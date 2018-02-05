11:12 05 февраля

Есть место, куда не нагадил американский "птеродемократус"?

На минувшей неделе министерство юстиции США начало расследование в отношении крупных международных спортивных организаций. Речь идёт о Международном олимпийском комитете, FIFA, Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF), а также Национальном олимпийском комитета США. В американском Минюсте заявили, что расследование касается фактов выявленной коррупции, касающихся наделения правами тех или иных городов на проведение престижных международных соревнований. При этом опубликованные в New York Times данные привлекают внимание ещё и тем, что коррупционные схемы в спорте Минюст обнаруживает практически повсеместно, кроме наделения правом на проведение Олимпиады-2028 Лос-Анджелеса.

Минюст заявляет, что без коррупции не обошлось принятие решений по проведению Олимпиады-2014 в Сочи, 2016 – в Рио-де-Жанейро, а также по будущему проведения Чемпионата мира по футболу в России (2018) и Катаре (2022). Также Катар фигурирует в коррупционной схеме, которую «расследует» Минюст, применительно к легкоатлетическому международному турниру в следующем году.

Как выясняется, Минюст Соединённых Штатов рассматривает «свидетельства» и о якобы имевших место фактах рэкета и отмывания денег через Международный олимпийский комитет при наделении тех или иных стран правом на проведение различного рода крупных турниров.
Из материала NYT:

Следствием были запрошены документы, свидетельские показания и финансовые отчёты, относящиеся к 2013 году. С тех пор Соединенные Штаты выиграли заявки на проведение двух крупных спортивных мероприятий: 2021 - чемпионат мира по легкой атлетике в Юджине, штат Орегон, и летних Олимпийских игр 2028 года в Лос-Анджелесе. В повестке в прямом эфире не упоминается олимпийская заявка в Лос-Анджелесе.


То есть среди всей череды подозрений Минюста в отношении России, Бразилии и Катара проскальзывает подозрение по легкоатлетическому ЧМ в Юджине (США). Мол, обратите внимание – мы полностью открыты и непредвзяты – даже по американским заявкам готовы проводить расследование. Понятно, что это всего лишь уловка для сведения счёта с теми, кто выбивается или готов выбиться из русла американской политики, но вот что интересно: после таких публикаций в американской прессе активизировались в большей степени сторонники теории трамповского заговора в самих США.

Как только в списке претензий со стороны министерства юстиции США оказались претензии к американскому Национальному олимпийскому комитету (НОК), сторонники теории заговора объявили, что «протрамповский» Минюст открывает ящик Пандоры в отношении «национального спорта США». Нашлись и те, кто объявил, что «пропутинский» Трамп «дал отмашку» якобы на уничтожение системы работы Международного олимпийского комитета, который «делает всё, чтобы противостоять российской допинговой (ну, конечно государственной, какой же ещё...) программе. А как же Катар и Бразилия? – интересуются у сторонников теории заговора. – А это для того, чтобы затереть следы «мести Путина» МОКу и самим США, - отвечают те.

В общем, очередные страшилки из серии «российского вмешательства во внутренние дела».

А если порассуждать...

О своём расследовании Минюст США объявил ещё до того, как Международный спортивный арбитраж (CAS) объявил об удовлетворении 28 апелляций российских атлетов и частичном удовлетворении ещё 11-ти. Можно предположить, что, прими своё решение CAS на пару суток раньше, в числе организаций, оказавшихся в «коррупционном» перечне американского министерства юстиции, оказался и бы и он (швейцарский арбитраж). По какой причине? Да ровно по той самой причине, что, постоянно выкрикивая о «российском вмешательстве», США окончательно встали на путь реального вмешательства в абсолютно любые дела и процессы по всему миру. Лю-бы-е!

Есть место, куда не нагадил американский "птеродемократус"?

Американский "птеродемократус" с 13-ю молниями и 13-листовой ветвью в лапах на 13-ти гербовых полосках


Шутка сказать – Вашингтон считает себя вправе указывать уже и союзникам, как тем голосовать по резолюциям ООН. Шаг вправо, шаг влево – американское недовольство и кнут. Движение в правильном русле – пряник, ну или чаще тот же кнут, но только временно спрятанный за спину.

Проще сосчитать, куда в последнее время рука американского «демократического» контроля не дотягивалась, нежели перечислить всё то, где США «отмечались» - будь то, псевдопрограмма допинга с натасканным на травлю Родченковым, список Магнитского, санкции за барьер педераст-пропаганде или российские выборы. Это на секундочку... если кто-то из либеральных «партнёров» вдруг подзабыл, что начало санкционной кампании в отношении России проявило себя ещё до того, как в СМИ появился термин «Крымская весна».

А потому, когда кто-то из среды либерал-медиа вдруг объявляет, что «отдадим Крым – всё уляжется» - пять раз «Ха». Ну, кого вы, господа, пытаетесь обмануть – граждан страны, которая не жила под санкциями только в те годы, когда разваливалась под кровавые усобицы на Кавказе на фоне бурных аплодисментов «больших заокеанских друзей».

И когда кто-то из лиц, занимавших высокие посты в экономических блоках ранней ельцинского кунсткамеры, сегодня объявляет, что именно американские санкции мешают нам развивать экономику, а потому нужно: а) отдать Крым Украине, б) покаяться за советский период, в) разрезать самолёты и ракеты на «дуршлаги», г) распустить армию, чтобы «повысить пенсии», д) добиться лояльности западных партнёров, то хочется спросить: где сами-то средства держите, «уважаемые»? Почему при вашей управленческой активности был полный швах и с экономикой и с внешней, и с внутренней политикой?

На что нацелена активность Минюста США в отношении международных спортивных организаций? Ответ один: на итоговое получение тотального контроля над любой из них. Такого контроля, чтобы конечное решение фактически по любому вопросу зависело от поднятой (или не поднятой) руки США. Как говорится, в каждой бочке...
Автор: Володин Алексей

Использованы фотографии: Википедия
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Комментарии 7

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  1. Esoteric Сегодня, 05:44
    Есть место, куда не нагадил американский "птеродемократус"?


    А, имеются случаи (в новейшей истории России), когда мы с разудалым патриотическим настроением не вступили в это, "нагаженное"? belay
    Esoteric
    1. Познающий Сегодня, 06:00
      Цитата: Esoteric
      А, имеются случаи (в новейшей истории России), когда мы с разудалым патриотическим настроением не вступили в это, "нагаженное"?

      Ну конечно. В Крым весной 2014 года !
      Познающий
  2. savage1976 Сегодня, 06:22
    Ну вот, даже тщательное вылизывание американского зада не дает уверенности в безопасности американских же партнеров. Привет моку и ваде. Будете сидеть в американских зе тюрьмах за выполнение заказа амеров против России. В реальности я просто ржу от этого цирка.
    savage1976
  3. a.s.zzz888 Сегодня, 06:48
    Мерикатос гнёт свою линию (см. внутреннюю и внешнюю политику) и будет гнуть - к этому давно надо привыкнуть, а нам продолжать делать своё дело - наращивать экономику, обновлять новейшими системами Армию и Флот.
    a.s.zzz888
    1. тол100в Сегодня, 08:27
      Цитата: a.s.zzz888
      а нам продолжать делать своё дело - наращивать экономику, обновлять новейшими системами Армию и Флот.

      И приступать к последовательной деятельности по укорачиванию их хотелок!
      тол100в
  4. rotmistr60 Сегодня, 06:55
    на итоговое получение тотального контроля над любой из них
    Что поделаешь - голубая мечта американской политики управлять всем миром и с вершины власти наблюдать, как другие страны спотыкаясь спешат выполнить твои указания. А в итоге ноша окажется непосильной и "укатают Сивку крутые горки".
    rotmistr60
  5. BAI Сегодня, 09:01
    С момента основания, США вмешивались в дела других государств 563 раза. 2 раза в год.
    BAI
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