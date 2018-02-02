России готовят «весёлую жизнь»

30 января президент РФ и кандидат на будущих выборах Владимир Путин провел встречу со своими доверенными лицами. Путин не представил никакой конкретной программы своего вероятного следующего срока, однако заявил, что в ближайшие 6 лет России необходимо совершить "рывок", результатом которого должно стать безбедное будущее нашей страны.



Под "рывком" действующий президент имел ввиду вывод медицины, инфраструктуры и образования на новый качественный уровень. Важным моментом Путин обозначил и высокотехнологичную отрасль экономики. Согласно его мнению, эти направления должны стать приоритетными на ближайшие годы.



К разочарованию политэкспертов, президент России не представил никакой конкретики и не рассказал о возможным путях достижения этих целей. Как считает генерал-полковник, доктор исторических наук Леонид Ивашов, Путин из года в год лишь повторяет одни и те же слова, за которыми, к сожалению, не следует никаких действий.











