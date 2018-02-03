23:01 03 февраля

Украина ударит по России ее же ракетой

На Украине прошли испытания новой крылатой ракеты отечественного производства "Нептун". Ее лично "освятил" пастор и по совместительству секретарь Совета национальной безопасности Александр Турчинов.

Ракета предназначается для поражение как надводных, так и наземных целей. Дальность полета составляет не менее 280 км, и как утверждают украинские военные эксперты, "и до Москвы достанет".

Но праздник в Киеве длился не долго. Уже на следующий день украинское КБ "Луч", которое и произвело "Нептуна", обвинили в плагиате. Ведь ракета является почти полной копией российской разработки Х-35Э.


В России тут же заговорили о потенциальной угрозе Крымскому мосту, дескать украинские военные давно уже бредят потопить "несуществующий мост". Однако, по заявлениям самих же оружейных конструкторов "Незалежной", ракета имеет технологически устаревшую головку самонаведения и вряд ли способно точно поражать цели.



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Комментарии 7

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  1. Теренин Сегодня, 11:19
    Украина ударит по России ее же ракетой Про ракеты не знаю, но такое ощущение, что мы Украине поставили много навоза который турчиновы против нас используют воняя при каждом своем "продуманном" заявлении fool
    Теренин
  2. Монархист Сегодня, 12:27
    Вообще-то на Украине была хорошая конструкторская школа и они вполне способны создать качественные образцы вооружения.
    Меня интересует такая деталь: если решили копировать то почему выбрали устаревшую разработку?
    Монархист
    1. Леонид Хар Сегодня, 16:00
      Денег мало вложили. А возможно вложили ноль.
      Леонид Хар
  3. polpot Сегодня, 12:46
    Наблюдение за техническими разработками противника это дело разведки ,противодействие таковым это дело разведки и промышленности , и они этим занимаются , уже надоело читать о великих оружейных успехах пастера Турчинова и его подручных ,рассчитаных на украинских селюков бандеровцев мечтающих о том что они Москву ракетами закидают ,не закидают ,не дадим а для себя могут снимать любые ролики
    polpot
  4. Мур Сегодня, 14:17
    Вот эти самые испытания по сути были бросковыми. Работал стартовый РД.
    Запилить в промышленном масштабе ГСН с радиолокационным наведением ИМХО чуть сложнее, чем делать броневики с трещинами.
    Ну а собрать полукустарную партию для какой-нибудь провокации - это да, в 404 завсегда смогут.
    Мур
    1. ВЕРЕСК Сегодня, 15:28
      Я не так оптиместичен.ГСН они воспроизводить могут. Нет подробностей. Хохлы там чего-то создают. У нас высвечивается-как старьё союза.Как-бы не охмуриться. На опережение надо работать.Не всё мы знаем.
      ВЕРЕСК
  5. Evgeniy667b Сегодня, 16:13
    Если бы Россия заботилась о сохранности своих технологий, а то в продажу гонит все подрд, совершенно не думая куда все это попадет. Интересно, нынешний выпад Эрдогана не отбил еще хотелок на продажу С-400. Когда только эта нынешняя кремлевская кучка свалит?
    Evgeniy667b
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