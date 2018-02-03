В Госдуме прокомментировали новую ядерную доктрину США
В российских руководящих документах не предусматривается возможность превентивного ядерного удара, заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов, комментируя новую ядерную доктрину США.
В этом документе говорится, что Москва угрожает первой применить "ограниченный ядерный удар", поэтому США в случае российской агрессии готовы обеспечить "неприемлемо высокую цену издержек".
Парламентарий подчеркнул, что объявленная США стратегия станет "прямым путем к нагнетанию обстановки и конфронтации".
В новой американской ядерной доктрине большое внимание уделяется развитию российских ядерных сил, а среди других потенциальных угроз называются КНДР, Иран и Китай. Кроме того, американская сторона оставляет за собой право отвечать ядерным ударом не только на ядерную атаку себя и своих союзников, но и на неядерную атаку «в исключительных обстоятельствах».
В этом документе говорится, что Москва угрожает первой применить "ограниченный ядерный удар", поэтому США в случае российской агрессии готовы обеспечить "неприемлемо высокую цену издержек".
Это перевод с больной головы на здоровую. Месяц назад американские военные вошли с предложением в сенат о разрешении первыми наносить превентивный ядерный удар. У нас никогда не было и нет в руководящих документах такой возможности— сказал Шаманов.
Парламентарий подчеркнул, что объявленная США стратегия станет "прямым путем к нагнетанию обстановки и конфронтации".
В новой американской ядерной доктрине большое внимание уделяется развитию российских ядерных сил, а среди других потенциальных угроз называются КНДР, Иран и Китай. Кроме того, американская сторона оставляет за собой право отвечать ядерным ударом не только на ядерную атаку себя и своих союзников, но и на неядерную атаку «в исключительных обстоятельствах».
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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