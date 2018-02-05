Проект РСЗО на базе вездехода CS/VP4 (Китай)

По материалам сайтов:

http://military.china.com/

http://slide.mil.news.sina.com.cn/

http://imp-navigator.livejournal.com/

https://strangernn.livejournal.com/

Техника для десантных войск должна отличаться малыми габаритами и массой, позволяющими перевозить ее по воздуху. Одновременно с этим такие машины должны иметь достаточные характеристики и показывать желаемые возможности на поле боя. Любопытные варианты решения подобных задач были представлены в 2016 году китайской корпорацией NORINCO. Вместе с другими образцами самоходной артиллерии она разработала новую реактивную систему залпового огня.Необходимо напомнить о событиях, предшествовавших появлению новой РСЗО. Еще несколько лет назад, создавая технику для аэромобильных подразделений, корпорация NORINCO создала многоцелевой транспортер CS/VP4. Это была четырехосная колесная машина с шестью посадочными местами для солдат с оружием. Она могла нести 1,1 т груза и весила менее 2,9 т. Такой вездеход предлагалось использовать для перевозки личного состава, патрулирования определенных районов и выполнения иных задач, в том числе не связанных с работой на переднем крае.В теории машина CS/VP4 могла бы стать носителем того или иного вооружения, в том числе артиллерийского, но ее облик мешал установке требуемых систем. В связи с этим имеющийся проект был переработан, в результате чего в 2016 году появился новый вариант многоцелевой платформы. По всей видимости, основные черты новой машины заимствовались из существующего проекта, но для решения новой задачи пришлось серьезно переработать компоновку корпуса. Двигатель машины был перенесен из кормы в переднюю часть корпуса, что позволило организовать более крупную ровную грузовую площадку для специального оборудования либо вооружения.В ноябре 2016 года в китайском г. Чжухай состоялась очередная военно-техническая выставка AirShow China. Несмотря на «авиационное» название, это мероприятие является площадкой для демонстрации разработок во всех областях оружия и военной техники. Среди прочего, на выставке присутствовало большое количество новых образцов сухопутной военной техники. Сразу несколько образцов самоходных артиллерийских систем представила компания NORINCO. Некоторые из этих разработок являлись представителями одного семейства и основывались на унифицированном шасси.Новое шасси визуально отличалось от базовой машины типа CS/VP4 более крупным передним агрегатом, теперь выполнявшим функции капота двигателя. Для защиты силовой установки пришлось использовать крупный кожух, внешняя поверхность которого образовывалась несколькими плоскостями. Передняя стенка такого кожуха отдавалась под решетки для подачи воздуха к радиатору. Еще одну крупную решетку поместили на левом борту капота. Для некоторого улучшения габаритной проходимости передний свес корпуса получил наклонное днище.Форма остальной части корпуса не претерпела особых изменений. По-прежнему использовался герметичный коробчатый нижний агрегат с креплениями для элементов ходовой части. Над вертикальными бортами корпуса находились небольшие полки, ширина которых соответствовала габаритам капота. В кормовой части корпуса полки сменялись простой плоской площадкой для монтажа вооружения.Сведения об уровне защиты примененного шасси отсутствуют. Есть основания полагать, что новый вездеход, являясь вариантом развития существующего CS/VP4, не получил никакой брони. Это могло резко сократить его живучесть на поле боя, хотя следует учитывать, что отсутствие полностью закрытого корпуса портило бы такие показатели даже при наличии бронирования.Новая РСЗО отличалась крайней простотой компоновки. Передний отсек корпуса, имевший наибольшие размеры, отдавался под размещение двигателя и некоторых устройств трансмиссии. Прочие агрегаты, связанные с ведущими колесами, находились над днищем. Непосредственно за моторным отсеком поместили небольшую открытую двухместную кабину. Вся задняя часть корпуса предназначалась для монтажа пусковой установки под реактивные снаряды.По некоторым данным, легкое шасси, использованное в проекте РСЗО, получило двигатель мощностью не более 90-100 л.с. При помощи механической трансмиссии мощность двигателя распределялась на все колеса, являвшиеся ведущими. Могла быть сохранена ранее внедренная функция управления вращением отдельных колес, при помощи которой самоходка могла бы разворачиваться на месте. По-прежнему использовалась ходовая часть колесной формулой 8х8. Для некоторого улучшения проходимости применялись колеса сравнительно большого диаметра.На корме машины расположили пусковую установку для 107-мм реактивных снарядов. Судя по калибру, это изделие представляло собой очередной вариант развития старой, но распространенной системы «Тип 63». При этом новая установка имела лишь ограниченное сходство с более старой. Ее улучшили с точки зрения готового к применению боекомплекта, систем управления и т.д.Пакет направляющих самоходной РСЗО установили на U-образной опоре, способной вращаться вокруг вертикальной оси. Сам пакет, в свою очередь, можно было перемещать в вертикальной плоскости, обеспечивая выбор нужного угла возвышения. Подвижные части пусковой установки оснастили электрическими двигателями с дистанционным управлением. Таким образом, наведение направляющих перед стрельбой осуществлялось при помощи пульта оператора-наводчика, без непосредственного контакта с агрегатами.Пакет направляющих включал в себя 36 труб-стволов калибром 107 мм с гладким внутренним каналом. Отдельные направляющие были собраны в шесть рядов по шесть штук и образовывали пакет квадратного сечения. Направляющие также были оснащены электрической системой управления стрельбой, соединенной с пультом оператора.Как и другие производные «Типа 63», перспективная самоходная система залпового огня должна была использовать 107-мм турбореактивные снаряды. За долгие годы китайская промышленность успела разработать множество типов подобных боеприпасов с разными характеристиками и возможностями. Вероятно, новая пусковая установка сохраняет совместимость со значительным количеством их моделей.Готовый к применению боекомплект легкой РСЗО от NORINCO состоял из 36 неуправляемых реактивных снарядов. Возможность самостоятельной перевозки запасного боекомплекта не предусматривалась. Использованное вездеходное шасси слишком мало, чтобы на нем можно было поместить и пусковую установку, и укладку для 36 ракет. По этой причине боевая машина нуждалась в содействии других транспортных средств. Заряжание снарядов предлагалось выполнять вручную; на подготовку к новому залпу уходило несколько минут.Расчет новой реактивной системы залпового огня состоял из двух человек, которым предлагалось передвигаться в небольшом отделении управления. За двигателем находились два поста управления, позволявшие водить машину и использовать ее оружие. Любопытно, что, в отличие от предыдущего вездехода и машин на его базе, места экипажа не прикрывались дугами безопасности. Кроме того, определенные вопросы вызывала стрельба реактивными снарядами с машины, не имеющей никакого прикрытия кабины.Есть основания полагать, что перспективная легкая реактивная система залпового огня могла сохранить часть характеристик предыдущих китайских машин своего семейства. Так, максимальная скорость машины на шоссейной дороге вряд ли бы превышала 65-70 км/ч при запасе хода до 350-400 км. Некоторые особенности РСЗО указывают на возможность пересечения водных преград вплавь с движением за счет вращения колес. Восьмиколесное шасси должно было обеспечивать приемлемую подвижность и проходимость на суше, хотя клиренс не более 300 мм и характерные обводы корпуса могли сокращать некоторые фактические характеристики.Первый показ перспективной легкой РСЗО на самоходном колесном шасси, разработанном на основе вездехода CS/VP4, состоялся в ноябре 2016 года в ходе военно-технической выставке в китайском Чжухае. Вместе с этой боевой машиной показали несколько других опытных образцов с артиллерийским вооружением или специальным оборудованием. Военная техника оригинального облика ожидаемо привлекла внимание общественности и специалистов, а также стала темой множества обсуждений.В спорах неоднократно звучало мнение об отсутствии каких-либо реальных перспектив у представленных самоходных артиллерийских установок. Все новые образцы, в том числе система залпового огня, имели те или иные недостатки, серьезно сокращавшие их боевой потенциал и негативно сказывавшиеся на коммерческих перспективах. Тем не менее, в позапрошлом году это были лишь мнения и предположения.К настоящему моменту стало ясно, что новые образцы самоходной артиллерии, по всей видимости, так и не перестали быть исключительно выставочными экземплярами. За прошедшее время ни один потенциальный заказчик не пожелал приобрести РСЗО, самоходный миномет или гаубичную САУ на колесном шасси китайской разработки. Эта техника не заинтересовала Народно-освободительную армию Китая, а также не привлекла внимание третьих стран. Возможно, корпорация NORINCO, увидев такие результаты своих проектов, вскоре забудет про коммерчески неудачную линейку и перестанет предлагать такие машины армиям мира.Нельзя не признать, что легкая РСЗО от китайских разработчиков имеет несколько положительных особенностей. Прежде всего, это высокая мобильность. Колесное шасси высокой проходимости должно было упростить выход на любые огневые позиции, в том числе в труднодоступных районах. Малые габариты и масса позволяли перевозить боевую машину самолетами военно-транспортной авиации. Также, вероятно, проект предусматривал парашютное десантирование техники.На этом, однако, преимущества заканчивались, и остальные особенности техники могли считаться недостатками. Самой серьезной проблемой можно признать отсутствие бронирования. Из-за этого машина, предназначенная для работы на минимальном расстоянии от переднего края, может подвергаться излишним рискам. Попав под ответный удар, такая РСЗО не будет иметь никаких шансов. Однако проблемы с защитой могут проявиться и до огневого налета противника. Кабина экипажа не имеет крыши или иной защиты, из-за чего любой выстрел реактивными снарядами связан с определенными рисками для техники. Стрельба в плоскости, перпендикулярной оси машины, снижает эти риски, но не убирает их полностью.Если принимать во внимание все плюсы и минусы оригинальной боевой машины от корпорации NORINCO, то создается впечатление, что китайские инженеры представили не полноценный образец военной техники, но некий демонстратор технологий или концепт. Задачей этого и других образцов была наглядная демонстрация идей, пока еще не нашедших применения на практике, хотя и способных представлять определенный интерес для тех или иных армий.Очевидно, что далеко не все концепт-проекты доходят до полноценной реализации и применения на практике. Именно так обстояло дело и с оригинальной линейкой артиллерийских систем от NORINCO. Самоходные миномет, гаубица и система залпового огня были показаны потенциальным заказчикам, но не заинтересовали их и, как следствие, не получили развития. Впрочем, такой итог нескольких проектов не остановил китайских конструкторов. Насколько известно, разработка легких авиадесантируемых артиллерийских самоходок с орудиями разных классов продолжается до сих пор.