14:52
      Обычно пинком. smile
      1. Ушлый_башкорт
        Ушлый_башкорт     Сегодня, 15:22
        Да им это слаще шоколада, Эуропа же пинает, не тоталитарная Россия) Ну и им любое внимание нужно, позитивное или негативное - не суть важно, им страшнее всего, что про них забудут совсем.
  3. БрОВР
    БрОВР     Сегодня, 14:37
    "У нас есть целый спектр правовых инструментов, которые мы можем применить. "
    Например? recourse
    1. helmi8
      helmi8     Сегодня, 15:02
      Цитата: БрОВР
      "У нас есть целый спектр правовых инструментов, которые мы можем применить. "
      Например?

      Подадут жалобу во всемирную лигу сексуальных реформ. Может там их поймут...
    2. Ушлый_башкорт
      Ушлый_башкорт     Сегодня, 15:24
      Заяц на пляже:
      - Кто взял мои трусы? Отдайте, а то будет, как вчера!
      Звери испугались, отдали.
      Спрашивают:
      - А что вчера было?
      - Да так же сперли, и не отдали...
  4. Kars
    Kars     Сегодня, 14:37
    Более странно что Германия санкции на РФ накладывает,а россияне покупают немецкие машины))
    1. Sten
      Sten     Сегодня, 14:42
      Почти все эти авто произведены или собраны в России, российскими рабочими. При чем в стране созданы такие условия (тот же высокий курс доллара/евро) для иностранных производителей, что им выгодно максимально локализовывать выпуск своей продукции в России
      1. Ил-18
        Ил-18     Сегодня, 20:42
        Ну, не то чтобы совсем выгодно, но нарастает вывоз из РФ продукции автосборочных предприятий. И тут чем выше локализация, тем выше выхлоп.
    2. внук Перуна
      внук Перуна     Сегодня, 14:45
      ... в большинстве своем произведенные в России )))
      Те же Фольксвагены из претензии Климкина много лет собираются в Калуге.
      1. Kars
        Kars     Сегодня, 14:48
        А прибыль тоже в РФ остаётся?или уходит на запад ?в месте с деньгами на запчасти из которых машины собирают в РФ?
        1. внук Перуна
          внук Перуна     Сегодня, 15:09
          У калужского фольксвагена процент локализации не менее 60. Так что правильный ответ на Ваш вопрос "часть прибыли остается в России, часть - вероятно выводится собственниками на запад".
          Кстати, Вы как защитник немецкого автопрома в курсе, что аналогично часть прибыли с ваших заводов уходит к настоящим собственникам за океан? wink
          1. Ил-18
            Ил-18     Сегодня, 20:49
            От прибыли налоги. От з/п персонала налоги и отчисления во все бюджеты. Кстати, сырье российское тоже денег стОит. Самое интересное это китайский автопром. Им у нас даже при нынешней цене рубля локализация невыгодно, а на рынок себя засунуть хочется.
        2. ul_vitalii
          ul_vitalii     Сегодня, 15:10
          Налоги остаются.
    3. dvina71
      dvina71     Сегодня, 14:47
      Цитата: Kars
      а россияне покупают немецкие машины))

      Будете удивлены,но большая часть "немецких" машин производится в России..в Калуге например,с высокой степенью локализации.. А фольксовский мотор,изготавливаемый там экспортируется в З.Европу.
      Алексей Артамонов.

      "Volkswagen сейчас принял решение: они идут на экспорт. Двигатели они уже поставляют на экспорт в Европу, и сейчас они намерены с автомобилями пойти - не только в страны СНГ, но и в Европу, и дальше. Мне кажется, учитывая квалификацию их менеджмента, у них это получится", - сказал губернатор
  5. изя топ
    изя топ     Сегодня, 14:43
    глава МИД Украины заявил, что украинский «ответ» пока озвучивать не станет.
    сила есть,ума не надо? belay wassat
  6. ul_vitalii
    ul_vitalii     Сегодня, 14:46
    Сколько комариных укусов, скоро мы не узнаем опухшую Европу. smile
  7. Романенко
    Романенко     Сегодня, 14:47
    Ой, какой кошмар, сам Климкин на Германию наехал!
    А как госпоже Меркель стыдно то будет, когда из Белого дома позвонят и предъявят.
    Кстати, ну раз уж пошла "такая пьянка" Климкину с папой Петей надо бы рассмотреть вопрос о поощрении крымчан, эксплуатирующих Запорожцы, а их в Крыму немало.
    А может наоборот, потребовать с них компенсацию за пользование незаконно захваченными укроколясками???
  8. Вкд Двк
    Вкд Двк     Сегодня, 14:48
    Страшнее крысы зверя нет.
  9. Геркулесыч
    Геркулесыч     Сегодня, 14:49
    Климкин тогда использует крайнее средство воздействия wassat -сменит фамилию на Крымкин wassat , и эммигрирует в Крым! wassat
    1. Не либероид Русский
      Не либероид Русский     Сегодня, 16:56
      где его и притопят в бухте севастополя тихой ночкой
  10. Radikal
    Radikal     Сегодня, 14:53
    Климкин угрожает Германии за продажу немецких автомобилей в Крым
    "Ай Моська, знать она сильна!..." fool lol
  11. viktor.
    viktor.     Сегодня, 14:55
    Интересно а бабушка Меркель узнает об этой (УГРОЗЕ)??? laughing
  12. APASUS
    APASUS     Сегодня, 14:56
    Выглядит очень смешно,как претензии кота к своему хозяину.
  13. Alex-a832
    Alex-a832     Сегодня, 15:02
    Фсё, Германия, ставайся!!! Меркель капут!
    Украина продовольственные поставки перекроет, особенно по шпику! Украина же раньше "весь Союз кормила", а теперь, надо думать, весь ЕС кормит. Голодомор немцам может устроить.
    1. изя топ
      изя топ     Сегодня, 15:11
      Цитата: Alex-a832
      Меркель капут!

      эта посопротивляется lol
      1. Alex-a832
        Alex-a832     Сегодня, 16:03
        Как я понимаю, на фото Климкин во взрывозащите? lol
  14. gurzuf
    gurzuf     Сегодня, 15:09
    "глава МИД Украины заявил, что украинский «ответ» пока озвучивать не станет". Ага, это будет бооольшим сюрпризом когда мэр Виталька-пидалька со своим братом приедут на пивной фестиваль в Германию и описают все углы в пабах laughing
  15. Bosch
    Bosch     Сегодня, 15:12
    Чугункин грозный такой парень.
  16. Волька
    Волька     Сегодня, 15:14
    ну "хохол" напугал ежа голой жопой...
  17. loginovich
    loginovich     Сегодня, 15:16
    Когда немецкие журналисты поинтересовались у Климкина, как именно Украина собирается «наказывать» Германию, глава МИД Украины заявил, что украинский «ответ» пока озвучивать не станет.

    Что то подсказывает ,что на этом заявлении санкции и закончатся.
  18. Piramidon
    Piramidon     Сегодня, 15:40
    А вот интересно, если бы у Климкина был свой автозавод, а никто, кроме крымчан его продукцию не покупал, он бы повесился, или бы продолжал продавать?
  19. Moskovit
    Moskovit     Сегодня, 15:43
    Инструменты украинца в Германии - это швабра с тряпкой и ведро.
  20. Влад Морозов
    Влад Морозов     Сегодня, 15:47
    Сделает из бумажки машинку и растопчет своими короткими ножками.
  21. ксюха
    ксюха     Сегодня, 15:48
    Напомним Германия дала добро на строительство Северного потока по своей территории.Украина обиделась... И что теперь с обиженными делать ?
  22. КОТ БАЮН
    КОТ БАЮН     Сегодня, 15:52
    У нас есть целый спектр правовых инструментов, которые мы можем применить. Пока мы подбираем наиболее взвешенное решение.

    пока что у вас есть долги, голая жо... и абсолютное отсутствие мозга... Применяйте что хотите - выбор есть.
  23. Black_PR
    Black_PR     Сегодня, 16:46
    У ти пуська климкин такая... Грозная такая...))) Ну всех запугал, дятел !
  24. МИХАН
    МИХАН     Сегодня, 16:47
    От Украины только и слышно одни угрозы ,оскорбления и нытье "дайте денег".. Когда работать ,то начнете..? Хотя половина земельного фонда осталось еще не распроданное ..
  25. timofeev_tema
    timofeev_tema     Сегодня, 16:48
    Когда немецкие журналисты поинтересовались у Климкина, как именно Украина собирается «наказывать» Германию, глава МИД Украины заявил, что украинский «ответ» пока озвучивать не станет.

    ... в качестве наказания Германии Климкин вместе в Порошенкой уйдут в уголок и поплачут
  26. Не либероид Русский
    Не либероид Русский     Сегодня, 16:54
    если немцы будут выбирать между продажами в крыму и на окраине... они скорее крым выберут, там более платежоспособные... а окраина давно уже предпочитает б\у душманское, гривен то нема
  27. Machete
    Machete     Сегодня, 16:56
    И что же они немцам сделают?
    Перестанут рабов и шлюх поставлять?
    Нет, сало перестанут завозить. Ведь у немцев своего нет. (есть. Сортов так несколько сот).
  28. a.i.st
    a.i.st     Сегодня, 18:45
    «Климкин пригрозил последствиями немецким компаниям...» Звучит как анекдот.
  29. muhomor
    muhomor     Сегодня, 19:27
    Скорее всего будет то же что и с турбинами Сименс. А в крыму не только немцы торгуют, но и половина Европы. Когда мост заработает, уже никто не сможет углядеть в Крым продавали или в Новороссийск. winked
  30. silver2018
    silver2018     Сегодня, 20:08
    Наверное откажут Германии в очередном кредите.
  31. pafegosoff
    pafegosoff     Сегодня, 20:49
    Угрозы "серьёзные". Немцы испугались?
    Нешто свидомые хотят ударить "Богданом" по немецкому автопрому?
    Стальной конык придет на смену германской лошадке!
  32. Григорий_45
    Григорий_45     Сегодня, 21:28
    Когда немецкие журналисты поинтересовались у Климкина, как именно Украина собирается «наказывать» Германию, глава МИД Украины заявил, что украинский «ответ» пока озвучивать не станет.

    натянет на голову одеяло и зарыдает..)