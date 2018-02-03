Израильский удар по Сирии: на этот раз под бомбы попали террористы

Боевики действующих в южных частях Сирии группировок Сирийской Свободной Армии начали наступление на позиции террористов ИГИЛ. Действия развернулись в непосредственной близости к израильской границе на Голанских высотах.



ЦАХАЛ также принял участие в операции, которая получила название "Битва Завоевателей". Израильские войска нанесли ракетные удары по объектам ИГИЛ, что стало вторым подобным случаем. Сирийская армия никак не вмешивается в конфликт, исходя из логики "пусть сами друг-друга перебьют".



Тем временем, в провинции Идлиб правительственные силы продолжают зачистку "котла", образовавшегося после взятия авиабазы Абу-Духур. На данный момент в "котле" зажата последняя более или менее боеспособная группировка ИГИЛ в Сирии. В связи с этим в провинцию были переброшены дополнительные силы сирийской армии.











