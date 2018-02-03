Достаточно ли мы толерантны?

Толерантность, в широком понимании этого слова, это уважение и принятие многообразия культур нашего мира и способов проявлений человеческой индивидуальности. Она подразумевает терпимое отношение к различным расам, национальностям, религиям, политическим и иным взглядам, социальному положению и т.д.



Сегодня на Западе россиян считают одними из самых нетолерантных народов. Особенно сильно это проявляется в отношении к личностям с нетрадиционной сексуальной ориентацией.



В отличие от тех же европейцев, русские люди традиционного плохо относят к манерам и правилам, навязываемым извне. Отпор встречают любые попытки коллективного Запада ввести в русскую самобытность какие-то частички "прорывного" уклада общественных ценностей. Русские уверены, что западный образ жизни, в некоторых его проявлениях, может нанести вред российскому обществу.





Однако, в самой России существует и обратная ситуация. Российское общество крайне толерантно относится к попыткам некоторых стран или личностей осквернить их историю, их религиозные или иные ценности.









