В Госдуме прокомментировали новую ядерную доктрину США

Это перевод с больной головы на здоровую. Месяц назад американские военные вошли с предложением в сенат о разрешении первыми наносить превентивный ядерный удар. У нас никогда не было и нет в руководящих документах такой возможности

В российских руководящих документах не предусматривается возможность превентивного ядерного удара, заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов, комментируя новую ядерную доктрину США.В этом документе говорится, что Москва угрожает первой применить "ограниченный ядерный удар", поэтому США в случае российской агрессии готовы обеспечить "неприемлемо высокую цену издержек".— сказал Шаманов.Парламентарий подчеркнул, что объявленная США стратегия станет "прямым путем к нагнетанию обстановки и конфронтации".В новой американской ядерной доктрине большое внимание уделяется развитию российских ядерных сил, а среди других потенциальных угроз называются КНДР, Иран и Китай. Кроме того, американская сторона оставляет за собой право отвечать ядерным ударом не только на ядерную атаку себя и своих союзников, но и на неядерную атаку «в исключительных обстоятельствах».