23:04 02 февраля

Д.Медведев в Алматы рассказал о планах по пенсионному обеспечению в ЕАЭС

Председатель российского правительства Дмитрий Медведев озвучил динамику по торговому обороту в формате Евразийского экономического союза. В ходе заседания межправительственного совета ЕАЭС премьер-министр Медведев отметил, что по итогам 2017 года объёмы торговли выросли более чем на четверть.

ТАСС приводит заявление Дмитрия Медведева:
Объем взаимной торговли между нашими странами, как и прогнозировалось, увеличился почти на 27%. И валовый внутренний продукт растёт, и промышленное производство растёт, и сельское хозяйство. Рост поставок отмечен почти по всем товарным позициям.

При этом глава правительства РФ подчеркнул, что отмечается опережающая динамика по экспорту товаров, не относящихся к сырьевому сектору экономики.


Д.Медведев в Алматы рассказал о планах по пенсионному обеспечению в ЕАЭС


По словам Медведева, впервые с момента создания Евразийского экономического союза инфляция во всех его государствах (РФ, Беларусь, Казахстан, Армения и Кыргызстан) не превысил предельное значение, установленное договором – в 7,5%.

Глава российского кабинета министров отметил, что теперь страны ЕАЭС должны перейти к маркировке товаров, которая позволит улучшить контроль на перемещением товаров в границах Евразийского союза и повысить собираемость налогов.

Медведев о пенсионном обеспечении граждан стран ЕАЭС:
В этом году, мы надеемся, будет подписан договор о пенсионном обеспечении трудящихся. С принятием этого решения людям проще станет менять место работы в пределах Союза, это та самая трудовая мобильность, к которой мы стремимся. Люди получат возможность выбора, где им выходить на пенсию.


Значит ли это, что к примеру, киргизский трудящийся сможет осуществить выбор выхода на пенсию в России, а не в самом Кыргызстане?

Использованы фотографии: http://government.ru
15

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 60

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. МИХАН Сегодня, 16:22
    Димон ты не прав с пенсиями, да и вообще лучше бы помалкивал или спал бы..хе хе
    МИХАН
    1. avt Сегодня, 16:25
      Цитата: МИХАН
      Вова ты не прав с пенсиями,

      wassat
      Медведев о пенсионном обеспечении граждан стран ЕАЭС:
      Ничего что ДИМА??
      avt
      1. МИХАН Сегодня, 16:32
        Цитата: avt
        Цитата: МИХАН
        Вова ты не прав с пенсиями,

        wassat
        Медведев о пенсионном обеспечении граждан стран ЕАЭС:
        Ничего что ДИМА??

        Успел..! Но это прям по фрейду, Володю чуть не спалил хе хе wink
        МИХАН
        1. влад66 Сегодня, 17:32
          Значит ли это, что к примеру, киргизский трудящийся сможет осуществить выбор выхода на пенсию в России, а не в самом Кыргызстане?

          Да так и будет yes
          влад66
      2. Чёрный Сегодня, 16:33
        Медведев о пенсионном обеспечении граждан стран ЕАЭС:

        Пенсионеры в ЕАЭС содрогнулись laughing
        Чёрный
        1. Berkut24 Сегодня, 21:24
          Содрогнулся глубоко дефицитный Пенсионный Фонд России. Медведев через пару месяцев уйдёт на отдых, а отвечать за глюк айфона придется вновь прибывшим в Правительство камикадзе.
          Berkut24
    2. Аристарх Людвигович Сегодня, 16:26
      Цитата: МИХАН
      Вова ты не прав с пенсиями, да и вообще лучше бы помалкивал или спал бы..хе хе

      Так вроде статья про Медведева.
      Аристарх Людвигович
      1. 210окв Сегодня, 17:17
        Ну,этот персонаж становится непотопляемым и неприкосновенным вроде рыжего Толика.А по пенсии..Волнует не то,что там в ЕврАзЭС,а то как у нас в России.Ибо дело идёт к пенсии,но похоже придется подзадержаться(и не по собственному выбору)
        Цитата: Аристарх Людвигович
        Цитата: МИХАН
        Вова ты не прав с пенсиями, да и вообще лучше бы помалкивал или спал бы..хе хе

        Так вроде статья про Медведева.
        210окв
    3. Лесс Сегодня, 16:27
      Вроде там Димон сей перл озвучивал) Но лучше бы и вправду спал)
      Лесс
      1. Svarog Сегодня, 16:32
        Цитата: Лесс
        Вроде там Димон сей перл озвучивал) Но лучше бы и вправду спал)

        Но он устраивает Путина,по этому его иногда с Путиным путают)) А если серьезно, то вот результаты Грузии за 2017 г. А ведь у Грузии нет ни нефти не газа.. http://провэд.рф/article/46110-gruziya--bez-vorov
        --no-s-ekonomicheskim-rostom.html?utm_source=fino
        bzor.ru
        Менять нужно этих персонажей.. Нас уже Грузия по темпам экономического роста обгоняет.. А они все клоунадой занимаются..
        Svarog
        1. влад66 Сегодня, 17:35
          Цитата: 210окв
          Ну,этот персонаж становится непотопляемым и неприкосновенным вроде рыжего Толика.

          Цитата: Svarog
          Менять нужно этих персонажей..

          успокойтесь однако laughing yes Уйдет,уйдет айфононосец,аккурат перед выборами и уйдет,а там кто победит и будет заказывать музыку. yes
          влад66
          1. Альф Сегодня, 20:32
            Цитата: влад66
            а там кто победит и будет заказывать музыку.

            Что значит "кто победит" ? Кандидат заранее известен.
            Альф
        2. Лесс Сегодня, 17:37
          Ну при таком раскладе у меня возникает вопрос - почему вы ещё не в Грузии?))
          Лесс
    4. Геркулесыч Сегодня, 16:28
      Виталий hi -отбери у него айфон! am Может быть, тогда он и заработает?
      Геркулесыч
      1. МИХАН Сегодня, 17:40
        Цитата: Геркулесыч
        Виталий hi -отбери у него айфон! am Может быть, тогда он и заработает?

        Пусть живет..Он в правительстве вроде "свадебного генерала" , там есть кому работать в тени..Он всех устраивает пока, особо не пиарится сидит себе в кресле дремает и пусть!
        Кстате возрождение России началось , для всех в мире и даже для нас в России , как то неожиданно..Просто настоящие работяги всего этого находятся в тени (со всеми полномочиями) и не высовываются ! Путин все правильно рассчитал.. hi
        МИХАН
        1. Deniska999 Сегодня, 17:43
          Ну-ка расскажи нам о великих расчетах?
          Deniska999
          1. МИХАН Сегодня, 18:08
            Цитата: Deniska999
            Ну-ка расскажи нам о великих расчетах?

            А зачем..? Все равно все опошлите со своей бандой на сайте.. laughing
            Лучше так может быть: Пенсионеры голодают, дорог нет, Армия и Флот развалены , космос постоянно аварии , коррупция..И самое главное "Путин кровавый тиран и душитель свободы России".. laughing wassat Вроде ничего не забыл дениска ? hi
            Вот бы вам Димона в Президенты (Путина , как Милошевича осудить) ..Вот бы вы шабаш устроили на осколках России , как государства..
            А вас потом банду на запад не пустили, типо сидите на местах холопы..хе хе
            МИХАН
            1. Deniska999 Сегодня, 18:50
              А почему каждый несогласный с твоим мнением сразу относится к "банде"? Только ты прав? У тебя узкий коридор мышления, надо только урякалки кричать, тогда все, друг.
              Deniska999
              1. МИХАН Сегодня, 19:08
                Цитата: Deniska999
                А почему каждый несогласный с твоим мнением сразу относится к "банде"? Только ты прав? У тебя узкий коридор мышления, надо только урякалки кричать, тогда все, друг.

                Да нет конечно, я тоже высказываю свое мнение.. hi
                Недавно читал высказывание интересное..
                "Я с вами не согласен, но готов умереть за то , что вы можете это мне высказать..!"
                Либерастное конечно понятие , но очень в точку по сути,что у нас в России творится.. hi
                МИХАН
    5. БрОВР Сегодня, 16:29
      У тебя она хоть есть,и,как у вояки-неплохая,уверен,так что не брюзжи тут.А нам,кто к МО и МВД отношения никакого не имеют,как жить?Пунктов приёма стеклотары нет давно уже...
      БрОВР
    6. сибиралт Сегодня, 16:39
      Компенсация за прошедший период реальный размер пенсии не догоняет, все мизерные "повышения базовой части", которыми так гордится правительство, тут же отбираются повышением тарифов и ростом цен. Пенсионные баллы для военных слизываются "понизительным коэффициентом" и стремятся к нулю. Теперь повысят пенсионный возраст (как в Европе) и опять половина мужиков до пенсии доживать не будет. belay
      сибиралт
      1. МИХАН Сегодня, 20:15
        Цитата: сибиралт
        Теперь повысят пенсионный возраст (как в Европе) и опять половина мужиков до пенсии доживать не будет.

        Тогда уж лучше в бою умереть.. soldier Чем на коленях и в нищете перед ростовщиками запада.. soldier
        Наше поколение еще помнит ВСЕ! Опять вся нечесть на границах России дивизии концентрирует и самое страшное внутри страны засели диверсанты..Эх Россия..!
        МИХАН
    7. NN52 Сегодня, 20:04
      МИХАН

      А у Вас сколько пенсия?
      NN52
      1. МИХАН Сегодня, 20:43
        Цитата: NN52
        МИХАН

        А у Вас сколько пенсия?

        На патроны хватит..хе хе
        МИХАН
    8. Esoteric Сегодня, 20:21
      Цитата: МИХАН
      Димон ты не прав с пенсиями, да и вообще лучше бы помалкивал или спал бы..хе хе

      Какие, однако, глубокие выводы...А, если ему сказать, чтобы они для начала сократили штат ПФ РФ раза в два...

      Заставили депутатов принять закон для начисления пенсий по одним правилам для всех граждан России... belay Может быть!!!ограничить максимальный размер пенсии, если она не выплачивается из добровольных взносов физического лица. Как бы в бане, туалете, на кладбище (да и на пенсии тоже) все равны... what
      Esoteric
      1. Голован Джек Сегодня, 20:28
        Цитата: Esoteric
        А, если ему сказать, чтобы они для начала сократили штат ПФ РФ раза в два...

        Считать умеете?
        Эти 14 000 000 000, размазанные на 42 000 000 пенсионера, дадут каждому годовую прибавку в - та-та-а-аам!! - 333 рубля. И еще 33 копейки.
        Мощную это Вы выдвинули инициативу, чеужтам...
        Популизьм это называется, милейший yes
        Голован Джек
        1. Tatanka Yotanka Сегодня, 21:29
          вроде и не предлагали раздать,нельзя ли на эти деньги пару заводиков или несколько ферм,для налогов в бюджет и рабочих мест
          Цитата: Голован Джек
          Мощную это Вы выдвинули инициативу, чеужтам...

          по моему только вы о ней говорили what
          Tatanka Yotanka
    9. словак Сегодня, 21:15
      Теперь Медведев точно подастся на пенсию в Таджикистане. Даже без стажа работы в московском дворе.
      словак
  2. БрОВР Сегодня, 16:23
    Вот же ...а.У нас дядьки на промыслах боятся на пенсию выходить,если доживёт кто,потому как семья СРАЗУ в разряд нищебродов переходит,а гонят,не дают работать,ибо на неё не прожить никак.Ты дома сделай по людски,а потом в Алма-Ату едь,жизни учить.
    БрОВР
    1. сибиралт Сегодня, 16:45
      Ага. Их еще ждет экономия на "работающих пенсионерах", пенсия которых замораживается даже от копеечного повышения. Наверное не очень хорошо, когда почти 90% богатствами России владеют всего десять процентов населения. В этом России равных нет. winked
      сибиралт
      1. БрОВР Сегодня, 17:06
        Да в том и дело-то,Олег,что,если у тебя нет "горячей сетки"-иди на .......все четыре стороны,хоть ты трижды специалист,с закрытыми глазами(как на корабле,кстати,учили в своё время меня)на промысле дело своё делающий...они лучше молодёжь неопытную сразу в вахту ставят бессловесную(а работать больше негде),и не важно,что количество несчастных случаев со-смертельным исходом в разы выросло в последнее время-ФСЁ НАМАМАНО,чё...Голосуем за ныне власть предержащих-лишь бы не было войны,не надо раскачивать лодку... wink
        БрОВР
        1. влад66 Сегодня, 19:33
          Цитата: БрОВР
          лишь бы не было войны

          Тебе нужна война? belay Любому здравомыслящему человеку не нужна война.
          Цитата: БрОВР
          Голосуем за ныне власть предержащих

          Так голосуй за кого твоя душа пожелает,в чем проблема то.Кто тебе не дает. wink wink
          влад66
        2. Esoteric Сегодня, 20:29
          Цитата: БрОВР
          Голосуем за ныне власть предержащих-лишь бы не было войны,не надо раскачивать лодку...

          Ага!!! wassat Сколько волка не корми, у олигарха брюхо больше...Что в ГД написано пером, за это бы вырубить их всех топором...На банки надейся, а кредит не бери... wink
          Esoteric
  3. Лесс Сегодня, 16:23
    Люди получат возможность выбора, где им выходить на пенсию.
    А это точно нам надо? Или закон для гастрабайтеров пишется? Как-то меня терзают смутные сомненья по этому вопросу...
    Лесс
    1. avt Сегодня, 16:27
      Цитата: Лесс
      Как-то меня терзают смутные сомненья по этому вопросу...

      Аналогично . Такое впечатление , что от избытка ума нашли таким способом загнать гастарбайтеров в ,,белую " зарплату. Хрень полная.
      avt
      1. Вежливый Лось Сегодня, 17:00
        Цитата: avt
        Аналогично . Такое впечатление , что от избытка ума нашли таким способом загнать гастарбайтеров в ,,белую " зарплату. Хрень полная.

        В статье слишком мало информации. Предположу, что не только у меня одного сложилось впечатление, что скоро Россию ждет жуткий наплыв престарелых ЕАЭСовцев. И мне даже представились огромные, говорящие на непонятных языках, очереди в ПФ, сберкассы и банкоматы. Но, думаю, что с выводами спешить не стоит. Если Медведев затеял претворить в жизнь лозунг: "Пролетарии пенсионного возраста всех стран ЕАЭС соединяйтесь в ПФ РФ!", то боюсь, это приведет к такому социальному взрыву, что этот лозунг через очень короткое время будет красоваться над вырытой старушечьими клюшками братской могилой, в которой будут упокоены Дмитрий ибн Анатольевич и остальные его соавторы. И нацгвардия не поможет.
        Если предположить, что они там в правительстве не до конца умалишенные, то, как мне кажется, предлагается закон о возможности вышедшего (выходящего) на пенсию гражданина ЕАЭС получать пенсию, начисленную ему его родным правительством, по месту проживания, в случае смены страны проживания или гражданства. Иначе говоря, налажено будет взаимодействие между ПФ союзных государств.
        Но - это так, мысли вслух. Поживем - увидим.
        Вежливый Лось
    2. Дормидонт Сегодня, 16:43
      Либералы качают нашу утлую лодченку перед выборами
      Дормидонт
  4. parusnik Сегодня, 16:28
    Медведев, просто брызжет идеями...Надеюсь, что например , Киргизия станет местом , с исключительно высокой зарплатой и мы россияне рванемся туда на пенсию зарабатывать...
    parusnik
    1. Дормидонт Сегодня, 16:42
      Некоторые уже созрели для тамошнего премьерства
      Дормидонт
  5. Геркулесыч Сегодня, 16:30
    Мне сказка про инфляцию понравилась! lol Удивительные люди -чудаки! lol Еще бы первую букву заменить на правильную! am
    Геркулесыч
  6. dauria Сегодня, 16:30
    Значит ли это, что к примеру, киргизский трудящийся сможет осуществить выбор выхода на пенсию в России


    Очень много санитарок в больницах Н.Новгорода - женщины среднего (больше 40 ) возраста из средней азии . Работа низкооплачиваемая и тяжёлая. Не вижу ничего плохого, если они будут получать пенсию в России. Предлагаю даже уравнять пенсию для них и депутатов Госдумы. Тяжкий труд депутатов и санитарок должен одинаково оплачиваться.
    dauria
    1. Svarog Сегодня, 16:49
      Цитата: dauria
      Значит ли это, что к примеру, киргизский трудящийся сможет осуществить выбор выхода на пенсию в России


      Очень много санитарок в больницах Н.Новгорода - женщины среднего (больше 40 ) возраста из средней азии . Работа низкооплачиваемая и тяжёлая. Не вижу ничего плохого, если они будут получать пенсию в России. Предлагаю даже уравнять пенсию для них и депутатов Госдумы. Тяжкий труд депутатов и санитарок должен одинаково оплачиваться.

      Не согласен про одинаково.. Депутат должен получать пенсию согласно МРОТ в стране на момент выхода на пенсию, а санитарка среднюю пенсию по месту проживания.
      Svarog
    2. jetfors_84 Сегодня, 20:08
      А в больницах Астрахани санитарки получают даже больше медсестер. Бардак в правительстве заразил и местных.
      jetfors_84
    3. NN52 Сегодня, 20:11
      dauria

      Назовите пжл в какой больнице в Нижнем санитарки из Азии?
      Может уборщицы?
      ВЫ ПРЕДСТАВЛЯЕТЕ , ЧТО ГОВОРИТЕ?
      NN52
      1. dauria Сегодня, 21:14
        Может уборщицы?


        Возможно и уборщицы ( я заводской, в медицинской структуре не разбираюсь) Моют какие-то посудины, со швабрами и вёдрами моют полы . В форме, но не как у медсестёр . Тихие и безответные. Это областная онкополиклиника, там их полно. От названия что-то поменялось ? Я там и врача -негра видел, так что ?
        dauria
    4. Strashila Сегодня, 20:42
      Какой вопрос... стаж работы в России 30 лет, платят налоги... получают пенсии... это будет нормальное решение.
      Strashila
  7. rocket757 Сегодня, 16:36
    Был бы не от мира сего, простили бы, а так .... как словами выразить, коль одни выражения на ум приходят?
    rocket757
  8. Дормидонт Сегодня, 16:40
    Повесить себе на шею "трудящихся" это так заманчиво
    Дормидонт
    1. rocket757 Сегодня, 16:53
      Шея будет не его и не их! Просто вопрос, а чья?
      rocket757
  9. Hariton Laptev Сегодня, 16:43
    а потом будет "ну не получилось у нас ну простите"
    Hariton Laptev
    1. rocket757 Сегодня, 16:55
      Кто то на ВО собирал все эти не получилось, от наших лидеров! Список ещё тот! Длиннющий!
      rocket757
    2. jetfors_84 Сегодня, 20:06
      Денег нет, но вы держитесь.
      jetfors_84
      1. rocket757 Сегодня, 22:37
        О ДА, всем пенсионэрам страны большой ПРИВЕТ!
        rocket757
  10. Владивосток1969 Сегодня, 17:47
    Размер мозга зависит от роста?Димон на фото самый мелкий.
    Владивосток1969
  11. APASUS Сегодня, 18:00
    Димон опять зажигает!
    Граждане других государств должны иметь полный пакет документов как у российского гражданина,платить налоги,выработать трудовой стаж,соблюдать российские законы и только потом решать ГДЕ ему лучше пойти на пенсию!
    APASUS
  12. jetfors_84 Сегодня, 20:06
    Сказочник. Никчемная личность. За что его там держат.
    jetfors_84
  13. Strashila Сегодня, 20:39
    " Люди получат возможность выбора, где им выходить на пенсию."... короче... объявил что россияне будут кормить всех... бездельников и тунеядцев из всех Станов.
    Strashila
  14. Strashila Сегодня, 20:44
    А что... хорошо всех взбодрил перед выборами.
    Strashila
  15. Esoteric Сегодня, 20:55
    Попалось на глаза: Ответы Mail.Ru: На каких животных обычно проводят опыты и откуда их берут?

    Повествование о том, как одни очень умные опыты проводят...

    Да действительно, в основном опыты проводят на лабораторных животных мышках, крысках и морских свинках - только берут их не у "плохих" хозяев. Дело в том, что для получения достоверного результата испытания какого-либо препарата необходимо, чтобы все животные на него одинаково реагировали, то есть были генетически и лабораторно одинаковыми. Поэтому в Подмосковье, я сейчас адрес уже и забыл, существует специальный питомник для разведения лабораторных животных, там их институты и закупают. Наверное такие питомники есть и в других регионах, не везти же мышей из Москвы во Владик, золотыми станут. Но это касается только лабораторных исследований, а так опыты проводят на всём, что изучают. И на поросятах, те же ветеринарные препараты в стадии изучения перспектив промышленного применения, и на курах, и на лошадях. Да и эксперименты бывают разные. Острые - после которых животинку умерщвляют и исследуют кровь, ткани, органы и т. д. и клинические, после которых животинку оставляют в покое...

    Выделенные слова: лабораторных животных мышках, крысках и морских свинках; поросятах, курах, лошадях - заменить на обычных гражданах из ЕАЗЭС... request
    Esoteric
  16. vladimirvn Сегодня, 21:02
    Советская пропаганда все-таки нагло врала - капитализм оказался намного хуже, чем она нам рассказывала.
    vladimirvn
Картина дня