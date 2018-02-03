23:08 03 февраля

Достаточно ли мы толерантны?

Толерантность, в широком понимании этого слова, это уважение и принятие многообразия культур нашего мира и способов проявлений человеческой индивидуальности. Она подразумевает терпимое отношение к различным расам, национальностям, религиям, политическим и иным взглядам, социальному положению и т.д.

Сегодня на Западе россиян считают одними из самых нетолерантных народов. Особенно сильно это проявляется в отношении к личностям с нетрадиционной сексуальной ориентацией.

В отличие от тех же европейцев, русские люди традиционного плохо относят к манерам и правилам, навязываемым извне. Отпор встречают любые попытки коллективного Запада ввести в русскую самобытность какие-то частички "прорывного" уклада общественных ценностей. Русские уверены, что западный образ жизни, в некоторых его проявлениях, может нанести вред российскому обществу.


Однако, в самой России существует и обратная ситуация. Российское общество крайне толерантно относится к попыткам некоторых стран или личностей осквернить их историю, их религиозные или иные ценности.



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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 6

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  1. polpot Сегодня, 13:13
    Уже все сказано ,собака лает караван идет
    polpot
  2. Наблюдатель2014 Сегодня, 13:48
    Потомственный кошак придворный.Я тебе напомню как 2014 м гнусявым голосом объяснял почему нельзя было спасать русских бу Украины..А теперь с Невзоровым бодается.Да загрызите хоть друг друга насмерть.Тошнит от вас всех вместе взятых am
    Наблюдатель2014
  3. Василенко Владимир Сегодня, 13:57
    Достаточно ли мы толерантны?
    толерантность это культурный СПИД
    Василенко Владимир
  4. Vard Сегодня, 14:46
    Ох уж эти артисты... сыграл пару ролей и теперь эксперт во всех вопросах от внешней политики до приготовления суши... у нас про таких говорили... много знает... да не проситься...
    Vard
  5. ВЕРЕСК Сегодня, 15:15
    БЕСОГОН.Слишком много пытающихся нас воспитывать и наставлять на путь истинный.Умнейшие речи! А может самому БЕСОГОНУ пора мозги вправить?Слишком многие беспокоятся о жизни нашей.Послать-бы вас на дно Северного Ледовитого.Власть не позволит.Любит она вас,вшей на теле страны.
    ВЕРЕСК
  6. Greenwood Сегодня, 17:47
    Торжество демократических ценностей во всей красе.

    Учись Россия! lol Надо брать всё лучшее у прогрессивного Запада. wassat
    Greenwood
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