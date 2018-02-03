23:05 03 февраля

Российских олигархов заставят объяснить роскошную жизнь в Лондоне

Богатые иностранцы, подозреваемые в коррупции, должны будут объяснить свой «роскошный образ жизни» в Великобритании. Об этом The Times заявил глава британского министерства безопасности Бен Уоллес.

Британские власти готовятся применить вступившие на минувшей неделе в силу правила борьбы с организованной преступностью. Они, в частности, предполагают, что надзорные органы смогут замораживать подозрительные активы на сумму более 50 тысяч фунтов стерлингов (70 тысяч долларов) до тех пор, пока владелец должным образом не объяснит их происхождение.

Российских олигархов заставят объяснить роскошную жизнь в Лондоне



Проверки коснутся инвесторов из России, Китая и с Ближнего Востока, которые вложили, к примеру, миллиарды фунтов в недвижимость Лондона.

В разговоре с BBC News Уоллес напомнил о выводe из России сотен миллионов долларов через иностранные, в том числе британские, банки (схема Global Laundromat, «всемирная прачечная»).

Мы больше не позволим этому произойти
— сказал чиновник.

The Guardian в марте 2017 года сообщила, что через 17 крупнейших банков Великобритании в рамках Global Laundromat прошло 740 миллионов долларов. Летом того же года Bloomberg передавало о выводе из России не менее 10 миллиардов долларов через «зеркальные сделки» Deutsche Bank в Москве и Лондоне.

По данным британского Национального агентства по борьбе с преступностью, через страну ежегодно отмывается до 90 миллиардов фунтов (127 миллиардов долларов). При этом ведомство считает эту оценку заниженной, добавляет Reuters, передает "Лента.ru"

Использованы фотографии: http://ruspoki.tvnet.lv/
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 147

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  1. Теренин Сегодня, 18:29
    Помню ещё в 2002 году "кто то" сказал непротокольным языком: "Не скажу, что уже завтра заморозят ваши капиталы", а дальше прибег к игре букв: "Захлебнетесь пыль глотать, бегая по судам, чтобы их разблокировать!" crying
    Теренин
    1. Глядя Петрович Сегодня, 18:30
      Кто там заморозит - там воры со всего мира сидят.
      Глядя Петрович
      1. БрОВР Сегодня, 18:35
        good Надо вот как-
        БрОВР
        1. Logall Сегодня, 18:59
          Почему они перед королевой должны отчитываться, а перед гарантом нет?
          Как будто он у этих алигархов на побегушках...
          По зубам им - алигархам, по зубам! А то вся страна их "золотые" чемоданы волочёт... И куда? - к её величеству!
          Logall
          1. Shurik70 Сегодня, 19:17
            ААААААА!!! ОЙ НЕ МОГУ !!!
            laughing good drinks
            ДА ВЕДЬ 90% ВСЕХ БОГАТСТВ АНГЛИИ - ЭТО НАВОРОВАННОЕ.
            ЧТО ПИРАТЫ УЗАКОНЕННЫЕ (КОРСАРЫ) В СТАРИНУ, ЧТО НЫНЕШНИЕ ШЕЙХИ, ОЛИГАРХИ. ВСЕ С НАВОРОВАННЫМ БЕЖАЛИ В АНГЛИЮ, ЗНАЯ, ЧТО ТА НЕ ВЫДАСТ НИКОГО, ЕСЛИ ВЛОЖИТЬ В ИХ БАНКИ ПАРОЧКУ-ДРУГУЮ МИЛЛИОНОВ.
            ЭТО ПРОИСКИ ПУТИНА !!!
            Shurik70
            1. Logall Сегодня, 19:29
              Здаров, тезка!
              Не, не происки... Просто он с ними толерантненько слишком. А помнишь как начинал? - березовские с писком разбегались... А года с десятого всё изменилось!
              А Путина несущего чемодан я сравнил с русским народом, что алигархам свои же недра несёт... Не хочет, но несёт!
              Logall
          2. VIK1711 Сегодня, 20:00
            Это не чемодан, это КОШЕЛЁК!
            VIK1711
          3. JIaIIoTb Сегодня, 20:50
            Явный фотошоп. Животик у ВВП?))) Да и тени странно "играют".
            JIaIIoTb
            1. gm9019 Сегодня, 21:10
              Цитата: JIaIIoTb
              Явный фотошоп.

              И рука несущая чемодан неестественно кривая в лучезапястном суставе. Фигня какая-то, а не картинка. lol
              gm9019
          4. loginovich Сегодня, 21:22
            Могу предложить ,что собчак был зиц-председателем ,а будущий ввп соглядаем за частью золота партии расхищенным Ленинградским офисом КГБ.
            loginovich
        2. Yngvar Сегодня, 19:34
          Да - да, гильотина и на Красной площади и с трансляцией по ТВ!
          Yngvar
          1. Шмель_3 Сегодня, 21:36
            В Китае, за коррупцию расстреливают, но победить ее не могут. Что-то другое надо, склоняюсь к мысли, что Сталин был прав, когда не только коррупционеры несли ответственность.
            Шмель_3
        3. виктор н Сегодня, 20:03
          Вы очень неправы: спасать их надо, чтобы денюжки домой вернулись, а не остались в Англии.
          виктор н
          1. shvn Сегодня, 20:19
            А не пофиг ли? Денежки что там, что здесь не наши уже...
            shvn
      2. Гигант мысли Сегодня, 18:36
        Всё таки обкладывают наших нуворишей , как волков красными флажками, и это хорошо, если наше компрадорская власть не может этого сделать, так пусть хоть заграничные буржуины это сделают.
        Гигант мысли
        1. dr.star75 Сегодня, 18:42
          А вот заграничным буржуазинам так и надо наши нувориши налогами облагать?им то какая выгода?
          dr.star75
          1. Макаров Сегодня, 19:18
            прямо в корень...столько лет "типа" никто ничего не видел, а теперь ррраз...ну теперь олгигархи на работягах отыграются...
            Макаров
      3. фигвам Сегодня, 18:49
        В срии сбит су-25, предположительно российский. Попадание в двигатель, скорей всего ПЗРК.
        фигвам
        1. Арон Заави Сегодня, 19:04
          Цитата: фигвам
          В срии сбит су-25, предположительно российский. Попадание в двигатель, скорей всего ПЗРК.

          Летчик Александр Иванов погиб. Расстрелян боевиками.
          Арон Заави
          1. фигвам Сегодня, 19:05
            Да, попадание ПЗРК
            фигвам
          2. silver2018 Сегодня, 19:17
            К великому сожалению это плата за партнерские отношения с "партнерами", война продолжается.
            silver2018
          3. Tusv Сегодня, 19:18
            Цитата: Арон Заави
            Летчик Александр Иванов погиб. Расстрелян боевиками.

            Тут у вас нужно учится. Боевикам хана без вариантов. Отрыть и для туристов на Бис закапывать. Вот так angry
            Tusv
          4. Evgeniy667b Сегодня, 19:22
            МО подтвердило потерю самолетаю
            Evgeniy667b
        2. Комментарий был удален.
        3. RUS96 Сегодня, 19:07

          https://twitter.com/sashakots/status/959811824995
          758080
          RUS96
      4. Tusv Сегодня, 19:03
        Кто там заморозит - там воры со всего мира сидят.

        А в Москве сейчас красиво.Новый год Во!!! Снега Во, аж соскучился
        Tusv
      5. DenZ Сегодня, 19:28
        Цитата: Глядя Петрович
        Кто там заморозит - там воры со всего мира сидят.

        Одни воры у других (иноземных) собственность отожмут вот и все.
        DenZ
        1. Misha Честный Сегодня, 21:38
          Цитата: DenZ
          Одни воры у других (иноземных) собственность отожмут вот и все.

          Экспроприация по-Английски. Просто и гениально. )
          Misha Честный
          1. dauria Сегодня, 22:09
            Просто и гениально.


            Действительно гениально. Богатый вор без страны - чего с ним нянчиться . Не в Россию же он побежит жаловаться, что его обчистили, да ещё по английским законам .
            dauria
            1. karabas86 Сегодня, 22:29
              Как раз в Россию и прибежит и ещё компенсируют, найдут способ.
              karabas86
      6. silver2018 Сегодня, 19:43
        Чистой воды популизм. Великобритания никогда не выдает России преступников ни уголовных, ни финансовых. Вкладывание денег в экономику королевства очень даже приветствуется, здесь скорей всего вступает правило держать "на крючке" менее сговорчивых российских олигархов.
        silver2018
      7. Rostislav Сегодня, 23:02
        Так для вора возможность отобрать у другого, пусть и вора, навзывается "удача"
        Rostislav
    2. 210окв Сегодня, 18:33
      Не вижу отдачи от его слов.Никто ещё не замучился.
      Цитата: Теренин
      Помню ещё в 2002 году "кто то" сказал непротокольным языком: "Не скажу, что уже завтра заморозят ваши капиталы", а дальше прибег к игре букв: "Захлебнетесь пыль глотать, бегая по судам, чтобы их разблокировать!" crying
      210окв
      1. Монос Сегодня, 18:39
        Ещё раз убеждаюсь, насколько точен анализ Сергея Михеева.
        Монос
      2. Strashila Сегодня, 18:43
        Помнится пробу пера на Кипре обкатали... просто взяли все... дышите ровно... везите еще.
        Strashila
      3. Стропорез Сегодня, 18:47
        Цитата: 210окв
        Не вижу отдачи от его слов.Никто ещё не замучился.

        От его балабольства нет, а вот забугорные партнёры ещё дадут им прикурить yes
        У партнёров ихних, ещё поле не паханное, в лондОне и детки,недвижка, жёны ,счета. Скоро уже и опубликуют у кого самая талантливая жена. laughing
        Стропорез
        1. Вас Влад Сегодня, 19:05
          Цитата: Стропорез
          От его балабольства нет,

          Пример балабольства ВВП?
          Цитата: Стропорез
          забугорные партнёры ещё дадут им прикурить

          Вот с нами воюют ,а вы всё хахочите!Ну смешите смешите
          Вас Влад
          1. мордвин 3 Сегодня, 19:40
            Да хоть майские указы 12-ого года возьмите.
            Цитата: Вас Влад
            Пример балабольства ВВП?
            мордвин 3
            1. Вас Влад Сегодня, 19:47
              Цитата: мордвин 3
              Да хоть майские указы 12-ого года возьмите.

              Давайте возьмём.Где он наболоболил?
              Вас Влад
              1. мордвин 3 Сегодня, 19:52
                Да хоть позиция РФ по условиям ведения бизнеса. Указ не выполнен.
                мордвин 3
                1. Вас Влад Сегодня, 19:54
                  Цитата: мордвин 3
                  Да хоть позиция РФ по условиям ведения бизнеса. Указ не выполнен.

                  Он требует выполнение майских указов?Требует!Где его балабольство?
                  Вас Влад
                  1. мордвин 3 Сегодня, 20:01
                    Наверно плохо требует.
                    мордвин 3
                    1. Вас Влад Сегодня, 20:04
                      Цитата: мордвин 3
                      Наверно плохо требует.

                      Конечно плохо,грудинин вон уже какой детсадик построил!Да?
                      Вас Влад
                      1. мордвин 3 Сегодня, 20:08
                        А причем тут Грудинин?
                        мордвин 3
                      2. Комментарий был удален.
                    2. freddyk Сегодня, 20:07
                      Плохо требует? Воспитатель в детском саду строже с детей спрашивает. Требовал Сталин.И то не все выполняли.
                      freddyk
                    3. Вас Влад Сегодня, 20:18
                      Цитата: мордвин 3
                      А причем тут Грудинин?

                      Да recourse Извините конечно же он не причём.Просто уже на автомате вылетело,тут сейчас агитаторов развелось господина г!А вы не за него?
                      Вас Влад
                      1. мордвин 3 Сегодня, 20:27
                        Цитата: Вас Влад
                        А вы не за него?

                        Увы. request
                        Цитата: виктор н
                        А рейтинг России в этой сфере повысился, приблизившись к Франции.

                        Вполне реализуемая задача не выполнена за 5,5 лет. Вообще, хотелось бы видеть список ответственных по каждому пункту. И спрос. А то получается как с товарищем Билаловым.
                        мордвин 3
                2. виктор н Сегодня, 20:12
                  А рейтинг России в этой сфере повысился, приблизившись к Франции.
                  виктор н
                3. Вас Влад Сегодня, 20:32
                  Цитата: мордвин 3
                  Вполне реализуемая задача не выполнена за 5,5 лет.

                  Да нет,там всё глобально recourse
                  № 596 «О долгосрочной государственной экономической политике» (28 поручений)
                  № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» (34 поручения)
                  № 598 «О совершенствовании государственной политики в сфере здравоохранения» (14 поручений)
                  № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки» (24 поручения)
                  № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильём и повышению качества жилищно-коммунальных услуг» (20 поручений)
                  № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления» (56 поручений)
                  № 602 «Об обеспечении межнационального согласия» (6 поручений)
                  № 603 «О реализации планов (программ) строительства и развития Вооружённых Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов и модернизации оборонно-промышленного комплекса» (15 поручений)
                  № 604 «О дальнейшем совершенствовании военной службы в Российской Федерации» (12 поручений)
                  № 605 «О мерах по реализации внешнеполитического курса Российской Федерации» (1 поручение)
                  № 606 «О мерах по реализации демографической политики в Российской Федерации» (8
                  В настоящее время на исполнении находится 53 поручения. В это число входят поручения, не выполненные в первоначально установленные сроки (для них установлены новые сроки исполнения либо определена периодичность представления докладов, т.е. они переведены в «длящийся» режим).

                  По 53 находящимся на исполнении поручениям сроки исполнения наступают:

                  в 2016 году – по 4 поручениям (доклады об исполнении всех поручений в настоящее время находятся на рассмотрении в Администрации Президента Российской Федерации);

                  в 2017 году – по 3 поручениям (доклад об исполнении одного поручения в настоящее время находится на рассмотрении в Администрации Президента Российской Федерации);

                  в 2018-2020 годах – по 34 поручениям;

                  по 12 поручениям конечный срок исполнения не определен, по ним установлена ежеквартальная, полугодовая или годовая периодичность представления докладов.

                  Из поручений, остающихся на исполнении (53), наибольшее количество находится в Минэкономразвития и Минобрнауки (по 11, или 20,8%), Минстрое (8, или 15,1%) и Минобороны (7, или 13,2%).
                  Вас Влад
          2. Стропорез Сегодня, 19:51
            Цитата: Вас Влад
            Вот с нами воюют ,а вы всё хахочите!

            Я вас убедительно прошу, не противопоставлять мои политические взгляды и войну в Сирии!
            Мой комент был написан до выхода новости!
            Я понятно изложил? soldier
            Стропорез
            1. Вас Влад Сегодня, 20:02
              Цитата: Стропорез
              Я вас убедительно прошу, не противопоставлять мои взгляды с войной в Сирии!

              Вот я удивляюсь вам,запад объявил нам гибридную войну, а вы всё в сказки верите!Это всё и на вас сказывается и ещё скажется,наши элиты заставляют встать на сторону запада и вот когда, если, большинство превалирует за запад то будьте спокойны так ненавистный вам и им (западу)режим падёт!И будут у вас уже другие хотелки,чем бы семью накормить, а не какой бензин дорогой!
              Вас Влад
              1. Стропорез Сегодня, 20:34
                Цитата: Вас Влад
                Вот я удивляюсь вам,запад объявил нам гибридную войну, а вы всё в сказки верите!

                Сразу отдаю мяч на вашу половину поля, это вы в сказки верите, а я в здравый смысл и жизненную опытность.
                Цитата: Вас Влад
                то будьте спокойны так ненавистный вам и им (западу)режим падёт!

                Очень хорошо! Поэтому и сформировано в ПДС НПСР народное правительство способное эту власть подхватить. Не волнуйтесь безвластия не будет.
                Найдутся деньги и на пенсии, и на социалку, и на развитие. Поскребём немного "по сусекам", "простимулируем" "списочников" wink и сильвупле, на пару годовых бюджетов ,как здрасьте, у арабов вон прынцы скинулись, а это что за....
                Цитата: Вас Влад
                И будут у вас уже другие хотелки,чем бы семью накормить, а не какой бензин дорогой!

                Бензин будет по единой гос. цене по всей стране, не сумлевайтесь.
                А чтобы вы не орали, что это сказки,см.программу действий ПДС НПСР и КПРФ. hi
                Стропорез
                1. Вас Влад Сегодня, 20:58
                  Цитата: Стропорез
                  Очень хорошо! Поэтому и сформировано в ПДС НПСР народное правительство способное эту власть подхватить.

                  Наивны вы!Этот же зюганов участвовал в развале СССР,а вы теперь ему доверяете власть подхватить!Горбачёв всё рассказал yes
                  "Что касается распада СССР, то мною было сделано все, чтобы выйти на подписание нового союзного договора, сохранявшего единое государство. Но партийная номенклатура, которая прежде всего концентрировалась вокруг руководства российских коммунистов, в том числе Зюганова, именно она, по сути, сорвала это", — сказал Горбачев в интервью "Интерфаксу".

                  Нам бы сейчас сплотится с нашим лидером в противостоянии с западом,так нет всегда будут такие кто захочет в мутной воде свой кусок хапнуть!
                  Цитата: Стропорез
                  Бензин будет по единой гос. цене по всей стране, не сумлевайтесь.

                  Да вот сумлеваюсь я..
                  Вот и очевидец есть ,единственный человек который публично на пленуме сказал против роспуска СССР.
                  Вас Влад
                  1. Вас Влад Сегодня, 21:16
                    А вот ещё wink

                    Это единственный человек который не побоялся за свою жизнь и публично сказал, нет развалу СССР!
                    Вас Влад
              2. Вас Влад Сегодня, 21:38
                Кстати видео в тему
                Вас Влад
                1. Стропорез Сегодня, 22:30
                  Цитата: Вас Влад
                  Вот и очевидец есть ,единственный человек который публично на пленуме сказал против роспуска СССР.

                  А что теперь старое ворошить , есть так,как есть.Давай на "ты", у тебя против меня личное есть? Думаю,нет, ровно,как и у меня.
                  Цитата: Вас Влад
                  Нам бы сейчас сплотится с нашим лидером в противостоянии с западом,

                  Кто противостоит ,вассалы метрополии?
                  Вот вокруг этого гражданина, я точно хороводы водить не буду.Я отдаю себе отчёт в том,какие задачи стоят перед этим персонажем и знаю абсолютно,что с интересами народа его помыслы, очень даже перпендикулярны. Нету перспектив у народа, нету. Если ещё 6-ть лет его "стагнационно-стабильного" развала, то собирать будет уже нечего, а скорее всего некому.
                  Стропорез
        2. влад66 Сегодня, 19:46
          Цитата: Стропорез
          а вот забугорные партнёры ещё дадут им прикурить

          Дадут друже Стропоррез,это как пить дать yes Знаешь вот нисколько вот этих не жаль балбесов,предупреждали ведь и плевать с высокой колокольни на них,только вот абыдна понимаешь,эти деньги то в Россию уже не вернутся yes hi
          влад66
          1. Стропорез Сегодня, 20:03
            Цитата: влад66
            Дадут друже Стропоррез,это как пить дать Знаешь вот нисколько вот этих не жаль

            Приветствую Коллега!!! drinks
            А вот смотри , какая петрушка,тут утащили -туда увезли, как возвращать то?
            потанин и фридман себе уже индульгенцию у матрасов выклянчили, но эти рыбы старые, главные спонсоры.
            потанин 500млн. матрасному ,типа, благ. фонду пожертвовал, а фридман 3 млр. вложил в западную фармакологию ,отказавшись при этом от сотудничесва с гособоронзаказом и МО.
            Круто правда, девки пляшут?
            Стропорез
            1. влад66 Сегодня, 20:21
              Цитата: Стропорез
              А вот смотри , какая петрушка,тут утащили -туда увезли, как возвращать то?

              Только войной идти yes А кто пойдет,никто слава богу в здравом уме не пойдет.
              Раньше надо было думать.В 2014 им прощение предлагали,возвращаешь уведенное,получаешь амнистию.Не поняли,ни капли не жаль,но деньги уже не вернутся. yes drinks
              влад66
              1. Стропорез Сегодня, 20:38
                Цитата: влад66
                но деньги уже не вернутся

                Венуться, просто для этого надо здесь соответствующие законы принять и УД возбудить. wink drinks
                Стропорез
                1. влад66 Сегодня, 20:49
                  Цитата: Стропорез
                  Венуться, просто для этого надо здесь соответствующие законы принять и УД возбудить.

                  Ох друже request УД возбуждено уже не мало,а толку. whatС ЛондонУ выдачи нет,хоть кому в России и не будет. yes А законы.только не эта дума примет,в 2016 всем ВО убеждали идти голосовать,нет орали что не пойдут,покажут свое возмущение,ну и показали сидя на диванах-Ведро 300 слишком мест и плевать они хотели на все возмущения. request hi
                  влад66
                  1. Стропорез Сегодня, 22:06
                    Цитата: влад66
                    -Ведро 300 слишком мест и плевать они хотели на все возмущения.

                    Возможно я наивен, но чуйка говорит, что не долго жтой вакханалии продолжаться. good drinks
                    Стропорез
          2. muhomor Сегодня, 22:06
            Они в любом случае не вернулись бы! recourse
            muhomor
    3. сибиралт Сегодня, 18:47
      Слова Бена Волса, да Богу в уши! Наши олигархи редко подвергаются обструкции, да и то в точечном режиме. А нужна тотальная зачистка ворюг народного достояния! Уже то знаком для них будет, если на Лубянку вернут памятник Дзержинскому.
      сибиралт
    4. Svarog Сегодня, 18:48
      Цитата: Теренин
      Помню ещё в 2002 году "кто то" сказал непротокольным языком: "Не скажу, что уже завтра заморозят ваши капиталы", а дальше прибег к игре букв: "Захлебнетесь пыль глотать, бегая по судам, чтобы их разблокировать!" crying

      Ага и все дружно забили на его слова, потому как знают, что он просто любит много говорить, а делать не чего не может.
      Svarog
      1. Голован Джек Сегодня, 18:56
        Цитата: Svarog
        он просто любит много говорить

        Ну, до Вас ему далеко wink
        Цитата: Svarog
        все дружно забили на его слова

        Как показывает, кхм, время - зря они это сделали.
        Голован Джек
        1. Svarog Сегодня, 19:08
          Цитата: Голован Джек
          Как показывает, кхм, время - зря они это сделали.

          Время еще ничего не показало. Вот если бы заставил всех этих персонажей вкладывать в российскую экономику. Был бы молодец. А языком по чесать он да, горазд..
          Цитата: Голован Джек
          Цитата: Svarog
          он просто любит много говорить
          Ну, до Вас ему далеко

          Разница в ответственности...
          Svarog
          1. Голован Джек Сегодня, 19:30
            Цитата: Svarog
            Время еще ничего не показало

            А у времени... много времени. Еще покажет, уже на́чало yes
            Цитата: Svarog
            Вот если бы заставил всех этих персонажей вкладывать в российскую экономику

            Вот Вы ж нирожна не понимаете в том, о чем пишете.
            Зачем тогда пишете? Или Вам построчно платят? wink
            Цитата: Svarog
            А языком по чесать...

            ... да нет у Вас в этой области конкурентов... узбагойтесь.
            Голован Джек
            1. Svarog Сегодня, 19:34
              Цитата: Голован Джек
              Цитата: Svarog
              Время еще ничего не показало
              А у времени... много времени. Еще покажет, уже на́чало

              Голован, судя по вашим комментариям на ВО, вы далеко не наивный человек, но порой удивляете.. Сколько по вашему ему еще время надо? Столько не живут..
              Цитата: Голован Джек
              Вот если бы заставил всех этих персонажей вкладывать в российскую экономику
              Вот Вы ж нирожна не понимаете в том, о чем пишете.
              Зачем тогда пишете? Или Вам построчно платят?

              Расскажите как вы понимаете? И тогда будет понятно, кто из нас чего понимает))

              Цитата: Голован Джек
              А языком по чесать...
              ... да нет у Вас в этой области конкурентов... узбагойтесь.

              Да меня это вообще не напрягает))
              Svarog
              1. виктор н Сегодня, 20:18
                Кто знает как ЗАСТАВИТЬ вернуть деньги в экономику России? Чего тогда претензии предъявлять?
                виктор н
                1. Svarog Сегодня, 20:22
                  Цитата: виктор н
                  Кто знает как ЗАСТАВИТЬ вернуть деньги в экономику России? Чего тогда претензии предъявлять?

                  Можно посмотреть на опыт других стран, способов очень много... Но они все не либеральные))
                  Svarog
                  1. Голован Джек Сегодня, 20:26
                    Цитата: Svarog
                    Можно посмотреть на опыт других стран, способов очень много..

                    Что за страны и способы?
                    * Китай не предлагать laughing
                    Голован Джек
                    1. Svarog Сегодня, 20:30
                      Цитата: Голован Джек
                      Цитата: Svarog
                      Можно посмотреть на опыт других стран, способов очень много..

                      Что за страны и способы?
                      * Китай не предлагать laughing

                      С начало перечислите все страны, которые не предлагать. Ну, что бы наверняка))
                      Svarog
                      1. Голован Джек Сегодня, 20:32
                        Цитата: Svarog
                        С начало перечислите все страны, которые не предлагать

                        Легко. Я уже это сделал.
                        Китай - не предлагать. У него плохо получается yes
                        * "с начало" - это "сначала", наверное?
                        Голован Джек
                    2. Svarog Сегодня, 20:37
                      Цитата: Голован Джек
                      Цитата: Svarog
                      Можно посмотреть на опыт других стран, способов очень много..

                      Что за страны и способы?
                      * Китай не предлагать laughing

                      Это почему у Китая не получается? Китай если что 1 экономика мира.))
                      А Саудовская Аравия вас устроит?))
                      Svarog
    5. silver2018 Сегодня, 19:23
      Не знаете почему Лондон делает работу за прокуратуру России, ей похоже совсем не интересно происхождение денег у ведущих на Западе роскошную жизнь россиянах.
      silver2018
      1. Svarog Сегодня, 19:29
        Цитата: silver2018
        Не знаете почему Лондон делает работу за прокуратуру России, ей похоже совсем не интересно происхождение денег у ведущих на Западе роскошную жизнь россиянах.

        У нас вся элита - воры, единицы, кто честно заработал состояние. Очень больших денег конечно честно не заработаешь, по крайней мере в России, но это пол беды. Они же еще непосильно нажитое в России, все выводят за границу и в экономику страны не вкладывают.
        Svarog
      2. freddyk Сегодня, 20:15
        Я думаю прокуратуре очень интересно. Но... до поры, до времени.
        freddyk
      3. Голован Джек Сегодня, 20:33
        Цитата: silver2018
        почему Лондон делает работу за прокуратуру России

        Потому что в Лондоне нет Прокуратуры РФ.
        Голован Джек
    6. Ныробский Сегодня, 21:16
      Цитата: Теренин
      Помню ещё в 2002 году "кто то" сказал непротокольным языком: "Не скажу, что уже завтра заморозят ваши капиталы", а дальше прибег к игре букв: "Захлебнетесь пыль глотать, бегая по судам, чтобы их разблокировать!"
      Только сдаётся мне, сказано это было гораздо позже, году так в 2011-2014, что собственно не меняет сути сказанного. Для "умных", даже сделали финансовую амнистию, которую продляли сверх установленного срока. Но....... Случилось то, что случилось. В прошлом году Кристин Лагарт на форуме изрекла, что наступило время для стерилизации молодого капитала, что означает то, что "юным" капиталистам надо объяснить откуда у них появились бабосы. Те, кто объяснить не сможет, тот ощутит на себе внимание финансовой полиции, арест средств и долгую дорогу "к правде". Никто не говорит о том, что деньги тупо заберут, но воспользоваться ими будет можно спустя 5-10-15 лет, в зависимости от того кому как повезёт доказать их законное происхождение. На излёте 2017 года, "тупая" кучка физ.лиц имеющая денежную массу подпадающую под кастрацию, без демонстрации ФИО, обратилась к президенту через тов. Б.Титова, мол прости барин "пятая точка подгорает" пусти нас с бабосами в родную российскую гавань. Кстати они были услышаны и им предложили купить российских облигаций на ту сумму, которую они спасти хотят. Мол, места в банковских ячейках у нас не хватит, так что берите бумагу, что в переводе на нормальный язык означает - если хотите спасти бабки, то добро пожаловать в "инвесторы"))).
      Ныробский
      1. Svarog Сегодня, 22:31
        Цитата: Ныробский
        если хотите спасти бабки, то добро пожаловать в "инвесторы"))).

        Проблема в том, что спасти деньги и инвестор - это очень разные вещи.. На самом деле они не только хотят спасти деньги, но и хотят гарантии, что за их происхождение им ничего не будет. Это обычные воры, которые хотят и на ель залезть и опу не поцарапать. Они не будут ни куда инвестировать и на то несколько причин:
        1. Они не разбираются в бизнесе, как таковом, они обладают связями и весь бизнес у них на том и построен. В России к стате везде так.
        2.Они не будут инвестировать, потому что знают, правила игры в России, а именно, что их деньги могут отжать.
        В общем, даже если удастся завлечь в Россию обратно не большую кучку вороватых денег, то это не надолго, отсидятся и обратно выведут.
        Svarog
      2. Svarog Сегодня, 22:55
        И что бы дополнить свой ответ. Тут нужен комплексный подход, не только важно вернуть деньги, а важно их правильно в дальнейшем направить. А для этого, нужно определить приоритеты, составить план действий, определить время и назначить ответственных. Отвечать ответственный, должен не тем, что в случае провала, покинет свой пост или получит выговор, а потеряет все деньги... Т.есть гос-во определяет цели и задачи и сроки, крупный бизнес берет на себя ответственность в реализации, при этом вкладывает деньги. Так сказать добровольно\принудительное сотрудничество. В случае успеха, бизнес получает доход, в случае не удачи лишается собственных средств. Это один из множества вариантов..
        Svarog
  2. senima56 Сегодня, 18:29
    Хорошо хоть англичане спросят наших откуда "роскошная жизнь"....А то наши родные правоохранители как-то стесняются у них спросить...
    senima56
    1. karish Сегодня, 18:43
      Цитата: senima56
      Хорошо хоть англичане спросят наших откуда "роскошная жизнь"....А то наши родные правоохранители как-то стесняются у них спросить...


      karish
      1. Govorun Сегодня, 21:43
        И к чему ты Киселева тут приплел? Они не редко на канале этими вопросами задавались,а вы тут своею глупостью светите...
        Govorun
    2. Теренин Сегодня, 18:51
      Наших правоохранителей с карающего органа давно превратили в структуру обеспечения (как и требовали либерально-демократические деятели). Ни защитить, ни раскрыть преступление, ни наказать реальных виновных... Тьфу! crying
      Теренин
  3. GeorgeSev85 Сегодня, 18:30
    СУ-25 наш сбили твари ... пилот погиб.
    GeorgeSev85
    1. 210окв Сегодня, 18:36
      Олигархи сбили?Или англичане?К чему Ваш пост?Кто и почему сбили наш самолёт давно известно.
      Цитата: GeorgeSev85
      СУ-25 наш сбили твари ... пилот погиб.
      210окв
      1. Комментарий был удален.
      2. Гардамир Сегодня, 18:40
        давно известно.
        сбили сегодня.
        Гардамир
        1. 210окв Сегодня, 19:13
          Ещё не прочитал.Каюсь.
          Цитата: Гардамир
          давно известно.
          сбили сегодня.
          210окв
      3. GeorgeSev85 Сегодня, 18:41
        Какой давно????? Этой Новости как час
        GeorgeSev85
        1. major071 Сегодня, 18:48
          Откуда информация, что это именно наш самолет? Или опять "желтая" пресса постаралась? Даже арабы не пишут о принадлежности самолета. Да и вообще инфы по данному факту как кот наплакал. Появится достоверная информация - будет новость и на "ВО", а всякие слухи пусть пишет "Спид-Инфо" hi
          major071
          1. GeorgeSev85 Сегодня, 18:55


            Да ... хорошо арабы молчат. По ходу желтая пресса .....
            GeorgeSev85
    2. q75agent Сегодня, 18:42
      точно наш ???? я тоже везде новости смотрю , на рен тв и итар тасс есть , что сбит над идлибом а чей и что с экипажем не понятно ....
      q75agent
      1. GeorgeSev85 Сегодня, 18:44
        Наш точно уже и фото есть.
        GeorgeSev85
      2. donavi49 Сегодня, 18:47
        ТВ новости дают +3 часа где-то. В Твиторе все последние новости онлайн с места. Как падал. Как катапультировался. И сам пилот (убитый) тоже sad .
        donavi49
        1. q75agent Сегодня, 18:51
          чертова цензура !!! матом орать хочется ....ну как же так
          q75agent
      3. Govorun Сегодня, 21:39
        МО РФ подтвердило...
        Govorun
    3. donavi49 Сегодня, 18:44
      Ожидаемо. Вчера уже примерялись - но промазали. Сегодня попали. Исходя из фото пилота - горел не только двигатель. Опять же - ушли на низкие высоты, надо быть готовым к насыщенной МЗА и ПЗРК. ПЗРК Стрела на фоточках были буквально два дня назад. Стрельба из КПВТ/ДШК/ЗУ по Аллаху конечно не очень успешна, но вопрос статистики когда попадут. Упал самолет на головы бабахам кстати (пишут что 3 человека погибло в кишлаке).
      donavi49
  4. 210окв Сегодня, 18:31
    Там тоже подход избирательный Есть,свои"а есть ""не свои".Есть Чичваркин,и есть Ротенберг и ему подобные.
    210окв
    1. Strashila Сегодня, 18:41
      Есть просто ворье... а есть ворье на службе её Величества, кто не сотрудничает... тот плохиш... и лишается вывезенных бочек варенья и коробок печенья в пользу оголодавших мигрантов.
      Strashila
  5. Strashila Сегодня, 18:33
    Ожидаемо... сперва сделали мошенническую схему с лозунгом тащите все нажитое не посильным трудом к нам... вам ни чего за это не будет... теперь реально ничего у вас не будет. Банки и до этого закона арестовывали счета, докажите что не стырыли... теперь это коснется и недвижимости. Ждите бум по всей ЕС и прочим окрестностям.
    Strashila
    1. Капитан Пушкин Сегодня, 19:03
      Цитата: Strashila
      Strashila Сегодня, 18:33 Новый
      Ожидаемо... сперва сделали мошенническую схему с лозунгом тащите все нажитое не посильным трудом к нам... вам ни чего за это не будет... теперь реально ничего у вас не будет. Банки и до этого закона арестовывали счета, докажите что не стырыли... теперь это коснется и недвижимости. Ждите бум по всей ЕС и прочим окрестностям.

      Уже не раз писал, что наших воришек прикармливают как поросят к юбилею или индеек к Дню благодарения. День Х все ближе. Сначала счета, недвижимость, а следом пойдут акции и прочая мелочь типа антиквариата, предметов искусства, сейфовых банковских ячеек, ювелирки.... Отпустят в чем мама родила - в рваных трусах и стоптанных ботинках.
      Капитан Пушкин
      1. казак 471 Сегодня, 19:37
        Отпустят в рваных КРУЖЕВНЫХ труселях . они ж за ними туда и поехали
        казак 471
      2. Strashila Сегодня, 20:19
        Главное использую информацию предоставленную с Запада грамотно использовать... будут решения ихнеЙного суда, что все варованное... на основании его национализировать все средства производства... вот тогда они станут действительно голозадыми.
        Strashila
  6. Гардамир Сегодня, 18:34
    Счас придёт голован и расскажет, что олигархов в стране нет, всё хорошо а англичане говоря дипломатическим языком...
    Гардамир
    1. БрОВР Сегодня, 18:38
      Да пусть приходит,а мы ему,как толерантные,вот-Пусть наслаждается,чё... wink
      БрОВР
    2. Голован Джек Сегодня, 18:48
      Цитата: Гардамир
      Счас придёт голован

      гардамир? Я уже весь одно большое ухо...
      Цитата: Гардамир
      и расскажет, что олигархов в стране нет

      Это чей-та? Есть, как не есть... не могут не есть request
      Цитата: Гардамир
      а англичане говоря дипломатическим языком...

      ... слова Лаврова.
      Сами пилят сук, на которым сидят. Кому надо - понял yes
      Голован Джек
      1. БрОВР Сегодня, 19:05
        Насладился?Мы старались.Слушай,тебе сколько платят,дабы истово тут на Людей лаял? wink
        БрОВР
        1. Голован Джек Сегодня, 19:09
          Цитата: БрОВР
          тебе сколько платят

          А кто ты есть, чтобы что-то спрашивать?
          Голован Джек
          1. БрОВР Сегодня, 19:11
            Человек.Гражданин СВОЕЙ СТРАНЫ.А ты кто есть,я не понял них.. чего себе.Сколько тебя читаю тут-не понимаю....Обоснуй,сможешь если...
            БрОВР
            1. Голован Джек Сегодня, 19:12
              Цитата: БрОВР
              А ты кто есть,я не понял

              Твои проблемы. Не мои request
              Цитата: БрОВР
              Человек.Гражданин

              Наговариваешь на себя, ИМХО.
              Голован Джек
              1. БрОВР Сегодня, 19:16
                Принято.ты-Понято...Принято к сведению...
                БрОВР
                1. Гардамир Сегодня, 19:23
                  Понято.
                  С Табаки верно угадал.
                  Гардамир
        2. Вас Влад Сегодня, 19:17
          Цитата: БрОВР
          Насладился?Мы старались.Слушай,тебе сколько платят,дабы истово тут на Людей лаял?

          Ну вы поппулист wassat Всё та-ки wink
          Вас Влад
    3. Вадим237 Сегодня, 18:48
      Англичане, отберут бабки у богатых, законным путём.
      Вадим237
    4. Greenwood Сегодня, 19:15
      Цитата: Гардамир
      что олигархов в стране нет
      Так это... олигархов же действительно нет. Есть "социально ответственные бизнесмены". lol
      Greenwood
  7. Вечно так Сегодня, 18:37
    Напугали ёжиков голыми попками. Ещё наворуют.
    Вечно так
  8. anjey Сегодня, 18:38
    Проверки коснутся инвесторов из России, Китая и с Ближнего Востока, которые вложили, к примеру, миллиарды фунтов в недвижимость Лондона
    Дай бог,да побыстрее проверяйте этих нуворишей ,а лучше сразу конфискуйте олигархово богатство,что бы не повадно было влаживать не в свою страну а в страны с враждебным вектором против России, это сродни предательству....
    anjey
    1. Капитан Пушкин Сегодня, 19:14
      Цитата: anjey
      Дай бог,да побыстрее проверяйте этих нуворишей ,а лучше сразу конфискуйте олигархово богатство,

      Кто посообразительнее, уже вывели активы из Британии после первых же конфискаций банковских счетов. Особо тупые, конечно почувствуют огромное облегчение карманов. Но это, к сожалению, не вернет украденные деньги в Россию.
      Нужно не мечтать о возврате уже украденного, а перекрыть пути вывода денег из России, которые воруют сегодня или украдут завтра.
      Капитан Пушкин
  9. san4es Сегодня, 18:48
    смогут замораживать подозрительные активы на сумму более 50 тысяч фунтов стерлингов
    am
    bully
    san4es
  10. хмурый лис Сегодня, 18:49
    вас богатеев просто будут используют как овец. на фоне волны русофобии.честно мне вас будет ни жалко . angry
    хмурый лис
  11. Старый военрук Сегодня, 18:58
    Ну вот и приплыли с цивилизованными наглосаксами. С чем вас всех и поздравляем. Теперь придётся проситься домой, а кому вы тут нужны такие все из себя проворовавшиеся. Сочувствия не дождётесь от тех, кого обворовывали.
    Старый военрук
  12. APASUS Сегодня, 19:05
    Что это за шляпа из Лондона?
    В Лондон рванули столько украденных денег из России ,что на ворованное может жить целая страна и тут вдруг надо доказывать что они не украдены.
    APASUS
  13. Гардамир Сегодня, 19:07
    Всё же просто если вы за Путина значит вы за олигархов.
    Гардамир
  14. КВУ-НСвД Сегодня, 19:12
    Мы больше не позволим этому произойти
    видать ручеёк из России иссякает , на Западе уже сотни миллиардов в их экономике , теперь можно "почистоплюйничать" , чтоб не вывели ненароком из под контроля
    КВУ-НСвД
  15. Vard Сегодня, 19:14
    Про пчёл и мёд говорят уже лет пять... у кого мозги были, те поняли... Но как показала практика... у этих "Элиты" только хватательный рефлекс развит... всё остальное атрофировано...
    Vard
  16. samarin1969 Сегодня, 19:23
    Со времен работорговли и продажи опиума английское респектабельное ворьё ни чем не брезговало...А сейчас, я понимаю начнется война "воров в законе" против отдельных "беспредельщиков" с Востока.
    п.с. Самое неприятное, что этих людей называют "русская мафия". Русских среди них столько же, сколько и патриотов России. Просто в их колодах паспортов есть и "РФсовский".
    samarin1969
  17. BAI Сегодня, 19:26
    Редкий случай когда можно поддержать действия США и Запада.
    BAI
  18. Горный стрелок Сегодня, 19:29
    Англичане решились на последний грабеж! Дела видать, совсем плохи. Ведь такой "расклад" больше не повторится. Прививку получат на поколение-другое, что на планете Земля для русских есть одно безопасное место - Родина.
    Горный стрелок
  19. Кот недоученый Сегодня, 19:30
    Прихватизация по англицки laughing Грабь награбленное! Всё, то нажито непосильны трудом! laughing
    Кот недоученый
  20. Дормидонт Сегодня, 19:34
    А жизнь то, похоже, налаживается
    Дормидонт
  21. Svarog Сегодня, 19:38
    Цитата: Svarog
    Зачем тогда пишете? Или Вам построчно платят?

    Голован, скиньте адресок, где платят?
    Svarog
    1. Вас Влад Сегодня, 22:20
      Цитата: Svarog
      Голован, скиньте адресок, где платят?

      Вы тут за грудинина агитируете,пишите в четыре руки на двух баянах, вам виднее wink А Голован Джек за кого то агитирует?Нет! Он просто не даёт вам народу лапшу вешать,вот и всё request
      Вас Влад
      1. Svarog Сегодня, 23:00
        Цитата: Вас Влад
        Цитата: Svarog
        Голован, скиньте адресок, где платят?

        Вы тут за грудинина агитируете,пишите в четыре руки на двух баянах, вам виднее wink А Голован Джек за кого то агитирует?Нет! Он просто не даёт вам народу лапшу вешать,вот и всё request

        Я уж давно понял, за кого вы с Голованом агитируете)) В одном офисе трудитесь?
        Svarog
    2. Голован Джек Сегодня, 22:38
      Мне? По месту работы... Но Вас туда не возьмут request
      Голован Джек
  22. vladimirvn Сегодня, 20:12

    Посвящается тем, кто у руля.
    vladimirvn
  23. Хаос Сегодня, 20:31
    ВВП на крючке у олигархов. Начнет зажимать и они устроят хай в стране. То есть создалась такая система. Чтобы навести порядок, нужно изменить налоговую систему (увеличить налог на прибыль с определенной суммы например больше 5 млн. ) и загнать всех рабочих в профсоюзы. Пусть Зюганов руководит объединенными профсоюзами страны. А то болтать он мастер, а конкретных дел не видно.
    Хаос
    1. Вадим237 Сегодня, 20:53
      Они ни чего не устроят, а с теми кто попытается быстро разберутся.
      Вадим237
  24. виктор н Сегодня, 20:36
    Цитата: влад66
    Цитата: Стропорез
    а вот забугорные партнёры ещё дадут им прикурить

    Дадут друже Стропоррез,это как пить дать yes Знаешь вот нисколько вот этих не жаль балбесов,предупреждали ведь и плевать с высокой колокольни на них,только вот абыдна понимаешь,эти деньги то в Россию уже не вернутся yes hi
    виктор н
  25. виктор н Сегодня, 20:42
    Цитата: виктор н
    Цитата: влад66
    Цитата: Стропорез
    а вот забугорные партнёры ещё дадут им прикурить

    Дадут друже Стропоррез,это как пить дать yes Знаешь вот нисколько вот этих не жаль балбесов,предупреждали ведь и плевать с высокой колокольни на них,только вот абыдна понимаешь,эти деньги то в Россию уже не вернутся yes hi

    В конце 80-х обсуждались основные экономические законы, я принимал участие. Есть подтверждения. Увы всё равно разворовали! А Вы обсуждали?
    виктор н
  26. Голован Джек Сегодня, 20:43
    Svarog
    Цитата: Svarog
    Цитата: виктор н
    Кто знает как ЗАСТАВИТЬ вернуть деньги в экономику России? Чего тогда претензии предъявлять?

    Можно посмотреть на опыт других стран, способов очень много... Но они все не либеральные))

    Цитата: Svarog
    Цитата: Голован Джек
    Цитата: Svarog
    Можно посмотреть на опыт других стран, способов очень много..

    Что за страны и способы?
    * Китай не предлагать laughing

    Это почему у Китая не получается? Китай если что 1 экономика мира.))
    А Саудовская Аравия вас устроит?))

    Какая Китай "экономика мира" - к делу отношения не имеет.
    С "возвратом беглых денег" у Китая беда... несмотря на расстрелы, ограничения обменных операций и прочие фенечки.
    Сауди тут вообще никаким боком - у Сауди, насколько я знаю, нет особых проблем с "бегством капитала".
    Дык, эта... примеры стран-то будут? Методов примеры - будут? Которые
    Цитата: Svarog
    ... все не либеральные))

    Ась?
    Голован Джек
  27. тихоокеанец Сегодня, 20:47
    Уже не один век бриты принимали у себя на острове богатеньких беглецов. И за несколько лет делали их бедными.
    А потом эти уже нищеброды тем или иным способом покидали Британию. Кто в каюте корабля, а кто и в "деревянном бушлате".
    И никто из этих беглецов ни разу не смог стать своим среди своих для деловой элиты Британии. Не зависимо от национальности и толщины кошелька.
    Сейчас происходит то же самое: беглецов с деньгами (точнее - денег, привезенных беглецами) на Острове уже достаточно. Пора начинать процедуру отъема капиталов в пользу истинных англо-саксов.
    тихоокеанец
  28. Satum Сегодня, 20:57
    Надо же тормознуть отток капитала из Лондона ,вот и придумывают ,за что заморозить wassat
    Satum
  29. Govorun Сегодня, 21:38
    Российских олигархов заставят объяснить роскошную жизнь в Лондоне
    ТОЛЬКО СЕЙЧАС ЗАДАЛИСЬ ВОПРОСОМ ???
    Govorun
  30. Бензорез Сегодня, 21:50
    Каким образом? Хотя далёк я от этого джентльмены. Тут ватники с фуфайками наконец дали сварным и ещё офигительные зимние ботинки! Я категорически рад за моего сващика Лёшу. Сборщики-еще продержатся. Глядишь и нам что-нибудь обломится.
    Бензорез
  31. Стрелецкос Сегодня, 21:52
    Чихали они на эти проверки
    Стрелецкос
  32. dvvv Сегодня, 21:54
    Опять санкции!! Российскую элиту обижают! Это удар по всем россиянам! Все на защиту своей элиты! Куда смотрит гарант?!! Друзья в беде! Может они и там хотят на Геленвагенах кататься и палить в воздух когда приспичит!
    dvvv
    1. Капитан Пушкин Сегодня, 22:22
      Цитата: dvvv
      Все на защиту своей элиты!

      Беги милый, защищай. А я за тебя тут за компьютером посижу...
      Капитан Пушкин
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