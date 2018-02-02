Д.Медведев в Алматы рассказал о планах по пенсионному обеспечению в ЕАЭС
Председатель российского правительства Дмитрий Медведев озвучил динамику по торговому обороту в формате Евразийского экономического союза. В ходе заседания межправительственного совета ЕАЭС премьер-министр Медведев отметил, что по итогам 2017 года объёмы торговли выросли более чем на четверть.
ТАСС приводит заявление Дмитрия Медведева:
При этом глава правительства РФ подчеркнул, что отмечается опережающая динамика по экспорту товаров, не относящихся к сырьевому сектору экономики.
По словам Медведева, впервые с момента создания Евразийского экономического союза инфляция во всех его государствах (РФ, Беларусь, Казахстан, Армения и Кыргызстан) не превысил предельное значение, установленное договором – в 7,5%.
Глава российского кабинета министров отметил, что теперь страны ЕАЭС должны перейти к маркировке товаров, которая позволит улучшить контроль на перемещением товаров в границах Евразийского союза и повысить собираемость налогов.
Медведев о пенсионном обеспечении граждан стран ЕАЭС:
Значит ли это, что к примеру, киргизский трудящийся сможет осуществить выбор выхода на пенсию в России, а не в самом Кыргызстане?
ТАСС приводит заявление Дмитрия Медведева:
Объем взаимной торговли между нашими странами, как и прогнозировалось, увеличился почти на 27%. И валовый внутренний продукт растёт, и промышленное производство растёт, и сельское хозяйство. Рост поставок отмечен почти по всем товарным позициям.
При этом глава правительства РФ подчеркнул, что отмечается опережающая динамика по экспорту товаров, не относящихся к сырьевому сектору экономики.
По словам Медведева, впервые с момента создания Евразийского экономического союза инфляция во всех его государствах (РФ, Беларусь, Казахстан, Армения и Кыргызстан) не превысил предельное значение, установленное договором – в 7,5%.
Глава российского кабинета министров отметил, что теперь страны ЕАЭС должны перейти к маркировке товаров, которая позволит улучшить контроль на перемещением товаров в границах Евразийского союза и повысить собираемость налогов.
Медведев о пенсионном обеспечении граждан стран ЕАЭС:
В этом году, мы надеемся, будет подписан договор о пенсионном обеспечении трудящихся. С принятием этого решения людям проще станет менять место работы в пределах Союза, это та самая трудовая мобильность, к которой мы стремимся. Люди получат возможность выбора, где им выходить на пенсию.
Значит ли это, что к примеру, киргизский трудящийся сможет осуществить выбор выхода на пенсию в России, а не в самом Кыргызстане?
Использованы фотографии: http://government.ru
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