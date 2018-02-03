Минобороны подтвердило информацию о сбитом боевиками в Сирии российском штурмовике

…При выполнении облета зоны деэскалации "Идлиб" потерпел крушение российский самолет Су-25

При ведении боя с террористами пилот погиб

По предварительной информации, самолет сбит из переносного зенитно-ракетного комплекса

Российский самолет Су-25 сбит в субботу в сирийской провинции Идлиб, пилот катапультировался, но погиб при ведении боя с террористами, сообщает Минобороны РФ.— говорится в сообщении.Отмечается, что летчик успел доложить о катапультировании в районе, подконтрольном боевикам "Джебхат ан-Нусра"*.— сообщают в Минобороны.Российский Центр примирения враждующих сторон в Сирии совместно с турецкой стороной, ответственной за зону деэскалации "Идлиб", принимает меры по возвращению тела российского летчика.— добавляют в российском Минобороны.