23:03 03 февраля

СМИ: В Сирии сбит российский Су-25

В Сирии боевики сбили российский штурмовик Су-25, сообщает AFP со ссылкой на сайты, которые ведут мониторинг деятельности вооруженных групп в стране, пишет РБК, при этом издание утверждает, что источник в Минобороны подтвердил российскую принадлежность самолета.

По данным «полевых источников» телеканала Sky News Arabia, самолет сбили ракетой класса «земля-воздух». Группировка Сирийской свободной армии «Джайш ан-наср» опубликовала в Youtube видео, на котором видно самолет, летящий с горящим крылом. Спустя некоторое время самолет начинает падать, а пилот катапультируется. В названии ролика утверждается, что это был российский Су-25, он был сбит в районе села Маасран в провинции Идлиб.
Би-би-си со ссылкой на Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (находящийся в Лондоне) также сообщает, что в Сирии сбит российский штурмовик.
Telegram-канал Directorate 4, который мониторит деятельность террористов, утверждает, что пилот погиб.
На данный момент официального подтверждения данной информации нет. Все СМИ, публикующие данную информацию, ссылаются на видео террористов.


Примерно в 19:30 (мск) министерство обороны РФ подтвердило информацию о потере штурмовика Су-25 и о гибели пилота в провинции Идлиб. Об этом сообщила информационная служба РИА Новости.

В главном оборонном ведомстве отметили, что пилот успел доложить о катапультировании. Подтверждена информация о том, что Су-25 сбили боевики, аффилированные с террористической группировкой "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ).

Использованы фотографии: https://www.youtube.com

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Комментарии 186

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  1. Sefevi Сегодня, 19:23
    Уже все соц.сети пишут об этом. Я только что читал по фейсбуку
    Sefevi
    1. Muvka Сегодня, 19:25
      Надеюсь усиленная бомбардировка, что совершили судя по твиттерам, и несколько запущенных ракет с Хмеймим и с ПЛ настигнут этих тварей. А со своей стороны я бы предложил использовать Су-24 с безопасных высот, пусть это и обойдется бюджету чуть дороже.
      Muvka
      1. Тралл Сегодня, 19:25
        Вечная память пилоту.
        Боевики прослушивали его, когда он передавал свои координаты после катапультирования. Убили уже на земле. На фото он уже без летного снаряжения.

        Ждём пару суток работы РСЗО по этому району.
        Тралл
        1. НЕКСУС Сегодня, 19:39
          Цитата: Тралл
          Вечная память пилоту.

          Рано хоронить пилота..в статье говорится,что пилот катапультировался..
          Может наш спецназ вытащил летуна нашего.
          НЕКСУС
          1. Muvka Сегодня, 19:40
            Цитата: НЕКСУС
            Цитата: Тралл
            Вечная память пилоту.

            Рано хоронить пилота..в статье говорится,что пилот катапультировался..
            Может наш спецназ вытащил летуна нашего.

            Видео уже есть, где он мертв, к сожалению(
            Muvka
            1. НЕКСУС Сегодня, 19:42
              Цитата: Muvka
              Видео уже есть, где он мертв, к сожалению(

              Если видео правдивое,тогда соболезную родным и близким летчика.
              НЕКСУС
              1. Shurik70 Сегодня, 19:55
                Операцию, подобную той, где проутюжили местность, где убили пилота, сбитого Турцией, повторить тут сложно. Городские застройки плотные.
                Надеюсь, хоть из этого города не создадут "гуманитарный коридор", выпуская террористов в угоду США.
                Shurik70
              2. Стропорез Сегодня, 20:21
                Цитата: НЕКСУС
                Если видео правдивое,тогда соболезную родным и близким летчика.

                В Сирии сбит российский штурмовик Су-25, передает ТАСС сообщение Минобороны РФ. Летчик погиб.
                Крупная группировка террористов окружена в провинции Идлиб
                "3 февраля 2017 года при выполнении облета зоны деэскалации "Идлиб" потерпел крушение российский самолет Су-25. Летчик успел доложить о катапультировании в районе, подконтрольном боевикам "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ - "РГ"). При ведении боя с террористами пилот погиб", - передает агентство сообщение военных.

                Самолет, как считают в ведомстве, сбит из переносного зенитно-ракетного комплекса.

                Не хочется об этом думать, но всё, как в Афгане может быть. soldier
                Стропорез
                1. Андрей К Сегодня, 22:11
                  Стропорез hi
                  ...Как сообщают данные перехвата радиопереговоров боевиков, российский пилот сбитого штурмовика Су-25, после успешного приземления на парашюте, пытался укрыться за каменным массивом.
                  Поняв, что противник уже на подходе, пилот, предположительно С.Аксенов, дал бой террористам. Отстреляв весь боекомплект АПС (автоматический пистолет Стечкина), российский пилот, совершил самоподрыв гранатой, забрав с собой двух боевиков...
                  Андрей К
        2. NN52 Сегодня, 19:45
          Соболезнования..
          В бою погиб, как настоящий воин..
          По видео наш пилот...
          Но почему не успели помочь...
          NN52
          1. Тралл Сегодня, 19:47
            Цитата: NN52
            Но почему не успели помочь...

            Там густонаселённый район. Бармалеи успели первыми.
            Тралл
            1. NN52 Сегодня, 20:30
              Тралл

              Так борт ПСО с прикрытием всегда в готовности на базе...
              Там лёту совсем ничего...
              А на видео около пилота целая толпа и никто из них никуда не спешит...
              А у него то с собой только два рожка... против такой толпы... C...
              NN52
        3. Tusv Сегодня, 19:45
          Цитата: Тралл
          Ждём пару суток работы РСЗО по этому району
          .
          С чувством и расстановкой. У нас контракт с ихним Иблисом и Гуриями, а тут сотня не освоенная. Боюсь ихние нам предъяву кинут, мол фигово им мясо поставляем
          Tusv
        4. SSeT Сегодня, 19:50
          Ах как же жаль...
          Вечная память, покойся с миром, воин.
          Мои соболезнования семье и близким
          SSeT
      2. svp67 Сегодня, 19:28
        Цитата: Muvka
        несколько запущенных ракет с Хмеймим и с ПЛ настигнут этих тварей.

        Твари, это те кто дал "бармалеям" в руки ПЗРК и научил ими пользоваться.
        Если информация о гибели пилота верна, то соболезную его родным и близким, а так же всему народу России. Россия потеряла еще одного своего защитника
        svp67
        1. Muvka Сегодня, 19:29
          Эта информация тоже верна. Есть видео и имя. Расстреляли, пока он на парашюте спускался.
          Muvka
          1. dr.star75 Сегодня, 19:43
            Я конечно гуманист, но! местность где сбили наш самолет нужно сжечь напалмом! земля должна гореть для оператора птура!
            dr.star75
            1. Тралл Сегодня, 19:45
              Цитата: dr.star75
              Я конечно гуманист, но! местность где сбили наш самолет нужно сжечь напалмом!

              Умеренно, гуманитарно... и дотла
              Тралл
              1. dr.star75 Сегодня, 19:51
                Душманы должны боятся даже смотреть на наши самолеты am
                dr.star75
          2. Ныробский Сегодня, 20:25
            Цитата: Muvka
            Эта информация тоже верна. Есть видео и имя. Расстреляли, пока он на парашюте спускался.
            Матрасы пытаются выдать бармалеев за сторону с которой надо вести переговоры т.к. они "оппозиция и демократические силы". Блин с кем там разговаривать?,- если эти человекоподобные существа даже не понимают того, что живой пилот в их руках это метод решения своих интересов путём переговоров для обмена. Они все подлежат уничтожению, какую бы футболку американцы на них не натягивали. Жаль, очень жаль, что невозвратная потеря сегодня у нас.
            Ныробский
        2. Стропорез Сегодня, 19:42
          Присоединяюсь к соболезнованиям. soldier
          Стропорез
        3. ProkletyiPirat Сегодня, 20:19
          Цитата: svp67
          Твари, это те кто дал "бармалеям" в руки ПЗРК и научил ими пользоваться.

          Поправка, Твари это те кто сначала хвастался "мы не летаем ниже 5км ибо там ПЗРК", а потом "хвастался" и "гордился" видеозаписями работы НАРов у которых дальность 2км. Их предупреждали что "это аукнется" вот оно и аукнулось. Самое смешное что сейчас поднимется очередной холивар на тему "ненужности штурмовиков и нужности чего либо друго-го" и в этом бесконечном срачике опять утонет реальная аналитика и реальные предложения по улучшению сих аппаратов и доведения их до приемлемого уровня. И в конечном итоге всё пойдёт по очередному кругу. fool в общем бардак...
          ProkletyiPirat
      3. Evgeniy667b Сегодня, 19:39
        Да причем тут дороже Су-24, жизнь пилотов бесценна, Стоит задуматься нашим паразитам из Рособоронэкспорта, которые готовы поставить все, что угодно и кому угодно. Царствие небесное защитнику земли Русской!
        Evgeniy667b
        1. Muvka Сегодня, 19:41
          Если вы прочитаете мое сообщение внимательнее, то поймете, что я именно это и имел ввиду.
          Muvka
      4. Салют Сегодня, 19:43
        предлагаете действовать как США во Вьетнаме?
        Цитата: Muvka
        Надеюсь усиленная бомбардировка, что совершили судя по твиттерам, и несколько запущенных ракет с Хмеймим и с ПЛ настигнут этих тварей. А со своей стороны я бы предложил использовать Су-24 с безопасных высот, пусть это и обойде
        Салют
        1. Тралл Сегодня, 19:50
          Цитата: Салют
          предлагаете действовать как США во Вьетнаме?

          Здравствуйте мысль. Там после частого использования ПЗРК отказались от массового применения штурмовиков. Или что Вы имели в ввиду?
          Тралл
      5. SOF Сегодня, 19:43
        ...не по нашему это, но хотел бы увидеть башку на пике этого у.б.любдка, прыгавшего на звезде...
        SOF
      6. kapitan92 Сегодня, 19:52
        Цитата: Muvka
        А со своей стороны я бы предложил использовать Су-24 с безопасных высот, пусть это и обойдется бюджету чуть дороже.

        Сбили СУ 25 ! Со своей стороны , ВЫ читайте внимательней.
        kapitan92
        1. Muvka Сегодня, 20:06
          Вообще то мое сообщение не относится к сбитому самолету. Я говорю, что нужно бомбить с Су-24 с безопасной высоты. Пусть это обойдется дороже, зато люди и машины целыми останутся.
          Muvka
          1. kapitan92 Сегодня, 20:10
            Цитата: Muvka
            Вообще то мое сообщение не относится к сбитому самолету. Я говорю, что нужно бомбить с Су-24 с безопасной высоты. Пусть это обойдется дороже, зато люди и машины целыми останутся.

            Стратег! hi
            kapitan92
      7. Alber Сегодня, 21:35
        Цитата: Muvka
        со своей стороны я бы предложил использовать Су-24 с безопасных высот, пусть это и обойдется бюджету чуть дороже.

        Где же хваленые средства РЭБ на наших птицах?
        Alber
    2. Андрей К Сегодня, 19:32
      ...На данный момент официального подтверждения данной информации нет...

      Хотелось бы надеяться, что это очередная утка. Но...
      Ребята подтверждают, что это правда.
      Вечная память пилоту, земля ему пухом, соболезнования родным и близким.
      _______________________

      Пусть земля под ногами горит у сволочей, которые дали бармалеям ПЗРК - конкретно США с их уродскими военными.
      Ну не хотим сами пачкаться об этот навоз, так почему "случайно" у их авиабаз, какого-нибудь духа с "невесть откуда" взявшимся ПЗРК не окажется.
      Ну хватит уже по прихоти матрасов кровью умываться am
      Андрей К
    3. RASKAT Сегодня, 19:33
      РБК надежный ресурс, нечего сказать. Наверное так же будет как и с обстрелом нашей базы на новый год. Ай Ай все самолеты сгорели, горы трупов и т д. Подождем что скажут военные.
      Вот сегодня Курды укатали турецкий леопард, вот это эффектно.
      Привет ребятам которые критикуют расположение нашей боеукладки, якобы смерть экипажа. Что то у леопарда видать день не задался, вообще разлетелся на куски.
      RASKAT
      1. БастаКарапузикИ Сегодня, 22:17
        турецкий леопард

        Так шандарахнуло... Очень сильный взрыв.
        БастаКарапузикИ
    4. фигвам Сегодня, 19:33
      ПЗРК в правый двигатель, на выходе из атаки.
      фигвам
      1. RASKAT Сегодня, 19:41
        Вообще расслабились наши пилоты Су-25, где отстрел тепловых ловушек на выходе из атак. Или Афганский и Чеченский опыт нам довался не кровью?
        RASKAT
        1. kapitan92 Сегодня, 20:02
          Цитата: RASKAT
          Вообще расслабились наши пилоты Су-25, где отстрел тепловых ловушек на выходе из атак. Или Афганский и Чеченский опыт нам довался не кровью?

          комплекс РЭБ «Витебск» не только ставит мощные шумовые и имитационные помехи, а, обнаружив пуск по самолету ракеты ПЗРК, отстреливает специальные ловушки, но и позволяет поразить вражеские радиолокаторы с помощью ракет Х-58.

          Где эти комплексы РЭБ !? В докладах "рогозиных"?
          kapitan92
          1. Muvka Сегодня, 20:06
            Средств РЭБ на Су-25 и Су-24 нет. Очнитесь.
            Muvka
            1. kapitan92 Сегодня, 20:23
              Цитата: Muvka
              Средств РЭБ на Су-25 и Су-24 нет. Очнитесь.

              Правда, для размещения всего комплекса на борту самолета требуется достаточно много места, поэтому часть элементов «Витебска» в контейнерах Л370-3С-К25 помещается на узлах подвески, где раньше устанавливались входившие в состав боекомплекта Су-25, но снятые с вооружения ракеты Р-60.

              http://army-news.ru/2016/04/u-rossijskix-shturmov
              ikov-su-25-nachinaetsya-novaya-zhizn/
              "Витебска" нет на СУ 24М ??? А эсминец "Кук......" ???
              Очнулся? hi
              kapitan92
              1. 1959ain Сегодня, 21:42
                Цитата: kapitan92
                http://army-news.ru/2016/04/u-rossijskix-shturmov
                ikov-su-25-nachinaetsya-novaya-zhizn/

                В 2011 году Минобороны России предприняло попытку найти замену «Грачам», открыв конкурс на так называемый перспективный самолет-штурмовик (ПСШ). Рассматривалось несколько проектов, в том числе машина на базе Су-25УБ, которую планировалось оснастить герметичной кабиной, новой оптико-электронной системой, радаром и вооружить противотанковыми управляемыми ракетами «Вихрь».
                1959ain
                1. slontusid Сегодня, 22:16
                  лучшая замена грачам - ил-102..
                  причем изначально
                  slontusid
          2. Вадим237 Сегодня, 21:07
            От ПЗРК РЭБ не спасут.
            Вадим237
      2. фигвам Сегодня, 19:59
        Лётчика расстреливали с земли.
        фигвам
      3. sabakina Сегодня, 20:20
        Сергей, пишу со слезами на глазах. Про СУ-25 такие легенды ходили...Почему так?
        sabakina
        1. фигвам Сегодня, 21:19
          Тут как повезёт, в войне 08.08.08 СУшки после попадания ракеты возвращались на одном двигателе. Ракета идёт на тепло от двигателя, полагаю при попадании ракеты правый двигатель сразу вышел из строя, но и левый то же был повреждён, самолёт начал терять скорость, а без скорости самолёт не управляем, лётчик принял решение катапультироваться.
          фигвам
    5. GradusHuK Сегодня, 19:34
      Вечная память воину!Соболезнования родным и близким.
      GradusHuK
      1. masyanya Сегодня, 19:38
        хоронить не надо раньше времени...
        masyanya
        1. Serg Koma Сегодня, 20:22

          Также на медиа-ресурсах бандформирований появилось фото рапорта, найденного в кармане погибшего российского лётчика. В документе говорится о представлении к государственной награде майора Романа Филлипова за выполнение боевых задач в Сирии.

          Рапорт составлен от имени командира «смешанного авиационного полка особого назначения» подполковника Аксенова, который ранее командовал российской авиационной группой в САР и недавно вернулся в Россию.

          Также бандиты публикуют фотографии и видео с телом убитого пилота, мы не публикуем их из этических соображений.

          Напомним, что группировка «Джейш ан-Наср» ранее опубликовала видео катапультирования лётчика из российского штурмовика Су-25 в сирийской провинции Идлиб.

          По имеющимся данным, пилот погиб от огня бандитов после катапультирования.


          Источник: http://rusvesna.su/news/1517674619
          Serg Koma
          1. masyanya Сегодня, 20:33
            есть подтверждение уже...
            «Помянем, братья, тех,
            Кто мир собой закрыл,
            Про личный, свой успех
            Для нас навек забыл.
            Помянем их мольбой,
            Что бы простили те,
            Кто нас не взял собой,
            Оставив на земле.
            Помянем их стократ
            И рюмкой, и слезой,
            И горечью наград
            За их прощальный бой.
            Помянем стоя все,
            Склонившись над травой.
            Они ушли там, где
            Свет прячется за мглой.
            Протянем руки к тем,
            Глаза чьи слез полны,
            Чей дом осиротел
            От ужаса Беды.
            Помянем их, прошу,
            Помянем миром их,
            Погибших за страну,
            За честь и за своих».
            царствие небесное...
            masyanya
    6. сибиралт Сегодня, 19:35
      Интересно, какая страна производитель этих ПЗРК, которыми сбивают наши самолёты. Или бизенес, есть бизнес?
      сибиралт
      1. НЕКСУС Сегодня, 19:40
        Цитата: сибиралт
        Интересно, какая страна производитель этих ПЗРК, которыми сбивают наши самолёты.

        А ту варианта два...либо хохлы,либо матрассы.
        НЕКСУС
        1. loginovich Сегодня, 21:10
          Ты уверен ,что остальные желают добра РФ?
          Я не уверен.
          loginovich
        2. Сепар ДНР Сегодня, 21:13
          Цитата: НЕКСУС
          А ту варианта два...либо хохлы,либо матрассы.

          Список более широк. В Болгарии,к примеру,клепают "Иглы"...
          Сепар ДНР
      2. staviator Сегодня, 19:42
        Интересно, какая страна производитель этих ПЗРК, которыми сбивают наши самолёты.

        Какая разница какая страна,или вы забыли как наши "офицеры" продавали иглу бородатым,чтоб те сбивали своих же?
        staviator
        1. sabakina Сегодня, 20:23
          Цитата: staviator
          Интересно, какая страна производитель этих ПЗРК, которыми сбивают наши самолёты.

          Какая разница какая страна,или вы забыли как наши "офицеры" продавали иглу бородатым,чтоб те сбивали своих же?

          Есть такая поговорка: "Кто старое помянет, тому глаз долой. Кто забудет, тому оба." Не стоит сравнивать армию 90-х с сегодняшней.
          sabakina
      3. Андрей К Сегодня, 19:43
        Цитата: сибиралт
        ...Интересно, какая страна производитель этих ПЗРК...

        Производитель может оказаться совсем ни при чём.
        Ответственность несёт страна у которой сертификат конечного пользователя.
        А в данном случае вообще ничего и не скрывалось, какой бы марки ПЗРК ни было - поставщики матрасы.
        Андрей К
      4. SOF Сегодня, 19:46
        ...причем здесь производитель... Как бы не ответка от турок была... за то, что наши их, тогда, на дороге тормознули.
        SOF
    7. Владыка Ситх Сегодня, 19:40
      ВМФ РФ нанёс удар крылатыми ракетами по месту скопления боевиков в районе падения сбитого ими Су-25 ВКС РФ
      Владыка Ситх
      1. karish Сегодня, 19:45
        Цитата: Владыка Ситх
        ВМФ РФ нанёс удар крылатыми ракетами по месту скопления боевиков в районе падения сбитого ими Су-25 ВКС РФ

        Известно, что события происходили в районе села Масеран, расположенного в 15 км на юг от города Саракиб в Идлибе. Эти районы подконтрольны боевикам группировки «Хайят Тахрир аш-Шам», которые косвенно поддерживаются турками.
        karish
        1. sabakina Сегодня, 20:29
          Кариес, ты чего сказать то хотел? Просвяти нас, убогих!
          sabakina
        2. влад66 Сегодня, 21:13
          Цитата: karish
          Эти районы подконтрольны боевикам группировки «Хайят Тахрир аш-Шам», которые косвенно поддерживаются турками.

          Саня,а плевать кем они поддерживаются,должны получить свое и инструктора тоже. hi
          влад66
    8. silver2018 Сегодня, 19:45
      В Израиле это бы стало поводом полномасштабной зачистки всех умеренных партнеров США обитающих на сопредельной территории, вместе с их инструкторами. Россия к огромному сожалению на это не способна, ограничатся сожалением.
      silver2018
      1. Muvka Сегодня, 19:48
        Вообще-то именно эта территория сейчас очень активно выжигается всем чем можно. И бомберами и КР. И даже БР.
        Muvka
        1. sabakina Сегодня, 20:30
          Цитата: Muvka
          Вообще-то именно эта территория сейчас очень активно выжигается всем чем можно. И бомберами и КР. И даже БР.

          Владимир, откуда дровишки? Ну я так, порадоваться...
          sabakina
          1. Андрей К Сегодня, 20:45
            Вячеслав hi
            ...откуда дровишки?...

            МО:
            ...По району, подконтрольному террористической группировке «Джебхат ан-Нусра» в провинции Идлиб, откуда был произведен пуск ракеты ПЗРК по российскому самолету Су-25, нанесен групповой удар высокоточным оружием. По данным радиоперехватов, в результате удара уничтожено более 30 боевиков «Джебхат ан-Нусры»...
            Андрей К
      2. Тралл Сегодня, 19:53
        Цитата: silver2018
        В Израиле это бы стало поводом полномасштабной зачистки всех умеренных партнеров США обитающих на сопредельной территории, вместе с их инструкторами. Россия к огромному сожалению на это не способна, ограничатся сожалением.

        Не говори гоп
        Тралл
      3. Андрей К Сегодня, 19:54
        Цитата: silver2018
        ...Россия к огромному сожалению на это не способна...

        И много Вы знаете о способностях России?
        Андрей К
        1. БрОВР Сегодня, 19:59

          Доколе. это будет продолжаться..?
          БрОВР
          1. sabakina Сегодня, 20:32
            Цитата: БрОВР
            Доколе. это будет продолжаться..?

            Не знаю почему, но мне кажется, Вам не стоит больше заходить на этот сайт.
            sabakina
        2. silver2018 Сегодня, 20:19
          Вы руководствуютесь только патриотизмом, а политика опирается на подлость и сговор. Кстати большая вероятность, что западные инструкторы обучающие пользованию ПЗРК нынешних боевиков вышли по коридору из Алеппо.
          silver2018
          1. Андрей К Сегодня, 20:24
            silver2018
            ...Вы руководствуютесь только патриотизмом...

            Я руководствуюсь тем, что 20 лет лямку оттянул и знаю о чём говорю.
            ...западные инструкторы обучающие пользованию ПЗРК нынешних боевиков...

            Я действительно сожалею, что вышел за возраст подписания контракта.
            Наверное это не "толерантно", но сделал бы всё, чтобы у людоедов, не было ни одного живого "западного" инструктора...
            Андрей К
            1. БАРХАН Сегодня, 22:40
              Цитата: Андрей К
              Наверное это не "толерантно", но сделал бы всё, чтобы у людоедов, не было ни одного живого "западного" инструктора...

              Вполне на мой взгляд и толерантно и демократично.И даже больше...это справедливо.И не надо разделять людоедов с инструкторами,а складывать в одну ямку,в одну кучку...
              Вечная память воину...очень жаль.
              БАРХАН
      4. DarkMatter Сегодня, 19:58
        Вот пишут начали наши в ответку. У некоторых появились даже идеи что этот инциндент был нужен России чтобы оправдать полномасштабное наступление. Поглядим. Пилота жаль =(
        Heavy blasts all over Jebal Zawiyah and nearby areas amidst reports Russia fired cruise missiles towards S-SE. Idlib province following RuAF Su-25 shot down.
        DarkMatter
      5. seal78 Сегодня, 20:01
        Да что ви говорите ? Израиль - цепная шавка США, и никогда не посмеет трогать их "партнеров".
        seal78
    9. Маз Сегодня, 20:27
      Щтурмовик работал НАРами. Дальность пуска НАР "С=8" максимальная - 4000м . Это означает что с момента захода, прицеливания и пуска он опустился где=то до трех тысяч с половиной метров , как минимум, учитывая отсутствие отстрела ловушек и не сработки системы обнаружения пуска, то бить ногами надо техников, и тех кто ставил задачу при выпуске на боевой вылет. У наших что, бомбы закончились? Или головокружение от успехов? НУ, пусть вводят силы и средства снова. Война - потери неизбежны. Но когда говорят о героизме, то хочется пристрелить всех тыловиков и штабников, для примера. Потому, как героизм есть последствие чьего-то предательства, головотяпства и самодовольной глупости.

      С-8М и С-8КОМ
      С-8М и С-8КОМ с модернизированной боевой частью усиленного осколочного действия и твердотопливным двигателем, имеющим увеличенное время работы.
      Полная длина ракеты С-8КОМ составляет 1570 мм. Стартовый вес ракеты 11,3 кг. Кумулятивно-осколочная боевая часть весом 3,6 кг содержит 900 г взрывчатого вещества. При попадании по нормали С-8КОМ может пробить 400-мм броню. Дальность пуска ракеты 1300–4000 м. Диапазон скорости самолёта-носителя при боевом применении ракет С-8 всех типов 166–330 м/с.
      Маз
      1. Вадим237 Сегодня, 21:12
        У боевиков ПЗРК с ГСН не реагирующие на тепловые ловушки: Игла, Игла С, Стингер FIM-92C.
        Вадим237
  2. новичок Сегодня, 19:25
    без заяаления МО это похоже на липу.
    новичок
    1. Muvka Сегодня, 19:26
      К сожалению это не липа. :(
      Muvka
      1. Genry Сегодня, 19:30
        Там склейка двух видео. Относятся они к одному происшествию, большой вопрос.
        На одном видно подобие су-25, на втором - вообще непонятно.
        Голос оператора на видео совпадает, но вот события не стыкуются. В первой части самолёт скрывается за горой, во второй опять в зените.
        Genry
    2. Комментарий был удален.
    3. Sefevi Сегодня, 19:29
      "похоже на липу."
      Уже видео горящих обломков выложили. Похоже на правду
      Sefevi
    4. IGAR Сегодня, 19:30
      Увы, но нет. Вот видео боевиков

      IGAR
      1. Владыка Ситх Сегодня, 19:39
        Это может быть съемка сирийского самолета или иракского или вообще старая съемка. Нужно в общем спокойно подождать.
        Владыка Ситх
        1. dvina71 Сегодня, 20:02
          Цитата: Владыка Ситх
          Это может быть съемка сирийского самолета

          По крайней мере звезда расположена не правильно. НА российских Су-25 нижняя звезда расположена так,что один ее луч смотрит вперед,а назад направлены два.. тут наоборот. И странным образов чисто только место где нанесена звезда..
          dvina71
          1. Донской Сегодня, 20:56
            Цитата: dvina71
            Цитата: Владыка Ситх
            Это может быть съемка сирийского самолета

            По крайней мере звезда расположена не правильно. НА российских Су-25 нижняя звезда расположена так,что один ее луч смотрит вперед,а назад направлены два.. тут наоборот. И странным образов чисто только место где нанесена звезда..

            Откуда вы беретесь такие наблюдательные? Звезда смотрит не туда, место не нравится... Кого вы пытаетесь надуть? Самолет сбит. Пилот погиб. Горько, но это война. Политики уже столько раз победили всех террористов, а солдаты продолжают гибнуть.
            Донской
          2. dvina71 Сегодня, 21:09
            Цитата: Донской
            Откуда вы беретесь такие наблюдательные?

            Оттуда.. Это и есть Армия,если это вам о чем то говорит.. Знаки и нумерация наносится однообразно и согласно нормативам. Звезда на крыле из видио нанесена неправильно.. это факт,правда это не отменяет факта поражения Су-25..,но заставляет задуматься..
            dvina71
    5. сибиралт Сегодня, 19:36
      Липа в "пустыне" не растет!
      сибиралт
      1. новичок Сегодня, 19:50
        наверное, не тот момент, что б показывать своё остроумие, как вы думаете?
        новичок
  3. профессор Сегодня, 19:27
    Подождем официально сообщения МО РФ, а пока будем надеяться, что борт сирийский.
    профессор
    1. Тралл Сегодня, 19:29
      Су-25 ВКС РФ.
      Тралл
      1. профессор Сегодня, 19:30
        Цитата: Тралл
        Су-25 ВКС РФ.

        По видео нельзя определить принадлежность ЛА. МО молчит. Шанс есть.
        профессор
        1. Muvka Сегодня, 19:31
          Судя по внешности пилота - он наш. 2 ракеты и ни одной тепловой ловушки. Наши серьезно расслабились. Просто так пролетать над враждебной территорией на такой высоте...
          Muvka
        2. DenZ Сегодня, 19:48
          Цитата: профессор
          По видео нельзя определить принадлежность ЛА

          Знаки ВКС России на крыле Су- 25 (на видео) Чего еще нельзя определить? Если только все от начала до конца не постановка но скорее это не так, к сожалению.
          DenZ
          1. профессор Сегодня, 19:54
            Цитата: DenZ
            Знаки ВКС России на крыле Су- 25 (на видео) Чего еще нельзя определить?

            Видео с обломками выложили уже после моего коммента.
            профессор
        3. gerkost2012 Сегодня, 20:03
          Молчание МО РФ означает, что думают, как бы этак подать по "правдивее", чтобы выглядело победой. По поводу атаки на авиабазу Хмеймим под Новый год тоже молчали- молчали пока Новый год не наступил.
          gerkost2012
          1. Muvka Сегодня, 20:09
            Никто не молчит. Самолет сбили полтора часа назад. И МО уже ответило.
            Muvka
        4. влад66 Сегодня, 20:08
          Цитата: профессор
          По видео нельзя определить принадлежность ЛА. МО молчит. Шанс есть.

          Олег спасибо за поддержку hi Но самолёт наш СУ 25.Пилоту Вечная память. hi
          влад66
      2. сибиралт Сегодня, 19:38
        Узнаем тогда, кого наградят посмертно, а так, будем лишь надеяться на фейк.
        сибиралт
    2. shvn Сегодня, 19:46
      А там не человек в кабине?
      shvn
      1. профессор Сегодня, 19:56
        Цитата: shvn
        А там не человек в кабине?

        В кабине сирийского ЛА враг нам и не друг вам.
        профессор
        1. shvn Сегодня, 20:39
          Ну с таких позиций у вас друзей нет нигде...одни враги вокруг
          shvn
        2. Крановщик Нахамкинсон Сегодня, 21:13
          Да и ты то"профэссор".
          Нам не друг,а скорей враг.
          Крановщик Нахамкинсон
        3. sabakina Сегодня, 21:32
          Соколов Олег, и всё таки я рад, что Вы надеетесь, что в ЛА был не русский военнослужащий. Жаль, что правда бывает горьче, чем....Мы не жили бы, если не умирали....
          sabakina
  4. q75agent Сегодня, 19:27
    да уже все сми трубят кроме центральных , все умолчать пытаются !!!! ну зачем он так низко опустился , смотрю видео , аж до трясучки от злости ...и тысячный раз , ну почему ???? ведь знали что у чертей есть пзрк , зачем , зачем ты так низко летел ....вечная память
    q75agent
    1. Orionvit Сегодня, 19:34
      Цитата: q75agent
      все умолчать пытаются

      Во первых не умолчать, а предоставить проверенную информацию.
      ну зачем он так низко опустился
      Затем, что штурмовик и работа с малых высот, входит в его работу. Надеюсь, что район с боевиками, сровняют с землёй.
      Orionvit
      1. сибиралт Сегодня, 19:51
        Ага. Если пилот не вернулся с задания, будем ждать когда прилетит и доложит? belay
        сибиралт
    2. Стропорез Сегодня, 19:40
      Цитата: q75agent
      ну зачем он так низко опустился , смотрю видео , аж до трясучки от злости ...и тысячный раз , ну почему ????

      Облачность.
      Цитата: q75agent
      ведь знали что у чертей есть пзрк

      Когда долго воюешь без противодействия, расслабляет.
      Стропорез
    3. Донской Сегодня, 21:10
      Цитата: q75agent
      да уже все сми трубят кроме центральных , все умолчать пытаются !!!! ну зачем он так низко опустился , смотрю видео , аж до трясучки от злости ...и тысячный раз , ну почему ???? ведь знали что у чертей есть пзрк , зачем , зачем ты так низко летел ....вечная память

      Насчет наших сми, так удивляться уже нечему. В новостях у бабахов и то больше правды наверное, чем в наших. Усе хорошо, прекрасная маркиза, смотрите ток шоу про гнилую элиту, тьфу. По поводу высоты. Он работает НУРСами на передовой по скоплениям противника по площадям с высоты 2 - 2,5 км, а не по стационарным целям. Дальность действия НУРСов 1,5-4 км. Закидать чугунием с больших высот здесь не получится, эффект нулевой. А отработать корректируемыми бомбами очень дорого, никаких денег не хватит, учитывая продолжительность войны.
      Донской
    4. karabas86 Сегодня, 22:12
      Выполнял задачу - работал НУРСами, вот какой чудак ему задачу поставил, зная что у бармалеев есть ПЗРК.
      karabas86
  5. Chepa Сегодня, 19:28
    Амерканцы собирались поставлять ПЗРК и видно это работа одного из них. Провести ковровую бомбандировку
    Chepa
  6. NN52 Сегодня, 19:29
    В двигатель попали, судя по видео.
    И пилот на парашюте спускался... неужели наши ПСС не успели его вытащить?
    Надо подождать оф информации от МО///
    NN52
    1. Muvka Сегодня, 19:42
      Его выродки расстреляли в воздухе.
      Muvka
  7. Lesorub Сегодня, 19:29
    Если это не фейк - будем надеялся что летчик выжил!
    Lesorub
  8. kit88 Сегодня, 19:31
    Надеюсь ответ не заставит себя долго ждать
    kit88
    1. Muvka Сегодня, 19:33
      Ответ уже прилетел. Надеюсь он нашел виновников, которые прыгали на крыле Су-25...
      Muvka
      1. seal78 Сегодня, 19:55
        Откуда информация по ответу ?
        seal78
        1. Muvka Сегодня, 20:10
          militarymaps.info/
          Muvka
  9. Evgeniy667b Сегодня, 19:33
    Кажется вчера была инормаия, что по Су25 попали из зенитного орудия большего калибра, но он ушел.Сегодня не повезло. Что же за ракета оказалась в руках бородатых нечистей? Дары из-за океана, или от наших корабейников из "Рособоронэкспорта"?
    Evgeniy667b
    1. dmitry.kashkaryow Сегодня, 19:47
      Цитата: Evgeniy667b
      Дары из-за океана, или от наших корабейников из "Рособоронэкспорта"?

      "Бандерлоги" тоже успешно торгуют советскими ПЗРК.
      dmitry.kashkaryow
      1. Антарес Сегодня, 21:55
        Цитата: dmitry.kashkaryow
        "Бандерлоги" тоже успешно торгуют советскими ПЗРК.

        везде нужно найти "украинский след"
        Соболезнование родным и близким. Жаль что "Войны Газпрома" стоят жизни мужественным людям.
        Антарес
  10. Santor Сегодня, 19:35
    Когда то это должно было случиться.... Теперь пусть ждут тонны бомб и напалма на ту местность - уже это проходили
    Santor
    1. Vita VKO Сегодня, 19:48
      Цитата: Santor
      Теперь пусть ждут тонны бомб и напалма на ту местность

      А толку! Когда они выкладывали видео там уже либо ни кого не было, либо отправили туда гражданских заложников. Самым эффективным в данном случая является уничтожение источников информационного влияния террористов, связанных с их медийными спонсорами в Би-би-си, Sky News Arabia,Telegram-канал Directorate 4, а так же более оперативно блокировать подобную информацию в Youtube. А пока террористы будут искать возможности для рекламы своих зверств, вполне можно вычислить и уничтожить их спонсоров.
      Vita VKO
      1. seal78 Сегодня, 20:05
        То есть вы думаете, что оперативное военное командование РФ на месте узнало об обстреле самолета из видео боевиков на ютубе ?
        seal78
  11. masyanya Сегодня, 19:36
    На данный момент официального подтверждения данной информации нет.

    подождем....... пока сумбур в голове...
    masyanya
    1. karabas86 Сегодня, 22:15
      Уже есть официально.
      karabas86
  12. Макаров Сегодня, 19:39
    Хотите я скажу чем ответит руководство РФ? Если эти бармалеи под защитой США (а так оно и есть) то И этот акт объявления войны (по сути) вновь останется без ответа. И это будет продолжаться пока однополярный мир останется таковым...
    Макаров
    1. Muvka Сегодня, 19:43
      Вообще-то бомбардировщики уже утюжат эту территорию и были запуски ракет с Хмеймим и с моря, вероятнее всего с Варшавянки.
      Muvka
    2. shvn Сегодня, 19:51
      Возможно, Вы, сударь, окажнтнсь правы , что " ...вновь останется без ответа", ибо уже 20 часов, а официальной инфы нет.
      shvn
    3. karabas86 Сегодня, 22:16
      Ну уже бомбанули, в кого попали вопрос, но если 10 бармалеев завалили уже хорошо.
      karabas86
  13. Комментарий был удален.
    1. Комментарий был удален.
    2. Комментарий был удален.
    3. kozerog Сегодня, 19:47
      Он солдат...погиб как герой...вечная ему память...
      kozerog
    4. Cap.Nemo58rus Сегодня, 19:52
      Да вы неуважаемый Гад каких немного.Как таких масковских земля носит.Троллина.
      Cap.Nemo58rus
    5. казак 471 Сегодня, 19:58
      Слышь . ты ДЕСАНТ МОСКОВСКИЙ . ты чего глумишься над погибшим ? Здохни тролль !!!
      казак 471
    6. xBoris Сегодня, 20:01
      Дома сидят любители и комнатные гераклы.. Профессионал выбора не имеет.
      Светлая память..
      xBoris
    7. meandr51 Сегодня, 20:06
      Лучше, чем от водки дома. Многие горят на работе. особенно, если работа такая.
      meandr51
  14. CooL_SnipeR Сегодня, 19:41
    Раньше вроде это было как типо зенитки по нему работали what
    CooL_SnipeR
  15. Джон22 Сегодня, 19:42
    Они же не должны летать по одиночке. Звеном или как минимум парой. и с отстрелом тепловых ловушек.
    Джон22
  16. Наблюдатель2014 Сегодня, 19:42
    Я вам говорил 3 года назад.Убейте сразу пустыню в линеечку десятками "Папой всех бомб" Вы как всегда самые умные . Или терпеливые.Терпите дальше amКто не верит.Да полистайте по этому поводу мои комментарии. hi
    Наблюдатель2014
    1. seal78 Сегодня, 19:57
      Смысл убивать "пустыню", когда враг сидит в Вашингтоне ? Вашингтон давно пора превратить в пустыню.
      seal78
      1. Наблюдатель2014 Сегодня, 20:07
        seal78
        Смысл убивать "пустыню", когда враг сидит в Вашингтоне ?
        Штаб в Вашингтоне.А оперативники всегда на передовой..Пусть лучше нас боятся.Чем мы опасаться будем.Не путать с боятся.Русские не бояться никого.Опасаются .Это да.С бояться это разные вещи. hi
        Наблюдатель2014
    2. Симаргл Сегодня, 21:01
      Нельзя так: Каспийское море и так мелкое.
      Хотите, чтобы Волга в Сирийское море впадала?
      Симаргл
  17. Филин Сегодня, 19:43
    Добрая Память...
    Филин
  18. kozerog Сегодня, 19:45
    Сравнять с песком тварей и иже с ними...долбить и долбить этих америкосовских выкормышей из ССА и прочих СДС...
    kozerog
    1. БВС Сегодня, 19:59
      группировка эта подконтрольна туркам .
      БВС
  19. serriy Сегодня, 19:47
    ПОЧЕМУ ТАМ НЕ СБИВАЮТ ИХ (НАТО) САМОЛЁТЫ И ВЕРТОЛЁТЫ!? negative
    НЕКОМУ?
    ЧЕСТНЫЕ-ПРИНЦИПИАЛЬНЫЕ?
    serriy
    1. xBoris Сегодня, 20:06
      .. вряд ли они с такой низкой высоты работают. Видимо, по этому и не сбивают.
      xBoris
  20. dvina71 Сегодня, 19:47
    А разве наши су-25 не парой работают? Где тогда второй? Не думаю,что он напарника бы не бросил..и уж до места катапультирования сопроводил.
    dvina71
    1. karabas86 Сегодня, 22:17
      Не обязательно, пара как правило истребители.
      karabas86
  21. dmitry.kashkaryow Сегодня, 19:49
    Не бывает войны без потерь. Вечная память герою.
    dmitry.kashkaryow
  22. Dave36 Сегодня, 19:51
    Ждём МО, самое правдивое, опять разгильдяйство на лицо.
    Dave36
    1. Evgeniy667b Сегодня, 20:06
      Минобороны сообщило о гибели пилота сбитого боевиками в Сирии Су-25
      сообщение в ЯНДЕКСе-новости
      Evgeniy667b
  23. q75agent Сегодня, 19:51
    Цитата: Orionvit
    Во первых не умолчать, а предоставить проверенную информацию.

    да ? а может от того , что группировка эта подконтрольна туркам ....и к президенту будет много не хороших вопросов ...что труба важнее ?
    q75agent
  24. domashnij2013 Сегодня, 19:51
    Очень жаль, если это действительно российский самолет или сирийский. Ведь нет информации из МО.
    domashnij2013
    1. shvn Сегодня, 19:56
      МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Штурмовик Су-25 ВКС России был сбит в субботу боевиками в Сирии, летчик катапультировался, но был убит в бою с террористами. Об этом сообщили в субботу в Минобороны РФ.
      "3 февраля 2018 года при выполнении облета зоны деэскалации "Идлиб" потерпел крушение российский самолет Су-25. Летчик успел доложить о катапультировании в районе, подконтрольном боевикам "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ - прим. ТАСС). При ведении боя с террористами пилот погиб", - сказали в ведомстве. "По предварительной информации, самолет сбит из переносного зенитно-ракетного комплекса", - добавили в Минобороны.
      Российский Центр по примирению совместно с турецкой стороной, ответственной за зону деэскалации "Идлиб", принимают меры по возвращению тела убитого летчика.
      ТЕМЫ


      Подробнее на ТАСС:
      http://tass.ru/armiya-i-opk/4927995?utm_source=ta
      ss&utm_medium=push&utm_campaign=push_all&
      amp;following_ch=3145
      shvn
  25. q75agent Сегодня, 19:53
    Цитата: Макаров
    Хотите я скажу чем ответит руководство РФ? Если эти бармалеи под защитой США (а так оно и есть) то И этот акт объявления войны (по сути) вновь останется без ответа. И это будет продолжаться пока однополярный мир останется таковым...

    на другом ресурсе читал ,группировка сбившая нашу сушку подконтрольна - туркам ....
    q75agent
  26. Комментарий был удален.
    1. ando_bor Сегодня, 20:06
      Цитата: axxenm
      после победы

      Давно пора понять, что побеждены террористы, но не Америка, американцы еще сопротивляются, без них такие дела не делаются.
      ando_bor
      1. Karabin Сегодня, 20:25
        Цитата: ando_bor
        американцы еще сопротивляются

        Самолет сбит группировкой "Джейш аль-Наср" которая входит в ССА, которая, в свою очередь,поддерживается нашим другом Эрдогашей.
        Karabin
  27. gerkost2012 Сегодня, 19:59
    "Партнеры" подсуетились? До сих пор у бармалеев ПЗРК не было. Хотя могли по Су-25 попасть из МЗА ЗУ 2х25 на джипе и т п В лето 2014г у нас в Донбассе зушки сбивали штурмовики UAшки.
    gerkost2012
  28. faiver Сегодня, 19:59
    вечная память, пусть земля ему будет пухом...
    очень жаль...
    faiver
  29. Комментарий был удален.
  30. Комментарий был удален.
  31. Bronevick Сегодня, 20:02
    Соболезнования семье погибшего пилота. Вечная память героям. Пусть его душа обретёт покой.
    Bronevick
  32. старшина запаса Сегодня, 20:02
    как же так ведь наш Гарант объявил о победе над игил ?
    старшина запаса
    1. Комментарий был удален.
    2. Макаров Сегодня, 20:07
      Ну... старшине простительно. Ты внука позови или детей - они тебе прочитают текст статьи. Когда дойдешь до слова ИГИЛ, тогда это будет уместный комментарий...
      Макаров
    3. Muvka Сегодня, 20:11
      А вы почитайте информацию. Самолет не ИГИЛ сбили.
      Muvka
  33. Комментарий был удален.
  34. Dave36 Сегодня, 20:03
    Похоже ответ турок за раздробленную колонну .
    Dave36
  35. Циник Сегодня, 20:07
    Насчёт возмущённых недоумеваний по ПЗРК, учите матчасть , это там не эксклюзив, далеко не эксклюзив.
    Циник
  36. PROXOR Сегодня, 20:08
    Одного не пойму. Грачи спокойго выходят из боя и на одном двигле. Добили второй ракетой чтоль?
    PROXOR
  37. Теренин Сегодня, 20:10
    Борьба с ПЗРК не может ограничиваться одними тепловыми ловушками, надо создавать агентурную работу (разведку и т.д.) и брать перевозчиков в пути.
    Теренин
  38. Бабалайкин Сегодня, 20:22
    Ответка за конвой турецкий?
    Бабалайкин
  39. МИМО ПРОХОДИЛ Сегодня, 20:31
    Если это турецкая зона влияния (ответственности), то турки ведут со счетом 3:0
    МИМО ПРОХОДИЛ
    1. shvn Сегодня, 20:42
      А может и покрупнее счет, если прибавить халявную атомную станцию, халявную газовую трубу, помощь в реализации пластиковых помидоров... Это только навскид...
      shvn
  40. senima56 Сегодня, 20:46
    Да что за дела ??? Когда мы уже наконец научимся выводы делать с кадой катастрофы ? Когда перестанем жизнями наших летчиков платить? Почему америкосов не сбивают? Если у боевиков есть ПЗРК - самолеты должны летать на достаточной высоте, недоступной для ракет! А если разведка не знает, что у доевиков появились ПЗРК- начальника разведки "к стеночке"!
    senima56
  41. NordUral Сегодня, 20:53
    Перекопать все на несколько метров глубиной везде, где только есть эти бандиты.
    NordUral
  42. Красное на черном Сегодня, 20:55
    Невозможно больше терпеть.
    Красное на черном
  43. Berg Berg Сегодня, 20:58
    Ну а теперь самое время вакуумным бомбам ! Тут спрашивали откуда у них ПЗРК , есть же ярые друзья ИГила -украина ,бывшие "братья по варшавскому договору" и самый главный их друг и соратник америка . Так что пора "папу всех бомб" на их головы .
    Berg Berg
    1. Heterosigma Сегодня, 21:13
      призываете мирных вместе в ан нусрой всех убить?
      Heterosigma
    2. Вадим237 Сегодня, 21:15
      Как откуда у них ПЗРК - с Сирийских, Иракски складов, плюс от поставок из зарубежа - помощи для "умеренных".
      Вадим237
  44. Красное на черном Сегодня, 21:00
    Нельзя больше терпеть.
    Красное на черном
  45. МИМО ПРОХОДИЛ Сегодня, 21:04
    Если это турецкая зона влияния (ответственности), то турки ведут со счетом 3:0
    По официально озвученным – 2 самолета и 1 вертолет.
    Это они еще С-400 не задействовали
    МИМО ПРОХОДИЛ
  46. Heterosigma Сегодня, 21:11
    к чему вся эта вот фигня ? вято с ВО

    Отличительной чертой нового штурмовика, который был предназначен для действий непосредственно над полем боя, в зонах насыщенных средствами ПВО, стала повышенная боевая живучесть

    это про сбитый модернизированный СУ. Ну просто смешно.Повышеная живучесть? бородач со средним образованием ушатывает модернизированую сушку.Может министерству обороны пора подумать над безопасностью полётов ? особенно по телевизору улыбает про каждую технику говорят аналогов в мире нет. Только аналоги чёто постоянно падают наши.
    Heterosigma
  47. Комментарий был удален.
  48. люся Сегодня, 21:34
    Началось применение ПЗРК.
    люся
  49. люся Сегодня, 21:40
    Цитата: Muvka
    Вообще то мое сообщение не относится к сбитому самолету. Я говорю, что нужно бомбить с Су-24 с безопасной высоты. Пусть это обойдется дороже, зато люди и машины целыми останутся.


    А штурмовать тоже Cу-24 будет? Или гори она синим пламенем пехота.
    люся
  50. люся Сегодня, 21:45
    Цитата: RASKAT
    Вообще расслабились наши пилоты Су-25, где отстрел тепловых ловушек на выходе из атак. Или Афганский и Чеченский опыт нам довался не кровью?

    Поделитесь опытом. Но сперва изучите физ.принцип работы ПЗРК, и ТТХ АСО, ЛО.
    люся
  51. dvvv Сегодня, 21:50
    Я вот одного не понимаю! Зачем на чужой войне людей гробить? Ладно техника не та и жалко денег ставить хваленые и рекламируемые " Президенты", но зачем терять своих пилотов на чужой войне?!! Может перестраховаться 3 раза и недовыполнить задание которое кто-то наверху наметил или возжелал, но не подставлять своих , не посылать на смерть, даже если лётчик согласился добровольно воевать и его не принуждали к полёту. Если только хоть какая-то степень риска возросла, то тут же принимать меры! Вот американцы и тем более евреи, хотя это одно и тоже, они всегда издалека или из подтишка, но точно не подставляются и потери у них , обычно , минимальные! Может это и российским большим начальникам восприять и беречь в первую очередь людей!
    dvvv
    1. slontusid Сегодня, 22:25
      Цитата: dvvv
      Я вот одного не понимаю! Зачем на чужой войне людей гробить?

      Для этнической мафии во власти рф это не чужая война - нужно израиль защищать, и непременно не своей кровью
      slontusid
  52. q75agent Сегодня, 21:53
    вечная память герою !!!
    q75agent
  53. 1959ain Сегодня, 21:53
    Цитата: Маз
    Щтурмовик работал НАРами. Дальность пуска НАР "С=8" максимальная - 4000м . Это означает что с момента захода, прицеливания и пуска он опустился где=то до трех тысяч с половиной метров , как минимум, учитывая отсутствие отстрела ловушек и не сработки системы обнаружения пуска, то бить ногами надо техников, и тех кто ставил задачу при выпуске на боевой вылет. У наших что, бомбы закончились? Или головокружение от успехов? НУ, пусть вводят силы и средства снова. Война - потери неизбежны. Но когда говорят о героизме, то хочется пристрелить всех тыловиков и штабников, для примера. Потому, как героизм есть последствие чьего-то предательства, головотяпства и самодовольной глупости.
    С-8М и С-8КОМ
    С-8М и С-8КОМ с модернизированной боевой частью усиленного осколочного действия и твердотопливным двигателем, имеющим увеличенное время работы.
    Полная длина ракеты С-8КОМ составляет 1570 мм. Стартовый вес ракеты 11,3 кг. Кумулятивно-осколочная боевая часть весом 3,6 кг содержит 900 г взрывчатого вещества. При попадании по нормали С-8КОМ может пробить 400-мм броню. Дальность пуска ракеты 1300–4000 м. Диапазон скорости самолёта-носителя при боевом применении ракет С-8 всех типов 166–330 м/с.

    Говорят сам самолет и летчик был из Крыма, намекают что бывший украинский старый........
    1959ain
  54. люся Сегодня, 22:00
    Цитата: Вадим237
    У боевиков ПЗРК с ГСН не реагирующие на тепловые ловушки: Игла, Игла С, Стингер FIM-92C.

    Реагируют. Раз на раз не приходится. Оператор ПЗРК обученный, выбрал ракурс. Ловушка, она достигает заданной температура горения, не в момент её отстрела, да и голова у ПЗРК мудреная.
    люся
  55. karabas86 Сегодня, 22:09
    Жаль очень жаль, вечная память.
    karabas86
  56. Олежек Сегодня, 22:47
    А кричать не надо лейтенант, война она криков не слышит...


    В общем и целом надо вычислять поставщика и отвечать симметрично по его "птичке"...
    Спокойная работа профессионалов.
    Олежек
  57. sergo1914 Сегодня, 22:49
    Цитата: Heterosigma
    призываете мирных вместе в ан нусрой всех убить?


    Да нет там мирных. От слова "совсем". Есть сочуствующие. Но не тем, кому нужно. А эрдогащу пора за кадык брать.
    sergo1914
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