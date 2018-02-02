А.Лукашевич: О возвращении офицеров РФ в СЦКК в статусе "агрессоров" не может быть и речи

Для восстановления российского участия в СЦКК необходимо согласовать и утвердить регламент его работы, закрепляющий правовой статус сотрудников. Им должны быть обеспечены нормальные условия работы, не хуже, чем наблюдателям СММ ОБСЕ. должен быть предусмотрен нормальный порядок их въезда/выезда на Украину. Естественно, не может быть речи о работе российских военных на Украине в качестве представителей «страны-агрессора».

Постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич прокомментировал ситуацию с отзывом российских военнослужащих из СЦКК (Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня) на Донбассе и заявлениями зарубежных «партнёров» о необходимости им туда вернуться. По словам российского дипломата, для начала нужно разобраться с правовыми деталями этой миссии, потом уже говорить о возможном возвращении.Из заявления Александра Лукашевича (цитата RT ):Напомним, что ранее на Украине был принят закон, который официально «нарекает» Россию именно «государством-агрессором». На этом фоне в Киеве заявили, что Россия «должна» вернуть своих военнослужащих на линию соприкосновения для мониторинга соблюдения режима прекращения огня. Типичная майданная логика, когда одновременно высказываются взаимно противоположные суждения, на что и обратил внимание Александр Лукашевич.