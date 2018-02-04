11:07 04 февраля

Российский пилот Су-25 после катапультирования пытался вызвать огонь на себя

Продолжают поступать подробности о гибели российского лётчика в провинции Идлиб в Сирии. Ответственность за нанесение удара по самолёту Су-25 ВКС РФ взяла на себя террористическая группировка «Джебхат ан-Нусра» (*запрещена в РФ). При этом на подконтрольных террористам ресурсах появляется немаловажная для проведения расследования информация.

Боевики выложили в сеть подробные данные переговоров российского лётчика с авиабазой «Хмеймим» (провинция Латакия).

Российский пилот Су-25 после катапультирования пытался вызвать огонь на себя



Именно из перехвата переговоров, осуществлённого отнюдь не радиоприёмником-«ширпотребом», террористы получили данные о лётчике, его точных координатах после катапультирования. Важно отметить, что лётчик (по последним данным, Ф.) пытался вызвать огонь авиации на себя.

Опубликованные террористами фотографии личных вещей российского офицера свидетельствуют о том, что пилот Су-25 после катапультирования вёл бой с террористами. Одна обойма пистолета полностью опустошена, в другой отсутствует несколько патронов. Это говорит о том, что лётчик успел не только выпустить все боеприпасы по боевикам из одной обоймы, но и выполнить перезарядку, противостоя террористам настолько, насколько это было возможно.




Обращает на себя внимание следующий факт: боевики выкладывают фотографии с телом российского лётчика (по этическим причинам этих фото "ВО" не публикует) и с обломками штурмовика Су-25, на которых запечатлены разношёрстные представители группировки "ан-Нусра"*. При этом по краям опубликованных кадров можно видеть (частично) лиц в экипировке (спецкостюмы, специальная обувь), которая говорит об одном: в операции по нанесению удара по Су-25 и убийству российского лётчика участие принимали лица из особых отрядов (которые вполне могут быть иностранными). Да и нанесение несколько ударов по самолёту с применением ракет класса "земля-воздух" (вероятнее всего, речь о ПЗРК) говорит о том, что к нанесению ударов и перехвату информации в Идлибе тщательно готовились.

Представители сирийской правительственной армии отмечают, что не могут на данный момент продвинуться в зону, откуда был нанесён удар по Су-25, так как фактически по всему внутреннему периметру находятся турецкие военнослужащие, контролирующие "зону деэскалации". В отряде "Тигры пустыни" ситуацию в Идлибе назвали "сформировавшимся вилайятом Идлиб", намекая на то, что террористы превратили провинцию в настоящий укрепрайон под защитой иностранных спецслужб и военных.

Использованы фотографии: Твиттер
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 149

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  1. Spartanez300 Сегодня, 07:08
    Свой воинский долг выполнил до конца , Слава Герою !!!
    Spartanez300
    1. БЛОНДИН Сегодня, 07:19
      Тех кто причастен к гибели наказать без срока давности
      И "партнёров"! (думаю пора и на Высших уровнях прекращать матрасов так называть)
      И их подопечных завернуть в свиные шкуры!
      БЛОНДИН
      1. Тралл Сегодня, 08:23
        Сам момент попадания ракеты ПЗРК в "Грача":
        Тралл
        1. RASKAT Сегодня, 08:44
          Кадры жесткие. Вечная память герою.

          Видео удара крылатыми ракетами.

          Надеюсь вас обезьян там всех отправили в АД am am am
          RASKAT
          1. Василенко Владимир Сегодня, 09:46
            бородатую обезьяну найти и на кол посадить
            Василенко Владимир
      2. Hanokem Сегодня, 09:43
        Не получится в свиные шкуры заворачивать. Ваши иранские и чеченские друзья лютовать будут
        Hanokem
        1. kenig1 Сегодня, 10:01
          А еврей в свиной шкуре, ваши уши там тоже торчат.
          kenig1
        2. tomket Сегодня, 11:02
          Цитата: Hanokem
          Не получится в свиные шкуры заворачивать. Ваши иранские и чеченские друзья лютовать будут

          Ну тогда в мацу завернем))) Думаю они будут не против)))
          tomket
      3. НЕКСУС Сегодня, 10:57
        Цитата: БЛОНДИН
        Тех кто причастен к гибели наказать без срока давности

        Найдут и уничтожат. Вон,до сих пор отлавливают и уничтожают чеченских боевиков,участвующих и в первой и во второй войне.
        Цитата: БЛОНДИН
        И "партнёров"!

        Какие же они нам партнеры?Это враги. Тут,скорее всего по лагерям боевиков(с инструкторами) долбанут Калибрами или Х-101.
        НЕКСУС
    2. Стропорез Сегодня, 07:20
      Геройски погиб! Жаль , таким жить надо.
      Похоже всё ,как с Су-24-ым.
      Мстить надо душарам, что тут ещё скажешь, и чем жёстче, тем лучше!
      Стропорез
      1. Мар.Тира Сегодня, 08:02
        Каким душарам?Там работали вполне себе пристойные представители белой расы.Отслеживание,выход на наиболее подходящую позицию,и удар спец.средством может сделать только специально подготовленный.Я ещё месяц назад писал,что пока там американцы,нам не будет покоя и мы будем нести потери.Пора бы уж поумнеть,и начать работать по другому,более опасному противнику.Я уже приводил пример Вьетнама.Нужно уничтожать спецуру.Причём их же способом,с помощью "местного" населения
        Мар.Тира
        1. donavi49 Сегодня, 09:24
          Вот они бегали с ПЗРК ловили Тайра-Русси в конце Января. Явно Джон Майерс и рядом на заднем плане Билл Хаджес.
          ПЗРК у них есть. Стрелки тоже есть. Но мало. 10-15 комплектных ПЗРК (взял и стреляй) и 5-7 команд на Идлиб = нет вообще ПЗРК. Просто тут сошлось - на прикрытие крупных подкреплений в Саракиб выделили команду Стрелков с ПЗРК. Она и отработала.

          Вот видео пуска и попадания:
          donavi49
          1. donavi49 Сегодня, 09:25
            Повторюсь вот собственно примерный расклад.
            donavi49
            1. Piramidon Сегодня, 10:26
              Кроме всего прочего нужно было заранее знать маршрут полета штурмовика, чтобы организовать засаду. Радиус действия ПЗРК очень ограничен. Не просто так засада оказалась, в аккурат, на пути самолета.
              Piramidon
              1. donavi49 Сегодня, 10:35
                Возможно отходы/подходы минимально различаются. Саракиб и окрестные кишлаки обрабатывают давно - вполне могли организовать позиции там где в прошлый раз уходили.

                Опять же 1 февраля - Грач поймал близкий подрыв от плотного МЗА в том же районе.
                donavi49
          2. Мар.Тира Сегодня, 10:05
            А как же это?Представитель Пентагона сообщил, что США "сосредоточены на борьбе с ИГ*" вместе с партнерами. "США не поставляли партнерским силам в Сирии никакие вооружения типа "земля-воздух" и не намерены делать этого в будущем, — сказал Пэхон.Они их из бумаги что ли склеили?То что "партнёры" сработали,это как два пальца об асфальт.Я ни разу не слышал про обстрелы американских самолётов,и самолётов коалиции.А ведь пора,ой как пора.
            Мар.Тира
            1. donavi49 Сегодня, 10:23
              В смысле? ПЗРК? Труб для ближнего рукопашного боя у них сотни из складов Асада.

              Комплектных ПЗРК мало. Есть пяток китайцев. Несколько (пять-десять) Игл/Стрел. Китайцы контрабас - там вроде Суданский след. Иглы/Стрелы - Аллах дал, вернее закомплектил их Аллах.

              По Янки сложно работать. Они всякие JDAMы бросают даже на одиночных Осликов и не жалко им не сколько. ВКС такую роскошь не могут позволить. Когда янки работали в CAS на А-10 - там было мощное прикрытие с ударными F-16 (там по 6+ самолетов) и наземными командами. Плюс у них СОЭП есть более-менее надежный. У этого борта его не было. Подобный СОЭП идет только на последних Су-25СМ3 (их в Сирии нет по очевидным причинам - не влетали еще до готовности к БД).
              donavi49
              1. donavi49 Сегодня, 10:31
                Впрочем в критические моменты американцы тоже рисковали. Тот же Б-52 который вынужден был вместо традиционного высокоточного коврика, спасать коллапсирующих иракцев, в свое время. Но это одиночный риск на том направлении, где противодействие минимально (в том случае вообще пехота и несколько КПВТ).

                Су-25 эти работаю там с конца Января (я видео вон ниже прикрепил). Суть в том, что Тигры собрались резать М5 - забирать Саракиб и окрестные кишлаки, а там и Фуа с Кефраей и Идлибом. М5 ключевая артерия, которая позволяет бабахам маневрировать силами от кварталов Рашидин (пригороды Алеппо) до Морека (Хама) на 100км.

                Поскольку Саракиб центр обороны и по М5 сейчас очень плотное движение - видно его прикрыли командой или несколькими командами ПЗРК.
                donavi49
        2. НЕКСУС Сегодня, 11:01
          Цитата: Мар.Тира
          Там работали вполне себе пристойные представители белой расы.Отслеживание,выход на наиболее подходящую позицию,и удар спец.средством может сделать только специально подготовленный.

          Все именно так...но полагаю,наше командование знает ,где находятся эти лагеря боевиков с инструкторами. Сейчас до них наша спецура думаю,не может дотянутся,а вот Калибр или Х-101 очень даже способны.
          НЕКСУС
      2. ДЕДПИХТО Сегодня, 08:31
        Вторая статья и ни строчки,почему снова самолет отправили без прикрытия. Чего скрывает МО? Недопоставку топлива ? request
        ДЕДПИХТО
      3. влад66 Сегодня, 09:02
        Цитата: Стропорез
        Мстить надо душарам, что тут ещё скажешь, и чем жёстче, тем лучше!

        Уже вчера начали превращать местность в лунный пейзаж друже но,как всегда вылезает но
        При этом по краям опубликованных кадров можно видеть (частично) лиц в экипировке (спецкостюмы, специальная обувь), которая говорит об одном: в операции по нанесению удара по Су-25 и убийству российского лётчика участие принимали лица из особых отрядов (которые вполне могут быть иностранными)

        Ясен пень что вот эти и стоят за всем.Вот и есть главная цель. drinks
        влад66
        1. Стропорез Сегодня, 09:13
          Цитата: влад66
          Ясен пень что вот эти и стоят за всем.Вот и есть главная цель.

          а ты думаешь кто, твоя версия?
          Стропорез
          1. влад66 Сегодня, 09:22
            Цитата: Стропорез
            а ты думаешь кто, твоя версия?

            А вот хрен его знает ушей много может торчать и турецкие и полосатые и саудовские,там вообще то туретчина в основном-ССА и они очень плотно якшаются с ан нусрой. yes
            влад66
            1. Стропорез Сегодня, 09:38
              Цитата: влад66
              А вот хрен его знает ушей много может торчать и турецкие и полосатые и саудовские,там вообще то туретчина в основном-ССА и они очень плотно якшаются с ан нусрой.

              Дык, это понятно , но судя по видосам , что я видел и коллега Оверлок выкладывал, там явно бородатые.Можно предположить , что турки сами не участвовали ,но"посмотреть приходили".

              Зы .кста, видос повыше глянь. what
              Стропорез
              1. влад66 Сегодня, 10:01
                Цитата: Стропорез
                .Можно предположить , что турки сами не участвовали ,но"посмотреть приходили".

                Согласен с тобой,думается и не просто посмотреть,та же турецкая "Анадолу" газетенка всю неделю верещала о захваченных у курдов российских ПТРК,ПЗРК и автоматах Калашникова похоже отсюда и уши,полосатые тоже не против были. drinks drinks
                влад66
                1. Стропорез Сегодня, 10:24
                  Цитата: влад66
                  газетенка всю неделю верещала о захваченных у курдов российских ПТРК,ПЗРК и автоматах Калашникова похоже отсюда и уши

                  Ну вот , всё и срастается.А тут всё сложилось, самолёт летит, как в тире, хотя наверное облёты по маршруту делают. Тогда засада. Раньше ,как делали ставили два ПЗРК, идёт пара, выстрел, "тётя Рита" орёт атака, противоракетный манёвр и тут следом вторая,бац, сразу "держки", а там главное , чтобы раньше духов подобрали. Но второй рядом ходил, до сухости в баках, духоа отгонял.
                  Это я тебе дословный рассказ своего друга боевого лётчика привёл.
                  Но в данном случае пилот не "теплушки" не кинул, ни манёвров не совершал. Шёл , как утюг,медленно и прямо. what
                  Стропорез
                  1. влад66 Сегодня, 10:49
                    Цитата: Стропорез
                    Но в данном случае пилот не "теплушки" не кинул, ни манёвров не совершал. Шёл , как утюг,медленно и прямо. what

                    И один,как и СУ 24 Олега Пешкова. what
                    влад66
      4. Водоплавающий Сегодня, 10:05
        Отомстили и уничтоженных бандюг подсчитали - 30!. Это самое большое на что сегодня мы способны.
        Водоплавающий
    3. 5479 Сегодня, 07:23
      Царствие Небесное Воину Православному
      5479
      1. Evgeniy667b Сегодня, 09:54
        Ситуация с Су-24 видимо ничему не научила кремлевских "бизнесменов". Нельзя!!! верить туркам и Эрдогану преде всего! И пусть там накроется этот "Турецкий поток", чтобы Миллер с акционерами обогащался на крови наших бойцов.Да и у ВВП рыло в пуху. Уходил бы по доброму, а то опять в президенты прется. Сколько уже в мире советского и российского оружия, вот оно и возвращается бумерангом. Своя армия с древней техникой, за исключением показушных частей, зато кучка близкая к первому лицу от этого имеет. Можно сколько угодно говорить о том, что полосатых надо бить, но ничего не предпринимать. Разьве-случайно. А бить их надо, причем не только бомбами и ракетами, а по самому для них "святому"-по баблу. Например прекратить приобретать казначейские бумаги США, своих "офшорников" прижать, чтобы не перли туда свои накопления, пересмотреть результаты приватизации. Ординарцу Анатолия Собчака-это явно не по силам
        Evgeniy667b
    4. RASKAT Сегодня, 08:36
      Блин, конечно вечная память погибшему пилоту.
      Но почему не было отстрела тепловых ловушек особенно на выходе из атаки, сбили как по учебнику. Во вторых где ведомый? штурмовики летают на малой высоте, почему он один летел? Стрельнули ракетами потом, к несчастью крылатая ракета будет лететь пол часа до места падения, Почему зная что у противника есть ПЗРК штурмовик работал НУРСами, у них ведь есть СВП бомбите блин с 5 км, долбите их бомбами, зачем подставляться? .
      Расслабились ребята, МАССА ошибок, а война не прощает ошибок. вот и получили.
      можете меня забросать гнилыми помидорами за критику. Но мне кажется именно так примерно и было. Да на войне так всегда, убьют кого нибудь сразу все собраны работают грамотно делают все красиво, а потом приезжает новая смена расслабленная на все увещевания им пох.... вот и получается херня.
      Вечная память погибшему пилоту.
      RASKAT
      1. Huumi Сегодня, 08:49
        Пилот-Герой.Война дело такое-на ней как не печально-убивают.Сколько говорено было-летали как хотят потому как ПЗРК не было .Опыт Афгана что никак не помог? Появились стингеры-начали падать.Ну как так то? Ловушки не отстрелились!-Почему? Ведь ясно видно что до попадания ракеты самолет чистый летел!-не было тепловых отстрелов!!! Это же видно-его как на полигоне расстреляли!
        Huumi
      2. К-50 Сегодня, 09:05
        Цитата: RASKAT
        Почему зная что у противника есть ПЗРК штурмовик работал НУРСами, у них ведь есть СВП бомбите блин с 5 км, долбите их бомбами, зачем подставляться?

        Может потому что пилот совершал ОБЛЁТ зоны ДЕЭСКАЛАЦИИ, а не совершал боевой вылет? Облёт наблюдательный, ну а НУРСы, так на всякий случай. what
        К-50
        1. Izotovp Сегодня, 09:43
          Любой полет в этой зоне должен быть по-боевому. Иначе сэкономленные на этом средства будут опять оборачиваться погибшими . Необходимо вообще менять концепцию средств спасения пилота: это должно быть не кресло,а капсула,способная увести летчика на достаточное расстояние от опасной зоны,а в случае приводнения-послужить шлюпкой. Это позволит поднять потолок катапультирования как по высоте,так и по скорости.
          Izotovp
        2. RASKAT Сегодня, 09:47
          Может потому что пилот совершал ОБЛЁТ зоны ДЕЭСКАЛАЦИИ, а не совершал боевой вылет? Облёт наблюдательный, ну а НУРСы, так на всякий случай. what
          Зачем от тогда стрелял НУРСами, летел бы себе дальше. Какая зона деэсколации? Идлиб зона боев, там войска чуть северней активно наступают, взяли базу АБУ Духур взяли н п Абу ЭД Духур довольно не маленький. Понятно что военные теперь не скажут всей правды, да обывателю и не обязательно ее знать. Надеюсь только что виновные, если таковые имеются, понесут наказание, и будут сделаны надлежащие выводы из этого происшествия.
          RASKAT
    5. silver2018 Сегодня, 09:01
      И вновь торчат уши Эрдогана am
      silver2018
      1. Вас Влад Сегодня, 10:45
        Цитата: silver2018
        И вновь торчат уши Эрдогана

        Да нет,ваши там уши звёздно-полосатые торчат!С Эрдоганом у нас договорённости есть,а вот с вами у нас там прямой конфликт!Или ваши террористы на которых $500 млн конгресс выделил, или ваши спецподразделения отработали!А кино снять с определённым уклоном, много ума не надо!
        Вас Влад
      2. ангел-истребитель Сегодня, 11:07
        Да нет "голос америки"! Там ваше гнилое матрасно-полосатое рыло торчит! "Исключительное", и несущее "дерьмократию" всему миру!!!
        ангел-истребитель
  2. Комментарий был удален.
  3. Spartanez300 Сегодня, 07:10
    Наказание должно быть жестким и не единичным , думаю оно не заставит себя ждать .
    Spartanez300
    1. 5479 Сегодня, 07:20
      Запретим помидоры? feel
      5479
      1. LSA57 Сегодня, 07:25
        Цитата: 5479
        Запретим помидоры?

        очень смешно
        LSA57
        1. garnik Сегодня, 08:29


          Представители сирийской правительственной армии отмечают, что не могут на данный момент продвинуться в зону, откуда был нанесён удар по Су-25, так как фактически по всему внутреннему периметру находятся турецкие военнослужащие, контролирующие "зону деэскалации".
          К сожалению уже смешно,а дальше будет еще смешнее. Предательство чиновников, покрываем погибшими бойцами. Так было и в Чечне. Погибают лучшие,земля пухом.
          garnik
          1. Hottabych Сегодня, 08:59
            Цитата: garnik
            Так было и в Чечне.

            Хренасе вы сравнили!
            Цитата: garnik
            Предательство чиновников, покрываем погибшими бойцами.

            Покажите предательство? Зачем это сравнивать с предательством в Чечне?!
            Hottabych
      2. Не либероид Русский Сегодня, 07:44
        уровень юмора - дошкольный, применение - убого, место - совсем не в тему, уровень интеллекта автора - а нет его
        Не либероид Русский
      3. Spartanez300 Сегодня, 07:50
        Ага серпом террористам по помидорам , чтоб не повадно было .
        Spartanez300
    2. silver2018 Сегодня, 09:03
      Наказывать исполнителей это пол-дела, необходимо наказать главарей вместе с их гаремом и многочисленными выводками сидящими у бассейнов в прохладе оазисов.
      silver2018
  4. rotmistr60 Сегодня, 07:16
    так как фактически по всему внутреннему периметру находятся турецкие военнослужащие, контролирующие "зону деэскалации"
    Опять зона деэскалации подконтрольная туркам. Не многовато ли "совпадений"? Пилот проявил мужество за что заслуживает огромного уважения и соболезнования родственникам.
    rotmistr60
    1. karish Сегодня, 07:26
      Цитата: rotmistr60
      Опять зона деэскалации подконтрольная туркам. Не многовато ли "совпадений"?

      На самом деле возникает ещё один вопросю
      А что делало ВКС в зоне деэскалации?
      По договору в этих зонах ВКС не работает.
      о запрете работы ВКС на 5.31
      karish
      1. Muvka Сегодня, 07:48
        Цитата: karish
        Цитата: rotmistr60
        Опять зона деэскалации подконтрольная туркам. Не многовато ли "совпадений"?

        На самом деле возникает ещё один вопросю
        А что делало ВКС в зоне деэскалации?
        По договору в этих зонах ВКС не работает.
        о запрете работы ВКС на 5.31

        А есть какие то свидетельства того, что он там "работал". Я вот не могу найти видео с его атакой Ни одного. Только как его атаковали. На всех кадрах он спокойно летит, не маневрирует, не пускает тепловые ловушки или НАРы.
        Muvka
        1. silver2018 Сегодня, 09:10
          "спокойно летит" в зоне ответственности турков, вопрос зачем ?
          silver2018
      2. saturn.mmm Сегодня, 08:06
        Цитата: karish
        На самом деле возникает ещё один вопрос

        И другой вопрос возникает, чего он один летал да и без прикрытия истребителей, опять керосин экономили?
        saturn.mmm
        1. Sirocco Сегодня, 08:21
          Цитата: saturn.mmm
          И другой вопрос возникает,

          У меня так же вопрос, или заметка на полях, несколько дней назад, до этого трагического события, педалировали в СМИ тему уничтожения, попытки сбить Сушку, странные совпадения, не находите ли? Это что же получается, открытым текстом заявляли о подготовке уничтожения Су 25?
          Sirocco
      3. влад66 Сегодня, 08:57
        Цитата: karish
        По договору в этих зонах ВКС не работает.
        о запрете работы ВКС на 5.31

        Саня по договору много зон где ни вас ни полосатых не должно быть,а вы есть
        Цитата: karish
        Ну в общем то понятно откуда у бандюков ПЗРК

        Далеко не факт,сколько рук прошло это ПЗРК одному Богу известно. request drinks
        влад66
    2. Трус Сегодня, 08:18
      "Опять зона деэскалации подконтрольная туркам."
      Ну всё! Однозначно турки, и никто другой. У спецслужб ведь кодекс есть, не вносить раскол между, пусть и временными, союзниками.
      Трус
      1. Мар.Тира Сегодня, 08:46
        Ну вот пусть союзники и докажут,что это не они сбили,поделятся информацией,кто это мог сделать?.Хотя от турок можно было ожидать подлости.Ударили один раз,пронесло.Значит можно и второй раз ударить.Опять пронесёт,или помидорная война начнётся?
        Мар.Тира
  5. LSA57 Сегодня, 07:20
    Погиб Как Герой. Спасибо Родителям За Такого Сына!!!
    LSA57
  6. Оверлок Сегодня, 07:21
    Представители сирийской правительственной армии отмечают, что не могут на данный момент продвинуться в зону, откуда был нанесён удар по Су-25, так как фактически по всему внутреннему периметру находятся турецкие военнослужащие, контролирующие "зону деэскалации"
    -----------------------------------------
    турки опять или снова?
    Вчера была информация. что майор Роман Филиппов отстреливался, а потом, при пленении, подорвал себя и 2 бармалеев. Настоящий Герой России! Соболезнования семье!
    Оверлок
    1. karish Сегодня, 07:24
      Цитата: Оверлок
      редставители сирийской правительственной армии отмечают, что не могут на данный момент продвинуться в зону, откуда был нанесён удар по Су-25, так как фактически по всему внутреннему периметру находятся турецкие военнослужащие, контролирующие "зону деэскалации"

      Ну в общем то понятно откуда у бандюков ПЗРК
      karish
      1. Геркулесыч Сегодня, 07:35
        Тогда '"тупой "вопрос-ислишняя самоуверенность видать была, раз поверили турчатине? Иначе чем можно объяснить эту трагедию?
        Геркулесыч
        1. karish Сегодня, 07:40
          Цитата: Геркулесыч
          Тогда '"тупой "вопрос-ислишняя самоуверенность видать была, раз поверили турчатине? Иначе чем можно объяснить эту трагедию?

          Да в общем всё достаточно просто.
          В Сирии у Турции ,России и Ирана настолько противоположные интересы -- что просто друг-другу гадят.
          Сбили самолёт - безусловно трагедия , но что он там делал ?В Турецкой зоне деэскалации.
          Кто его туда послал ?
          karish
        2. LSA57 Сегодня, 07:41
          Цитата: Геркулесыч
          Тогда '"тупой "вопрос-ислишняя самоуверенность видать была, раз поверили турчатине?

          а турки сейчас при чём? belay в статье ясно написано
          Ответственность за нанесение удара по самолёту Су-25 ВКС РФ взяла на себя террористическая группировка «Джебхат ан-Нусра» (*запрещена в РФ). При этом на подконтрольных террористам ресурсах появляется немаловажная для проведения расследования информация.
          LSA57
          1. Вас Влад Сегодня, 10:50
            Цитата: LSA57
            а турки сейчас при чём? в статье ясно написано

            Ну Турки тут не причём,просто нашим израильским и американским партнёрам,ну очень надо чтобы мы с турками схлестнулись,мечта у них такая wink !Вот и отрабатывают!!!
            Вас Влад
        3. Sirocco Сегодня, 08:24
          Цитата: Геркулесыч
          Тогда '"тупой "вопрос-ислишняя самоуверенность видать была, раз поверили турчатине?

          Не факт что Турки, нужны доказательства, без них это треп, Тем более зная США, которые пытаются стравить нас как с Турками, так и с Китаем.
          Sirocco
      2. Прокл Проклов Сегодня, 08:57
        Ну откуда может взяться ПЗРК? А откуда "Иглы" брались в Чечне? Да все оттуда! Их завозили партиями для российских бойцов, чтобы бороться с чеченскими "ястребами", которые "бомбили" позиции наших войск!!!!!
        Прокл Проклов
        1. Sirocco Сегодня, 09:20
          Цитата: Прокл Проклов
          Ну откуда может взяться ПЗРК?

          Про Кавказ, спору нет, мерикосы с англами, там всю дорогу мутили и мутят. Лично у меня нет веры как к Туркам, так и к Китайцам, но турки от этого что выиграют? Если будут доказательства, о причастности Турецких спецслужб, тогда, думаю будут другие разговоры с янычарами. В этом случае, сто пудово, США приложили руку. Вопрос, до каких пор терпеть будем их выходки? Пора бы им петуха запустить.
          Sirocco
      3. Hottabych Сегодня, 09:10
        Цитата: karish
        Ну в общем то понятно откуда у бандюков ПЗРК

        Вообще, не понятно!
        Кариш, что же вы так не умело стрелки кидаете-то?
        Hottabych
  7. dedBoroded Сегодня, 07:23
    Вызвать огонь на себя- это огромное геройство,кроме русских у других на такое кишка тонка. . Надеюсь, возмездие будет неотвратимым и жестоким. Величайшее уважение подвигу настоящего солдата и соболезнования близким Героя.
    dedBoroded
    1. Стропорез Сегодня, 07:30
      Цитата: dedBoroded
      Вызвать огонь на себя- это огромное геройство,кроме русских у других на такое кишка тонка. .

      А не по его ли наводке "калибрами" шмальнули? what
      Стропорез
  8. viktor_ui Сегодня, 07:28
    У меня , у одного, появилось чуйство...что на авиабазе сидит цука-кротяра и льёт инфу о полет-заданиях наших штурмовиков ??? Предыдущий обстреляли и попали ... не сбив, этот сбили. А перед этим две атаки на саму базу + Тартус. Целая цепуля на выхлопе.
    viktor_ui
    1. Muvka Сегодня, 07:49
      А чего там лить то? Он летел спокойно и достаточно низко.
      Muvka
    2. Strashila Сегодня, 07:57
      "что на авиабазе сидит цука-кротяра"... да собственно он и не нужен... вокруг баз и развернутых подразделений НАТО на территории Сирии, не считая спец которые гуляют сами по себе , как блох на собаке... у всех оборудования выше крыши.Учитывая,что собственно американцы управляют и планируют проведение всех крупных гадостей... муджахеды, так массовка... под их прикрытием они могут работать легко и не принужденно.... теперь со сбитого СУ-25 к ним много чего может попасть, в частности оборудование свой-чужой... да и с другим познакомятся по ближе.
      Strashila
      1. Vita VKO Сегодня, 09:17
        Цитата: Strashila
        оборудование свой-чужой

        это оборудование у них есть уже более 20 лет и появилось сразу после развала Союза. Но спец.режима там вскрыть не возможно даже теоретически. Поэтому они и продолжают стоять на вооружении.
        Vita VKO
        1. Strashila Сегодня, 09:34
          А кто сказал... что его вскрывать... главное до контактов добраться, а там дело техники.
          Strashila
          1. Vita VKO Сегодня, 10:23
            Цитата: Strashila
            скрывать... главное до контактов добраться,

            Термин "вскрыть", в данном контексте, подразумевает уровень криптографической стойкости. И хотя криптографические алгоритмы секретом не являются по определению, но мало кто тут на сайте шарится. Просто поверьте специалисту, что даже если у них в руках окажется абсолютно исправный комплект оборудования, то толку от него все равно "0". После 1976 года, когда Беленко угнал в Японию МиГ-25, наши конструкторы разработали систему, которую воровать в принципе бесполезно. По уровню защиты она до сих пор аналогов не имеет.
            Vita VKO
            1. Strashila Сегодня, 10:59
              Вот и будет задачка для какого нибудь спер-пупер компьютера.
              Strashila
  9. Tiras Сегодня, 07:28
    Россия теряет позиции в Сирии - судя по событиям последних недель, Турции позволяют делать, что те хотят в Сирии .

    А пилот настоящий герой. Бился до последнего.
    Tiras
  10. viktor. Сегодня, 07:30
    У[/[b]b]крепрайон под защитой иностранных спецслужб А что мешает закатать этот район?
    viktor.
    1. Esoteric Сегодня, 07:58
      Цитата: viktor.
      У[/[b]b]крепрайон под защитой иностранных спецслужб А что мешает закатать этот район?

      Сровнять холмы и возвышенности? Давно пора...
      Присоединяюсь к основной части пользователей и выражаю глубокие соболезнования родным погибшего. Это - смерть Героя, смерть настоящего Мужчины.
      Esoteric
  11. Alex-a832 Сегодня, 07:30
    Настоящий воин! И он заслужил звезду Героя!

    Нужна операция по зачистке этого бармалейского гадюшника. САА без нашей авиации с этим не справятся.
    Пускай турки лесом маршируют со своими хитроопыми интересами - пусть с курдами упражняются!
    Alex-a832
  12. Геркулесыч Сегодня, 07:33
    Я конечно, выражаю соболезнование семье погибшего, родственникам и сослуживцам! Но, есть куча вопросов -почему самолет шел один, почему радиопереговоры с землей так легко перехватить, почему до сих пор там не разнесли все к чер-то-вой бабушке, и не забрали тело пилота ?Вопросов у меня много, но я ответов -правдивых ответов -на них не получу! А погибшему пилоту земля пухом!
    Геркулесыч
  13. Грац Сегодня, 07:35
    надо бомбить не переставая этот район не обращая внимания на турков, жить захотят уберуться
    Грац
    1. karish Сегодня, 07:36
      Цитата: Грац
      надо бомбить не переставая этот район не обращая внимания на турков, жить захотят уберуться

      ну предположим уберутся в соседнюю деревню -- что дальше ?
      karish
    2. silver2018 Сегодня, 09:38
      турки уберутся, Иран поддержку прекратит, курды кровью умоются остается главный вопрос кто наземную операцию проводить будет против басмачей, про армию САР просьба не писать, не серьезно.
      silver2018
      1. алексеев Сегодня, 10:04
        Цитата: silver2018
        турки уберутся, Иран поддержку прекратит, курды кровью умоются остается главный вопрос кто наземную операцию проводить будет

        Если бы "коалиция" во главе с США не мешала , а, иной раз не прямо защищала бормалеев, то "несерёзная" армии САР, возможнл, и без особой помощи подавила бы ИГИЛ, Нусру и пр.
        Летчика, жалко, конечно, но "на войне, как на войне" и делать выводы по ролику зачем там самолет был, что он делал, не имея всей информации просто глупо.
        Ну и массированные и продолжительные удары (как, кстати, и обещал Путин при сокращении нашей группировки в Сирии) в данном случае просто необходимы, хоть там турки отвечают, хоть кто.
        алексеев
  14. zyzx Сегодня, 07:41
    КАК ЖЕ ТАК,ведь у него жизнь одна...как и у наших спортсменов-власовцев.
    zyzx
    1. dedBoroded Сегодня, 10:11
      Это был Человек.
      dedBoroded
  15. Сергей уи Сегодня, 07:43
    То что блевики перехватили радиопереговоров нашего летчика это полный трындец.
    Сергей уи
  16. Strashila Сегодня, 07:43
    То что боевики имеют современное радиотехническое оборудование это один факт, вот пользуются им слишком профессионально... это то же факт... да и засада на штурмовик организована профессионально, что до это не замечалось. "Именно из перехвата переговоров, осуществлённого отнюдь не радиоприёмником-«ширпотребом», террористы получили данные о лётчике, его точных координатах после катапультирования."... а с большей долей вероятности им помогли спонсоры в лице американцев... у которых все составляющие есть. Пока в регионе будут американцы... то высокотехнологические гадости будут происходить постоянно... будь то сверхточный обстрел командных пунктов... сбитые самолеты... полеты дронов.
    Strashila
    1. karish Сегодня, 07:45
      Цитата: Strashila
      Именно из перехвата переговоров, осуществлённого отнюдь не радиоприёмником-«ширпотребом», террористы получили данные о лётчике, его точных координатах после катапультирования."... а с большей долей вероятности им помогли спонсоры в лице американцев... у которых все составляющие есть.

      А почему не турки ? wink
      karish
      1. viktor. Сегодня, 08:01
        Израиль на такие поступки тоже способен.
        viktor.
      2. Strashila Сегодня, 08:11
        Туркам и так подстава... они периметр контролируют.
        Strashila
      3. Hottabych Сегодня, 09:14
        А почему не евреи?
        Hottabych
  17. KudrevKN Сегодня, 07:46
    Нет, Друзья! Летчики не умирают на земле - они просто улетают белокрылыми птахами в Небо! Царствие Небесное Вам, Воин Небесного Воинства!
    Что касаемо земной смрадной нечести - сейчас наша Доблестная Дальняя Авиация вытрясет коврики "ковровым" бомбометанием, а потом хорошо бы "мухобойкой" тонн так с 10 ("матерью") разок "хлопнуть"!? Чтоб кровь в жилах от ужаса замерзала у бармалеев!!! Наши мысли и переживания с Семьей Героя - держитесь! Удачи Всем!
    KudrevKN
  18. Адьютант Сегодня, 08:07
    Турецкий след очевиден
    "Друзья" заклятые
    В свое время, как "случайно" сбили наш самолет, надо было "случайно" промахнуться ракетой.
    Как и сейчас.
    Они вошли в Сирию - для НАТО дорогу расчищают, прикидываясь (по легенде), что с американцами на ножах. Чтоб мы их не трогали.
    А на самом деле обкорнают Ассада и подготовят плацдарм для американских товарищей (хлебают ведь с одного котелка).
    Адьютант
    1. Sirocco Сегодня, 08:30
      Цитата: Адьютант
      Турецкий след очевиден

      Про след Турции, подробнее пожалуйста, с аргументами, и доказательствами.
      Sirocco
    2. Northern warrior Сегодня, 10:43
      Того же мнения, товарищ. ВВП повелся на развод со стороны Эрдогана, который, скорее всего, сам и инсцинировал попытку госпереворота. Вечный враг России и подстилка англосаксов, Турция никогда не будет даже нейтральной по отношению к России.
      Northern warrior
  19. Vard Сегодня, 08:11
    Уж больно все как то на провокацию похоже... При том что там творится... Вполне может быть и такое.. С другой стороны обычную гражданскую рацию с шифратором перехватить практически не возможно... А здесь вроде как военные... Очень.. Очень много вопросов...
    Vard
  20. профессор Сегодня, 08:30
    Именно из перехвата переговоров, осуществлённого отнюдь не радиоприёмником-«ширпотребом», террористы получили данные о лётчике, его точных координатах после катапультирования.

    Либо расслабились Ваши и вели переговоры по открытым каналам. Никто не способен перехватить к примеру связь с ППРЧ.

    Опубликованные террористами фотографии личных вещей российского офицера свидетельствуют о том, что пилот Су-25 после катапультирования вёл бой с террористами.

    ЕМНИП, то в Афгане пилоты брали с собой АКС. Почему здесь только пистолет?

    При этом по краям опубликованных кадров можно видеть (частично) лиц в экипировке (спецкостюмы, специальная обувь), которая говорит об одном: в операции по нанесению удара по Су-25 и убийству российского лётчика участие принимали лица из особых отрядов (которые вполне могут быть иностранными)

    Либо среди боевиков есть хорошо одетые и не все там бегают в тапках зимой. Спецслужбы в кадр не лезут, а видео всегда редактируется.

    Важно отметить, что лётчик (по последним данным, Ф.) пытался вызвать огонь авиации на себя.

    Опять "огонь на себя"? А где высокоточное оружие? Где Гефест позволяющий положить чугунку в метре от цели? Где наконец прикрытие? Он там один летал? На войне не без потерь, но здесь пахнет разгильдяйством жертвой которого стал пилот. Светлая ему память.
    профессор
    1. Геркулесыч Сегодня, 08:58
      Олег -излишняя самоуверенность и надежда что не тронут, потому что мы Русские выходят боком, в виде таких вот смертей!
      Геркулесыч
      1. Hottabych Сегодня, 10:13
        Читаю вас Геркулес Витальевич и стал замечать, что вы всячески пытаетесь вставить словоодобрямс нашим бывшим сородичам из Израиля. Ничего не хочу сказать против, у меня у самого есть хорошие друзья из бывших и настоящих. wink
        Просто, я не могу понять, зачем вы выбрали аватаркой герб СССР? Я, лично, трепетно отношусь к своей истории. Но, люди к которым вы здесь пытаетесь примазаться ненавидят его как вампиры и кроты свет laughing.
        Поэтому, мне не совсем понятно, это у вас такой тонкий юмор или нет? Если нет, то вы совет поняли... wink
        Hottabych
        1. Геркулесыч Сегодня, 11:05
          Хоттабыч -я по Русски, - а вы как бы националист? У вас во всем виновны только евреи? Куда не плюнь, везде их следы? И насчет моей аватарки -у меня на аватарке то, что для меня значит многое, ибо лучше СССР страны в моем понимании в мире не было, да и не будет!
          Геркулесыч
    2. Hottabych Сегодня, 09:24
      Цитата: профессор
      Либо расслабились Ваши и вели переговоры по открытым каналам. Никто не способен перехватить к примеру связь с ППРЧ.

      А потому, профессор, что такие вещи никто не запрещает передовать по открытым каналам. А в данном случае, это было даже необходимо
      Hottabych
    3. слава1974 Сегодня, 09:33
      Ваши и вели переговоры по открытым каналам. Никто не способен перехватить к примеру связь с ППРЧ.

      Насколько знаю, в НАТО летчики тоже ведут переговоры в открытом режиме. Из-за эффекта Доплера невозможно на больших скоростях обеспечить ППРЧ или засекреченную связь.
      Афгане пилоты брали с собой АКС. Почему здесь только пистолет?

      брали с собой АКСУ, не сильно отличается по боевым качествам от АПС. Хотя конечно автомат лучше.
      На войне не без потерь, но здесь пахнет разгильдяйством жертвой которого стал пилот.

      Здесь трудно спорить. Расслабились, что называется. Потеряли бдительность.Светлая память летчику.
      слава1974
    4. Фишер Мартин Сегодня, 09:37
      Профессор в сети выложено куча видео- где показано, что он летел не один, летали парой. Нурсы он применял стреляя по целям и что интересно после нанесения удара по цели -не стал набирать высоту и отстреливать тепловые ловушки. "Гефест" годится только для метания бомб по стационарным и заранее разведанным целям. Он не предназначен для работы с "Нурсами". Вдобавок применялся Су-25СМ, а есть у него "Гефест" или нет я не знаю, у Су-25см3 он точно есть.
      Фишер Мартин
      1. профессор Сегодня, 10:48
        Цитата: Геркулесыч
        Олег -излишняя самоуверенность и надежда что не тронут, потому что мы Русские выходят боком, в виде таких вот смертей!

        Излишняя самоуверенность всем выходит боком. Израиль это прочувствовал в 1973-м.

        Цитата: Hottabych
        А потому, профессор, что такие вещи никто не запрещает передовать по открытым каналам. А в данном случае, это было даже необходимо

        Координаты никто не запрещает передовать по открытым каналам? Серьезно? Типа пусть ВСЕ знают где я?

        Цитата: слава1974
        Насколько знаю, в НАТО летчики тоже ведут переговоры в открытом режиме. Из-за эффекта Доплера невозможно на больших скоростях обеспечить ППРЧ или засекреченную связь.

        Ерунда. Скорость самолета незначительна по сравнению со скоростью света. ППРЧ же простая смена частоты. Про летчиков НАТО не скажу, но наши в открытую не вещают.

        Цитата: Фишер Мартин
        Профессор в сети выложено куча видео- где показано, что он летел не один, летали парой. Нурсы он применял стреляя по целям и что интересно после нанесения удара по цели -не стал набирать высоту и отстреливать тепловые ловушки.

        Применял (НУРСы- 17-й век) в зоне деэскалации, где не то что бомбить, летать запрещено?

        Цитата: Фишер Мартин
        "Гефест" годится только для метания бомб по стационарным и заранее разведанным целям. Он не предназначен для работы с "Нурсами". Вдобавок применялся Су-25СМ, а есть у него "Гефест" или нет я не знаю, у Су-25см3 он точно есть.

        Речь не о том, что у него стояло, хотя это тоже интересно, а о том , что потом он вызывал огонь на себя, а не на приближающихся боевиков.
        профессор
    5. dauria Сегодня, 10:12
      Либо расслабились Ваши и вели переговоры по открытым каналам.


      Ну, тут пожалуй можно ответить - из спасательного комплекта р-855ум . Частота международная аварийная 121.500. Вертолётный УКВ радиокомпас на этой частоте, есть ещё приемник именно для этого, да и один из каналов любой бортовой командной станции ( обычно 0 ) настроен на 121.500 . Так было. Как сейчас , не знаю. АК просто не взял - мешает всё-таки. На вертолётах брали, но просто клали в кабине под рукой, на себя не вешали. Если действительно командир полка, то многое объясняет. В том числе и ошибки , к сожалению. А какое задание он получил, не наше дело. Возможно и неотложное "на грани ".
      dauria
      1. Пеший Сегодня, 10:35
        АКС-74 у не весит на пилоте а находится в сумке которая находится в чашке кресла пилота.
        Пеший
    6. Самара_63 Сегодня, 10:27
      Цитата: профессор
      ЕМНИП, то в Афгане пилоты брали с собой АКС. Почему здесь только пистолет?

      Да, за речкой у лётчиков был АКС74У...но в данном случае это не спасло бы...
      Не понимаю другого,почему во время ударов в районе не дежурит тактический десант спасателей...
      Самара_63
    7. TIT Сегодня, 10:41
      а кстати не кто не вкурсе , че за лютые координаты ,
      народ говорит чуть ли не КИргизия получается ,


      аудио версия есть в ВК
      TIT
  21. Zadayvoprosy Сегодня, 08:36
    Цитата: Sirocco
    Тем более зная США, которые пытаются стравить нас как с Турками, так и с Китаем.

    А как они нас с Китаем стравливают? Наши земли Китаю продают?
    Zadayvoprosy
  22. Lesorub Сегодня, 08:48
    Летчик Герой! Жаль что жизнь оборвалась! В очередной раз Воин вызывает огонь на себя!
    Lesorub
  23. К-50 Сегодня, 09:00
    Представители сирийской правительственной армии отмечают, что не могут на данный момент продвинуться в зону, откуда был нанесён удар по Су-25, так как фактически по всему внутреннему периметру находятся турецкие военнослужащие, контролирующие "зону деэскалации"

    Если они так "контролируют" перемешать там всё в труху. на "верху" разберутся, кто виноват, а кто просто рядом стоял, смотрел. am
    К-50
    1. silver2018 Сегодня, 09:43
      В очередной раз предлагаете развязать полномасштабную войну ? Ваших стратегических планов хватает только на "ковровые бомбардировки", головой надо думать а не шашкой махать.
      silver2018
  24. БВС Сегодня, 09:02
    По мере прочтения всего по теме возникли вопросы?
    1. Зачем российский штурмовик летал над не СВОЕЙ зоной распределения (зоны деэскалации), есть Турция, Иран, РФ?
    2. По версии МО РФ - делал облет, но штурмовик не разведчик, летел на высоте применения штурмового оружия, почему?
    3. Летчик отстреливался, но почему пистолетные обоймы так израсходованные - пустая, полупустая и полупустая? То есть израсходовал основную, перезарядил - расстрелял половину и снова перезарядил и расстрелял половину. Зачем перезарядка при наличии патронов?
    4. Командир полка летит без ведомого? Ведомый сразу улетел, бросив командира? Или ведомого не было? МО РФ умалчивает.
    5. Что за бардак в МО РФ, командир пока в боевой полет возит с собой какие-о документы?
    БВС
    1. donavi49 Сегодня, 09:17
      1) Там спорная скорей всего. Это кишлак на М5 - Саракиб хотят отбить у бабахов и ведут наступление.
      2) Политика. Там работают Грачи. Это фактически непосредственная поддержка (CAS) по вашему. Он работал по М5 которая является артерией для переброски войск для обороны Саракиба. И упал на кишлак - опорник бабахов.
      Вот 1 февраля Грач работал - его только МЗА обстреляли та же.


      3) Когда вы упадете на голову бабахам. Добежите за камушек и из-за на него начнете отстреливаться, поймете. Одну возможно отстрелял до железки когда подходили. Половинки - пострелял по чертям, затихло - перезарядил, ибо не знает сколько осталось. Нервы и ситуация.

      4) Мало бортов - много заявок. Много видео одиночной работы.
      5) Обычно, ну взял с собой рапорт, может забыл. Напоминалки, это внутренние телефоны.
      donavi49
      1. БВС Сегодня, 09:24
        1.
        "5) Обычно, ну взял с собой рапорт, может забыл. Напоминалки, это внутренние телефоны." - на бумажках наименование частнй, ФИО командного состава, внешний вид внутренних документов. Странная внутренняя дисциплина, куда смотрят те, кому положено смотреть?
        2.
        "4) Мало бортов - много заявок. Много видео одиночной работы." - И что командир авиаполка штурмует врага в одиночку?
        БВС
        1. donavi49 Сегодня, 09:48
          5) Очевидно, боевая работа вносит определенные правки в устав и дисциплину.
          4) Да. После сокращения в основном летают по одному, видео то масса.


          donavi49
          1. sabotage Сегодня, 10:05
            Цитата: donavi49
            После сокращения в основном летают по одному

            Так это же идиотизм!
            sabotage
      2. юра яковлев Сегодня, 10:20
        "Половинки - пострелял по чертям, затихло - перезарядил, ибо не знает сколько осталось. Нервы и ситуация"

        А почему бы им не раскидать патроны по пустым обоймам, чтобы больше вопросов было, ведь фотографию выложили, не для того, чтобы было всё ясно, а для того, чтобы всё запутать.
        юра яковлев
        1. donavi49 Сегодня, 10:43
          Зачем? Это напротив вполне логичное поведение в экстремально стрессовой ситуации. Он же не альфовец какой. Всегда лучше иметь полный магазин - чем неясно сколько. Вот сидишь ты с половинкой и на тебя черти полезли. Поэтому при паузе - нормально ставить свежий магазин.
          donavi49
  25. МИХАН Сегодня, 09:13
    Жалко черт побери..Отстреливался до последнего, так только русские могут ..Вечная память тебе пилот!
    А чертям теперь точно Аллах акбар будет, зарывайтесь в песок падлы ..
    МИХАН
  26. Sovetskiy Сегодня, 09:14
    При этом по краям опубликованных кадров можно видеть (частично) лиц в экипировке (спецкостюмы, специальная обувь), которая говорит об одном: в операции по нанесению удара по Су-25 и убийству российского лётчика участие принимали лица из особых отрядов (которые вполне могут быть иностранными)

    "Спецкостюмы и специальная обувь" полным составом должны навсегда исчезнуть без права обмена и передачи!
    Sovetskiy
  27. Anyone Сегодня, 09:19
    Цитата: Muvka
    А есть какие то свидетельства того, что он там "работал". Я вот не могу найти видео с его атакой Ни одного. Только как его атаковали. На всех кадрах он спокойно летит, не маневрирует, не пускает тепловые ловушки или НАРы.

    Ага. Гуманитарная воздушная миссия "Штурмовики без границ". Если же серьезно, то вполне очевидно, что турки снабдили своих проституток-ребелов в Сирии ПЗРК. А поскольку, турецкая армия действует совместо с "салатовыми", то туркам очень удобно и сподручно применять ПЗРК по нам руками бармалеев. З.Ы. Повторю еще раз: желаю скорейшей и полной победы курдов над турками (жаль, что этого, скорее всего не будет). Лично мне по фиг на то, будет ли построена очередная нитка "Турецкого потока" или не будет. Причем, глубоко по фиг. И мне крайне неприятно, что мы вступаем в сепаратные сговоры с турками в Сирии, когда уже наш второй самолет и летчик на их совести...
    Anyone
  28. Heterosigma Сегодня, 09:25
    ну конечно, ну как всегда.Огонь на себя ага.Погиб геройски но не нужно приписывать ничего.У нас все кто гибнет прям огонь на себя вызывают что за бред где доказательства? это как с вооружением.Аналогов в мире нет аналогов в мире нет а аналоги постоянно падают и не взлетают.
    Heterosigma
  29. серафимамурский Сегодня, 09:33
    Сбили нашего лётчика, царство ему небесное. А ответ - как ладошкой по попе похлопали: высокоточным попаданием типа 30 боевиков убили ( кто их считал). Да там надо ковровыми бомбардировками и термоборическими зарядами всё вокруг уничтожить вместе с кишлаками и инструкторами ами. Гуманисты бл..дь!
    серафимамурский
    1. silver2018 Сегодня, 09:47
      Ага, очередной стратег, а в ООН вы будете мямлить оправдания за уничтожение мирного населения. Вас подставляют на такие действия.
      silver2018
      1. Northern warrior Сегодня, 10:37
        Побоку, что будут мямлить подматрасные шлюхи ! Надо сравнять с землей все позиции боевиков ковровыми бомбежками и напалмом, не считаясь с потерями бармалеев и их западных покровителей.
        Northern warrior
      2. Грац Сегодня, 10:53
        какое мирное население? вам же сказали русским языком район находится под контролем нусры, террористы все кто против этого пособники террористов, вот и весь сказ, равнять надо было там до лунного пейзажа, а то вечно сопли жуём
        Грац
  30. Amper Сегодня, 09:36
    Цитата: БЛОНДИН
    Тех кто причастен к гибели наказать без срока давности
    И "партнёров"! (думаю пора и на Высших уровнях прекращать матрасов так называть)
    И их подопечных завернуть в свиные шкуры!

    Периметр охраняют "друзья ?" янычары.
    Кто янычару поверит- без головы останется!
    Amper
  31. Rostislav Сегодня, 09:36
    [quoteПредставители сирийской правительственной армии отмечают, что не могут на данный момент продвинуться в зону, откуда был нанесён удар по Су-25, так как фактически по всему внутреннему периметру находятся турецкие военнослужащие, контролирующие "зону деэскалации"[/quote]
    А что, турецких военнослужащих пуля не берет?
    Rostislav
  32. Хаос Сегодня, 09:38
    Обратите внимание. Летчик не сдался, отстреливался, отдавая себе отчет, что не уйдет, погибнет. Герой!
    Хаос
    1. Обычный Сегодня, 09:51
      Сдался? Вы отдаете себе отчет в том, чтобы с ним было при таком варианте? Вы уж простите, но вы либо совсем наивный, либо совсем без фантазии.
      Врагу не пожелал бы тех мучений ,которые могли испытывать жертвы этих нелюдей. Тут без вариантов, либо быстрая смерть, либо такой же итог с бесчисленными издевательствами в физическом плане.
      Обычный
      1. Стропорез Сегодня, 09:57
        Цитата: Обычный
        Сдался? Вы отдаете себе отчет в том, чтобы с ним было при таком варианте?

        Для этого и гранату с собой берут. В Афгане летуны говорили, что с собой ещё автоматы брали АКС74У.
        Стропорез
      2. Хаос Сегодня, 10:03
        Ты сам то в теме? Ты думаешь это легко идти на смерть ? Перебороть инстинкт самосохранения. Надежда умирает последней. Поэтому и Герой, что не сдался. Поэтому и трус, что сдался. Что тебе не ясно? наивный фантазер.Твою дивизию, трус мог бы предложить свои услуги как летчика духов, другие варианты, чтобы сохранить жизнь. Герой выбрал безнадежный бой с духами. Он Герой. Странный ты тип, врагу не желаешь таких мучений. Головой думай, а не седалищем.
        Хаос
        1. Обычный Сегодня, 10:33
          Там тоже гарантированная смерть только через длительные муки. Ты смотрю знаешь много хитростей про седалище? опыт богатый или есть с чем сравнивать? Если бы ты перестал думать о седалище, то понимал бы, что в моем комментарии нет противоречий понятию - герой. Этот момент и не обсуждается. Просто разная трактовка появляется в при различных вводных данных. Чтобы тебе было еще проще все же запустить процессы мышления приведу такой простой пример. Александр Матросов, закрывший вражеский дот/дзот своим телом. начинаешь понимать разницу при каких обстоятельствах человек идет на смерть? Кроме Матросова были и другие бойцы и в своих мыслях возможно каждый мог бы рассуждать - "почему я", то есть у каждого бойца было право выбора, идти на явную смерть или нет, за что в принципе их бы ни кто не осудил бы. В случае с нашим пилотом, вариант "сдаться" означал бы так же смерть ,только мучительную и долгую. Улавливаешь теперь при каком варианте легче ее принять? И перестань думать о седалище, мой тебе совет ,возможно и глупых предъяв не будет.
          Обычный
      3. Сергей уи Сегодня, 10:04
        Ну а могло бы и по-другому быть. Передали бы нам через Турцию, типа смотрите какие мы хорошие и вовсе не террористы, а борцы с кровавым Асадом
        Сергей уи
        1. Обычный Сегодня, 10:35
          Это скорее из области фантастики, дружище.
          Обычный
          1. Сергей уи Сегодня, 10:45
            Ну а почему бы и нет, это турецкие подопечные, для турок была бы дипломатическая победа
            Сергей уи
            1. Обычный Сегодня, 10:47
              Это было бы лучшим финалом для нашего пилота, но к сожалению имеем, что имеем. А так бы вашими устами да мёд пить. Хорошее у вас отношение к жизни. Верите видимо больше в хорошие поступки, даже там ,где их не приходится скорее всего ждать.
              Обычный
              1. Сергей уи Сегодня, 11:03
                Тут дело не в хороших поступках, это было бы выгодно Турции. Вот взяли бы бармалеи летчика живым, показали бы на весь мир как лечат, кормят, поят. В глазах мировой общественности стали бы ещё умеренней. Новый вой на весь мир, типа Россия убивает доблестных повстанцев
                Сергей уи
  33. Обычный Сегодня, 09:45
    Вечная память герою. А теперь вопрос: а как же так нас увещевали о том, что террористы уничтожены на 99 процентов? А тут две атаки новогодние и вот теперь сбитый самолет и гибель пилота?
    Тут не то чтобы о каком либо уничтожении боевиков должна идти речь, а об их небывалой активности.
    Получается мы тоже не шибко сильно отличаемся от тех же матрасов, которых часто заслужено принижают в том, что они успешны с заведомо слабым противником?
    Самолет сбили ,частоту спокойно прослушивали ,координаты стали им известны.
    Интересно , а обеспокоенность опять будем выражать? Неужели непонятно, что различать одного бородатого от другого, - это пустая трата времени. Сравнять все к чертям откуда был произведен обстрел нашей сушки.
    Вот Сталина критикуют многие историки и либерасты за то, что очень много было невинных жертв. Но суть в том, когда идет война, разбираться с каждым индивидуально просто невозможно, потому и правда случались невинно расстрелянные или оговоренные. И как бы не звучало это жестоко, только так можно было избежать еще больших жертв.
    Аналогично происходит сейчас в Сирии. Все эти умеренные, одумавшиеся и прочие, есть суть потенциальные террористы. Даже среди окружения того же Асада, спокойно можно допустить предателей и не одного. Есть ли смысл всех сортировать?
    Обычный
    1. Heterosigma Сегодня, 09:58
      иди добровольцем прямо сейчас на передовую и сравнивай всё там.
      Heterosigma
      1. Обычный Сегодня, 10:03
        поучи жену щи варить.
        Обычный
  34. Водоплавающий Сегодня, 10:00
    Цитата: влад66
    Цитата: Стропорез
    а ты думаешь кто, твоя версия?

    А вот хрен его знает ушей много может торчать и турецкие и полосатые и саудовские,там вообще то туретчина в основном-ССА и они очень плотно якшаются с ан нусрой. yes

    -------------------------------------------------
    ---
    Захотели бармалеи - достали ПЗРК и сбили. Что дальше? Наши уже отрапортовали....., уничтоженных бандюг подсчитали...... Усё!
    Водоплавающий
  35. Northern warrior Сегодня, 10:14
    Это все последствия прогиба перед турками после уничтожения ими Су-24 над Сирией. Российский ответ за сбитый самолет и погибшего Олега Пешкова - запрет помидоров ! Турки тогда быстро смекнули, что русских можно бить почти без последствий, ибо Кремль проглотит любую обиду ради возможности построить ТП и АЭС "Аккую" (в кредит !). Дальше были убитый посол, двойной обстрел "Хмеймима", а вчера протурецкие боевики "приземлили" еще одну сушку над Идлибом. Вы думали, что отступление России на внешних фронтах остановилось ? Наивные ! Идет продолжение политики горбачева и ебн, но сейчас эпичный провал научились выдавать за успех. Я еще в ноябре 15-го говорил о том, что турки должны дорого заплатить за Су-24, чтобы боялись даже косо смотреть в нашу сторону. Тогда ВВП испугался за судьбу наших туристов и перспективы войны с НАТО, хотя следовало сразу же дать в морду османам силами ВКС.
    Northern warrior
    1. Muvka Сегодня, 10:46
      Какая каша у вас в голове. Политика штука тонкая. Мы многого не знаем. И сбили самолет не Турки.
      Muvka
  36. Самара_63 Сегодня, 10:23
    Я смотрю что здесь в основном только ребята из Израиля наиболее адекватны...
    МО тупит, много ошибок...Малая высота, один самолёт(почему не пара?), где штурмовые спасательные отряды из тактического десанта?
    Самара_63
    1. donavi49 Сегодня, 10:51
      Он упал на головы бабахов - которые интенсивно возводят укрепрайон близ М5 и в том кишлаке на который он упал тоже. В 5 минутах езды Саракиб с танками, БМП, боевыми группами ХТШ и узбеков. Плюс пилот продержался меньше, чем лету на Ми-8 с Хмемима. В общем без шансов. Он еще на юг отходил по М5, если бы протянул хоть 5 км строго на восток и упал в какой сад - то шансы бы были еще (как у ВКС прикрыть и перебросить спасателей, так и у передовых групп тигров которые были бы совсем рядом).
      donavi49
  37. Малый Сегодня, 10:55
    Царствие небесное....Погиб в бою...ВОИН...
    Малый
  38. 72jora72 Сегодня, 11:03
    Цитата: Hanokem
    Не получится в свиные шкуры заворачивать. Ваши иранские и чеченские друзья лютовать будут
    Если бы ты был нормальным человеком,то просто промолчал бы ........но увы.
    72jora72
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