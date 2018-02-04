23:07 04 февраля

Как черноморцы открыли счет торпедным атакам

Как черноморцы открыли счет торпедным атакам

Атака русскими 15 мая 1877 года.

26 января 1878 года минные катера «Чесма» и «Синоп» впервые в истории потопили вражеский пароход с помощью торпед

Честь разработки первых боевых торпед принадлежит англичанину Роберту Уайтхеду, их даже именовали официально «минами Уайтхеда». Но честь первой успешной торпедной атаки принадлежит морякам-черноморцам, во время Русско-турецкой войны 1877–1878 годов превративших новинку в грозное оружие.


А ведь поначалу минная война не казалась высшим чинам русского флота достойной внимания. Практическая ценность торпед еще не была известна, реального опыта их использования не имел к тому времени ни один флот в мире, а классическая тактика требовала совсем других действий и других кораблей. Но их у России на Черном море не имелось: Парижский трактат 1856 года, завершивший Крымскую войну, запрещал иметь военный флот в тех водах. И хотя в 1871 году трактат аннулировали, за шесть лет Россия физически не успевала воссоздать Черноморский флот. К началу последней Русско-турецкой войны в его составе было лишь две «поповки» — уникальные круглые артиллерийские броненосцы прибрежного плавания, пять пароходофрегатов и корветов и три десятка вспомогательных судов. А Турция имела на Черном море 15 броненосцев, пять винтовых фрегатов, 13 винтовых корветов, восемь мониторов, семь бронированных канонерских лодок и около восьми десятков вспомогательных мелких судов.

Для борьбы с этой угрозой нужны были новые эффективные методы, способные поразить противника в прямом и переносном смысле слова. И молодому лейтенанту Степану Макарову удалось их найти: он сделал ставку на минную войну, предложив использовать быстроходные пароходы — носители минных катеров. Этих малюток можно было быстро спускать на воду (механизм, позволявший делать это за семь минут, тоже был макаровской разработки) и ночью выпускать охотиться на турецкие суда, стоящие на открытых рейдах.

Макаров не просто выдвинул идею минной войны, но и внятно обосновал ее, предложив тщательно разработанный план, однако приняли его далеко не сразу. Лишь в конце 1876 года он получил одобрение, и тогда же неугомонного моряка сделали ответственным за реализацию задуманного. 13 декабря Макарова назначили командиром парохода «Великий князь Константин», спешно переделанного в минный транспорт, а 26 декабря вышел его приказ о зачислении в списки вооружения четырех паровых минных катеров и присвоении им имен. Из этой четверки только один катер — «Чесма» — был новым, построенным именно как минный. Второй — «Синоп» — прежде был промерным (то есть гидрографическим), а еще два — «Наварин» и «Минер» (позднее переименован в «Сухум») — служили разъездными на других судах.


Степан Осипович Макаров — русский военно-морской деятель, океанограф, полярный исследователь, кораблестроитель, вице-адмирал. Фото: wikipedia.org

Доказывая эффективность идеи, командир минного транспорта «Великий князь Константин» с самого начала войны приступил к активным атакам. Поначалу пользовались шестовыми и буксируемыми минами, достигнув, хотя и не сразу, заметных успехов. А в ночь на 16 декабря 1877 года минные катера впервые атаковали противника с помощью «самоходных мин Уайтхеда». Незадолго до этого Макарову с трудом удалось добиться, чтобы в его распоряжение передали четыре торпеды из числа купленных Морским ведомством в 1876 году. Что неудивительно: за покупку у Роберта Уайтхеда «секрета устройства изобретенной им автоматической рыбовидной мины» и партии из ста торпед казна заплатила 9000 фунтов стерлингов — весьма существенные по тем временам деньги!

Эти четыре «золотые рыбки» Макаров и его офицеры использовали с максимальным толком. Согласно донесениям русских моряков, во время первой атаки им удалось повредить стоявший на рейде Батума броненосец «Махмудие» (турки поначалу сообщили, что подобрали прошедшие мимо торпеды на берегу, и только два года спустя признали факт их попадания в корабль). А в ночь на 26 января (по новому стилю) 1878 года черноморцы двумя торпедами потопили турецкий пароход «Интибах», по классификации того времени относившийся к канонерским лодкам.

Предоставим право рассказать об атаке возглавлявшему ее лейтенанту Измаилу Зацаренному, командиру «Чесмы». Вот выдержка из его рапорта: «…Отвалив от борта парохода, катера пошли по указанному направлению на Батумский рейд… Подойдя к сторожевому судну… я дал самый малый ход и с расстояния 40–30 саж. выстрелил миною Уайтхеда, в то же время и лейтенант Щешинский (командир «Синопа». — РП) пустил свою мину. Последовавшие два одновременно взрыва в правый борт, мой по направлению грот-мачты, а Щешинского правее, подняли высокий и широкий черный столб воды в полмачты, послышался страшный треск, и пароход, накренившись на правую сторону, через минуту совершенно скрылся под водою, а затем и мачт не стало видно, и только большой круг обломков указывал место его гибели; дружное "ура" катеров известило неприятельскую эскадру о потоплении его сторожевого парохода… В начале 4 часов катера пристали к борту парохода "Великий Князь Константин". Во время атаки поведение команд обоих катеров было безукоризненно».

Два дня спустя главный командир Черноморского флота и портов вице-адмирал Николай Аркас подписал приказ № 31: «Вчера я имел счастье получить телеграмму от его высочества генерал-адмирала следующего содержания: "Государь поручает вам передать его царское спасибо командиру, офицерам и команде парохода "Константин", Макарова жалует своим флигель-адъютантом, Зацаренного — следующим чином (капитан-лейтенанта. — РП), а Щешинского Георгиевским крестом 4-й степени. Поздравьте их от меня с этою новою царскою милостью и скажите им, как я горжусь быть генерал-адмиралом у таких моряков"».

Об их судьбах стоит рассказать отдельно. Степан Макаров стал одним из самых знаменитых российских моряков, чье имя и сегодня носят корабли и морские академии. Он дослужился до звания вице-адмирала, прославился как разработчик теории непотопляемости и пионер применения ледоколов и погиб 13 апреля 1904 года вместе с броненосцем «Петропавловск», подорвавшимся на японской мине.

Измаил Зацаренный, родившийся в 1850 году и окончивший Морское училище в 1870 году, первое плавание совершил под началом Макарова на шхуне «Тунгуз». В 1877-м он закончил Минный офицерский класс и добровольно отправился на Черное море применять новые знания на практике. За неполные два года Зацаренный успел заслужить орден Святого Георгия 4-й степени, орден Святого Владимира 4-й степени с мечами и бантом, а также георгиевское оружие с надписью «За храбрость». В 1880 году капитан-лейтенант Зацаренный принял в Англии новенький миноносец «Батум» и после двухмесячного плавания привел его на Балтику, там же в 1883–1886 годах служил старшим офицером броненосного фрегата «Дмитрий Донской», а после еще год — командиром монитора «Броненосец». Весной 1887 года он заболел и в ноябре умер. В честь прославленного моряка был назван минный крейсер Черноморского флота «Лейтенант Зацаренный», вступивший в строй в 1909 году.

Польский дворянин Оттон Щешинский, родившийся в 1847-м, служил до 1905 года. За первую, декабрьскую атаку на Батумском рейде он был удостоен ордена Святого Владимира 4-й степени с мечами и бантом, за потопление парохода «Интибах» — ордена Святого Георгия 4-й степени. В 1879 году капитан-лейтенант уволился со службы «по домашним обстоятельствам», а семь лет спустя вернулся на море. В 1889 году он принял под командование миноносец «Либава», в 1894-м — минный крейсер «Посадник». В 1902 году Щешинского перевели с Черного моря на Балтику, где он год командовал 19-м флотским экипажем, после чего вышел в отставку с присвоением звания контр-адмирала и правом ношения мундира и скончался в 1912 году.
Автор: Сергей Антонов
Первоисточник: http://rusplt.ru/wins/kak-chernomortsy-otkryli-schet-torpednym-atakam-20906.html


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Комментарии 9

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  1. Котище Сегодня, 15:07
    Что в последнее время за привычка у Авторов перед носом "фактами" помахают и пшик.... !
    Котище
    1. амурец Сегодня, 15:28
      Цитата: Котище
      Что в последнее время за привычка у Авторов перед носом "фактами" помахают и пшик.... !

      Цитировать слишком много, но есть книга Тарас.А.Е. "История торпедных катеров." В первой части: "Паровые катера 19-го века" довольно подробно описано применение торпедных катеров в Русско-турецкой войне 1877-1878гг.
      амурец
      1. Котище Сегодня, 21:28
        Белорусское издание 95 или 96 года, есть в библиотеке.
        Но за заботу большущее спасибо! hi
        Котище
    2. Curious Сегодня, 15:29

      Читайте, узнаете много интересных подробностей.
      Curious
      1. Котище Сегодня, 21:34
        А вот за этот намек, огромное спасибо! Надо поискать скан копию и сходить в Белинку. hi
        Котище
  2. Вышибала Сегодня, 15:07
    Молодец будущий адмирал!
    Звезда нашей военно-морской истории.
    И перво-веха истории минно-торпедного оружия
    Вышибала
  3. svp67 Сегодня, 15:16
    Первыми новое оружие, то есть торпеду, применили англичане, во время битвы в бухте Пако́ча (29 мая 1877) возле г. Ило (Перу). Но НЕ УДАЧНО, цель, перуанский монитор «Уаскар» сманеврировал и ушел от торпеды. И только наши моряки смогли правильно понять суть тактики применения данного оружия
    svp67
  4. parusnik Сегодня, 15:28

    Минная атака катерами парохода Великий князь Константин турецкого броненосца Ассари-Шевкет на Сухумском рейде 12 августа 1877 года. 1877.Айвазовский Иван Константинович.
    parusnik
  5. Антарес Сегодня, 21:42
    Первый русский носитель торпедных катеров-«Вели́кий князь Константи́н» — минный транспорт (носитель минных катеров). Иногда можно встретить классификацию «пароход активной обороны» (характерно для документов того времени).

    Порт приписки-Одесса
    Место постройки-Тулон(Франция)
    Наибольший интерес представляют пять операций «Великого князя Константина» против судов турецкого военного флота, связанных с применением минных катеров. Именно в этом С. О. Макаров видел главное предназначение своего парохода способного, по его мнению, эффективно противостоять господству на море броненосных фрегатов и корветов противника.
    30 апреля — 1 мая 1877 года. Атака яхты «Султание» на Батумском рейде
    катер «Чесма» подвёл буксируемую мину под корму паровой колёсной яхты «Султание»Неудачно. Обрыв проводов
    28 — 29 мая 1877 года. Атака броненосного корвета «Иджлалие» на рейде Сулина

    Попытка атаковать броненосный корвет «Иджлалие». Нанесли малые повреждения.
    11 — 12 августа 1877 года. Атака броненосца «Ассари-Шевкет» на Сухумском рейде
    15 — 16 декабря 1877 года. Торпедная атака броненосцев на Батумском рейде
    13 — 14 января 1878 года. Потопление канонерской лодки «Интибах» на Батумском рейде
    Каждая торпеда Уйтхеда несла 27 кг пироксилина. Два взрыва почти полностью разрушили борт судна, оно мгновенно затонуло, из 35 членов команды погибли 23 моряка.
    Катера же, оставив плотик и сбросив подкильную трубу, благополучно вернулись на свой транспорт.
    Это была первая в мировой истории успешная боевая торпедная атака.

    Картина Л. Ф. Лагорио «Потопление катерами парохода „Великий князь Константин

    Уже спустя пару десятилетий на нас поучились другие
    Антарес
Картина дня