22:58 02 февраля

А.Лукашевич: О возвращении офицеров РФ в СЦКК в статусе "агрессоров" не может быть и речи

Постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич прокомментировал ситуацию с отзывом российских военнослужащих из СЦКК (Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня) на Донбассе и заявлениями зарубежных «партнёров» о необходимости им туда вернуться. По словам российского дипломата, для начала нужно разобраться с правовыми деталями этой миссии, потом уже говорить о возможном возвращении.

Из заявления Александра Лукашевича (цитата RT):
Для восстановления российского участия в СЦКК необходимо согласовать и утвердить регламент его работы, закрепляющий правовой статус сотрудников. Им должны быть обеспечены нормальные условия работы, не хуже, чем наблюдателям СММ ОБСЕ. должен быть предусмотрен нормальный порядок их въезда/выезда на Украину. Естественно, не может быть речи о работе российских военных на Украине в качестве представителей «страны-агрессора».


А.Лукашевич: О возвращении офицеров РФ в СЦКК в статусе "агрессоров" не может быть и речи



Напомним, что ранее на Украине был принят закон, который официально «нарекает» Россию именно «государством-агрессором». На этом фоне в Киеве заявили, что Россия «должна» вернуть своих военнослужащих на линию соприкосновения для мониторинга соблюдения режима прекращения огня. Типичная майданная логика, когда одновременно высказываются взаимно противоположные суждения, на что и обратил внимание Александр Лукашевич.

Использованы фотографии: ФАН/Олег Никитин
36

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 61

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  1. 210окв Сегодня, 18:08
    Да и в любом статусе там им не место.Кроме как действительно миротворцев вместе с подразделениями армии российской.На всей территории Луганской и Донецкой областей.И не только там.
    210окв
    1. БрОВР Сегодня, 18:41
      Димитрий-ты не прав сейчас.Они с Атаманом своим завсегда кровь из нас пили,да и -... на них.Меня последнее время раздражают ники с флажками их здесь,уму разуму учат нас ещё- laughing laughing laughing
      БрОВР
      1. Сепар ДНР Сегодня, 20:31
        Цитата: БрОВР
        Димитрий-ты не прав сейчас.Они с Атаманом своим завсегда кровь из нас пили,да и -... на них.Меня последнее время раздражают ники с флажками их здесь,уму разуму учат нас ещё-

        Чёт я не понял,о ком это вы ? О ДНР и ЛНР и флаге Новороссии ?
        Сепар ДНР
        1. БрОВР Сегодня, 20:52
          Чё ты там не понял?И твои флажки раздражают-Родня(артиллеристы"ихтамнеты,как ты и дружки твои называющие их,крови их не заслуживающие,Слава Богу,живые пришли(три раза были там у вас,неблагодарные) .И больше не пойдут.Сами,с Путиным своим.сами.
          БрОВР
          1. словак Сегодня, 20:58
            Цитата: БрОВР
            Чё ты там не понял?И твои флажки раздражают-Родня(артиллеристы"ихтамнеты,как ты и дружки твои,крови их не заслуживающие),Слава Богу,живые пришли .И больше не пойдут.Сами,с Путиным своим.сами,.

            Хоть родной язык словацкий, но с русским дружу. БрОБР, из двух твоих комментариев, не понял ничего. Ты бы по- русски объяснил, а то, прости, смесь: мысли + слов = неразбериха
            словак
          2. Сепар ДНР Сегодня, 21:16
            Цитата: БрОВР
            Чё ты там не понял?И твои флажки раздражают-Родня(артиллеристы"ихтамнеты,как ты и дружки твои называющие их,крови их не заслуживающие,Слава Богу,живые пришли(три раза были там у вас,неблагодарные) .И больше не пойдут.Сами,с Путиным своим.сами.

            Ну,во первых - ХАМЛО, во вторых - fool
            Сепар ДНР
    2. влад66 Сегодня, 18:43
      На этом фоне в Киеве заявили, что Россия «должна» вернуть своих военнослужащих на линию соприкосновения для мониторинга соблюдения режима прекращения огня

      Россия вам ушлепки ничего не должна.Вы должны ей 3 лярда $ + проценты. yes
      влад66
      1. БрОВР Сегодня, 19:29
        Влад- Они нет никто тута,бесят уже не одного тебя,неблагодарныя.
        БрОВР
        1. влад66 Сегодня, 19:39
          Цитата: БрОВР
          Влад- Они нет никто тута,бесят уже не одного тебя,неблагодарныя.

          Ох Леха спасибо! good good good Знаешь что в пятницу вечером,после рабочей недели поставить,хоть и не казачего роду я племени,но такие песни просто кайф. good drinks
          влад66
          1. БрОВР Сегодня, 19:42
            А кто ты есть?
            БрОВР
            1. влад66 Сегодня, 19:52
              Цитата: БрОВР
              А кто ты есть?

              Кто я? ЧЕЛОВЕК laughing Во мне много кровей намешано,а все вместе получается -русский. hi
              влад66
        2. словак Сегодня, 21:12
          Цитата: БрОВР
          Влад- Они нет никто тута,бесят уже не одного тебя,неблагодарныя.

          Чавой здеся-то ответствовал?
          словак
    3. МИХАН Сегодня, 18:44
      Испугались свидомые и не зря..Отзыв наших .,это угроза явная, а не ваша болтовня в раде -курятнике.
      Готовьтесь. терпение России уже закончилось ! После марта , вами займемся вплотную .. soldier negative
      МИХАН
      1. Сепар ДНР Сегодня, 20:14
        Цитата: МИХАН
        Готовьтесь. терпение России уже закончилось ! После марта , вами займемся вплотную ..

        Да,да... yes yes yes
        Только для начала дайте НАМ, БК в необходимых кол-вах.
        Не имея права раскрывать данные(что где и как) ,отмечу лишь,что на эНное число Л/С на позиции :
        1(вскрытый) "цинк" 5,45 АК, и 2 "цинка" 7,62ПК + носимый запас 5,45 в магазинах и ленты в коробах(откровенно мало).

        И ВСЁ fellow А не-е-е, ещё забыл РПГ-7 с небольшим запасом "морковок" и
        несколько "Мух" РПГ-18...
        Держи оборону как хочешь...

        Доходило до того,что правосеки,вначале по рации,затем обменявшись с нашими телефонами МТС заявляли :
        - Мы в курсе,что у вас с БК напряг, и не штурмуем только из-за того что нет приказа...

        И предложили :
        -Мы вам оставим в условленном месте БК,заберите, "ПОБОДАЕМСЯ"



        Вот так,а вы лозунгами. А нам,реально,хоть шапками.

        PS : Вспоминаю недавнее время,когда из "стакана" в виде разрезанной 200сот литровой бочки горстями черпали "рассыпуху"...
        Из одной половины 5,45,из другой 7,62...

        РОССИЯ,ЧТО ИЗМЕНИЛОСЬ ? ПОЧЕМУ ТАК,КАК СЕЙЧАС?
        Сепар ДНР
        1. Стропорез Сегодня, 20:32
          Цитата: Сепар ДНР
          Доходило до того,что правосеки,вначале по рации,затем обменявшись с нашими телефонами МТС заявляли :

          Цитата: Сепар ДНР
          1(вскрытый) "цинк" 5,45 АК, и 2 "цинка" 7,62ПК + носимый запас 5,45 в магазинах и ленты в коробах(откровенно мало).

          Офигеть belay Это на пол часа. Твою ж дивизию....
          А тут шапкозакидатели, за чужим горбом, уже фашингтон штурмуют на боевых диванах.(дальше нецензурщина)
          Стропорез
          1. Сепар ДНР Сегодня, 20:34
            Цитата: Стропорез
            Офигеть Это на пол часа.

            Да,коллега,УВЫ...
            Вам ли ,с вашим опытом, не знать...

            Остаётся лишь выяснить,КТО и ПОЧЕМУ, "жмёт" БК.

            Ваши или наши,или вместе ?
            Цитата: Стропорез
            шапкозакидатели, за чужим горбом, уже фашингтон штурмуют на боевых диванах.

            А Вашингтон,если надо,мы вам штурмануть поможем yes ,только СЕЙЧАС ПОМОГИТЕ НАМ.
            Сепар ДНР
            1. Стропорез Сегодня, 20:47
              Цитата: Сепар ДНР
              Да,коллега,УВЫ...

              Коллега,Вы меня не только удивили, а вогнали в ступор(опять не литературные выражения).
              Цитата: Сепар ДНР
              Остаётся лишь выяснить,КТО и ПОЧЕМУ, "жмёт" БК.
              Ваши или наши,или вместе ?

              Самое хреновое , если Вы там окажитесь в заложниках, между "вашим нашим , давай спляшем".
              В общем я в унынии, хотя говорили об этом ещё 2 года назад.
              Котловое то хоть есть?
              Стропорез
              1. Сепар ДНР Сегодня, 20:56
                Цитата: Стропорез
                Котловое то хоть есть?

                С этим более-менее yes Практически,можно сказать,даже не плохо.
                Пережили правда эксперименты,когда перевели конкретно на "котёл".
                Но сейчас(из-за отсутствия ДТ) вновь вернулись к выдаче "сухпая". Овощей,круп, и тому подобное... Готовим сами. И макароны не слипшиеся, и тушняка вмеру, и борщ вчерашним рыбным супом из консервов не пахнет...
                Сепар ДНР
        2. МИХАН Сегодня, 20:51
          Цитата: Сепар ДНР
          Только для начала дайте НАМ, БК в необходимых кол-вах.

          Нельзя пока ..Ведь Киев возьмете раньше времени и весь план порушите.. soldier
          МИХАН
          1. Сепар ДНР Сегодня, 21:03
            Цитата: МИХАН
            Нельзя пока ..Ведь Киев возьмете раньше времени и весь план порушите..

            Глупости говорите...
            Вот я сейчас здесь,а послезавтра я на передовой.
            А если атака ? И через полчаса,максимум час, я уже труп...

            Оно мне надо, что какие-то скоты играют моей жизнью ?
            Сепар ДНР
            1. Стропорез Сегодня, 21:17
              Цитата: Сепар ДНР
              Глупости говорите...

              Зачем? Это ж местный малахольный, у него хпп.
              И доказывать, что штык-ножом , только в кино по пять гадов режут, это всё одно, что с головой гуся разговаривать.
              При этом надо учесть, что "миханы" на могилку не придут и детям ничем помогать не станут, а вот диванные штурмовки гейеропы продолжат.
              Так то промеж слов чую, что каклы упаковались, аж упаковочки блестят. Скорее всего Вас слушают, как здрасьте.
              Ладно, в общем ситуёвину я понял, а банальности говорить не хочется. soldier
              Стропорез
            2. МИХАН Сегодня, 21:25
              Цитата: Сепар ДНР
              Глупости говорите...

              Ну как сказать..
              Цитата: Сепар ДНР
              Вот я сейчас здесь,а послезавтра я на передовой.
              А если атака ? И через полчаса,максимум час, я уже труп...
              Оно мне надо, что какие-то скоты играют моей жизнью ?

              Но ведь вы живы и ВСУ боятся атаковать напрямую..А жизнями нашими , играли , играют и будут играть ..Такова реальность увы.
              Если Россию сольют и продадут..Вот тогда русским дружинам придется туго..Мочить будут со всех сторон и в плен лучше не сдаваться.. negative
              МИХАН
              1. Сепар ДНР Сегодня, 21:36
                Цитата: МИХАН
                Но ведь вы живы и ВСУ боятся атаковать напрямую..

                Что вы знаете,и из какого источника (кроме "басуринок на сон грядущий ") о наших потерях?
                Боятся атаковать ? Вы соотношение сил их и нас,знаете ?
                А они знают. И практически каждый день орут :"Сепары,мы вас резать идём"... И могут пойти,просто спьяну,когда море по колено. А нам встретить их мало чем есть.
                Артиллерию ПОКА довызываешься,а если и успеютк моменту когда ещё кто живой останется,то не факт ,что попадут.
                Вы представляете,что такое износ 120мм миномёта в 8 мм ? И как он стреляет ?
                128мм... Хоть танковый выстрел заряжай.
                Сепар ДНР
                1. МИХАН Сегодня, 22:05
                  Цитата: Сепар ДНР
                  Что вы знаете,и из какого источника (кроме "басуринок на сон грядущий ") о наших потерях?

                  А вы чем можете доказать , что ты тот за кого себя выдаете..? И у меня есть смутные подозрения ,на счет вас..
                  Обычно здесь редко об этом хвастаются и вообще о горячих точках. ..хе хе
                  МИХАН
                  1. Сепар ДНР Сегодня, 22:35
                    Цитата: МИХАН
                    А вы чем можете доказать , что ты тот за кого себя выдаете..? И у меня есть смутные подозрения ,на счет вас..
                    Обычно здесь редко об этом хвастаются и вообще о горячих точках. ..хе хе


                    Надо же,какой-то fool ,вас ещё и "плюсует"...
                    Вы хотели доказательств ?
                    Вот вам... Обойдётесь и этим. Перед каждым паяцем,вроде вас,выкаблучиваться не намерен.
                    Скана ВБ,или иного официального документа не ждите. Они не для вас,и тем более не для общего обозрения...

                    Поэтому,придётся верить этому.

                    * МТС,к стати,"обрубили" не так давно,так что уже по этому можно судить ,что боевой листок свежий.
                    Сепар ДНР
                  2. Стропорез Сегодня, 22:40
                    Цитата: МИХАН
                    А вы чем можете доказать

                    Виталя, не лезь в бутылку stop ,заводи "боевой диван" и штурмуй пендагон ,а завтра по команде доложи, как прошёл твой "штурм" wassat
                    А Камрад уже всё доказал! Другие доказательства, это ты у коленьки сванидзе спроси yes
                    Стропорез
      2. pafegosoff Сегодня, 20:40
        Сдаётся, Кремль не выборов ждет, а ЧМ по футболу. Уж больно много вложено средств, чтобы подставляться до сего события.
        pafegosoff
        1. Сепар ДНР Сегодня, 20:47
          Цитата: pafegosoff
          Сдаётся, Кремль не выборов ждет, а ЧМ по футболу. Уж больно много вложено средств, чтобы подставляться до сего события.

          Так какого тогда ввязываться в большую политику и геополитические разборки ?
          Довольствовались бы спортом под "нейтральным флагом"...
          Сепар ДНР
        2. МИХАН Сегодня, 20:54
          Цитата: pafegosoff
          Сдаётся, Кремль не выборов ждет, а ЧМ по футболу. Уж больно много вложено средств, чтобы подставляться до сего события.

          А вы чего ждете , в отличии от Кремля и России ?
          МИХАН
          1. Сепар ДНР Сегодня, 20:59
            Цитата: МИХАН
            А вы чего ждете , в отличии от Кремля и России ?

            МИХАН,позвольте я отвечу за pafegosoff ?
            Очевидно,того же,что и любой простой человек : Чтоб власть повернулась лицом к народу...
            Сепар ДНР
            1. МИХАН Сегодня, 21:35
              Цитата: Сепар ДНР
              Цитата: МИХАН
              А вы чего ждете , в отличии от Кремля и России ?

              МИХАН,позвольте я отвечу за pafegosoff ?
              Очевидно,того же,что и любой простой человек : Чтоб власть повернулась лицом к народу...

              Интересно вы рассуждаете..Россия окружена дивизиями НАТО и прочими агрессивными "братьями бывшими" ..Армию и Флот прекратить перевооружать ? И сдаться ..? Пенсии в 100 раз повысить и умереть как государство ..хе хе
              Донбасс, России дорого обходится . так что стоять насмерть и выбивать противника ,особенно бронетехнику и т.д. А обижаться на Россию не стоит..
              МИХАН
              1. Сепар ДНР Сегодня, 21:51
                Цитата: МИХАН
                Донбасс, России дорого обходится .

                Не дороже Сирии. И вообще,не воруй так ВАШИ чинуши в связке с НАШИМИ негодяями,то Донбасс не был бы таким грузом для рядового россиянина.
                И вообще,разве дело в одних деньгах,социальных благах ?
                Как представляется,реально действующий постулат "Закон един для всех", тоже был бы сигналом народу,что с ним считаются...
                Сепар ДНР
    4. сибиралт Сегодня, 18:46
      В первую очередь нужно ставить нелепость украинского закона признавшего Россию агрессором. Наверняка он был принят по указке Волкера.
      сибиралт
      1. seti Сегодня, 18:49
        Они и без Волкера готовы нырнуть в бочку с дерьмом лишь бы России досадить.
        seti
    5. Vlad.by Сегодня, 19:17
      В качестве принимающих акт о капитуляции.
      Vlad.by
  2. Partyzan Сегодня, 18:10
    Им должны быть обеспечены нормальные условия работы, не хуже, чем наблюдателям СММ ОБСЕ. должен быть предусмотрен нормальный порядок их въезда/выезда на Украину. Естественно, не может быть речи о работе российских военных на Украине в качестве представителей «страны-агрессора».

    правильно, а то опять российские вооруженные силы увидят на территории скакуасии
    Partyzan
    1. Серый брат Сегодня, 19:01
      Цитата: Partyzan
      правильно, а то опять российские вооруженные силы увидят на территории скакуасии

      Есть подозрение что радиоактивное облако там увидят раньше.
      Что побудило чиновника таким страшным способом уйти из жизни, не называется. …Начальник отдела ядерной безопасности Запорожской АЭС Сергей Климов покончил жизнь самоубийством 1 февраля, его тело нашли в квартире в городе Энергодаре, передает "Диалог.UA".

      Cамоубился, ага, ножом в сердце - сказки Венского леса, панимаш.
      Серый брат
      1. Partyzan Сегодня, 19:21
        Цитата: Серый брат
        сказки Венского леса, панимаш.

        мы все живем в сказке - и чем дальше в сказку - тем страшнее
        Partyzan
        1. Серый брат Сегодня, 19:51
          Цитата: Partyzan
          мы все живем в сказке - и чем дальше в сказку - тем страшнее

          Украина как братья Гримм в оригинале)))
          Серый брат
  3. Геркулесыч Сегодня, 18:25
    Только под непосредственной командой Шойгу, и силой одной танковой дивизии туда можно вернуться!
    Геркулесыч
    1. 210окв Сегодня, 18:27
      Ой!Где то я это уже слышал...А,Паша-мерседес!Не получится.Заратустра не позволит.Да и дивизии наверняка мало.
      Цитата: Геркулесыч
      Только под непосредственной командой Шойгу, и силой одной танковой дивизии туда можно вернуться!
      210окв
  4. Сержант71 Сегодня, 18:26
    Там изначально не надо было находиться. Смысл в этом - нулевой. А во-вторых, коль мы "агрессоры" и "идёт война", то как вообще это выглядит со стороны? Кто-то может себе представить, к примеру, офицеров Абвера на переднем крае войск РККА в качестве наблюдателей, с одной стороны,и представителей РККА на позициях вермахта, с другой? Я - нет.
    Сержант71
    1. 210окв Сегодня, 18:34
      К сожалению они должны были выполнять приказ.Я считаю приказ преступный.Поскольку он давал преимущества ВСУ.Фактически эти офицеры были заложниками невразумительное внешней политики.
      Цитата: Сержант71
      Там изначально не надо было находиться. Смысл в этом - нулевой. А во-вторых, коль мы "агрессоры" и "идёт война", то как вообще это выглядит со стороны? Кто-то может себе представить, к примеру, офицеров Абвера на переднем крае войск РККА в качестве наблюдателей, с одной стороны,и представителей РККА на позициях вермахта, с другой? Я - нет.
      210окв
  5. Александр 3 Сегодня, 18:32
    Россию так долго обвиняют как страну агрессор, оккупировавший Донбасс что нам не остаётся ничего как только и впрямь ввести войска сразу в Киев и навести там порядок .Думаю больше половины населения будут на нашей стороне.
    Александр 3
    1. Ил-18 Сегодня, 20:24
      Я так не думаю.[quote]]/quote]]больше половины населения будут на нашей стороне.
      Ил-18
  6. samarin1969 Сегодня, 18:46
    За четыре года было столько нарисовано "красных линий", выходов из "норманского формата", "громкого молчания" и пр., что данное заявление чиновника звучит как приглашение к очередному дипломатическому "танцу". Пожалуй уже трудно представить тему внешней политики где ещё "РФ" не смогли "уболтать".
    samarin1969
  7. андрон-30 Сегодня, 18:50
    воистину глупости и наглости евро и укро чинушам нет предела , " агрессор" должен координировать режим прекращения огня ,это как понимать ? там что одни Кличко собрались что-ли ?
    андрон-30
    1. Серый брат Сегодня, 18:57
      Цитата: андрон-30
      там что одни Кличко собрались что-ли ?

      Обыкновенное свидомое двоемыслие, пора бы привыкнуть уже.
      Серый брат
    2. ibn.shamai Сегодня, 19:02
      С хозяев пример берут! fool
      ibn.shamai
  8. Теренин Сегодня, 18:53
    А.Лукашевич: О возвращении офицеров РФ в СЦКК в статусе "агрессоров" не может быть и речи
    А при чём здесь статус "агрессоров" (на этот идиотизм вообще внимание на надо обращать), одной из главных задач ОБСЕ - предотвращение возникновения конфликтов в регионе. А он уже, по отношению к нашим ребятам со стороны придурковатых был реальный.
    Теренин
  9. ibn.shamai Сегодня, 18:58
    Свидомая болтавня. Вроде как они в теме. Надо же свои 20 копеек вставить! lol
    ibn.shamai
  10. silver2018 Сегодня, 19:05
    Сами решим без Лукашенко.
    silver2018
    1. Piramidon Сегодня, 19:20
      Цитата: silver2018
      Сами решим без Лукашенко.

      А Лукашенко то у Вас здесь с какого бодуна? Про него и речи не было.
      Piramidon
      1. Paranoid50 Сегодня, 19:55
        Цитата: Piramidon
        А Лукашенко то у Вас здесь с какого бодуна?

        Заметил,что некоторые до сих пор путают Петрыгу и Григорича по фамилии. Ну окончание одинаковое. laughing Или мы чего-то не знаем? wassat
        Paranoid50
        1. Paranoid50 Сегодня, 20:42
          Ну,тут проще - попутали всего лишь Александра Лукашевича и Александра Лукашенко. yes
          Paranoid50
  11. синоби Сегодня, 20:16
    Время!Время,вот ключ ко всей этой свистопляске.Пока полностью не достроены обходные пути вокруг будущего ТВД,ни мы ни европа никаких резких телодвижений делать не будем.Как бы там янки не упирались и не подталкивали бандеру к войне.С выходом на полную мощность потоков необходимость в дурной отпадёт у всех.И вот тут возможны варианты.Есть прямая зависимость между перебоями поставок газа через трубу руины и продажами СПГ янкесами в европу.Потому то матрасники так препятствуют продвижению прямых поставок нашего газа в европу.Избавившись от бандеры,мы одновременно избавляемся от конкуренции с СПГ США.Сама по себе руина никому не нужна.После захвата основного европейского газового рынка,украину бросят все.А что более вероятно,разделят на части по историко-этническому принципу соседние государства.И в общем-то произойдёт это или нет будет решать Россия.
    синоби
  12. Симон Сегодня, 20:59
    Цитата: seti
    Они и без Волкера готовы нырнуть в бочку с дерьмом лишь бы России досадить.

    Да..а, дерьма у них это точно много! laughing
    Симон
  13. Кот_Кузя Сегодня, 21:06
    Типичная украинская "логика": А нас-то за що?
    Кот_Кузя
  14. LeonidL Сегодня, 21:10
    А есть ли вообще смысл возвращаться?
    LeonidL
  15. Балу Сегодня, 21:17
    Для восстановления российского участия в СЦКК необходимо согласовать и утвердить регламент его работы, закрепляющий правовой статус сотрудников. Им должны быть обеспечены нормальные условия работы, не хуже, чем наблюдателям СММ ОБСЕ. должен быть предусмотрен нормальный порядок их въезда/выезда на Украину. Естественно, не может быть речи о работе российских военных на Украине в качестве представителей «страны-агрессора».
    И это правильно, нечего устраивать балаган. Россия неможет и не хочет участвовать в этом кровавом цирке в качестве статистов.
    Балу
  16. Дормидонт Сегодня, 21:22
    Только после полной и безоговорочной капитуляции фашистов
    Дормидонт
Картина дня