23:04 03 февраля

В ЛНР обвинили ВСУ в нагнетании обстановки в регионе

Украинские силовики проводят перегруппировку техники у линии соприкосновения в Донбассе, сообщил журналистам официальный представитель оборонного ведомства самопровозглашенной ЛНР Андрей Марочко.

Несмотря на наше стремление к мирному урегулированию, при полном выполнении условий режима прекращения огня с нашей стороны, украинское командование продолжает нагнетать обстановку в регионе, проводя перегруппировку тяжелого вооружения вблизи линии разграничения
— рассказал Марочко.

В ЛНР обвинили ВСУ в нагнетании обстановки в регионе



По данным Народной милиции, в районе населенного пункта Нижняя Ольховая Станично-Луганского района, в направлении населенного пункта Болотенное отмечено передвижение военной колонны ВСУ из трех самоходных артустановок "Акация" калибром 152 миллиметров на тралах и шести грузовых автомобилей "Урал" с боеприпасами.

В тоже время поступила информация об обстреле патруля Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в районе Ясиноватой на территории ДНР, жертв и раненных нет. Представитель оперативного командования ДНР Эдуард Басурин заявил, что обстрел наблюдателей ОБСЕ велся со стороны позиций подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Украинские пропагандисты в очередной раз перевирают официальные отчеты миссии ОБСЕ. Второго февраля многие киевские марионетки опубликовали информацию об обстреле подразделениями вооруженных сил ДНР представителей ОБСЕ в районе Ясиноватой. В отчете ясно написано: "пули летели с запада на восток"; в этом направлении находятся позиции 25-й отдельной воздушно-десантной бригады ВСУ
- прокомментировал Басурин обстрел

Накануне первый замглавы СММ ОБСЕ на Украине Александр Хуг сообщил, что за минувшую неделю количество нарушений режима прекращения огня в зоне силовой операции в Донбассе сократилось на 25% по сравнению с позапрошлой неделей. По его словам, 80% использования оружия приходится на зону Авдеевка - Ясиноватая - Донецкий аэропорт, а также на территорию южнее Светлодарска.

Использованы фотографии: http://crimea-news.org/
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Комментарии 13

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  1. Deniska999 Сегодня, 16:52
    В который раз за месяц?
    Deniska999
    1. DEZINTO Сегодня, 16:55
      В который раз за месяц?


      Видели поход этих около шестисот голов по Киеву ?......ну так вот их же утилизировать надо где-то, смысл в их бестолковых головах поддерживать.....а тут вот война под боком, самое то... request
      DEZINTO
      1. Кот Всапогах Сегодня, 17:06
        осталось только поймать и загнать, вот только кто ловить то будет? чтобы потом к нему домой пришли и всю родню под корень?
        Кот Всапогах
      2. антивирус Сегодня, 21:20
        меня завораживает поездка в поезде, электричке , на скор 80 км \ч, при -25 гр. Снег, мороз, иней,пурга, Лес весь в белом. Пригнутые, опущенные ветви елей.Сугробы до нижних веток-- от 0.5 до 1 метра глубиной.
        "Ведь наше северное лето пародия их южных зим"------"А их причерноморские зимы-пародии якутского лета!!!"
        надо показывать 4 раза в неделю на окраину докум фильмы про БАМ, Вост Сибирь, р Лену, Якутск( К. ЕПРСТ И В.КИСЕЛЕВ НЕ МОГУТ ВЕСТИ ПРОПАГАНДУ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ)
        ПУСТЬ ПРЫВЫКАЮТ К МЫСЛИ О СВОЕМ ВЕЛИЧИЕ И НЕПОБЕДИМОСТИ.
        СУСУМАН ЖДЕТ СВОИХ НОВЫХ ХОЗЯЕВ И ХЕРОЕВ!
        антивирус
    2. влад66 Сегодня, 17:13
      украинское командование продолжает нагнетать обстановку в регионе, проводя перегруппировку тяжелого вооружения вблизи линии разграничения

      При чем каждый месяц по нескольку раз.Только заметили никак. what
      влад66
      1. Serg Koma Сегодня, 20:28
        Цитата: влад66
        .Только заметили никак.


        Для наступления создаются две группировки войск на Донецком и Луганском направлениях.
        На Донецком направлении:
        Главный удар следует ожидать в направлении населенного пункта Иловайск двух бригад (17отбр и 93 омбр).
        В дальнейшем, нарастив усилия силами еще трех бригад (1 отбр, 14 омбр, и 30 омбр), к исходу 14 суток ВСУ планируют овладеть рубежом Лутугино-Иловайск-Комсомольское-Победа.
        Другой удар планируется нанести в направлении населенного пункта Безыменное, и к исходу 5-х суток выйти на рубеж Бойковское-Новоазовск.

        На Луганском направлении:
        Двумя бригадами (72, 92 омбр) в направлении Лутугино прорвать оборону Народной милиции, и к исходу 14 суток овладеть рубежом Сорокино-Довжанск.
        При этом силами 80 одшбр и 81 оаэмбр в направлении населенного пункта Довжанск на 4-е сутки блокировать границу с Российской Федерацией.
        Общая продолжительность наступательной операции предусматривается до 25 суток.


        Источник: http://rusvesna.su/news/1517643194
        Карты (на сайте РВ) только какие то детские...
        Serg Koma
    3. silver2018 Сегодня, 17:26
      По старой доброй традиции 2008 и 2014 годов после ОИ Донбасс очистится от карателей ВСУ и примкнет к родному берегу России.
      silver2018
    4. сибиралт Сегодня, 17:27
      ЛДНР пора писать об экономических успехах и успехах в строительстве республик, как государств. Вот это для Куева будет пострашнее любых любых потерь в АТО.
      сибиралт
      1. Лелёк Сегодня, 18:07
        Цитата: сибиралт
        Вот это для Куева будет пострашнее любых любых потерь в АТО.

        hi
        А пока-что "куевые сратеги" планируют начало полномасштабных военных действий на ЮВ (это может быть и обычной дэзой укропов).

        Ну, и самое примечательное - заявление Гриценко с намерением убить Путина:
        Лелёк
  2. APASUS Сегодня, 17:02
    Похоже развязка все ближе
    На одном из украинских интернет-ресурсов, оппозиционных нынешнему режиму, появился занимательный документ Генштаба Украины. Краткий анализ показывает, что сам документ по форме изложения представляет собой не что иное, как боевой приказ на подготовку наступательной операции.
    Источник: http://rusvesna.su/news/1517643194

    APASUS
    1. Deniska999 Сегодня, 17:08
      Такие документы сливают с завидной периодичностью...
      Deniska999
    2. Николай Фёдоров Сегодня, 18:29
      Цитата: APASUS
      Похоже развязка все ближе
      На одном из украинских интернет-ресурсов, оппозиционных нынешнему режиму, появился занимательный документ Генштаба Украины. Краткий анализ показывает, что сам документ по форме изложения представляет собой не что иное, как боевой приказ на подготовку наступательной операции

      Если бандерлоги попытаются осуществить свой план в марте , то, вероятно, гасить их придётся предельно жёстко и быстро. Аккурат перед выборами... Рейтинг Путина взлетит до небес. И изберут его тогда уже не президентом, а сразу - царём-государём.
      Вот почему так торопятся бандерлоги...
      Николай Фёдоров
  3. Антарес Сегодня, 22:16
    В отчете ясно написано: "пули летели с запада на восток"; в этом направлении находятся позиции 25-й отдельной воздушно-десантной бригады ВСУ
    - прокомментировал Басурин обстрел

    Мда...Басурин тоже трактует отчет по своему. Давайте полностью -
    В 13:00 2 февраля 2018 года патруль СММ в составе шести сотрудников на двух бронированных автомобилях находился на заброшенной автозаправочной станции на автодороге М04, примерно в 2,5 км к юго-западу от подконтрольного «ДНР» г. Ясиноватая (16 км к северо-востоку от Донецка), ориентировочно в 2 км к востоку от линии соприкосновения. В период с 13:00 до 13:50 команда Миссии зафиксировала 5 взрывов неопределенного происхождения, 11 выстрелов из 30-мм пушки боевой машины пехоты (БМП-2), а также 34 очереди и выстрелы из крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия — все в 1–2 км к западу. С 13:50 до 14:08 наблюдатели слышали многочисленные перекрестные очереди и выстрелы из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в 1–2 км к западу. Когда в 14:08 пятеро членов патруля стояли между бронированными автомобилями СММ, они услышали, как над их головами со свистом пролетели 3 пули с запада на восток, и увидели, что одна из пуль попала в 10–15 метрах к востоку от них. Патруль Миссии немедленно покинул этот район и в 14:55 благополучно вернулся на свою базу в Донецке.

    Я понял, что был локальный бой, перестрелка двух сторон(прекрестный огонь). Наблюдатели были близки к нему.
    Через час и 8 минут рядом с ними стали пролетать пули. Значит специально никто их не обстреливал(иначе бы огонь бы открыли сразу в час дня по приезду в горячую точку)
    3 пули пропели над ними и одна в 10-15 метрах. При том перекрестном огне-скорее всего наблюдателей не видели или не замечали. Уверен что с расстояния в 2 и более км стрелковым оружием и 4 пулями при перестрелке-наблюдателей специально никто не обстреливал. Скорее всего пули были украинские в этой перестрелке. Я не Басурин утверждать, что пули были от украинской(в данной случаи Донецкой) ДРГ.
    Вопрос к Басурину- наблюдатели заметили перекрестный огонь. Значит ВСУ и ОРДиЛО нарушали режим огня и какое то там по счету перемирие? ЧТо он скажет--в ответ на провокацию ВСУ? Ну так я в курсе что ВСУ "плохие парни" для него.
    Антарес
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