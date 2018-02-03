23:01 03 февраля

Россия нанесла удар по террористам в Идлибе

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Российские военные нанесли удар по району, подконтрольному террористической организации «Джабхат ан-Нусра»* в провинции Идлиб, откуда была запущена ракета по российскому штурмовику Су-25. Об этом говорится в заявлении Минобороны, поступившем в распоряжение RT.

Россия нанесла удар по террористам в Идлибе


По району, подконтрольному террористической группировке «Джабхат ан-Нусра» в провинции Идлиб, откуда был произведён пуск ракеты ПЗРК по российскому самолёту Су-25, нанесён групповой удар высокоточным оружием
— говорится в сообщении.


По данным радиоперехватов, в результате удара уничтожено более 30 боевиков "Джабхат-ан-Нусры" (запрещенная в РФ группировка)
- говорится в сообщении Минобороны.

В тоже время глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов заявил, что российский штурмовик Су-25 мог быть сбит при облете зоны деэскалации "Идлиб" в Сирии в провокационных целях.

В Идлибе больше тысячи представителей американских инструкторов, и исключать, что это могли в провокационных целях сделать, нельзя
- сказал Шаманов .

По предварительной информации, самолет сбит из переносного зенитного-ракетного комплекса, и как убежден первый замглавы комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич, ПЗРК, которые имеются у боевиков в Сирии, были поставлены американцами через третьи страны.

Конечно, мы проведем расследование, включая очень многие вещи, - от типа ПЗРК до обстоятельств сбития Су-25
- сказал Клинцевич

Использованы фотографии: ТАСС/Сергей Бобылев
35

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 108
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  1. BRONEVIK Сегодня, 21:12 Новый
    Надеюсь удар результативный!
    И зверье свое получает
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    BRONEVIK
    1. Донской Сегодня, 21:16 Новый
      Цитата: BRONEVIK
      Надеюсь удар результативный!
      И зверье свое получает

      Вряд ли, но под успокоит особо впечатлительных граждан. Мол, все хорошо, ответку получили. А не верите, съездите проверьте. Бармалеи же тоже не дураки, чтобы собраться и сидеть часами возле обломков самолета. Были бы дураками, Асад давно бы их в землю закопал. Приехали, увидели, засняли и уехали, все.
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      Донской
      1. dauria Сегодня, 21:47 Новый
        Мол, все хорошо, ответку получили.


        Вот то-то и оно. Боевые действия - и тут же телешоу. В категориях мести не ведут войну. Головами надо думать , выводы вовремя делать даже если по морде получаешь. А тут вроде как "лицо сохранить" пробуют. Что, зараза, не знали что подготовленный противник не бежит в страхе от танка , вертолёта, самолёта ? Что это для него обычная мишень ?Страна журнашлюшек, твою......Как началось в Афгане с "репортажей" Лещинского, так до сих пор коробит от их "работы".
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        dauria
        1. LSA57 Сегодня, 22:02 Новый
          Цитата: dauria
          В категориях мести не ведут войну. Головами надо думать , выводы вовремя делать даже если по морде получаешь. А тут вроде как "лицо сохранить" пробуют.

          вот перед глазами стоит затрашней коммент, если бы не ответили
          "Аааааа, опять опозорились, сдачи не дали!!!! Надо сразу по соплям отвечать, по мужски!!!!"
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          LSA57
        2. nadezhiva Сегодня, 22:30 Новый
          Телеканал Звезда опубликовал видео удара. https://tvzvezda.ru/news/vstrane_i_mire/content/2
          01802032133-xmga.htm
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          nadezhiva
          1. фигвам Сегодня, 22:47 Новый
            Лётчик истратив патроны подорвал себя гранатой и ещё двух боевиков.
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            фигвам
      2. Govorun Сегодня, 21:56 Новый
        Ну вы очевидно единственный кто об этом знает и еще расскажу ракету посылают туда куда ей скажут,а не на то место откуда бородач стрелял по самолету или откуда производилась запись о подбитом самолете...но вам ведь главное "УМОМ" блеснуть...
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        Govorun
      3. Комментарий был удален.
      4. Dart2027 Сегодня, 21:59 Новый
        Цитата: Донской
        Бармалеи же тоже не дураки, чтобы собраться и сидеть часами возле обломков самолета.

        Само собой, но наши тоже не дураки, так что, наверняка, били по разведанным объектам.
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        Dart2027
      5. Scoun Сегодня, 22:11 Новый
        Цитата: Донской
        Вряд ли, но под успокоит особо впечатлительных граждан.

        После ваше "коммента", я понял что в новости о гибели нашего лётчика есть своя подистория.

        Шаманов заявил, что российский штурмовик Су-25 мог быть сбит при облете зоны деэскалации "Идлиб" в Сирии в провокационных целях.


        Вот это стопудово! Но у меня даже не вопрос.... наши лётчики знали что что то затевается... отсюда и Су-25 на высотах ранее запрещённых.
        Военные делают свою работу, ценой своей жизни.... и имха.. не нем и не вам "обсуждать" и собирать пену с их Жизней.
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        Scoun
      6. Ныробский Сегодня, 22:18 Новый
        Цитата: Донской
        Вряд ли, но под успокоит особо впечатлительных граждан. Мол, все хорошо, ответку получили. А не верите, съездите проверьте. Бармалеи же тоже не дураки, чтобы собраться и сидеть часами возле обломков самолета. Были бы дураками, Асад давно бы их в землю закопал. Приехали, увидели, засняли и уехали, все

        Понимаешь тов. Донской, тут вопрос о пострадавших бармалеях вторичен. Нарушены принципы взаимной "терпимости". Мы там работаем и прекрасно знаем где окопалисись матрасные советники, они там работали и тоже были спокойны за то, что их не накроют наши ВКС, а кому надо, те договаривались о зонах деэскалации и перемирия, попутно предъявляя свои козыри. А сегодня матрасы нарушили эту формулу. Скорее всего под ответную раздачу сейчас попали не столько бармалеи, сколько их "погонщики".
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        Ныробский
        1. Донской Сегодня, 22:35 Новый
          Цитата: Ныробский
          Понимаешь тов. Донской, тут вопрос о пострадавших бармалеях вторичен. Нарушены принципы взаимной "терпимости". Мы там работаем и прекрасно знаем где окопалисись матрасные советники, они там работали и тоже были спокойны за то, что их не накроют наши ВКС, а кому надо, те договаривались о зонах деэскалации и перемирия, попутно предъявляя свои козыри. А сегодня матрасы нарушили эту формулу. Скорее всего под ответную раздачу сейчас попали не столько бармалеи, сколько их "погонщики".

          Много ли мы матрасных инструкторов уничтожили, когда под Дейр Эз-Зором снаряд попал в штаб, убив нашего генерала и двух полковников? Хватит ли у нашего руководства духа на такие ответы. Ведь все мы прекрасно понимаем, а американцы точно знают, что армия, показываемая нам на параде и та, которая на местах - это, как говорится, две большие разницы. Россия не СССР, чтобы на равных тягаться с США. Поэтому тут нужно действовать умом и хитростью, а не лезть с кулаками на семерых с оружием.
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          Донской
          1. Макаров Сегодня, 22:47 Новый
            Полностью согласен, но есть одно "но". Эти "Семеро" уже напали на тебя в подворотне с женой и детьми. В кусты лезть уже не вариант...а умом и хитростью действовать нужно было раньше - когда в подворотню сворачивал...
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            Макаров
      7. kenig1 Сегодня, 22:19 Новый
        Вы наивный думаете, что ударили по месту падения самолёта?)))
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        kenig1
      8. Runoway Сегодня, 22:42 Новый
        А я вот не понимаю как Бармалей вперёд ВКС могут танцевать на горящих обломках!?!!! Лётчик передал что подбит, моментально должны быть предприняты меры по охране зоны падения. И ещё вопрос:"ОПЯТЬ РАССЛАБИЛИСЬ? " Стали работать в зоне действия ПЗРК?
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        Runoway
    2. 210окв Сегодня, 21:16 Новый
      Я надеюсь что матрасники оттуда не выйдут..Там надо утюжить ковровыми бомбардировками...Кокое там мирное население?Забрались ногами на обломки.Если не уважать,так хоть бояться Россию будут.
      Цитата: BRONEVIK
      Надеюсь удар результативный!
      И зверье свое получает
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      210окв
      1. Черный_Ватник Сегодня, 21:19 Новый
        Там, где работает матрасня, наши не лупят. Давно пора это осознать.
        Кому война... как говорится.
        Ответить
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        Черный_Ватник
        1. 210окв Сегодня, 21:41 Новый
          Вот это и корень зла...Игра идёт..Но на этой доске люди-я.И те же американцы могут гадить и выжидать гораздо более длительное время чем наша власть.Финансы и возможности позволяют..
          Цитата: Черный_Ватник
          Там, где работает матрасня, наши не лупят. Давно пора это осознать.
          Кому война... как говорится.
          Ответить
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          210окв
        2. Андрей К Сегодня, 22:09 Новый
          ...Как сообщают данные перехвата радиопереговоров боевиков, российский пилот сбитого штурмовика Су-25, после успешного приземления на парашюте, пытался укрыться за каменным массивом.
          Поняв, что противник уже на подходе, пилот, предположительно С.Аксенов, дал бой террористам. Отстреляв весь боекомплект АПС (автоматический пистолет Стечкина), российский пилот, совершил самоподрыв гранатой, забрав с собой двух боевиков...

          Ребят теряем...
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          Андрей К
      2. Донской Сегодня, 21:25 Новый
        Цитата: 210окв
        Там надо утюжить ковровыми бомбардировками...Кокое там мирное население?Забрались ногами на обломки.Если не уважать,так хоть бояться Россию будут.

        Очнитесь, мы что, фашисты, чтобы действовать такими методами? Какое мы имеем право, чтобы убивать мирных людей, стариков, женщин, детей?
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        Донской
        1. 210окв Сегодня, 21:53 Новый
          Ну,пожалейте тех "мирных"...Которые работают,укрывает,покрывает это "Нусру"Да,я не прав,понимаю.Но в этом гадском мире не поймут и не оценят высшую гуманность нашу.Для них-это проявление слабости.
          Цитата: Донской
          Цитата: 210окв
          Там надо утюжить ковровыми бомбардировками...Кокое там мирное население?Забрались ногами на обломки.Если не уважать,так хоть бояться Россию будут.

          Очнитесь, мы что, фашисты, чтобы действовать такими методами? Какое мы имеем право, чтобы убивать мирных людей, стариков, женщин, детей?
          Ответить
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          210окв
        2. Микадо Сегодня, 22:14 Новый
          Какое мы имеем право, чтобы убивать мирных людей, стариков, женщин, детей?

          эти "мирные люди" всех полов и возрастов прыгают на трупах наших летчиков, вспомните сбитый Ми-8. angry Я просто сказал, и ни к чему не призываю. Думайте сами. Это Восток. У них самая вечная проблема - сами в себе разобраться не могут.
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          Микадо
      3. Монос Сегодня, 21:26 Новый
        Дима, привет. hi
        Цитата: 210окв
        Я надеюсь что матрасники оттуда не выйдут..

        Хотелось бы увидеть гробы, накрытые "звёздно-полосатым"... sad Зло берёт! am
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        Монос
        1. pvv113 Сегодня, 21:39 Новый
          Привет, Виктор! Поддерживаю. А еще лучше - чтобы даже никого не осталось в гробы их разложить
          Ответить
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          pvv113
          1. Siegen Сегодня, 21:59 Новый
            в гробы их разложить

            Гробы - звучит как-то торжественно...
            Достаточно и картонной коробки или ящика. stop
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            Siegen
            1. pvv113 Сегодня, 22:39 Новый
              Коробка тоже денег стоит wink
              Ответить
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              pvv113
          2. Монос Сегодня, 22:04 Новый
            Приветствую, Владимир! hi
            Цитата: pvv113
            А еще лучше - чтобы даже никого не осталось в гробы их разложить

            Развеять на атомы было бы неплохо... Но пусть лучше смотрят на гробы и думают...
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            Монос
            1. pvv113 Сегодня, 22:40 Новый
              Ну, если только с назидательной целью, то не буду спорить. Хотя можно матрасным флагом и мусорную машину украсить
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              pvv113
    3. Черный_Ватник Сегодня, 21:17 Новый
      1-2 месяца назад Кремль заявил, что война в Сирии завершилась победой...
      Популизм побеждает здравый смысл, а в это время наши мужики умирают.
      Ответить
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      Черный_Ватник
      1. 210окв Сегодня, 21:22 Новый
        Выборы на кону.Что ещё тут скажешь.О последствиях будут думать потом и как всегда.
        Цитата: Черный_Ватник
        1-2 месяца назад Кремль заявил, что война в Сирии завершилась победой...
        Популизм побеждает здравый смысл, а в это время наши мужики умирают.
        Ответить
        Цитировать Жалоба
        210окв
      2. dvina71 Сегодня, 21:25 Новый
        Цитата: Черный_Ватник
        1-2 месяца назад Кремль заявил, что война в Сирии завершилась победой...

        Можно ссылку на такое заявление,а то популизмом попахивает..?
        Ответить
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        dvina71
        1. Черный_Ватник Сегодня, 21:28 Новый
          Это можно найти через любой поисковик потратив максимум 30-40 секунд.
          Ответить
          Цитировать Жалоба
          Черный_Ватник
          1. Николай Грек Сегодня, 21:48 Новый
            Цитата: Черный_Ватник
            Это можно найти через любой поисковик потратив максимум 30-40 секунд.

            ну так вы найдите и дайте ссылку, чтобы не казаться балаболом!!! и ссылочку, пожалуйста, прям в том контексте, который вы озвучили!!!
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            Цитировать Жалоба
            Николай Грек
            1. Черный_Ватник Сегодня, 21:57 Новый
              https://www.5-tv.ru/news/171352/
              Ответить
              Цитировать Жалоба
              Черный_Ватник
              1. Николай Грек Сегодня, 22:40 Новый
                вы хотя сами ради приличия послушали видео из ссылки???
                Ответить
                Цитировать Жалоба
                Николай Грек
          2. 210окв Сегодня, 21:55 Новый
            Было заявление об победе над ИГ,а не о победе в войне.
            Цитата: Черный_Ватник
            Это можно найти через любой поисковик потратив максимум 30-40 секунд.
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            Цитировать Жалоба
            210окв
      3. Heterosigma Сегодня, 21:29 Новый
        да не заявлял никто такого хватит выдумывать.Лично путин говорил что основная фаза завершилась но война не закончена и работы ещё предостаточно.
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        Heterosigma
      4. Донской Сегодня, 21:32 Новый
        Цитата: Черный_Ватник
        Популизм побеждает здравый смысл, а в это время наши мужики умирают.

        Мужики они каждый день умирают и продолжат умирать, от алкоголя, болезней, в авариях и т.д. А то что война, так их дети там не воюют, они даже в армии не служат. Зато выборы - это святое, это власть, деньги, красивая жизнь. Не обижайтесь, ничего личного, просто это жизнь - дураки умирают за красивую жизнь хитрых, подлых людей, увы.
        Ответить
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        Донской
      5. silver2018 Сегодня, 21:32 Новый
        Война в Сирии закончится с уходом Асада, с дроблением на отдельные территории влияния Турции, Ирана, России. Асад как президент слаб, годы учебы в Англии не прошли даром. Он не способен объединить не объединимое, как его отец который поддерживал порядок силой. Россия не сможет воевать в Сирии вечно, а эта война на Востоке всех против всех. Афганистан ничему не научил, а жаль.
        Ответить
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        silver2018
        1. Черный_Ватник Сегодня, 21:36 Новый
          Скажу больше. Война на Ближнем Востоке закончится, когда в США шваркнет Йеллоустоун так, чтобы треть страны в труху, а Британию смоет океаном.
          Ответить
          Цитировать Жалоба
          Черный_Ватник
          1. silver2018 Сегодня, 21:49 Новый
            Давайте жить реалиями, а не фантазиями популистов.
            Ответить
            Цитировать Жалоба
            silver2018
            1. Черный_Ватник Сегодня, 21:50 Новый
              Слишком толстый троллинг, чтобы я его воспринимал всерьез. Тренируйтесь.
              Ответить
              Цитировать Жалоба
              Черный_Ватник
              1. silver2018 Сегодня, 21:52 Новый
                Если Вам не жаль свою жизнь, не решайте кому жить за других, без всякого троллинга !
                Ответить
                Цитировать Жалоба
                silver2018
        2. К-50 Сегодня, 21:46 Новый
          Цитата: silver2018
          Война в Сирии закончится с уходом Асада,

          Вроде взрослый, а глупыыыыййй!!! belay fool
          Ответить
          Цитировать Жалоба
          К-50
          1. silver2018 Сегодня, 21:47 Новый
            Это все, что ты про себя способен сообщить ? Не густо.
            Ответить
            Цитировать Жалоба
            silver2018
            1. К-50 Сегодня, 21:55 Новый
              Цитата: silver2018
              Это все, что ты про себя способен сообщить ? Не густо.

              Про меня то что сообщать, это же не я в лужу пар пустил, ляпнув, будто с уходом асада мир наступит. Это же вы бредите. Клоун, да и только, как и презик ваш рыжий клоун. laughing
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              Цитировать Жалоба
              К-50
              1. silver2018 Сегодня, 22:05 Новый
                Вроде хамство на этом сайте не приветствуется ? Или это способ повышения самооценки, как погоны fellow Так у меня настоящие хранятся в память о службе в рядах Советской Армии, Вас то наверное еще тогда не было.
                Ответить
                Цитировать Жалоба
                silver2018
        3. Lesorub Сегодня, 21:51 Новый
          Цитата: silver2018
          Война в Сирии закончится с уходом Асада, с дроблением на отдельные территории влияния Турции, Ирана, России. Асад как президент слаб, годы учебы в Англии не прошли даром. Он не способен объединить не объединимое, как его отец который поддерживал порядок силой. Россия не сможет воевать в Сирии вечно, а эта война на Востоке всех против всех. Афганистан ничему не научил, а жаль.
          Штаты несут "демократию" в различные страны - говоря что их лидеры не совсем демократичны - устраивая в данных странах войны и резню. В Сирии та же ситуация и Асад тут не камень преткновения, не нужно с больной головы на здоровую!
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          Lesorub
          1. silver2018 Сегодня, 21:57 Новый
            Давайте по порядку, почему Россия в ООН не может решить проблему в Сирии дипломатически, ответ очевиден право вето США, а почему США не могут решить вопрос политически ответ тот же. Сирия далеко не моно государство, и там одним патриотизмом вопрос не закрыть, не сбрасывайте со счетов "помощь" Турции, Саудовской Аравии, Израиля. Так что это на долго, к огромному сожалению !
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            silver2018
        4. Андрей К Сегодня, 21:55 Новый
          silver2018
          ...Война в Сирии закончится с уходом...

          Война в Сирии закончится либо с уходом американцев по доброй воле, либо когда американцы умоются собственной кровью и всё равно уйдут оттуда.
          ...Асад как президент слаб, годы учебы в Англии не прошли даром. Он не способен объединить не объединимое, как его отец который поддерживал порядок силой...

          Кто это такой диагноз Асаду дал? Асад никуда не слинял и никого не продал даже тогда, когда людоеды стояли в считанных кварталах от его резиденции..
          ...Россия не сможет воевать в Сирии вечно, а эта война на Востоке всех против всех. Афганистан ничему не научил, а жаль...

          Россия будет оказывать помощь государству Сирия столько, сколько посчитает нужным.
          Афганистан чему должен был научить? Афганскую войну ВС СССР не проиграли, их вывели оттуда политики. Не перевирайте историю. В отличии от американцев, 40-я армия не отсиживалась на базах, а реально воевала. Духи не шарахались средь бела дня в открытую, маковые плантации не застилали землю.
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          Андрей К
        5. APASUS Сегодня, 22:01 Новый
          Цитата: silver2018
          Война в Сирии закончится с уходом Асада

          Однако линчевание Муаммара Каддафи ,смерть на виселице Саддама Хусейна не остановили войну,а именно это было рецептом от США.
          Цитата: silver2018
          дроблением на отдельные территории влияния

          Цель не дробление страны ,а вечный хаос,так сказать война ради войны!
          Цитата: silver2018
          Асад как президент слаб, годы учебы в Англии не прошли даром

          Однако его слабость не помешала просидеть в кресле президента 17 лет,что то для слабого президента слишком много.
          Цитата: silver2018
          Россия не сможет воевать в Сирии вечно, а эта война на Востоке всех против всех

          В этом пожалуй главная опасность,но ставки в этой игре очень большие и проиграть там могут многие .
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          APASUS
        6. Alex-a832 Сегодня, 22:08 Новый
          Война в Сирии закончится с уходом Асада,

          Больной (Сирия) нуждается в уходе врача (США). И чем дальше уйдёт врачь, тем лучше для здоровья больного.
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          Alex-a832
          1. silver2018 Сегодня, 22:19 Новый
            Отвечаю всем сразу ! Господа Вы за слепым патриотизмом не замечаете очевидных вещей, пишу это с болью, Россия переоценила поддежку режима Асада, у него нет союзников !!! Понимаете совсем нет, пишу Вам словами персонажа Сухова из к/ф "Белое солнце пустыни", что мне теперь всю жизнь по этой пустыне мотаться. Про Афганистан мне не рассказывайте, тот опыт боевых действий нынешнее руководство ничему не научил, эти войны не возможно выиграть, поймите уклад страны в которой вы воюете другой.
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            silver2018
            1. К-50 Сегодня, 22:48 Новый
              Цитата: silver2018
              Россия переоценила поддежку режима Асада, у него нет союзников !!!

              Асада поддерживает народ, а те маргиналы продавшиеся пин дос никам уже не могут его (народ) представлять, ибо предали свою страну за "печеньку зелёную". Так что, чем быстрее матрасия сгинет из Сирии, тем быстрее и с меньшими жертвами там наступит мир.
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              К-50
        7. Piramidon Сегодня, 22:14 Новый
          Цитата: silver2018
          Война в Сирии закончится с уходом Асада

          Слово в слово повторяете заявления своего госдепа. Асад вам мешает. Как только ваши матрасы покинут Сирию и перестанут поддерживать террористов, война там прекратится.
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          Piramidon
        8. san4es Сегодня, 22:23 Новый
          Цитата: silver2018
          Война в Сирии закончится с уходом Асада,,.

          am ...Саддама мочканули - чё-то "ни-конца" в Ираке мира не видать
          Афганистан ничему не научил, а жаль.

          laughing ...Кто-бы говорил
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          san4es
        9. Удав КАА Сегодня, 22:27 Новый
          Цитата: silver2018
          Война в Сирии закончится с уходом Асада,

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          Удав КАА
        10. kapitan92 Сегодня, 22:55 Новый
          Цитата: silver2018
          Афганистан ничему не научил, а жаль.

          В период с 2001 по 2014 год потери США в Афганистане составили 104 вертолета и 40 самолетов.
          При этом из них транспортных Чинуков аж 32, то есть в большинстве из них был экипаж+десант. Одну из таких потерь Чинука с десантом можно было наблюдать в фильме снятого по реальным событиям – «Уцелевший», когда пришедший на выручку Чинук был сбит 28 июня 2005 — MH-47D «Чинук» (сер. номер 89-00146, 160-й авиационный полк специальных операций Армии США). Сбит выстрелом РПГ в районе Асадабада в провинции Кунар близ афгано-пакистанской границы. Погибли 16 человек, все — военнослужащие специальных подразделений США, в том числе 8 из подразделения SEAL.
          Или 30 мая 2007 CH-47D «Чинук» (сер. номер 86-01644, 3-й батальон 82-го авиационного полка Армии США). Сбит предположительно из ПЗРК в районе Каджаки в провинции Гильменд в ходе ночной операции. Погибли 5 членов экипажа, 1 канадский и 1 британский военнослужащие.

          Также интересно будет вспомнить Операцию «Анаконда». По событиям той операции даже была создана целая серия игры «Medal of Honor» выпуска от 2010 года. Тогда был сбит еще один Чинук.
          4 марта 2002 MH-47E «Чинук» (сер. номер 92-00475, 160-й авиационный полк специальных операций Армии США). Попал под шквальный огонь противника в ходе операции «Анаконда» и совершил вынужденную посадку в высокогорной местности на востоке страны. Позднее уничтожен для предотвращения попадания в руки противника. При обстреле вертолёта были убиты 7 военнослужащих США.
          Согласно данным министерств обороны США и Великобритании, а также независимого интернет-сайта iCasualties.org, до 31 декабря 2014 года боевые и небоевые потери международной коалиции в ходе операции в Афганистане составили свыше 3 485 военнослужащих погибшими. Наибольшие потери понесли США 2356, Великобритания 453, Канада 162, Франция 88, ФРГ 55.

          Как видите, роль мирового жандарма не такая уж и простая. Приходится нести серьезные потери, даже обладая новейшими технологиями и обученной армией. Война всегда война.
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          kapitan92
      6. Dart2027 Сегодня, 22:02 Новый
        Цитата: Черный_Ватник
        Кремль заявил, что война в Сирии завершилась победой... Популизм побеждает здравый смысл,

        Ну почему же. Просто окончание войны и окончание БД это не одно и то же.
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        Dart2027
      7. Piramidon Сегодня, 22:08 Новый
        Цитата: Черный_Ватник
        1-2 месяца назад Кремль заявил, что война в Сирии завершилась победой...
        Популизм побеждает здравый смысл, а в это время наши мужики умирают.

        О ПОЛНОЙ победе я нигде ничего не встречал. Было заявление только о разгроме игил. Если вы знаете что то про заявления о завершении войны и полной победе, поделитесь знаниями.
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        Piramidon
    4. mig29mks Сегодня, 21:19 Новый
      Зверье и иже с ними "партнёры"!!! Хотелось бы!!!
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      mig29mks
    5. silver2018 Сегодня, 21:23 Новый
      Одним ответным ударом эту скверну не вычистить. Опыт Афганистана подсказывает, только полный контроль границы и уничтожение иностранных инструкторов с их финансовой подпиткой террористов может принести успех, иначе эта "музыка" будет вечной, это пустыня господа слишком накладно и не эффективно палить "калибрами" по воробьям.
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      silver2018
      1. Касым Сегодня, 21:37 Новый
        Надо полагать, что "зона деэсклация" в Идлибе перестанет существовать. Думаю, что Россия, кроме применения этих Калибров, все сейчас там "подравняет" РСЗО, артой и ВКС. А потом САА все зачистит. Другим будет в назидание. hi
        Мои соболезнования семье погибшего летчика.
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        Касым
      2. К-50 Сегодня, 21:51 Новый
        Цитата: silver2018
        Опыт Афганистана подсказывает, только полный контроль границы и уничтожение иностранных инструкторов с их финансовой подпиткой террористов может принести успех,

        А-ха-ха!!!! lol laughing
        Насмешил!!! laughing
        Что предлагаете штаты уничтожить? Ведь это дерьмократичексая матрасия выступает спонсорами всякого отребья, финансируя как оружием, так и вечнозелёными фантиками!!!
        Тем более, что пин дос ня занимается не борьбой с террористами в Афгане, а крышует производство наркотиков. Так что не вам о борьбе с террорюгами базлать!!! fool
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        К-50
        1. silver2018 Сегодня, 22:01 Новый
          А что Вы можете предложить в ответ ? Военное решение в Сирии не сбыточная мечта, включите логику, кто на Ближнем Востоке кого-то победил ? Знаете главную ошибку СССР ? Он пытался втащить страны с феодальным укладом в социализм, без промежуточной фазы.
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          silver2018
          1. К-50 Сегодня, 22:52 Новый
            Цитата: silver2018
            А что Вы можете предложить в ответ ? Военное решение в Сирии не сбыточная мечта, включите логику, кто на Ближнем Востоке кого-то победил ?

            Не надо в костёр дрова бросать, прогорит и само потухнет Но этот рецепт пин дос никам не нужен, так как вам нужен "пожар" во всём мире, чтобы жар себе загребать и желательно чужими руками.
            Когда же вы в крови человеческой наконец захлебнётесь!!!Тв ари!!! am
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            К-50
    6. влад66 Сегодня, 21:29 Новый
      Цитата: BRONEVIK
      Надеюсь удар результативный!
      И зверье свое получает

      Вот такой лунный пейзаж должен быть
      И вот тогда точно зверье свое получит.
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      влад66
      1. masyanya Сегодня, 21:43 Новый
        Цитата: влад66
        лунный пейзаж должен быть

        марсианский... надо делать в красном цвете!

        К нему и птица не летит,
        И зверь – нейдёт – погибель чуя.
        И лишь порой в корнях ночует,
        Пустынный аспид–паразит...
        еще лучше, чтоб и аспид от страха представился....
        Ответить
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        masyanya
      2. Misha Честный Сегодня, 21:48 Новый
        Цитата: влад66
        Вот такой лунный пейзаж должен быть

        Красиво конечно, вот только вы забываете, что потом Сирийцам это все восстанавливать... А так, я за лунный пейзаж, но желательно на вражеской земле.
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        Misha Честный
    7. Svarog Сегодня, 21:33 Новый
      Видео бы посмотреть , как поджарили этих обезьян...
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      Svarog
    8. сибиралт Сегодня, 21:38 Новый
      А нельзя ли было нанести удар до того как? На пилотах не сэкономишь!
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      сибиралт
    9. Vita VKO Сегодня, 21:48 Новый
      Конечно, мы проведем расследование, включая очень многие вещи, - от типа ПЗРК до обстоятельств сбития Су-25
      Хватит уже валить все на террористов и их американских спонсоров. Нужно начинать расследования почему средства индивидуальной защиты самолета не сработали или вообще не были установлены! Столько вбухали средств в разработку систем защиты Президент-С, а самолеты продолжают падать. Хотя времени и средств для оборудования более чем достаточно. Предателей нужно у себя прежде всего искать.
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      Vita VKO
      1. rruvim Сегодня, 21:58 Новый
        И не понятно, что он там один делал, в зоне деэскалации в 25-ти км от фронта?
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        rruvim
      2. 1959ain Сегодня, 22:42 Новый
        Другой вопрос к командованию и к пилоту, что он делал на такой высоте?! Вот единственный сегодня вопрос, все остальное от незнания ситуации.
        Или это опять чистое раздолбайство, или намекают что самолет и летчик из Крыма , бывший украинский..То есть старый самолет не модернизированный . Оказалось, что в условиях городского боя, когда грузинские войска не только отвечали огнем стрелкового оружия, но и активно применяли ПЗРК, «Грачи» действовали недостаточно эффективно. Из-за отсутствия современных оптико-электронных систем пилотам в условиях городского боя и сильного задымления было очень тяжело найти противника. Достаточно сказать, что один борт искал цель почти 11 минут. Все это время грузинские военные вели огонь по «Грачу» из стрелкового оружия и ПЗРК. Ссылка http://army-news.ru/2016/04/u-rossijskix-shturmov
        ikov-su-25-nachinaetsya-novaya-zhizn/
        Намекают прикрывают генерала придурка который руководил полетом прикрывают, о пзрк что у духов в той стороне уже вся страна знала неделю назад, второе если бомбишь с высота меньше 3 км отстреливай ловушки, но может я не прав в том случае если ракета США бьет выше 3 км, или это пахнет хуже неисправностями движков так как пуска ракеты и сам летчик не видел только доложил что попали, движок загорелся а он подумал что попали на видео видно что двигатель горит , говорят что
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        1959ain
    10. Владыка Ситх Сегодня, 21:55 Новый
      По нашей информации потерянный сегодня в Сирии борт СУ-25 RF-95486 был приписан в Крыму, в части базирующейся неподалеку от Симферополя. Сам погибший пилот, Роман Ф., также родом из Симферополя.

      Поступает информация что после катапультирования пилот РФ приземлился удачно на землю.Он смог укрыться за каменным массивом.Боевики пишут в твитерах что офицер оказал сопротивление и дал бой,отстреляв все 196 патронов АПС из НАЗ-ИР произвёл самоподрыв ручной гранатой ,чтобы не попасть в плен.Там где боевики и снимают видео.Характерные следы обугливания и ожога 4 степени кистей и предплечья подтверждают это,а также характер полученных ран.Ждем подробностей.Вечная память...

      По району, подконтрольному террористической группировке «Джабхат ан-Нусра» в провинции Идлиб, откуда был произведен пуск ракеты ПЗРК по российскому самолету Су-25, нанесен групповой удар высокоточным оружием. Об этом сообщает Минобороны России.

      По данным радиоперехватов, в результате удара уничтожено более 30 боевиков «Джабхат ан-Нусры».

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      Владыка Ситх
    11. Комментарий был удален.
    12. Николай Грек Сегодня, 22:44 Новый
      Цитата: BRONEVIK
      Надеюсь удар результативный!
      И зверье свое получает


      Минобороны РФ опубликовало видео ракетного удара по боевикам в Идлибе
      http://www.interfax.ru/world/598405
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      Николай Грек
    13. Николай Грек Сегодня, 22:47 Новый
      Цитата: BRONEVIK
      Надеюсь удар результативный!
      И зверье свое получает


      Пилот сбитого Су-25 принял бой
      https://lenta.ru/news/2018/02/03/prinyal_boy/
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      Николай Грек
  2. AloeMC Сегодня, 21:13 Новый
    Мало. Мало 30 гнид за одного нашего.
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    AloeMC
    1. сибиралт Сегодня, 21:39 Новый
      Человека в гнидах не соизмеряют!!! am
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      сибиралт
  3. allaykbar Сегодня, 21:14 Новый
    погиб как воин. Земля пухом.
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    allaykbar
    1. сибиралт Сегодня, 21:41 Новый
      "Земля пухом" - только после захоронения или во время погребения. Желать "Царствия божие" на 9-й день после смерти.Таков обычай. hi
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      сибиралт
  4. razved Сегодня, 21:14 Новый
    В Идлибе больше тысячи представителей американских инструкторов,

    Вот по ним и надо хреначить и стереть в пыль...
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    razved
    1. частное лицо Сегодня, 21:21 Новый
      Ну да как бы невзначай " Калибром "зацепить а потом извиниться , ошибочка мол вышла. Хотя последствия могут быть самые непредсказуемые.
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      частное лицо
      1. 30 вис Сегодня, 21:28 Новый
        Извинятся не стоит . Они своих инструкторов официально заявляли? Указали места где находятся "партнёры " ? Вообще эти инструктора там по просьбе народа- правительства Сирии находятся ? Ответ следует отрицательный .Значит их там нет ! Фигачить в корпускулы!
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        30 вис
        1. частное лицо Сегодня, 22:17 Новый
          Мы же не варвары , извинения не к чему не обязывают а в случае якобы случайного попадания это будет выглядеть как предупреждение. Извините вот мы какие криворукие можем ещё раз промахнутся.
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          частное лицо
  5. shvn Сегодня, 21:16 Новый
    "Конечно, мы проведем расследование, включая очень многие вещи, - от типа ПЗРК до обстоятельств сбития Су-25"

    И выразим озабоченность или дадим по мусалам?
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    shvn
    1. silver2018 Сегодня, 21:27 Новый
      Скорей всего первый вариант. Что б дать "по мусалам" необходима четкая воля и союзники, а их нет. В Сирии каждый решает свою задачу и блюдет свои интересы, это Восток тут войны на раз-два не заканчиваются на курортах Сочи.
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      silver2018
  6. Vard Сегодня, 21:18 Новый
    ПОЧЕМУ... Не было тепловых ловушек?!
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    Vard
    1. dvina71 Сегодня, 21:33 Новый
      Цитата: Vard
      ПОЧЕМУ... Не было тепловых ловушек?!

      Потому что ..с 27минуты.

      Если пилот совершал облет территории,то остается один вопрос..почему на такой высоте,а не почему он кнопку лц не отжал. А летел он очень низко..на уровне облачности,а она как видно в ролике не высоко..
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      dvina71
      1. 1959ain Сегодня, 22:45 Новый
        Другой вопрос к командованию и к пилоту, что он делал на такой высоте?! Вот единственный сегодня вопрос, все остальное от незнания ситуации.
        Или это опять чистое раздолбайство, или намекают что самолет и летчик из Крыма , бывший украинский..То есть старый самолет не модернизированный . Оказалось, что в условиях городского боя, когда грузинские войска не только отвечали огнем стрелкового оружия, но и активно применяли ПЗРК, «Грачи» действовали недостаточно эффективно. Из-за отсутствия современных оптико-электронных систем пилотам в условиях городского боя и сильного задымления было очень тяжело найти противника. Достаточно сказать, что один борт искал цель почти 11 минут. Все это время грузинские военные вели огонь по «Грачу» из стрелкового оружия и ПЗРК. Ссылка http://army-news.ru/2016/04/u-rossijskix-shturmov
        ikov-su-25-nachinaetsya-novaya-zhizn/
        Намекают прикрывают генерала придурка который руководил полетом прикрывают, о пзрк что у духов в той стороне уже вся страна знала неделю назад, второе если бомбишь с высота меньше 3 км отстреливай ловушки, но может я не прав в том случае если ракета США бьет выше 3 км, или это пахнет хуже неисправностями движков так как пуска ракеты и сам летчик не видел только доложил что попали, движок загорелся а он подумал что попали на видео видно что двигатель горит , говорят что
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        1959ain
  7. Egorovich Сегодня, 21:23 Новый
    Всех в одну яму нужно сгребать, и "непримиримых", и " умеренных", и инструкторов из амер.икосии. Такие отбросы человеческие жить не должны.
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    Egorovich
  8. masyanya Сегодня, 21:26 Новый
    По данным радиоперехватов, в результате удара уничтожено более 30 боевиков "Джабхат-ан-Нусры"

    маловато будет... перепахать всю территорию, сделать им мир меньше макового зернышка.... am и чтоб не одна блоха не ускакала, и ни одна не уползла... am
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    masyanya
  9. Житель Урала Сегодня, 21:27 Новый
    как можно нанести удар высокоточным оружием по району?
    Скорее по заранее известным целям. Может что помощнее уже применить нужно - по площадям?
    Их же там не 30 чел бегало.
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    Житель Урала
  10. Lone gunman Сегодня, 21:33 Новый
    "В Идлибе больше тысячи представителей американских инструкторов"-сказал Шаманов. Странно всё это...Кто воет "алла в бар" и топчется по звёздам всех зафиксировать и "поговорить" со спецназом...
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    Lone gunman
  11. ljoha_d Сегодня, 21:34 Новый
    Хватит играть с америкосами Эти твари дестабилизируют обстановку в мире в целом. Надо быть жёстче во всех отношениях с ними. они размещают теперь ядерное оружие малой мощности вдоль наших границ, а мы жуём сопли
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    ljoha_d
  12. Radikal Сегодня, 21:35 Новый
    Цитата: Черный_Ватник
    1-2 месяца назад Кремль заявил, что война в Сирии завершилась победой...
    Популизм побеждает здравый смысл, а в это время наши мужики умирают.

    yes
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    Radikal
  13. Radikal Сегодня, 21:39 Новый
    Цитата: dvina71
    Цитата: Черный_Ватник
    1-2 месяца назад Кремль заявил, что война в Сирии завершилась победой...

    Можно ссылку на такое заявление,а то популизмом попахивает..?

    Новости иногда смотрите по "Вестям" - они транслировали это заявление, сделанное Гарантом на аэродроме Хмеймим. hi
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    Radikal
  14. kit88 Сегодня, 21:43 Новый
    Не, ребята. Высокоточным и около 30 бармалеев - маловато будет. Хорошо бы не высокоточным и по площадям из РСЗО
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    kit88
  15. Стрелецкос Сегодня, 21:51 Новый
    Какие там мирные, не мирные
    Отпердолить весь квадрат - чтоб не росло ничего лет 20
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    Стрелецкос
  16. q75agent Сегодня, 21:58 Новый
    Как сообщают данные перехвата радиопереговоров боевиков, российский пилот сбитого штурмовика Су-25, после успешного приземления на парашюте, пытался укрыться за каменным массивом.

    Поняв, что противник уже на подходе, пилот, предположительно С.Аксенов, дал бой террористам. Отстреляв весь боекомплект АПС (автоматический пистолет Стечкина), российский пилот, совершил самоподрыв гранатой, забрав с собой двух боевиков.

    CvX2TI7NfW8
    На фото видны характерные обугливания от ожога 4 степени правой кисти и предплечья. Левой кисти нет. Из этических соображений мы «замылили» часть фотографии.

    Вечная память герою! Присоединяюсь !!!
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    q75agent
  17. rruvim Сегодня, 22:02 Новый
    Как можно бить "высокоточным" оружием по этим районам?
    1. Кто запустил ПЗРК, уже "смылись".
    2. На обломки собрались "зеваки" и ополченцы.
    3. Это зона деэскалации.
    Либо, "точки" «Джабхат ан-Нусра» были известны заранее, нужен был лишь повод.
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    rruvim
  18. Бояр Сегодня, 22:07 Новый
    Надо крошить матрасников. Но эти как у них принято по щелям ныкаются. Трусливая нация.
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    Бояр
  19. rruvim Сегодня, 22:11 Новый
    Если так "оперативно" добрался беспилотник до места падения, который навёл "высокоточное" оружие на толпу боевиков, скопившихся около обломков, то почему туда сразу не вылетели вертолёты экстренного спасения экипажей.
    Боевики точно вовремя убрались. Боюсь, как-бы "накрыли" толпу зевак из местных жителей (35-террористов по версии МО).
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    rruvim
  20. v1180212 Сегодня, 22:14 Новый
    Однозначно сбросить бомбу папа. Чтоб на несколько км. Все живое там вымерли. Вместе с Америкосами
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    v1180212
  21. Дормидонт Сегодня, 22:38 Новый
    Лишь бы не пострадали военнослужащие наших западных и ближневосточных партнеров
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    Дормидонт
  22. holibat Сегодня, 22:38 Новый
    Почему автоматом не отстрелялись ловушки?(если отработал нурс)
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    holibat
  23. Alex-a832 Сегодня, 22:42 Новый
    Ответка нужна, но не такая. Эта больше для шума. Реальная ответка - это проведение совместной операции: наша авиация+ спецназ + САА на земле, с полной зачисткой этого бармалейского гадюшника. Чтобы радостей от наших сбитых самолётов было так "много", чтобы своим же бармалеи головы резали за одно только появление с ПЗРК, чтобы ответку не провоцировали.
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    Alex-a832
  24. Albatroz Сегодня, 22:52 Новый
    Возмездие...
    Кто считал эти 30 трупов? И есть ли они?
    Надеюсь...
    За одного нашего и 3000 этих мало
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    Albatroz
  25. Михаил177 Сегодня, 22:55 Новый
    Курды соболезнуют нам, а друг-убийца пердоган всем доволен.
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    Михаил177
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