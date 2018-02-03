23:02 03 февраля

Что же на самом деле стояло за массовыми репрессиями 1937 года

Что же на самом деле стояло за массовыми репрессиями 1937 года


В эти дни исполняется 80 лет событиям, споры о которых не утихают по сей день. Речь идёт о 1937 годе, когда в стране начались массовые политические репрессии. В мае того рокового года были арестованы маршал Михаил Тухачевский и ещё ряд высокопоставленных военных, обвинённых в «военно-фашистском заговоре». А уже в июне им всем вынесли смертный приговор...

Вопросы, вопросы...


Ещё со времён перестройки эти события нам преподносили главным образом как якобы «ничем необоснованные политические гонения», вызванные исключительно культом личности Сталина. Якобы Сталин, возжелавший окончательно превратиться в Господа Бога на советской земле, решил расправиться со всеми, кто мало-мальски сомневался в его гениальности. И прежде всего с теми, кто вместе с Лениным творил Октябрьскую революцию. Мол, именно поэтому под топор безвинно пошла почти вся «ленинская гвардия», а заодно и верхушка Красной армии, которых обвинили в никогда не существовавшем заговоре против Сталина…

Однако при более внимательном изучении этих событий возникает немало вопросов, ставящих под сомнение официальную версию.

В принципе, эти сомнения у думающих историков возникли уже давно. И сомнения были посеяны не какими-то сталинскими историками, а теми очевидцами, которые сами недолюбливали «отца всех советских народов».

К примеру, на Западе в своё время были опубликованы мемуары бывшего советского разведчика Александра Орлова, бежавшего из нашей страны в конце 30-х годов. Орлов, который хорошо знал «внутреннюю кухню» родного ему НКВД, прямо написал о том, что в Советском Союзе готовился государственный переворот. Среди заговорщиков, по его словам, были как представители руководства НКВД, так и Красной армии в лице маршала Михаила Тухачевского и командующего Киевским военным округом Ионы Якира. О заговоре стало известно Сталину, который предпринял очень жёсткие ответные действия...

А в 80-е годы в США были рассекречены архивы самого главного противника Иосифа Виссарионовича – Льва Троцкого. Из этих документов стало ясно, что Троцкий имел в Советском Союзе разветвлённую подпольную сеть. Проживая за границей, Лев Давидович требовал от своих людей решительных действий по дестабилизации ситуации в Советском Союзе, вплоть до организации массовых террористических акций.

А в 90-е годы уже наши архивы открыли доступ к протоколам допросов репрессированных лидеров антисталинской оппозиции. По характеру этих материалов, по обилию изложенных в них фактов и свидетельств сегодняшние независимые эксперты сделали два важных вывода.

Во-первых, общая картина широкого заговора против Сталина выглядит очень и очень убедительно. Такие показания невозможно было как-то срежиссировать или подделать в угоду «отцу народов». Особенно в той части, где речь шла о военных планах заговорщиков. Вот что по этому поводу сказал наш автор, известный историк-публицист Сергей Кремлёв:

«Возьмите и прочитайте показания Тухачевского, данные им после ареста. Сами признания в заговоре сопровождаются глубоким анализом военно-политической обстановки в СССР середины 30-х годов, с детальными выкладками по общей ситуации в стране, с нашими мобилизационными, экономическими и иными возможностями.

Спрашивается, мог ли такие показания выдумать рядовой следователь НКВД, который вёл дело маршала и который якобы задался целью сфальсифицировать показания Тухачевского?! Нет, эти показания, причём добровольно, мог дать лишь знающий человек никак не меньше уровня заместителя наркома обороны, каковым и был Тухачевский».

Во-вторых, сама манера собственноручных признаний заговорщиков, их почерк говорили о том, что писали их люди сами, фактически добровольно, без физического воздействия со стороны следователей. Это рушило миф о том, что показания грубо выбивались силой «сталинских палачей»…

Так что же в реальности случилось в те далёкие 30-е годы?

Угрозы и справа, и слева

В общем-то началось всё ещё задолго до 37- го года — а если быть точнее, в начале 20-ых годов, когда в руководстве большевистской партии возникла дискуссия о судьбе построения социализма. Процитирую слова известного российского учёного, большого специалиста по сталинской эпохе, доктора исторических наук Юрия Николаевича Жукова (интервью «Литературной газете», статья «Неизвестный 37-ой год») :

«Даже после победы Октябрьской революции Ленин, Троцкий, Зиновьев и многие другие всерьёз не помышляли, что социализм победит в отсталой России. Они с надеждой глядели на промышленно развитые Соединённые Штаты, Германию, Великобританию, Францию. Ведь царская Россия по уровню промышленного развития находилась после крохотной Бельгии. Про это забывают. Мол, ах-ах, какая была Россия! Но в Первую мировую оружие мы покупали у англичан, французов, японцев, американцев.

Большевистское руководство надеялось (о чём особенно ярко писал Зиновьев в «Правде») только на революцию в Германии. Мол, когда Россия с ней соединится, то и сможет строить социализм.

Между тем Сталин ещё летом 1923 года писал Зиновьеву: если даже компартии Германии власть свалится с неба, она её не удержит. Сталин был единственным человеком в руководстве, который не верил в мировую революцию. Считал: главная наша забота – Советская Россия.

Что дальше? Не состоялась революция в Германии. У нас принимают НЭП. Через несколько месяцев страна взвыла. Предприятия закрываются, миллионы безработных, а те рабочие, что сохранили места, получают 10–20 процентов от того, что получали до революции. Крестьянам заменили продразвёрстку продналогом, но он был таким, что крестьяне не могли его выплачивать. Усиливается бандитизм: политический, уголовный. Возникает невиданный ранее – экономический: бедняки, чтобы заплатить налоги и прокормить семьи, нападают на поезда. Банды возникают даже среди студентов: чтобы учиться и не умереть с голоду, нужны деньги. Их добывают, грабя нэпманов. Вот во что вылился НЭП. Он развращал партийные, советские кадры. Всюду взяточничество. За любую услугу председатель сельсовета, милиционер берут мзду. Директора заводов за счёт предприятий ремонтируют собственные квартиры, покупают роскошь. И так с 1921 по 1928 год.

Троцкий и его правая рука в области экономики Преображенский задумали перенести пламя революции в Азию, а кадры готовить в наших восточных республиках, срочно построив там заводы для „разведения“ местного пролетариата.

Сталин предложил иной вариант: построение социализма в одной, отдельно взятой стране. При этом он ни разу не сказал, когда социализм будет построен. Сказал – построение, а спустя несколько лет уточнил: нужно за 10 лет создать промышленность. Тяжёлую индустрию. Иначе нас уничтожат. Это было произнесено в феврале 1931 года. Сталин ошибся ненамного. Через 10 лет и 4 месяца Германия напала на СССР.

Принципиальными были расхождения группы Сталина и твёрдокаменных большевиков. Не важно, левые они, как Троцкий и Зиновьев, правые, как Рыков и Бухарин. Все полагались на революцию в Европе… Так что суть не в возмездии, а в острой борьбе за определение курса развития страны».

НЭП был свёрнут, начались сплошная коллективизация и форсированная индустриализация. Это породило новые трудности и сложности. По стране прокатились массовые крестьянские бунты, в некоторых городах бастовали рабочие, недовольные скудной карточной системой распределения продуктов. Словом, внутренняя социально-политическая обстановка резко обострилась. И как результат, по меткому замечанию историка Игоря Пыхалова: «сразу же активизировались партийные оппозиционеры всех мастей и окрасок, любители «половить рыбку в мутной воде», вчерашние вожди и начальники, жаждавшие реванша в борьбе за власть».

Прежде всего, активизировалось троцкистское подполье, имевшее огромный опыт подпольно-подрывной деятельности со времён Гражданской войны. В конце 20-х годов троцкисты объединились со старыми соратниками умершего Ленина – Григорием Зиновьевым и Львом Каменевым, недовольными тем, что Сталин отстранил их от рычагов власти по причине их управленческой бездарности.

Ещё действовала так называемая «правая оппозиция», которую курировали такие видные большевики, как Николай Бухарин, Авель Енукидзе, Алексей Рыков. Эти резко критиковали сталинское руководство за «неправильно организованную коллективизацию деревни». Существовали и более мелкие оппозиционные группы. Всех их объединяло одно – ненависть к Сталину, с которым они были готовы воевать любыми методами, привычными им ещё с революционно-подпольных времён царского времени и эпохи жестокой Гражданской войны.

В 1932 году практически все оппозиционеры объединились в единый, как его потом назовут, право-троцкистский блок. Сразу же на повестку дня встал вопрос свержения Сталина. Рассматривались два варианта. На случай ожидаемой с Западом войны предполагалось всячески способствовать поражению Красной армии, чтобы потом на волне возникшего хаоса захватить власть. Если же войны не случится, то рассматривался вариант дворцового переворота.

Вот мнение Юрия Жукова:

«Непосредственно во главе заговора стояли Авель Енукидзе и Рудольф Петерсон – участник Гражданской войны, принимал участие в карательных операциях против восставших крестьян в Тамбовской губернии, командовал бронепоездом Троцкого, с 1920 года – комендант Московского Кремля. Они хотели арестовать сразу всю „сталинскую“ пятёрку – самого Сталина, а также Молотова, Кагановича, Орджоникидзе, Ворошилова».

К заговору удалось привлечь заместителя наркома обороны маршала Михаила Тухачевского, обиженного на Сталина за то, что тот якобы не мог по достоинству оценить «великие способности» маршала. К заговору примкнул и народный комиссар внутренних дел Генрих Ягода — то был обычный безыдейный карьерист, которому в какой-то момент показалось, что кресло под Сталиным серьёзно закачалось, и потому он поспешил сблизиться с оппозицией.

Во всяком случае Ягода добросовестно выполнял перед оппозиционерами свои обязательства, тормозя любую информацию о заговорщиках, которая периодически поступала в НКВД. А такие сигналы, как потом выяснилось, регулярно ложились на стол главного чекиста страны, но он их аккуратно прятал «под сукно»...

Скорее всего, заговор потерпел поражение из-за нетерпеливых троцкистов. Выполняя поручение своего вождя о терроре, они поспособствовали убийству одного из сталинских соратников, первого секретаря Ленинградского обкома партии Сергея Кирова, который был застрелен в здании Смольного 1 декабря 1934 года.

Сталин, до которого уже не раз доходила тревожная информация о заговоре, сразу же воспользовался этим убийством и предпринял ответные решительные меры. Первый удар пришёлся по троцкистам. В стране прошли массовые аресты тех, кто хоть когда-то соприкасался с Троцким и его соратниками. Успеху операции во многом способствовало и то обстоятельство, что ЦК партии взял под жёсткий контроль деятельность НКВД. В 1936 году вся верхушка троцкистско-зиновьевского подполья была осуждена и уничтожена. А в конце того же года с поста наркома НКВД был снят Ягода и расстрелян в 1937 году...

Следом пришла очередь и Тухачевского. Как пишет немецкий историк Пауль Карелл, ссылаясь на источники в германской разведке, свой переворот маршал намечал на Первое мая 1937 года, когда в Москву на первомайский парад стягивалось множество военной техники и войск. Под прикрытием парада можно было привести в столицу и верные Тухачевскому воинские части…

Однако Сталин уже знал об этих планах. Тухачевского изолировали, а в конце мая он был арестован. Вместе с ним под суд пошла целая когорта высокопоставленных военачальников. Таким образом, право-троцкистский заговор был ликвидирован к середине 1937 года...

Неудавшаяся сталинская демократизация

По некоторым данным, Сталин собирался на этом прекратить репрессии. Однако летом того же 1937 года он столкнулся с ещё одной враждебной силой – «региональными баронами» из числа первых секретарей обкомов партии. Этих деятелей сильно встревожили сталинские планы по демократизации политической жизни страны — потому что планируемые Сталиным свободные выборы грозили многим из них неминуемой потерей власти.

Да, да – именно свободные выборы! И это не шутка. Сначала в 1936 году, по инициативе Сталина, была принята новая Конституция, по которой равные гражданские права получили все граждане Советского Союза без исключения, в том числе и так называемые «бывшие», ранее лишённые избирательных прав. А далее, как пишет знаток этого вопроса Юрий Жуков:

«Предполагалось, что одновременно с Конституцией будет принят и новый избирательный Закон, в котором и прописана процедура выборов сразу из нескольких альтернативных кандидатов, и сразу же начнётся выдвижение кандидатов в Верховный Совет, выборы в который намечено было провести в тот же год. Уже были утверждены образцы избирательных бюллетеней, выделены деньги на агитацию и выборы».

Жуков полагает, что через эти выборы Сталин не просто хотел провести политическую демократизацию, но и отстранить от реальной власти партийную номенклатуру, которая, по его мнению, слишком зажралась и оторвалась от жизни народа. Сталин вообще желал оставить за партией только идеологическую работу, а все реальные исполнительные функции передать Советам разных уровней (избранных на альтернативной основе) и правительству Советского Союза — так, ещё в 1935 году вождь высказал важную мысль: «Мы должны освободить партию от хозяйственной деятельности».

Однако, говорит Жуков, Сталин слишком рано раскрыл свои планы. И на июньском 1937 года Пленуме ЦК номенклатура, главным образом из числа первых секретарей, фактически поставила Сталину ультиматум – или он всё оставит как прежде, или его самого сместят. При этом номенклатурщики ссылались на недавно раскрытые заговоры троцкистов и военных. Они потребовали не просто свернуть любые планы по демократизации, но и усилить чрезвычайные меры, и даже ввести специальные квоты на массовые репрессии по регионам – мол, чтобы добить тех троцкистов, кто ушёл от наказания. Юрий Жуков:

«Секретари обкомов, крайкомов, ЦК нацкомпартий запрашивали так называемые лимиты. Количество тех, кого им можно арестовать и расстрелять или отправить в места не столь отдалённые. Больше всех усердствовала такая будущая „жертва сталинского режима“ как Эйхе, в те дни – первый секретарь Западно-Сибирского крайкома партии. Просил права на расстрел 10800 человек. На втором месте – Хрущёв, возглавлявший Московский областной комитет: „всего лишь“ 8500 человек. На третьем месте – первый секретарь Азово-Черноморского крайкома (сегодня это Дон и Северный Кавказ) Евдокимов: 6644 – расстрелять и почти 7 тысяч – отправить в лагеря. Присылали кровожадные заявки и другие секретари. Но с цифрами поменьше. Полторы, две тысячи…

Полгода спустя, когда Хрущёв стал первым секретарём ЦК Компартии Украины, в одной из первых его депеш в Москву была просьба позволить ему расстрелять 20 000 человек. А ведь там уже по первому разу прошлись...».

Сталину, по словам Жукова, ничего не оставалось делать, как принять правила этой страшной игры – потому что партия на тот момент представляла собой слишком большую силу, которой он не мог бросить прямой вызов. И по стране пошёл Большой Террор, когда уничтожались как настоящие участники неудавшегося заговора, так и просто подозрительные люди. Понятно, что под эту «зачистку» попало и много тех, кто вообще не имел никакого отношения к заговорам.

Впрочем, и здесь не будем перегибать палку, как это сегодня делают наши либералы, указывающие на «десятки миллионов невинных жертв». По данным Юрия Жукова:

«У нас в институте (Институт истории РАН — И.Н.) работает доктор исторических наук Виктор Николаевич Земсков. В составе небольшой группы он несколько лет проверял и перепроверял в архивах, каковы реальные цифры репрессий. В частности, по 58-й статье. Пришли к конкретным результатам. На Западе тут же завопили. Им сказали: пожалуйста, вот вам архивы! Приехали, проверили, вынуждены были согласиться. Вот с чем.

1935 год – всего по 58-й статье арестовано и осуждено 267 тысяч, из них к высшей мере наказания приговорено 1229 человек, в 36-м соответственно 274 тысячи и 1118 человек. А дальше всплеск. В 37-м арестовали и осудили по 58-й статье более 790 тысяч, расстреляли свыше 353 тысяч, в 38-м – более 554 тысяч и расстреляно более 328 тысяч. Затем – снижение. В 39-м – осуждено около 64 тысяч и к расстрелу приговорено 2552 человека, в 40-м – около 72 тысяч и к высшей мере – 1649 человек.

Всего за период с 1921 по 1953 год осуждено 4 060 306 человек, из которых в лагеря и тюрьмы попали 2 634 397 человек».

Конечно, и это страшные цифры (потому что любая насильственная смерть — это тоже большая трагедия). Но всё же, согласитесь, речь идёт вовсе не о многих миллионах...

Однако вернёмся в 30-ые годы. В ходе этой кровавой кампании Сталину удалось, в конце концов, направить террор и против его инициаторов – региональных первых секретарей, которые были ликвидированы один за другим. Только к 1939 году он смог взять партию под свой полный контроль, и массовый террор сразу стих. Также резко улучшилось и соцально-бытовое положение в стране — люди действительно стали жить гораздо сытнее и благополучнее чем прежде...

... К своим планам по отстранению партии от власти Сталин смог вернуться только после Великой Отечественной войны, в самом конце 40-х годов. Однако к тому времени выросло уже новое поколение всё той же партноменклатуры, стоявшей на прежних позициях своей абсолютной власти. Именно её представители и организовали новый антисталинский заговор, который увенчался успехом в 1953 году, когда вождь умер при не выясненных до сих пор обстоятельствах.

Любопытно, но некоторые сталинские соратники всё же попытались воплотить его планы уже после смерти вождя. Юрий Жуков:

«После смерти Сталина глава правительства СССР Маленков, один из самых близких его соратников, отменил все льготы для партийной номенклатуры. Например, ежемесячную выдачу денег («конверты»), сумма которых в два-три, а то и в пять раз превышала зарплату и не учитывалась даже при уплате партвзносов, Лечсанупр, санатории, персональные машины, «вертушки». И поднял зарплату сотрудникам госорганов в 2–3 раза. Партработники по общепринятой шкале ценностей (и в собственных глазах) стали намного ниже работников государственных. Наступление на скрытые от посторонних глаз права партийной номенклатуры продлилось лишь три месяца. Партийные кадры объединились, стали жаловаться на ущемление «прав» секретарю ЦК Хрущёву».

Дальше — известно. Хрущёв «навесил» на Сталина всю вину за репрессии 37-го года. А партийным боссам не только вернули все привилегии, но и вообще фактически выели из-под действия Уголовного Кодекса, что само по себе начало стремительно разлагать партию. Именно разложившаяся вконец партийная верхушка и угробила в конце концов Советский Союз.

Впрочем, это уже совсем другая история...
Автор: Игорь Невский
Первоисточник: http://www.posprikaz.ru/2017/06/chto-zhe-na-samom-dele-stoyalo-za-massovymi-repressiyami-1937-goda/


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Комментарии 33

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  1. Vard Сегодня, 15:07
    Двадцать лет прошло после революции... В стране большинство людей были воспитаны при феодальном капитализме... Когда грести под себя было нормой... Сейчас после краха социализма прошло больше времени и всё равно очень многие ни как не привыкнут... На Кавказе например идёт настоящая война... и там убивают... так почему считается, что тогда были все святые... а сейчас наоборот...
    Vard
    1. андрей юрьевич Сегодня, 15:50
      Цитата: Vard
      Двадцать лет прошло после революции... В стране большинство людей были воспитаны при феодальном капитализме..

      а теперь какой строй? 100% подпадает под определение "феодальный капитализм".
      андрей юрьевич
    2. Deniska999 Сегодня, 16:45
      По-моему, за последнее время это уже третья по счету статья с таким же названием и похожим содержимом.
      Deniska999
    3. moskowit Сегодня, 16:58
      Когда грести под себя было нормой...

      А сейчас эти способности стали признаком успешного и предприимчивого человека... А если у тебя нет умения ловчить и расталкивать окружающих локтями, то на тебя смотрят как на неудачника....
      moskowit
  2. василий50 Сегодня, 15:16
    Глядя в телевизоре на сегодняшних либералов, демократов и прочих поклонников общечеловеческих ценностей то понимание необходимости приводить их в чувство через лесоповал просто необходимо. Особо *упоротых* отстреливать, чтоб не мешали жить всем остальным.
    В СОВЕТСКОМ СОЮЗЕ который только-только пережил Гражданскую Войну и интервенцию, когда провокации на границах перерастали в локальные войны, терпеть ещё и внутреннюю *оппозицию* было нетерпимо. Тем более всяких-разных банд и группировок с планами от демократизации до реставрации монархии существовало множество, и перевороты планировались вооружённые с привлечением зарубежных кураторов. Внутренняя оппозиция от чего то тоже имела множество связей с зарубежьем, много чего предлагала и требовала, но обязательно во всех программах была *смычка* с зарубежьем.
    василий50
    1. тол100в Сегодня, 19:17
      Цитата: василий50
      . Внутренняя оппозиция от чего то тоже имела множество связей с зарубежьем, много чего предлагала и требовала, но обязательно во всех программах была *смычка* с зарубежьем.

      И получается у нас 2018 год с либерастами и НКО!
      тол100в
    2. антивирус Сегодня, 22:38
      Универсальные:
      как и про возрождение авиации -"флуд для банкира"
      так и про советский 20-й век-

      23 марта 1989 г прошли первые выборы на Съезд нардепов СССР.
      Отец говорит:надо у деда спросить про репрессии.
      -Он же не начальник по виду.
      -Дед в прокуратуре служил.
      А 28-го день рождения у деда было.Приехали , подарили ботинки, сели за стол. дед выпил стопку за 80-летие( "все равно голова шуметь будет").
      Я отцу напоминаю: надо спросить про репрессии.
      Отец задает вопрос"Ты участвовал?"
      -Нет.
      -А кто , как ,когда. почему?
      -Это кто хотел выслужиться.
      И пошел запивать таблетку "от головы".
      Свинья грязи найдет. а человек чего искал, как жил?.
      В 2015 г спросил тетю, 1933 г р: про деда что говорили?
      -Ни чего плохого, а вот у друга детства Коли( ее мужа) увезли отца, председателя колхоза и никто не знает куда.
      Вот такие пироги с котятками для «Мемориала».
      Кто хотел строить социализм- строил, кто хотел вешать-вешал, топить котят- топил и душил( по Булгакову).
      Считаю , что противоречия от 19 -го века доставшиеся нам( и приведшие к трём революциям мы не 50-70 лет преодолели , а за 30--40 лет.
      Можно ли и эти сроки назвать достижением?
      Служил мех водителем танка в Рыбницах 4 г.( отец родился в Балте) Хотел остаться на сверхсрочную.
      «Дед в декабре 36 демобилизовался из РККА , пошел работать на Марковское торфопредприятие
      , а в январе 37 , по партийному набору призвали в прокуратуру»
      антивирус
  3. parusnik Сегодня, 15:47
    Вот во что вылился НЭП. Он развращал партийные, советские кадры. Всюду взяточничество. За любую услугу председатель сельсовета, милиционер берут мзду. Директора заводов за счёт предприятий ремонтируют собственные квартиры, покупают роскошь. И так с 1921 по 1928 год.
    ...Кстати это хорошо отражено в рассказах М.Зощенко, произведениях И.Ильфа, Е.Петрова , В.Катаева, М.Булгакова
    parusnik
    1. Котище Сегодня, 15:51
      А ведь правда? Алексей Вы это очень метко подметили.
      Котище
      1. Fitter65 Сегодня, 17:01
        В романе М.Шолохова "Поднятая Целина" тоже очень не плохо всё описанно...
        Fitter65
      2. антивирус Сегодня, 22:41
        уже 20 лет назад Проханов говорил про 12 стульев и теленка так.
        очень странно это было после превознесения либералами этих произведений , как "глотка свободы в болоте соц реализма и свободного взгляда на сов жизнь" при ВКП(б)
        антивирус
    2. Reptiloid Сегодня, 22:34
      Алексей, а если слово НЭП в цитате заменить на слово КАТАСТРОЙКА, ну и годы изменить, да и произведения классиков мне перечитать, да прочитать неизвестные...... уж как-то совсем тревожно становится!
      Reptiloid
    3. Комментарий был удален.
  4. andrewkor Сегодня, 16:08
    Ф.Сергеев "Тайные операции нацистской разведки",1991г.Досье Бенеша.Есть мнение ,что его сфабриковали по указанию И.В.Сталина.
    andrewkor
  5. Cartalon Сегодня, 16:55
    Надеюсь автора и всех его поддерживающих однажды допросят без мер физического воздействия, тогда узнаем в каких заговорах состоят, на какие разведки работают и тд
    Cartalon
    1. Котище Сегодня, 17:27
      Михаил пожалуста уточните, что Вы хотели сказать!
      Котище
  6. ALEA IACTA EST Сегодня, 17:00
    Поделом людоедам. Как они со страной - так и страна с ними.
    ALEA IACTA EST
  7. moskowit Сегодня, 17:21
    К примеру, на Западе в своё время были опубликованы мемуары бывшего советского разведчика Александра Орлова, бежавшего из нашей страны в конце 30-х годов.

    Во многих материалах о так называемых "необоснованных репрессиях"(хотелось бы, что бы кто то из историков взял на себя смелость написать об ОБОСНОВАННЫХ действиях правоохранительных органов) ссылаются на так называемого Орлова, обходя его преступления против Государства и участия в истреблении русского и испанского народов...
    Для тех, кому ещё не пришлось ознакомиться с биографией этого вурдалака даю справку....
    Александр Михайлович Орлов (1895-1973), настоящее имя – Лев Лазаревич Фельдбин, родился в Бобруйске, Минской губернии, в еврейской семье. Получил домашнее образование, работал конторщиком.

    В 1916г. был призван в армию, службу проходил в тыловых частях. После крушения Российской Империи примкнул к меньшевикам, в партию большевиков вступил в 1920г. С марта 1918г. – в РККА, служил в Особом отделе 12й армии, командовал отрядом Особого назначения. Активный участник Красного террора в Киеве: «раскрыл» несколько «шпионских организаций».

    В органах ВЧК с 1920г.: протекцию ему составила Роза Шварц. В 1920-1921гг. А.М.Орлов – сотрудник Архангельской ЧК, особоуполномоченный по фильтрации белых офицеров на Севере, и, одновременно, начальник агентурно-следственного отделения. «Фильтрация» бывших белых офицеров была простой: под предлогом регистрации их просили явиться в ЧК, где их тут же арестовывали Затем Орлов составлял по результатам допросов списки лиц, подлежащих уничтожению, а приговор ревтрибунала оформлялся «задним числом» и звучал стандартно: «за контрреволюционные убеждения – расстрелять». По «спискам Орлова» было казнено свыше 2 тысяч человек[1].

    В 1924г. Орлов был взят на работу в Экономическое управление ГПУ: его начальником был двоюродный брат Орлова, З.Б.Кацнельсон. а в 1926г. Орлова перевели в ИНО ОГПУ- во внешнюю разведку. Неоднократно выезжал на нелегальную работу в Эстонию, Швецию, Англию, США. В 1934г. ему поручили курировать знаменитую «кембриджскую пятерку» и персонально советского агента Кима Филби. Однако Орлов работал с Филби неаккуратно, и тот был «засвечен».

    В 1936г. А.Орлов был направлен в Испанию резидентом и главным советником по внутренней безопасности и контрразведке республиканского либерально-марксистского правительства Испании. Он, во время Гражданской войны в Испании, организовал испанский аналог НКВД: "Службу Военной Информации" (SIM). Действия Александра Орлова и его указания испанским «чекистам» носили откровенно выраженный преступный характер: Орлов санкционировал пытки и «исчезновения» и массовые казни противников республиканского режима. 7 ноября 1936 года, когда шли бои за Мадрид, он руководил операцией по уничтожению 8000 политзаключенных из столичных тюрем. Их ночью вывезли из Мадрида и тайно расстреляли в уединенной местности юго-восточнее города. Вместе с Орловым операцией руководили 20-летние лидеры "социалистической молодежи" Сантьяго Каррильо и Хосе Касорла. Среди ее вдохновителей были также советские "советники" и "консультанты" - чекист-журналист-публицист Кольцов и уполномоченный НКВД в Испании Берзин.

    Особое внимание Орлов уделял борьбе с церковью - разрушение церквей, осквернение храмов и расстрелы священнослужителей, являлось одним из приоритетных направлений его деятельности.. Некоторых арестованных Орлов приказывал вывозить в СССР, особенно это касалось бывших участников Белого движения и эмигрантов, которых в Испании жило много. Агентура SIM пронизывала всю территорию находящуюся под контролем республиканского правительства.

    Результатом «деятельности» SIM стала гибель десятков тысяч человек, и эти люди – на совести Александра Орлова: расстрельные списки чаще всего утверждал он, не доверяя это дело испанским «коллегам».

    В 1937г. А,М.Орлов руководил подавлением выступления анархистов в Каталонии, приказал применять боевые газы при «зачистках» горных районов. В июне 1937г. Орлов организовал похищение лидера троцкистской организации ПОУМ Андреса Нина; после пыток, по приказу Орлова, Нин был тайно убит. После этих «успехов» Н.И.Ежов поручил Орлову создание в Испании диверсионной школы для подготовки боевиков, предназначенных к заброске в другие страны. Среди «учащихся» этой школы был М.Коэн, будущий связной «Красной Капеллы», и один из организаторов убийства .Троцкого - И.Р.Григулевич.

    А.М.Орлов был одним из организаторов вывоза в СССР испанского золотого запаса. Часть этого золота он, с ведома М.А.Трилиссера, похитил.

    В июне 1938г. Орлов получил приказ приехать в Антверпен на встречу с представителем Москвы С.М.Шпигельгласом. К этому времени в СССР началось расследование злоупотреблений во внешней разведке: этим вопросом занимался К.Е.Ворошилов, и к Орлову возникло много претензий. Кроме того, Орлов понимал, что его могут ликвидировать. Орлов бежал в США, прихватив еще 60 тысяч долларов из оперативных средств. Чтобы застраховаться от возможных проблем, Орлов написал письмо Ежову и Сталину, где угрожал раскрыть американцам советскую агентуру, если его тронут. Орлова не тронули, несмотря даже на то, что он предупредил Троцкого о готовящемся на него покушении, но не из-за его угроз, а потому, что гарантию безопасности ему дал лично президент США Рузвельт, и Сталин не хотел портить с американцами отношений.
    moskowit
    1. Котище Сегодня, 17:43
      ? И где справка? Справка гд..э Николай?
      Давайте будем к истории объективны. Эпоха Сталина охватывает почти три десятилетия нашей страны. Было в его правление что-то плохое? Да было. Что-то хорошее? Тоже было!
      Если мы хотим оценить деятельность Сталина, то на весы надо бросать все!!! Своей избирательностью мы уподобаемся капризной девице. Так что прпвда о Сталине, где-то по середине.
      В свое время на диспуте с архиепископом поспросил оппонента назвать безгрешных правителей, получил уникальный ответ. Цитирую по памяти "Все князья и государи с Владимира по Николая Второго заведомо безгрешны, так как помазанники божьи"! Так что все в глазах некоторых иерархов все просото- капнули на тебя елеем ты безгрешен, не капнули ..........!
      Котище
      1. moskowit Сегодня, 18:04
        А что Вас, уважаемый, в выписке из биографии Фельдбина(Орлова) не устраивает? Эта информация весьма доступна и объективна. И что естественно, различными кругами трактуется по разному.... "Правозащитниками", как достижение "борца" со сталинизмом(чего не было), а объективными любителями истории, как преступник легко ушедший от справедливого возмездия, присвоив государственные денежные средства...(своего рода Резун 30-х годов)
        moskowit
        1. Котище Сегодня, 18:38
          Уважаемый!
          В своем комментарии Вы пообещали справку! Я ее попросил! В это время Вы дополнили свой пост! Так что спасибо за справку!
          Николай а гд...э синяя печать лечащего врача. Нэ...э так не пойдет - рецепт без синэй печати....! Шучу-шучу!
          Уважаемый Николай, такие источники никогда не бывают - объективными! Так что принимать желаемое за реальное, не в моих принципах. Любой мемуарный источник он впервую очередь субъективен, так как его пишит один человек.
          С уважением, Котище!
          Котище
  8. Монархист Сегодня, 17:42
    Друзья, я меньше всего хочу кого-то обелить или очернить,с тем более оскорбить. Я хочу порассуждать по поводу прочитанного.
    1) Автор напрасно во всём обвиняет перестройку и либиралов.:В том ,что Сталин ради личной власти уничтожил лучшую часть партийной элиты:" Любимцев Ленина и партии" начали говорить еще в 1956 на приставали 20 съезде КПСС, именно с той поры пошло мифотворчество: Берия редиска и вообще сатана, Сталин" узколобый тиран",а партия" белая и пушистая", а Н С вообще второй после Ленина, возможно,и бревно лишь в двоем несли ( кстати и по сею могу неизвестно какое было бревно: кто-то подсчитал ,что бревно несло не менее 200 человек) он и Ленин.
    2) по поводу НЭПа в сочинениях Ленина говорилось,что НЭП всерьез и надолго.В таком случае возникают вопросы:а) Сталин умышленно нарушил волю Ленина,а это уже не хорошо.;б)Ленин был человек недальневидный и наивный,а может сочинения " подредактированны? Это я к тому что вопрос о НЭПе неоднозначный,а следовательно и Николай Бухарин и Рыков ,последовательно боролись заНЭП,были правы? Я читал воспоминания Бережкова,переводчика Сталина, весьма красноречиво о пользе НЭПа ( в детстве знал старика , который учился грамоте по вывеске НЭПманов).
    3) Енукидзе,( если по истории партии смотреть- паинька), Тухачевский,Гамарник, Блюхера, Дыбенко, Крыленко да и Антонов- Овсеенко,если судить по сыну)были барбосы ещё те. Об этом можно прочесть у Кремлева и Жукова,но за ними под" каток" пошли их жены,дети( у Блюхера расстреляли 2 жен, у Тухачевского жена и дочь)и дальние родственники и друзья, а это мягко говоря не красиво.
    Меня всё время интересует вопрос: Брежнев,не самый плохой был руководитель, Суслов, Андропов, Горбачёв да и "папа Зю"они ВСЕ видели,что с 20 съездом не всё так просто, но ПОЧЕМУ-ТО ОНИ ВСЕ трендели о"ЗДОРОВЫХ СИЛАХ ПАРТИИ".
    Ещё раз говорю: НИКОГО НЕ ХОЧУ ОБИДЕТЬ
    Монархист
    1. Котище Сегодня, 18:44
      Вы правы истина, где-то там по середине!
      Уважаемые если честно, кто-то сможет мне назвать лидера России после Рюрика, без "черного" пятна в биографии!
      Чур Путина В.В. не называть, будем считать подхалимажем.....!
      Котище
      1. BAI Сегодня, 20:07
        назвать лидера России после Рюрика, без "черного" пятна в биографии!

        Царевич Дмитрий (настоящий).
        BAI
    2. Reptiloid Сегодня, 22:26
      Слава, мы сейчас редкую возможность имеем, читать разные источники по этой теме. Ведь, как говорят старшие, раньше разговоры об этом.----только потихоньку, во все времена. А потом---раз и в 60х годах появились улицы Тухачевского и Блюхера в новом районе Ленинграда.А когда про них вопросы задавали----то взрослые на детей грозились. А ведь это вследствие Хрущёва появились названия. И тема эта всегда замалчивалась, как говорят родственники старшего поколения.
      Reptiloid
  9. mavrus Сегодня, 18:01
    Цитата: andrewkor
    Ф.Сергеев "Тайные операции нацистской разведки",1991г.Досье Бенеша.Есть мнение ,что его сфабриковали по указанию И.В.Сталина.

    Первый раз такое слышу. Про то, что Гитлер что-то добавил в это досье пишут многие, теперь ещё и Сталин "руку приложил". Не иначе скоро во всём виноват будет Путин, и он досье и сфабриковал. :)))
    Но если по указанию Гитлера, что-то и добавили в выкраденное досье, то самую малость и то, только про немецких генералов.
    mavrus
  10. ЛИХОй Сегодня, 18:02
    Не могу поздравить автора статьи с успехом. Сей опус свёрстан на основе книг Ю. Жукова, немного из Мартиросяна и Кремлёва. Всё это с большей можно прочесть в первоисточниках.
    ЛИХОй
    1. Reptiloid Сегодня, 22:16
      Вот как раз эти книги у меня теперь есть и я читаю 2 из перечисленных.Но смысл таких статей , наверно, в том и есть, что чувствуешь----надо знать больше задумываешься, как этого добиться.
      Reptiloid
  11. ТОР2 Сегодня, 18:23
    Очередная попытка оправдать события 37г. С Тухачевским так вообще определиться ни как не могут. То это агент немецкой разведки, но в архивах 3 рейха после войны так ничего не найдено в подтверждении этой версии. Теперь это троцкистский агент.
    Примечателен один из интересных фактов. Во время вечеринки Тухачевский подошёл к инженерному костяку создавшему БМ-13 и спросил - насколько реально создать противотанковую установку из одного пускового рельса. Станок должен быть достаточно лёгким что бы его могли переносить два бойца. Между конструкторами тут же завязалась дискуссия. Может укоротить стабилизаторы ракеты и спрятать её в трубу. Стабилизаторы укорачивать нельзя иначе в танк не попадём даже на средних дистанциях. Я понял у Вас получится сказал довольный Тухачевский похлопав по плечу одного из конструкторов. Не сложно себе представить насколько бы поредели механизированные клинья вермахта в 41г. окажись такая установка на вооружении РККА. Вот только создавать и продвигать эти наработки стало некому. Вместе с Тухачевским были расстреляны и создатели БМ-13.
    А вообще троцкисты они повсюду видимо были, в подтверждение этому деревни призраки которые стали появляться после войны.
    Тяжёлые моменты истории знать нужно такими какие они есть, и делать из этого выводы что бы подобное в будущем не повторялось.
    ТОР2
    1. bulat Сегодня, 18:47
      http://warspot.ru/5816-protivotankovaya-ekzotika-
      reaktivnye-snaryady-v-novom-amplua почитайте здесь как пытались и что вышло из этого.
      bulat
    2. Альф Сегодня, 19:56
      Цитата: ТОР2
      . Вместе с Тухачевским были расстреляны и создатели БМ-13.

      А кто же после 37-го вел дальнейшие разработки Катюши ?
      Цитата: ТОР2
      Не сложно себе представить насколько бы поредели механизированные клинья вермахта в 41г. окажись такая установка на вооружении РККА. Вот только создавать и продвигать эти наработки стало некому.

      Ах, этот кровавый диктатор, уничтожил весь конструкторский цвет. А были высокоэнергетические пороха тогда в Союзе ? Химическую промышленность 3-го рейха даже сравнивать с химпромом СССР нельзя, а фауст появился только в 43-м .
      А система, предлагаемая тухачевским, и состоящая из рельса с ракетой-вообще бред, как и универсальные орудия.
      Альф
  12. vladimirvn Сегодня, 19:35
    Мы заплатили страшную цену за все. И в то время и потом. Была ли она оправдана? История рассудит.
    vladimirvn
  13. BAI Сегодня, 20:04
    Ведь царская Россия по уровню промышленного развития находилась после крохотной Бельгии.

    По-моему, сейчас еще хуже.
    Возникает невиданный ранее – экономический: бедняки, чтобы заплатить налоги и прокормить семьи, нападают на поезда. Банды возникают даже среди студентов: чтобы учиться и не умереть с голоду, нужны деньги. Их добывают, грабя нэпманов.

    Очень сильно напоминает расцвет кооперации начала 90-х.

    А вообще - страна оказалась на пороге новой гражданской войны и многомиллионных жертв.
    BAI
  14. samarin1969 Сегодня, 22:10
    Автор пытается убедить, что к власти в 1917м пришла всемогущая жестокая разномастная номенклатура. А в её рядах затесались "идеалисты" вроде Сталина и Маленкова....И откуда взялась в России эта "партия"?
    samarin1969
  15. Albatroz Сегодня, 22:49
    Оно может тогда чем-то и было оправдано
    Но вот то что в наши дни все чаще пишут о репрессиях со знаком плюс или реабилитируя те перекосы и ошибки (такого не было, убили не столько, убили за дело и т.д.) - наводит на грустные размышления
    Albatroz
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