Курды: Самолёты ВВС Турции наносят беспорядочные удары по Африну

В Сети на YouTube канале Directorate 4, осуществляющем мониторинг военной и террористической активности на Ближнем Востоке, опубликовано видео, которое показывает неизбирательность нанесения ударов ВВС Турции в районе Африна. Отмечается, что самолёт турецких военно-воздушных сил осуществил бомбардировку той сирийской территории (север провинции Алеппо), где нет позиций вооружённых курдских отрядов PYD/PKK.Курдские информационные источники сообщают о том, что за время турецкой операции «Оливковая ветвь» в Африне и его окрестностях погибли уже более 60 мирных жителей, более сотни получили ранения и увечья в результате обстрелов и бомбардировок.В самой Турции СМИ называют такого рода публикации фейковыми. В частности, объявлено, что видео снято несколько месяцев назад и никакого отношения к идущей в районе Африна операции «Оливковая ветвь» не имеет.На этом фоне Запад продолжает выступать с резкой критикой действий Эрдогана на севере Сирии. Так, раскритиковала Эрдогана глава МИД Канады Христя Фриланд. По словам Фриланд, представляющей страну НАТО, куда входит и Турция, Анкара «нарушает международное право и пренебрегает правами человека».Сам Эрдоган отвечает тем, что военной операции на севере САР он делает «всё для сохранения целостности Сирии».