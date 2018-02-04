Российский пилот Су-25 после катапультирования пытался вызвать огонь на себя

Продолжают поступать подробности о гибели российского лётчика в провинции Идлиб в Сирии. Ответственность за нанесение удара по самолёту Су-25 ВКС РФ взяла на себя террористическая группировка «Джебхат ан-Нусра» (*запрещена в РФ). При этом на подконтрольных террористам ресурсах появляется немаловажная для проведения расследования информация.Боевики выложили в сеть подробные данные переговоров российского лётчика с авиабазой «Хмеймим» (провинция Латакия).Именно из перехвата переговоров, осуществлённого отнюдь не радиоприёмником-«ширпотребом», террористы получили данные о лётчике, его точных координатах после катапультирования. Важно отметить, что лётчик (по последним данным, Ф.) пытался вызвать огонь авиации на себя.Опубликованные террористами фотографии личных вещей российского офицера свидетельствуют о том, что пилот Су-25 после катапультирования вёл бой с террористами. Одна обойма пистолета полностью опустошена, в другой отсутствует несколько патронов. Это говорит о том, что лётчик успел не только выпустить все боеприпасы по боевикам из одной обоймы, но и выполнить перезарядку, противостоя террористам настолько, насколько это было возможно.Обращает на себя внимание следующий факт: боевики выкладывают фотографии с телом российского лётчика (по этическим причинам этих фото "ВО" не публикует) и с обломками штурмовика Су-25, на которых запечатлены разношёрстные представители группировки "ан-Нусра"*. При этом по краям опубликованных кадров можно видеть (частично) лиц в экипировке (спецкостюмы, специальная обувь), которая говорит об одном: в операции по нанесению удара по Су-25 и убийству российского лётчика участие принимали лица из особых отрядов (которые вполне могут быть иностранными). Да и нанесение несколько ударов по самолёту с применением ракет класса "земля-воздух" (вероятнее всего, речь о ПЗРК) говорит о том, что к нанесению ударов и перехвату информации в Идлибе тщательно готовились.Представители сирийской правительственной армии отмечают, что не могут на данный момент продвинуться в зону, откуда был нанесён удар по Су-25, так как фактически по всему внутреннему периметру находятся турецкие военнослужащие, контролирующие "зону деэскалации". В отряде "Тигры пустыни" ситуацию в Идлибе назвали "сформировавшимся вилайятом Идлиб", намекая на то, что террористы превратили провинцию в настоящий укрепрайон под защитой иностранных спецслужб и военных.