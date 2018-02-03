Программа ECHO от DARPA (США) - разработка генетического оружия?
Управление перспективных исследовательских проектов Пентагона (DARPA) ведёт работу над программой ECHO (Epigenetic Characterization and Observation) в сфере биологического оружия массового уничтожения. Как отмечают представители команды, работающей над программой ECHO, основными целями разработок является «раннее выявление воздействия агентов оружия массового поражения на организм человека».
Речь идёт фактически о работе по изучению структуры ДНК. В частности, изучению подвергнут «аппарат» ДНК, в котором хранятся данные «биологической записи» о воздействии на организм человека внешней среды. Об этом сообщает портал Defense News в статье "DARPA хочет идентифицировать угрозы ОМУ через генетику".
Один из руководителей проекта ECHO Эрик ван Гисон рассказал американской прессе о том, что анализ данных, которые хранит человеческая ДНК, может позволить «идентифицировать типы угроз ОМУ, к которым человек предрасположен». Это, по заявлению ван Гисона, поможет создать варианты противодействия такого рода угрозам. Отмечено, что на данный момент идёт работа по сокращению времени анализа данных человека. И тут же заявлено, что разработка ведётся исключительно в медицинских целях. Если в медицинских, то почему именно в недрах DARPA, представляющей военное ведомство США?
Фактически работа DARPA подтверждает ранее появлявшиеся в СМИ заявления о том, что США могут осуществлять деятельность по созданию не просто биологического, а генетического оружия массового уничтожения. Речь идёт об оружии, которое в перспективе сможет оказывать влияние на человеческий геном, запуская процессы, по сути, самоуничтожения организма.
23 февраля DARPA проводит своеобразную презентацию своего проекта.
Речь идёт фактически о работе по изучению структуры ДНК. В частности, изучению подвергнут «аппарат» ДНК, в котором хранятся данные «биологической записи» о воздействии на организм человека внешней среды. Об этом сообщает портал Defense News в статье "DARPA хочет идентифицировать угрозы ОМУ через генетику".
Один из руководителей проекта ECHO Эрик ван Гисон рассказал американской прессе о том, что анализ данных, которые хранит человеческая ДНК, может позволить «идентифицировать типы угроз ОМУ, к которым человек предрасположен». Это, по заявлению ван Гисона, поможет создать варианты противодействия такого рода угрозам. Отмечено, что на данный момент идёт работа по сокращению времени анализа данных человека. И тут же заявлено, что разработка ведётся исключительно в медицинских целях. Если в медицинских, то почему именно в недрах DARPA, представляющей военное ведомство США?
Фактически работа DARPA подтверждает ранее появлявшиеся в СМИ заявления о том, что США могут осуществлять деятельность по созданию не просто биологического, а генетического оружия массового уничтожения. Речь идёт об оружии, которое в перспективе сможет оказывать влияние на человеческий геном, запуская процессы, по сути, самоуничтожения организма.
23 февраля DARPA проводит своеобразную презентацию своего проекта.
Использованы фотографии: Фейсбук
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