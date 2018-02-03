11:02 03 февраля

Израильский удар по Сирии: на этот раз под бомбы попали террористы

Боевики действующих в южных частях Сирии группировок Сирийской Свободной Армии начали наступление на позиции террористов ИГИЛ. Действия развернулись в непосредственной близости к израильской границе на Голанских высотах.

ЦАХАЛ также принял участие в операции, которая получила название "Битва Завоевателей". Израильские войска нанесли ракетные удары по объектам ИГИЛ, что стало вторым подобным случаем. Сирийская армия никак не вмешивается в конфликт, исходя из логики "пусть сами друг-друга перебьют".

Тем временем, в провинции Идлиб правительственные силы продолжают зачистку "котла", образовавшегося после взятия авиабазы Абу-Духур. На данный момент в "котле" зажата последняя более или менее боеспособная группировка ИГИЛ в Сирии. В связи с этим в провинцию были переброшены дополнительные силы сирийской армии.




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Комментарии 1

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  1. Egorovich Сегодня, 10:46
    Что то невероятное произошло с евреями, что они решили по ИГИЛ бомбануть. Свой кусочек от пирога(Сирии) решили подобрать, довольствуясь принципом: - все в ж-пе крошка! yes
    Egorovich
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