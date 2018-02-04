Воспоминания о "Пуэбло"

Корабли 6-го американского флота практически непрерывно патрулируют Черное море. Американские самолеты «Посейдон» и высотные разведывательные беспилотные летательные аппараты «Глобал Хок», базирующиеся на авиабазе Сигонелла (Сицилия), подлетают на 10–15 км к берегам Крыма и даже к Керченскому мосту, тогда как другие американские беспилотники уже два года регулярно барражируют по 15–16 часов вдоль российско-украинской границы от Черного моря до Беларуси. Полвека назад это не могло присниться даже в кошмарном сне, а сегодня – стало явью. В связи с этим мне вспомнился эпизод из далекого прошлого, уже мало известный молодому поколению, который я наблюдал по телерепортажам в режиме реального времени.С осени 1968 года Соединенные Штаты усилили разведывательную деятельность в северо-западной части Тихого океана. Так, с октября 1967 года по лето 1968 года американский разведывательный корабль «Баннер» (AGER-1) провел восемь походов к берегам СССР и столько же – к берегам КНР и КНДР. Корабль большую часть времени курсировал вдоль кромки территориальных вод, но периодически нарушал границу. Китайские торпедные катера, базировавшиеся в Люйшуне (бывшем Порт-Артуре), пытались перехватить «Баннер», но ему удалось ускользнуть в нейтральные воды.«Баннер» также вел радиоэлектронную разведку вблизи Владивостока. Официально он ходил в 12 милях от советского побережья, но позже выяснилось, что он приближался к берегу на 4–5 миль. В течение всего похода корабль находился под наблюдением с советского сторожевого корабля. Но затем этот корабль был неожиданно заменен старой землечерпалкой, которая через несколько дней, видимо, выполняя приказ, совершила навал на «Баннер». Разведывательный корабль отделался вмятиной и поспешил покинуть район, отправившись в свой порт. Американцы не афишировали этот инцидент, тем более что он был не первый с участием этого корабля в данном районе. А уже 4 июня 1966 года «Баннер» сталкивается с советским судном «Анемометр» в Японском море. Оба судна получают незначительные повреждения.11 января 1968 года другой американский разведывательный корабль «Пуэбло» (AGER-2) вышел из военно-морской базы Сасебо (Япония) с задачей радиоэлектронного контроля баз и портов Северной Кореи и наблюдения за советскими кораблями. Данный корабль был построен в 1944 году и представлял собой войсковой транспорт. Под бортовым номером FP-344 судно 10 лет занималось снабжением американских войск на Филиппинах, а в 1954 году его поставили в отстой.Новая жизнь для «Пуэбло» началась, когда его решили использовать в рамках программы AGER (Auxiliary General Enviromental Research – вспомогательные экологические исследования). На самом деле под этим названием скрывались корабли радиоэлектронной разведки. Впрочем, для приличия в команду таких кораблей включались гражданские ученые-океанологи. В 1966 году начался ремонт и переоборудование судна. Грузовые трюмы были переоборудованы под жилые помещения для увеличившейся команды корабля, а на корме установили прямоугольную надстройку, в которой разместилось радиоэлектронное оборудование.Водоизмещение «Пуэбло» составляло 900 т, длина – 53,2 м, ширина – 9,75 м, максимальная скорость хода – 12 узлов. «Пуэбло» имел на вооружении два крупнокалиберных пулемета. Экипаж состоял из 83 человек: 6 офицеров, 29 операторов оборудования радиоэлектронной разведки, 44 матроса и 2 гражданских ученых-океанолога. Командиром корабля был назначен 39-летний коммандер Ллойд М. Бачер, а действиями разведчиков руководил 21-летний лейтенант Тимоти Л. Харрис.21 января 1968 года «Пуэбло» находился у кромки территориальных вод КНДР, где обнаружил советскую подводную лодку в подводном положении и начал за ней слежение, но вскоре потерял контакт. 23 января американцы вновь установили контакт с подводной лодкой и, видимо, так увлеклись преследованием, что зашли в территориальные воды Северной Кореи. В 13 часов 45 минут торпедные и сторожевые катера ВМС КНДР в 7,5 милях от острова Рьедо задержали «Пуэбло», который находился в территориальных водах КНДР (американцы утверждали, что корабль находился в международных водах). При задержании корабль был обстрелян. Один из моряков был убит, а 10 ранены, из них один – тяжело.Обеспокоенный захватом «Пуэбло», президент Линдон Джонсон собрал консультативное совещание с военными и гражданскими экспертами. Сразу возникло предположение о причастности к инциденту СССР. Министр обороны Роберт Макнамара утверждал, что Советы знали об инциденте заранее, а один из советников президента заметил, «что это нельзя прощать». Макнамара заявил, что за авианосцем «Энтерпрайз» следует советское гидрографическое судно «Гидролог» и, периодически приближаясь к авианосцу на 700–800 м, выполняет те же функции, что и захваченный «Пуэбло». Замечу, что Макнамара лукавил: дело в том, что скорость «Гидролога» была в два, если не в три раза меньше, чем у авианосца.24 января во время обсуждения американского ответа в Белом доме советник по национальной безопасности Уолтер Ростоу высказал идею дать приказ кораблям Южной Кореи захватить советское судно, следующее за авианосцем «Энтерпрайз» ради симметрии. Подобный «симметричный» ответ мог иметь тяжелые последствия, ведь, по американским данным, за авианосцем «Энтерпрайз» во время его перехода к корейскому побережью «шла» советская атомная подлодка проекта 627А, и неизвестно, как бы среагировал ее командир.Вскоре по приказу президента у побережья Кореи было сосредоточено 32 американских надводных корабля, в том числе атомный ударный авианосец «Энтерпрайз» (CVAN-65), ударные авианосцы «Рейнджер» (CVA-61), «Тикондерога» (CVA-14), «Корал Си» (CVA-43), противолодочные авианосцы «Йорктаун» (CVS-10) и «Кирсардж» (CVS-33), ракетные крейсера «Чикаго» (CG-11) и «Провиденс» (CLG-6), легкий крейсер «Канберра» (CA-70), атомный ракетный крейсер «Томас Тракстан» и другие. Кроме надводных кораблей к 1 февраля 7-му флоту ВМС США было предписано развернуть у берегов Кореи до девяти дизельных и атомных торпедных подводных лодок.В такой ситуации СССР не мог оставаться посторонним наблюдателем. Во-первых, от района маневрирования американской эскадры до Владивостока около 100 км, а во-вторых, у СССР с КНДР был заключен договор о взаимном сотрудничестве и военной помощи.Тихоокеанский флот сразу постарался взять под наблюдение действия американцев. В момент захвата «Пуэбло» советское гидрографическое судно «Гидролог» и сторожевой корабль проекта 50 находились на патрулировании в Цусимском проливе. Они-то и обнаружили американскую авианосную ударную группу (АУГ) во главе с атомным ударным авианосцем «Энтерпрайз», когда она вошла в Японское море 24 января.25 января президент США Джонсон объявил о мобилизации 14,6 тыс. резервистов. Американские СМИ требовали нанести удар по военно-морской базе Вонсан и силой освободить «Пуэбло». Адмирал Грант Шарп предложил направить эсминец «Хикби» прямо в гавань под прикрытием самолетов с авианосца «Энтерпрайз» и, взяв на буксир «Пуэбло», увести его. Рассматривалось и еще несколько вариантов освобождения разведывательного судна. Впрочем, все они имели мало шансов на успех, поскольку в Вонсане находились семь ракетных катеров проекта 183Р и несколько патрульных катеров, а также береговые батареи. Так что более реальным был план Министерства обороны США, когда оно предлагало разбомбить «Пуэбло», не останавливаясь перед гибелью членов экипажа.С нашей стороны к Вонсану направилась оперативная эскадра под командованием контр-адмирала Николая Ивановича Ховрина в составе ракетных крейсеров проекта 58 «Варяг» и «Адмирал Фокин», больших ракетных кораблей «Упорный» (проект 57-бис) и «Неудержимый» (проект 56М), эсминцев проекта 56 «Вызывающий» и «Веский». Отряду была поставлена задача осуществлять патрулирование в районе в готовности к защите государственных интересов СССР от провокационных действий. Прибыв на место, Н.И. Ховрин передал донесение: «Прибыл на место, маневрирую, меня интенсивно облетывают «виджеленты» на низкой высоте, почти цепляют за мачты».Командующий отдал приказ – открывать ответный огонь при явном нападении на наши корабли. Кроме того, командующему авиацией флота Александру Николаевичу Томашевскому было приказано вылететь полком ракетоносцев Ту-16 и облететь авианосцы с выпущенными из люков ракетами КС-10 на низкой высоте, чтобы американцы видели противокорабельные ракеты с головками самонаведения. Томашевский поднял в воздух 20 ракетоносцев и сам возглавил строй.В районе действия американских авианосных ударных групп были также развернуты 27 советских подводных лодок.С момента облета авианосцев нашими ракетоносцами два из них начали отход в район Сасебо (Япония). Разведку «Энтерпрайза» и «Рейнджера» методом сопровождения и выдачи целеуказания для нанесения ракетного удара осуществляли эсминцы «Вызывающий» и «Веский». Кроме того, их отход фотографировали Ту-95РЦ. Паре последних было поручено сфотографировать авианосец «Рейнджер». Летчики обнаружили его в Восточно-Китайском море и сфотографировали корабль, да так внезапно, что авианосец не успел даже поднять свои истребители. Потом в Москве министр обороны, рассматривая фотографии, упрекнул командующего Тихоокеанского флота в том, что он писал в телеграмме, будто авианосец не успел поднять свои истребители, а вот на снимке над авианосцем виден самолет. Но тот ему пояснил, что это самолет наш, с майором Лайковым, а фотографировал его ведомый, он – на высоте.23 декабря 1968 года, когда американское правительство принесло официальные извинения и признало факт пребывания судна в территориальных водах Северной Кореи, все 82 члена экипажа и тело погибшего моряка были отправлены в США. «Пуэбло» же оставался на приколе в гавани Вонсана, а в 1995 году был доставлен в Пхеньян, где стал использоваться в качестве музея.Думаю, что эпизод полувековой давности следует вспомнить американским адмиралам, направляющим авианосные соединения к берегам Кореи.