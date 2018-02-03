...Украина потеряла половину ВВП из-за санкций Запада против России...

Мир необходим для того, чтобы хотя бы вернуть привычные рынки. Эти санкции убивают Российскую Федерацию, убивают Европу, но больше всего они забрали доходов у наших граждан. Мы потеряли половину ВВП. Россия потеряла два процента, Европа меньше одного процента, а мы — половину. Эта санкционная война против кого? Против нас?

Мы делали самые технологичные ракеты в мире, а теперь по этим заводам будут водить экскурсии