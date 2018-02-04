11:04 04 февраля

Генерал Василий Белый – герой обороны Порт-Артура

Генерал Василий Белый – герой обороны Порт-АртураВо время обороны Порт-Артура генерал впервые в русской армии применил стрельбу с закрытых позиций

Василий Федорович Белый, известный русский военачальник, родился 19 (31) января 1854 года в Екатеринодаре, в семье казака, происходившего из запорожского рода Щербиновского куреня.

Он служил в казачьей артиллерийской батарее, принимал участие в последней русско-турецкой войне, во время которой отличился в бое у села Бегли-Ахмет, сражении на Аладжинских высотах, в штурме Карса и осаде Эрзерума.


В 1891 году завершил обучение в столичной Офицерской артиллерийской школа. Служил в Карсе, Варшаве и Севастополе. Всё это время Василий Федорович совершенствует знания в области артиллерии, на Петербургском орудийном заводе изучает новую электротехнику, участвует в испытаниях шкворневых приборов и вертикально-базных дальномеров, исследует устройство приборов управления групповым огнем береговых батарей системы де-Шарьера.

В 1900 году он в чине полковника был направлен на Дальний Восток, где принял начальство Квантунской крепостной артиллерией.

В русско-японскую войну Василий Федорович стал одним из героев Порт-Артура. Командуя крепостной артиллерией, Белый выдержал всю осаду Порт-Артура. Он готов был вооружить пушками весь горный хребет до «Бухты десяти кораблей» и бить японцев на море и на суше.

Однако это предложение не встретило поддержки со стороны высшего начальства. Белый разработал правила сигнализации и дозорной службы, здесь он впервые применил стрельбу по с закрытых позиций. Особой заботой генерала были обычные солдаты, он следил за бытовыми условиями батарейных команд, солдаты чувствовали любовь генерала и отвечали ему тем же. Во время обороны военачальник все время находился на передовой вместе с защитниками крепости.

На военном совете 14 декабра 1904 года Василий Федорович мужественно высказался за продолжение обороны, заявив, что снарядов хватит на отбитие двух штурмов, это заявление, с документами в руках, ему потом пришлось доказать на суде. В феврале 1905 года генерал пережил другое страшное событие, в Мукденском сражении погиб его старший сын Иван, который, как и отец служил артиллеристом.

В отличие от сдавшего Порт-Артур генерала Стесселя, спокойно поехавшего домой с огромным багажом личного имущества, генерал-майор Белый не воспользовался правом вернуться в Россию и добровольно отправился в плен, надеясь быть там полезным сослуживцам. Остался со своими воинами, которые высокой ценой заплатили за дальневосточные рубежи России.

В плену он пробыл 11 месяцев, а по возвращении был председателем комиссии по приему наших пленных, возвращавшихся на Родину. Потерянные тогда для России земли вернутся к ней только через четыре десятка лет, после капитуляции Японии в 1945 году.

Болезнь, потеря из-за болезни ноги в начале 1911 года заставили Василия Белого, кавалера многих орденов и генерала от артиллерии, оставить службу и Владивосток. Он скончался через два года в Царском Селе.
Автор: Кирилл Брагин
Первоисточник: http://rusplt.ru/wins/general-vasiliy-belyiy-32727.html


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Комментарии 7

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  1. Spartanez300 Сегодня, 06:07
    Честь и Слава Русским войнам !

    Орден Святой Анны 4 степени;
    Орден Святого Станислава 3 степени с мечами;

    Орден Святого Георгия 4 степени — 22 марта 1905
    Орден Святого Владимира 2 степени
    Орден Святой Анны 1 степени
    Орден Святого Станислава 1 степени с мечами
    Золотое оружие «За храбрость» — с надписью «…за отличия в делах против японцев» 4 января 1905 г.
    Spartanez300
    1. Reptiloid Сегодня, 06:38
      Спасибо за рассказ.
      Reptiloid
    2. Ольгович Сегодня, 06:54
      Да, удивительный человек: умный, храбрый и порядочный!

      Спасибо ВО за сохранение этих имен и открытие их для широкого круга читателей.
      ОЧЕНЬ нужная работа! hi .
      Ольгович
  2. bionik Сегодня, 07:14
    генерал-майор Белый не воспользовался правом вернуться в Россию и добровольно отправился в плен, надеясь быть там полезным сослуживцам. Остался со своими воинами
    Настоящий ГЕНЕРАЛ!!!!
    Василий Федорович стал одним из героев Порт-Артура.
    А так же стал героем одноименного исторического романа А.Н. Степаного "Порт-Артур".
    bionik
    1. kalibr Сегодня, 07:32
      ...И его продолжения "Семья Звонаревых"! Почему-то "Порт-Артур" поминают все, этот же роман ничуть не менее интересных в комментариях на ВО не поминали ни разу!
      kalibr
  3. parusnik Сегодня, 07:41
    На вооружении крепости к началу её осады находилось 646 орудий и 62 пулемёта. В долговременных крепостных укреплениях и на полевых позициях было установлено 514 орудий различных калибров. В том числе - 283 крепостных, 168 морских и 63 полевых орудия. И ещё 47 пулемётов. На приморском фронте обороны крепости располагалось 123 орудия и 5 пулемётов. Имелся небольшой резерв - 9 лёгких орудий и 10 пулемётов.Под руководством Белого , артиллерия Порт-Артура была разделена на 12 секторов и три отдельные группы. Их начальники подчинялись начальникам фронтов крепостной обороны, а те, в свою очередь, непосредственно Белому. Командиры батарей сухопутного фронта подчинялись командирам фортов и укреплений. Такая система управления артиллерийским огнём полностью оправдала себя в ходе обороны Порт-Артура. Это признавала и японская сторона, и иностранные специалисты, которые находились в штабах армии Страны восходящего солнца.
    parusnik
  4. Адьютант Сегодня, 07:56
    Образец русского офицера и артиллериста
    Оплот нашей армии
    Адьютант
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