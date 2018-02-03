23:07 03 февраля

В Госдуме прокомментировали новую ядерную доктрину США

В российских руководящих документах не предусматривается возможность превентивного ядерного удара, заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов, комментируя новую ядерную доктрину США.

В Госдуме прокомментировали новую ядерную доктрину США


В этом документе говорится, что Москва угрожает первой применить "ограниченный ядерный удар", поэтому США в случае российской агрессии готовы обеспечить "неприемлемо высокую цену издержек".


Это перевод с больной головы на здоровую. Месяц назад американские военные вошли с предложением в сенат о разрешении первыми наносить превентивный ядерный удар. У нас никогда не было и нет в руководящих документах такой возможности
— сказал Шаманов.

Парламентарий подчеркнул, что объявленная США стратегия станет "прямым путем к нагнетанию обстановки и конфронтации".

В новой американской ядерной доктрине большое внимание уделяется развитию российских ядерных сил, а среди других потенциальных угроз называются КНДР, Иран и Китай. Кроме того, американская сторона оставляет за собой право отвечать ядерным ударом не только на ядерную атаку себя и своих союзников, но и на неядерную атаку «в исключительных обстоятельствах».

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 52

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  1. БрОВР Сегодня, 16:05
    В думе этой,из спортсменов и шоуменов состоящей,озаботились бы лучше законами,жизнь нашу облегчающими... am
    БрОВР
    1. МИХАН Сегодня, 16:12
      Русские уже давно знают эту доктрину.. soldier Потери большие у нас , но мы не сдаемся в России!
      Медведь русский уже вышел из берлоги и жирок набирает глухо рыча и озираясь ..
      И не дай Бог , если он рассвирепеет и начнет все крушить господа ..Мочить начнем всех без разбору , как в 1917 г. "элиту " в первую очередь.. negative
      МИХАН
      1. БрОВР Сегодня, 16:17
        Виталь............Прими успокоительного..................Я боюсь за тебя..........
        БрОВР
      2. zhekazs Сегодня, 16:25
        Медведь, у Вас, какой-то кровожадный получается laughing
        Медведь должным быть большим добрым и справедливым, а всякие шакалы его и так боятся, что мы и видим по визгам из-за моря-окияна.
        zhekazs
        1. Аристарх Людвигович Сегодня, 16:29
          Цитата: zhekazs
          Медведь должным быть большим добрым

          Русские настолько суровы, что медведи вынуждены помогать им по хозяйству..
          Аристарх Людвигович
        2. Svarog Сегодня, 16:39
          Цитата: zhekazs
          Медведь, у Вас, какой-то кровожадный получается

          Это потому, что миша голодный))
          Svarog
        3. Piramidon Сегодня, 17:35
          Цитата: zhekazs
          Медведь, у Вас, какой-то кровожадный получается

          Станешь тут кровожадным, если к тебе в берлогу всякие недoyмки каждый день камни бросают.
          Piramidon
      3. Hoc vince Сегодня, 16:34
        История учит, что запад вполне себе огребал и без всякого ядерного оружия...
        Hoc vince
      4. влад66 Сегодня, 16:36
        Цитата: МИХАН
        .Мочить начнем всех без разбору , как в 1917 г. "элиту " в первую очередь.. negative

        Дык ты определись хоть кого мочить то будешь
        Цитата: МИХАН
        как в 1917 г. "элиту

        Киев брать,бармалеев мочить,гейропу штурмом брать или Вашингтон. request Определись хоть,так никаких медведей не хватит. laughing
        влад66
        1. Svarog Сегодня, 16:41
          Цитата: влад66
          Дык ты определись хоть кого мочить то будешь

          он же сказал всех без разбору.. Но элиту в первую очередь))
          Svarog
          1. влад66 Сегодня, 16:43
            Цитата: Svarog
            Цитата: влад66
            Дык ты определись хоть кого мочить то будешь

            он же сказал всех без разбору.. Но элиту в первую очередь))

            Ну пусть ....попробует laughing laughing
            влад66
      5. Svarog Сегодня, 16:39
        Цитата: МИХАН
        Медведь русский уже вышел из берлоги и жирок набирает глухо рыча и озираясь ..

        ахах, рыча и озираясь.. да только жирка уже нет..
        Svarog
        1. влад66 Сегодня, 16:46
          Цитата: Svarog
          рыча и озираясь.. да только жирка уже нет..

          Кстати не нагуляет если жирок мишка летом,то зимой может из него и шатун получится.И вот тогда
          всех без разбору.
          влад66
    2. 210окв Сегодня, 16:23
      Был Шаманов отличным военным.Боевой офицер.Какого ляда надо ещё и в политике?Славы?Денег?Да и то и то у него есть.Что то они быстро все "спускаются"как только окунуться в это гуано..
      Цитата: БрОВР
      В думе этой,из спортсменов и шоуменов состоящей,озаботились бы лучше законами,жизнь нашу облегчающими... am
      210окв
      1. БрОВР Сегодня, 16:24
        Видать тепло там,Димитрий,раз лезут туда,аки мухи ... wink
        БрОВР
        1. 210окв Сегодня, 16:44
          Тепло там где тебя любят и уважают.В семье например.А там на него смотрят как на "дойную корову",на лицо которое должно что то сделать,что то решить,кому-то что то дать.А насчёт "теплого"места Вы правы.[i][/i]
          Цитата: БрОВР
          Видать тепло там,Димитрий,раз лезут туда,аки мухи ... wink
          210окв
    3. сибиралт Сегодня, 17:50
      Лучше бы в Госдуме прокомментировали обоснованность расходов на своё содержание. Не то народ каждый день ждет, за что она еще его штрафовать придумает. belay
      сибиралт
  2. ul_vitalii Сегодня, 16:05
    У нас не предусмотрен превентивный ядерный удар, значит будем терпеть и уговорами уговаривать.
    ul_vitalii
    1. dvina71 Сегодня, 16:23
      Цитата: ul_vitalii
      У нас не предусмотрен превентивный ядерный удар, значит будем терпеть и уговорами уговаривать.

      Нет...внимательно читаем Военную Доктрину РФ..и не кидаем говно на вентилятор..
      Согласно новой редакции военной доктрины, РФ оставляет за собой право применить ядерное оружие в ответ на применение против нее и (или) ее союзников ядерного и других видов оружия массового поражения, а также в случае агрессии против РФ с применением обычного оружия, когда под угрозу поставлено само существование государства.
      dvina71
      1. ul_vitalii Сегодня, 16:31
        С говном аккуратнее, не надо путать превентивный удар, с ответным, честь имею. hi
        ul_vitalii
        1. dvina71 Сегодня, 16:42
          Цитата: ul_vitalii
          С говном аккуратнее, не надо путать превентивный удар, с ответным, честь имею.

          Ответный следует на превентивный.. все очень просто,вы своим первым постом все усложняете.
          dvina71
      2. Svarog Сегодня, 16:44
        Цитата: dvina71
        Цитата: ul_vitalii
        У нас не предусмотрен превентивный ядерный удар, значит будем терпеть и уговорами уговаривать.

        Нет...внимательно читаем Военную Доктрину РФ..и не кидаем говно на вентилятор..
        Согласно новой редакции военной доктрины, РФ оставляет за собой право применить ядерное оружие в ответ на применение против нее и (или) ее союзников ядерного и других видов оружия массового поражения, а также в случае агрессии против РФ с применением обычного оружия, когда под угрозу поставлено само существование государства.

        Ну внимательно прочитал.. Мы только отвечаем, если коротко про суть.. А почему нам не написать, что готовы применить, тогда, когда посчитаем нужным? Это мне тоже не понятно..
        Svarog
        1. dvina71 Сегодня, 16:51
          Цитата: Svarog
          А почему нам не написать, что готовы применить, тогда, когда посчитаем нужным?

          Что значит "когда посчитаем нужным"? Военное дело это как аптека.. ошибся на миллиграм ..уже не лекартво ,а яд или скальпель ушел чуть в сторону и разрезал кровеносный сосуд.. Военный ответ может быть только на конкретные угрозы. В доктрине все описано. То что предлагаете вы..свойственно нервным барышням.
          dvina71
          1. Svarog Сегодня, 17:01
            [quote=dvina71][quote=Svarog]А почему нам не написать, что готовы применить, тогда, когда посчитаем нужным?[/quote]
            Что значит "когда посчитаем нужным"? Военное дело это как аптека.. ошибся на миллиграм ..уже не лекартво ,а яд или скальпель ушел чуть в сторону и разрезал кровеносный сосуд.. Военный ответ может быть только на конкретные угрозы.
            Ну НАТО сейчас активно наращивает группировку вдоль наших границ- это ли не угроза?
            [quote=dvina71] То что предлагаете вы..свойственно нервным барышням.[/quote]
            История ни чему не учит? Тот кто нападает первый имеет существенное преимущество в войне. И мы уже это проходили в 41. Вы предлагаете опять подождать, когда они начнут. Ок. Но разница в том, что когда они начнут, больше половины страны уже не будет. ЯО - штука серьезная. И не вижу причин, по которым мы не имеем права начать первые в случае опасности, ну и соответственно об этом прямо объявить.. И что мы потеряем? Пусть боятся, умнее будут..
            Svarog
            1. dvina71 Сегодня, 17:04
              Цитата: Svarog
              Вы предлагаете опять подождать, когда они начнут. Ок. Но разница в том, что когда они начнут, больше половины страны уже не будет. ЯО - штука серьезная.

              Еще раз для вас..
              а также в случае агрессии против РФ с применением обычного оружия, когда под угрозу поставлено само существование государства.

              Все предельно ясно.
              dvina71
              1. Svarog Сегодня, 17:06
                Цитата: dvina71
                а также в случае агрессии против РФ с применением обычного оружия, когда под угрозу поставлено само существование государства.
                Все предельно ясно.

                )) Еще раз, все понятно, действуем от обороны.. А почему? Вот это и не понятно)) Можно и упредить..
                Svarog
                1. dvina71 Сегодня, 17:13
                  Цитата: Svarog
                  Еще раз, все понятно, действуем от обороны.. А почему? Вот это и не понятно)) Можно и упредить..

                  Че серьезно? А как же - Россия войну не начинает,она ее заканчивает?
                  dvina71
                  1. Svarog Сегодня, 17:28
                    Цитата: dvina71
                    Цитата: Svarog
                    Еще раз, все понятно, действуем от обороны.. А почему? Вот это и не понятно)) Можно и упредить..

                    Че серьезно? А как же - Россия войну не начинает,она ее заканчивает?

                    Я понимаю, для вас не просто ответить на этот вопрос, потому что по ТВ об этом не рассказывают. Лозунги хорошо и правильно, что мы всегда заканчивали войны. Но вы должны понимать, что тех воин уже не будет. Сейчас ЯО есть и подлетное время от Польши, если я не ошибаюсь, до Москвы 8 мин.
                    Svarog
                    1. dvina71 Сегодня, 17:37
                      Цитата: Svarog
                      Сейчас ЯО есть и подлетное время от Польши, если я не ошибаюсь, до Москвы 8 мин

                      ВЫ реально считает,что возможный глобальный удар по России можно провести незаметно? И в чем смысл удара несколькими КР с ябг..? Позлить?
                      dvina71
                      1. Svarog Сегодня, 17:42
                        Цитата: dvina71
                        ВЫ реально считает,что возможный глобальный удар по России можно провести незаметно? И в чем смысл удара несколькими КР с ябг..? Позлить?

                        Ну наконец то вы начали о чем то догадываться.. Теперь про НЕЗАМЕТНО. Вот, мы предположим видим,как сейчас.. Силы у границ наращиваются.. И что? ЖдемС? Я к тому и веду, не нужно ждать, а нужно четко указать..
                        Svarog
                      2. onix757 Сегодня, 17:50
                        Цитата: dvina71
                        ВЫ реально считает,что возможный глобальный удар по России можно провести незаметно? И в чем смысл удара несколькими КР с ябг..? Позлить?

                        В распоряжении штатов 8 тыс. крылатых ракет, а это далеко не несколько, согласитесь. Ессли говорить за стратегию глобального удара, то конечно они делают ставку на гиперзвук в купе с КР
                        onix757
                      3. dvina71 Сегодня, 17:56
                        Цитата: Svarog
                        Я к тому и веду, не нужно ждать, а нужно четко указать..

                        И че ..не указывают? Искандеры в Калининградской обл, Буяны на БАлтике,адмиралы в черном и Среднем море.. 6 варшавянок там же.. Это что по вашему?
                        dvina71
                      4. dvina71 Сегодня, 17:58
                        Цитата: onix757
                        В распоряжении штатов 8 тыс. крылатых ракет, а это далеко не несколько, согласитесь.

                        О..свидетели секты глобального удара подтянулись..? Вот от вас никогда не мог получить ответы на несколько вопросов.. Откуда будут наносится удары этими КР? Сколько КР установлено на носители? Какие цели они могут поразить КР с дальностью 4т. км из позиционных районов?
                        dvina71
    2. Hoc vince Сегодня, 16:23
      Напрасный труд — нет, их не вразумишь.
      Чем либеральней, тем они пошлее (Федор Иванович Тютчев)
      Hoc vince
      1. Rusland Сегодня, 16:43
        Лишь бы прокукарекать, а там и не рассветай.
        Rusland
  3. ГРАНАТ-19 Сегодня, 16:06
    Совсем янки забурели!!!
    "Периметр" им всё равно ответит или они забыли!?
    ГРАНАТ-19
    1. Rusland Сегодня, 16:17
      Радует, что ядерную доктрину можно быстро подкорректировать. И у нас остаётся запасной ход, предупредительный.
      Rusland
  4. cniza Сегодня, 16:13
    Парламентарий подчеркнул, что объявленная США стратегия станет "прямым путем к нагнетанию обстановки и конфронтации".


    Всё это ради денег.
    cniza
    1. masyanya Сегодня, 16:35
      Цитата: cniza
      Всё это ради денег.

      согласна...
      поэтому США в случае российской агрессии готовы обеспечить "неприемлемо высокую цену издержек".

      много мало не бывает... wink
      masyanya
  5. DEZINTO Сегодня, 16:19
    Не понял, если американцы занимаются прямым путем к нагнетанию обстановки и конфронтации, то они что реально хотят помериться ракетами? Самоубийцы что-ли?

    Да не, конечно нет. Думаю это очередной финт ушами, что бы тыкать пальцем в Россию. Мол - вон она там большая страшная....и т.д и т.п.
    DEZINTO
    1. dr.star75 Сегодня, 17:20
      Американцы с нами никогда ядерными ракетами мерятся не будут. Их ракеты сгнили. У них вся надежда на превентивный массированный первичный удар
      dr.star75
      1. onix757 Сегодня, 17:25
        Цитата: dr.star75
        Американцы с нами никогда ядерными ракетами мерятся не будут. Их ракеты сгнили. У них вся надежда на превентивный массированный первичный удар

        Американцы реально боялись БРЖК и Сатаны. С учетом того что первое гарант пустил под пресс, а второе убывающее естественным путем советское наследие, то скорее сего будут меряться и количеством и качеством.
        onix757
        1. dr.star75 Сегодня, 17:29
          Не будут. их ЯО +средства доставки сгнило.
          dr.star75
          1. onix757 Сегодня, 17:35
            Не будут. их ЯО +средства доставки сгнило.

            Это информация из сми и она ка правила расчитана на доверчивую публику.
            onix757
            1. dr.star75 Сегодня, 17:39
              А другой информации нет. Тогда не имеет смысла обсуждать новости на ВО, поскольку "эта информация из сми, и она, как правило, рассчитана на доверчивую публику" hi
              dr.star75
  6. masyanya Сегодня, 16:21
    Москва угрожает первой применить "ограниченный ядерный удар"

    wink
    masyanya
    1. Svarog Сегодня, 16:50
      Цитата: masyanya
      Москва угрожает первой применить "ограниченный ядерный удар"

      wink

      Это по тому, что правда у каждого своя..
      Svarog
  7. mavrus Сегодня, 16:46
    Цитата: БрОВР
    В думе этой,из спортсменов и шоуменов состоящей,озаботились бы лучше законами,жизнь нашу облегчающими... am

    А чё так? Совсем плохо живёшь, болезный, что о тебе заботиться надо в ущерб безопасности России? Или из Фашингтона "гранды" с перебоями поступают?
    mavrus
  8. Старый26 Сегодня, 17:56
    Цитата: ul_vitalii
    У нас не предусмотрен превентивный ядерный удар, значит будем терпеть и уговорами уговаривать.

    А кто говорит о превентивном ударе? Шаманов? Ну так оставим это на его совести. расчет на то, что 99,99% его слушающих эту доктрину американскую не читали

    Страница 7 Главы 2 «Меняющаяся и неопределенная Международная обстановка в области безопасности»

    Хотя ядерное оружие играет роль сдерживающего фактора как в Российской, так и в китайской стратегии, Россия может также полагаться на угрозы ограниченного использования ядерного оружия или фактического первого использования, чтобы заставить нас, наших союзников и партнеров прекратить конфликт на условиях, благоприятных для России.

    Это единственное место в этой опубликованной доктрине, где сказано о "превентивном" ударе

    Цитата: DEZINTO
    Не понял, если американцы занимаются прямым путем к нагнетанию обстановки и конфронтации, то они что реально хотят помериться ракетами? Самоубийцы что-ли?
    Да не, конечно нет. Думаю это очередной финт ушами, что бы тыкать пальцем в Россию. Мол - вон она там большая страшная....и т.д и т.п.

    Мы тыкаем в них, они в нас. Наша Военная доктрина тоже стала "Более агрессивной". чем была в СССР. Мы теперь говорим, что можем применить ЯО даже против неядерных стран (на определенных условиях).
    Самоубийцами считать американцев глупо, особенно если они расписывают проекты на ближайшие 12 лет, какие им следует предпринять действия по модернизации
    Старый26
  9. onix757 Сегодня, 18:27
    О..свидетели секты глобального удара подтянулись..? Вот от вас никогда не мог получить ответы на несколько вопросов.. Откуда будут наносится удары этими КР? Сколько КР установлено на носители? Какие цели они могут поразить КР с дальностью 4т. км из позиционных районов?

    Сколько установлено на носители не скажу, но полагаю одномоментно может измеряться до тысячи. Что касается откуда.. На мой скромный взгляд откуда угодно, разве что не с самой территории РФ. Россия заперта в своих границах а по периметру сателлиты американцев. Так что с территорией проблем нет. На море у супостата тоже значительный перевес и определенно нашей корабельной группировки не достаточно, чтобы держать под контролем все 38 тыс. км. морских границ.
    onix757
  10. toha124 Сегодня, 18:50
    Возможно я ошибаюсь или что-то поменялось, но разве наша собственная доктрина не предусматривает ядерный ответ на неядерное нападение в случае, когда это нападение угрожает самому существованию государства? По-моему, все-таки предусматривает. Уже давным давно. И, считаю, это правильно.
    toha124
  11. muhomor Сегодня, 21:45
    Господи! Все политики и диванные стратеги давно знают, что ЯО не воюют! Им БРЯЦАЮТ hi . А бряцать можно по-разному. Ну брякнули американцы. Ну и что? И так ясно, что если дело запахнет армаабзацем, в ход пойдёт всё. feel
    muhomor
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