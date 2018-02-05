Есть место, куда не нагадил американский "птеродемократус"?

Следствием были запрошены документы, свидетельские показания и финансовые отчёты, относящиеся к 2013 году. С тех пор Соединенные Штаты выиграли заявки на проведение двух крупных спортивных мероприятий: 2021 - чемпионат мира по легкой атлетике в Юджине, штат Орегон, и летних Олимпийских игр 2028 года в Лос-Анджелесе. В повестке в прямом эфире не упоминается олимпийская заявка в Лос-Анджелесе.

Американский "птеродемократус" с 13-ю молниями и 13-листовой ветвью в лапах на 13-ти гербовых полосках