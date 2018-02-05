Пистолет-пулемет Gevarm D4 (Франция)



Пистолет-пулемет Gevarm D4 с выдвинутым прикладом. Фото Armeetpassion.com



Вид на правую сторону. Фото Armeetpassion.com



художественная композиция: пистолет-пулемет и патроны для него. Фото Warweapons.ru



Gevarm D4 в руках "преступника". Кадр из х/ф "Возвращение высокого блондина" / imfdb.org



Секретный агент Перрен готов защищаться. Кадр из х/ф "Возвращение высокого блондина" / imfdb.org

По материалам сайтов:

http://modernfirearms.net/

http://zonwar.ru/

http://eragun.org/

http://imfdb.org/

http://forum.valka.cz/

В конце сороковых годов прошлого века оборонные предприятия Франции занимались разработкой нового стрелкового оружия, в том числе пистолетов-пулеметов. К началу следующего десятилетия оружейники предложили несколько новых образцов, часть которых вскоре поступила в серийное производство. Самым успешным оказался пистолет-пулемет MAT-49. Меньшими успехами мог похвастать Hotchkiss Universal. Явным аутсайдером этого периода был образец под названием Gevarm D4.Полномасштабная программа разработки перспективных пистолетов-пулеметов была запущена французской армией во второй половине сороковых годов, вскоре после окончания войны. Армия была вынуждена использовать устаревшее оружие, и потому пожелала получить новый образец с желаемыми характеристиками. Ей требовался пистолет-пулемет под патрон 9х19 мм «Парабеллум», способный показать приемлемые боевые характеристики и имеющий складные устройства, облегчающие транспортировку. В течение нескольких следующих лет все ведущие французские производители оружия представили свои варианты подобной системы.Одной из последних к программе создания пистолета-пулемета присоединилась компания Gevarm. Желая получить заказы от военного ведомства, жандармерии или полиции, она разработала собственный проект оружия, отличавшегося максимальной простотой конструкции при приемлемых огневых характеристиках.Используя собственную фирменную систему обозначений, компания Gevarm присвоила перспективному образцу рабочее название D4. Также в некоторых источниках встречается иное обозначение – Type D4. Оба названия, в целом, идентичны и вряд ли могут привести к путанице.По-видимому, главной целью проекта Gevarm D4 было максимальное упрощение конструкции, позволявшее добиться заметного сокращения стоимости серийных изделий. Одним из способов решения такой задачи стало использование максимально возможного количества готовых идей и решений. Проект не предусматривал применения каких-либо оригинальных идей, и на уровне общей концепции новый образец должен был представлять собой очередной типичный пистолет-пулемет своего времени.Отсутствие новых предложений конструктивного характера привело к тому, что D4 получился похожим на прочие пистолеты-пулеметы того периода. Оружие получило ствол средней длины, частично прикрытый кожухом, и ствольную коробку круглого сечения с несколькими выступающими элементами. Снизу имелись приемное устройство для установки магазина и кожух ударно-спускового механизма. Особые изыски в плане эргономики не предусматривались: оружие комплектовалось простейшей рукояткой и проволочным прикладом.Простота и дешевизна производства должны были обеспечиваться как особенностями конструкции, так и технологиями производства. Все основные детали нового оружия предлагалось изготавливать штамповкой. Количество деталей, выполняемых по иным технологиям, было сокращено до необходимого минимума. Не штамповались только те детали, которые принципиально нельзя было выполнить таким методом.Проектом Gevarm D4 предусматривалось использование нарезного ствола с патронником под боеприпас 9х19 мм «Парабеллум». Длина ствола составляла 233 мм или 26 калибров. Внешняя поверхность ствола имела коническую форму: поперечное сечение незначительно уменьшалось по направлению к дулу. На переднем срезе ствола предлагалось монтировать мушку с несложной защитой. Меньше половины длины ствола, в задней его части, прикрывалось защитным кожухом. Последний имел форму усеченного конуса с пятью рядами круглых отверстий и пятью выступающими поясками, призванными обеспечить достаточную жесткость.Кожух выполнили заодно с передней крышкой ствольной коробки, отвечавшей за удержание ствола в рабочем положении. Основным элементом коробки была продолговатая деталь круглого сечения, вмещавшая главные детали автоматики. Задний ее торец закрывался крышкой-стаканом. На правом борту трубчатой коробки имелось прямоугольное отверстие для выброса гильз. Слева предусмотрели замок для крепления передней крышки со стволом, а также продольная прорезь для рукоятки затвора. Снизу на ствольной коробке закреплялись прямоугольная приемная шахта магазина и продольный кожух УСМ, являвшийся основой для крепления рукоятки.Исходя из соображений упрощения конструкции, оружейники фирмы Devarm оснастили свой новый пистолет-пулемет автоматикой на основе свободного затвора. Затвор выполнили в виде прямоугольного блока достаточной массы, имевшего различные каналы и пазы. Передний его торец имел чашечку с фиксированным ударником. Справа располагался подпружиненный экстрактор. Снизу на затворе находился паз для захвата шепталом. Задний срез затвора имел углубление для установки возвратно-боевой пружины. Управление затвором осуществлялось при помощи рукоятки, выведенной через прорезь слева.Вместе с простейшей автоматикой пистолет-пулемет D4 получил сравнительно сложный спусковой механизм. Все детали последнего находились внутри прямоугольного кожуха, закрепленного под задней частью цилиндрической ствольной коробки. УСМ обеспечивал блокировку оружия, огонь одиночными или стрельбу очередями. За управления огнем отвечал традиционный спусковой крючок. Слева на кожухе УСМ помещался подвижный флажок с тремя положениями. С его помощью можно было выбрать стрельбу одиночными или автоматический огонь.Пистолеты-пулеметы изначально оснащались сразу двумя предохранителями. Один из них был интегрирован с переводчиком огня: в третьем положении флажок блокировал спуск. Оружие первых серий также получало автоматический предохранитель. Это устройство управлялось клавишей в передней части рукоятки. При ее нажатии происходила разблокировка механизмов. В дальнейшем от автоматического предохранителя отказались. Задача обеспечения безопасности успешно решалась и одной неавтоматической системой.Изделие Gevarm D4 должно было использовать отъемные коробчатые магазины простейшей конструкции. Внутри штампованного корпуса большого удлинения помещались пружина с подавателем и 32 патрона 9х19 мм. По известным данным, магазин для пистолета-пулемета D4 был похож на некоторые изделия своего рода, но не повторял какую-либо из существующих конструкций. Магазин помещался в прямоугольную вертикальную приемную шахту под ствольной коробкой. На своем месте он удерживался простейшей защелкой, помещенной на задней стенке шахты. Стрелок мог контролировать расход боеприпасов, для чего в правой стенке магазина предусматривались отверстия. С их помощью можно было оценить количество оставшихся патронов. В отличие от некоторых образцов своего времени, пистолет-пулемет D4 не оснащался складной шахтой магазина.Подобно другим французским пистолетам-пулеметам своего времени, изделие от фирмы Gevarm получило простейшие открытые прицельные приспособления. На дульной части ствола находилась мушка, помещенная внутри U-образной защиты. К задней части ствольной коробки приваривалось невысокое основание прицела, на котором устанавливался перекидной целик. Последний был рассчитан для стрельбы на дальность 50 и 100 м.Упрощение конструкции оружия понятным образом сказалось на его эргономике. Так, пистолет-пулемет получил простейшую рукоятку управления огнем. Изначально она основывалась на рамке, внутри которой находилась клавиша предохранителя, и комплектовалась парой деревянных накладок. Позже, после отказа от автоматического предохранителя, рукоятку стали выполнять в виде простого деревянного блока требуемой формы.Пистолет-пулемет Gevarm D4 оснастили выдвижным прикладом. Сам приклад выполнялся из металлического прута, изогнутого правильным образом. Такой приклад имел пару продольных элементов, плавно переходивших в изогнутый плечевой упор. Для большей жесткости конструкции вертикальные элементы упора соединялись горизонтальными перемычками. Прямые элементы приклада должны были помещаться внутрь двух пар трубок, установленных на бортах кожуха ударно-спускового механизма. При сложенном положении приклада плечевой упор соприкасался с пистолетной рукояткой, а продольные прутки оказывались под стволом.Изделие D4 имело общую длину 782 мм. При сложенном прикладе этот параметр сокращался до 535 мм. В отличие от некоторых других французских пистолетов-пулеметов своего времени, этот образец оснащался фиксированной шахтой магазина, что не позволяло уменьшить его высоту в транспортном положении. Масса оружия без патронов составляла 3,3 кг.Автоматика на основе свободного затвора позволяла получить скорострельность на уровне 600 выстрелов в минуту, как того требовало техническое задание заказчика. Благодаря сравнительно мощному патрону начальная скорость пули составляла 400 м/с, а эффективная дальность огня достигала 100-150 м. Это давало новому пистолету-пулемету D4 некоторые преимущества перед устаревшими образцами французской разработки.В начале пятидесятых годов опытные пистолеты-пулеметы Gevarm D4 вышли на испытания, в ходе которых должны были продемонстрировать свой потенциал. Специалисты опробовали и изучили такое оружие, после чего вынесли свое решение. D4 был проще и дешевле некоторых существующих образцов своего класса и при этом показывал похожие боевые характеристики. Одновременно с этим он был крупнее и тяжелее, а также не имел компактной транспортной конфигурации.Заказав такое оружие, вооруженные силы могли сэкономить на закупках, но им не приходилось надеяться на какой-либо прирост огневой мощи бойцов и подразделений. Кроме того, следовало ожидать проблемы эксплуатационного характера, связанные с разницей в эргономике оружия. Как следствие, армия Франции посчитала закупку пистолетов-пулеметов D4 нецелесообразной. Разработка компании Gevarm не была принята на вооружение, и ее будущее оказалось под вопросом.К счастью для фирмы-разработчика, новым оружием заинтересовались французские правоохранительные органы. Они тоже нуждались в автоматическом оружии под пистолетный патрон, но при этом не предъявляли к нему особые требования в части эргономики. Полиция, имевшая ограниченные финансовые возможности и нуждавшаяся в новом оружии, подписала контракт на поставку значительного числа серийных пистолетов-пулеметов D4.Необходимо отметить, что нужды полиции были ограниченными – в отличие от армии, она планировала перевооружить только некоторые специальные подразделения. Таким образом, заказ не отличался большими объемами и был выполнен в кратчайшие сроки. К середине пятидесятых годов французские правоохранители получили желаемое количество новых изделий Gevarm D4.Насколько известно, такое оружие достаточно долго состояло на снабжении полиции Франции. К вооружениям правоохранителей не предъявлялись особые требования, а характеристики имеющихся систем вполне соответствовали решаемым задачам. Благодаря этому D4 удалось сохранять на вооружении вплоть до конца восьмидесятых годов или, по некоторым данным, еще дольше.В некоторых источниках утверждается, что пистолеты-пулеметы Gevarm D4 также состояли на вооружении зарубежных стран. Однако какие-либо подробные сведения об этом отсутствуют. К примеру, не уточняется, производилось ли это оружие по заказу зарубежного покупателя или передавалось из наличия французской полиции. Более того, есть основания считать, что D4 не эксплуатировались за пределами Франции и ее заморских владений.Можно предположить, что свой вклад в появление сведений об экспорте пистолетов-пулеметов сделала их «карьера» в кинематографе. С конца шестидесятых годов французские D4 регулярно появлялись в руках актеров. Отечественному зрителю это оружие лучше всего знакомо по комедийному фильму «Возвращение высокого блондина» (реж. И. Робер, 1974 г.) В этой картине Gevarm D4 использовался подставными злодеями, а затем и «суперагентом» Франсуа Перреном.Имея ряд положительных качеств, пистолет-пулемет Gevarm D4 мало отличался от других образцов своего времени, и потому не представлял особого интереса для потенциальных заказчиков. Простое и дешевое оружие смогло попасть на службу в полицию, однако больше никаких коммерческих успехов не имело. После нескольких десятилетий эксплуатации французские правоохранители отказались от такого вооружения, заменив его более новыми и совершенными системами. На этом служба D4 завершилась.Упрощение конструкции стрелкового оружия позволяет решить ряд задач и получить определенные преимущества. По всей видимости, именно на это рассчитывали оружейники французской компании Gevarm при создании своего пистолета-пулемета D4. Вопросы технического характера были успешно решены, но это не позволило новому оружию занять желаемое место на внутреннем и международном рынках. Наличие массы конкурентов с похожими характеристиками и отсутствие серьезных преимуществ перед ними предопределили судьбу изделия D4. Оно заказывалось и использовалось только одной структурой. Решение эксплуатанта о снятии таких пистолетов-пулеметов с вооружения поставило точку в их истории.