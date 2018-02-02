Климкин угрожает Германии за продажу немецких автомобилей в Крым

У нас есть целый спектр правовых инструментов, которые мы можем применить. Пока мы подбираем наиболее взвешенное решение.

Немецкая газета «Rheinische Post» публикует материал, в котором сообщает об «угрозах», исходящих от власть имущих в Киеве. В частности, приводится заявление министра иностранных дел Украины Павла Климкина, который обвиняет Германию в нарушении санкционного режима немецкими компаниями. В частности, по словам Климкина, немецкие автоконцерны «нарушают режим санкций, введённый ранее в отношении России Евросоюзом, занимаясь продажей своих автомобилей в Крыму».Из заявления г-на Климкина, которое больше походит именно на угрозу:Когда немецкие журналисты поинтересовались у Климкина, как именно Украина собирается «наказывать» Германию, глава МИД Украины заявил, что украинский «ответ» пока озвучивать не станет.Ранее на Украине заявляли, что немецкий автоконцерннарушает санкции, реализуя свои автомобили в Крыму и «игнорируя территориальную целостность Украины». Аналогичные претензии высказывались в отношении ряда компаний из других стран, включая автомобилестроительные компании из Японии, Франции и Южной Кореи.Недавно в Киеве высказали претензии и к компании, которая не отказалась от реализации своих товаров в Крыму и Севастополе.Напомним, что на днях Германия дала добро на строительство 55-км участка газопровода «Северный поток-2» в своих территориальных водах и на суше в районе Грайфсвальда. Украина обиделась...