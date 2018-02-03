СМИ: В Сирии сбит российский Су-25
В Сирии боевики сбили российский штурмовик Су-25, сообщает AFP со ссылкой на сайты, которые ведут мониторинг деятельности вооруженных групп в стране, пишет РБК, при этом издание утверждает, что источник в Минобороны подтвердил российскую принадлежность самолета.
По данным «полевых источников» телеканала Sky News Arabia, самолет сбили ракетой класса «земля-воздух». Группировка Сирийской свободной армии «Джайш ан-наср» опубликовала в Youtube видео, на котором видно самолет, летящий с горящим крылом. Спустя некоторое время самолет начинает падать, а пилот катапультируется. В названии ролика утверждается, что это был российский Су-25, он был сбит в районе села Маасран в провинции Идлиб.
Би-би-си со ссылкой на Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (находящийся в Лондоне) также сообщает, что в Сирии сбит российский штурмовик.
Telegram-канал Directorate 4, который мониторит деятельность террористов, утверждает, что пилот погиб.
На данный момент официального подтверждения данной информации нет. Все СМИ, публикующие данную информацию, ссылаются на видео террористов.
Примерно в 19:30 (мск) министерство обороны РФ подтвердило информацию о потере штурмовика Су-25 и о гибели пилота в провинции Идлиб. Об этом сообщила информационная служба РИА Новости.
В главном оборонном ведомстве отметили, что пилот успел доложить о катапультировании. Подтверждена информация о том, что Су-25 сбили боевики, аффилированные с террористической группировкой "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ).
По данным «полевых источников» телеканала Sky News Arabia, самолет сбили ракетой класса «земля-воздух». Группировка Сирийской свободной армии «Джайш ан-наср» опубликовала в Youtube видео, на котором видно самолет, летящий с горящим крылом. Спустя некоторое время самолет начинает падать, а пилот катапультируется. В названии ролика утверждается, что это был российский Су-25, он был сбит в районе села Маасран в провинции Идлиб.
Би-би-си со ссылкой на Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (находящийся в Лондоне) также сообщает, что в Сирии сбит российский штурмовик.
Telegram-канал Directorate 4, который мониторит деятельность террористов, утверждает, что пилот погиб.
На данный момент официального подтверждения данной информации нет. Все СМИ, публикующие данную информацию, ссылаются на видео террористов.
Примерно в 19:30 (мск) министерство обороны РФ подтвердило информацию о потере штурмовика Су-25 и о гибели пилота в провинции Идлиб. Об этом сообщила информационная служба РИА Новости.
В главном оборонном ведомстве отметили, что пилот успел доложить о катапультировании. Подтверждена информация о том, что Су-25 сбили боевики, аффилированные с террористической группировкой "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ).
Использованы фотографии: https://www.youtube.com
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