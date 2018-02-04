Пушков прокомментировал требования Киева лишить Россию права вето
Член Совета Федерации Алексей Пушков Пушков назвал требования украинских представителей реформировать Совет Безопасности ООН в отношении использования права вето глупой и безнадежной затеей, передает РИА Новости.
Недавно делегация Украины в ООН потребовала реформировать Совет Безопасности организации, прежде всего изменив процедуры применения права вето. В заявлении представительства говорится, что «в последние годы право вето отдельными государствами используются очень часто», и это является злоупотребление правом.
«Мы знаем, что только одна делегация может сделать Совет полностью парализованным в ситуациях, когда действия Совбеза являются чрезвычайно необходимыми», – отмечается в документе.
Напомним, ранее Украина и страны Балтии заявляли, что реформа СБ ООН могла бы заключаться в «лимитировании права вето» для каждого из членов Совбеза. К примеру, не более 5-ти раз в год.
Украинские дипломаты могут разбить себе лоб в попытках "реформировать" СБ ООН, чтобы лишить Россию права вето, но их усилия обречены,написал Пушков в «Твиттере».
Кто же даст им поставить под сомнение особую прерогативу великих держав? Глупая безнадежная затея,добавил он.
Недавно делегация Украины в ООН потребовала реформировать Совет Безопасности организации, прежде всего изменив процедуры применения права вето. В заявлении представительства говорится, что «в последние годы право вето отдельными государствами используются очень часто», и это является злоупотребление правом.
«Мы знаем, что только одна делегация может сделать Совет полностью парализованным в ситуациях, когда действия Совбеза являются чрезвычайно необходимыми», – отмечается в документе.
Напомним, ранее Украина и страны Балтии заявляли, что реформа СБ ООН могла бы заключаться в «лимитировании права вето» для каждого из членов Совбеза. К примеру, не более 5-ти раз в год.
Использованы фотографии: Сергей Фадеичев/ТАСС
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти