Генерал Василий Белый – герой обороны Порт-Артура

Во время обороны Порт-Артура генерал впервые в русской армии применил стрельбу с закрытых позицийВасилий Федорович Белый, известный русский военачальник, родился 19 (31) января 1854 года в Екатеринодаре, в семье казака, происходившего из запорожского рода Щербиновского куреня.Он служил в казачьей артиллерийской батарее, принимал участие в последней русско-турецкой войне, во время которой отличился в бое у села Бегли-Ахмет, сражении на Аладжинских высотах, в штурме Карса и осаде Эрзерума.В 1891 году завершил обучение в столичной Офицерской артиллерийской школа. Служил в Карсе, Варшаве и Севастополе. Всё это время Василий Федорович совершенствует знания в области артиллерии, на Петербургском орудийном заводе изучает новую электротехнику, участвует в испытаниях шкворневых приборов и вертикально-базных дальномеров, исследует устройство приборов управления групповым огнем береговых батарей системы де-Шарьера.В 1900 году он в чине полковника был направлен на Дальний Восток, где принял начальство Квантунской крепостной артиллерией.В русско-японскую войну Василий Федорович стал одним из героев Порт-Артура. Командуя крепостной артиллерией, Белый выдержал всю осаду Порт-Артура. Он готов был вооружить пушками весь горный хребет до «Бухты десяти кораблей» и бить японцев на море и на суше.Однако это предложение не встретило поддержки со стороны высшего начальства. Белый разработал правила сигнализации и дозорной службы, здесь он впервые применил стрельбу по с закрытых позиций. Особой заботой генерала были обычные солдаты, он следил за бытовыми условиями батарейных команд, солдаты чувствовали любовь генерала и отвечали ему тем же. Во время обороны военачальник все время находился на передовой вместе с защитниками крепости.На военном совете 14 декабра 1904 года Василий Федорович мужественно высказался за продолжение обороны, заявив, что снарядов хватит на отбитие двух штурмов, это заявление, с документами в руках, ему потом пришлось доказать на суде. В феврале 1905 года генерал пережил другое страшное событие, в Мукденском сражении погиб его старший сын Иван, который, как и отец служил артиллеристом.В отличие от сдавшего Порт-Артур генерала Стесселя, спокойно поехавшего домой с огромным багажом личного имущества, генерал-майор Белый не воспользовался правом вернуться в Россию и добровольно отправился в плен, надеясь быть там полезным сослуживцам. Остался со своими воинами, которые высокой ценой заплатили за дальневосточные рубежи России.В плену он пробыл 11 месяцев, а по возвращении был председателем комиссии по приему наших пленных, возвращавшихся на Родину. Потерянные тогда для России земли вернутся к ней только через четыре десятка лет, после капитуляции Японии в 1945 году.Болезнь, потеря из-за болезни ноги в начале 1911 года заставили Василия Белого, кавалера многих орденов и генерала от артиллерии, оставить службу и Владивосток. Он скончался через два года в Царском Селе.