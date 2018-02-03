Бондарев: ВС России скоро получат новейшее гиперзвуковое оружие

У нас большой задел по современному неядерному оружию: в частности, высокоточному. Также напомню, что скоро в войска будут поступать единицы новейшего гиперзвукового оружия, таким образом стратегическое сдерживание будет обеспечено даже неядерной частью нашего арсенала

Напомню, что ограничения наложены на количество, но не на качество вооружений. И российские ядерные боеголовки по техническим характеристикам превосходят зарубежные аналоги

Новейшее гиперзвуковое оружие скоро начнет поступать на вооружение российских Вооруженных сил, заявил глава комитета Совета Федерации по обороне Виктор Бондарев.— сказал он.Бондарев подчеркнул, что Россия соблюдает договор СНВ-3 и обновляет свой ядерный арсенал "согласно реалиям сегодняшнего дня", пополняя его в рамках установленной договором квоты.— сказал сенатор.Ранее глава корпорации "Тактическое ракетное вооружение" Борис Обносов заявлял, что первые гиперзвуковые ракеты воздушного базирования могут появиться в России до 2020 года, а их массовое поступление в Вооруженные силы начнется в 2030–2040-х.Напомним, российские гиперзвуковые разработки, в частности ракета «Циркон», делают бессмысленной американскую систему ПРО, так как перехват этой ракеты современными средствами противовоздушной обороны практически невозможен.«Циркон» разогнался во время испытаний до восьми скоростей звука, то есть летел 2,5 км/сек.Накануне в Пентагоне признали, что потеряли преимущество в разработке гиперзвукового оружия. По словам американских военных, лидерами в создании таких систем являются Россия и Китай