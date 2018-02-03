В ЛНР обвинили ВСУ в нагнетании обстановки в регионе
Украинские силовики проводят перегруппировку техники у линии соприкосновения в Донбассе, сообщил журналистам официальный представитель оборонного ведомства самопровозглашенной ЛНР Андрей Марочко.
По данным Народной милиции, в районе населенного пункта Нижняя Ольховая Станично-Луганского района, в направлении населенного пункта Болотенное отмечено передвижение военной колонны ВСУ из трех самоходных артустановок "Акация" калибром 152 миллиметров на тралах и шести грузовых автомобилей "Урал" с боеприпасами.
В тоже время поступила информация об обстреле патруля Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в районе Ясиноватой на территории ДНР, жертв и раненных нет. Представитель оперативного командования ДНР Эдуард Басурин заявил, что обстрел наблюдателей ОБСЕ велся со стороны позиций подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ).
Накануне первый замглавы СММ ОБСЕ на Украине Александр Хуг сообщил, что за минувшую неделю количество нарушений режима прекращения огня в зоне силовой операции в Донбассе сократилось на 25% по сравнению с позапрошлой неделей. По его словам, 80% использования оружия приходится на зону Авдеевка - Ясиноватая - Донецкий аэропорт, а также на территорию южнее Светлодарска.
Несмотря на наше стремление к мирному урегулированию, при полном выполнении условий режима прекращения огня с нашей стороны, украинское командование продолжает нагнетать обстановку в регионе, проводя перегруппировку тяжелого вооружения вблизи линии разграничения— рассказал Марочко.
По данным Народной милиции, в районе населенного пункта Нижняя Ольховая Станично-Луганского района, в направлении населенного пункта Болотенное отмечено передвижение военной колонны ВСУ из трех самоходных артустановок "Акация" калибром 152 миллиметров на тралах и шести грузовых автомобилей "Урал" с боеприпасами.
В тоже время поступила информация об обстреле патруля Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в районе Ясиноватой на территории ДНР, жертв и раненных нет. Представитель оперативного командования ДНР Эдуард Басурин заявил, что обстрел наблюдателей ОБСЕ велся со стороны позиций подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ).
Украинские пропагандисты в очередной раз перевирают официальные отчеты миссии ОБСЕ. Второго февраля многие киевские марионетки опубликовали информацию об обстреле подразделениями вооруженных сил ДНР представителей ОБСЕ в районе Ясиноватой. В отчете ясно написано: "пули летели с запада на восток"; в этом направлении находятся позиции 25-й отдельной воздушно-десантной бригады ВСУ- прокомментировал Басурин обстрел
Накануне первый замглавы СММ ОБСЕ на Украине Александр Хуг сообщил, что за минувшую неделю количество нарушений режима прекращения огня в зоне силовой операции в Донбассе сократилось на 25% по сравнению с позапрошлой неделей. По его словам, 80% использования оружия приходится на зону Авдеевка - Ясиноватая - Донецкий аэропорт, а также на территорию южнее Светлодарска.
Использованы фотографии: http://crimea-news.org/
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