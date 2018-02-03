«Львица», «Львенок» и «Святой Иуст»

Танк Pz.Kpfw. III Ausf. М из состава 1-й танковой дивизии «Чёрных рубашек» «М»

Танкетка CV 33 батальона «Леонесса»

Бронеавтомобиль АВ 41 батальона «Леонесса», начало 1944 года

Эмблема батальона «Леонесса»

Танк М 13/40 батальона «Леонесса». Турин, май 1944 года

Танки М 13/40 и М 14/41 батальона «Леонесса» на Пьяцца дель Дуомо в Милане, 25 июля 1944 года

Техника батальона «Леонесса» в Милане, 25 июля 1944 года. На переднем плане – легкий танк L 6/40, за ним – средние танки М 13/40, М 14/41 и М 15/42

Танки М 13/40 и М 14/41 батальона «Леонесса» в Турине

Офицеры батальона «Леонесса»

Выступление Бенито Муссолини во время посещения батальона «Леонесса». Милан, 18 декабря 1944 года

САУ Semovente 105/25 из состава батальона «Леончелло»

Маршал Родольфо Грациани, стоявший у истоков создания армии Итальянской социальной республики, предлагал сформировать в её составе двадцать пять дивизий, в том числе, пять танковых. Однако жизнь внесла свои коррективы в эти планы – немцы, под полным контролем которых находилась Итальянская социальная республика, отказались санкционировать создание хотя бы одной танковой дивизии. В итоге бронированный кулак «Республики Сало» свели к нескольким импровизированным танковым батальонам, вооруженным чем попало…Поражение немецко-итальянских войск в Северной Африке весной 1943 года привело к тому, что итальянская армия оказалась без бронетанковых соединений – дивизии «Ариете» и «Чентауро» были разгромлены. Уже в мае 1943 года в окрестностях Рима началось восстановление танковых войск. Одна дивизия (135-я ТД «Ариете II») формировалась в составе Королевской армии, другое же соединение, по замыслу Муссолини, должно было стать аналогом немецких дивизий СС. Оно формировалось из личного состава Добровольческой милиции национальной безопасности (Milizia Volontaria per la Sicurezza Nazionale – MVSN) или же «Чёрных рубашек», а точнее – батальонов «М», являвшихся элитой «чернорубашечников». Соединение, названное 1-й танковой дивизией «Чёрных рубашек» «М», создавалось под руководством немецких инструкторов (как из войск СС, так и из вермахта) и должно было получить немецкое вооружение. Однако после отстранения от власти Муссолини немцы прекратили поставки техники, а 15 августа 1943 года дивизию подчинили командованию Королевской армии – она стала 136-й ТД «Чентауро II»В начале сентября 1943 года обе ТД вошли в состав Танково-моторизованного корпуса под командованием генерала Джакомо Карбони. К этому времени 135-я ТД располагала 48 танками М 15/42 и штурмовыми орудиями Semovente 75/18, 42 САУ Semovente 75/32 и 12 Semovente 105/25, а также 12 лёгкими истребителями танков Semovente 47/32 и 43 бронеавтомобилями АВ 41. 136-я ТД, помимо 45 итальянских танков М 15/42, имела 36 немецких машин: по дюжине танков Pz.Kpfw. IV Ausf. H, Pz.Kpfw. III Ausf. M и штурмовых орудий StuG III Ausf. G. 9–10 сентября части корпуса Карбони пытались оказать сопротивление немецким войскам в районе Рима, но были разбиты. Обе дивизии прекратили свое существование, а немцы быстро прибрали к рукам их технику и вооружение. Даже морально устаревшие танки могли найти применение в вермахте, войсках СС и полиции – например, учебных подразделениях или оккупационных силах на неспокойных Балканах.План создания вооруженных сил Итальянской социальной республики (ИСР), одобренный Гитлером в октябре 1943 года, предусматривал формирование четырех пехотных дивизий, однако формирование танковых частей немцы не санкционировали. Поэтому командованию армии ИСР пришлось прибегнуть к импровизации.Многие офицеры и солдаты бывшей 136-й ТД являлись выходцами из «чернорубашечников», сохраняли верность Муссолини и стремились продолжать борьбу на стороне нацистской Германии. Именно эти военнослужащие, многие из которых имели за плечами опыт боев в Восточной Африке (1935–1939 годы), Греции (1940–1941 годы) и на Восточном фронте (1942–1943 годы), составили костяк первой танковой части ИСР. Датой её основания считается 21 сентября 1943 года, причем это стало возможным благодаря инициативе снизу. Несколько десятков солдат и офицеров, изнывавших от безделья в казармах «Муссолини» в Риме, объявили себя 4-м танковым полком и бросили через римское радио клич – всем желающим присоединяться к ним. Вскоре часть сменила название, став батальоном «Леонесса» (ит. – «львица»).Поначалу батальон возглавлял подполковник Фернардино Тези, но 15 октября 1943 года он получил назначение в Департамент вооружений Министерства экономики ИСР. Тези сменил майор Приамо Свич, с назначением на должность повышенный в звании до подполковника. Батальон «Леонесса» формировался не в составе вооруженных сил ИСР, а в Национальной республиканской гвардии (Guardia Nazionale Repubblicana – GNR). Это формирование являлось аналогом MVSN (расформированной после смещения Муссолини в конце июля 1943 года), то есть, «чернорубашечников», но, в отличие от неё, подчинялось не партии, а государству.Главной проблемой, с которой пришлось столкнуться командованию «Леонессы», являлось практически полное отсутствие бронетехники. Руководство GNR в октябре 1943 года даже рассматривало возможность реорганизации батальона в пехотный. Командир «Леонессы» организовал несколько небольших групп, которые разъехались по всей Северной Италии в поисках танков и бронемашин. Они посетили склады в Болонье, Верчелле, Вероне, Сиене и других городах – главной проблемой при этом было добиться согласия немцев на передачу хоть какой-то техники. Все, что удалось раздобыть, свозили в Монтичиари – этот городок под Брешией стал местом дислокации батальона. Здесь же под руководством лейтенанта Джузеппе Сончини организовали ремонтную мастерскую. Усилия военных дали свои плоды: в начале 1944 года «Леонесса» располагала 35 средними танками М 13/40, М 14/41 и М 15/42, пятью легкими L 6/40, одним истребителем танков Semovente 47/32, 16 танкетками CV 33 и CV 35, 18 бронеавтомобилями АВ 41 и АВ 43 и одним бронеавтомобилем «Линче». Также имелось несколько десятков автомобилей различных марок и даже собственная артбатарея с четырьмя 75-мм пушками «75/27» и восемью артиллерийскими тягачами SPA 37.1 февраля 1944 года батальон «Леонесса» со всей техникой прошел торжественным маршем по улицам Брешии. На мероприятии присутствовал командующий GNR Ренато Риччи, высоко оценивший усилия офицеров и солдат батальона по комплектованию части техникой. 9 февраля личный состав «Леонессы» был приведен к присяге. Все ожидали отправки батальона на фронт, но командование GNR рассудило по-своему, и 1 марта «Леонессу» отправили в Турин. Танки и бронемашины батальона должны были поддерживать противопартизанские операции в Пьемонте.С 21 марта 1944 года бронеавтомобили АВ 41 и танки М 13/40 и М 14/41 батальона «Леонесса» взаимодействовали с итальянским батальоном войск СС «Дембица» (назван по одноименному польскому городу, где он проходил подготовку), сражавшимся с гарибальдийской 4-й партизанской бригадой «Пизакане» севернее Милана. Поначалу танкисты продвигались вперед весьма осторожно, опасаясь, что противник располагает противотанковыми средствами. Угроза оказалась преувеличенной, и подразделения «Леонессы» начали действовать более решительно. Наиболее ожесточенные бои разгорелись в окрестностях городка Понтевеккио: здесь батальон потерял два бронеавтомобиля (экипаж одного погиб, другого – попал в плен к партизанам).В апреле-мае 1944 года подразделения «Леонессы» силами от взвода до роты действовали в самых различных районах – в окрестностях Милана, Леччо, Комо, Кассано д’Адда. Наиболее сильный отряд сражался в Страмбино-Романо, на территории «партизанского края» – «Освобожденной зоны Инкрия». Танкисты поддерживали части GNR, «черных бригад», а также немецкие подразделения. Противопартизанские операции продолжились и летом – один из наиболее интересных эпизодов имел место в июле в городе Пьяченца. Здесь партизаны попытались атаковать местный арсенал, но подразделение «Леонессы» сумело отразить нападение. После этого танкисты рассудили, что партизаны могут повторить налет, и основательно поживились имуществом, хранившимся в арсенале: парой десятков пулеметов, большим количеством боеприпасов и топлива. Кроме того, их «трофеем» стал танк М 14/41 в командирском варианте (без пушки, но с мощным радиооборудованием).В апреле-мае 1944 года подразделения «Леонессы» силами от взвода до роты действовали в самых различных районах – в окрестностях Милана, Леччо, Комо, Кассано д’Адда. Наиболее сильный отряд сражался в Страмбино-Романо, на территории «партизанского края» – «Освобожденной зоны Инкрия». Танкисты поддерживали части GNR, «черных бригад», а также немецкие подразделения. Противопартизанские операции продолжились и летом – один из наиболее интересных эпизодов имел место в июле в городе Пьяченца. Здесь партизаны попытались атаковать местный арсенал, но подразделение «Леонессы» сумело отразить нападение. После этого танкисты рассудили, что партизаны могут повторить налет, и основательно поживились имуществом, хранившимся в арсенале: парой десятков пулеметов, большим количеством боеприпасов и топлива. Кроме того, их «трофеем» стал танк М 14/41 в командирском варианте (без пушки, но с мощным радиооборудованием).7 августа 1944 года батальон «Леонесса» включили в состав Противовоздушной и противотанковой дивизии «Этна» (Divisione Contraerea e Contracarro «Etna»). Это стало сугубо номинальным актом – как и ранее, подразделения батальона были рассеяны по всему северу Италии, принимая активное участие в противопартизанских операциях. Не в последнюю очередь благодаря поддержке танкистов в августе 1944 года силам ИСР удалось очистить от партизан долину Аоста, деблокировав несколько гарнизонов, долгое время находившихся в окружении. 2-я рота, располагавшая пятью танками М 13/40 и М14/41, а также десятком бронемашин АВ 41, в сентябре-октябре участвовала в операции в долине Оссола. 2 ноября это подразделение совместно с велосипедным батальоном «Венеция-Джулия» и «чёрной бригадой» «Кристина» выбили партизан из города Альба. 3-я рота, сформированная осенью 1944 года, действовала в Эмилианских Апеннинах, охраняя коммуникации между Пармой, Пьяченцей и Треббией. Наконец, на 4-ю роту возложили задачу охраны нефтяных промыслов в Монтечино. Но если атакам партизан танкисты ещё могли противостоять, то против налётов вражеской авиации они оказались бессильны. Весной 1945 года нефтепромыслы подвергались систематическому разрушению.В ночь с 19 на 20 апреля из Монтечино отправился последний транспорт нефти, а вместе с ним и 4-я рота, которая присоединилась к 3-й роте «Леонессы» в Пьяченце. Совместно с другими частями GNR, итальянского легиона СС и немецкими подразделениями они отбивали атаки партизан до 28 апреля, когда к городу подошли передовые части американской 36-й пехотной дивизии. 3-я и 4-я роты отошли к Турину, присоединившись к остальным подразделениям «Леонессы». Отступление продолжилось в направлении долины Аосты. Здесь вечером 5 мая батальон «Леонесса» сдался американцам вместе с другими итальянскими частями.Вторая танковая часть в вооруженных силах ИСР появилась лишь через год после «Леонессы». Батальон, получивший название «Леонечелло» (ит. – «львенок»), был сформирован 13 сентября 1944 года по инициативе капитана Джанкарло Цуккаро – опытного кавалериста и ветерана Восточного фронта. После капитуляции Италии он некоторое время служил в вермахте, а затем перевелся в армию ИСР, где преподавал в школе кадетов в Модене, а затем в Тортоне. Летом 1944 года в городке вспыхнуло восстание, которое было решительно подавлено под руководством Цуккаро. После этого бравый капитан получил личное указание от Муссолини сформировать танковый батальон охраны Министерства вооруженных сил ИСР, находившегося в местечке Польпенацца на озере Гарда.Организационно батальон состоял из трех рот: средних танков «М» (четыре танка М 13/40 и три М 15/42); легких танков «L» (двенадцать танкеток CV 33); штабной, располагавшей четырьмя бронеавтомобилями АВ 40 и АВ 41, а также одной самоходкой Semovente 105/25. Помимо этого, батальон имел полтора десятка автомобилей различных типов и четыре 20-мм зенитки «20/77». Численность личного состава «Леончелло» к концу сентября 1944 года составляла 122 человека (10 офицеров, 20 сержантов и 92 рядовых).С формированием батальона «Леончелло» возникла мысль объединить его с «Леонессой» в танковый полк, однако этому резко воспротивился капитан Цуккаро, заявивший, что «никогда не наденет чёрной рубашки». Батальон продолжил относительно спокойную гарнизонную службу, занимаясь боевой подготовкой. В свой первый (и, как оказалось, последний) бой «Леончелло» вступил в самом конце войны. По приказу командования батальон отправился в район Брешии, чтобы поддержать сражавшиеся там части 10-й дивизии MAS. На подступах к городу танкисты были окружены партизанами из бригады «Фьямме Верди». В бою, продолжавшемся несколько часов, батальон понес тяжелые потери – используя трофейные «панцерфаусты», партизаны подбили большинство его танков. Погибли десять бойцов «Леончелло». 28–29 апреля 1945 года его подразделения капитулировали: рота «М» – по дороге в Милан; рота «L» – в Лониго; штабная рота – в Польпенацце.Помимо собственно Италии, значительное количество итальянских войск по состоянию на сентябрь 1943 года дислоцировалось на Балканах. После капитуляции здесь также наблюдался разброд и шатание: многие офицеры и солдаты стремились продолжить борьбу на стороне Германии. Одним из них был капитан Агостино Тонегутти, командовавший ротой легких танков «Сан-Джусто», приданной 153-й пехотной дивизии «Масерата», которая дислоцировалась в северо-западной части Хорватии. После капитуляции Италии он возглавил единомышленников, заявивших о намерении сражаться на стороне Третьего рейха. Часть, располагавшая несколькими танкетками, вошла в состав сводной группы генерала Гастоне Гамбара, оборонявшей Фиуме (ныне – Риека) от югославских партизан, попытавшихся воспользоваться замешательством итальянского командования. Впоследствии часть, именовавшаяся уже батальоном, была переведена в Истрию, а в начале февраля 1944 года прибыла в итальянский город Гориция и вошла в состав регулярной армии ИСР. На батальон была возложена задача поддержки частей, оборонявших побережье Адриатики.Вооружение «Сан-Джусто», как и прочих танковых частей ИСР, было весьма разномастным. В феврале 1944 года батальон имел пять средних танков М 13/40 и М 14/41, 16 танкеток CV 33 и CV 35, шесть различных самоходок (по одной Semovente М42 75/34 и М41 75/18, две Semovente М42 75/18 и две Semovente L6 47/32), а также четыре бронеавтомобиля АВ 41. Численность личного состава колебалась в пределах 120–170 человек.Главными задачами батальона «Сан-Джусто» являлось сопровождение колонн между городами Триест, Удине и Гориция, а также борьба с действовавшими здесь итальянскими и югославскими партизанами. Далеко не всегда обходилось без потерь. Так, 31 мая 1944 года подразделение батальона «Сан-Джусто», сопровождавшее немецкую колонну, подверглось нападению партизан между городками Добрауле и Титине. Атаку удалось отбить, но итальянцы потеряли танк М 14/41 и два броневика АВ 41. 6 декабря в результате подрыва на мине был уничтожен ещё один броневик, погиб весь его экипаж (пять человек). Общие безвозвратные потери батальона «Сан-Джусто» за весь период участия в боевых действиях были сравнительно невелики и составили 15 человек. С техникой дела обстояли куда хуже – к апрелю 1945 года в батальоне осталось лишь восемь танкеток, три средних танка и две самоходки. Свое существование «Сан-Джусто» прекратил 27 апреля 1945 года, сдавшись британцам. По другим данным, капитуляция состоялась лишь 3 мая (возможно, речь идет о капитуляции разных подразделений батальона).Помимо «Леонессы», «Леончелло» и «Сан-Джусто», в вооруженных формированиях ИСР имелось ещё несколько танковых подразделений. В частности, в сформированной летом 1944 года Противопартизанской группе (Raggruppamento Anti Partigiani – RAP) имелся танковый батальон двухротного состава. Первоначально на его вооружении состояли семь танкеток, два легких танка L 6/40, один средний М 13/40, две САУ Semovente М42 75/18 и один броневик АВ 41. С сентября 1944 года RAP действовала в Пьемонте, воюя против партизан. Танкисты участвовали в этой «итало-итальянской» войне вплоть до 28 апреля 1945 года.В 1-й дивизии берсальеров «Италия» некоторое время существовал сверхштатный дивизион штурмовых орудий с девятью САУ Semovente 75/18. Группа апеннинских егерей (Raggruppamento Cacciatori degli Appennini) использовала четыре самоходки Semovente М42 75/18 и шесть бронеавтомобилей АВ 41. По нескольку танков и танкеток служило ещё в целом ряде частей армии ИСР, Национальной республиканской гвардии и «Чёрных бригадах».Подводя итог нашему повествованию, отметим несколько особенностей, присущих танковым частям ИСР. Во-первых, все они без исключения являлись импровизированными формированиями, создававшимися вне каких-либо штатов. Оргштатная структура этих частей строилась в зависимости от имевшейся техники. Во-вторых, все танковые части ИСР предназначались не для применения на фронте, а для обеспечения внутренней безопасности и участия в противопартизанских операциях. Неслучайно наиболее крупная и боеспособная из них – танковый батальон «Леонесса» – находилась в составе не армии, а Национальной республиканской гвардии. В-третьих, система обеспечения танковых частей отсутствовала как таковая: все заботы по комплектованию техникой и поддержанию её в боеспособном состоянии целиком ложились на плечи командиров батальонов и рот.