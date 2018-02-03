11:10 03 февраля

Программа ECHO от DARPA (США) - разработка генетического оружия?

Управление перспективных исследовательских проектов Пентагона (DARPA) ведёт работу над программой ECHO (Epigenetic Characterization and Observation) в сфере биологического оружия массового уничтожения. Как отмечают представители команды, работающей над программой ECHO, основными целями разработок является «раннее выявление воздействия агентов оружия массового поражения на организм человека».

Речь идёт фактически о работе по изучению структуры ДНК. В частности, изучению подвергнут «аппарат» ДНК, в котором хранятся данные «биологической записи» о воздействии на организм человека внешней среды. Об этом сообщает портал Defense News в статье "DARPA хочет идентифицировать угрозы ОМУ через генетику".

Программа ECHO от DARPA (США) - разработка генетического оружия?



Один из руководителей проекта ECHO Эрик ван Гисон рассказал американской прессе о том, что анализ данных, которые хранит человеческая ДНК, может позволить «идентифицировать типы угроз ОМУ, к которым человек предрасположен». Это, по заявлению ван Гисона, поможет создать варианты противодействия такого рода угрозам. Отмечено, что на данный момент идёт работа по сокращению времени анализа данных человека. И тут же заявлено, что разработка ведётся исключительно в медицинских целях. Если в медицинских, то почему именно в недрах DARPA, представляющей военное ведомство США?

Фактически работа DARPA подтверждает ранее появлявшиеся в СМИ заявления о том, что США могут осуществлять деятельность по созданию не просто биологического, а генетического оружия массового уничтожения. Речь идёт об оружии, которое в перспективе сможет оказывать влияние на человеческий геном, запуская процессы, по сути, самоуничтожения организма.

23 февраля DARPA проводит своеобразную презентацию своего проекта.

Использованы фотографии: Фейсбук
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Комментарии 44

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  1. БрОВР Сегодня, 08:05
    Отряд 731 жив...И дело его живёт...
    БрОВР
    1. Spartanez300 Сегодня, 08:15
      Все таки не нужно человечеству что бы эта страна существовала .
      Spartanez300
      1. ИНТЕР Сегодня, 08:44
        Цитата: Spartanez300
        Все таки не нужно человечеству что бы эта страна существовала .

        Эта страна ширма, за всем этим стоит другая страна.
        ИНТЕР
        1. Spartanez300 Сегодня, 08:57
          Стесняюсь спросить , какая ? feel
          Spartanez300
          1. ИНТЕР Сегодня, 08:58
            Цитата: Spartanez300
            Стесняюсь спросить , какая ?

            Уверен тут об этой стране знают все wink земля обетованная
            ИНТЕР
            1. Spartanez300 Сегодня, 09:00
              Ну а все же ? просветите меня недалекого . request
              Spartanez300
      2. ПалБор Сегодня, 09:59
        Иногда насмотришься на ужасы,что люди творят и кажется,что человечеству не нужно,что бы оно само существовало.Но потом отпускает.Россия с Беларусью пусть остаются smile
        ПалБор
        1. The_Lancet Сегодня, 10:51
          Управление перспективных исследовательских проектов Пентагона (DARPA) ведёт работу над программой ECHO (Epigenetic Characterization and Observation) в сфере биологического оружия массового уничтожения.

          Нет
          Отмечено, что на данный момент идёт работа по сокращению времени анализа данных человека.

          Да
          Фактически работа DARPA подтверждает ранее появлявшиеся в СМИ заявления о том, что США могут осуществлять деятельность по созданию не просто биологического, а генетического оружия массового уничтожения.
          Речь идёт об оружии, которое в перспективе сможет оказывать влияние на человеческий геном, запуская процессы, по сути, самоуничтожения организма.

          Нет
          Это краткое содержание очередной статьи на эту тему :)
          The_Lancet
          1. The_Lancet Сегодня, 11:04
            В США проживает множество национальностей и примерно 3,000,000 русских населения

            Наибольшая плотность русского населения:
            The_Lancet
    2. Logall Сегодня, 08:16
      hi
      Идеи Гитлера безмерны? - уничтожить неугодные расы каким-нибудь супер приёмом...
      Logall
      1. san4es Сегодня, 10:21
        основными целями разработок является «раннее выявление воздействия агентов оружия массового поражения на организм человека»

        hi ...Здорова Сань.
        уничтожить неугодные расы каким-нибудь супер приёмом

        ...Хотят заменить людей, роботами...Останутся только "$оресы" wink

        Роботы выступают в финале DARPA Robotics Challenge в США.
        san4es
    3. МИХАН Сегодня, 08:18
      Русский ген , самое страшное оружие мира ..Мы нашествие монголо-татар перемололи, тевтонцев, французов, немцев...И остались русским! Евреи и те сбежали от нас в Израиль..хе хе
      Загадочная русская душа непредсказуемая , страшный сон запада и прочих исключительных..
      МИХАН
      1. Наблюдатель2014 Сегодня, 08:33
        МИХАН hi
        Евреи и те сбежали от нас в Израиль..хе хе
        Да ладно.А в правительстве кто у нас сидит тогда laughingМолчу про радио и тв.
        Наблюдатель2014
        1. viktor. Сегодня, 08:45
          С иммунитетом wink
          viktor.
          1. Наблюдатель2014 Сегодня, 08:46
            viktor.
            С иммунитетом
            Ага.От гриппа laughing
            Наблюдатель2014
        2. МИХАН Сегодня, 09:04
          Цитата: Наблюдатель2014
          МИХАН hi
          Евреи и те сбежали от нас в Израиль..хе хе
          Да ладно.А в правительстве кто у нас сидит тогда laughingМолчу про радио и тв.

          Сидят и надеются ! laughing Евреи "товарищи" полезные , если их под контролем держать и больше двух не собираться..хе хе
          МИХАН
    4. сибиралт Сегодня, 09:02
      Ага. Похоже вна Украине и Польше такое оружие уже широко испытывается. belay
      сибиралт
    5. влад66 Сегодня, 09:04
      Цитата: БрОВР
      Отряд 731 жив...И дело его живёт...

      После Второй Мировой и разгрома Японии руководители 731попали в США вообще то и трудились уже там,над чем? what
      влад66
      1. БрОВР Сегодня, 09:11
        Да всё над тем же
        БрОВР
        1. влад66 Сегодня, 09:54
          Цитата: БрОВР
          Да всё над тем же

          Это точно Алексей.
          «Недопустимо, чтобы в руки наступающих советских войск попал хотя бы один из этих препаратов», — заявило руководство спецотряда своим подчиненным.Но часть наиболее важных материалов была сохранена. Их вывезли Сиро Исии и некоторые другие руководители отряда, передав все это американцам — как своего рода выкуп за свою свободу. И, как заявили тогда в Пентагоне, «в связи с чрезвычайной важностью информации о бактериологическом оружии японской армии, правительство США решает не обвинять в военных преступлениях ни одного сотрудника отряда по подготовке бактериологической войны японской армии».Поэтому в ответ на запрос советской стороны о выдаче и наказанию членов «отряда 731» в Москву было передано заключение о том, что «местопребывание руководства “отряда 731”, в том числе, Исии, неизвестно, и обвинять отряд в военных преступлениях нет оснований». Таким образом, все ученые «отряда смерти» (а это почти три тысячи человек), кроме тех, кто попал в руки СССР, избежали ответственности за свои преступления. Многие из тех, кто препарировал живых людей, стали в послевоенной Японии деканами университетов, медучилищ, академиками, бизнесменами. Принц Такеда (двоюродный брат императора Хирохито), который инспектировал спецотряд, тоже не понес наказания и даже возглавил японский Олимпийский комитет в преддверии Игр 1964 года. А сам Сиро Исии, злой гений «отряда 731», безбедно жил в Японии и умер лишь в 1959 году.Кстати, как свидетельствуют западные СМИ, после разгрома «отряда 731» США с успехом продолжили серию опытов на живых людях.Известно, что законодательство абсолютного большинства стран мира запрещает проводить эксперименты на людях, за исключением тех случаев, когда человек добровольно соглашается на опыты. Тем не менее, есть информация, что американцы практиковали медицинские эксперименты над заключенными вплоть до 70-х годов.
          А в 2004 году на сайте «Би-Би-Си» появилась статья, в которой утверждалось, что американцы проводили медицинские эксперименты над воспитанниками детских домов в Нью-Йорке. Сообщалось, в частности, что детей с ВИЧ кормили чрезвычайно ядовитыми лекарствами, от которых у малышей возникали судороги, суставы распухали так, что они теряли способность ходить и могли лишь перекатываться по земле.Статья также приводила слова медсестры одного из детских домов - Жаклин, которая приняла к себе двух детей, желая их усыновить. Администраторы Управления по делам детей забрали у нее малышей силой. Причиной стало то, что женщина перестала давать им предписанные лекарства, и воспитанники немедленно стали чувствовать себя лучше. Но в суде отказ давать лекарства был расценен как жестокое обращение с детьми, и Жаклин лишилась права работать в детских учреждениях.Оказывается, практика тестирования экспериментальных лекарств на детях была санкционирована федеральным правительством США еще в начале 90-х годов. Но в теории каждому больному СПИДом ребенку должен назначаться адвокат, который мог потребовать, например, чтобы детям назначали только препараты, уже опробованные на взрослых. Как удалось выяснить агентству Associated Press, большинство участвовавших в тестах детей было лишено такой юридической поддержки. Несмотря на то, что расследование вызвало сильнейший резонанс в американской прессе, к какому-либо ощутимому результату оно так и не привело. По данным АР, такие тесты над брошенными детьми идут в США до сих пор.Таким образом, бесчеловечные опыты на живых людях, которые американцам «передал по наследству» убийца в белом халате Сиро Исии, продолжаются даже в современном обществе.
          https://topwar.ru/824-otryad-731-konvejer-smerti.
          html
          Полностью статья здесь hi
          влад66
  2. Vard Сегодня, 08:10
    Как в сказке... Все страчнее и страчнее... И конец у этой сказки ужасный...
    Vard
  3. Геркулесыч Сегодня, 08:33
    Вообще-то из статьи явствует, что янки наоборот, хотят создать некую супервакцину, чтобы обезопасить себя от ЛЮБОГО вида генетического воздействия на ДНК! Программа из разряда несбыточных, потому что геном человека, как и его биологическая защита реально плохо изучены! Мы не знаем, как в действительности работают те или иные цепочки ДНК в экстемальных условиях! Имеющаяся информация у нас из разряда домыслов и догадок.
    Геркулесыч
    1. Ингвар 72 Сегодня, 08:41
      Доиграются они с генами, получится какая нибудь кака в стиле "Обитель зла". am
      Ингвар 72
  4. shosha Сегодня, 08:34
    Создать и применить (не дай Бог) такое оружие может только трус.
    shosha
    1. 11черный Сегодня, 10:02
      Цитата: shosha
      Создать и применить (не дай Бог) такое оружие может только трус.

      Вы говорите о нации варваров и подонков, что вылила на Вьетнам 70 миллионов литров отравы, включая 40 миллионов литров тетрахлордибензодиоксина, вызывающего врожденные генетические уродства даже через несколько поколений!
      Вы говорите о нации, которая, целенаправленно разрушив плотины и затопив плодородные земли, в корейской войне убила треть населения Кореи голодомором, напалмом и ковровыми бомбардировками и этим гордилась!
      Вы говорите о нации, создавшей "исламское государство"!
      Вы говорите о нации, испепелившей в ядерном огне два города с мирным населением...
      Неужели вы думаете, что это человеческое отродье остановится хоть перед чем нибудь трусливым и аморальным (если это касается долларов и "неамериканских" граждан)? - нет, создадут и используют, увы, и единственный выход - держать их на прицеле нашего ядерного/химического/бактериологического оружия, ну и пытаться опередить их - придумать защиту - потому что они не остановятся.
      11черный
  5. Симон Сегодня, 08:35
    Цитата: МИХАН
    Русский ген , самое страшное оружие мира ..Мы нашествие монголо-татар перемололи, тевтонцев, французов, немцев...И остались русским! Евреи и те сбежали от нас в Израиль..хе хе
    Загадочная русская душа непредсказуемая , страшный сон запада и прочих исключительных..

    Вот они и хотят в наш ген залезть, чтоб больше мы побеждать не смогли! Для этого и образцы крови у нас в стране собрать хотели. yes
    Симон
    1. Ингвар 72 Сегодня, 08:47
      Цитата: Симон
      у нас в стране собрать хотели.

      Почему хотели - кровь собрали. request Идея о создании биологического оружия избирательного действия блуждает в головах ученых давно.
      Кстати лично я считаю, что биологическое оружие на нас "обкатывают" уже давно - банально новые штаммы вируса гриппа. Ущерб стране многомиллиардный(если посчитать суммарно) , и фиг докажешь. Распылил аэрозоль в метро - и вуаля - эпидемия гриппа. В результате ущерб стране, и прибыль фармацептическим компаниям. hi
      Ингвар 72
      1. мерцание Сегодня, 10:18
        ..и фиг докажешь. Распылил аэрозоль в метро - и вуаля - эпидемия гриппа.

        Такая угроза есть и решается она, вроде как, при помощи проверенной "вакцины".
        Существует многолетняя статистика вспышек тех или иных заболеваний, которые произошли естественным путем. И если вдруг, у нас чуть ли не полстраны странным образом, за короткий отрезок времени заболевают какой нибудь заразой (а в окружающих странах этого нет), и это резко отличается от существующих статистических данных, то страна вправе объявить это диверсией, угрожающей существованию страны и нанести ответный ядерный удар, по тем "партнерам" которые были в состоянии это осуществить.
        Насколько я знаю, подобные ситуации по линии спецслужб оговариваются между странами "партнерами".
        мерцание
    2. ИНТЕР Сегодня, 08:48
      Цитата: Симон
      Вот они и хотят в наш ген залезть, чтоб больше мы побеждать не смогли! Для этого и образцы крови у нас в стране собрать хотели.

      У нас у стране много разных народов и многие перемешаны так, что однородной массы не набрать, поэтому они и стараются, как я понял найти гены предрасположены к территории, условиям обитания и тд. Это же оружие может и их коснуться ибо все человечество одного колена.
      ИНТЕР
    3. МИХАН Сегодня, 09:14
      Цитата: Симон
      Для этого и образцы крови у нас в стране собрать хотели.

      Кровь у русских очень заразна..! То мы тихие спокойные и покорные...А то буянить начинаем в мире и всех громить направо и налево! Сам себя иногда не понимаю, что то в мозгу щелкает..хе хе
      И агрессивным становлюсь, до жути вражины нас окружили и ждут..Ну ну..
      МИХАН
  6. Горный стрелок Сегодня, 08:44
    Да... Человечество спасёт только его разнообразие ( генетическое). Остаётся надеяться, что наши генетики и те, кто причастен к этой теме - лучше, и более умелые. Смогут нейтрализовать подобные угрозы ( как с Эбола! ). Лихо тогда наши выступили. Америкосы даже ПАТЕНТА на вирус взяли, типа только мы имеем право. Но не вышло.
    Горный стрелок
  7. Симон Сегодня, 08:59
    Цитата: Ингвар 72
    Цитата: Симон
    у нас в стране собрать хотели.

    Почему хотели - кровь собрали. request Идея о создании биологического оружия избирательного действия блуждает в головах ученых давно.
    Кстати лично я считаю, что биологическое оружие на нас "обкатывают" уже давно - банально новые штаммы вируса гриппа. Ущерб стране многомиллиардный(если посчитать суммарно) , и фиг докажешь. Распылил аэрозоль в метро - и вуаля - эпидемия гриппа. В результате ущерб стране, и прибыль фармацептическим компаниям. hi

    В принципе я согласен! НО! Можно распространять не только аэрозолью, способов очень много. Например спид - американское изобретение, которое было испробовано половым путем в Африке на неграх. Это было написано еще в 1987 году в журнале "Наука и жизнь".
    Симон
  8. Симон Сегодня, 09:01
    Цитата: ИНТЕР
    Цитата: Симон
    Вот они и хотят в наш ген залезть, чтоб больше мы побеждать не смогли! Для этого и образцы крови у нас в стране собрать хотели.

    У нас у стране много разных народов и многие перемешаны так, что однородной массы не набрать, поэтому они и стараются, как я понял найти гены предрасположены к территории, условиям обитания и тд. Это же оружие может и их коснуться ибо все человечество одного колена.

    Да, я соглен! Но все равно нужно принимать какие нибудь контр меры спец службам.
    Симон
    1. ИНТЕР Сегодня, 09:37
      Цитата: Симон
      Да, я соглен! Но все равно нужно принимать какие нибудь контр меры спец службам.

      Наверняка уже принимаются, не зря ВВП затронул эту тему на встрече со студентами. Подробно описывал, что как и какие угрозы все это несёт.
      ИНТЕР
  9. Anton Capucin Сегодня, 09:08
    Хватит уже панику разводить про биологическое оружие. Давным давно уже все гены собраны и нами и ими. По вашему исследования генетики человека, популяционной генетики на бумаге производится? Почему к примеру они не берут этнических русских или славян которые живут на территории США или Европы. А наша неоднородность в генетическом плане вообще не оставляет нормальных шансов для применения. Другое дело что они могут увлечены выращиванием генетического материала для улучшения человека, но это тоже догадки из разряда планеты Нибиру. По мне это обычное исследование, которое проводится не в первый раз кстати, просто в этот раз нашим журналистам нужно было "жареное" и они перевернули все с ног на голову.
    Anton Capucin
  10. andrej-shironov Сегодня, 09:14
    Поздравляю всех форумчан! Для тех кто не понял поясню. Либеральный капитализм таки приведёт человечество к вымиранию. Впрочем что и требовалось доказать.
    andrej-shironov
    1. Симон Сегодня, 09:18
      Молодец, правильно сказал! А То разводим тут полемику! laughing
      Симон
  11. Esoteric Сегодня, 09:20
    Надо же, какая неожиданность. Разрабатывают оружие, чтобы уничтожить россиян? А чего вы хотели? Вы им и дальше двигатели ракетные поставляйте, чтобы они и в космосе что-нибудь замутили...А потом... belay "Кто это сделал?"
    Esoteric
  12. Комментарий был удален.
  13. Труд Сегодня, 10:01
    Цитата: andrej-shironov
    Поздравляю всех форумчан! Для тех кто не понял поясню. Либеральный капитализм таки приведёт человечество к вымиранию. Впрочем что и требовалось доказать.

    А Вы думаете это просто слухи, что в США у власти инопланетяне? laughing
    Труд
  14. лысова Сегодня, 10:04
    Генетического оружия массового уничтожения, уже давно в действии ( модифицированные продукты питания ) - разница лишь в скорости изменений в организме. Модифицированные овощи, потомства не дают, а что мешает это опробывать на людях.
    лысова
  15. Gonzallo Сегодня, 10:38
    Интересная статья, особенно в продолжение статьи об уменьшении рождения В России. А рождающиеся, сколько из них Ахмедов, да Мухаммедов на душу населения и не говорят.
    Gonzallo
    1. МИХАН Сегодня, 10:50
      Цитата: Gonzallo
      А рождающиеся, сколько из них Ахмедов, да Мухаммедов на душу населения и не говорят.

      А зачем..? В наших ВПК их не было и не будет..А рынки , тут уж их стихия ..Просто контролировать нужно и ВСЕ! bully Чтобы не борзели..)))
      МИХАН
  16. мерцание Сегодня, 10:55
    изучению подвергнут «аппарат» ДНК, в котором хранятся данные «биологической записи» о воздействии на организм человека внешней среды

    Этож как надо "внешнюю среду" контролировать, можно сказать, создавать по своему усмотрению, чтобы понять какой фактор и как воздействует на ДНК? what
    И да, глядишь, человека можно будет создавать более гуманного, такого который бы не думал, изучая геном человека, об уничтожении человека - по существу закрыть путь в будущее нынешним работодателям генетиков (как существам антигуманным) yes
    За что борятся - на то и напорятся. yes
    мерцание
  17. мыслитель Сегодня, 11:08
    Цитата: БрОВР
    Отряд 731 жив...И дело его живёт...

    И заметьте, сколько их и как расположены эти "наследники"

    https://news-front.info/2018/01/17/sekretnye-labo
    ratorii-pentagona/
    мыслитель
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