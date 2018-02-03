СМИ: В Сирии сбит российский Су-25

В Сирии боевики сбили российский штурмовик Су-25, сообщает AFP со ссылкой на сайты, которые ведут мониторинг деятельности вооруженных групп в стране, пишет РБК, при этом издание утверждает, что источник в Минобороны подтвердил российскую принадлежность самолета.По данным «полевых источников» телеканала Sky News Arabia, самолет сбили ракетой класса «земля-воздух». Группировка Сирийской свободной армии «Джайш ан-наср» опубликовала в Youtube видео, на котором видно самолет, летящий с горящим крылом. Спустя некоторое время самолет начинает падать, а пилот катапультируется. В названии ролика утверждается, что это был российский Су-25, он был сбит в районе села Маасран в провинции Идлиб.Би-би-си со ссылкой на Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (находящийся в Лондоне) также сообщает, что в Сирии сбит российский штурмовик.Telegram-канал Directorate 4, который мониторит деятельность террористов, утверждает, что пилот погиб.На данный момент официального подтверждения данной информации нет. Все СМИ, публикующие данную информацию, ссылаются на видео террористов.В главном оборонном ведомстве отметили, что пилот успел доложить о катапультировании. Подтверждена информация о том, что Су-25 сбили боевики, аффилированные с террористической группировкой "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ).