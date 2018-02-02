22:57 02 февраля

Делегация ВМС Индии на "Севмаше": Спасибо за "Викрамадитью"

Делегация ВМС Индии посетила с рабочим визитом российское предприятие «Севмаш». Глава делегации вице-адмирал Пабби Гуртедж Сингх, возглавляющий управление материально-технического обеспечения ВМС Индии, встретился с гендиректором «Севмаша» Михаилом Будниченко.

Делегация ВМС Индии на "Севмаше": Спасибо за "Викрамадитью"


Основная тема для обсуждения – дальнейшее сотрудничество по вопросу постгарантийного обслуживания авианосца «Викрамадитья». Индия рассчитывает на то, что российские специалисты продолжат осуществлять сопровождение корабля, который был передан Индии в 2013 году после глубокой модернизации.


На данный момент «Севмаш» и «Рособоронэкспорт» реализуют программу комплексной поддержки после продажи авианосца Индии. Индийская сторона при этом очень высоко оценила такого рода деятельность специалистов российских предприятий.

По словам вице-адмирала Сингха, «Викрамадитья» - отличный авианосец, являющийся сегодня флагманским кораблём для ВМС Индии.

Глава индийской делегации:
Мы очень активно его эксплуатировали в течение пяти лет. Он отлично помогает реализовать все те задачи, которые мы ставим перед флотом. Он часто выходит в море. Это говорит о высоком качестве работ специалистов «Севмаша».


Напомним, что контракт по обслуживанию «Викрамадитьи» российскими специалистами был подписан в 2015 году.

«Викрамадитья» - глубоко модернизированный советский авианосец «Адмирал Горшков» с полным водоизмещением 45,5 тыс. тонн и максимальной скоростью хода в 32 узла. Команда «Викрамадитьи» - 1,6 тыс. человек, включая лётчиков. Несёт на борту самолёты МиГ-29К и МиГ-29КУБ, а также вертолёты Ка-28, Ка-31 или(и) HAL Dhruv.

Использованы фотографии: www.oaoosk.ru
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Комментарии 47

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  1. МИХАН Сегодня, 17:28
    Главное чтобы не потопили по разгильдяйству..А так за ваши деньги любые капризы господа индийцы..хе хе
    МИХАН
    1. КВУ-НСвД Сегодня, 17:36
      Не потопят , Там русская защита от дурака , модернизированная под индийское рукосуйство smile Неубиваемый вариант !! hi
      КВУ-НСвД
      1. Logall Сегодня, 17:40
        Цитата: КВУ-НСвД
        русская защита от дурака , модернизированная под индийское рукосуйство

        А под выгул коров оно приспособлено? Индийцы без своих любимцев никуда! Тем более без священных любимцев...
        Logall
        1. влад66 Сегодня, 17:47
          Цитата: Logall
          А под выгул коров оно приспособлено? Индийцы без своих любимцев никуда! Тем более без священных любимцев...

          Саня только пусть запас сена берут с собой,а гулять им есть где.
          Правда потом палубу драить месяц будут. fellow drinks
          влад66
          1. БрОВР Сегодня, 17:52
            А у нас есть что-то подобное,окромя вечно холодного для команды и вечно дымящего для окружающей среды? fool
            БрОВР
            1. влад66 Сегодня, 18:04
              Цитата: БрОВР
              А у нас есть что-то подобное,окромя вечно холодного для команды и вечно дымящего для окружающей среды? fool

              Было yes Удивишься Леша,но это сейчас систершип
              Цитата: БрОВР
              вечно холодного для команды и вечно дымящего для окружающей среды

              "Викрамадитья" request Он же"Адмирал Флота Советского Союза Горшков".Он же
              "Адмирал Флота Советского Союза Горшков» (изначально «Харьков», потом до 4 октября 1990 года «Баку») — тяжёлый авианесущий крейсер (ТАВКР), единственный корабль проекта 1143.4 (главный конструктор В. Ф. Аникиев), продан Индии 20 января 2004 года. 5 марта 2004 года крейсер исключён из боевого состава ВМФ РФ, действующее наименование аннулировано, торжественно спущен Андреевский флаг. В настоящее время корабль после полной перестройки введён в состав ВМС Индии в качестве авианосца «Викрамадитья».

              wink
              влад66
              1. влад66 Сегодня, 18:09
                Цитата: влад66
                потом до 4 октября 1990 года «Баку»

                Пы. Сы.Ох старею.вот фото "Баку"
                влад66
                1. Stas157 Сегодня, 19:12
                  Делегация ВМС Индии на "Севмаше": Спасибо за "Викрамадитью"

                  А могли бы построить и для себя. Но, в современной России, нет к сожалению денег на авианосцы из за маленького бюджета, зато находятся деньги на постройку шикарных яхт для олигархов и чиновников, по цене фрегата.
                  Чтобы изменить ситуацию, хотя бы попытаться это сделать, нужно отдать свой выбор за народного кандидата Грудинина. И он прижмёт всех олигархов!
                  Stas157
                  1. ИНТЕР Сегодня, 22:16
                    Цитата: Stas157
                    отдать свой выбор за народного кандидата Грудинина

                    Он ничего сделать не сможет, повторит судьбу Андропова. Кто ему даст претворить в жизнь то что он говорит?
                    ИНТЕР
              2. БрОВР Сегодня, 18:18
                Было...Раньше..."Вот и именно"-сразу вспоминаю Елену Сергиевну...Любила так говорить,Царствие Рабе Божией...Не важно,важно-у них ЕСТЬ,а у нас с тобою НЕТ. hi
                БрОВР
                1. влад66 Сегодня, 19:00
                  Цитата: БрОВР
                  А у нас есть что-то подобное

                  Еще раз Пы.Сы.Есть еще один систершип-"Ляонин" у Китая.Он же "Варяг"
                  «Ляони́н» (кит. 辽宁 также известен под бортовым номером 16 и ранее — под неофициальным именем кит. 施琅 «Ши Лан» в честь китайского полководца XVII века) — авианосец Военно-морских сил КНР. Был заложен в 1985 году на верфи в Николаеве для ВМФ СССР под названием «Рига», как второй авианосец проекта 1143.6. 19 июня 1990 года был переименован в «Варяг».После распада СССР корабль достался Украине и постройка была прекращена в 1992 году. В 1998 году куплен Китаем за 25 миллионов долларов, официально — с целью организации плавучего центра развлечений. Отбуксирован в Китай и достроен как авианосец. 25 сентября 2012 вошёл в состав ВМФ НОАК. По состоянию на 2017 год один из двух существующих авианосцев Китая
                  Ну тут уже хохолята думали китайцев провести.НУ НУ. fellow Вот фото "Варяга"
                  А также ТАКР"Киев" и " Минск",вот в архиве про них статья есть;
                  https://topwar.ru/36761-sovetskie-avianesuschie-k
                  reysery-v-kitae.html
                  Почитай. yes
                  влад66
                  1. Piramidon Сегодня, 19:36
                    "Киев" и "Минск" к систершипам "Кузи", "Ляонина" и "Викрамадитьи" не относятся.
                    Piramidon
                    1. влад66 Сегодня, 19:50
                      Цитата: Piramidon
                      "Киев" и "Минск" к систершипам "Кузи", "Ляонина" и "Викрамадитьи" не относятся.

                      Таки да. hi Это проект 1143"Кречет",а "Киев" головной. hi
                      А "Кузнецов"проект 1143.5,"Ляонин" проект 1143.6,"Викрамадитья" проект 1143.4 эта серия вроде "Советский Союз" называлась.врать не буду,если есть неточности поправьте,буду благодарен. hi
                      влад66
                      1. Piramidon Сегодня, 19:59
                        Цитата: влад66
                        А "Кузнецов"проект 1143.5,"Ляонин" проект 1143.6,"Викрамадитья" проект 1143.4 эта серия вроде "Советский Союз" называлась.врать не буду,если есть неточности поправьте,буду благодарен. hi

                        Был еще один проект 1143.7 "Ульяновск", но увы и ах. В сетях найдете.
                        Piramidon
                    2. влад66 Сегодня, 20:07
                      Цитата: Piramidon
                      Был еще один проект 1143.7 "Ульяновск", но увы и ах. В сетях найдете

                      Вот именно Коллега что был.Была и чертова перестройка и распад Союза,что "Ульяновск" и сгубило. hi
                      влад66
            2. МИХАН Сегодня, 18:21
              Цитата: БрОВР
              А у нас есть что-то подобное,окромя вечно холодного для команды и вечно дымящего для окружающей среды? fool

              АУГ это уже прошлый век и предназначены для устрашения слабых стран..! Вот почему к берегам России АУГ не подгоняли ни разу США..?
              МИХАН
              1. БрОВР Сегодня, 18:25
                Необходимости не было,на наше с вами счастье... winkНаши власти и так переводят деньги,с кровью и потом мною добываемые,в их бумажки...А так,если "наши"взбрыкнут",в чём я,как и вся страна,сильно сомневаемся-вот тогда и 13 АУГ,Карл... wink wink
                БрОВР
                1. МИХАН Сегодня, 18:37
                  Цитата: БрОВР
                  Необходимости не было,на наше с вами счастье... winkНаши власти и так переводят деньги,с кровью и потом мною добываемые,в их бумажки...А так,если "наши"взбрыкнут",в чём я,как и вся страна,сильно сомневаемся-вот тогда и 13 АУГ,Карл... wink wink

                  Езжайте тогда сдаваться Карррл, вон на границу Прибалтики..Примут и обратно отправят..хе хе
                  Нам таких нытиков в России и паникеров не нужно тоже.. negative
                  МИХАН
                2. Piramidon Сегодня, 19:43
                  Цитата: БрОВР
                  А так,если "наши"взбрыкнут",в чём я,как и вся страна,сильно сомневаемся-вот тогда и 13 АУГ,Карл.

                  Набросайте схемку, как эти АУГ завоюют Россию. Россия не папуасия, какая нибудь, а звезно-полосатые адмиралы тоже не полные тyпицы, чтобы со своими корытами переть на все береговые и воздушные противокорабельные средства. Ваших любимых янкесов с их авианосцами даже на предельную дальность палубной авиации к нашим берегам не подпустят. Вот как то так, Карл.
                  Piramidon
              2. Stas157 Сегодня, 19:02
                Цитата: МИХАН

                АУГ это уже прошлый век и предназначены для устрашения слабых стран..!

                Ну да, когда денег нет на постройку собственных АУГ, только этим и приходится утешать себя.
                Stas157
                1. МИХАН Сегодня, 19:16
                  Цитата: Stas157
                  Цитата: МИХАН

                  АУГ это уже прошлый век и предназначены для устрашения слабых стран..!

                  Ну да, когда денег нет на постройку собственных АУГ, только этим и приходится утешать себя.

                  Ну вы правы . утешаю себя и все же по сути это отличная цель! Но как демонстрация силы и могущества , тут все ВЕРНО! Такое могут себе позволить не все страны в мире! Россия пока не может,...
                  МИХАН
                2. Piramidon Сегодня, 20:29
                  Цитата: Stas157
                  Ну да, когда денег нет на постройку собственных АУГ, только этим и приходится утешать себя.

                  Ну, предположим, будут у нас 100/500 авианосцев. Какую страну вы предполагаете завоевать с их помощью, для чего и как? Всякие "папуасии" не предлагать. Или у Вас какие то имперские амбиции в голове гуляют времен британской, испанской и французской империй прошлых веков. Времена конкистадоров с мушкетами и аборигенов с луками и пращами прошли.
                  Piramidon
    2. влад66 Сегодня, 17:40
      Мы очень активно его эксплуатировали в течение пяти лет. Он отлично помогает реализовать все те задачи, которые мы ставим перед флотом. Он часто выходит в море. Это говорит о высоком качестве работ специалистов «Севмаша».

      Приходите еще,только с реальными хотелками yes После таких переговоров с индусами люди реально седыми становятся. laughing
      влад66
      1. БрОВР Сегодня, 17:45
        Чему радуемся,господа товарищи Logall и Влад 66???Их бин нихт ферштеен зи,геноссе... am
        БрОВР
    3. сибиралт Сегодня, 17:49
      Что-то их название "викра" сильно смахивает на "укра". Похоже, кораблю так будет привычнее. winked
      сибиралт
      1. jjj Сегодня, 17:56
        И смотрите, никаких уже претензий по асбестовой теплоизоляции котлов. А то сколько шуму, воплей было. Китайскую кирпичную стенку выкладывали, а она возьми и тресни
        jjj
  2. zzdimk Сегодня, 17:34
    Вот, импортные вертолеты... Смущают
    zzdimk
  3. 210окв Сегодня, 17:34
    Да пожалуйста!Раз сами не можем советское наследие сохранить и приумножить,то хоть индусы смогут пользоваться..Не жалко........Неужели так эти деньги важны что без них никак..В смысле обеспечения обороны.Ладно,мы продаем зерно и покупаем на это промышленное оборудование кои сами могли делать..Но корабли...Коих у нас самих кот наревел.
    210окв
    1. Serg65 Сегодня, 20:11
      Цитата: 210окв
      .Неужели так эти деньги важны что без них никак.

      hi Приветствуем Дмитрий!
      Именно продажа этого корабля спасла Севмашзавод, который теперь строит подводные стратеги и ремонтирует атомные крейсера!!!! Горшков был построен под самолёт, который так и не родилсяи стоял этот сирота мёртвым грузом и тихонько умирал!
      Serg65
  4. Митрич Сегодня, 17:37
    Особенно порадовали желтые пролетарские шаровары)))
    Митрич
    1. ДЕДПИХТО Сегодня, 17:45
      Они не пролетарские,они....Кин-дза-дза смотрели?,
      Меня больше порадовали наши пузатые ,,папики,, по сравнению с подтянутыми индусами laughing
      ДЕДПИХТО
      1. saturn.mmm Сегодня, 18:02
        Цитата: ДЕДПИХТО
        Меня больше порадовали наши пузатые ,,папики,, по сравнению с подтянутыми индусами

        А меня порадовала русская женщина которая стоит на ступеньку ниже а всеравно возвышается над всеми.
        saturn.mmm
  5. NEOZ Сегодня, 17:37
    господа, объясните пожалуйста, по какой такой необходимости нужно было продавать Горшкова?
    принимая во внимание, что больше авианесущих кораблей у нас не будет (в ближайшей перспективе) !!!
    ну очень интересно...
    NEOZ
    1. Геркулесыч Сегодня, 17:48
      Никакой необходимости продать корабль из состава резерва флота, вместо его модернизации не было! Просто доброту свою так показали!
      Геркулесыч
      1. Serg65 Сегодня, 20:14
        Цитата: Геркулесыч
        Никакой необходимости продать корабль из состава резерва флота, вместо его модернизации не было!

        Ох Геркулесыч, не лукавьте незнаюче, не прилично это для коммуниста!
        Serg65
    2. dvina71 Сегодня, 17:53
      Цитата: NEOZ
      по какой такой необходимости

      ПО простой.. НА 2004г на ремонт такого корабля просто не было денег. Те деньги, что были доступны шли на модернизацию подводной составляющей триады.
      dvina71
      1. Alexey RA Сегодня, 18:22
        Цитата: dvina71
        НА 2004г на ремонт такого корабля просто не было денег.

        На 2004 судьба "Баку" уже была решена. Переговоры по нему шли с 1994, а документы подписали в 2000.
        Alexey RA
    3. Alexey RA Сегодня, 18:21
      Всё просто: у 1143.4 было два вариант судьбы - либо он уходит Индии, либо повторяет судьбу 1143.1, 2 и 3. Ибо у отечественного ВМФ денег на его модернизацию не было - пришлось бы резать другие программы. В самом оптимистическом варианте он догнивал бы сейчас в отстое, как "Киров".
      Alexey RA
    4. Капитан Пушкин Сегодня, 21:34
      Цитата: NEOZ
      NEOZ Сегодня, 17:37
      господа, объясните пожалуйста, по какой такой необходимости нужно было продавать Горшкова?
      принимая во внимание, что больше авианесущих кораблей у нас не будет (в ближайшей перспективе) !!!
      ну очень интересно..

      Что бы иметь океанский флот, уступающий американскому в три раза, пришлось бы большую часть военного бюджета тратить на его содержание. И что бы мы имели в сухом остатке?
      Флот, не имеющий шансов на победу, и небоеспособные сухопутные войска, авиацию и РВСН.
      Мы все это уже проходили. Царь Николай-2 тратил на флот 40% военного бюджета. Примерно столько же тратил на флот и Сталин. И какова была эффективность от этих вложений? В ПМВ немного воевал Черноморский флот, а во ВМВ воюющим можно было назвать только малочисленный Северный. Причем с весьма скромными успехами в обоих случаях.
      Капитан Пушкин
  6. Геркулесыч Сегодня, 17:46
    Включилось позднее зажигание? Чего не приехали пару лет назад? Могли бы еще один авианосец с нуля заказать у нас!
    Геркулесыч
    1. NEOZ Сегодня, 18:20
      они свой у себя строят! тока никак не построят... Викрант называется....
      NEOZ
      1. Vlad.by Сегодня, 19:14
        Да, да... и авиакрыло к нему уже лет тридцать проектируют...
        Удачу им на шею и ветер в волосы. Глядишь к 22 веку и соорудят чего.
        Vlad.by
  7. ланс Сегодня, 18:11
    индийцы действительно довольны, особенно после пробной взлет-посадки на кузю, хотя у кузи впз и длиннее и шире.
    ланс
  8. faiver Сегодня, 18:29
    звездец как обидно - этот в индии, варяг в китае, плюс еще два как аттракционы.... sad
    faiver
  9. dgonni Сегодня, 19:11
    Индийская таймс не даёт ни одного упоминания об такой прекрастной новости!. даже об отправке делегации нету никаких новостей! Это значит что это обычный рабочий визит в рамках контракта. автор когда писал статью хотя бы задумывался об чём пишет? Чисто выдержка (Индия рассчитывает на то, что российские специалисты продолжат осуществлять сопровождение корабля, который был передан Индии в 2013 году после глубокой модернизации.) Россия что отказалась или делает попытки отказаться от подписанных условий контракта? Или некоему челу тупо хотелось написать что индийци приехали благодарить за отличный корабль? Ну так я Вам имею что сказать, на Индийском корабле скоро побывают матрасы. Ну в плане оценки и предложений. Выводы делайте сами
    dgonni
    1. Ил-18 Сегодня, 20:16
      В Российской Газете еще посмотрите, там тоже тишина. Но если матрасников что-то заинтересует на авианосца легкого класса, спроектированного почти сорок лет назад, то это будет сенсация.
      Ил-18
  10. Сергей Медведев Сегодня, 21:49
    Цитата: Stas157
    Чтобы изменить ситуацию, хотя бы попытаться это сделать, нужно отдать свой выбор за народного кандидата Грудинина. И он прижмёт всех олигархов!

    Ваш "народный кандидат" Грудинин ещё не закрыл счета в иностранных банках. Он как раз олигарх, правда совхозного масштаба, 40% своего совхоза прихватизировал! Ну и мечется из партии в партию, хамелеон. Докатились коммунисты, такое гуано выдвигать.
    Сергей Медведев
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