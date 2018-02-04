11:01 04 февраля

ООП призвала палестинские власти разорвать все связи с Израилем

Исполнительный комитет Организации освобождения Палестины (ООП) призвал правительство Палестины принять необходимые меры, чтобы разорвать связи с Израилем на всех уровнях, передает РИА Новости.



Как говорится в заявлении ООП, исполком требует от правительства Палестины «немедленно приступить к подготовке планов и проектов, направленных на разрыв связей с израильскими властями на уровне политики, управления, экономики и безопасности».


Также исполком принял решение «обратиться к Совету безопасности, Генеральной ассамблее ООН и Международному уголовному суду (МУС) с просьбой отказаться от признания государства Израиль до тех пор, пока он не откажется от признания Иерусалима своей столицей», и привести в исполнение резолюции Центрального совета ООП.

Согласно заявлению, ООП намерена обратиться в МУС с просьбой «начать расследование в отношении израильских поселений, расовой дискриминации и замалчиваемой этнической чистики в Иерусалиме и его окрестностях».

Заявление было получено накануне встречи министра финансов Израиля Моше Кахлона и премьер-министра Палестины Рами аль-Хамдаллы.

В феврале президент Палестины Махмуд Аббас должен выступить с речью перед Совбезом ООН, в которой выразит позицию Палестины, в частности, по «прекращению израильской оккупации и созданию независимого палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме с сохранением границ 1967 года».

Напомним, ООП объединяет ключевые палестинские фракции, за исключением исламистских, представляет палестинцев на международной арене и курирует мирный процесс с Израилем, выступая стороной в заключаемых с ним договорах.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 23

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  1. Spartanez300 Сегодня, 08:37
    ООН никогда пойдет на не признание Израиля государством , вообще стоило бы сделать Иерусалим городом мирового значения без всякого кому бы то ни было подчинения .
    Spartanez300
    1. oldseaman1957 Сегодня, 08:40
      Цитата: Spartanez300
      ООН никогда на это не пойдет .

      Спасибо "товарищу" Трампу! России на Ближнем Востоке никто так круто не помогал!
      oldseaman1957
      1. Logall Сегодня, 08:55
        А что, Россия претендовала на какие-то земли на БВ? Не нужно с пальцем ничего сравнивать. yes Тем более с "указательным"... А то в ответ покажут средний!
        Logall
        1. Shurik70 Сегодня, 10:32
          Как Палестина может разорвать все связи с Израилем?
          Израиль планомерно бомбит любые возникающие производства под предлогом борьбы с террористами. У Палестины нет своей промышленности, они себя уже без Израиля не прокормят.
          Shurik70
      2. Гигант мысли Сегодня, 08:58
        ООН оставит это заявление без внимания, а среди самих палестинцев нет единства, так что этот призыв так и повиснет в воздухе, шансы на его реализацию почти равны нулю.
        Гигант мысли
      3. silver2018 Сегодня, 09:18
        А в чем помощь ? В том что начинается новый виток напряженности и будут гибнуть люди ? В этой войне не будет победителя, но будут многомиллиардные контракты военного лобби, вот единственные кто будет доволен.
        silver2018
    2. Chertt Сегодня, 08:43
      Сей час все исламские страны и организации займутся своим любимым делом, начнут ругань и грызню между собой
      Chertt
    3. МИХАН Сегодня, 08:51
      Эх Палестина не повезло тебе , что рядом Израиль обосновался..И вечный бой покой вам только снится. А ООН вам не поможет, там все евреями куплено уже давно.
      МИХАН
    4. влад66 Сегодня, 09:28
      Также исполком принял решение «обратиться к Совету безопасности, Генеральной ассамблее ООН и Международному уголовному суду (МУС) с просьбой отказаться от признания государства Израиль до тех пор, пока он не откажется от признания Иерусалима своей столицей»

      Без толку yes тут придется им еще и на трампа туда же подавать,а вообще можно бесконечно смотреть на огонь,воду и терки ООП с Израилем. yes
      влад66
    5. Саша Крымский Сегодня, 10:34
      ООН никогда пойдет на не признание Израиля государством , вообще стоило бы сделать Иерусалим городом мирового значения без всякого кому бы то ни было подчинения .

      Скудно как то и по детски с вашим коментарием.
      ООН уж как 70 лет назад признал Израиль государством, что живёт и процветает.
      А арабесы за 70 лет , даже канализацию нормалную не смогли построить , все нечестоты на свои же поля и речушки сливают.
      Представляю , как бы выглядел Иересалим при ихней власти.
      Саша Крымский
      1. Chertt Сегодня, 10:50
        Цитата: Саша Крымский
        Скудно как то и по детски с вашим коментарием.

        Согласен с вами, и звезды кто то ставит, что не очень хорошо говорит о уровне публики на ВО
        Цитата: Саша Крымский
        А арабесы за 70 лет , даже канализацию нормалную не смогли построить , все нечестоты на свои же поля и речушки сливают.

        И здесь трудно не согласиться. Побывавшие на вашей родине показывали фото и видео, где рядом стоящие еврейские и арабские поселения отличаются как 21 век и 12.
        Цитата: Саша Крымский
        Представляю , как бы выглядел Иересалим при ихней власти

        Считаю надо быть честным и согласиться, что Израиль как государство более чем состоялся, а арабская Палестина нет
        Chertt
    6. сибиралт Сегодня, 10:40
      А что по этому поводу думает зять Трампа Кушнер? winked
      сибиралт
    7. Morrrow Сегодня, 10:49
      Тоже самое можно сказать и про Крым с Калининградом.
      Morrrow
  2. solzh Сегодня, 08:43
    начать расследование в отношении израильских поселений, расовой дискриминации и замалчиваемой этнической чистики в Иерусалиме и его окрестностях

    Непрокатит. Международное мнение построено таким образом, что израильтяне и этнические чистки не совместимы, а жаль. Израиль надо наказывать за дискриминацию.
    solzh
  3. Геркулесыч Сегодня, 08:51
    Для начала палитстинцы должны понять, что они потеряют те деньги, что им дает и израиль! Вот когда найдут им замену, тогда и могут создавать "безьеврейское государство " lol , хотя сами палистинцы также родня евреем! lol
    Геркулесыч
  4. фа2998 Сегодня, 09:11
    Цитата: МИХАН
    Эх Палестина не повезло тебе , что рядом Израиль обосновался..

    А позвольте узнать, чем занимаются в мирное время палестинцы? У них там сельское хозяйство есть, или заводы, производства? Они рвутся в Израиль, что бы подзаработать! hi
    фа2998
    1. Дормидонт Сегодня, 09:53
      Положить конец насилию могли бы ООНовские миротворцы из Ирана
      Дормидонт
  5. Дормидонт Сегодня, 09:37
    Попахивает антисемитизьмом
    Дормидонт
  6. rotmistr60 Сегодня, 09:58
    Обращения в ООН, МУС пустая трата времени. Ни кто не будет даже пытаться "наехать" на Израиль, т.к. себе дороже в моральном плане. Тут же назовут антисемитом и фашистом, а представителям толерантных стран это как серпом по одному месту. Высказали "недовольство" заявлением Трампа о признании Иерусалима столицей и переноса американского посольства и достаточно. Спасайтесь как можете.
    rotmistr60
  7. viktor. Сегодня, 10:08
    ООП ОБРТИТСЯ В ООН, к США??? Кто в ООН будет слушать о Палестине, Россия может быть Китай и всё остальные шавки амерекосовские!!!
    viktor.
  8. alta Сегодня, 10:37
    Бред .... До захвата территорий Иудеи, Самарии Израилем во время его войны с Египтом, Иорданией, Сирией в 1967г. , эта территория была захвачена Иорданией в 1948г. и всех это устраивало.

    Поэтому территория Иудеи, Самарии не определена как оккупированная никакими юридическими структурами и не может быть определена как таковая, поскольку до ее захвата Иорданией и после освобождения от иорданского присутствия Израилем эта территория не имела самостоятельного суверенитета.

    Палестинцами тогда назывались евреи, а Палестиной – вся территория Израиля, от Средиземного моря до реки Иордан.
    Первые упоминания о "палестинском народе", который якобы может претендовать на суверенитет в пределах Иудеи, Самарии и сектора Газы, появились только в "Палестинской хартии", принятой в 1968 году Организацией освобождения Палестины.
    Кроме этой хартии, никаких исторических источников, упоминающих о наличии "палестинского народа", в природе не существует.
    alta
    1. профессор Сегодня, 10:59
      Поправлю вас:
      Территория "Палестины" была от Средиземного моря и до... включая Иорданию которой даже своего названия не придумали и Голаны (или как там они по арабски). Кстати и для Иудеи и Самарии названия не нашли.

      Палестина у фылыстынцев впервые упоминается в 1964-м году.
      профессор
  9. профессор Сегодня, 10:50
    Как говорится в заявлении ООП, исполком требует от правительства Палестины «немедленно приступить к подготовке планов и проектов, направленных на разрыв связей с израильскими властями на уровне политики, управления, экономики и безопасности».

    А кушать они что будут? Где будут брать питьевую воду или электроэнергию? Фантастические [удалено]. fool
    профессор
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