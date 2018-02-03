23:08 03 февраля

Украина потеряла половину ВВП из-за санкций Запада против России

Антироссийские санкции США и Евросоюза лишили Украину половины валового внутреннего продукта. С таким заявлением в эфире NewsOne выступил депутат Верховной рады Евгений Мураев.

Украина потеряла половину ВВП из-за санкций Запада против России


По словам парламентария, Россия и Евросоюз потеряли лишь малую долю от своих ВВП. Однако для Украины эти санкции обернулись сокращением показателя наполовину.


Мир необходим для того, чтобы хотя бы вернуть привычные рынки. Эти санкции убивают Российскую Федерацию, убивают Европу, но больше всего они забрали доходов у наших граждан. Мы потеряли половину ВВП. Россия потеряла два процента, Европа меньше одного процента, а мы — половину. Эта санкционная война против кого? Против нас?
— спрашивает Мураев.

Помимо этого, народный депутат выразил сожаление, что в стране закрываются предприятия, а вместо них создаются музеи.

Мы делали самые технологичные ракеты в мире, а теперь по этим заводам будут водить экскурсии
— посетовал Мураев.

Страны Запада в 2014 году ввели против России санкции из-за ситуации на Украине, при этом Украина одной из первых поддержала введение санкций и сама ввела антироссийские санкции. Москва приняла ответные меры и взяла курс на импортзамещение, передает РИА Новости.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 79

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  1. Spartanez300 Сегодня, 13:53
    Украина в этом может винить только себя сделав из друга врага а врага другом , ну вот вам и результат . Первые тянущие руку за санкции против России и теперь говорить о том что санкции им навредили .
    Spartanez300
    1. Rusland Сегодня, 13:59
      Связались с взрослыми дядьками, вот и получают подзатыльники и с запада, и с востока.
      Rusland
      1. Logall Сегодня, 14:06
        Пусть рубят и вторую ногу! Всё равно они нужны лишь для того, чтобы на коленях стоять...
        Logall
        1. Аристарх Людвигович Сегодня, 14:25
          Упадок промышленности на Украине выгоден Западу. Западу конкуренты не нужны.
          Это заметно не только по Украине, но и по Болгарии, Прибалтике, Грузии, Молдавии.
          Аристарх Людвигович
          1. Монос Сегодня, 14:33
            Антироссийские санкции США и Евросоюза лишили Украину половины валового внутреннего продукта.

            Это всего лишь слова политика. Не статистика. Мало ли кто что сказал. Но сам посыл правильный: "Не столь страшна вражда с Россией, как дружба с Вашингтоном и Брюсселем". smile
            Монос
            1. cniza Сегодня, 16:05
              Цифры не столь важны страшна тенденция - у нас под боком грядет катастрофа , которая и нас затронет , как бы мы не отгораживались.
              cniza
              1. Лелёк Сегодня, 18:21
                Цитата: cniza
                Цифры не столь важны страшна тенденция


                hi , Виктор. Нет, цифирь иногда играет огромную роль. Пример? Возьмём "накладенные" США санкции - в части газовых участников по СП-2. Не буду размазывать, читайте сами и делайте выводы, кто теряет, а кто находит и в каких цифрах:
                Лелёк
                1. cniza Сегодня, 20:01
                  Лев! hi , я говорил про скакунов , там уже не имеет значения на сколько , там близится полный коллапс.
                  cniza
            2. ASed Сегодня, 16:08
              Цитата: Монос
              Антироссийские санкции США и Евросоюза лишили Украину половины валового внутреннего продукта.

              Это всего лишь слова политика.


              Думаю его за такие слова переведут в полотеры:)
              ASed
          2. Кент0001 Сегодня, 16:07
            Шумеры-конкуренты западу? Не смешите-шумеры нужны как заноза у России в пятой точке и не более. Я думаю их на западе и за людей-то не считают.
            Кент0001
            1. Pete Mitchell Сегодня, 19:00
              Цитата: Кент0001
              ..думаю их на западе и за людей-то не считают.

              Ошибаетесь уважаемый - за человеков их считают, так привыкли a priore. Но кто они, откуда и где это расположено, как живут - да всем плевать и никому не интересно. Все решают свои проблемы.
              Pete Mitchell
          3. Berkut24 Сегодня, 22:26
            Собственно, украинская промышленность не нужна и России. И тоже как конкурент. Особенно после вложения денег в импортозамещение по украинской продукции. Это обречёнка...
            Berkut24
    2. 210окв Сегодня, 14:01
      Создаются музеи?Хотя я думаю что это очередной бред.Весьма неплохо.У нас обычно на этом месте строятся магазины и рынки..Иногда правда жилье.Но это исключение.
      210окв
      1. dorz Сегодня, 14:10
        Санкции вредят всем кроме Америки. В ЕС убытки $40 млрд. России 60 за год. Это свежие данные европейцев.
        dorz
        1. фа2998 Сегодня, 14:21
          Цитата: dorz
          Санкции вредят всем кроме

          Ну не всем вредят! Вон, Беларусь, резко подняла вылов норвежской семги, креветок, омаров и пр.Увеличила сбор фруктов, овощей- и все в Россию! ВВП растет. laughing hi
          фа2998
          1. Андрей К Сегодня, 14:29
            Цитата: фа2998
            ...Ну не всем вредят! Вон, Беларусь, резко подняла вылов норвежской семги, креветок, омаров и пр.Увеличила сбор фруктов, овощей- и все в Россию! ВВП растет...

            Да если бы не белорусские моря, загнулись бы с голоду. Братья-кормильцы laughing
            "Бацька" плут ещё тот, хваткий laughing
            Андрей К
            1. рюрикович Сегодня, 15:56
              Цитата: Андрей К
              Братья-кормильцы laughing

              Ну да... вот только по рынку сегодни прошелси, а на всех машинах сплошь российская рыба request Куда делась белорусская - ума не приложу what
              Вот и пошёл домой с банкой селёдки российского разлива из п.Гедеоновка Смоленской губернии hi
              Может хватит уже чушь нести? А?
              рюрикович
              1. Андрей К Сегодня, 16:43
                рюрикович
                Может хватит уже чушь нести? А?

                Чушь тихо повизгивала laughing
                Дружище, если Вам что-то не нравится, в силу разных причин, то это не означает, что надо называть всё это, ненравящееся Вам, крамолой...
                Креветки в "Ашане" в 100 метрах от дома, белорусские belay
                Сыр, практически процентов на 40 - белорусский. Ладно бы качеством брали. request
                С удовольствием купил бы местного, переплатил бы, но местных в сети не пускают.
                Сейчас фрукты продают, слава богу российские, липецкие (внучка очень даже уважает), а в прошлом году поставляли из Беларуси.
                Нет, я ничего против не имею - союзники, соплеменники, братья...
                Меня всё устраивает. Кроме одного - вещи надо называть своими именами, а не пытаться нажиться любой ценой. Яблоки и груши "белорусские", были до боли похожи на польские. Что впоследствии и подтвердилось. Шумиха была несусветная. Не критично, но негатив остался... feel
                Вы наверное согласитесь, что и Вашим местным барыгам, за такие вещи, по загребущим ручищам надавать надо... hi
                P.S. В срочную, в роте был Ваня Шекета, из под Минска откуда-то. Ему дедушка прислал посылку с как-то хитро-мудро приготовленной щукой. Я никогда ни до, ни после такой не ел. Высушенная как-то интересно. Кусочек откусываешь, а во рту он рассыпается как мука. Вкуснотища!!! good
                Вот это я понимаю - белорусская рыба good
                Андрей К
                1. рюрикович Сегодня, 17:03
                  Ну всё, разошлись - мы едим ваше, вы едите наше smile hi
                  Цитата: Андрей К
                  Ладно бы качеством брали.

                  Да ладно! У меня в городе стоит мощнейший молочный комбинат. И делает он сыры по итальянской технологии. Качество может быть и чуточку хуже из-за возможно самого молока(всяк в Италии климат другой и коровы дают другое молоко lol ),но я думаю, репутацией бизнес дорожит и гумно гнать не будет
                  www.turovmilk.by
                  Там в наградах Диплом с российской выставки "Знак качества" wink
                  рюрикович
                  1. Андрей К Сегодня, 17:17
                    рюрикович
                    Ну всё, разошлись - мы едим ваше, вы едите наше smile hi

                    На том и порешали yes hi
                    ...И делает он сыры по итальянской технологии...
                    ...Там в наградах Диплом с российской выставки "Знак качества"... wink

                    Я подозревал, что Вы хорошие свои сыры, с нашими "Знаками качества" себе. А нам польскую каку laughing
                    Я не хаю продукты Беларуси. Только хотелось бы приобретать именно Ваши продукты, честные, а не легализованную химию из хейропы yes
                    С уважением hi
                    Андрей К
                    1. рюрикович Сегодня, 17:25
                      Цитата: Андрей К
                      Я подозревал, что Вы хорошие свои сыры, с нашими "Знаками качества" себе.

                      Вот именно, что в основном в Россию,страны СНГ, арабам поставляют. На всей стране хватит и десятой части от производимого, тем более,что товар специфический,ресторанный request

                      Я сам польские яблоки не перевариваю no
                      Цитата: Андрей К
                      А нам польскую каку laughing
                      рюрикович
                      1. dr.star75 Сегодня, 17:55
                        По поводу "белорусских креветок"- продукт считается той страны, где был упакован. А вот качество тушенки упало ниже плинтуса. Вы конечно за это не отвечаете, но если будет возможность, озвучте наше мнение.
                        dr.star75
                2. Комментарий был удален.
                3. Комментарий был удален.
                4. Комментарий был удален.
                5. неглавный Сегодня, 22:18
                  Цитата: Андрей К

                  1
                  Андрей К Сегодня, 16:43 ↑
                  рюрикович
                  Может хватит уже чушь нести? А?

                  Чушь тихо повизгивала laughing
                  Дружище, если Вам что-то не нравится, в силу разных причин, то это не означает, что надо называть всё это, ненравящееся Вам, крамолой...
                  Креветки в "Ашане" в 100 метрах от дома, белорусские belay
                  Сыр, практически процентов на 40 - белорусский. Ладно бы качеством брали. request
                  С удовольствием купил бы местного, переплатил бы, но местных в сети не пускают.
                  Сейчас фрукты продают, слава богу российские, липецкие (внучка очень даже уважает), а в прошлом году поставляли из Беларуси.
                  Нет, я ничего против не имею - союзники, соплеменники, братья...
                  Меня всё устраивает. Кроме одного - вещи надо называть своими именами, а не пытаться нажиться любой ценой. Яблоки и груши "белорусские", были до боли похожи на польские. Что впоследствии и подтвердилось. Шумиха была несусветная. Не критично, но негатив остался... feel
                  Вы наверное согласитесь, что и Вашим местным барыгам, за такие вещи, по загребущим ручищам надавать надо... hi
                  P.S. В срочную, в роте был Ваня Шекета, из под Минска откуда-то. Ему дедушка прислал посылку с как-то хитро-мудро приготовленной щукой. Я никогда ни до, ни после такой не ел. Высушенная как-то интересно. Кусочек откусываешь, а во рту он рассыпается как мука. Вкуснотища!!! good
                  Вот это я понимаю - белорусская рыба good

                  Эта рыба сушится в печи! Как эрзац в духовке. И действительно нигде не встречал такого способа сушки рыбы! Только в Белоруссии, где его и узнал.
                  неглавный
          2. 210окв Сегодня, 15:45
            Раз сами это не можем,будут делать другие.Мы же живём на большом базаре а не в социализме..
            Цитата: фа2998
            Цитата: dorz
            Санкции вредят всем кроме

            Ну не всем вредят! Вон, Беларусь, резко подняла вылов норвежской семги, креветок, омаров и пр.Увеличила сбор фруктов, овощей- и все в Россию! ВВП растет. laughing hi
            210окв
        2. Кент0001 Сегодня, 16:08
          Они себе цифры занизили. Нам завысили. Примерно получается фифти-фифти.
          Кент0001
    3. МИХАН Сегодня, 14:02
      Украина , уже не существует..Все это уже знают в мире.!
      Вот Киев, это как Севастополь для русской души..Опошлили его и изгадили , шабаш там устроили нацисты западные и "товарищи из одной страны тоже искусственной"
      Ну ничего , нам не впервой зачищать все это.. negative
      МИХАН
      1. karish Сегодня, 14:13
        Цитата: МИХАН
        Украина , уже не существует..Все это уже знают в мире.!

        Виталий , как же так ?
        А я билеты купил , в апреле лечу.
        Цитата: МИХАН
        Вот Киев, это как Севастополь для русской души..Опошлили его и изгадили , шабаш там устроили нацисты западные и "товарищи из одной страны тоже искусственной"

        wink wink
        Цитата: МИХАН
        Ну ничего , нам не впервой зачищать все это.

        Защитник lol
        karish
    4. Андрей К Сегодня, 14:04
      ...Украина потеряла половину ВВП из-за санкций Запада против России...

      Так не бывает, чтоб и рыбку съесть и в шоколаде быть...
      Захотелось в содержантки майданутой, так и нечего стонать. Поматрасят и выкинут...
      ...при этом Украина одной из первых поддержала введение санкций и сама ввела антироссийские санкции...

      Вот это вообще, шедевр майдаунизма. Показать хейропейцам, что они на острие борьбы с империей. В итоге, это острие у них в...
      Андрей К
      1. БрОВР Сегодня, 14:10
        ВВП упал-ВВП виноват!!! laughing laughing laughing
        БрОВР
    5. Spartanez300 Сегодня, 14:17
      Евгений Мураев самый здравомыслящий политик в Украине , вот кто должен быть там президентом .
      Spartanez300
    6. krops777 Сегодня, 17:40
      Помимо этого, народный депутат выразил сожаление, что в стране закрываются предприятия, а вместо них создаются музеи.


      И это правильно, такими темпами Украина будет скоро напоминать один большой экспонат. laughing
      krops777
  2. Наблюдатель2014 Сегодня, 13:53
    Евгений Мураев - умный человек. Ехал бы ты оттуда.
    Наблюдатель2014
    1. Сепар ДНР Сегодня, 13:57
      Цитата: Наблюдатель2014
      Евгений Мураев - умный человек. Ехал бы ты от-туда.

      Так и я не совсем,вроде fool , позовите, я к вам приеду в Сочи wink

      Пусть сидит там,и до конца несёт свой крест.

      PS: Между прочим не плохой такой "крест" депутата ВРУ. С зарплатой ой-ё-ёй,льготами и охраной.
      Так что у него всё нормально. Пропетляет. Кому война а кому...
      Сепар ДНР
      1. Наблюдатель2014 Сегодня, 14:07
        Сепар ДНР hi
        Так и я не совсем,вроде fool , позовите, я к вам приеду в Сочи
        А что вас звать ? Берите и едъте.Людей полно у нас из ЛДНР. И работаю со многими. И ветеранов ополченцев знаю многих.Работаем вместе.Паспорт ДНР ещё по лету первый раз воочию увидел.А то что бьёмся за вас и за нас с "ветряными мельницами"за всех вместе взятых так то и так всем понятно :И уж поверьте, не только у меня язык не повернётся вас гастарбайтером назвать. hi
        Наблюдатель2014
        1. Сепар ДНР Сегодня, 14:13
          Цитата: Наблюдатель2014
          А что вас звать ? Берите и едъте.

          Бросить начатое,и к тёплому морю ягодицы греть ? Не-е-е no ...
          Есть у нас ещё дома дела... soldier
          Сепар ДНР
          1. Наблюдатель2014 Сегодня, 14:20
            Сепар ДНР
            Бросить начатое,и к тёплому морю ягодицы греть ? Не-е-е
            Не такое оно и "тёплое". laughing
            Есть у нас ещё дома дела..
            Это пока здоровья хватает.Морального и физического.А крепкий , надёжный тыл . Должен быть всегда. Без поддержки только в фильмах воюют.
            Наблюдатель2014
      2. LiSiCyn Сегодня, 14:12
        Здраствуйте Сергей!!! hi Увал, я так понимаю ? Что то , по последним Вашим комм-ям, все грустней становиться.. Я про БК.. Да и вообще... Михана, Вы красиво "у ели" laughing Берегите себя!!!
        LiSiCyn
        1. Сепар ДНР Сегодня, 14:22
          Цитата: LiSiCyn
          Здраствуйте Сергей!!! Увал, я так понимаю ? Что то , по последним Вашим комм-ям, все грустней становиться..

          Приветствую yes ! Увал,он, родимый...
          А о грусти ...

          Сепар ДНР
        2. Наблюдатель2014 Сегодня, 14:27
          LiSiCyn
          .................. Берегите себя!!!
          О !Это только кажется что всё легко даётся.За 4 года на интернет войне чего только не было. feel И угрозы.И тд..Здесь главное морально выдержать.А физически.Да идут все лесом.Люди простые вон в Донбассе 4 года назад на Голгофу пошли.А тут.?! Мы теряем только свои "цепи".
          Наблюдатель2014
          1. LiSiCyn Сегодня, 14:48
            Вчера, в Киеве , на месте храма Св. Георгия Победоносца, разрушенного в 34-ом , Сов. властью... Нацики уничтожили Поклонный крест... Еще, когда Фемен, спилили бензопилой Крест на Поклонной горе, я понял, что Бог отвернулся от укроины , и такой страны больше не будет... Это было, вроде в 13-ом..? Они, все дальше усугубляют ситуацию... Может, нашим ВКС, взять на себя роль "Небесного Огня"..? Так сказать, исполнить Волю Божью.. soldier
            LiSiCyn
            1. Наблюдатель2014 Сегодня, 14:52
              LiSiCyn
              Может, нашим ВКС, взять на себя роль "Небесного Огня"..? Так сказать, исполнить Волю Божью..
              Управляющий пока нашими ВКС только по телевизору усиленно молится.И брать на себя Волю Божью не желает.
              Наблюдатель2014
              1. LiSiCyn Сегодня, 15:13
                Ох... Жду , я , олимпийские игры.. Есть, у меня мысль одна навязчивая... winked Да и Владыка Ситх, ее подтвердил (намекнул)... По срокам, сходится. wink Если интерессно , гляньте мои коменты...
                LiSiCyn
              2. LiSiCyn Сегодня, 15:20
                Цитата: Наблюдатель2014
                усиленно молится.

                Может "знак" ждал? Да и причистится перед битвой надо... wink
                LiSiCyn
  3. Сепар ДНР Сегодня, 13:54
    Украина потеряла половину ВВП из-за санкций Запада против России

    Мир глобален. Хочется этого кому-то или нет.
    Всё взаимосвязано.
    Сепар ДНР
  4. Incvizitor Сегодня, 14:01
    Мир необходим для того, чтобы хотя бы вернуть привычные рынки. Эти санкции убивают Российскую Федерацию, убивают Европу, но больше всего они забрали доходов у наших граждан.

    Капля никотина убивает лошадь, а хомячка разрывает на части lol
    закрываются предприятия, а вместо них создаются музеи.

    Музеи бабы? Им самое то.
    Incvizitor
    1. Метан Сегодня, 14:08
      Потеряла из-за санкций Запада? Ну вот пускай с Запада и стребует компенсацию за потери wassat
      Метан
  5. Не либероид Русский Сегодня, 14:03
    ишь ты рынки привычные захотел он вернуть... поздно уже, сладко место пусто не бывает
    Не либероид Русский
  6. Siegen Сегодня, 14:03
    В 2017 году Киев увеличил экспорт шмелей на 23,5 тонны, сообщает издание «Украинские новости».
    В 2017 году в период с января по сентябрь из страны было вывезено 73 тонны шмелей.
    Это на 48%, больше, чем за аналогичный период в 2016 году.
    Средняя стоимость килограмма шмелей составила 4,2 доллара.
    При этом импорт шмелей, которых аграрии используют для естественного опыления сельхозкультур,
    сократился на один процент и составил 10,1 тонн.
    Средняя стоимость ввозимых шмелей достигает 40,6 доллара за килограмм.
    А где же навар? fool
    Siegen
    1. Голован Джек Сегодня, 14:07
      Цитата: Siegen
      ... экспорт шмелей... импорт шмелей...

      belay
      Каких, блин, "шмелей"?!
      Это стеб такой, или правда жизни? what
      Голован Джек
      1. Сепар ДНР Сегодня, 14:15
        Цитата: Голован Джек
        Каких, блин, "шмелей"?!
        Это стеб такой, или правда жизни?

        Её изнанка.
        Сепар ДНР
      2. влад66 Сегодня, 14:26
        Цитата: Голован Джек
        Это стеб такой, или правда жизни?

        Таки да правда.Хотя не знаю,то ли ржать,то ли плакать. what
        За январь-сентябрь 2017 года Украина увеличила экспорт шмелей на 48%, или на 23,5 тонны до 73 тонн по сравнению с аналогичным периодом 2016 года, передает корреспондент «ПолитНавигатора».Об этом сообщила эксперт аграрных рынков ассоциации «Украинский клуб аграрного бизнеса» Дарья Гриценко.В денежном выражении экспорт за указанный период был увеличен на 54% до 307,3 тыс. долларов.«Экспорт шмелей за январь-сентябрь 2017 года составил 73 тонны или 307,3 тыс. долларов. По сравнению с январем-сентябрем 2016 года в 2017 экспорт увеличился на 107,5 тыс. долларов (54%) или на 23,5 тонн (48%). Средняя стоимость 1 кг шмелей составляет 4,2 доллара», — сказала она.При этом импорт шмелей за данный отчетный период сократился на 1% до 410,4 тыс. долларов (10,1 тонны) при средней стоимости 1 кг шмелей 40,6 доллара.Гриценко отмечает, что 75% поставок шмелей приходится на Европу, в частности Польшу, и 25% — на страны СНГ, в том числе Россию.Кроме того, Госпродпотребслужба и Федеральное агентство безопасности пищевой цепочки Бельгии согласовали форму международного ветеринарного сертификата на экспорт шмелей из Бельгии в Украину.Шмели используются аграриями для естественного опыления сельхозкультур.

        http://www.politnavigator.net/ukraina-nachala-zar
        abatyvat-na-ehksporte-mokhnatykh-shmelejj-v-es.ht
        ml
        drinks hi
        влад66
        1. Голован Джек Сегодня, 14:29
          Цитата: влад66
          не знаю,то ли ржать,то ли плакать

          Блин, я вот тоже...
          Шмелей... тоннами... это же биологическое оружие, практически belay
          Предлагаю запустить в Раду, например, полтонны шмелей wassat
          Голован Джек
          1. влад66 Сегодня, 14:36
            Цитата: Голован Джек
            Предлагаю запустить в Раду, например, полтонны шмелей wassat

            Коллега вы сама доброта. good laughing drinks
            влад66
          2. Сепар ДНР Сегодня, 17:03
            Цитата: Голован Джек
            Предлагаю запустить в Раду, например, полтонны шмелей

            РПО-А "Шмель",масса-12кг. Пол-тонны таких,на Раду,вполне хватит yes

            Сепар ДНР
    2. Сепар ДНР Сегодня, 14:08
      Цитата: Siegen
      В 2017 году Киев увеличил экспорт шмелей на 23,5 тонны, сообщает издание «Украинские новости».

      Китайцы воробьёв закупали... А эти шмелей будут.

      Мультик О Великом Равновесии. Полезен к просмотру,и не только укропам.
      Сепар ДНР
      1. Антарес Сегодня, 15:58
        Цитата: Сепар ДНР
        Китайцы воробьёв закупали... А эти шмелей будут.

        тут хоть кто то правильно понял мысль, что Украина отправила на экспорт больше шмелей(то есть заработала, а не потратила) Там дело в пчеловодстве
        Отрасль показала абсолютный рекорд по меду. Украина за 2017 год заработала 87 млн долларов за счет пчеловодства.
        Антарес
        1. Siegen Сегодня, 16:16
          Украина за 2017 год заработала 87 млн долларов

          Я не совсем понял мысль.
          Украина экспортировала (продала) 73 тонны по 4,2 доллара за килограмм
          и заработала 3066000 долларов.
          А импортировала (купила ) 10,1 тонны по 40,6 долларов за килограмм
          и потратила 4100600 долларов.
          Потратила больше чем заработала на шмелях.
          Где же выгода?

          Речь идёт об этой сделке, а не обо всём пчеловодстве и мёде. wassat
          Siegen
        2. Сепар ДНР Сегодня, 17:09
          Цитата: Антарес
          тут хоть кто то правильно понял...Отрасль показала абсолютный рекорд по меду. Украина за 2017 год заработала 87 млн долларов за счет пчеловодства.

          87 000 000 $ на всю у погрязшую в таких фекалиях,что в здравом уме никакого мёда не захочется...

          А вы : ПЕРЕМОГА !!! Уря-а-а-а !! Бджоли врятували Украiну !

          По ходу,фундамент такого прорыва был заложен Великим Пчеловодом Ющенко ещё на майдане 2004го yes
          Сепар ДНР
  7. anjey Сегодня, 14:04
    пилите хлопци сук,пилите,вы ж на нем дупою сидите....
    anjey
  8. Горный стрелок Сегодня, 14:10
    Ну а что они хотели? За нацизм придётся платить. И это - только начало...
    Горный стрелок
  9. КВУ-НСвД Сегодня, 14:12
    Проблески в сумерках разума или попытка подготовки предчувствуемого будущего переобувания в воздухе ?
    КВУ-НСвД
  10. APASUS Сегодня, 14:14
    Помниться мы тоже верили в эти сказки при Горбачеве - Ельцине ,стоит только согласиться с Западом и делать ничего не надо! Порезали танковые заводы,станкостроение,электронику,порезали авиастроительные комплексы ,а тем временем Запад под миротворческие речи тихо занял наши места на рынке! Никто не думал меняться,а слова - это только слова!
    APASUS
  11. viktor. Сегодня, 14:21
    Не знаю для кого как но для меня их санкции это МЁД good drinks
    viktor.
  12. razved Сегодня, 14:39
    Иллюстрация поговорки про дерущихся господ и чубы холопов.
    razved
  13. morpogr Сегодня, 15:07
    Некоторые на Украине которые при власти неплохо заработали и продолжают зарабатывать. А страна и народ это расходники .
    morpogr
  14. Altona Сегодня, 15:11
    Я лично санкций так и не увидел. В магазинах товары народного потребления из Франции и Германии,других западных стран наличествуют-продукты, вина и алкоголь, всякого рода ширпотреб. Это в общем-то и немудрено, потому что наш ритейл принадлежит Западной Европе- Пятерочка, Spar(Голландия), Metro Cash & Carry(Германия). В общем, захотите санкционировать насильно все равно не получится. Эти санкции- незаконные торговые ограничения. Украину обязали разорвать экономические отношения с Россией, а взамен ничего не дали, то есть оставили незалежнюю между торговыми ограничениями Запада (140 тысяч тонн меда, и еще какую-то мелочь) и разрывом торговли с Россией-своим соседом с обширной границей и родственными связями. Так и хочется спросить словами Гоголя:"Что, сынку, помогли тебе твои ляхи?" Но свидомые готовы биться об асфальт, чтобы задружиться с США. Кстати, как и наша элита, готовая порвать штаны и стереть свои губы в поцелуях Запада. Да что говорить? Сам Путин удивился, что мы самолеты можем делать, увидев новый Ту-160. Он был уверен, что русские кроме галош ничего не могут.
    Altona
  15. Alex-a832 Сегодня, 15:37
    Если доходяга решил поучаствовать в драке двух профессиональных бойцов на чьей-то стороне, то отгребёт по-случайности от обоих. И потеря в этом случае только 50% здоровья - неплохой результат. Доходяге (Украине) ещё повезло.
    Alex-a832
    1. kit88 Сегодня, 20:34
      Еще не вечер
      kit88
  16. Волька Сегодня, 17:02
    а хохлов никто за руку не тянул, сами, все сами сотворили своим великим укроумом и своими ручками...
    Волька
  17. Bossota Сегодня, 18:19
    Цитата: Андрей К
    как-то хитро-мудро приготовленной щукой. Я никогда ни до, ни после такой не ел. Высушенная как-то интересно

    Вероятно, это сушёная в печи с травами рыба. Ел такую на Черниговщине, очень вкусно.
    Bossota
  18. Bosch Сегодня, 18:45
    Дуркаина сама себя загнала на помойку.
    Bosch
  19. рюрикович Сегодня, 19:04
    dr.star75,
    Цитата: dr.star75
    По поводу "белорусских креветок"- продукт считается той страны, где был упакован

    Верно. Пример тому белорусско-российская компания "Санта-Бремор". Офис в Бресте,основные мощности в России. Вот вам и белорусские море-продукты .... Сам часто на закусочку беру селёдочку-филе от "Санта-Бремор" yes Вот только откуда столько негатива о "креветках из Беларуси"? request
    Цитата: dr.star75
    А вот качество тушенки упало ниже плинтуса. Вы конечно за это не отвечаете, но если будет возможность, озвучте наше мнение.

    Ок. всегда внимательно читайте то, что написано на упаковке! У нас фактически советские Госты ещё не отменяли. Теперь скажу то, с чем сам столкнулся. Бывает, по работе приходится в магазинах брать "перекусы" на обед. Так вот несколько раз брал разные типы тушенок. НО! Есть натуральная тушеная говядина(свинина), а есть разного рода более дешёвые ,но тоже тушёные вариации с разными процентными соотношения мяса и жира и всевозможными добавками. Но дешевле. И действительно.некоторые виды есть невозможно по сравнению с тушенкой. Но (для себя в нашей местности) я беру именно говядину(свинину) тушеную Калинковичского мясокомбината в желе. Дороже,но это именно тушенка,практически индентична советской.
    Потому мораль. Сейчас никто никого не заставляет кушать что-то одно. Предприятия выпускают как качественные ,но более дорогие наименования, так и более дешёвые,но фактически смеси подобия мяса с приправами и жирами.Ирония в том, что выбирает потребитель. а он может руководствоваться своими пристрастиями. request
    Потому и получается, что не прочитав состав можно из-за страны-производителя попасть впросак и сделать негативные выводы. Внимательно читайте то, что написано. yes Тушенка у нас,поверьте, на уровне. good Это лично моё мнение, основанное на моих вкусовых экспериментах hi
    ПС Не "тушенка", а именно "говядина(или свинина) тушёная" - вот так звучит мясо в желе по советским рецептам. а "тушенка" и похожие вариации - это более жирные субпродукты с меньшим содержанием мяса yes hi
    рюрикович
    1. onix757 Сегодня, 19:25
      Верно. Пример тому белорусско-российская компания "Санта-Бремор". Офис в Бресте,основные мощности в России. Вот вам и белорусские море-продукты .... Сам часто на закусочку беру селёдочку-филе от "Санта-Бремор" yes Вот только откуда столько негатива о "креветках из Беларуси"?

      Видимо тут многие форумчане не хотят воспринимать действительность. А действительность такова, что заказчики сидят в РФ и используют пробелы в законодательстве РФ для ввоза санкционных продуктов.
      onix757
      1. рюрикович Сегодня, 19:48
        Цитата: onix757
        . А действительность такова, что заказчики сидят в РФ и используют пробелы в законодательстве РФ для ввоза санкционных продуктов.

        Так и я о том же!!! Читал как-то недавно данные местных органов о том, что львиная доля "экспортёров Беларуси" составляют криминальные структуры ,состоящие процентов на 90 из россиян. what
        рюрикович
        1. onix757 Сегодня, 19:54
          Да не заморачивайтесь) В РФ об этом знают на высоком уровне,ситуация устраивает, а стало быть Беларуси нужно просто извлекать выгоду из ситуации
          onix757
          1. рюрикович Сегодня, 20:08
            Цитата: onix757
            Да не заморачивайтесь)

            Дык я и не парюсь laughing Просто за державу обидно... Как за нашу , так и за вашу...А в общем "за всехнюю".... winked
            рюрикович
  20. behemot Сегодня, 19:27
    реально плевать что там вна Украине. Нам бы со своими проблемами разобраться. Чем мы с ними торгуем? Если экспорт от нас, да ради Бога, импорт от них? А что они могут предложить?
    behemot
  21. Феликс Сегодня, 20:58
    Если коротко, то суть украинской внешней политики - "Назло мамке отморожу уши" Ну и результат соответствующий.
    Феликс
  22. pafegosoff Сегодня, 22:37
    Мураев, кажется, не первый раз на NewsOne светится.
    Но кому нужна его правда? Нацикам-правосекам? Олигархам? Чиновникам? Большинству жителей? Хозяевам Украины на Западе? Инопланетянам?
    Да никому!
    pafegosoff
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