Как черноморцы открыли счет торпедным атакам

26 января 1878 года минные катера «Чесма» и «Синоп» впервые в истории потопили вражеский пароход с помощью торпедЧесть разработки первых боевых торпед принадлежит англичанину Роберту Уайтхеду, их даже именовали официально «минами Уайтхеда». Но честь первой успешной торпедной атаки принадлежит морякам-черноморцам, во время Русско-турецкой войны 1877–1878 годов превративших новинку в грозное оружие.А ведь поначалу минная война не казалась высшим чинам русского флота достойной внимания. Практическая ценность торпед еще не была известна, реального опыта их использования не имел к тому времени ни один флот в мире, а классическая тактика требовала совсем других действий и других кораблей. Но их у России на Черном море не имелось: Парижский трактат 1856 года, завершивший Крымскую войну, запрещал иметь военный флот в тех водах. И хотя в 1871 году трактат аннулировали, за шесть лет Россия физически не успевала воссоздать Черноморский флот. К началу последней Русско-турецкой войны в его составе было лишь две «поповки» — уникальные круглые артиллерийские броненосцы прибрежного плавания, пять пароходофрегатов и корветов и три десятка вспомогательных судов. А Турция имела на Черном море 15 броненосцев, пять винтовых фрегатов, 13 винтовых корветов, восемь мониторов, семь бронированных канонерских лодок и около восьми десятков вспомогательных мелких судов.Для борьбы с этой угрозой нужны были новые эффективные методы, способные поразить противника в прямом и переносном смысле слова. И молодому лейтенанту Степану Макарову удалось их найти: он сделал ставку на минную войну, предложив использовать быстроходные пароходы — носители минных катеров. Этих малюток можно было быстро спускать на воду (механизм, позволявший делать это за семь минут, тоже был макаровской разработки) и ночью выпускать охотиться на турецкие суда, стоящие на открытых рейдах.Макаров не просто выдвинул идею минной войны, но и внятно обосновал ее, предложив тщательно разработанный план, однако приняли его далеко не сразу. Лишь в конце 1876 года он получил одобрение, и тогда же неугомонного моряка сделали ответственным за реализацию задуманного. 13 декабря Макарова назначили командиром парохода «Великий князь Константин», спешно переделанного в минный транспорт, а 26 декабря вышел его приказ о зачислении в списки вооружения четырех паровых минных катеров и присвоении им имен. Из этой четверки только один катер — «Чесма» — был новым, построенным именно как минный. Второй — «Синоп» — прежде был промерным (то есть гидрографическим), а еще два — «Наварин» и «Минер» (позднее переименован в «Сухум») — служили разъездными на других судах.Доказывая эффективность идеи, командир минного транспорта «Великий князь Константин» с самого начала войны приступил к активным атакам. Поначалу пользовались шестовыми и буксируемыми минами, достигнув, хотя и не сразу, заметных успехов. А в ночь на 16 декабря 1877 года минные катера впервые атаковали противника с помощью «самоходных мин Уайтхеда». Незадолго до этого Макарову с трудом удалось добиться, чтобы в его распоряжение передали четыре торпеды из числа купленных Морским ведомством в 1876 году. Что неудивительно: за покупку у Роберта Уайтхеда «секрета устройства изобретенной им автоматической рыбовидной мины» и партии из ста торпед казна заплатила 9000 фунтов стерлингов — весьма существенные по тем временам деньги!Эти четыре «золотые рыбки» Макаров и его офицеры использовали с максимальным толком. Согласно донесениям русских моряков, во время первой атаки им удалось повредить стоявший на рейде Батума броненосец «Махмудие» (турки поначалу сообщили, что подобрали прошедшие мимо торпеды на берегу, и только два года спустя признали факт их попадания в корабль). А в ночь на 26 января (по новому стилю) 1878 года черноморцы двумя торпедами потопили турецкий пароход «Интибах», по классификации того времени относившийся к канонерским лодкам.Предоставим право рассказать об атаке возглавлявшему ее лейтенанту Измаилу Зацаренному, командиру «Чесмы». Вот выдержка из его рапорта: «…Отвалив от борта парохода, катера пошли по указанному направлению на Батумский рейд… Подойдя к сторожевому судну… я дал самый малый ход и с расстояния 40–30 саж. выстрелил миною Уайтхеда, в то же время и лейтенант Щешинский (командир «Синопа». — РП) пустил свою мину. Последовавшие два одновременно взрыва в правый борт, мой по направлению грот-мачты, а Щешинского правее, подняли высокий и широкий черный столб воды в полмачты, послышался страшный треск, и пароход, накренившись на правую сторону, через минуту совершенно скрылся под водою, а затем и мачт не стало видно, и только большой круг обломков указывал место его гибели; дружное "ура" катеров известило неприятельскую эскадру о потоплении его сторожевого парохода… В начале 4 часов катера пристали к борту парохода "Великий Князь Константин". Во время атаки поведение команд обоих катеров было безукоризненно».Два дня спустя главный командир Черноморского флота и портов вице-адмирал Николай Аркас подписал приказ № 31: «Вчера я имел счастье получить телеграмму от его высочества генерал-адмирала следующего содержания: "Государь поручает вам передать его царское спасибо командиру, офицерам и команде парохода "Константин", Макарова жалует своим флигель-адъютантом, Зацаренного — следующим чином (капитан-лейтенанта. — РП), а Щешинского Георгиевским крестом 4-й степени. Поздравьте их от меня с этою новою царскою милостью и скажите им, как я горжусь быть генерал-адмиралом у таких моряков"».Об их судьбах стоит рассказать отдельно. Степан Макаров стал одним из самых знаменитых российских моряков, чье имя и сегодня носят корабли и морские академии. Он дослужился до звания вице-адмирала, прославился как разработчик теории непотопляемости и пионер применения ледоколов и погиб 13 апреля 1904 года вместе с броненосцем «Петропавловск», подорвавшимся на японской мине.Измаил Зацаренный, родившийся в 1850 году и окончивший Морское училище в 1870 году, первое плавание совершил под началом Макарова на шхуне «Тунгуз». В 1877-м он закончил Минный офицерский класс и добровольно отправился на Черное море применять новые знания на практике. За неполные два года Зацаренный успел заслужить орден Святого Георгия 4-й степени, орден Святого Владимира 4-й степени с мечами и бантом, а также георгиевское оружие с надписью «За храбрость». В 1880 году капитан-лейтенант Зацаренный принял в Англии новенький миноносец «Батум» и после двухмесячного плавания привел его на Балтику, там же в 1883–1886 годах служил старшим офицером броненосного фрегата «Дмитрий Донской», а после еще год — командиром монитора «Броненосец». Весной 1887 года он заболел и в ноябре умер. В честь прославленного моряка был назван минный крейсер Черноморского флота «Лейтенант Зацаренный», вступивший в строй в 1909 году.Польский дворянин Оттон Щешинский, родившийся в 1847-м, служил до 1905 года. За первую, декабрьскую атаку на Батумском рейде он был удостоен ордена Святого Владимира 4-й степени с мечами и бантом, за потопление парохода «Интибах» — ордена Святого Георгия 4-й степени. В 1879 году капитан-лейтенант уволился со службы «по домашним обстоятельствам», а семь лет спустя вернулся на море. В 1889 году он принял под командование миноносец «Либава», в 1894-м — минный крейсер «Посадник». В 1902 году Щешинского перевели с Черного моря на Балтику, где он год командовал 19-м флотским экипажем, после чего вышел в отставку с присвоением звания контр-адмирала и правом ношения мундира и скончался в 1912 году.