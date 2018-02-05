11:12 05 февраля

Западно-Сибирское восстание. За Советы без коммунистов

В годы Гражданской войны друг другу противостояли не только «красные» и «белые». В целом ряде регионов бывшей Российской империи в 1918-1922 гг. происходили мощные народные восстания, действовали партизанские формирования. Повстанческое движение разворачивалось и на территориях, контролируемых Советской Россией. Причем очень часто антибольшевистские повстанцы шли под лозунгами той же советской власти, только хотели они «правильных» Советов. «Советы без коммунистов» — такой лозунг гремел от Запорожья до Восточной Сибири.

31 января 1921 года началось Западно-Сибирское (Ишимское) восстание. По своим масштабам оно ненамного уступало знаменитым повстанческим движениям на Екатеринославщине и на Тамбовщине, однако известно отечественному читателю гораздо меньше. В советской историографии говорить об антибольшевистских крестьянских восстаниях не любили, а когда все же выходили работы, освещавшие их историю, то они обязательно делали акцент на «кулацкой» и «мелкобуржуазной» природе повстанческих движений.

На самом деле, крестьянское население Западной Сибири достаточно лояльно отнеслось к приходу советской власти, разгромившей вооруженные силы адмирала А.В. Колчака. Установив контроль над Западной Сибирью, советская власть приступила к масштабным изменениям в политической и экономической жизни. Именно экономические реформы большевиков стали главной причиной возникновения и стремительного роста недовольства политикой государства уже к 1920-1921 гг. Историки (например, Е.Н. Бурдина) говорят о том, что советская власть нарушила привычные для сибирского крестьянства формы взаимоотношений с государством и нарушила определенные границы, за которыми крестьянство всегда чувствовало свою автономию, заключавшуюся в праве свободного распоряжения продуктами своего труда.


Западно-Сибирское восстание. За Советы без коммунистов


Не оправдала власть и те ожидания социального благополучия и стабильности, которые возлагало на нее сибирское крестьянство в первое время после разгрома колчаковской армии. Наибольшее недовольство крестьян вызывала политика продразверстки, заключавшаяся в изъятии продовольствия. Хотя официально говорилось об изъятии излишков, на самом деле у многих крестьянских семей забирали едва ли не последнее, нанося серьезнейшие удары по их благополучию. Совет народных комиссаров РСФСР распорядился только с 20 июня 1920 года по 1 марта 1921 года изъять в Иркутской, Енисейской, Томской, Омской, Алтайской и Семипалатинской губерниях 110 млн. пудов хлеа, в Екатеринбургской губернии – 10 млн. пудов хлеба, в Челябинской губернии – 16 млн. пудов хлеба, в Тюменской губернии – 8,1 млн. пудов хлеба. Таким образом, на Сибирь приходилась 1/3 всего государственного задания по изъятию запасов продовольствия. Всех жителей перечисленных губерний в возрасте от 18 до 50 лет обязали исполнять повинности по рубке и вывозу леса, а за уклонение от трудовых повинностей следовали жесткие санкции.

Естественно, характер вооруженного восстания и повстанческой борьбы недовольство сибирского крестьянства приняло не сразу. Крестьянские общества действовали как привыкли – направили письменные ходатайства к вышестоящей власти и направили ходоков в уездные, губернские и центральные Советы. Однако большевистское руководство на всех уровнях доводы крестьянских представителей игнорировало, вследствие чего недовольство властью только усугубилось. Поскольку большинство крестьян не были противниками именно советской формы власти и выступали против возрождения старых порядков, недовольство было направлено против коммунистов.



Вместе с тем, вряд ли имеет смысл говорить о наличии у крестьянских повстанцев какой-либо четкой идеологии и программы действий. Разными отрядами и разными лидерами выдвигались и монархические, и эсеровские, и анархические лозунги, при этом крестьяне практически не соотносили свое положение с существующей в стране системой политических отношений – им было важно, чтобы их не трогали, дали возможность жить привычной жизнью, не трансформируя социальный и экономический уклад. Кто при этом управляет страной – царь, Учредительное собрание или Советы, сибирским крестьянам было все равно.
Осенью 1920 г. в ряде волостей Ишимского уезда Тюменской губернии РСФСР произошли первые мелкие крестьянские восстания, которые, тем не менее, были подавлены советской властью без особых затруднений.

В сентябре 1920 г. крестьяне убили члена Челноковской волостной ячейки РКП (б) Ивана Щербакова, что подтолкнуло местные власти к ужесточению репрессий. Начались аресты крестьян, заподозренных в недовольстве. 31 декабря 1920 г. в Пегановской волости Ишимского уезда произошло собрание женщин, постановившее считать действия по продразверстке незаконными и арестовать продработников. Женщины смогли разоружить отряд продработников из 9 человек. Эти события стали одним из первых толчков к более мощному выступлению.

31 января 1921 г. произошли столкновения крестьян с продотрядами на севере Ишимского уезда Тюменской губернии, в результате которых в селе Челноковском продармейцы убили двоих крестьян, еще двое крестьян получили ранения. В ответ крестьяне Челноковского изгнали продработников. Восстание перекинулось на Чуртанскую, Викуловскую, Готопутовскую волости, а через три дня охватило и Ялуторовский уезд. В достаточно короткие сроки восстание распространилось на большинство волостей не только Ишимского и Ялуторовского, но и Березовского, Сургутского, Тобольского, Туринского, Тюменского уездов Тюменской губернии, Атбасарского, Акмолинского, Кокчетавского, Петропавловского, Тарского и Тюкалинского уездов Омской губернии, Курганского уезда Челябинской губернии и даже частично на Камышловский и Шадринский уезды Екатеринбургской губернии. Численность крестьян, казаков и представителей других социальных групп, участвовавших в восстании, в совокупности перешагнула за 100 тысяч человек.

В то же время, несмотря на свои масштабы, крестьянское движение в Западной Сибири оставалось разрозненным и децентрализованным. Не было у крестьянских повстанцев и единой идеологической базы. Лучше всего смысл происходящего передавал поднятый повстанцами лозунг «За Советы без коммунистов», а Тобольский штаб восстания потребовал восстановления подлинной советской власти, а не власти коммунистов, выдающей себя за советскую. Таким образом, настроения сибирского крестьянства были схожи с настроениями крестьян Екатеринославщины (махновское движение), Тамбовщины, других регионов России. В волостях, захваченных повстанцами, создавались беспартийные и свободно избираемые волостные советы. Достаточно быстро восставшим удалось захватить не только села, но и целые города, в том числе Петропавловск, Тобольск, Кокчетав, Сургут, Обдорск (ныне – Салехард), Березов и Каркаралинск.



Особенности идеологии повстанческого движения отражены и его символикой. Например, «Народная повстанческая армия Лапушинской волости Курганского уезда» подняла знамя зеленого цвета, означающего леса, луга и полевые растения с надписью белого цвета, означающей сибирские снега, и гласящей «Долой коммунизм! Да здравствуют Советы!». Использовалось и красное знамя с черным крестом и надписью: «Мы боремся за хлеб. Не гноите его в амбарах». В то же время, в некоторых волостях, в отличие от большинства повстанцев, поднимавших эсеровско-анархистские лозунги, повстанцы разделяли монархическую идеологию. Например, в районе Кусеряка потребовали восстановить империю и привести на престол князя Михаила Александровича. Повстанцы здесь использовали трехцветное имперское знамя. Придерживавшиеся монархических настроений отряды даже возобновили ношение казачьей и военной формы с погонами и обращение по чинам.

Социальную базу восстания практически на 100% составляли крестьянство и казачество. Подавляющее большинство рабочих промышленных предприятий городов Западной Сибири восстание не поддержали и отнеслись к нему враждебно, сохраняя верность советской власти. Негативно были настроены к восставшим и представители городской интеллигенции, лишь некоторые из интеллигентов, сочувствовавшие эсеровским идеям, выступили в поддержку повстанцев и вошли в руководство отдельных повстанческих штабов.



Что касается руководителей восстания, то поскольку централизованного командования у повстанцев не было, в уездах и волостях действовали собственные повстанческие армии и штабы. Как правило, возглавляли их местные жители, пользовавшиеся авторитетом и имевшие опыт военной службы и участия в боевых действиях в Первую мировую и Гражданскую войны. В Тобольском уезде повстанцев возглавил Василий Желтовский – 26-летний делопроизводитель военкомата Кугаевской волости, бывший фельдфебель и участник Первой мировой войны, по социальному положению – крестьянин-бедняк. На севере Ишимского уезда повстанцев возглавил Александр Коротков – бывший колчаковский урядник, служивший затем уполномоченным Ишимского уездного военкомата по закупке лошадей. Начальником Петропавловского боевого района Ишимского повстанческого фронта, а затем главнокомандующим Народной Сибирской армии был поручик Владимир Родин. Домыслы о том, что восстание инспирировали эсеры, также не заслуживали критики. Тем не менее, уже после подавления восстания Тюменская губернская ЧК пыталась «пришить» руководство восстания эсерам на том основании, что следственной комиссией повстанцев в Тобольском уезде руководил Семен Михайлович Серков (1882-1922) – 40-летний мещанин из Кургана, состоявший в Партии социалистов-революционеров.

Тем не менее, несмотря на децентрализованность, повстанцы пытались организовать свое движение по образцу регулярной армии. Было создано несколько «армий» — Ишимская народная армия в районе между Ишимом и Петропавловском, Курганская дивизия – в Курганском уезде, Восточная группа – в районах к востоку от Петропавловска, Мужицкая армия – в Ялуторском уезде, Первая Сибирская кавалерийская дивизия – в районах к югу от Петропавловска. Был сформирован «Главный штаб Сибирского фронта» в селе Налобинском. Главнокомандующим был назначен поручик Родин, а начальником штаба – бывший полковник императорского Генерального штаба Кудрявцев – один из немногих кадровых царских офицеров в повстанческом движении. Родину и Кудрявцеву подчинялись Ишимский, Петропавловско-Петуховский и «Казачий» фронты, а в других регионах повстанческое движение действовало самостоятельно.

Советская власть бросила на подавление восстания значительные силы, действовавшие крайне жесткими методами. Если повстанческий террор носил выборочный характер и был направлен против коммунистов, продработников, в некоторых случаях – бедняков, поддерживавших коммунистов, то Красная армия уничтожала всех, захваченных с оружием, вела артиллерийские обстрелы деревень, известных полной поддержкой повстанцев. Подавление восстания возглавила «тройка» в составе председателя Сибирского ревкома Ивана Никитича Смирнова – партийца с дореволюционным стажем, социал-демократа с 1899 года, помощника главнокомандующего вооруженными силами РСФСР по Сибири Василия Шорина (кстати, Шорин был кадровым царским офицером, дослужившимся в 1916 году до звания полковника и затем перешедшим на сторону большевиков) и председателя Сибирской ЧК Ивана Павлуновского – социал-демократа с 1905 года, служившего затем в звании прапорщика в гвардейских частях императорской армии, а в 1917 году поддержавшего революцию. Непосредственное подавление восстания осуществляли 13-я Сибирская кавалерийская дивизия, стрелковые дивизии и бригады Красной армии и войск ВНУС, части особого назначения. Сосредоточенным для борьбы с повстанцами силам Красной армии удалось к маю – июню 1921 года нанести ряд серьезнейших поражений восставшим, отбив захваченные ими города. Части 1-й Сибирской казачьей дивизии ушли в Китай.



Тем не менее, даже после подавления основных сил повстанцев, в Западной Сибири продолжали тлеть очаги стихийного сопротивления советской власти. Повстанческое движение приняло характер «бандитизма», проявлявшегося в нападениях на представителей советской власти, коммунистов, чекистов. Активизировался и обычный уголовный бандитизм, возросло число грабежей, разбоев и убийств. Резкое ухудшение уровня жизни населения, голод, эпидемия холеры отнюдь не способствовали стабилизации обстановки в уездах сибирских губерний. Окончательно подавить очаги повстанческого движения властям удалось только к концу 1922 года.

Все руководители повстанческого движения в Западной Сибири были или казнены, или погибли в боях. Но судьба оказалась неблагосклонной и к тем, кто непосредственно руководил подавлением восстания. В 1936 году был расстрелян Иван Смирнов, примыкавший к Левой оппозиции, а затем к троцкистам. В 1937 году расстреляли Ивана Павлуновского, к тому времени успевшего послужить полпредом ОГПУ в Закавказье и испортить отношения с Лаврентием Берия. В 1938 году репрессировали и Василия Шорина, осуществлявшего в 1921 году военное руководство подавлением повстанцев.

Восстание в Западной Сибири заставило советское руководство пересмотреть свою экономическую политику. Вскоре продразверстка была заменена продналогом, а затем произошел переход от военного коммунизма к новой экономической политике. Положение крестьянского населения ненадолго, но улучшилось.
Автор: Илья Полонский

Использованы фотографии: http://www.kolchakiya.ru,
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 25

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  1. Esoteric Сегодня, 05:35
    И мы в принципе за Советы без единороссов... request
    Esoteric
    1. Зяблицев Сегодня, 06:58
      Сейчас страстотерпцы набегут слезы за простой народ лить угнетаемых "проклятыми" коммуняками! laughing Вся статья, одной фразой:"Белые пришли грабят, красные пришли тоже грабят, ну куда бедному крестьянину податься..." - вот и есть истинная трагедия русского крестьянского, да и вообще простого народа в тот момент времени - одни все развали, что могли, Империю порушили, чуть страну не просрали в угоду англосаксов, но все еще корчили из себя "истинных" патриотов, вторые, понятия не имели, как страной управлять, власть то взяли, а что с ней делать, нет...Но жизнь то никуда не делась и банально хочется кушать, желательно не один раз в три дня! Причем хочется кушать и "благородным" донам и неистовым большевикам - а кормилиц то один...Тут при всем великорусском терпении "Боливар, не вынесет двоих!", вот и восстания отсюда, бунты народные.
      Зяблицев
      1. амурец Сегодня, 08:54
        Цитата: Зяблицев
        Вся статья, одной фразой:"Белые пришли грабят, красные пришли тоже грабят, ну куда бедному крестьянину податься..." -

        Ну вот и пришли к классике: "Кто виноват? и Что делать?"
        амурец
    2. ротмистр Сегодня, 08:51
      Цитата: Esoteric
      И мы в принципе за Советы без единороссов... request

      Так крестьян на селе не осталось почти, кого стрелять и вешать будете? Друг друга что ли? Как в 37-38?
      ротмистр
      1. василий50 Сегодня, 09:39
        Автор многое переврал.
        Сразу после ОКТЯБРЯ крестьянам стали нарезать земли по *едокам*, т.е. земли нарезались и на женщин и на детей. Вся *трагедия* продразвёрстки состояла в изъятии хлеба в счёт налогов. То что изымали излишки зерна у *арендаторов* маломощьных крестьян, сдававших землю и себя в *аренду*, сегодня стараются представить по разному, иногда представляют кулаков как *успешных менеджеров* на селе.
        Самый вопиющий и показательный пример перестройки деревни можно рассмотреть на примере ПАВЛИКА МОРОЗОВА.
        Отец семейства стал сельской главой и сразу нашёл себе сожительницу и помоложе и без детей. Так он и земли что были нарезаны на всех *едоков* семьи *сдал в аренду* *успешному менеджеру*. Т.е. *глава семьи* обрёк на голод свою семью со своими же детьми.
        ПАВЛИК МОРОЗОВ описал ситуацию, в том числе и то как его папаша, как сельский глава и имеющий печать прикрывал и кулаков и перекупщиков, а откровенным бандитам из леса выписывал документы с печатью.
        Убивали ПАВЛИКА МОРОЗОВА его дяди с дедом, и он мог бы от них сбежать или спрятаться, но с ним был младший братишка. Убивали их обоих. ПАВЛИК МОРОЗОВ защищался сам и защищал брата, так и погиб.
        ПАВЛИКУ МОРОЗОВУ не могли простить что он требовал прав для себя и своей семьи обречённой на голодную смерть.
        Кстати часто приписывают ИОСИФУ ВИССАРИОНОВИЧУ СТАЛИНУ негатив по отношению к ПАВЛИКУ МОРОЗОВУ, так это враки. ИОСИФ ВИССАРИОНОВИЧ СТАЛИН знал как в реальности убивали малолетнего ПАВЛИКА МОРОЗОВА, и за что его убили вместе с братом.
        василий50
    3. Венд Сегодня, 09:54
      Спорить о правых и не правых в Гражданской войне смысла не имеет, каждый боролся за свою идею. А информация это всегда хорошо, слишком много еще не опубликовано.
      Венд
      1. василий50 Сегодня, 10:48
        венду
        Так у вора или грабителя тоже есть идея. А их таких идейных сажают. Так и в Гражданской Войне ради возврата прежней сытости воевали *бывшие*, ну и конечно те кого они прикармливали и стращали потерей этой самой *сытости*.
        А потом в деревнях были общины которые сами, решали в том числе и имущественные дела, а могли и к смерти приговорить.
        василий50
        1. Венд Сегодня, 11:03
          Цитата: василий50
          венду
          Так у вора или грабителя тоже есть идея. А их таких идейных сажают. Так и в Гражданской Войне ради возврата прежней сытости воевали *бывшие*, ну и конечно те кого они прикармливали и стращали потерей этой самой *сытости*.
          А потом в деревнях были общины которые сами, решали в том числе и имущественные дела, а могли и к смерти приговорить.

          Да ладно вам уже проталкивать большевистско-коммунистическую идеологию. А крестьяне за что воевали в белых рядах? А мятеж Антонова? Когда у же вы все угомонитесь и белые и красные? Хватит уже крови. Нечего жить прошлым, надо жить настоящим и будущим России. Время обратной силы не имеет.
          Венд
  2. Ольгович Сегодня, 06:23
    им было важно, чтобы их не трогали, дали возможность жить привычной жизнью, не трансформируя социальный и экономический уклад.

    И Российское правительство Колчака им эту жизнь давало и гарантировало.
    Зверство, с которым "народная" власть уничтожала НАРОД- взывает оторопь.
    кто непосредственно руководил подавлением восстания. В 1936 году был расстрелян Иван Смирнов, примыкавший к Левой оппозиции, а затем к троцкистам. В 1937 году расстреляли Ивана Павлуновского, к тому времени успевшего послужить полпредом ОГПУ в Закавказье и испортить отношения с Лаврентием Берия. В 1938 году репрессировали и Василия Шорина, осуществлявшего в 1921 году военное руководство подавлением повстанцев.

    Понятно, за что гибли крестьяне-за свободу-достойная смерть. А вот какие лица были у этих карателей перед расстрелом их СВОИМИ же "товарищами": А нас то-ЗА ЧТО?!". Руки по локоть в крови соотечественников, бессмысленная преступная жизнь, ложные цели и идеалы, унизительная смерть, страдания близких врагов народа.
    Ольгович
    1. Serg65 Сегодня, 08:47
      Цитата: Ольгович
      И Российское правительство Колчака им эту жизнь давало и гарантировало.

      Ольгович, не уподобляйтесь неокоммунистам!
      Цитата: Зяблицев
      "Белые пришли грабят, красные пришли тоже грабят, ну куда бедному крестьянину податься..."

      Вспомните Славгородско-Чернодльское восстание и как оно было подавленно! Крестьяне поверив большевикам получили продразвёрстку, поверив Колчаку получили тотальную мобилизацию. В результате не от белых, не от красных добра крестьяне не ждали!
      Serg65
      1. Ольгович Сегодня, 09:30
        Цитата: Serg65
        Ольгович, не уподобляйтесь неокоммунистам!

        Никоим образом! ЧТО не так?
        Цитата: Serg65
        Вспомните Славгородско-Чернодльское восстание и как оно было подавленно!

        Тут надо не "вспоминать" большевисткие агитки , а знать ПРАВДУ об этом восстании.https://military.wikireading.ru/43312
        Цитата: Serg65
        Крестьяне поверив большевикам получили продразвёрстку, поверив Колчаку получили тотальную мобилизацию.

        Только продразвестку? А 13,5 млн трупов умерших от голода, людоедство, трупоедство, ВКП (второе крепостное право), ограбление и вымирание-это при белых?
        Белые давали СВОБОДУ работать и СВОБОДНОЕ распоряжение продуктами своего труда.
        Ольгович
        1. Serg65 Сегодня, 10:49
          Цитата: Ольгович
          Тут надо не "вспоминать" большевисткие агитки , а знать ПРАВДУ об этом восстании

          Друг мой, правду об этом восстание я впервые услышал от моей бабушки - на тот момент жительницы с. Леньки Славгородского уезда.
          Цитата: Ольгович
          А 13,5 млн трупов умерших от голода, людоедство, трупоедство

          Дружище, давай те будем честными и к себе и к людям!
          Голод что в РИ, что в СССР был частым гостем, допусти в РИ в период с 1891-го по 1912-й года от голода умерло 8,5 млн человек. В СССР с 1921-го по 1933-й умерло в среднем 10 млн человек. Практически цифры одинаковые, другое дело чем вызван был этот голод. Дореволюционный голод большей частью продукт природы (засуха, наводнения) и экспорт зерна, к примеру в 1911-м году (а это один из самых голодных годов) Россия экспортировала 30% зерна. Советский голод имел разное происхождение, например голод 1921-го года - результат Гражданской войны и великой засухи, а голод 31-33-их годов последствие необдуманной коллективизации и всё той же засухи.
          Цитата: Ольгович
          Белые давали СВОБОДУ работать и СВОБОДНОЕ распоряжение продуктами своего труда.

          Ну тогда объясните мне природу крестьянских бунтов и партизанского движения в Калчаковской Сибири!
          Я никоим образом не оправдываю красных или белых, у красных тоже хватало жестокости неоправданной. Я вообще против каких либо потрясений и революций, от них выигрывают единицы, а миллионы ужасно страдают!!!
          hi
          Serg65
          1. Ольгович Сегодня, 11:11
            Цитата: Serg65
            Друг мой, правду об этом восстание я впервые услышал от моей бабушки - на тот момент жительницы с. Леньки Славгородского уезда.

            Просто интересно: в каком году, сколько лет было Вам и бабушке и что она сказала?
            Приведенная же статья из милитеры-описывает ВСЕ версии: и агитку и белую и документальную из архивов ФСБ.
            Цитата: Serg65
            Дружище, давай те будем честными и к себе и к людям!

            Дававйте.
            Цитата: Serg65
            допусти в РИ в период с 1891-го по 1912-й года от голода умерло 8,5 млн человек.

            И почему же Вы сразу начинаете со лжи? request НИ один даже советский "ученый-историк об этом не говорит. Последний (Царь-голод) был в 1891-92 гг и унес жизни около 300-400 тыс чел (включая жертвы эпидемий холеры). Все!
            Цитата: Serg65
            В СССР с 1921-го по 1933-й умерло в среднем 10 млн человек.

            Ложь: 5 млн жертв в 1921-22, 7 млн жертв в 32-33гг, множество жертв голода 1924-25, голод 1935 г. И ВСЕГДА во время советского голода-людоество и трупоедство, которых в России не было НИКОГДА.
            Кроме того, сравнивать страну НАЧАЛА века с страной почти СЕРЕДИНЫ века (при механизации, химизации и тп)-это вообще нонсенс
            Цитата: Serg65
            Ну тогда объясните мне природу крестьянских бунтов и партизанского движения в Калчаковской Сибири!

            Крестьяне не хотели воевать ни с кем. Потом, когда поняли, КТО пришел, те же партизаны выступавшие против Колчака, выступили против большевиков. Но это не белые, эти сразу уничтожали без жалости любое сопротивление.
            Цитата: Serg65
            Я никоим образом не оправдываю красных или белых, у красных тоже хватало жестокости неоправданной. Я вообще против каких либо потрясений и революций, от них выигрывают единицы, а миллионы ужасно страдают!!!

            Совершенно верно! И поэтому захват власти меньшинством-было преступлением против России.
            Эволюционное развитие на базе компромисса ВСЕХ граждан страны, достигнутого в выбранном всеми гражданами законодательном органе-было единственным верным путем. имхо. hi
            Ольгович
    2. BAI Сегодня, 09:16
      Российское правительство Колчака им эту жизнь давало и гарантировало.

      Ага, как-то так гарантировало:
      Один из помощников Колчака, бывший царский офицер по фамилии Розанов, издал такой приказ:

      1. Занимая деревни, ранее занятые бандитами (советскими партизанами), требовать выдачи вожаков движения, а там, где вожаков не удается найти, но имеется достаточно данных, свидетельствующих о их присутствии, расстреливать каждого десятого жителя.
      2. Если при прохождении войск через город население не сообщит войскам о присутствии противника, взимать денежную контрибуцию без всякой пощады.
      3. Деревни, население которых оказывает нашим войскам вооруженное сопротивление, сжигать, а всех взрослых мужчин расстреливать; имущество, дома, телеги и проч. конфисковать для нужд армии.


      Тела рабочих и крестьян, расстрелянных колчаковцами - не красноармейцев!
      Российское правительство Колчака

      И о "Российском правительстве":
      «Мы отправили в Сибирь, – гордо сообщал командующий английскими войсками в Сибири генерал Нокс, – сотни тысяч винтовок, сотни миллионов патронов, сотни тысяч комплектов обмундирования и пулеметных лент и т. д. Каждая пуля, выпущенная русскими солдатами в большевиков в течение этою года, была изготовлена в Англии, английскими рабочими, из английского сырья и доставлена во Владивосток в английских трюмах».
      BAI
  3. апро Сегодня, 06:46
    Русскому крестьянину любая власть.не в жилу.кому охота за дорма своё отдавать?понапридумывают городские всякое а крестьянину страдать.
    Но ситуация требовала жёстких решений.ждать милости от мелкобурзуажного элемента нет смысла.вспомним продовольственный кризис 1916 года.
    Времени небыло для реформ и послаблений.
    Только общественное сельское хозяйства в виде колхозов и госхозов решило продовольственную проблему на основе индустрии в СССР.Эфективный собственних всегда ставил Россию на край голода.
    апро
    1. ротмистр Сегодня, 08:59
      Цитата: апро
      Русскому крестьянину любая власть.не в жилу.кому охота за дорма своё отдавать?понапридумывают городские всякое а крестьянину страдать.
      Но ситуация требовала жёстких решений.ждать милости от мелкобурзуажного элемента нет смысла.вспомним продовольственный кризис 1916 года.
      Времени небыло для реформ и послаблений.
      Только общественное сельское хозяйства в виде колхозов и госхозов решило продовольственную проблему на основе индустрии в СССР.Эфективный собственних всегда ставил Россию на край голода.

      Самый хороший вариант был весь мелкобуржуазный( крестьян) элемент расстрелять, ведь Ленин строил государство для пролетариата. Ну зачем были нужны эти вечно недовольные крестьяне. То продразверсткой недовольны, то не хотят за трудодни работать.
      ротмистр
      1. апро Сегодня, 09:17
        Ротмистр.а как надо при мелкотоварном производстве и низкой урожайности.при никакой агрокультуре?
        И озвучте пожалста понятие пролетариат.а то как то не понятно с каких позиций отвечать.
        апро
  4. амурец Сегодня, 07:37
    Советская власть бросила на подавление восстания значительные силы, действовавшие крайне жесткими методами. Если повстанческий террор носил выборочный характер и был направлен против коммунистов, продработников, в некоторых случаях – бедняков, поддерживавших коммунистов, то Красная армия уничтожала всех, захваченных с оружием, вела артиллерийские обстрелы деревень, известных полной поддержкой повстанцев.

    Вот как вспоминал свои курсантские годы М.М.Лобанов в книге Мы-военные инженеры: "Кстати, только здесь стало окончательно известно, что мы направляемся в район Тюмени.
    Узнали мы наконец и некоторые подробности о мятеже. Он вспыхнул около двух недель назад в селе Ярково, которое расположено на Тюмень-Тобольском тракте. Местное кулачество, подстрекаемое эсерами и офицерами-колчаковцами (последним удалось бежать из омской тюрьмы), взялось за оружие. Мятежники разгоняли местные Советы, расправлялись с коммунистами и теми, кто поддерживал их. Вскоре в руках бандитов кроме Ярково оказались и другие крупные села, расположенные вдоль тракта: Покровское, Караульноярское, Иевлево и другие. Нужно было принимать решительные меры. Для этого и прибыли в Тюмень воинские части, в том числе и 1-й Казанский стрелковый полк, в состав которого входили наши курсантские команды."
    амурец
    1. ротмистр Сегодня, 08:56
      Цитата: амурец
      Советская власть бросила на подавление восстания значительные силы, действовавшие крайне жесткими методами. Если повстанческий террор носил выборочный характер и был направлен против коммунистов, продработников, в некоторых случаях – бедняков, поддерживавших коммунистов, то Красная армия уничтожала всех, захваченных с оружием, вела артиллерийские обстрелы деревень, известных полной поддержкой повстанцев.

      Вот как вспоминал свои курсантские годы М.М.Лобанов в книге Мы-военные инженеры: "Кстати, только здесь стало окончательно известно, что мы направляемся в район Тюмени.
      Узнали мы наконец и некоторые подробности о мятеже. Он вспыхнул около двух недель назад в селе Ярково, которое расположено на Тюмень-Тобольском тракте. Местное кулачество, подстрекаемое эсерами и офицерами-колчаковцами (последним удалось бежать из омской тюрьмы), взялось за оружие. Мятежники разгоняли местные Советы, расправлялись с коммунистами и теми, кто поддерживал их. Вскоре в руках бандитов кроме Ярково оказались и другие крупные села, расположенные вдоль тракта: Покровское, Караульноярское, Иевлево и другие. Нужно было принимать решительные меры. Для этого и прибыли в Тюмень воинские части, в том числе и 1-й Казанский стрелковый полк, в состав которого входили наши курсантские команды."

      Нет, он должен был написать , что коммунисты довели народ. Посмотрел бы, где бы он лес рубил или на какой зоне баланду ел. В СССР такие вещи не прощались.
      ротмистр
    2. Reptiloid Сегодня, 08:58
      Появляется такой вопрос---- почему продразвёрстка была везде, а восстание---там, где написано? Крестьяне из Тульской, Калужской, Московсой областей, где земли было меньше и жизнь, наверно, была тяжелей, выполняли эту продразвёрстку.Также сомнения---насчёт того, что так прямо хорошо при Колчаке было.... Скорей, может , организовались подстрекатели как-то?....Придётся читать...
      Reptiloid
  5. parusnik Сегодня, 07:52
    Несмотря на ярко выраженную ожесточенность,Западно-Сибирское восстание носило в большей степени очаговый характер. Единого, повсеместного порыва в антикоммунистической борьбе фактически не было. Крестьянство не поголовно присоединялось к мятежникам, что отнюдь не определялось только его социально-имущественным положением ,в частности, на стороне мятежников так или иначе оказалась и сельская беднота. Организаторам повстанческого движения пришлось прибегать к насильственным мобилизациям мужского населения в возрасте от 18 до 35 - 45 лет, в случае надобности не останавливаясь перед репрессиями.Разгоревшаяся повстанческая борьба носила стихийный характер и отличалась жестокостью и непримиримостью с обеих сторон. Как и во всяком стихийном народном движении, была велика роль толпы, таившей в себе разрушительные инстинкты. В период восстания повстанцами были разграблены и уничтожены ссыппункты, почты, волостные канцелярии, загсы, коммуны, кооперативы и артели, угнано и убито множество лошадей, коров, свиней, овец. Отмечались случаи разграбления сельских школ и библиотек ,например, библиотека при Песьяновской школе была частично расхищена, а частично сожжена. Восставшие крестьяне прерывали железнодорожное сообщение , выводили из строя телеграфную связь.Не все так романтично и однозначно как описано в статье....
    parusnik
    1. Reptiloid Сегодня, 09:21
      Да какая уж романтика,если разрушения железнодорожного полотна и телеграфной связи были средствами борьбы, а вот для мародёрства школ и библиотек тоже что ли коммунисты повод дали? Или население за годы Советской власти уже так хотело читать и владеть книгами?
      Вот только я вчера вспоминал про замечательные информативные статьи Ильи про Восточные страны, и вот---пожалуйста.
      Reptiloid
  6. ALEA IACTA EST Сегодня, 08:27
    Ни один человек не будет сиять от счастья при отъеме у него собственности, тем более им же произведенной.
    ALEA IACTA EST
    1. ротмистр Сегодня, 09:01
      Цитата: ALEA IACTA EST
      Ни один человек не будет сиять от счастья при отъеме у него собственности, тем более им же произведенной.

      Неправда Ваша, вот настоящие коммунисты все отдавали даром. Не свое не жалко.
      ротмистр
  7. Адьютант Сегодня, 08:40
    Зеленых было больше чем красных и белых.
    Да что зеленые - мобилизованные в белую армию обмундировывались, и перебегали в красную. И наоборот.
    Так часть армий и бегала туда-сюда
    Адьютант
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