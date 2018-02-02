Делегация ВМС Индии на "Севмаше": Спасибо за "Викрамадитью"

Мы очень активно его эксплуатировали в течение пяти лет. Он отлично помогает реализовать все те задачи, которые мы ставим перед флотом. Он часто выходит в море. Это говорит о высоком качестве работ специалистов «Севмаша».

Делегация ВМС Индии посетила с рабочим визитом российское предприятие «Севмаш». Глава делегации вице-адмирал Пабби Гуртедж Сингх, возглавляющий управление материально-технического обеспечения ВМС Индии, встретился с гендиректором «Севмаша» Михаилом Будниченко.Основная тема для обсуждения – дальнейшее сотрудничество по вопросу постгарантийного обслуживания авианосца «Викрамадитья». Индия рассчитывает на то, что российские специалисты продолжат осуществлять сопровождение корабля, который был передан Индии в 2013 году после глубокой модернизации.На данный момент «Севмаш» и «Рособоронэкспорт» реализуют программу комплексной поддержки после продажи авианосца Индии. Индийская сторона при этом очень высоко оценила такого рода деятельность специалистов российских предприятий.По словам вице-адмирала Сингха, «Викрамадитья» - отличный авианосец, являющийся сегодня флагманским кораблём для ВМС Индии.Глава индийской делегации:Напомним, что контракт по обслуживанию «Викрамадитьи» российскими специалистами был подписан в 2015 году.«Викрамадитья» - глубоко модернизированный советский авианосец «Адмирал Горшков» с полным водоизмещением 45,5 тыс. тонн и максимальной скоростью хода в 32 узла. Команда «Викрамадитьи» - 1,6 тыс. человек, включая лётчиков. Несёт на борту самолёты МиГ-29К и МиГ-29КУБ, а также вертолёты Ка-28, Ка-31 или(и) HAL Dhruv.