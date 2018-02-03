11:05 03 февраля

Курды: Самолёты ВВС Турции наносят беспорядочные удары по Африну

В Сети на YouTube канале Directorate 4, осуществляющем мониторинг военной и террористической активности на Ближнем Востоке, опубликовано видео, которое показывает неизбирательность нанесения ударов ВВС Турции в районе Африна. Отмечается, что самолёт турецких военно-воздушных сил осуществил бомбардировку той сирийской территории (север провинции Алеппо), где нет позиций вооружённых курдских отрядов PYD/PKK.



Курдские информационные источники сообщают о том, что за время турецкой операции «Оливковая ветвь» в Африне и его окрестностях погибли уже более 60 мирных жителей, более сотни получили ранения и увечья в результате обстрелов и бомбардировок.


В самой Турции СМИ называют такого рода публикации фейковыми. В частности, объявлено, что видео снято несколько месяцев назад и никакого отношения к идущей в районе Африна операции «Оливковая ветвь» не имеет.

На этом фоне Запад продолжает выступать с резкой критикой действий Эрдогана на севере Сирии. Так, раскритиковала Эрдогана глава МИД Канады Христя Фриланд. По словам Фриланд, представляющей страну НАТО, куда входит и Турция, Анкара «нарушает международное право и пренебрегает правами человека».

Сам Эрдоган отвечает тем, что военной операции на севере САР он делает «всё для сохранения целостности Сирии».

Использованы фотографии: YouTube/Directorate 4
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Комментарии 24

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  1. a.s.zzz888 Сегодня, 06:49
    И ещё не раз турки отбомбятся по мирному населению...
    a.s.zzz888
    1. Spartanez300 Сегодня, 06:51
      Турция это же страна НАТО а им всегда было без разницы кого бомбить , так что не удивлюсь если это правда .
      Spartanez300
      1. ul_vitalii Сегодня, 06:57
        Нет разведанных целей, нет наводчиков, вот и выходят на свободную охоту, результат на лицо.
        ul_vitalii
        1. БрОВР Сегодня, 07:01
          Почему нам можно,а ему нельзя?
          БрОВР
      2. Серый брат Сегодня, 09:08
        Цитата: Spartanez300
        не удивлюсь если это правда .

        Судя по видео пилот хвалёного F-16 промахнулся - не попал по оператору. Если бы валили куда попало - там бы зданий не было бы, потому что потенциальные огневые точки нинужны.
        Серый брат
    2. Мар.Тира Сегодня, 07:30
      За неразумную политику надо платить.Курды думали,что за лояльность к гегемону,им будут розы с неба сыпать что ли?С нами над было сотрудничать,а не грозить обьявлением войны.
      Мар.Тира
      1. garnik Сегодня, 08:53
        Афринские курды с нами сотрудничали и даже наши флаги использовали на линии соприкосновения со зверьем,тем самым уважая флаг и государство России.

        Появились кадры ,с отрезанными головами. Любимое развлечение турок.http://voskanapat.info/?p=29220&l=ru
        garnik
        1. Мар.Тира Сегодня, 09:10
          Носить наши флаги мало,надо было в коалицию с САА вступать.Но США запретило.Тем более свою автономию захотели на Сирийской земле.А на востоке отрезание голов обычное дело,так что турки не одни такие.Пусть просят помощи,и защиты у Асада,отказываются от США,и вступают в ополчение для помощи САА.
          Мар.Тира
          1. Morrrow Сегодня, 09:43
            Афринские курды с США не сотрудничали, а с САА соттрудничали и что толку? Лучше уж самим себя защищать
            Morrrow
            1. Мар.Тира Сегодня, 09:56
              Накануне Дамаск пытался договориться с курдами Африна. Жители Африна были согласны на признание сирийских органов власти, но отказались от ввода сирийской армии на территорию кантона. Но без САА, с которой Турция пока не решается вступать в прямые столкновения, защита кантона невозможна.Курды думали,что Россия защитит их от вторжения Турции,и без Сирии.Просчитались,у нас там другие интересы..Так какие сейчас претензии?
              Мар.Тира
  2. Комментарий был удален.
  3. МИХАН Сегодня, 06:58
    Запад продолжает выступать с резкой критикой действий Эрдогана на севере Сирии.

    Значит Эрдоган все правильно делает..Хороший урок курдам преподает!
    МИХАН
    1. Rusland Сегодня, 07:35
      Конечно они кровью умоются, но и туркам мало не покажется.
      Rusland
      1. МИХАН Сегодня, 07:45
        Цитата: Rusland
        Конечно они кровью умоются, но и туркам мало не покажется.

        Зато Сирия и России пока передохнет и перегруппировку произведет..
        Мочи их Эрдоган!
        МИХАН
        1. Rostislav Сегодня, 09:30
          Так то оно так, только Асаду потом придется турок с этой земли выгонять. Вряд ли сами уйдут, достойные ученики полосатых.
          Rostislav
          1. МИХАН Сегодня, 10:27
            Цитата: Rostislav
            Так то оно так, только Асаду потом придется турок с этой земли выгонять. Вряд ли сами уйдут, достойные ученики полосатых.

            У Путина есть рычажок воздействия на Эрдогана..Пусть чертей мочит, а потом разберемся!
            А вот с Израилем сложней , эти идейные и злоба у них 2000 летняя на весь мир.. bully
            МИХАН
      2. влад66 Сегодня, 08:38
        Цитата: Rusland
        Конечно они кровью умоются, но и туркам мало не покажется.

        Вот и пускай ножики в спину друг другу втыкают,а не нам и Асаду.
        влад66
  4. Геркулесыч Сегодня, 07:02
    У вас же есть пзрк, вот и сбивайте их самолеты! Кстати, и "Корнеты " могут как и "Хризантемы "работать по авиации! Так что , можете у нас купить, и долбить турецкую армию!
    Геркулесыч
  5. rotmistr60 Сегодня, 07:05
    Самое интересное, что запад (читай НАТО) вдруг слишком озаботились турецкой операцией. Значит достается от турок тем кого поддерживают Сша со своими союзниками. Пусть разбираются между собой и поносят друг друга. Наш МИД пока помалкивает, значит не считает нужным вмешиваться.
    rotmistr60
  6. К-50 Сегодня, 07:53
    Уссатый эрдогад решил оторваться на мирном населении, что его в глубь Сирии не пустили. angry
    К-50
  7. gorenina91 Сегодня, 08:03
    -Да .., что-то курды , имеющие боевой опыт не могут адекватно ответить турецкой армии... -Вроде бы у курдов и вооружение современное и сами они участвовали в боях и являются своего рода армией .., а против турецкой армии как-то слабо себя проявляют... -Неужели уж турецкая армия такая супер профессиональная... -Как-то не верится в это... -Может они просто по указке американов просто в "поддавки" играют... -Хотя так жертвовать своим населением... -вообще непонятно...
    gorenina91
    1. Morrrow Сегодня, 09:44
      Ну как это слабо? Турки Африн пока не захватывают
      Morrrow
  8. seregatara1969 Сегодня, 09:24
    это вам не русская авиация - турки разнесут всё
    seregatara1969
  9. лысова Сегодня, 09:55
    Не удачно отбомбиться - обычное явление для стран НАТО и теракты в Турции - обычная тактика курдских образований. Хотят мочить друг друга - флаг им в задницу. Когда штаты, без разбору, наносили авиа удары - все молчали ( искл. Россия ), а теперь " ой что творят! " - Сомневаюсь, что обе стороны, заботит мирное население - одно слово бараны.
    лысова
    1. МИХАН Сегодня, 10:31
      Цитата: лысова
      Не удачно отбомбиться - обычное явление для стран НАТО и теракты в Турции - обычная тактика курдских образований. Хотят мочить друг друга - флаг им в задницу. Когда штаты, без разбору, наносили авиа удары - все молчали ( искл. Россия ), а теперь " ой что творят! " - Сомневаюсь, что обе стороны, заботит мирное население - одно слово бараны.

      Все верно разложил,. коротко..Пусть мочат друг друга, Сирии и России передышка небольшая очень нужна.. soldier
      МИХАН
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