23:06 03 февраля

Турецкий танк «Леопард» эпично разнесло выстрелом из ПТРК

Прокурдские информационные ресурсы опубликовали видео уничтожения турецкого танка "Леопард" в районе города Африн. Согласно данным, против турецкой бронетехники был применен противотанковый комплекс "Конкурс-М" с управляемой ракетой 9М113М.

С начала вторжения армии Турции в Сирию их танкистам везло: было зафиксировано несколько попаданий по танкам М-60 и "Леопард", однако к гибели экипажей, да и самих танков, это не приводило. Но как мы видим, в этот раз детонация боекомплекта не оставила шансов турецким военным.

Примечательна подготовка оператора ПТРК, который четко знал, где находится боекомплект танка "Леопард-2А4".


На сегодняшний день в боях с курдами частично вышли из строя 4 турецких танков: два М-60 и два "Леопарда". Один из последних также был подстрелен из противотанкового комплекса, однако получил лишь незначительные повреждения башни.



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Комментарии 4

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  1. Vard Сегодня, 20:36
    Вот... А говорили леопарды не горят... Все горит... Особенно если списки хорошие....
    Vard
    1. ProkletyiPirat Сегодня, 20:41
      там такое качество что вообще не понятно кто куда и зачем, я вот например не вижу ни пехоту рядом, ни вращение башней, да там вообще нихрена не видно. По сути видно только что пульнули ПТУРом по некому неподвижному не двигающемуся объекту и этот объект взорвался.
      ProkletyiPirat
  2. Egorovich Сегодня, 21:16
    "Конкурс-М" с управляемой ракетой 9М113М лишний раз подтвердил свои великолепные данные по уничтожению хваленых танков. Хвала российскому оружию!!! good
    Egorovich
  3. NF68 Сегодня, 21:54
    Ракета попала в борт. Не у одного самого современного ОБТ бортовое бронирование не защитит от более менее современной противотанковой ракеты. Более менее надёжную защиту могут обеспечить только в секторе -/+ 30 град в лобовой проекции. К тому же Леопарды модификации А4 производились в конце 80-х годов. С той бронёй они сейчас и в лоб могут поражаться.
    NF68
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