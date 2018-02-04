11:09 04 февраля

Пушков прокомментировал требования Киева лишить Россию права вето

Член Совета Федерации Алексей Пушков Пушков назвал требования украинских представителей реформировать Совет Безопасности ООН в отношении использования права вето глупой и безнадежной затеей, передает РИА Новости.



Украинские дипломаты могут разбить себе лоб в попытках "реформировать" СБ ООН, чтобы лишить Россию права вето, но их усилия обречены,
написал Пушков в «Твиттере».


Кто же даст им поставить под сомнение особую прерогативу великих держав? Глупая безнадежная затея,
добавил он.

Недавно делегация Украины в ООН потребовала реформировать Совет Безопасности организации, прежде всего изменив процедуры применения права вето. В заявлении представительства говорится, что «в последние годы право вето отдельными государствами используются очень часто», и это является злоупотребление правом.

«Мы знаем, что только одна делегация может сделать Совет полностью парализованным в ситуациях, когда действия Совбеза являются чрезвычайно необходимыми», – отмечается в документе.

Напомним, ранее Украина и страны Балтии заявляли, что реформа СБ ООН могла бы заключаться в «лимитировании права вето» для каждого из членов Совбеза. К примеру, не более 5-ти раз в год.

Использованы фотографии: Сергей Фадеичев/ТАСС
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Комментарии 34

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  1. Spartanez300 Сегодня, 08:18
    Кому бы требовать но только не нынешней Украине с ее нацисткими замашками .
    Spartanez300
    1. oldseaman1957 Сегодня, 08:24
      Цитата: Spartanez300
      но только не нынешней Украине с ее нацисткими замашками .
      - Да пофиг Западу, какие там замашки у укров! Просто не могут они лишить Россию права вето в ООН, как бы страстно они этого не хотели. При любом раскладе. Или, если только ООН распустить...
      oldseaman1957
      1. Spartanez300 Сегодня, 08:33
        Полностью согласен .
        Право вето в Совете Безопасности ООН — которым обладают только пять постоянных членов Совета Безопасности ООН : Великобритания, Китай, Россия, США и Франция. Право вето позволяет постоянным членам отвергать проект любой содержательной резолюции ООН, вне зависимости от уровня поддержки, которой пользуется данный проект. Право вето не распространяется на голосования по процедурным вопросам. Вето считается наложенным, если какой-либо из постоянных членов подает голос «против» той или иной резолюции. Воздержание от голосования не считается наложением вето.
        Spartanez300
        1. влад66 Сегодня, 09:09
          Кто они такие то,что бы хрюкать еще,ну пока они хрюкают очередную хотелку.тут еще одно событие.
          влад66
          1. Голован Джек Сегодня, 09:12
            Цитата: влад66
            тут еще одно событие.

            Предвижу дивный холивар на тему "распила бобра" laughing
            Голован Джек
            1. влад66 Сегодня, 09:18
              Цитата: Голован Джек
              Цитата: влад66
              тут еще одно событие.

              Предвижу дивный холивар на тему "распила бобра" laughing

              Приветствую Роман Батькович! drinks hi Сейчас набегут экспёрды все и всегда знающие и пошла кривая. laughing drinks
              влад66
              1. bulvas Сегодня, 09:48
                Маленькие страны (пусть и очень гордые), требующие отмены права вето, плохо понимают (или видят из-за своего маленького роста) глубочайший смысл права вето для великих держав:

                - держава, способная ввергнуть мир в разрушительную войну, может предотвратить принятие решения Совбеза ООН, с которым не согласна и которое может привести к такой войне.

                Поэтому, у одних стран такое право есть, у других - нет
                bulvas
              2. роман66 Сегодня, 10:24
                здрасссьте, господа! hi ответим симметрично!
                роман66
          2. andrewkor Сегодня, 10:10
            Красивое фото и Мост красавец!
            andrewkor
        2. электроОлег Сегодня, 09:38
          А что, украина в ООН делает? Членами ООН всю дорогу являлись государства, а не бесхозные территории.
          электроОлег
    2. сергей32 Сегодня, 08:26
      А ведь и у них было право вето, когда были в составе СССР.
      сергей32
      1. zyzx Сегодня, 09:54
        Цитата: сергей32
        А ведь и у них было право вето, когда были в составе СССР.

        Еще у них были нефть и газ.
        zyzx
    3. Spartanez300 Сегодня, 08:29
      Право вето для постоянных членов — важнейший механизм, который заставляет работать над поиском консенсусных решений, и в огромном числе случаев это удаётся .
      Spartanez300
      1. Гигант мысли Сегодня, 09:01
        Украинские хотелки так и останутся хотелками, не по Сеньке шапка, чтобы проводить реформы в СБ ООН.
        Гигант мысли
    4. ul_vitalii Сегодня, 10:15
      Цитата: Spartanez300
      Кому бы требовать но только не нынешней Украине с ее нацисткими замашками .

      Действительно, если бы поднимали экономику, социалку, то до этого поскудства им и дела бы не было, как и времени.
      ul_vitalii
    5. сибиралт Сегодня, 10:27
      Пигмеи пытаются прыгнуть выше забора, что бы их хотя бы увидели взрослые дяди. lol
      сибиралт
  2. Ирек Сегодня, 08:19
    Это такая мстя от свидомятины за ...
    Ирек
  3. Мар.Тира Сегодня, 08:20
    Право вето было введено для того,что бы за страны применившие вето,не говорили пушки.Но у упоротых в мозгах сало,поэтому им не понять этого.
    Мар.Тира
    1. Chertt Сегодня, 08:26
      Цитата: Мар.Тира
      Право вето было введено для того,что бы за страны применившие вето,не говорили пушки

      Почти афоризм. Ваш ? hi , Только говорить будут не пушки
      Chertt
      1. Мар.Тира Сегодня, 08:36
        МОЙ!Разрешаю пользоваться! yes Пушки,это от поговорки
        Мар.Тира
  4. Гардамир Сегодня, 08:42
    Гардамир прокомментировал чириканье Пушкова. Если вы государственные деятели перестаньте чирикать в твиттере. Про великую державу забудьте. Поставили на коленки перед олимпиадой даже не чирикнули, только каялись и извинялись.
    Гардамир
    1. Голован Джек Сегодня, 09:15
      Цитата: Гардамир
      Гардамир прокомментировал чириканье Пушкова

      Гардамир, Вы путаете педали.
      Чирикаете, если объективно, таки Вы. Дальше ВО Вас как-то... не сильно слышно.
      А Пушков, при всей его, кхм, неоднозначности, таки озвучивает вещи, к которым прислушиваются во всем мире...
      Вот как то так... Гардамир.
      Голован Джек
  5. Геркулесыч Сегодня, 08:46
    Воистину, тупость не имеет предела, что укроинские представители в тех или иных организациях всему миру и демонстрируют упорно!
    Геркулесыч
  6. изя топ Сегодня, 08:48
    как то мягонько,мягонько request хотя...и слова Сергей Виктырыча для этих клоунов будут мягкими what
    изя топ
    1. ul_vitalii Сегодня, 10:27
      Обычно сперва лаской, а потом пинка. smile
      ul_vitalii
  7. Tarasios Сегодня, 09:02
    "Украина и страны Балтии заявляли ... бла-бла-бла". Самые центровые и главные страны в ООН, ясен пень.Тот случай, когда хвост пытается крутить собакой...
    Tarasios
  8. МИХАН Сегодня, 09:04
    Пушков прокомментировал требования Киева лишить Россию права вето

    Я бы вообще не комментировал все это, тут психиатрам нужно диагноз ставить ..
    МИХАН
    1. ul_vitalii Сегодня, 10:22
      Психиатры и на западе такие же , а к нам на лечение как-то не хочется.
      ul_vitalii
      1. МИХАН Сегодня, 10:34
        Цитата: ul_vitalii
        Психиатры и на западе такие же , а к нам на лечение как-то не хочется.

        Русские самые лучшие психиатры..Лечим очень эффективно "Чингисханов" , "Наполеонов" ,"Гитлеров" ..Сейчас опять кто то явно напрашивается на "лечение" исключительности ..хе хе soldier
        МИХАН
  9. Vard Сегодня, 09:44
    Владимир Владимирович как то сказал... и это высказывание применимо по всем подобным поводам... от дохлого осла уши...
    Vard
  10. rotmistr60 Сегодня, 09:50
    Украинские дипломаты могут разбить себе лоб
    Нынешняя украинская дипломатия, как тот баран, который тыкается (бьется) башкой во все ворота и даже туда где этих ворот нет. Но когда в башке пусто, то очередная шишка ни чему не учит.
    rotmistr60
  11. федоров Сегодня, 09:54
    делегация Украины в ООН потребовала

    Тут диагноз - в Глеваху-это близко с Киевом, можно в Кащенко, но там блин москали с бурятами..... Ну трындец дундуки.
    А в ООН есть психоневралогическое отделение ? request Если нет, тогда понятно,чего они там тусуются и вякают. вместе с прибалтами.
    Немного не в тему, но все же
    федоров
  12. Сомневающийся Сегодня, 10:02
    Этот Пушков точно нормальный, а то лицо у него какое-то... laughing
    Сомневающийся
    1. ul_vitalii Сегодня, 10:24
      Дураков не держим. wink Не дождётесь.
      ul_vitalii
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