Турецкий танк «Леопард» эпично разнесло выстрелом из ПТРК

Прокурдские информационные ресурсы опубликовали видео уничтожения турецкого танка "Леопард" в районе города Африн. Согласно данным, против турецкой бронетехники был применен противотанковый комплекс "Конкурс-М" с управляемой ракетой 9М113М.



С начала вторжения армии Турции в Сирию их танкистам везло: было зафиксировано несколько попаданий по танкам М-60 и "Леопард", однако к гибели экипажей, да и самих танков, это не приводило. Но как мы видим, в этот раз детонация боекомплекта не оставила шансов турецким военным.



Примечательна подготовка оператора ПТРК, который четко знал, где находится боекомплект танка "Леопард-2А4".





На сегодняшний день в боях с курдами частично вышли из строя 4 турецких танков: два М-60 и два "Леопарда". Один из последних также был подстрелен из противотанкового комплекса, однако получил лишь незначительные повреждения башни.









