Гонка за Махом

О том, что в России ведется разработка гиперзвукового оружия, замминистра обороны России Юрий Борисов сообщил еще в конце ноября прошлого года. Результаты этих усилий могут стать доступными военным в течение ближайших 10 лет, однако уже сегодня эксперты утверждают: два тяжелых атомных ракетных крейсера (ТАРКР) «Петр Великий» и «Адмирал Нахимов», а также перспективные подводные атомоходы проекта 885М «Ясень-М» и подлодки пятого поколения «Хаски» будут оснащены помимо прочего гиперзвуковыми противокорабельными крылатыми ракетами (ПКР) «Циркон».По сведениям из открытых источников, ракетный комплекс с «Цирконом» – новейшая разработка АО «Военно-промышленная корпорация «НПО машиностроения» (входит в АО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение»). Работы по проекту носят закрытый характер. Известно лишь, что ракета, длина которой от 8 до 10 м, будет способна разогнаться до 5–10 Махов и поражать цели на дальностях 300–500 километров.Сегодня на вооружении ВМФ России стоят ПКР со скоростями максимум 2–2,5 Маха. А скорость 2,5 Маха – предельная для современных средств ПВО вероятного противника. Таким образом, «Циркон» способен беспрепятственно достигать цели, опережая средства ПВО.Бывший командующий Балтийским флотом адмирал Владимир Валуев считает, что для нового ракетного оружия необходимо строить новые надводные и подводные корабли или переоборудовать уже имеющиеся. Гиперзвук выгоден и с экономической точки зрения – цена ракеты несопоставимо меньше цены авианосца: 1–2 млн долл. против 5–10 млрд долл. К тому же странам НАТО придется модернизировать противоракетную оборону под огромные скорости нашей ракеты.Впрочем, немало и скептиков, считающих, что появления массового гиперзвукового вооружения, особенно стратегического, ожидать не стоит. Вот оперативно-тактическое оружие такого рода может появиться в ближайшей перспективе, говорят они, но появятся и достойные средства противоракетной обороны.Герой Труда России и Герой Социалистического Труда СССР Герберт Ефремов (советник главы ВПК «НПО машиностроения» по науке) делает акцент на двигателе будущей гиперзвуковой ракеты. По его мнению, для длительного движения объекта в атмосфере на гиперзвуке необходимы прямоточные двигатели. В уже существующих не удается обеспечить устойчивую работу камер сгорания. И неизвестно, удастся ли эти проблемы решить в ближайшее время. Другие типы двигателей, в частности турбо-прямоточные, создаются уже более полувека, но безуспешно.Однако затеплилась надежда. Вице-премьер Дмитрий Рогозин недавно сообщил: в России успешно испытан так называемый детонационный ракетный двигатель (ДРД). Новинка разработана АО «НПО Энергомаш им. академика В.П. Глушко» в рамках программы Фонда перспективных исследований. Детонационный ракетный двигатель – один из путей создания гиперзвуковых летательных аппаратов, способных достигать скорости в 4–6 Махов. На базе таких двигателей возможно создание гиперзвукового оружия. Эффект заключается в том, что детонационный двигатель при значительно меньших габаритах и массе топлива может дать ту же тягу, что огромный современный жидкостной ракетный двигатель.Проблема в том, как добиться, чтобы горючее и окислитель ракетного двигателя не горели, как сейчас, а взрывались, не разрушая камеру сгорания – сделать взрыв контролируемым и управляемым. В качестве горючего специалисты «Энергомаша» предложили керосин, окислителя – газообразный кислород. Горение такого топлива в детонационном двигателе – сверхзвуковое, речь идет уже не о 5, а о 8 Махах.В этой тематике работают и за рубежом. Ведущие американские авиастроительные организации предлагают два проекта двигателя для гиперзвуковых летательных аппаратов: SR-72 конструкторов Lockheed Martin и еще без имени – от Boeing. Проект SR-72 уже дошел до летных испытаний макетного образца. У Boeing идет всего лишь проработка общего облика будущего самолета.Для борьбы с высокими температурными нагрузками будут использоваться теплостойкие материалы, применяющиеся при строительстве межконтинентальных баллистических ракет и космических кораблей «Спейс Шаттл». Lockheed Martin в сотрудничестве с другими организациями изучает тематику гиперзвуковых прямоточных реактивных двигателей, а также комбинированных двигателей с турбореактивной и прямоточной частью.Перспективный американский гиперзвуковой летательный аппарат сможет развивать скорость около 6 Махов (около 6400 км/ч) и подниматься на высоту до 24–25 км. Такие летные характеристики, как ожидается, сделают его неуязвимым для современных систем противовоздушной обороны. Конечно, даже при столь высокой скорости в полете машина будет обнаружена, но у противника не останется времени для применения зенитного оружия. Представители Lockheed Martin сообщают, что перспективный SR-72 может быть как разведывательным самолетом, так и платформой для ударных вооружений.Между тем, испытательный пуск российского крылатого «Циркона» в апреле прошлого года показал: скорость звука превышена в восемь раз – до 9800 км/ч. Эксперты утверждают: это не предел, ракета может достичь скорости и М=10. Ракета поражает любую цель в радиусе 500 км, она маневренна, значительно быстрее любой современной американской противоракеты, а для ее пуска используются универсальные корабельные установки вертикального пуска – те же, что и для «Калибров».«Циркон» может быть готов к установке на корабли уже в нынешнем году. Он заменит тяжелую ПКР П-700 «Гранит».Соединенные Штаты намереваются противопоставить российскому «Циркону» «маломощную» версию боеголовки для ракеты «Трайдент», разработав для нее новую крылатую ракету морского базирования. Мощность будущей боеголовки, как предполагается, будет в 1 или 2 кт (сейчас боеголовки «Трайдента» имеют мощность от 100 до 450 кт). Бомба, сброшенная на Хиросиму, имела заряд в 15 кт.Скептикам же, не верящим в достижение гиперзвуковых скоростей, ученые напоминают: первая космическая скорость при выведении объекта на околоземную орбиту – 7,8 км/с. Она в 27 раз превышает скорость звука у земли. В это тоже не верили.