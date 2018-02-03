Минобороны подтвердило информацию о сбитом боевиками в Сирии российском штурмовике
Российский самолет Су-25 сбит в субботу в сирийской провинции Идлиб, пилот катапультировался, но погиб при ведении боя с террористами, сообщает Минобороны РФ.
Отмечается, что летчик успел доложить о катапультировании в районе, подконтрольном боевикам "Джебхат ан-Нусра"*.
Российский Центр примирения враждующих сторон в Сирии совместно с турецкой стороной, ответственной за зону деэскалации "Идлиб", принимает меры по возвращению тела российского летчика.
…При выполнении облета зоны деэскалации "Идлиб" потерпел крушение российский самолет Су-25— говорится в сообщении.
Отмечается, что летчик успел доложить о катапультировании в районе, подконтрольном боевикам "Джебхат ан-Нусра"*.
При ведении боя с террористами пилот погиб— сообщают в Минобороны.
Российский Центр примирения враждующих сторон в Сирии совместно с турецкой стороной, ответственной за зону деэскалации "Идлиб", принимает меры по возвращению тела российского летчика.
По предварительной информации, самолет сбит из переносного зенитно-ракетного комплекса— добавляют в российском Минобороны.
Использованы фотографии: https://life.ru/
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