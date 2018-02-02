23:05 02 февраля

России готовят «весёлую жизнь»

30 января президент РФ и кандидат на будущих выборах Владимир Путин провел встречу со своими доверенными лицами. Путин не представил никакой конкретной программы своего вероятного следующего срока, однако заявил, что в ближайшие 6 лет России необходимо совершить "рывок", результатом которого должно стать безбедное будущее нашей страны.

Под "рывком" действующий президент имел ввиду вывод медицины, инфраструктуры и образования на новый качественный уровень. Важным моментом Путин обозначил и высокотехнологичную отрасль экономики. Согласно его мнению, эти направления должны стать приоритетными на ближайшие годы.

К разочарованию политэкспертов, президент России не представил никакой конкретики и не рассказал о возможным путях достижения этих целей. Как считает генерал-полковник, доктор исторических наук Леонид Ивашов, Путин из года в год лишь повторяет одни и те же слова, за которыми, к сожалению, не следует никаких действий.




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Комментарии 14

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  1. Васся Вассин Сегодня, 16:41
    Правдивые слова, честная оценка. Ни одного слова возразить нету! Дело действительно идет к революции, и жаль что на верху настолько зажрались, что этого не замечают.
    Васся Вассин
    1. Чичиков Сегодня, 17:04
      Были уже в России и революции, и перевороты, и заговоры! К всеобщему благу, - это не приводило. Всегда были недовольные, - одним давай жесткую власть, другим демократию. Как тут не вспомнить классику - "Коммунизм невозможен в отдельно взятой стране...". Сегодня все могут ляпать что угодно, - это преподносится, как демократия. А при жесткой власти, - "диктатуре пролетариата", многие, вместо удобного сидения за компьютером и разглагольствования, о "плохой власти", стояли бы на Колыме, с лопатами.
      Всем не угодишь. А народ сегодня, на выборы строем, не гонят. Они все и покажут!
      Чичиков
    2. Horst78 Сегодня, 17:08
      Цитата: Васся Вассин
      Дело действительно идет к революции, и жаль что на верху настолько зажрались, что этого не замечают.

      А давайте всомним первый срок президенствования ВВП. Кто 4 года был Премьером? Правильно "любезнейший кореш" олигархов "Миша 5%". И что сделал Путин? В самый последний момент скинул с шахматной доски "прикормышей" ЕБНа. Не удивлюсь что и сейчас такой "финт" будет.
      Horst78
    3. Гардамир Сегодня, 17:11
      что этого не замечают.
      почему не замечают? готовят нацгвардию.
      Гардамир
    4. Бер Сегодня, 18:07
      Правдивые слова, честная оценка. Ни одного слова возразить нету! Дело действительно идет к революции, и жаль что на верху настолько зажрались, что этого не замечают.


      Правдивые слова, честная оценка. Ни одного слова возразить нету! Дело действительно идет к революции, и жаль что на верху настолько зажрались, что этого не замечают.

      А другого выхода просто нет.
      С ВВП выйти из колониальной финансовой системы ФРС не получится путин слабак. Не гоже России прогибатся под USA страну кредитных рабов с долгом более 20 триллионов $. Страну в которой 99% белые рабы, цветные рабы, чёрные рабы, рабы судного процента неизвестных финансовых монрахий, на вершине айсберга которых ротшильды рокфелеры соресы и прочий шлак.

      Увы но только коммунисты России и Китая способны соскочить с этой мошеннической пирамиды, и её же противостоять, и перейти на взаимросчёты в национальных валютах. Планируют давно, но пока не определились какой материал выбрать в виде посредника сделок золото или алмазы, с помощью которого можно гарантировать стабильность конвертации в национальных валют.

      С золотом всё понятно с 1949 года все страны буквально ограблены, и большинство золота на хранении в ФРС.

      А вот с алмазами с путиным каши не сваришь, так как на носу новые договоры с транс-национальной корпорацией Дэ Бирс, монополистом на рынке как брюликов так и промышленных алмазов.
      Россия может легко с компанией Дэ Бирс поделить весь мировой рынок алмазов 50% на 50%.

      А технические и ювелирные алмазы по сравнению с золотом ещё лучший эквивалент-посредник, тем более по сравнению с нефтью при конвертации национальных волют во время торговых сделкок.

      Так вот ВВП это самый из худших лидеров в преддверии этой сделки, которую он на 100% просрёт так же как и Ельцин в 1996 году, ещё тогда России могло принадлежать 50% всего мирового рынка алмазов, это по более всего золота который хранится в ФРС USA.

      Это называется fбсолютная финансовая независимость которой не было даже во времена СССР.
      Бер
      1. Dart2027 Сегодня, 20:27
        Цитата: Бер
        Увы но только коммунисты России и Китая способны соскочить с этой мошеннической пирамиды, и её же противостоять, и перейти на взаимросчёты в национальных валютах

        Уже сделано. Путиным.
        https://regnum.ru/news/2333953.html
        Dart2027
        1. Бер Сегодня, 20:42
          Уже сделано. Путиным.
          https://regnum.ru/news/2333953.html


          Извините не хочу вас задевать но что сделано Путиным?

          В настоящее время юань является одним из претендентов на статус новой резервной мировой валюты, интернационализация его статуса является государственной задачей в КНР, и поэтому как минимум Пекин будет добиваться роли юаня как главной региональной валюты в Азии, отметил президент Русско-Азиатского Союза промышленников и предпринимателей.


          То есть все экономические заслуги Китая и один из самых больших в мире запасов золото сделал Путин? а не Китайская коммунистическая партия?

          Теперь по порядку.
          1. Самые крупные месторождения алмазов в Южной Африке, и В России Якутские кимберлитовые трубки.

          2. В 1996 году ЕБэНэ заключил с Дэ Бирс кабальный для России договор, и на 25 лет Дэ Бирс опять осталась мировым монополистом.

          3. В 2021 году заканчивается 25 летний срок.
          Если в 2018 году изберут ВВП то он пробудет до 2024 года.
          От этого и двигают старика ВВП на новые выборы, которому пора на пенсию, весь этот шлак либерастов который держит путина как свадебного майора, надеются именно на эту сделку на следующие четверть века.

          А Теперь задумайтесь за чем Китай упорно лезет в Африку, в том числе в Анголу? Строит авианосный флот? Так как в Африке два вида сырья это редкоземельные минералы для микроэлектроники, и второе в мире месторождение алмазов.
          Бер
        2. Бер Сегодня, 21:12
          Может это лишнее, но всё таки я решил поведать немного истории из открытых источников.
          То что очень большая часть долга США принадлежит семье Дэ Бирс нет сомнений, это не сопляк Сорес, это несколько эпох Англосаксов заклятых врагов России.

          (англ. Cecil John Rhodes, 5 июля 1853 — 26 марта 1902) Сесиль Джон Родс родился в 1853 году в Бишопс-Стортфорде, графство Хертфордшир. Он был пятым сыном преподобного Фрэнсиса Вильяма Родса, викария Церкви Англии, и его жены Луизы Пикок Родс.
          13 марта 1888 года Сесиль Роддс и Чарльз Радд основали алмазную компанию De Beers. Одним из партнёров и президентом компании стал его бывший конкурент Барни Барнато. После того, как Чарльз Радд сумел получить концессию Лобенгулы (короля народа ндебеле), в 1889 году Родс сумел получить для своей Южно-Африканской компании королевскую хартию, позволяющую ей получать концессии, заключать договоры и вводить управление землями от реки Лимпопо до Великих озёр Африки.

          Сесиль Джон Родс — южноафриканский политик и предприниматель, деятель британского империализма, организатор английской колониальной экспансии в Южной Африке, «архитектор апартеида»[1]. В 1890—1896 гг. возглавлял Капскую колонию. В честь Родса получили свои названия Северная Родезия (ныне Замбия) и Южная Родезия (позже — Родезия, ныне Зимбабве).

          После Второй мировой войны вместе с деколонизацией началось движение за снос памятников и статуй, установленных Родсу в Оксфорде, Кейптауне и других местах, связанных с его именем. В 2015 г. под давлением общественности был демонтирован памятник Родсу на территории Кейптаунского университета.

          Зимбабвийские фермеры в 2013 г. посчитали останки Родса причиной постигшей страну засухи и обратились к президенту Роберту Мугабе с предложением эксгумировать останки Родса и выслать их в Великобританию. Инициатива не получила поддержки властей[3].

          Киплинг говорил, что Родс: «Величайший человек из ныне живущих на земном шаре». Конан Дойль называл его «посланцем небес». Бернард Шоу считал культ Родса в британском обществе моральной деградацией. В то же время он утверждал, что Родс лучше «Крюгера, который поклоняется Иегове». Южноафриканская писательница-социалистка Оливия Шрейнер говорила: «Я поясню свой взгляд на Сесиля Родса следующей притчей: представьте себе, что он умер, и, конечно, черти явились, чтобы увлечь его в ад, которому он принадлежал по праву. Но оказалось, что он так велик, что не может пролезть ни в двери, ни в окна, и тогда пришлось поневоле взять его на небо».

          Ленин называл «отца Британской империи» «главным виновником» англо-бурской войны, «социал-шовинистом». Родс действительно изучал марксистскую литературу. В частности, книгу Ф. Энгельса «Развитие социализма от утопии к науке». Максим Горький относил его к крупным личностям и жалел, что им не заинтересовались писатели. Андре Моруа написал апологетическую биографию Родса. Освальд Шпенглер считал алмазного короля связующим звеном между Наполеоном и «людьми насилия будущего». Ханна Арендт сравнивала Родса с Гитлером.
          Бер
    5. Стропорез Сегодня, 19:04
      Цитата: Васся Вассин
      Правдивые слова, честная оценка. Ни одного слова возразить нету! Дело действительно идет к революции, и жаль что на верху настолько зажрались, что этого не замечают.

      А что тут возразить? Жаль, что многие не понимают, что данная власть себя исчерпала, от слова совсем.
      Сейчас, только слепой этого не видит или не хочет видеть. Ведь есть же реальный шанс ,"соскочить" и раствориться, ну пограбили страну, ну ведь и пардоны надо иметь.
      А нам то ведь ещё страну восстанавливать.
      Стропорез
  2. NF68 Сегодня, 17:13
    К разочарованию политэкспертов, президент России не представил никакой конкретики и не рассказал о возможным путях достижения этих целей. Как считает генерал-полковник, доктор исторических наук Леонид Ивашов, Путин из года в год лишь повторяет одни и те же слова, за которыми, к сожалению, не следует никаких действий.


    Если бы всё зависело исключительно от ВВП, то возможно он мог бы и более конкретно рассказать об этом. Проще всего обвинять кого либо в многочисленных недостатках. Однако не мешало бы вспомнить в каком виде Путину "досталась" Россия и сравнить с тем что сделано на сегодняшний день в сравнении с тем что было, скажу так, в начале, когда ВВП стал президентом России.
    NF68
    1. Васся Вассин Сегодня, 18:51
      ТА ТЫ ЧТО? ГА-ГА-ГА!!!! fool fool fool fool fool
      Васся Вассин
      1. казак 471 Сегодня, 19:29
        Были моменты в истории . когда можно было решить многие проблемы быстро и безкровно. например в 2008 году когда всякие дерипаски пришли к гаранту за помощью . можно было вернуть недорого государству "нажитое непосильным трудом" . но он этого не сделал .А самое главное - не создал за 18 лет работоспособную команду в правительстве . а эти дворковичи никчёмные .ведут страну сами не знают куда . Вангую ; как бы ни пыжились конкуренты . бывший КГБшник всех переиграет (в интригах равных ему нету) . да ещё и в конце президентского срока подведёт к трону преемника . за которого мы проголосуем и реинкарнируется .Преемственность панимаш ...
        казак 471
  3. Комментарий был удален.
  4. olegger1970 Сегодня, 20:57
    Генерал Ивашов обыкновенный обиженный генерал, у которого слов больше, чем дел. Говорит много и не понятно зачем. Также как и все местные обитатели, все эксперты, все специалисты.
    "ВПК России перестал существовать как система и на сегодняшний день уже не способен серийно производить и обеспечивать армию современной техникой и вооружением. Наши оборонные предприятия имеют тенденцию к деградации. И это вполне объяснимо, поскольку во всех странах ВПК базируется на общепромышленном развитии государства. К сожалению, современной промышленности в России нет, то и ВПК не может развиваться на современном уровне. Страна усилиями власти готовится к сдаче и капитуляции." ( высказывание Ивашова 2009 г. )
    "Проводимая в современной России политика, направленная на разрыв с традиционными для нашей страны ценностями православно-славянской цивилизации и замену их иными цивилизационными моделями (западной или исламской) является губительной для государствообразующих народов России, в первую очередь — русского народа, ведет к дальнейшему ослаблению и уже в обозримой перспективе — к уничтожению российской государственности." ( Высказывание Ивашова 2004 г. )
    olegger1970
  5. солдатъ Сегодня, 22:12
    России готовят «весёлую жизнь»

    В этом не сомневаемся, товарищ генерал)
    Путин из года в год лишь повторяет одни и те же слова, за которыми, к сожалению, не следует никаких действий

    В яблочко good
    солдатъ
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