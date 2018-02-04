ООП призвала палестинские власти разорвать все связи с Израилем
Исполнительный комитет Организации освобождения Палестины (ООП) призвал правительство Палестины принять необходимые меры, чтобы разорвать связи с Израилем на всех уровнях, передает РИА Новости.
Как говорится в заявлении ООП, исполком требует от правительства Палестины «немедленно приступить к подготовке планов и проектов, направленных на разрыв связей с израильскими властями на уровне политики, управления, экономики и безопасности».
Также исполком принял решение «обратиться к Совету безопасности, Генеральной ассамблее ООН и Международному уголовному суду (МУС) с просьбой отказаться от признания государства Израиль до тех пор, пока он не откажется от признания Иерусалима своей столицей», и привести в исполнение резолюции Центрального совета ООП.
Согласно заявлению, ООП намерена обратиться в МУС с просьбой «начать расследование в отношении израильских поселений, расовой дискриминации и замалчиваемой этнической чистики в Иерусалиме и его окрестностях».
Заявление было получено накануне встречи министра финансов Израиля Моше Кахлона и премьер-министра Палестины Рами аль-Хамдаллы.
В феврале президент Палестины Махмуд Аббас должен выступить с речью перед Совбезом ООН, в которой выразит позицию Палестины, в частности, по «прекращению израильской оккупации и созданию независимого палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме с сохранением границ 1967 года».
Напомним, ООП объединяет ключевые палестинские фракции, за исключением исламистских, представляет палестинцев на международной арене и курирует мирный процесс с Израилем, выступая стороной в заключаемых с ним договорах.
Как говорится в заявлении ООП, исполком требует от правительства Палестины «немедленно приступить к подготовке планов и проектов, направленных на разрыв связей с израильскими властями на уровне политики, управления, экономики и безопасности».
Также исполком принял решение «обратиться к Совету безопасности, Генеральной ассамблее ООН и Международному уголовному суду (МУС) с просьбой отказаться от признания государства Израиль до тех пор, пока он не откажется от признания Иерусалима своей столицей», и привести в исполнение резолюции Центрального совета ООП.
Согласно заявлению, ООП намерена обратиться в МУС с просьбой «начать расследование в отношении израильских поселений, расовой дискриминации и замалчиваемой этнической чистики в Иерусалиме и его окрестностях».
Заявление было получено накануне встречи министра финансов Израиля Моше Кахлона и премьер-министра Палестины Рами аль-Хамдаллы.
В феврале президент Палестины Махмуд Аббас должен выступить с речью перед Совбезом ООН, в которой выразит позицию Палестины, в частности, по «прекращению израильской оккупации и созданию независимого палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме с сохранением границ 1967 года».
Напомним, ООП объединяет ключевые палестинские фракции, за исключением исламистских, представляет палестинцев на международной арене и курирует мирный процесс с Израилем, выступая стороной в заключаемых с ним договорах.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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