Украина ударит по России ее же ракетой

На Украине прошли испытания новой крылатой ракеты отечественного производства "Нептун". Ее лично "освятил" пастор и по совместительству секретарь Совета национальной безопасности Александр Турчинов.



Ракета предназначается для поражение как надводных, так и наземных целей. Дальность полета составляет не менее 280 км, и как утверждают украинские военные эксперты, "и до Москвы достанет".



Но праздник в Киеве длился не долго. Уже на следующий день украинское КБ "Луч", которое и произвело "Нептуна", обвинили в плагиате. Ведь ракета является почти полной копией российской разработки Х-35Э.





В России тут же заговорили о потенциальной угрозе Крымскому мосту, дескать украинские военные давно уже бредят потопить "несуществующий мост". Однако, по заявлениям самих же оружейных конструкторов "Незалежной", ракета имеет технологически устаревшую головку самонаведения и вряд ли способно точно поражать цели.









