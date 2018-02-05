Экспорт российских вооружений. Январь 2018 года
Наиболее значимым событием января стал обсуждаемый контракт на покупку Мьянмой 6 многофункциональных истребителей Су-30СМЭ. Сообщается, что дополнительный импульс данной сделке придал визит министра обороны России Сергея Шойгу в Мьянму. Также в январе Индия утвердила закупку в России партии из 240 корректируемых авиабомб – КАБ-1500Л, данная авиационная бомба является одной из наиболее мощных, находящихся на вооружении ВКС России.
Сам январь закончился очередными новостями об американских санкциях в отношении компаний российского оборонно-промышленного комплекса. Официальный представитель Госдепартамента Хизер Науэрт отметила, что США пока не видят необходимости вводить новые санкции в отношении российского ОПК. По ее словам уже действующие ограничительные меры в отношении предприятий российского оборонно-промышленного комплекса продемонстрировали свою эффективность.
Как сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на заявление Хизер Науэрт, с момента принятия санкций и их реализации в рамках закона CAATSA («О противодействии противникам Америки через Санкции»), иностранные правительства уже отказались от запланированных или объявленных закупок российского оружия на несколько миллиардов долларов. Также в Госдепе подчеркнули, что если в США начнут применять новый пакет санкций, направленных против России, то ограничения в первую очередь будут касаться иностранных компаний и предприятий, ведущих бизнес с ОПК России или российскими разведывательными службами. Стоит отметить, что в настоящее время в средствах массовой информации не появлялась информация о каких-либо сделках или контрактах по поставкам российского оружия и вооружений, пострадавших из-за санкционной политики, проводимой США.
Мьянма купит шесть истребителей Су-30СМЭ
Россия и Мьянма заключат контракт на поставку шести новых многофункциональных истребителей Су-30СМЭ, соответствующая договоренность была достигнута в ходе визита министра обороны Российской Федерации Сергея Шойгу в Мьянму. По информации журналистов газеты «Коммерсантъ», в ближайшее время российские переговорщики должны обсудить с военными Мьянмы финансовые аспекты данной сделки, стоимость которой, по оценкам экспертов, составляет порядка 400 миллионов долларов. В случае успешного подписания контракта в ближайшее время Мьянма сможет получить истребители уже в 2019 году, полученные самолеты смогут помочь войскам страны в борьбе с оппозиционными формированиями. Если сделка действительно состоится, Мьянма станет первым иностранным получателем многофункциональных истребителей Су-30СМЭ – экспортной версии российского истребителя Су-30СМ.
О договоренностях между Москвой и Нейпьидо о поставке шести современных многофункциональных истребителей типа Су-30СМ в понедельник, 22 января, рассказал журналистам замминистра обороны России Александр Фомин. По его словам, визит министра обороны России Сергея Шойгу в Мьянму придал дополнительный импульс военно-техническому сотрудничеству между двумя странами. По словам Фомина, приобретенные в России истребители Су-30СМЭ станут основными боевыми самолетами ВВС Мьянмы и будут использоваться для защиты территориальной целостности государства и отражения террористических угроз. При этом в Федеральной службе по ВТС и «Рособоронэкспорте» воздержались от официальных комментариев по поводу данной сделки.
Переговоры по данному контракту с Мьянмой велись на протяжении нескольких лет, они постоянно сталкивались с финансовыми и политическими сложностями. По информации «Коммерсанта», именно с расчетом на покупку в России истребителей Су-30СМ в 2015 году Мьянма подписала контракт на поставку учебно-боевых самолетов Як-130 (получено уже 6 самолетов, предполагаемый объем поставок – до 16 машин), однако до подписания твердого контракта дело так и не дошло. В настоящее время ситуация меняется в лучшую сторону, об этом сообщают военно-дипломатические источники «Коммерсанта». Произошла активизация контактов практически на всех уровнях, однако ждать скорых перемен однозначно не стоит. По словам источника, представителям «Рособоронэкспорта» нужно будет согласовать финансовые параметры будущей сделки (эксперты оценивают стоимость 6 истребителей Су-30СМ вместе со средствами авиационного поражения приблизительно в 400 миллионов долларов), а также определиться с необходимостью выдачи Мьянме кредита на покупку самолетов.
При этом, как утверждает источник газеты, в рамках предварительного согласования военные Мьянмы не упоминали о необходимости выделения заемных средств. В случае подписания твердого контракта на поставку самолетов в 2018 году первые истребители Су-30СМ могут быть переданы Мьянме уже в 2019 году, убежден топ-менеджер предприятия авиапрома: «Мощности Иркутского авиастроительного завода это позволяют». Собеседник «Коммерсанта» подчеркнул, что данная сделка важна по многим параметрам. Во-первых, Российская Федерация сможет укрепить свои позиции на юго-азиатском рынке, который в последние несколько лет в плане поставок авиационной техники несколько просел. Во-вторых, даже сравнительно небольшой заказ позволит загрузить производственные мощности Иркутского авиационного завода до момента развертывания на нем серийного выпуска среднемагистральных пассажирских самолетов МС-21.
По мнению Андрея Фролова, являющегося главным редактором журнала «Экспорт вооружений», приобретение 6 истребителей Су-30СМ поставит Мьянму в плане оснащенности ВВС на уровень выше ВВС соседних Бангладеш и Таиланда, даже несмотря на то, что они приобретут только половину эскадрильи.
Индия приобрела в России 240 корректируемых авиационных бомб КАБ-1500Л
По информации министерства обороны Индии, министр обороны страны Нирмала Ситхамаран 2 января 2018 года утвердил приобретение для ВВС Индии 240 корректируемых авиационных бомб у российского АО «Рособоронэкспорт». Стоимость закупки составит 197,4 миллиона долларов. По данным источника в ВВС Индии, речь идет о корректируемых авиационных бомбах КАБ-1500Л калибра 1500 кг с лазерной системой наведения. Данные бомбы Индия покупает для оснащения ими своих истребителей Су-30МКИ.
КАБ-1500Л является самой мощной корректируемой авиационной бомбой российского производства. КАБ-1500 может оснащаться лазерной или телевизионной системой самонаведения, с проникающей боевой частью она способна пробивать 3 метра железобетонных перекрытий или 20 метров земли. Данные бомбы обычно используются для уничтожения особо укрепленных целей – объектов в горах, заглубленных командных пунктов, подземных бункеров, складов вооружения, железобетонных укрытий. Бомбы данного семейства эпизодически применялись сначала советскими, а затем российскими войсками в Афганистане и Чечне для поражения целей особой важности и защищенности.
Известно, что бомбы КАБ-1500Л применялись российскими ВКС во время военной операции в Сирии. Так 31 октября 2015 года фронтовые бомбардировщики Су-34 ВКС России применили две бомбы КАБ-1500 с лазерной системой наведения против заглубленных целей. Данные бомбы использовались ими и в дальнейшем. 11 апреля 2017 года бомбардировщик Су-34 уничтожил бомбой КАБ-1500Л бункер боевиков в городе Сармин близ Идлиба. Не исключено, что Индия решила приобрести данные авиационные боеприпасы, принимая во внимание опыт их использования российскими ВВС в Сирии.
Корректируемые бомбы КАБ-1500 обладают передним и задним крестообразным оперением. Для размещения во внутренних отсеках бомбардировщиков данное оперение было выполнено складным. За задним оперением бомбы находятся бипланные рули, при помощи которых осуществляется управление полетом бомбы. Существует три основных варианта бомбы с лазерной головкой самонаведения:
КАБ-1500Л-ПР – с проникающей боевой частью. Данная бомба предназначена для поражения подземных и фортификационных целей. Подкалиберная фугасно-проникающая капсула боевой части может проникать через 20 метров грунта или пробивать 3 метра железобетонных перекрытий.
КАБ-1500Л-Ф – с фугасной боевой частью. Данная бомба может использоваться для уничтожения наземных целей особой важности: опорных пунктов, мостов, военно-промышленных объектов и кораблей противника. При взрыве бомбы образуется воронка диаметром до 20 метров.
КАБ-1500Л-ОД – с объемно-детонирующей боевой частью. Данная бомба предназначена для поражения тех же целей, что и КАБ-1500Л-Ф, но объемно-детонирующий боеприпас обеспечивает бомбе большую эффективность воздействия ударной волны и меньший фугасный эффект.
Азербайджан получил очередную партию БТР-82А из России
По информации азербайджанских СМИ, которые ссылаются на сообщение министерства обороны страны, 19 января 2018 года из России в Баку прибыла очередная партия боевой техники и боеприпасов российского производства, предназначенных для вооруженных сил Азербайджана. Распространенные в сети фото- и видеоматериалы демонстрировали процесс выгрузки с борта транспортного судна очередной большой партии бронетранспортеров БТР-82А.
Как отмечает блог bmpd, речь идет о продолжении поставок в Азербайджан боевой техники, вооружений и боеприпасов в рамках крупного пакета контрактов, который был заключен АО «Рособоронэкспорт» еще в 2010-11 годах. По имеющейся информации, всего в рамках данного пакета вооруженные силы Азербайджана должны получить 230 бронетранспортеров БТР-82А (их производством занимается АО «Арзамасский машиностроительный завод»). Поставки данных бронетранспортеров были начаты еще в 2013 году, большая их часть уже поставлена заказчику. В начале 2016 года из-за проблем с оплатой с азербайджанской стороны поставки по пакету контрактов были приостановлены Россией и возобновились лишь в 2017 году, когда вопрос был урегулирован. Предыдущая партия бронетранспортеров БТР-82А была поставлена Азербайджану в апреле 2017 года.
В этой связи любопытно отметить, что 28 января 2018 года в Гюмри (Армения) в честь Дня армии в числе прочего вооружения был впервые продемонстрирован российский противотанковый ракетный комплекс (ПТРК) 9К129 «Корнет-Э» российского производства. По всей видимости, данные комплексы были поставлены в Армению из России в числе прочего вооружения, поставляемого российской стороной в рамках государственного экспортного кредита на сумму до 200 миллионов долларов на приобретение российских вооружений и военной техники, который был заключен 26 июня 2015 года.
Во Вьетнаме началось производство российской крупнокалиберной снайперской винтовки ОСВ-96
Как сообщает вьетнамский интернет-ресурс Soha.vn на местном оружейном предприятии Z111 в Тханьхоа, принадлежащем министерству обороны страны, началось лицензионное производство российской крупнокалиберной снайперской винтовки ОСВ-96 «Взломщик». Ранее в 2014 году на данном предприятии была запущена современная производственная линия по выпуску израильских автоматических винтовок Galil ACE 31 (укороченная модель), а также Galil ACE 32. Обе модели выпускаются во Вьетнаме по лицензии частной израильской компании Israel Weapon Industries (IWI). Оба образца выпускаются под советский патрон калибра 7,62х39 мм. Данные модели автоматического оружия призваны сменить во Вьетнамской Народной армии автоматы Калашникова того же калибра.
ОСВ-96 «Взломщик» – это 12,7-мм крупнокалиберная самозарядная снайперская винтовка, разработанная специалистами КБП (конструкторское бюро приборостроения) в Туле. Питание винтовки производится из коробчатых магазинов на 5 патронов. Прототип данной снайперской винтовки В-94 «Волга» был разработан в Туле в начале 1990-х годов, данная винтовка впервые была открыто представлена общественности в 1994 году. С 1996 по 2000 год проводилась модернизация винтовки, которая привела к появлению модели ОСВ-96, принятой в 2000 году на вооружение подразделениями МВД России.
Крупнокалиберная снайперская винтовка ОСВ-96 «Взломщик» предназначена для поражения небронированных и легкобронированных целей на дистанции до 1800 метров, а также личного состава противника в средствах индивидуальной защиты и за укрытиями на расстоянии до 1000 метров. При ведении огня снайперскими патронами на дальности 100 метров серией 4-5 выстрелов поперечник рассеивания составляет 150 мм. С винтовкой помимо снайперского патрона СПЦ-12,7 могут использоваться и другие стандартные боеприпасы калибра 12,7х108 мм – бронебойно-зажигательный Б-32, а также БСТ и БС.
В настоящее время данная самозарядная крупнокалиберная снайперская винтовка активно продвигается на экспорт. Она уже состоит на вооружении армии и специальных подразделений: Азербайджана, Белоруссии, Индии, Ирана, Казахстана, Киргизии, Сирии.
Сам январь закончился очередными новостями об американских санкциях в отношении компаний российского оборонно-промышленного комплекса. Официальный представитель Госдепартамента Хизер Науэрт отметила, что США пока не видят необходимости вводить новые санкции в отношении российского ОПК. По ее словам уже действующие ограничительные меры в отношении предприятий российского оборонно-промышленного комплекса продемонстрировали свою эффективность.
Как сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на заявление Хизер Науэрт, с момента принятия санкций и их реализации в рамках закона CAATSA («О противодействии противникам Америки через Санкции»), иностранные правительства уже отказались от запланированных или объявленных закупок российского оружия на несколько миллиардов долларов. Также в Госдепе подчеркнули, что если в США начнут применять новый пакет санкций, направленных против России, то ограничения в первую очередь будут касаться иностранных компаний и предприятий, ведущих бизнес с ОПК России или российскими разведывательными службами. Стоит отметить, что в настоящее время в средствах массовой информации не появлялась информация о каких-либо сделках или контрактах по поставкам российского оружия и вооружений, пострадавших из-за санкционной политики, проводимой США.
Мьянма купит шесть истребителей Су-30СМЭ
Россия и Мьянма заключат контракт на поставку шести новых многофункциональных истребителей Су-30СМЭ, соответствующая договоренность была достигнута в ходе визита министра обороны Российской Федерации Сергея Шойгу в Мьянму. По информации журналистов газеты «Коммерсантъ», в ближайшее время российские переговорщики должны обсудить с военными Мьянмы финансовые аспекты данной сделки, стоимость которой, по оценкам экспертов, составляет порядка 400 миллионов долларов. В случае успешного подписания контракта в ближайшее время Мьянма сможет получить истребители уже в 2019 году, полученные самолеты смогут помочь войскам страны в борьбе с оппозиционными формированиями. Если сделка действительно состоится, Мьянма станет первым иностранным получателем многофункциональных истребителей Су-30СМЭ – экспортной версии российского истребителя Су-30СМ.
О договоренностях между Москвой и Нейпьидо о поставке шести современных многофункциональных истребителей типа Су-30СМ в понедельник, 22 января, рассказал журналистам замминистра обороны России Александр Фомин. По его словам, визит министра обороны России Сергея Шойгу в Мьянму придал дополнительный импульс военно-техническому сотрудничеству между двумя странами. По словам Фомина, приобретенные в России истребители Су-30СМЭ станут основными боевыми самолетами ВВС Мьянмы и будут использоваться для защиты территориальной целостности государства и отражения террористических угроз. При этом в Федеральной службе по ВТС и «Рособоронэкспорте» воздержались от официальных комментариев по поводу данной сделки.
Переговоры по данному контракту с Мьянмой велись на протяжении нескольких лет, они постоянно сталкивались с финансовыми и политическими сложностями. По информации «Коммерсанта», именно с расчетом на покупку в России истребителей Су-30СМ в 2015 году Мьянма подписала контракт на поставку учебно-боевых самолетов Як-130 (получено уже 6 самолетов, предполагаемый объем поставок – до 16 машин), однако до подписания твердого контракта дело так и не дошло. В настоящее время ситуация меняется в лучшую сторону, об этом сообщают военно-дипломатические источники «Коммерсанта». Произошла активизация контактов практически на всех уровнях, однако ждать скорых перемен однозначно не стоит. По словам источника, представителям «Рособоронэкспорта» нужно будет согласовать финансовые параметры будущей сделки (эксперты оценивают стоимость 6 истребителей Су-30СМ вместе со средствами авиационного поражения приблизительно в 400 миллионов долларов), а также определиться с необходимостью выдачи Мьянме кредита на покупку самолетов.
При этом, как утверждает источник газеты, в рамках предварительного согласования военные Мьянмы не упоминали о необходимости выделения заемных средств. В случае подписания твердого контракта на поставку самолетов в 2018 году первые истребители Су-30СМ могут быть переданы Мьянме уже в 2019 году, убежден топ-менеджер предприятия авиапрома: «Мощности Иркутского авиастроительного завода это позволяют». Собеседник «Коммерсанта» подчеркнул, что данная сделка важна по многим параметрам. Во-первых, Российская Федерация сможет укрепить свои позиции на юго-азиатском рынке, который в последние несколько лет в плане поставок авиационной техники несколько просел. Во-вторых, даже сравнительно небольшой заказ позволит загрузить производственные мощности Иркутского авиационного завода до момента развертывания на нем серийного выпуска среднемагистральных пассажирских самолетов МС-21.
По мнению Андрея Фролова, являющегося главным редактором журнала «Экспорт вооружений», приобретение 6 истребителей Су-30СМ поставит Мьянму в плане оснащенности ВВС на уровень выше ВВС соседних Бангладеш и Таиланда, даже несмотря на то, что они приобретут только половину эскадрильи.
Индия приобрела в России 240 корректируемых авиационных бомб КАБ-1500Л
По информации министерства обороны Индии, министр обороны страны Нирмала Ситхамаран 2 января 2018 года утвердил приобретение для ВВС Индии 240 корректируемых авиационных бомб у российского АО «Рособоронэкспорт». Стоимость закупки составит 197,4 миллиона долларов. По данным источника в ВВС Индии, речь идет о корректируемых авиационных бомбах КАБ-1500Л калибра 1500 кг с лазерной системой наведения. Данные бомбы Индия покупает для оснащения ими своих истребителей Су-30МКИ.
КАБ-1500Л является самой мощной корректируемой авиационной бомбой российского производства. КАБ-1500 может оснащаться лазерной или телевизионной системой самонаведения, с проникающей боевой частью она способна пробивать 3 метра железобетонных перекрытий или 20 метров земли. Данные бомбы обычно используются для уничтожения особо укрепленных целей – объектов в горах, заглубленных командных пунктов, подземных бункеров, складов вооружения, железобетонных укрытий. Бомбы данного семейства эпизодически применялись сначала советскими, а затем российскими войсками в Афганистане и Чечне для поражения целей особой важности и защищенности.
Известно, что бомбы КАБ-1500Л применялись российскими ВКС во время военной операции в Сирии. Так 31 октября 2015 года фронтовые бомбардировщики Су-34 ВКС России применили две бомбы КАБ-1500 с лазерной системой наведения против заглубленных целей. Данные бомбы использовались ими и в дальнейшем. 11 апреля 2017 года бомбардировщик Су-34 уничтожил бомбой КАБ-1500Л бункер боевиков в городе Сармин близ Идлиба. Не исключено, что Индия решила приобрести данные авиационные боеприпасы, принимая во внимание опыт их использования российскими ВВС в Сирии.
Корректируемые бомбы КАБ-1500 обладают передним и задним крестообразным оперением. Для размещения во внутренних отсеках бомбардировщиков данное оперение было выполнено складным. За задним оперением бомбы находятся бипланные рули, при помощи которых осуществляется управление полетом бомбы. Существует три основных варианта бомбы с лазерной головкой самонаведения:
КАБ-1500Л-ПР – с проникающей боевой частью. Данная бомба предназначена для поражения подземных и фортификационных целей. Подкалиберная фугасно-проникающая капсула боевой части может проникать через 20 метров грунта или пробивать 3 метра железобетонных перекрытий.
КАБ-1500Л-Ф – с фугасной боевой частью. Данная бомба может использоваться для уничтожения наземных целей особой важности: опорных пунктов, мостов, военно-промышленных объектов и кораблей противника. При взрыве бомбы образуется воронка диаметром до 20 метров.
КАБ-1500Л-ОД – с объемно-детонирующей боевой частью. Данная бомба предназначена для поражения тех же целей, что и КАБ-1500Л-Ф, но объемно-детонирующий боеприпас обеспечивает бомбе большую эффективность воздействия ударной волны и меньший фугасный эффект.
Азербайджан получил очередную партию БТР-82А из России
По информации азербайджанских СМИ, которые ссылаются на сообщение министерства обороны страны, 19 января 2018 года из России в Баку прибыла очередная партия боевой техники и боеприпасов российского производства, предназначенных для вооруженных сил Азербайджана. Распространенные в сети фото- и видеоматериалы демонстрировали процесс выгрузки с борта транспортного судна очередной большой партии бронетранспортеров БТР-82А.
Как отмечает блог bmpd, речь идет о продолжении поставок в Азербайджан боевой техники, вооружений и боеприпасов в рамках крупного пакета контрактов, который был заключен АО «Рособоронэкспорт» еще в 2010-11 годах. По имеющейся информации, всего в рамках данного пакета вооруженные силы Азербайджана должны получить 230 бронетранспортеров БТР-82А (их производством занимается АО «Арзамасский машиностроительный завод»). Поставки данных бронетранспортеров были начаты еще в 2013 году, большая их часть уже поставлена заказчику. В начале 2016 года из-за проблем с оплатой с азербайджанской стороны поставки по пакету контрактов были приостановлены Россией и возобновились лишь в 2017 году, когда вопрос был урегулирован. Предыдущая партия бронетранспортеров БТР-82А была поставлена Азербайджану в апреле 2017 года.
В этой связи любопытно отметить, что 28 января 2018 года в Гюмри (Армения) в честь Дня армии в числе прочего вооружения был впервые продемонстрирован российский противотанковый ракетный комплекс (ПТРК) 9К129 «Корнет-Э» российского производства. По всей видимости, данные комплексы были поставлены в Армению из России в числе прочего вооружения, поставляемого российской стороной в рамках государственного экспортного кредита на сумму до 200 миллионов долларов на приобретение российских вооружений и военной техники, который был заключен 26 июня 2015 года.
Во Вьетнаме началось производство российской крупнокалиберной снайперской винтовки ОСВ-96
Как сообщает вьетнамский интернет-ресурс Soha.vn на местном оружейном предприятии Z111 в Тханьхоа, принадлежащем министерству обороны страны, началось лицензионное производство российской крупнокалиберной снайперской винтовки ОСВ-96 «Взломщик». Ранее в 2014 году на данном предприятии была запущена современная производственная линия по выпуску израильских автоматических винтовок Galil ACE 31 (укороченная модель), а также Galil ACE 32. Обе модели выпускаются во Вьетнаме по лицензии частной израильской компании Israel Weapon Industries (IWI). Оба образца выпускаются под советский патрон калибра 7,62х39 мм. Данные модели автоматического оружия призваны сменить во Вьетнамской Народной армии автоматы Калашникова того же калибра.
ОСВ-96 «Взломщик» – это 12,7-мм крупнокалиберная самозарядная снайперская винтовка, разработанная специалистами КБП (конструкторское бюро приборостроения) в Туле. Питание винтовки производится из коробчатых магазинов на 5 патронов. Прототип данной снайперской винтовки В-94 «Волга» был разработан в Туле в начале 1990-х годов, данная винтовка впервые была открыто представлена общественности в 1994 году. С 1996 по 2000 год проводилась модернизация винтовки, которая привела к появлению модели ОСВ-96, принятой в 2000 году на вооружение подразделениями МВД России.
Крупнокалиберная снайперская винтовка ОСВ-96 «Взломщик» предназначена для поражения небронированных и легкобронированных целей на дистанции до 1800 метров, а также личного состава противника в средствах индивидуальной защиты и за укрытиями на расстоянии до 1000 метров. При ведении огня снайперскими патронами на дальности 100 метров серией 4-5 выстрелов поперечник рассеивания составляет 150 мм. С винтовкой помимо снайперского патрона СПЦ-12,7 могут использоваться и другие стандартные боеприпасы калибра 12,7х108 мм – бронебойно-зажигательный Б-32, а также БСТ и БС.
В настоящее время данная самозарядная крупнокалиберная снайперская винтовка активно продвигается на экспорт. Она уже состоит на вооружении армии и специальных подразделений: Азербайджана, Белоруссии, Индии, Ирана, Казахстана, Киргизии, Сирии.
Автор: Юферев Сергей
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