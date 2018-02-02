Д.Медведев в Алматы рассказал о планах по пенсионному обеспечению в ЕАЭС

Объем взаимной торговли между нашими странами, как и прогнозировалось, увеличился почти на 27%. И валовый внутренний продукт растёт, и промышленное производство растёт, и сельское хозяйство. Рост поставок отмечен почти по всем товарным позициям.

В этом году, мы надеемся, будет подписан договор о пенсионном обеспечении трудящихся. С принятием этого решения людям проще станет менять место работы в пределах Союза, это та самая трудовая мобильность, к которой мы стремимся. Люди получат возможность выбора, где им выходить на пенсию.