Россия нанесла удар по террористам в Идлибе

По району, подконтрольному террористической группировке «Джабхат ан-Нусра» в провинции Идлиб, откуда был произведён пуск ракеты ПЗРК по российскому самолёту Су-25, нанесён групповой удар высокоточным оружием

По данным радиоперехватов, в результате удара уничтожено более 30 боевиков "Джабхат-ан-Нусры" (запрещенная в РФ группировка)

В Идлибе больше тысячи представителей американских инструкторов, и исключать, что это могли в провокационных целях сделать, нельзя

Конечно, мы проведем расследование, включая очень многие вещи, - от типа ПЗРК до обстоятельств сбития Су-25

Российские военные нанесли удар по району, подконтрольному террористической организации «Джабхат ан-Нусра»* в провинции Идлиб, откуда была запущена ракета по российскому штурмовику Су-25. Об этом говорится в заявлении Минобороны, поступившем в распоряжение RT.— говорится в сообщении.- говорится в сообщении Минобороны.В тоже время глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов заявил, что российский штурмовик Су-25 мог быть сбит при облете зоны деэскалации "Идлиб" в Сирии в провокационных целях.- сказал Шаманов .По предварительной информации, самолет сбит из переносного зенитного-ракетного комплекса, и как убежден первый замглавы комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич, ПЗРК, которые имеются у боевиков в Сирии, были поставлены американцами через третьи страны.- сказал Клинцевич