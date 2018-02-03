23:03 03 февраля

Бондарев: ВС России скоро получат новейшее гиперзвуковое оружие

Новейшее гиперзвуковое оружие скоро начнет поступать на вооружение российских Вооруженных сил, заявил глава комитета Совета Федерации по обороне Виктор Бондарев.

Бондарев: ВС России скоро получат новейшее гиперзвуковое оружие


У нас большой задел по современному неядерному оружию: в частности, высокоточному. Также напомню, что скоро в войска будут поступать единицы новейшего гиперзвукового оружия, таким образом стратегическое сдерживание будет обеспечено даже неядерной частью нашего арсенала
— сказал он.


Бондарев подчеркнул, что Россия соблюдает договор СНВ-3 и обновляет свой ядерный арсенал "согласно реалиям сегодняшнего дня", пополняя его в рамках установленной договором квоты.

Напомню, что ограничения наложены на количество, но не на качество вооружений. И российские ядерные боеголовки по техническим характеристикам превосходят зарубежные аналоги
— сказал сенатор.

Ранее глава корпорации "Тактическое ракетное вооружение" Борис Обносов заявлял, что первые гиперзвуковые ракеты воздушного базирования могут появиться в России до 2020 года, а их массовое поступление в Вооруженные силы начнется в 2030–2040-х.

Напомним, российские гиперзвуковые разработки, в частности ракета «Циркон», делают бессмысленной американскую систему ПРО, так как перехват этой ракеты современными средствами противовоздушной обороны практически невозможен.

«Циркон» разогнался во время испытаний до восьми скоростей звука, то есть летел 2,5 км/сек.

Накануне в Пентагоне признали, что потеряли преимущество в разработке гиперзвукового оружия. По словам американских военных, лидерами в создании таких систем являются Россия и Китай

Использованы фотографии: https://www.discred.ru/
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Комментарии 51

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  1. Сержант71 Сегодня, 17:34
    "заявил глава комитета Совета Федерации по обороне Виктор Бондарев"(с)
    Этот товарищ - одна из говорящих голов. Циркон ещё даже не испытывали. Какое "поступление" в войска? Совсем уже с ума по сходили со своим словоблудием перед выборами.
    Сержант71
    1. krops777 Сегодня, 17:37
      Циркон ещё даже не испытывали.


      Кто вам скажет, это совершенно секретно, поживем увидим.
      krops777
      1. Сержант71 Сегодня, 17:52
        Про "Булаву" ту же не стеснялись и объявили сразу после начала испытаний. Это пиар обороноспособности страны и в таких вопросах не молчат. Про Циркон всё вообще на уровне слухов - про него пару лет назад только говорить начали. Значит существует он сейчас в лучшем случае в виде макета. Ещё ничего не построено, а ведь такие вещи испытывают и "доводят" до ума перед принятием на вооружение чуть ли не 10 лет. О каких первых "поставках" к 2020 году этот господин запел?? Это же ересь полная.
        Сержант71
        1. dorz Сегодня, 18:00
          Речь может идти о новой гиперзвуковой крылатой ракете Х-СД воздушного базирования.
          dorz
        2. Комментарий был удален.
        3. фигвам Сегодня, 18:12
          Сержант71

          Лётные испытания циркона начались в 2016 году, разогнали до 8000 тыс. км.ч. пусть испытывают дальше, чтоб всё надёжно было.
          фигвам
        4. антивирус Сегодня, 21:07
          Это пиар обороноспособности страны и в таких вопросах не молчат
          -также и 26тыс танков( для запугивания противника) резун педалировал, а их не было.
          -Всё перечисленноев статье надо ИСПЫТАТЬ на достаточно сильном "партнере" , это сложный вопрос для МИДа , кого "опустить" ниже уровня "недосоюзник"-будет выход РФ выше, чем Большая региональная держава
          антивирус
      2. alexhol Сегодня, 21:40
        Очень похоже на "нанотехнологии" Чубайса.. Где они? Ну они такие маленькие , их просто не видно. Где гиперзвуковые ракеты? Ну они так быстро летают, что их и не заметишь winked .
        alexhol
    2. сибиралт Сегодня, 17:43
      Всех победим и займемся стариками, медициной и образованием. Всему свое время, если до него правнуки нынешних пенсионеров доживут. winked
      сибиралт
      1. gringo Сегодня, 18:27
        А почему нет? Сдаться уже пробовали старикам это как то не помогло, может попробуем победить? Ну хотя бы на базаре разрулить.
        gringo
        1. антивирус Сегодня, 21:11
          старики близко к смерти подходят и смотрят на нее спокойно, есть жизненный опыт( кол-во колбасы не прибавит спокойствия и осознания правильности прожитой жизни) и желание передать его внукам.
          НЕ РЕЦЕПТЫ КОЛБАСЫ, А ДВИЖЕНИЕ ВПЕРЕД-ВВЕРХ
          отставить разговоры, вперед, а там... ведь это наши горы..."
          антивирус
      2. maratk Сегодня, 18:31
        такое ощущение, что Вы тот рядовой, который мечтал быть генералом но так им и не ставший
        maratk
        1. gringo Сегодня, 18:46
          Если вы мне, то я честно говоря и солдатом то не мечтал быть, но пришлось. Уволился с тремя лычками, и первую получил через месяц службы а вторую через два по причине что я дедушка в натуре был, это первая причина и из нее вытекает вторая идти рядом с дядьками которые носок тянут и про звенящие колокола орущие, причем с таким видом это делающие, что первый месяц оч.трудно не заряжать было, веселее чем с ними.
          gringo
      3. Удав КАА Сегодня, 21:43
        Цитата: сибиралт
        Всех победим и займемся стариками, медициной и образованием.

        Наш старпом (большой юморист и пересмещник) порой говорил: " Не оставляй работу на субботу, еб..ю на старость, а торможение на конец взлетной полосы!"
        Поэтому, жить нужно здесь и сейчас...Потом -- будет поздно! Помните, как у Некрасова: "Жаль только — жить в эту пору прекрасную. Уж не придется — ни мне, ни тебе».
        Удав КАА
    3. влад66 Сегодня, 17:47
      Цитата: Сержант71
      Совсем уже с ума по сходили со своим словоблудием перед выборами.

      Это и на ВО видать что выборы скоро. laughing
      Цитата: Сержант71
      Циркон ещё даже не испытывали

      Этого вам никто докладывать не будут. laughing
      влад66
    4. Svarog Сегодня, 17:48
      Цитата: Сержант71
      "заявил глава комитета Совета Федерации по обороне Виктор Бондарев"(с)
      Этот товарищ - одна из говорящих голов. Циркон ещё даже не испытывали. Какое "поступление" в войска? Совсем уже с ума по сходили со своим словоблудием перед выборами.

      Вот вот и после подобных новостей, многие не окрепшие и мало информированные умы начинают шапками кидаться и УРЯ кричать..
      Svarog
    5. 210окв Сегодня, 17:54
      Очередная статья о том что у нас БУДЕТ.Не есть,но будет.Ди и ракета эта совершенно правильно замечено не МБР для перехвата которых предназначена амерзская ПРО.
      Цитата: Сержант71
      "заявил глава комитета Совета Федерации по обороне Виктор Бондарев"(с)
      Этот товарищ - одна из говорящих голов. Циркон ещё даже не испытывали. Какое "поступление" в войска? Совсем уже с ума по сходили со своим словоблудием перед выборами.
      210окв
      1. gringo Сегодня, 18:25
        Циркон конечно не МБР, но с постановкой его на вооружение американская мечта первого обезоруживающего удара умирает не родившись. Кстати ракета Искандера тоже до гиперзвуковую разгоняется на конечном участке. И гиперзвуковая ракета воздушного базирования у РФ есть х22 и х32. Так что может быть нам неправильно донесли в статье что там этот Бондарев говорил.
        gringo
    6. Tusv Сегодня, 19:24
      Цитата: Сержант71
      Циркон ещё даже не испытывали. Какое "поступление" в

      Так то это янки Циркона разоблачили. Наши ни ни. Держались до последнего bully
      Tusv
  2. Аристарх Людвигович Сегодня, 17:35
    Гиперзвуковое оружие необходимо для сдерживания сил НАТО как аргумент.
    Аристарх Людвигович
  3. Alex777 Сегодня, 17:37
    От его несет этого Бондарева.
    https://lenta.ru/news/2018/01/19/hyper/
    Alex777
    1. 210окв Сегодня, 17:56
      Генерал от политики..Что с него теперь взять.А ведь был когда-то хорошим военным профессионалом.
      Цитата: Alex777
      От его несет этого Бондарева.
      https://lenta.ru/news/2018/01/19/hyper/
      210окв
  4. dr.star75 Сегодня, 17:43
    А ещё ему нужно было добавить: и это нам передал Трамп!
    dr.star75
  5. Magic Archer Сегодня, 17:45
    Меньше разговоров ,больше дела.А то хвастаемся,а в реале ничего пока нет.
    Magic Archer
  6. БрОВР Сегодня, 17:49
    У нас большой задел по современному неядерному оружию: в частности, высокоточному. Также напомню, что скоро в войска будут поступать единицы новейшего гиперзвукового оружия, таким образом стратегическое сдерживание будет обеспечено даже неядерной частью нашего арсенала
    laughing laughing laughing laughing laughing laughing laughing Давно так не смеялся.... drinks hi
    БрОВР
    1. Вадим237 Сегодня, 18:13
      Этот Бондарев как дырявая грелка - вода ни как не держится, только впустую течёт и течёт.
      Вадим237
    2. Вас Влад Сегодня, 18:23
      Цитата: БрОВР
      Давно так не смеялся

      Конкретнее?С чем не согласны?
      Вас Влад
  7. masyanya Сегодня, 17:52
    скоро начнет поступать на вооружение российских Вооруженных сил

    скоро это понятие растяжимооооое.... lol конкретика где? recourse
    masyanya
    1. Вадим237 Сегодня, 18:20
      Чувак наверное все свои заявления перед зеркалом прорабатывает - "Сейчас я выдам реально отвязное заявление"
      Вадим237
  8. ЗВС Сегодня, 18:05
    Бондарев видимо поторопился со словом "скоро". "Массовое поступление будет в 2030-м - 2040-м годах". Скорее это будет 40-й год. Так это довольно не скоро.
    ЗВС
  9. Комментарий был удален.
  10. Влад5307 Сегодня, 18:17
    Цитата: ЗВС
    Бондарев видимо поторопился со словом "скоро". "Массовое поступление будет в 2030-м - 2040-м годах". Скорее это будет 40-й год. Так это довольно не скоро.

    Вообще-то испытания гиперзвуковых ракет шли и об этом даже на ВО были заметки. И амерзские аналитики недаром были этим фактом озабочены. А что до поступления на вооружение ВС, то для этого нужна немалая куча денег и тут проблем выше крыши. А так пусть "партнеры " и тратят свои бюджеты чтобы преуспеть в области гиперзвука. В массовом порядке поставок конечно же не будет, но пробники наверняка будут!
    Влад5307
  11. Вас Влад Сегодня, 18:21
    Вы товарищи комментаторы как то всё не о том,да не о том, о главном всё стесняетесь сказать lol Грудинина в президенты!Ура, троекратное Ура tongue
    Вас Влад
    1. masyanya Сегодня, 18:25
      Цитата: Вас Влад
      Вы товарищи комментаторы как то всё не о том,да не о том, о главном всё стесняетесь сказать lol Грудинина в президенты!Ура, троекратное Ура tongue

      Сегодня выберем, а завтра- в шоколаде !!!! wink
      Цитата: Вас Влад
      !Ура, троекратное Ура

      скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается.... love
      masyanya
      1. Вас Влад Сегодня, 18:28
        Цитата: masyanya
        Сегодня выберем, а завтра- в шоколаде !!!!

        Зачем же завтра ждать?Сразу,он же волшебником работает!Ну он же обещал wink
        Вас Влад
        1. masyanya Сегодня, 18:35
          Цитата: Вас Влад
          Сразу,он же волшебником работает!

          таких волшебников, у нас пруд пруди... вопрос, кому верить? recourse
          Цитата: Вас Влад
          Ну он же обещал

          осталось слезу проронить... wink
          masyanya
          1. Вас Влад Сегодня, 18:39
            Цитата: masyanya
            таких волшебников, у нас пруд пруди... вопрос, кому верить?

            Ну тут уж каждый во что горазд!Народ у нас простой, доверчивый!
            Вас Влад
            1. masyanya Сегодня, 18:59
              Цитата: Вас Влад
              Народ у нас простой, доверчивый!

              Народ – доверчивый у нас,
              Так хочет, чтобы кто-то спас
              От всех напастей – прямо сразу.
              Доверчивостью – как заразой,
              Он поражён – который век,
              И ждёт Мессию. Первый снег
              Встречает – как Покров небесный,
              И на печи – Емеле тесно
              От всех холявных просьб его,
              Что он хранит для Самого,
              Или хотя бы, и для щуки,
              Нейдут в него азы науки. love
              masyanya
              1. мордвин 3 Сегодня, 21:59
                Ну, вообще то у всех народов есть сказки про всяких рыбок золотых. tongue love
                мордвин 3
                1. masyanya Сегодня, 22:54
                  love
                  Насажу я на крючок хитрую наживку,
                  Очень хочется поймать золотую рыбку... wink
                  masyanya
  12. samarin1969 Сегодня, 18:24
    Сказ про некое "оружие возмездия" обычно появляется когда народу кажется, что на "фронте" - "как-то не очень"...подбодрить электорально-призывные слои населения....
    samarin1969
  13. Влад Морозов Сегодня, 18:25
    Сержант 71, ты несли не знаешь, так не выпендривайся! У нас давно уже иметься гиперзвук даже на С300! Вот и кусай себе что хошь!
    Влад Морозов
  14. Shahno Сегодня, 18:51
    Отлично. Где Циркон, где так называемый Т 50.Не вижу. Ф 35,СМ 6 вижу. А эти уж больно секретные. Никому не продаются. Нет в деле, не о чем говорить.
    Shahno
    1. Удав КАА Сегодня, 21:59
      Цитата: Shahno
      Нет в деле, не о чем говорить.

      Ну, так и Воеводу в деле не видели....но разговоров было -- туши свет! yes
      Удав КАА
  15. Drovosek Сегодня, 19:08
    Да, гиперзвук это приоритетное направление и тот кто быстрей вооружится данным оружием будет доминировать какое то время. (да и создать такой класс вооружений смогут страны которых можно по пальцам пересчитать).
    Но это все хорошо - но почему в статье фото с экспериментальным гиперезвуковиком Штатов????
    Drovosek
    1. Удав КАА Сегодня, 22:03
      Цитата: Drovosek
      но почему в статье фото с экспериментальным гиперезвуковиком Штатов????

      Видимо в интересах сохранения тайны (военной или государственной -- пока не ясно). bully
      Удав КАА
  16. Александр Абдрахманов Сегодня, 19:12
    Зачем России иметь лишнее вооружение , хватит и одной пули для головы противника . На всякий пожарный еще одну , для контрольного выстрела . Остальным мертвецам , оно совершенно не нужно . Американцы себя счета ют Змей Горемычными , одну отшибешь , три вырос тут.
    Александр Абдрахманов
    1. Голован Джек Сегодня, 19:25
      Цитата: Александр Абдрахманов
      Американцы себя счета ют Змей Горемычным...

      good laughing good
      Плюс... lol ... однозначно!
      Голован Джек
    2. Вадим237 Сегодня, 20:56
      Вы там что бухой?
      Вадим237
  17. R.L. Сегодня, 19:35
    И в качестве илюстрации к статье выбрали фото американской ракеты Х-51 от фирмы Boeing
    R.L.
  18. serriy Сегодня, 19:52
    индия ещё не прислюнявилась к совместному разработке-производству "циркона"?
    вернее: наши правительственные либералы ещё не продали её производство?
    ещё не оценили экспортый потенциал?
    serriy
  19. Влад5307 Сегодня, 20:47
    Цитата: R.L.
    И в качестве илюстрации к статье выбрали фото американской ракеты Х-51 от фирмы Boeing

    Гиперзвук диктует формы и двигатели, а к ним нужны и соответствующие материалы и технологии их обработки. Кто преуспеет тот и будет впереди планеты всей.
    Влад5307
  20. Васся Вассин Сегодня, 22:08
    Умейте читать, цитирую дословно-"
    скоро в войска будут поступать единицы новейшего гиперзвукового оружия
    " Единицы! Т.е, одна или две. Штучное производство вручную, при помощи напильника.

    И вообще я удручен, прочитав все отзывы к статье, никто не удосужился сказать ни слова о Павле Грудинине!
    Васся Вассин
  21. _Jack_ Сегодня, 22:10
    первые гиперзвуковые ракеты воздушного базирования могут появиться в России до 2020 года, а их массовое поступление в Вооруженные силы начнется в 2030–2040-х.
    фигасе промежуточек, появиться в войсках в 2020, а массово в 2040? 20 лет
    _Jack_
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