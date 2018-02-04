Как создавался подводный пулемет для боевых пловцов ВМФ СССР

Как известно, в 1971 году в СССР после трех лет значительных по объему и напряжению поисков, экспериментов и отработки различных конструкций, проведенных в Центральном научно-исследовательском институте точного машиностроения (ЦНИИТОЧМАШ), на вооружение был принят подводный пистолетный комплекс в составе 4,5-мм специального подводного пистолета СПП-1 и специального патрона СПС. Следующим образцом оружия в системе подводного стрелкового вооружения, требования к которому сформулировал заказчик, должен был стать подводный пулеметный комплекс, начало разработки которого относится к 1970 году. Однако подводные пулеметы, будучи созданы в двух различных вариантах, так и не поступили на вооружение.В 1960-е годы командование ВМФ СССР вплотную занялось созданием и развертыванием подводных разведывательно-диверсионных и противодиверсионных сил. Для их оснащения требовалось самое разнообразное вооружение и оснащение. Одним из таких образцов и должен был стать подводный пулемет.Подводным пулеметом, по замыслу заказчика – Управления противолодочного вооружения ВМФ СССР, – предполагалось оснастить сверхмалые подводные лодки (СМПЛ) – транспортировщики легководолазов типа «Тритон», которые в то время также находились в стадии строительства.В 1970 году был окончательно утвержден технический проект усовершенствованной СМПЛ «Тритон-1М», а в 1971–1972 годах на Ново-Адмиралтейском заводе в Ленинграде были построены два опытных экземпляра подводного аппарата для проведения всесторонних испытаний и изучения особенностей их эксплуатации. В 1973 году СМПЛ «Тритон-1М» успешно выдержала государственные испытания и впоследствии была принята на вооружение.Сверхмалая подводная лодка – транспортировщик легководолазов «Тритон-1М» создавалась для выполнения широкого круга задач, в том числе связанных с патрулированием акваторий портов и рейдов, а также с поиском и уничтожением подводных разведчиков и диверсантов. Именно для поражения боевых водолазов (пловцов) противника и их подводных средств движения и предполагалось по замыслу заказчика оснащение советской сверхмалой подлодки подводными пулеметами.Напомним, что экипаж «Тритона-1М» состоял из двух человек, которые в индивидуальных дыхательных аппаратах находились в проницаемой для забортной воды кабине, закрытой обтекателем из оргстекла. Предполагалось, что один из членов экипажа должен был управлять подводным аппаратом, а второй мог вести огонь из пулемета, установленного в носовой части подводного аппарата.В Советском Союзе в начале 1970-х годов опыт разработки подводного огнестрельного стрелкового оружия имели только сотрудники Центрального научно-исследовательского института точного машиностроения, расположенного в подмосковном Климовске. Ими в ходе выполнения опытно-конструкторской работы по созданию подводного пистолетного комплекса (ОКР «Подводный пистолет», шифр «Моруж»), проведенной в 1968–1970 годах, была решена сложнейшая задача – поражение живой цели под водой стрельбой из огнестрельного стрелкового оружия.В ходе этой опытно-конструкторской работы были проведены значительные по объему поисковые исследования и экспериментальные работы по определению способа метания поражающего элемента, способа стабилизации пули при движении в воде, определены необходимые для обеспечения выполнения тактико-технического задания параметры внутри и внешне баллистических характеристик оружия и его элементов, отработаны элементы конструкции различных патронов и самого пистолета. Естественно, что опыт создания подводного пистолетного комплекса был использован для разработки принципиально нового образца оружия – подводного пулеметного комплекса.Опытно-конструкторская работа «Подводный пулеметный комплекс», шифр «Моруж-2» («Моруж» – морское оружие), в соответствии с постановлением Совета министров СССР и по заказу Управления противолодочного вооружения ВМФ СССР, была начата в 1970 году. Головным разработчиком всего комплекса и патрона был назначен ЦНИИТОЧМАШ, а разработчиком пулемета – тульское Центральное конструкторско-исследовательское бюро спортивного и охотничьего оружия (ЦКИБ СОО). Работу предполагалось завершить проведением государственных испытаний в середине 1973 года.Следует отметить, что ввиду особой срочности и важности задачи создание пулеметного комплекса, впрочем, как и ранее пистолетного, проводилось в ходе опытно-конструкторской работы, минуя какие либо научные исследования. Обычно всякой ОКР по созданию образца оружия должна предшествовать научно-исследовательская работа (НИР), направленная на обоснование требований к оружию, и поиск путей решения поставленной задачи. Задача создания подводного пулеметного комплекса осложнялась также тем, что сначала надо было создать патрон, обеспечивающий поражение цели на заданной дальности и глубине, а уж только потом оружие под него.К пулеметному комплексу предъявлялись высокие требования по дальности и глубине применения под водой, превосходящие таковые к пистолету СПП-1. Так, например, пулемет по требованиям заказчика должен был обеспечить поражение живых целей на глубине до 40 м. При этом на глубине 20 м и на дальности до 15 м должно было обеспечиваться пробитие контрольного щита из сосновых досок толщиной 25 мм, обитого с тыльной стороны стальным листом толщиной 0,5 мм. Считалось, что пробитие такой преграды обеспечит надежное поражение боевого пловца в подводном снаряжении и защищенного козырьком обтекателя сверхмалой подводной лодки (транспортировщика легководолазов) из оргстекла. Кроме того, к пулеметному комплексу предъявлялись довольно высокие требования по кучности автоматической стрельбы. Так, радиус 50% попаданий при стрельбе на дальности 30 м из жестко закрепленного пулемета тремя сериями по 20 выстрелов не должен был превышать 30 см. Такая кучность на дистанции 30 м должна была обеспечить при правильном прицеливании вероятность попадания в цель типа «аквалангист» (плывущий к стрелку) примерно 40–50%.Исходя из важности поставленной задачи, научное руководство всей работой взял на себя директор ЦНИИТОЧМАШ Виктор Максимович Сабельников. Своим заместителем он назначил Петра Федоровича Сазонова – главного конструктора стрелковых боеприпасов института.Специфика новой работы предопределила и то, что ответственными за создание пулеметного комплекса в целом и патронов к нему назначили сотрудников отдела № 23 – «патронного» отдела ЦНИИТОЧМАШ, ранее участвовавших в создании пистолетного комплекса. Ответственным исполнителем ОКР «Моруж-2» был назначен Иван Петрович Касьянов – ведущий инженер отдела, которого в 1972 году сменил Олег Петрович Кравченко (в 1970 году – старший инженер отдела).Следует отметить, что именно Касьянов и Кравченко были авторами конструкции пули турбинного типа. Впоследствии они получили патент на это изобретение. Пуля турбинного типа имела в головной части специальные скошенные с одной стороны проточки, которые обеспечивали ее вращение от воздействия силы сопротивления воды. Именно такой тип пули показал наилучшие результаты в ходе ОКР «Моруж» и был принят на вооружение в составе 4,5-мм патрона СПС для пистолета СПП-1. Такой же тип пули первоначально предполагалось использовать и в перспективном пулеметном патроне.Предварительные баллистические расчеты, проведенные на начальном этапе эскизного проекта, показали, что достичь заданных тактико-технических требований можно было повышением мощности патрона за счет увеличения массы метательного заряда и использования пули турбинного типа массой 25 г и калибром 5,6 мм. Начальная скорость пули должна была составлять около 310 м/с. Удовлетворения требований по унификации и удешевлению серийного производства предполагалось достичь за счет использования в новом патроне гильзы от 5,45-мм автоматного патрона, отработка которого к этому времени была уже завершена.Под патрон с приведенными выше характеристиками в ЦКИБ СОО в 1970 году был разработан эскизный проект подводного пулемета. Пулемет получил шифр разработчика ТКБ-0110. Ведущим конструктором пулемета был назначен Александр Тимофеевич Алексеев. Автоматика опытного пулемета ТКБ-0110 работала за счет отдачи ствола.В 1960–1970-х годах в СССР создавалась подводная ракета «Шквал», высокая скорость которой обеспечивалась не только за счет реактивного двигателя, но и за счет использования явления кавитации. Явление кавитации исследовалось учеными Центрального аэрогидродинамического института (ЦАГИ) в 1960-х годах. С получением в 1970 году из ЦАГИ сведений о теории кавитации и кавитационного обтекания быстро движущихся удлиненных тел под водой, а также результатов испытаний 4,5-мм патронов СПС на базе ЦАГИ в Дубне в ЦНИИТОЧМАШ приступили к проектированию пули с усеченным конусом. Торцевая часть усеченного конуса и представляла собой кавитатор. При этом размеры кавитатора (величина притупления головной части пули) определялись экспериментально.Кавитатор при движении пули под водой с достаточно большой скоростью обеспечивал разрежение воды вокруг пули с образованием каверны. Пуля двигалась внутри пузыря, не соприкасаясь боковой поверхностью с водой. Хвостовая часть пули, ударяясь о края каверны, глиссировала, тем самым центрируя ее в каверне. Этим и обеспечивалось стабильное движение пули в воде.Следует отметить, что пули с усеченным конусом были значительно более технологичны, чем пули турбинного типа, и на этом этапе разработки были сравнимы с ними по кучности и дальности убойного действия. Впоследствии в ходе отработки конструкции пули с усеченным конусом обеспечили лучшие показатели дальности и кучности стрельбы, чем пули других конструкций.На этапе эскизного проекта было разработано 13 вариантов патронов с пулями турбинного типа и с усеченным конусом – кавитатором. Их испытания в конце 1970 года на испытательной базе противолодочного вооружения ВМФ на озере Иссык-Куль (г. Пржевальск) позволили оптимизировать форму головной части и размеры пули для пулеметного патрона.В 1971 году на этапе технического проекта было представлено и испытывалось уже восемь вариантов пуль, из них семь с усеченным конусом (и в том числе вращающиеся за счет использования нарезного ствола и ведущего пояска на пуле) и только один с пулей турбинного типа. Впоследствии для отработки головной части пули с усеченным конусом было создано и испытано еще пять вариантов пуль различной длины, массы и конструкции. В итоге были окончательно определены калибр пули (который составил 5,65 мм), ее длина, масса и начальная скорость. Также были определены форма оживальной части пули, имеющая два конуса, и размеры кавитатора. Патрон обеспечивал выполнение требований тактико-технического задания по дальности и кучности стрельбы и глубине применения. Он получил наименование «МПС».Одновременно с поиском оптимального баллистического решения и отработкой конструкции пули разработчикам патрона пришлось решать и другие проблемы – герметизации патрона, отработки защитных покрытий и разработки нового метательного заряда.Следует отметить, что такой относительно длительный срок создания патрона к подводному пулемету свидетельствует отнюдь не о нерасторопности разработчиков ЦНИИТОЧМАШ, а о чрезвычайной сложности конструирования принципиально нового патрона, в котором ряд конструкторских и технологических решений были разработаны и применены впервые в мире. При этом конструирование и отработка патрона проводились на этапах эскизного и технического проекта опытно-конструкторской работы, а не в ходе научного поиска в научно-исследовательской работе.В конце 1971 года разработчики пулемета получили наконец возможность вплотную заняться непосредственной отработкой оружия – второй части всего пулеметного комплекса.Здесь следует отметить, что в начале 1970-х годов, когда приступили к разработке подводного пулеметного комплекса, никакой теории и опыта создания подобных автоматических систем не существовало. Движение подвижных частей автоматики огнестрельного оружия при стрельбе под водой изучено не было. Значительной проблемой из-за патронов большого удлинения представлялось создание надежной системы питания и, самое главное, досылание патрона в патронник. Не было ясности и с выбором системы автоматики, которая должна была надежно работать как в воде, так и на суше. Многие вопросы в конструировании принципиально нового оружия решались экспериментально и по наитию его создателей и практически полностью зависели от способностей конструкторов.С целью прояснения проблемных вопросов создания подводного автоматического стрелкового оружия в 1971 году в ЦНИИТОЧМАШ была начата научно-исследовательская работа (НИР «Моруж-3»). Ее целью было проведение теоретических и поисковых исследований по определению возможности создания ручного подводного автоматического огнестрельного стрелкового оружия. В ходе работы планировалось разработать экспериментальный образец 4,5-мм подводного пистолета-пулемета под патрон СПС. Ответственным исполнителем этой работы, проводимой под руководством директора Виктора Максимовича Сабельникова и начальника научно-исследовательского отделения стрелкового вооружения Анатолия Арсеньевича Дерягина, был назначен инженер-конструктор первой категории отдела 27 Владимир Васильевич Симонов. Но о влиянии этой работы на судьбу пулемета – несколько позже.В конце 1971 года, только на завершающей стадии технического проекта пулеметного комплекса, разработчики из Тулы получили партию патронов МПС для отработки своего пулемета. Естественно, что задержка с разработкой патрона привела и к отставанию от сроков разработки пулемета в ЦКИБ СОО. Это не могло не вызвать у головного исполнителя ОКР обоснованных опасений в срыве сроков выполнения государственной задачи, за срыв которой карали строго. В результате директор ЦНИИТОЧМАШ В.М. Сабельников принял решение о срочной разработке подводного пулемета в институте параллельно с ЦКИБ СОО.Ответственным исполнителем работы по созданию пулемета был назначен Петр АндреевичТкачев – заместитель начальника 27-го отдела ЦНИИТОЧМАШ (в то время 27-й отдел – научно-исследовательский отдел перспектив развития стрелкового вооружения и средств ближнего боя). В состав конструкторской группы под руководством Ткачева вошли сотрудники отдела Евгений Егорович Дмитриев, Андрей Борисович Кудрявцев, Александр Сергеевич Куликов, Валентина Александровна Тарасова и Михаил Васильевич Чугунов. Конструкторской группой в двухмесячный срок была разработана рабочая конструкторская документация подводного пулемета, а его чертежи переданы в опытное производство ЦНИИТОЧМАШ.Ко времени создания подводного пулемета П.А. Ткачев был уже опытным конструктором оружия. Им впервые были предложены принципиально новые схемы автоматики ручного автоматического оружия и создано несколько экспериментальных образцов автоматического оружия со сбалансированной автоматикой и с накоплением импульса отдачи. Впоследствии эти наработки были использованы при создании автоматов СА-006 в Коврове и АН-94 в Ижевске. Нетривиальные способности П.А. Ткачева потребовались и при создании подводного пулемета.В 1972 году свет увидел 5,65-мм опытный подводный пулемет АГ-026 разработки ЦНИИТОЧМАШ под патрон МПС. Требования к незначительным габаритам пулемета (и в первую очередь к длине), которые определялись ограниченными объемами кабины «Тритона-1М», потребовали разработки и применения в оружии оригинальных конструкторских решений.Так, работа автоматики пулемета под достаточно мощный патрон была основана на отдаче свободного затвора. При этом легкий затвор был связан зубчатым зацеплением с двумя массивными маховиками. Это обеспечивало большую приведенную массу откатных частей, что давало, благодаря достаточному моменту инерции, необходимую задержку в отпирании затвора после выстрела и в то же время малое поперечное сечение подвижных частей автоматики, что снижало сопротивление воды. Для исключения отскока затвора при его ударах в крайнем переднем и заднем положениях в конструкции маховиков были введены подпружиненные разрезные кольца, которые надевались на маховики. При остановке затвора и маховика кольца продолжали вращаться и за счет трения удерживали затвор в переднем или заднем положении, препятствуя его отскоку.Питание патронами осуществлялось из замкнутой в кольцо гибкой металлической ленты емкостью 26 патронов. Оригинальная лента за счет своей конструкции обеспечивала не только удержание и подачу патрона на линию досылания, но и направление его в ствол в процессе досылания. Во избежание зацепления лента помещалась в металлическую коробку.Перемещение ленты на линию досылания производилось пружиной, взводимой затвором при откате. Выстрел производился с заднего шептала. Досылание патрона в патронник осуществлялось затвором, прямой подачей из звена ленты находящейся на оси канала ствола. Стреляные гильзы вставлялись в звено ленты. Перезаряжание пулемета в случае осечки производилось вручную вращением маховиков. Осеченный патрон при этом вставлялся в ленту.Разбитие капсюля производилось ударником, неподвижно закрепленным на зеркале затвора. Для исключения преждевременного накалывания капсюля при досылании патрона между зеркалом затвора и дном гильзы располагался выбрасыватель, который выводился из зазора за 1,5 мм до прихода затвора в переднее положение.Для установки на подводные носители на стволе пулемета крепилась цапфа, с помощью которой пулемет закреплялся над приборным щитком в кабине «Тритона». Был также разработан вариант пулемета с передней рукояткой под стволом – своеобразный вариант ручного пулемета. Из этого пулемета можно было стрелять, удерживая его двумя руками.Примененные конструктивные решения позволили создать пулемет длиной всего 585 мм и массой менее 5 кг.Как уже говорилось выше, одновременно с разработкой подводного пулемета начались исследовательские работы по созданию подводного пистолета-пулемета под пистолетный патрон СПС. К концу 1971 года Симоновым был создан экспериментальный образец 4,5-мм подводного пистолета-пулемета М3. Это оружие проверили автоматической стрельбой в гидробаке. Пистолет-пулемет показал удовлетворительную кучность. По результатам стрельб было решено дальнейшую отработку ручного автоматического оружия проводить под 5,65-мм патрон МПС. С согласия заказчика, эти патроны решили использовать в индивидуальном автоматическом подводном оружии.К началу 1972 года Симоновым был создан экспериментальный 5,65-мм подводный автомат АГ-022. С этим образцом в рамках НИР «Моруж-3» был проведен ряд натурных экспериментов. Исследования проводились в гидробаке и на испытательной базе на озере Иссык-Куль. Они показали принципиальную возможность создания индивидуального подводного автоматического оружия под 5,65-мм патрон МПС.Здесь стоит отметить, что ввиду использования одного и того же патрона при практически одинаковой длине ствола оружия пулемет и автомат оказались близкими по мощности огня.В 1973 году подводные пулеметы ЦКИБ СОО и ЦНИИТОЧМАШ прошли заводские испытания и были представлены на государственные испытания. Испытания показали, что оба пулемета – и ТКБ-0110 и АГ-026 – не в полной мере удовлетворяли требованиям тактико-технического задания, требовалась отработка их конструкции.Ввиду сложившихся обстоятельств совместно заказчиком и головным исполнителем ОКР было принято решение о продолжении работ по созданию, но уже в рамках продленной на 1973–1974 годы ОКР «Моруж-2», только автомата под патрон МПС. Их результатом стало изменение в обозначении калибра оружия на 5,66 мм, создание и принятие в 1975 году на вооружение 5,66-мм автомата подводного специального АПС с патроном МПС, доработка конструкции пули основного патрона, создание патрона МПСТ с трассирующей пулей.Проводились и другие работы по подводному оружию, но к подводному пулемету они отношения уже не имели, его история завершилась в 1973 году.