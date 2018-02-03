23:07 03 февраля

Минобороны подтвердило информацию о сбитом боевиками в Сирии российском штурмовике

Российский самолет Су-25 сбит в субботу в сирийской провинции Идлиб, пилот катапультировался, но погиб при ведении боя с террористами, сообщает Минобороны РФ.

Минобороны подтвердило информацию о сбитом боевиками в Сирии российском штурмовике


…При выполнении облета зоны деэскалации "Идлиб" потерпел крушение российский самолет Су-25
— говорится в сообщении.


Отмечается, что летчик успел доложить о катапультировании в районе, подконтрольном боевикам "Джебхат ан-Нусра"*.

При ведении боя с террористами пилот погиб
— сообщают в Минобороны.

Российский Центр примирения враждующих сторон в Сирии совместно с турецкой стороной, ответственной за зону деэскалации "Идлиб", принимает меры по возвращению тела российского летчика.

По предварительной информации, самолет сбит из переносного зенитно-ракетного комплекса
— добавляют в российском Минобороны.

Использованы фотографии: https://life.ru/

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 187

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. Котище Сегодня, 19:58
    Печально.
    Шапки долой! Честь и слава герою.
    Котище
    1. сибиралт Сегодня, 20:01
      Вечная память Герою!
      сибиралт
      1. БрОВР Сегодня, 20:03
        Да,МУЖИКИ-ШАПКИ ДОЛОЙ..........
        БрОВР
        1. Тралл Сегодня, 20:08
          Не чокаясь. Суббота закончилась печально. Ночью и завтра - месть.
          Тралл
          1. Serg Koma Сегодня, 20:55
            Цитата: Тралл
            Ночью и завтра - месть.

            Сообщение от МО РФ
            «По району, подконтрольному террористической группировке „Джебхат ан-Нусра”* в провинции Идлиб, откуда был произведен пуск ракеты ПЗРК по российскому самолету Су-25, нанесен групповой удар высокоточным оружием», — говорится в сообщении.

            «По данным радиоперехватов, в результате удара уничтожено более тридцати боевиков «Джебхат ан-Нусры», — отметили в оборонном ведомстве.
            Serg Koma
            1. 210окв Сегодня, 21:02
              В эту крысиную дыру пару лет подряд свозили удодов со всего мира..К сожалению это все было предсказуемо.Идет война,и на ней гибнут наши люди.К великому сожалению
              Вечная память нашему летчику.
              Цитата: Serg Koma
              Цитата: Тралл
              Ночью и завтра - месть.

              Сообщение от МО РФ
              «По району, подконтрольному террористической группировке „Джебхат ан-Нусра”* в провинции Идлиб, откуда был произведен пуск ракеты ПЗРК по российскому самолету Су-25, нанесен групповой удар высокоточным оружием», — говорится в сообщении.

              «По данным радиоперехватов, в результате удара уничтожено более тридцати боевиков «Джебхат ан-Нусры», — отметили в оборонном ведомстве.
              210окв
            2. Incvizitor Сегодня, 21:03
              пуск ракеты ПЗРК

              Ничего себе "оппозиция" с ПЗРК ходит, жечь эту гниль не оглядываясь и не обращая внимания на вяки фашингтона.
              Incvizitor
              1. Muvka Сегодня, 21:08
                Пуск ракеты.
                Muvka
                1. 1959ain Сегодня, 22:50
                  Не фига не видно, только алах ....Другой вопрос к командованию и к пилоту, что он делал на такой высоте?! Вот единственный сегодня вопрос, все остальное от незнания ситуации.
                  Или это опять чистое раздолбайство, или намекают что самолет и летчик из Крыма , бывший украинский..То есть старый самолет не модернизированный . Оказалось, что в условиях городского боя, когда грузинские войска не только отвечали огнем стрелкового оружия, но и активно применяли ПЗРК, «Грачи» действовали недостаточно эффективно. Из-за отсутствия современных оптико-электронных систем пилотам в условиях городского боя и сильного задымления было очень тяжело найти противника. Достаточно сказать, что один борт искал цель почти 11 минут. Все это время грузинские военные вели огонь по «Грачу» из стрелкового оружия и ПЗРК. Ссылка http://army-news.ru/2016/04/u-rossijskix-shturmov
                  ikov-su-25-nachinaetsya-novaya-zhizn/
                  Намекают прикрывают генерала придурка который руководил полетом прикрывают, о пзрк что у духов в той стороне уже вся страна знала неделю назад, второе если бомбишь с высота меньше 3 км отстреливай ловушки, но может я не прав в том случае если ракета США бьет выше 3 км, или это пахнет хуже неисправностями движков так как пуска ракеты и сам летчик не видел только доложил что попали, движок загорелся а он подумал что попали на видео видно что двигатель горит , говорят что
                  1959ain
              2. Андрей К Сегодня, 21:11
                Incvizitor
                ...Ничего себе "оппозиция" с ПЗРК ходит, жечь эту гниль не оглядываясь и не обращая внимания на вяки фашингтона...

                А тут уже и не вяки фашингтона. Он сам, по самое нехочу замаран:
                ...первые сообщения и видео были от группировки "Джейш аль-Наср", входящей в "Свободную Сирийскую Армию", подконтрольной США...
                Андрей К
        2. major071 Сегодня, 20:16
          Он птицей с раненным крылом
          Упал. И больше не поднялся…
          До дна, друзья. До слез. Молчком
          Чтоб в памяти, друзья, навек остался
          major071
          1. Inok10 Сегодня, 21:32
            ... вот только плюс не трогайте какой раз прошу ... Молча ...
            Inok10
          2. kapitan92 Сегодня, 22:20
            Цитата: major071
            Он птицей с раненным крылом
            Упал. И больше не поднялся…
            До дна, друзья. До слез. Молчком
            Чтоб в памяти, друзья, навек остался

            Летчикам штурмовикам - посвящается! (М. Куслин).
            kapitan92
        3. влад66 Сегодня, 20:30
          Вечная Память Герою!
          Скорбим
          влад66
      2. cniza Сегодня, 20:03
        Это война , спасибо герою за службу и вечная память.
        cniza
        1. Siegen Сегодня, 20:08



          А Джебхат ан-Нусру к ногтю am

          Siegen
          1. kapitan92 Сегодня, 20:54
            Цитата: Siegen
            А Джебхат ан-Нусру к ногтю

            «По району, подконтрольному террористической группировке «Джабхат ан-Нусра» в провинции Идлиб, откуда был произведён пуск ракеты ПЗРК по российскому самолету Су-25, нанесён групповой удар высокоточным оружием», — говорится в сообщении. Далее:
            https://news.rambler.ru/army/39054170/?utm_conten
            t=rnews&utm_medium=read_more&utm_source=c
            opylink
            kapitan92
            1. 1959ain Сегодня, 22:03
              Или это опять чистое раздолбайство, или намекают что самолет и летчик из Крыма , бывший украинский..
              1959ain
              1. kenig1 Сегодня, 22:38
                Сами поняли, что написали?
                kenig1
      3. Арон Заави Сегодня, 20:13
        Соболезнования семье. Вечная память солдату.
        Арон Заави
      4. Сепар ДНР Сегодня, 20:13
        Цитата: сибиралт
        Вечная память Герою!

        Присоединяюсь с низко преклонённой головой. Но должен высказать своё мнение по поводу случившегося.
        Отмечается, что летчик успел доложить о катапультировании в районе, подконтрольном боевикам "Джебхат ан-Нусра"*.

        При ведении боя с террористами пилот погиб
        — сообщают в Минобороны.


        Террористы попирают символику ВС РФ,а политиканы выискуют среди них "умеренных" и "договороспособных",деля фекалии на сорта,и завозя пачками на черноморский курорт России...
        Сепар ДНР
        1. Злой543 Сегодня, 20:18
          Вечная память.

          А у бабахов на видео ликование, а газета коммерсант называет их повстанцами
          Злой543
          1. фигвам Сегодня, 20:30
            Теперь без спешки разработать операцию по уничтожению всех боевиков, кто был в этом районе. Надеюсь МО поможет семье лётчика.
            фигвам
        2. Сепар ДНР Сегодня, 20:28
          Цитата: Сепар ДНР
          Террористы попирают символику ВС РФ,а политиканы выискуют среди них "умеренных" и "договороспособных",деля фекалии на сорта,и завозя пачками на черноморский курорт России...

          Должен,нет,просто обязан пояснить свою,такую резкую реакцию...
          Н А К И П Е Л О.
          То,что должно было закончится в Донбассе ещё в 14м,но вопреки здравому смыслу,и благодаря желаниям политиканов,банкиров и промышленников,продолжается, также следствие грязных игрищ...
          Подло,и грязно.

          А гибнут бойцы, и в ничём не повинные гражданские.
          Сепар ДНР
          1. silver2018 Сегодня, 20:58
            Как Вы правы !!! Вся эта гнустная возня на Донбассе с политкоректностью обидеть зарубежных "партнеров" надоела, самовыдвиженец не такой и мачо как пытается казаться.
            silver2018
          2. mac789 Сегодня, 22:31
            Народ. В Донбассе это закончится только после операции "Вещий Олег". КТО...???
            mac789
        3. kapitan92 Сегодня, 20:33
          Цитата: Сепар ДНР
          Присоединяюсь с низко преклонённой головой. Но должен высказать своё мнение по поводу случившегося.

          Царство Небесное и земля пухом.
          Мое мнение: какая на хрен зона деэскалации, выпускали бармалеев на автобусах с полным вооружением и бк, "мочить" их надо было при прибытии, а теперь сформировали новый "гадючник" в Идлибе. negative
          kapitan92
          1. Сепар ДНР Сегодня, 20:39
            Цитата: kapitan92
            Мое мнение: какая на хрен зона деэскалации, выпускали бармалеев на автобусах с полным вооружением и бк, "мочить" их надо было при прибытии, а теперь сформировали новый "гадючник" в Идлибе.

            Увы,российские "политики" от традиций времён ЕБНа и кураторства олигархов никуда не ушли.
            Как в 1ю чеченскую,вступив в сговор с террористами,наплевав на тысячи полёгших парней,позорно вывели войска, так и у нас в Донбассе, интригуют "минсками", и Сирия... "Переговорщики"... Пиарщики am

            Всё как под копирку (или диктовку recourse ? ).
            Сепар ДНР
            1. DarkMatter Сегодня, 20:46
              Да успокойтесь вы. Там боевые действия идут со времени окончания операции в провинции Дер-ез-Зор и наши там бомбят каждый день! Нету там никаких переговоров елки-палки!
              Другой вопрос к командованию и к пилоту, что он делал на такой высоте?! Вот единственный сегодня вопрос, все остальное от незнания ситуации.
              DarkMatter
              1. Сепар ДНР Сегодня, 20:54
                Цитата: DarkMatter
                Нету там никаких переговоров елки-палки!

                Там,нет. Их ведут в Сочи... С так называемыми "умеренными оппозиционерами",по сути являющимися политическим,то-есть направляющим элементом вот этих "аннуср".
                И усаживать таких, за один стол переговоров с руководством Сирии,это то же самое,что в период ВОВ усадить за один стол С.А. Ковпака и выродка Бандеру.
                Тоже ведь,"политик","вдохновитель и идеолог"...
                Сепар ДНР
                1. DarkMatter Сегодня, 21:05
                  Вы хотите сказать что HTS участвует в переговорах? Они даже под прекращение огня никогда не попадали! Вы все перепутали...
                  DarkMatter
                  1. Сепар ДНР Сегодня, 21:18
                    Цитата: DarkMatter
                    Вы хотите сказать что HTS участвует в переговорах?

                    Я лишь хотел сказать,что российский МИД превратился из органа представляющего и утверждающего интересы государства вне его границ,превратился в "посредника" и сортировщика фекалий по сортам.
                    Должна действовать установка : ТАМ НЕТ УМЕРЕННЫХ.
                    Сепар ДНР
                    1. DarkMatter Сегодня, 21:35
                      Там идет война против Хайат Тахрир Аш-Шам. Это бывшая Ан-Нусра, грубо говоря Аль-каеда. Их террористами считают все и некоторые умеренные с ними воевали в том числе. Даже ИГИЛ с ними сейчас воевал!!! Всего с десяток дней назад шли в км от сирийских войск в том же направлении, параллельно с САА захватывая территорию у HTS. Вот их и бомбят наши постоянно, поддерживая наземное наступление, которое длится уже пару месяцев!
                      Причем там бомбить то много не надо, всего 5-6 городков деревень в глубине провинции. Они просто сели с пзрк, подождали, когда прилетят именно туда к ним и все.
                      Еще раз. С ними переговоров не было и нет. Причем тут какие-то умеренные, которые условно за 500 км сидят и вообще не в курсе что в Идлибе? Я умеренных не защищаю, там бандитов полным-полно, но все в кучу грести не верно! В данном вопросе они такие же наблюдатели со стороны, как и мы.
                      Понятно что эмоции, но все же надо последовательным быть и гнать не на МИД, а на командование, почему самолет там был на такой высоте.
                      DarkMatter
                      1. Сепар ДНР Сегодня, 21:40
                        Цитата: DarkMatter
                        Понятно что эмоции, но все же надо последовательным быть и гнать не на МИД, а на командование

                        Война есть ничто иное, как продолжение политики, с привлечением иных средств.
                        Карл фон Клаузевиц (1780-1831)

                        Там,где "провтыкали" политики,гибнут военные soldier
                        Сепар ДНР
              2. фигвам Сегодня, 21:02
                Цитата: DarkMatter

                Другой вопрос к командованию и к пилоту, что он делал на такой высоте?! Вот единственный сегодня вопрос, все остальное от незнания ситуации.

                С тем вооружением которое он применял, работать выше не эффективно.
                фигвам
                1. DarkMatter Сегодня, 21:11
                  Значит задачу надо было выполнять другим вооружением.
                  Либо тогда это оправданный риск, который закончился чем и должен был рано или поздно. Тогда вопросов по ситуации у меня нет.
                  Хотя нет, есть. Где отстрел ловушек?
                  DarkMatter
                  1. фигвам Сегодня, 21:31
                    Цитата: DarkMatter

                    Хотя нет, есть. Где отстрел ловушек?

                    Думаю у наших была информация что у этой банды ПЗРК нет, что на практике и подтверждалось, всё это время обстрел вёлся из ствольного оружия, теперь нанесение ударов будут пересматривать.
                    фигвам
                    1. Григорий_45 Сегодня, 23:03
                      Цитата: фигвам
                      Думаю у наших была информация что у этой банды ПЗРК нет, что на практике и подтверждалось, всё это время обстрел вёлся из ствольного оружия

                      вчера не было - сегодня с утра на ишаках завезли. На войне, или как? Или загубленная жизнь и угробленный в хлам самолет стоили десяток ловушек? Не желаешь отвлекаться - включи автомат отстрела ловушек
                      Григорий_45
        4. dr.star75 Сегодня, 21:00
          Они долго неживут
          dr.star75
      5. silver2018 Сегодня, 20:50
        Как всегда чей-то Героизм прикрыл чью-то преступную халатность.
        silver2018
    2. RASKAT Сегодня, 20:04
      Да жаль пилота, вечная память герою.
      Приходит информация что по району где сбили СУ-25 отработали крылатыми ракетами. Интересно правда?
      RASKAT
      1. shvn Сегодня, 20:09
        Едва ли. Территория подконтрольна туркам, а они еще не все помидоры перевезли в Россию . Просто плакать хочется...
        shvn
        1. Грац Сегодня, 20:19
          сейчас никто на турков смотреть не бует, 3 раз уже сначала минометами с их територии, потом дронами, сейчас , всё тут больше внимания на эрдогана обращать не будут
          Грац
          1. shvn Сегодня, 20:24
            А про трубу не забыли, сударь? Вдруг Пердоган разозлится и прикроет строительство? Что Миллеру кушать?
            shvn
            1. Muvka Сегодня, 20:35
              Пердогану эта труба нужна не меньше, чем нам. Или вы думаете им не нужен газ и деньги с транзита?
              Muvka
              1. shvn Сегодня, 20:46
                Ага, как и навязанное строительство атомной станции... Вот уж она им нужна, что строится на наши деньги. У нас в России переизбыток электричества? Так почему тарифы растут постоянно?
                shvn
      2. Muvka Сегодня, 20:12
        Цитата: RASKAT
        Да жаль пилота, вечная память герою.
        Приходит информация что по району где сбили СУ-25 отработали крылатыми ракетами. Интересно правда?

        Правда. Там и бомбардировщики работают и КР и есть инфа, что с Хмеймим 2 ракеты пустили.
        Muvka
        1. Cetron Сегодня, 22:37
          А надо ковровыми бомбёжками превратить пустыню с кишлаками просто в пустыню. Там нет умеренных, там даже дети радовались сбитому самолёту. Восток уважает только сильных и жестоких, добрый - значит слабый, можно и кинжал в жопу.
          Cetron
    3. Андрей К Сегодня, 20:06
      Земля пухом пилоту...
      Андрей К
      1. БрОВР Сегодня, 20:10
        А где все эти панцири всякие разные были??????? am am am
        БрОВР
        1. Голован Джек Сегодня, 20:13
          Цитата: БрОВР
          А где все эти панцири всякие разные были???

          Слышь, ваеннай... хорош ерунду писать уже...
          Панцыри ему подавай... бомбер "на работе" прикрыть, ага fool
          Голован Джек
          1. Serg65 Сегодня, 20:25
            Цитата: Голован Джек
            Слышь, ваеннай.

            Рома, так этож Лёха - мамка пописай на грудь без моря жить не могу...который МПК
            Serg65
            1. Голован Джек Сегодня, 20:34
              Цитата: Serg65
              так этож Лёха

              Я понял, что это очередная реинкарнация, еще когда он мне ролик с ангельским гимном выложил laughing
              Голован Джек
          2. БрОВР Сегодня, 20:29
            Ты себе так покрути,авось прибавится чего,хоть и вряд ли...Я не у тебя,я у Людей умных(к тебе,джек,не относится ни разу,расслабься)А где ПВО наше было?????/??
            БрОВР
            1. avt Сегодня, 20:39
              Цитата: БрОВР
              А где все эти панцири всякие разные были???????

              Цитата: БрОВР
              А где ПВО наше было?????/??

              fool Больной что ли !? Ну так уколись и спи .
              avt
              1. БрОВР Сегодня, 22:03
                Ты зато дофига здоровый,как посмотрю,авт. laughingТак объясни,самый ты наш умный,почему самолёты наши с тобой сшибают все,кому не лень wink
                БрОВР
            2. Сепар ДНР Сегодня, 20:43
              Цитата: БрОВР
              А где ПВО наше было?????/??

              Не,реально. Случай скорбный,а у меня от этого БоРОВА,смех истеричный срывается.
              Совсем,что-ли fool ,больной ?
              Сепар ДНР
            3. влад66 Сегодня, 20:58
              Цитата: БрОВР
              А где ПВО наше было?????/??

              Цитата: БрОВР
              А где все эти панцири всякие разные были??????? am am am

              Леша ты чего belay belay belay Из пушки по воробьям стрелять хотел что ли,при чем здесь ПВО. belay
              влад66
              1. Svarog51 Сегодня, 22:49
                Володь, так "Металлорезка" на кораблях, а ему хочется в войсковую ПВО. Ну не помнит он, сколько она весит и сколько для неё энергии надо. request
                Svarog51
        2. Летунъ Сегодня, 20:14
          Цитата: БрОВР
          А где все эти панцири всякие разные были??????? am am am

          Панцирь под крыло штурмовика повесить нужно было? Стратег, жаль таких нет в Сирии (на самом деле совсем не жаль).
          Летунъ
        3. Андрей К Сегодня, 20:16
          Цитата: БрОВР
          ...А где все эти панцири всякие разные были???????...

          Вы о чём?
          «Панцирь-С1» - досягаемость по высоте 15 км, по дальности 20 км.
          На карту посмотрите...
          Андрей К
          1. kit88 Сегодня, 20:21
            Кого сбивать то панцирем собрались? Ракету ПЗРК?
            kit88
            1. Андрей К Сегодня, 20:33
              kit88
              ...Кого сбивать то панцирем собрались? Ракету ПЗРК?...

              Вопрос не по адресу hi
              Андрей К
        4. Сепар ДНР Сегодня, 20:22
          Цитата: БрОВР
          А где все эти панцири всякие разные были??????? am am am

          yes yes yes "Панцирем" по ракете из ПЗРК,которая чуть больше выстрела РПГ...
          Сепар ДНР
        5. Incvizitor Сегодня, 21:06
          Ну да, панцири должны колонной за штурмовиком ехать и прикрывать от бородатых дядек с ПЗРК.
          Incvizitor
        6. Vadim851 Сегодня, 21:40
          ЗРПК "Панцирь" предназначен для поражения ВОЗДУШНЫХ целей в первую очередь, а не для операторов ПЗРК.
          Земля пухом пилоту...
          Vadim851
      2. Alex777 Сегодня, 20:12
        Сначала все написали, что бармалеи получили ПЗРК.
        Потом на "облет" территории пустили 1 штурмовик? request
        Alex777
        1. avt Сегодня, 20:45
          Цитата: Alex777
          Сначала все написали, что бармалеи получили ПЗРК.
          Потом на "облет" территории пустили 1 штурмовик?

          no Скорее работали по старой схеме , вот и ... request Сейчас , когда влетели , начнут шерстить , смотреть старый опыт с Афгана включительно и выводы сделают .НО .... request Какого.... всегда ждём когда жареный клюнет !??Ну не верю , что духам дали что то такое новое , чем в своё время был ,,Стингер" в Афгане ,на фоне тех ПЗРК ,
          которые раньше него были у духов.
          Цитата: Hanokem
          Именно поэтому американцы снимают с вооружения А-10 Тандерболт

          Азохенвей! Не дуркуй ! Снимают его тупо потому , что он вхлам ресурс выработал и больше не производится, причём его давно снять хотели , но оставили именно из за того , что менять нечем и это самый эффективный в классе у них аппарат.
          avt
    4. Hanokem Сегодня, 20:10
      Именно поэтому американцы снимают с вооружения А-10 Тандерболт. То же самое и вам с грачем нужно сделать
      Hanokem
      1. shvn Сегодня, 20:26
        Либо перед облетом разнести все на этой территории
        shvn
      2. 11черный Сегодня, 20:51
        Цитата: Hanokem
        Именно поэтому американцы снимают с вооружения А-10 Тандерболт. То же самое и вам с грачем нужно сделать

        Надо защитить его, только и всего. Грач должен получить адекватный комплекс обороны - был уверен, что на "сирийских" Грачах он имеется...но нет.
        Вечная память Герою - и пусть поганые террористы знают, что нас не сломить, а их дни сочтены!
        Так хочется, чтобы наше МО привезло туда ядерные снаряды... и пару-тройку раз вломило бы им килотонн так на десять! Ну а что?! - собакам собачья смерть! Хотя вернее сказать шакалам - пусть сдохнут от лучевой болезни...может и поняли бы кое что.
        11черный
    5. Владыка Ситх Сегодня, 20:15
      Соболезнования родным и близким.

      ВМФ РФ нанёс удар крылатыми ракетами по месту скопления боевиков в районе падения сбитого ими Су-25 ВКС РФ.

      https://muraselon.com/en/2018/02/breaking-russian
      -navy-fires-cruise-missiles-hts-sites-idlib-count
      ryside-su-25-downed/
      Владыка Ситх
    6. silver2018 Сегодня, 20:42
      На видео совсем нет отстрела тепловых ловушек, что это самоуверенность или расхлябанность ? Работать на высотах до 5 тыс. зная о наличии ПЗРК у басмачей, это преступление со стороны командования авиационной группы.
      silver2018
      1. Muvka Сегодня, 20:57
        Я тоже так подумал сначала, но если это действительно простой облет...
        Muvka
        1. NN52 Сегодня, 21:24
          Muvka

          Какой облёт?
          На выходе из атаки, после пуска нуров, на высоте где то 600-800 м, ему в двигатель ракета влетела..... точно зашла в двигло...
          И после видимо и гидражка и остальное полетело...
          Иначе бы тянул до последнего....

          А летали так 25 там всегда.... А засунул туда их тот , кто сейчас в совете Ф...... хотя ему говорили, что не надо.....
          NN52
    7. Маз Сегодня, 20:44
      Ненавижу героизм в армии. Матросов лег на амбразуру в следствии недостатка артиллерии гранат, и крупнокалиберных пулеметов в ротных боевых порядках А тут чего не хватило?. Парню светлая память, а его начальству - желаю лично отвезти тело летчика родителям,родственникам, жене и детям. И от там пусть руководитель пояснит: почему штурмовик опустился ниже 5000, какого лешего нарами работал и почему не отстреливал ловушки на выходе. Помогает очень хорошо, просветляет, ставит на свои места приоритеты. Мотивацию усиливает. Млин , Вывели войска, закончили войну, разгромили бородатых. Де-то я уже такое слышал.
      Маз
    8. RUS96 Сегодня, 20:50

      https://ria.ru/syria/20180203/1513927884.html
      RUS96
    9. Микадо Сегодня, 21:08
      Светлая память...
      Микадо
  2. ul_vitalii Сегодня, 20:00
    soldier soldier soldier soldier soldier Вечная память.
    ul_vitalii
  3. новичок Сегодня, 20:01
    Царствие Небесное воину неба. собалезную семье, близким. чисто наш вопрос: кто виноват? и что делать? почему разведка прошляпила появление/наличие пзрк у бармалеев?
    новичок
    1. Scoun Сегодня, 20:09
      Цитата: новичок
      почему разведка прошляпила появление/наличие пзрк у бармалеев?

      Уже несколько дней гулят видео обстрела Су-25 из зушки, гуляет видео от турков нашедших ПЗРК у курдов....
      Кто-то там подготовил и направил обученых спецов, так как из зушки самолёт как минимум получил осколочные а ещё скоро выборы РФ.
      Мне кажется, что у кого то где то .... должно появиться оружие, которое выстрелит в тех ато готовил этих бармалеев.
      Если это турки или или .... но ответка должна быть кураторам.
      Обстрелы баз из этой же серии, вкатать их в пыль......
      Scoun
      1. новичок Сегодня, 20:24
        многие сейчас пинают турков, но на данный момент им нет выгоды сбивать нам самолёт. думаю это месть курдов, ведь уже доказано, что они с бармалеями вась вась. (сегодня вычитал, курды начали выдавать сирийцам игиловцев, что доказыаает их связи. конечно было ясно и раньше, но теперь это факт.)
        новичок
    2. DarkMatter Сегодня, 20:09
      Какая в топку разведка, весь инет в фото и видео с ПЗРК у бармалеев. Месяц назад они сбили самолет Иглой. Какая разведка?
      Безалаберность руководства и\или пилота, как не прискорбно...
      27 декабря видео


      Пишут что наши уже утюжат местность всю вокруг крылатыми ракетами.
      DarkMatter
      1. ludoger Сегодня, 20:16
        ??? крылатыми ракетами???
        может я чего не понимаю...он один-одинёшенек по целям работал? а ведомый/ведомые где?
        ludoger
        1. dauria Сегодня, 20:43
          может я чего не понимаю...он один-одинёшенек по целям работал?


          "Облёт зоны деэскалации"... То, что можно делать беспилотником. А тут высота , досягаемая для ПЗРК. Всё, нечего больше делать ниже 5000 . Ни вертолётам, ни штурмовикам. Бред какой-то.. За день перед этим обстрел Сушки зенитками с земли и ноль выводов. Кто парня послал на такое ?
          dauria
    3. Андрей К Сегодня, 20:11
      Цитата: новичок
      ...чисто наш вопрос: кто виноват? и что делать? почему разведка прошляпила появление/наличие пзрк у бармалеев?...

      Тут вопросы к туркам.
      Зона деэскалации "Идлиб" их вотчина. Турки подписались за порядок в этой зоне.
      Пилот совершал облет зоны деэскалации "Идлиб", соответственно и не ожидал поймать ракету.
      Андрей К
      1. новичок Сегодня, 20:15
        согласен с вами_ в идеале да. но опять вопрос к разведке возникает. тут другой вопрос: наши чины разведки и МО по заграницам катаются_ Израиль, Штаты. итогом их бон вояжа стала громкая пощёчина.
        новичок
        1. Радио-няня Сегодня, 20:43
          Что ж ты такой завистливый? За границу не пускают? Или есчо што?
          Радио-няня
          1. silver2018 Сегодня, 20:48
            Фото где басмачи в сандалях топчутся на краснозвездных крыльях это огромный удар по престижу Державы, кто это не понимает тот не далекий зксперт .
            silver2018
            1. Govorun Сегодня, 21:11
              Хоть ты это и "понимаешь" но эксперД из тебя...мягонько сказать, неважнецкий.
              Govorun
      2. Rokiii Сегодня, 20:16
        Цитата: Андрей К
        Зона деэскалации "Идлиб" их вотчина. Турки подписались за порядок в этой зоне.
        Пилот совершал облет зоны деэскалации "Идлиб", соответственно и не ожидал поймать ракету.


        Цитата: Dave36
        Какой же это облёт!! На выходе из атаки, как по учебнику! Он работал, а не облетал....противно читать. Светлая память герою!!
        Rokiii
      3. shvn Сегодня, 20:28
        Опять пердоганов нож в спину?
        shvn
    4. Lenivets2 Сегодня, 20:28
      "почему разведка прошляпила появление/наличие пзрк у бармалеев?"
      Бармалеи, в своё время, нахапали ПЗРК в Египте, Ливии, Ираке, Сирии.... и это не считая поставок от п.и.н.д.о.с.н.и.
      Какая нафиг разведка, если этих ПЗРК там хоть "попой" жуй?
      Lenivets2
      1. новичок Сегодня, 20:37
        ну, жуй не жуй, а официально считалось, что на данный момент игиловцы в Сирии пзрк не имеют. считалось, что всё ушло к нам с сирийцами трофеями. локализованные же очаги сопротивления игиловцев были обрезаны от поставок новых партий. так что, вопрос к разведке всё ещё “висит“ в воздухе. чуть выше написал, что вероятнее всего, это месть курдов.
        новичок
        1. Lenivets2 Сегодня, 20:41
          "а официально считалось, что на данный момент игиловцы в Сирии пзрк не имеют"
          А можно ссылочку (желательно на адекватный источник)?
          Почему они их не имеют?
          Они все развалились от тряски, испарились с захваченных игиловцами складов, аннигилировались по приказу...?
          Почему "не имеют"?
          Lenivets2
          1. новичок Сегодня, 21:07
            заявление нашего МО, о том, что “портнёры“ обязуются не предоставлять пзрк дем оппозиции сойдёт? (это ещё на зоре размежевания боевиков), что подтверждалось тем, что наши вертушки и штурмовики не атаковались из пзрк. и из этого всего следует, что все ваши воаросы, вместе со слпдующим оратором не ко мне, а к разведке, что и пытаюсь донести.
            новичок
            1. Lenivets2 Сегодня, 21:24
              "заявление нашего МО, о том, что “портнёры“ обязуются не предоставлять пзрк дем оппозиции сойдёт?"
              Какое это всё имеет отношение к захвату складов ПЗРК в Ливии, Сирии, Ираке, Египте...? what
              Lenivets2
              1. новичок Сегодня, 21:54
                самое простое: не применение против ВКС пзрк расслабило наших. не можете понять: инет шминет всё побоку, ну не готовы мы были к этому, не готовы.
                новичок
        2. DarkMatter Сегодня, 20:50
          а официально считалось, что на данный момент игиловцы в Сирии пзрк не имеют

          Вы вообще не в теме что в Сирии происходит.
          Начнем с того что это не ИГИЛ ! Причем тут Курды, если у бабахов пзрк уже хренову тучу времени. Я вам выше видео даже выложил где в Хаме сбивают сирийский самолет с помощью ИГЛЫ. О чем вы дальше размышляете?
          DarkMatter
          1. новичок Сегодня, 20:54
            ну видать о том, что до вас не доходит почему то.
            новичок
            1. DarkMatter Сегодня, 21:22
              Все всё знали, даже любой диванный аналитег знал что там есть ПЗРК. Есть видео и фото, которые не видел только ленивый. Или вы думаете наша разведка совсем клоуны, которые слюну пускают и пропустили то, о чем знает ВЕСЬ интернет?!!!
              Если вам это сложно понять, то ладно. Оставлю вас размышлять дальше))
              DarkMatter
              1. новичок Сегодня, 21:51
                ну видите ли, вы то за грань приличий не выскакивайте. по ходу если наша разведка упустила эту инфу, или если не смогла нетрализовать возможное применение пзрк против нашего штурмовика, то видать да, не клоуны конечно, но профукали.
                новичок
                1. DarkMatter Сегодня, 22:11
                  Мне слабо верится в такое при наличии всех данных на всех ресурсах, связанных с войной в Сирии. На мой взгляд это халатность, но не разведки. Как еще объяснить? Ладно, возможно появятся подробности позже.
                  DarkMatter
  4. Dave36 Сегодня, 20:01
    Какой же это облёт!! На выходе из атаки, как по учебнику! Он работал, а не облетал....противно читать. Светлая память герою!!
    Dave36
    1. karish Сегодня, 20:05
      Цитата: Dave36
      Какой же это облёт!! На выходе из атаки, как по учебнику! Он работал, а не облета

      тогда не совсем понятно, это же зона деэскалации.
      там вроде как бомбить не должны.
      оссийский Центр примирения враждующих сторон в Сирии совместно с турецкой стороной, ответственной за зону деэскалации "Идлиб", принимает меры по возвращению тела российского летчика
      karish
      1. Dave36 Сегодня, 20:06
        Все что озвучивает наше МО подозрительно непонятно.
        Dave36
        1. shvn Сегодня, 20:11
          Да заврались генералы. Просто никто их не дрючит по хорошему, с-у-к-и... их нужно сажать в кабины самолетов "для облета"
          shvn
        2. Летун_64 Сегодня, 20:50
          Согласен. Су-24 тоже один летел, Ми-8 тоже один летал. Вот выводы делайте.
          Летун_64
      2. Deniska999 Сегодня, 20:08
        Вообще-то в том районе сирийская армия ведет наступление. ВКС им оказывают поддержку с воздуха. Про наступление известно всем, сами сирийцы говорят, что наши наносят авиаудары, чего МО РФ замалчивает, непонятно.
        Deniska999
        1. Rokiii Сегодня, 20:18
          потому что в Идлибе вроде как зона деэскалации..ключевое слово "вроде"
          Rokiii
      3. dr.star75 Сегодня, 20:15
        Теперь будут бомбить. Мне нравится Ваша забота о нашей стране, чувствуется забота еврейского народа!
        dr.star75
    2. Muvka Сегодня, 20:15
      Цитата: Dave36
      Какой же это облёт!! На выходе из атаки, как по учебнику! Он работал, а не облетал....противно читать. Светлая память герою!!

      Ни на одном видео я не заметил следов от полетов НУРСов. Дайте ссыль, где это видно.
      Muvka
  5. dr.star75 Сегодня, 20:02
    Вечная слава.-.......... держи наш ответ" - вот примерно что он он сказал
    dr.star75
  6. Bronevick Сегодня, 20:07
    Вечная память Герою. После такого должны весь Идлиб с лица земли стереть.
    Bronevick
    1. shvn Сегодня, 20:12
      Это ы могли бы сделать, а мы гуманисты...
      shvn
  7. mitrich Сегодня, 20:12
    Твою ж мать, всё-таки получилось у бармалеев.... Только как? Был в полной уверенности, что от ракет ПЗРК наши летуны защищены РЭБом, а бронирование спасёт от зениток. Не спасло.... request
    Погиб как герой, отбиваясь до последнего. Надо выжечь там все, вместе с турками, аме.рами и прочей швалью. Без предупреждений и заявлений.
    mitrich
    1. Muvka Сегодня, 20:21
      На су-24 и 25 нет средств РЭБ. Они только на новых самолетах.
      Muvka
      1. mitrich Сегодня, 20:33
        Так ставить надо, такую ж мать! Или летуны СУ-24 и 25 второго сорта? И их жизнь не ценна?
        mitrich
        1. Muvka Сегодня, 20:35
          Ну на Су-24 поздно ставить. Их списывать собираются в 20 году. А по Су-25 - тоже уже думают о замене. Надеюсь вы понимаете, что поставить средства РЭБ - это не просто прикрутить контейнеры. Тем более что еще место нужно, куда прикручивать.
          Muvka
          1. shvn Сегодня, 20:50
            Почему он один летал? Почему не видно тепловых ловушек? Я не спец, но элементарные вещи то понимаю...
            shvn
            1. Muvka Сегодня, 21:01
              Банальный облет территории...
              Muvka
              1. Govorun Сегодня, 21:19
                Только вопрос...почему банальный облет велся бомбардировщиком (бомбардировщиком),да досягаемой ПЗРК высоте? И почему для банального облета не использовать беспилотники?
                Govorun
  8. demchuk.ig Сегодня, 20:13
    Кто бы сомневался,что эти ПЗРК поставили американцы.Земля тебе пухом братан.
    demchuk.ig
  9. anjey Сегодня, 20:13
    Товарищи и друзья отомстят за смерть Российского Пилота! Вечная память и Слава Герою ВКС!!!
    anjey
  10. Ныробский Сегодня, 20:16
    Ну что теперь? Его смерть должна быть отмщена сторицей. Ясное дело, что без подматрасной руки тут не обошлось, а посему надо так проутюжить позиции подконтрольных матрасам сил вместе с их инструкторами и советниками, что бы у них даже сама мысль о стрельбе по российским самолётам вызывала изжогу и диарею. Бить так, что бы земля горела....Плохой сегодня день. Соболезнования родным и близким погибшего.
    Ныробский
  11. рюрикович Сегодня, 20:16
    Лично от меня Поклон пилоту. Он показал, что значит честь русского офицера. На войне не без потерь soldier .... Теперь слово за Россией. Один Герой должен стоить тысяч врагов...
    рюрикович
  12. SOF Сегодня, 20:17
    ... земля пухом...
    SOF
  13. Теренин Сегодня, 20:20
    soldier soldier soldier soldier
    Лётчики не умирают! В небе звёздами сгорают
    В грозах молнией играют
    В тучах радугой сияют. Просто в небо улетают
    И в небесной дымке тают- Лётчики не умирают!
    А.Артыбаш
    Теренин
  14. Михаил177 Сегодня, 20:21
    ну так начать отрывать надо со своих - кто разрешил работать в глубине противника ниже 2.5км, где обязательные на выходе из атаки лтц -мб опять не завезли\экономят ?
    где дежурная спасательная команда? где дроны наблюдающие за местом нанесения удара и приземления пилота ,где авиаподдержка после того, почему по месту падения не наносят удары...итд. вопросов к командованию базы много.
    Мда, вопросы к командованию имеются:((
    Михаил177
    1. shvn Сегодня, 20:52
      Блин, командующему ВКС испортили ужин такими вопросами...
      shvn
  15. Кент0001 Сегодня, 20:23
    Перемешать с песком всю эту зону перемирия. Эти тва ри никогда не успокоются...пока не сдохнут.
    Кент0001
  16. Михаил55 Сегодня, 20:23
    Горе то какое...Вечная Память ГЕРОЮ! Упокой Господи душу погибшего за други своя рТ!
    Михаил55
  17. Siegen Сегодня, 20:23
    сбит из переносного зенитно-ракетного комплекса


    А кто поставляет эти комплексы?
    США am


    Siegen
    1. donavi49 Сегодня, 21:00
      Да старый - вот они три-четыре дня назад с ним бегали. Труб у них много. Вопрос просто в наличии комплектного комплекса (с рабочим акком) и стрелком, в конкретном месте - где есть борт в зоне досягаемости. Это вопрос нескольких минут. То есть наличие 10-15 комплектных ПЗРК и 5-7 команд стрелков на Идлиб - примерно равно их отсутствию. Просто так сошлось, что команда и ПЗРК были в том кишлаке (очевидно прикрывая крупный подкреп идущий в Сакариб - чтобы удержать М5 - который и бомбят сейчас активно ВКС и ВВС САР) в тот момент, когда этот грач вынырнул и они его поймали на выходе.
      donavi49
  18. razved Сегодня, 20:25
    Вечная память!
    razved
  19. masyanya Сегодня, 20:25
    С перебитыми крыльями падал с небес
    Белый Ангел,красивый,как лебедь...
    И гордился удачной охотою Бес,
    Наблюдая трагедию в небе.

    На земле,тихо вскрикнув,взлетела душа
    От мальчишки,сраженного подло...
    А убийца его добивал не спеша
    И глумился над целым народом !..

    Божий Ангел,прости этих грешных людей,
    Что забыли,наверное,Бога !..
    Не щадят они наших славянских детей,
    Потому и живут так убого.

    В ту минуту внезапно солдатская мать
    Вдруг прижала ладошку у сердца !..
    Ей теперь суждено у могилы стонать...
    От Судьбы никуда ведь не деться.
    вечная память....
    masyanya
  20. Strashila Сегодня, 20:25
    Американцы машину теперь по винтику разберут... что зря они официально передавали ПЗРК террористам.
    Strashila
  21. zulusuluz Сегодня, 20:28
    …При выполнении облета зоны деэскалации "Идлиб" потерпел крушение российский самолет Су-25
    Может хоть это послужит причиной для тотального уничтожения всех, без исключения, боевиков? Пора объявить "миру", что терпение всяческих провокаций закончилось?
    zulusuluz
  22. Lesorub Сегодня, 20:29
    Вечная Память Герою!
    Lesorub
  23. К-50 Сегодня, 20:30
    В труху всех вместе с турками, раз это их зона ответственности!!! Всех в порошок!!!! am
    К-50
  24. ЦУС-ВВС Сегодня, 20:30
    расслабились наши совсем :(((
    ЦУС-ВВС
  25. МИМО ПРОХОДИЛ Сегодня, 20:31
    Если это турецкая зона влияния (ответственности), то турки ведут со счетом 3:0
    МИМО ПРОХОДИЛ
    1. Вадим237 Сегодня, 20:45
      Вернее 5 :0 ведут.
      Вадим237
    2. donavi49 Сегодня, 21:05
      Нет, ну вернее спорная. Это кишлаки возле М5 и Сакариба - который хотят взять Тигры и активно продвигаются туда.

      Но там активно действуют протурецкие катаибы. Тот же Ахрар вот вчера заклеймил позором тех небратьев которые побежали на север - воевать с Курдами, бросив все в Идлибе. И постил, что не все оказались жадными до турецких денег - мол есть еще бабахи-патриоты Имарата Идлибского...

      Собственно по трассе М5 движение бабахов довольно активное...
      donavi49
  26. kaschey Сегодня, 20:33
    ;Жаль пилота. Вечная память.
    А политики все лижутся с партнерами.
    Все же знают кто нусру поддерживает.
    kaschey
  27. Dave36 Сегодня, 20:36
    Закусимся мы с турками...
    Dave36
    1. Northern warrior Сегодня, 21:53
      Как же хочется, чтобы по османам мы, наконец, врезали термоядом ! Пару десятков зарядов по 100-500 кт - и нет больше векового врага Руси, а есть радиоактивная пустыня на берегу ЧМ. Мне жаль, что наша "илита" никогда не решится применить столь грозное оружие.
      Northern warrior
  28. Anchonsha Сегодня, 20:37
    Досадно и обидно, ведь пилот просто делал облет зона деэскалации, а не бомбил. Слава вечная и вечная память
    пилоту ...
    Anchonsha
    1. donavi49 Сегодня, 21:12
      Там постоянно работают. Облет зоны - это для политики. Сейчас по М5 бабахи двигают большие подкрепы в Саракиб, чтобы удержать его. Тигры в 8-10 км и наступают. Если они резанут М5 - бабахи в Хаме потеряют основную артерию снабжения, да и в Алеппо тоже. Более того, рядом Фуа и Кефрая, а это уже фактическое рассечение всего их Имарата и прямая угроза Идлибу.

      Самолет упал вот на этот кишлак.
      donavi49
      1. donavi49 Сегодня, 21:16
        1 февраля также грач там работал - но его обстреляли ЗУшками - мимо (близкий подрыв). Еще тема обсуждения была.


        Причина налетов - М5 по которой идут подкрепы бабахам.
        donavi49
  29. v1180212 Сегодня, 20:37
    Какой неумный человек отправляет Су-24 на задание без поддержки. И чтоб рядом не было сирийской армии. Чтоб не збили надо высоко лететь для этого нужны бамбодировщики Белый Лебедь[b][/b]
    v1180212
  30. Декларант Сегодня, 20:41
    Как сообщает РИА-Новости, МО обороны заявило о гибели более 30 боевиков, после нанесения удара по месту пуска ПЗРК, которым был сбит СУ-25. Информация о количестве погибших бармалеев, получена по данным радиоперехватов.
    Декларант
    1. shvn Сегодня, 20:54
      Чет мало МО бармалеев перебило. Я бы объявил поболее
      shvn
      1. Декларант Сегодня, 20:58
        "Ещё не вечер". Я думаю, будет и больше.
        Декларант
        1. shvn Сегодня, 21:05
          Не всех думаете подсчитали? Раненые начнут сдыхать?
          shvn
          1. Декларант Сегодня, 22:18
            Не всех откопали...
            Декларант
  31. Korsar4 Сегодня, 20:41
    Вечная память!
    Korsar4
  32. Влад5307 Сегодня, 20:42
    Цитата: zulusuluz
    …При выполнении облета зоны деэскалации "Идлиб" потерпел крушение российский самолет Су-25
    Может хоть это послужит причиной для тотального уничтожения всех, без исключения, боевиков? Пора объявить "миру", что терпение всяческих провокаций закончилось?

    Все ближе выборы в РФ, все больше провокаций разных - надо выдержать и дать ответку в тысячекратном размере!
    Пилоту вечная память!
    Влад5307
    1. shvn Сегодня, 20:56
      Чего выжидать! Результаты выборов уже практически известны. Нужно просто уже долбить бармалеев на всех территориях Сирии
      shvn
  33. v1180212 Сегодня, 20:42
    Ещё не известно что пилот погиб. Скора будет известно. Не хоронить раньше времени. Да же неизвестно попал он в плен. Наши не здаются
    v1180212
    1. Декларант Сегодня, 20:45
      К сожалению погиб. Есть видео на ютуб. Вечная память.
      Декларант
  34. q75agent Сегодня, 20:43
    Цитата: shvn
    Опять пердоганов нож в спину?

    это как 2 * 2 = 4
    q75agent
  35. Самара_63 Сегодня, 20:43
    Виноваты Генералы...Неправду говорили главному о переломе...
    Самара_63
  36. akm8226 Сегодня, 20:44
    Честь и слава нашему пилоту!!
    akm8226
  37. senima56 Сегодня, 20:50
    Царствие небесное летчику! Но где же наши хваленые "средства РЭБ"? Или они только на выставках? И кто сбил самолет? Неужели "разбитые в пух и прах ИГИЛовцы?" Не рановато ли победу праздновали?
    senima56
  38. Водоплавающий Сегодня, 20:50
    Цитата: RASKAT
    Да жаль пилота, вечная память герою.
    Приходит информация что по району где сбили СУ-25 отработали крылатыми ракетами. Интересно правда?

    -------------------------------
    А Вы сомневаетесь?
    Рядом с обломками ни одного боевика! Отутюжены "Искандерами", "Градами", всей авиацией, что есть в Сирии.
    Водоплавающий
  39. Секунд-майор Сегодня, 20:53
    Цитата: Декларант
    Как сообщает РИА-Новости, МО обороны заявило о гибели более 30 боевиков, после нанесения удара по месту пуска ПЗРК, которым был сбит СУ-25. Информация о количестве погибших бармалеев, получена по данным радиоперехватов.

    Мощный размен( я бы предпочел 2 штатовских вертушки в Афгане, набитые под завязку амерами.
    Секунд-майор
    1. shvn Сегодня, 21:08
      Хоть так хорошо, а то бы отделались "озабоченностью", "неумные люди б..."
      shvn
  40. SPLV Сегодня, 20:55
    Молча.
    Не мне это делать, но .... Ссылка
    http://tass.ru/armiya-i-opk/3445013
    Все потери ВС РФ в Сирии.
    SPLV
  41. rruvim Сегодня, 21:03
    Вроде СУ-25, как штурмовик, действует совместно с войсками в прифронтовой зоне. И обязательно при продвижении войск, либо при их отходе. И в паре. Что он там делал вдали от линии фронта? Посмотрел место крушения на militarymaps.info
    rruvim
  42. МИМО ПРОХОДИЛ Сегодня, 21:04
    Если это турецкая зона влияния (ответственности), то турки ведут со счетом 3:0
    По официально озвученным – 2 самолета и 1 вертолет.
    Это они еще С-400 не задействовали
    МИМО ПРОХОДИЛ
  43. Кср82 Сегодня, 21:13
    Светлая памать Герою. Пока мы сегодня отдыхали, прогуливались или занимались суетой, этот парень падал в горящем самолете. И катапультировавшись, дрался с обезьянами на земле. Настоящий Русский Солдат. Спасибо его родителям и соболезнование семье. Надеюсь, за него отомстят.
    Кср82
  44. BRONEVIK Сегодня, 21:13
    Вечная память и Царствие небесное русскому герою
    BRONEVIK
  45. anfreezer Сегодня, 21:14
    Зоны деэскалации должно превратить в "зоны кремации" бармалеев...А то развелось всех мастей и у каждого свой куратор и покровитель.. Вечная память Воину!
    anfreezer
  46. ljoha_d Сегодня, 21:20
    Ну что и это простим???
    ljoha_d
  47. Житель Урала Сегодня, 21:24
    Возникают вопросы, как всегда информации мало. Почему не пытались летчика спасти? Когда турки сбили самолет - в этот гадюшник спецназ отправили. здесь же тоже боевики не на каждом же метре сидят, можно было бы еще и авиацией пригреть.
    И по поводу ответки - как то слабо верится в результат- скорее МО для зрителя написало. Если можно так эффективно крылатыми ракетами ударить - то зачем тогда сушка летает бомбит, и вообще -почему тогда давно всех не прищучили?.. Для удара разведка должна работать, цели заранее намечать, да и точечное оружие на такой площади тоже вряд ли эффективно. а если цели были - то опять же вопрос -что их раньше не уничтожили - ведь все-равно бомбят же... Месть скорее всего будет, надеюсь на то, что МО устроит им огненную пустыню, и уже не высокоточным оружием.
    Житель Урала
    1. donavi49 Сегодня, 21:32
      Он на головы бабахам упал. Там без шансов. Он потянул на Юг - вдоль М5 - если бы пошел на восток, возможно было бы можно что-то придумать (передовые отряды Тигров в 8-10км).

      Спасать оттуда? Только если через турок. Реально. Он упал фактически на кишлак - который экстренно укрепляют, это будущая линия основная обороны по М5 с Саракибом (чуть севернее) в центре.
      donavi49
      1. Житель Урала Сегодня, 21:36
        Понятно. Очень очень жалко...
        Житель Урала
      2. donavi49 Сегодня, 21:37
        Примерно так.
        donavi49
  48. Evgenijus Сегодня, 21:41
    Последний месяц смотрел ролики про атаки с самолетов позиций боевиков в Сирии. Даже сегодня с утра был ролик про такую атаку. Настойчиво шла мысль - почему на роликах не видно тепловых ловушек от самолетов, выполнивших атаку? Странно ... Сколько стоит комплект ловушек и сколько стоит самолет с опытным пилотом?
    Evgenijus
  49. Vadim851 Сегодня, 21:43
    ПЗРК как тараканы распространяются сейчас. Работать надо с высот , недостижимых для ПЗРК использую высокоточные боеприпасы. Да, это дорого, но жизнь людей дороже.
    Vadim851
  50. 1959ain Сегодня, 22:07
    Цитата: DarkMatter
    Да успокойтесь вы. Там боевые действия идут со времени окончания операции в провинции Дер-ез-Зор и наши там бомбят каждый день! Нету там никаких переговоров елки-палки!
    Другой вопрос к командованию и к пилоту, что он делал на такой высоте?! Вот единственный сегодня вопрос, все остальное от незнания ситуации.

    Или это опять чистое раздолбайство, или намекают что самолет и летчик из Крыма , бывший украинский..То есть старый самолет не модернизированный . Оказалось, что в условиях городского боя, когда грузинские войска не только отвечали огнем стрелкового оружия, но и активно применяли ПЗРК, «Грачи» действовали недостаточно эффективно. Из-за отсутствия современных оптико-электронных систем пилотам в условиях городского боя и сильного задымления было очень тяжело найти противника. Достаточно сказать, что один борт искал цель почти 11 минут. Все это время грузинские военные вели огонь по «Грачу» из стрелкового оружия и ПЗРК. Ссылка http://army-news.ru/2016/04/u-rossijskix-shturmov
    ikov-su-25-nachinaetsya-novaya-zhizn/
    1959ain
  51. Комментарий был удален.
  52. 1959ain Сегодня, 22:15
    Цитата: Muvka
    Другой вопрос к командованию и к пилоту, что он делал на такой высоте?! Вот единственный сегодня вопрос, все остальное от незнания ситуации.
    Или это опять чистое раздолбайство, или намекают что самолет и летчик из Крыма , бывший украинский..То есть старый самолет не модернизированный . Оказалось, что в условиях городского боя, когда грузинские войска не только отвечали огнем стрелкового оружия, но и активно применяли ПЗРК, «Грачи» действовали недостаточно эффективно. Из-за отсутствия современных оптико-электронных систем пилотам в условиях городского боя и сильного задымления было очень тяжело найти противника. Достаточно сказать, что один борт искал цель почти 11 минут. Все это время грузинские военные вели огонь по «Грачу» из стрелкового оружия и ПЗРК. Ссылка http://army-news.ru/2016/04/u-rossijskix-shturmov
    ikov-su-25-nachinaetsya-novaya-zhizn/
    1959ain
  53. Комментарий был удален.
  54. SCHNIFER Сегодня, 22:28
    Не забудем и не простим.
    SCHNIFER
  55. Баюн Сегодня, 22:39
    Вечная память...

    А что за тактика дурацкая по одному летать? Вроде, с ВОВ доказано, что пара - идеальный вариант?
    Баюн
  56. Albatroz Сегодня, 22:51
    Вечная слава и вечная память
    Albatroz
  57. Григорий_45 Сегодня, 22:57
    Пилоту - вечная память! Родным и близким - искренние соболоезнования
    И таки вопрос - снова поодиночке летают? Прикрытие где дремало?..
    Григорий_45
  58. slontusid Сегодня, 22:57
    Вот мнение Максима Калашникова...
    Подскажите, что можно ему возразить по существу?
    "..За годы, минувшие с осени 2015-го, мы подробно разобрали ситуацию и пришли к выводам о том, что:
    - никакие террористические отряды посуху не способны из Сирии подойти к границам РФ, пробившись сквозь курдов, через территории сильных Турции и Ирана;
    - никакой Катар никогда не сможет построить газопровод через охваченные смутой и войными территории Ирака и Сирии, никто не грозит «Газпрому» на рынке ЕС;
    - приобретаемый ВС РФ боевой опыт в Сирии слишком специфичен и гроша ломаного не стоит в войне с развитым противником (как ничего не стоит опыт войны с дикарями какой-нибудь Абиссинии при столкновении с вермахтом или Красной Армией);
    - реклама оружия РФ, применяемого против противника, не имеющего ни ВМС, ни ВВС, ни ракетной ПВО, ни РЭБ, ни космических систем, стоит совсем дешево и с 2015 г. не увеличила доходов РФ от торговли оружием;
    - вопли о «спасении европейской цивилизации от исламских варваров» в Сирии никоим образом не помогли Кремлю заработать прощение Запада за Крым;
    - в Сирии оказались бездарно расплесканы те ресурсы, что должны были уйти на решение проблемы Украины и Новороссии, на разблокирование Приднестровья, на установление нашего контроля над северным побережьем Азово-Черноморского бассейна, от Новороссийска – через Мариуполь – до Одессы и устья Дуная.
    Теперь вы теряете самолеты в Сирии. А боевики мало-помалу получают и беспилотные ударные самолеты, и средства РЭБ. Сколько лет еще будет тянуться «сирийская резина» и во сколько триллионов она обойдется русским?
    Ну, а пока Москва в очередной раз села в лужу со своими рапортами о «великой победе». По прежнему имея к западу от Ростова огромный гнойник…
    Да за каким чертом нам ваша Сирия, если страна Курилы не осваивает? Если смертность на 120 тысяч душ превышает годовую рождаемость? Коли Сибирь варварски осваивается китайской саранчой? Если у вас на полях комбайнов – всего треть необходимого, а страна теряет от осыпания хлебов по 10-15 миллионов тонн зерна в год? Если в РФ – 90 млн. квадратных метров аварийного жилья, и вы не можете дать людям современных жилищ? .."
    slontusid
  59. viktor. Сегодня, 23:00
    Вечная память герою.
    viktor.
Картина дня