Российский адмирал оценил шансы отыскать обломки «Сан-Хуана»
Аргентинская ДЭПЛ «Сан-Хуан» могла затонуть на глубине более 6 тыс. метров и разрушиться под давлением воды; шансы найти ее обломки становятся минимальными, приводит РИА Новости мнение бывшего командующего Балтийским флотом (2001-2006) адмирала Владимира Валуева.
Как ранее сообщили аргентинские СМИ, катастрофа подлодки «Сан-Хуан» могла произойти на границе шельфовой зоны с глубинами 200-300 м, за которой начинается крутой обрыв, уходящий на глубину около 6 тыс. метров. По их данным, вследствие технических неисправностей лодка могла безопасно погружаться не более чем на 100 м (по тактико-техническим характеристикам глубина погружения «Сан-Хуана» – до 300 м).
По его мнению, «шансы найти обломки в данных обстоятельствах становятся минимальными».
Адмирал отметил, что, к сожалению, в короткие сроки находят далеко не все затонувшие субмарины.
Напомним, в ноябре специалисты Организации по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ОДВЗЯИ) зафиксировали «необычный подводный сигнал» в районе исчезновения ДЭПЛ и сообщили его параметры. На основании этих данных бывший аналитик военно-морской разведки США (ONI) Брюс Рул сделал вывод, что субмарина была полностью разрушена в результате взрыва, эквивалентного 5,7 т тротила, в течение 40 миллисекунд (0,04 секунды), и экипаж погиб мгновенно, без страданий.
Как ранее сообщили аргентинские СМИ, катастрофа подлодки «Сан-Хуан» могла произойти на границе шельфовой зоны с глубинами 200-300 м, за которой начинается крутой обрыв, уходящий на глубину около 6 тыс. метров. По их данным, вследствие технических неисправностей лодка могла безопасно погружаться не более чем на 100 м (по тактико-техническим характеристикам глубина погружения «Сан-Хуана» – до 300 м).
Судя по последней информации, подводная лодка "Сан-Хуан" могла затонуть на глубине 6,2 тысячи метров. Предположительно на ее борту произошел мощный взрыв, повлекший разрушение корпуса. Затем она, потеряв продольную остойчивость, с большой скоростью опустилась на дно. На такой глубине корпус субмарины однозначно был раздавлен давлением воды,сказал Валуев.
По его мнению, «шансы найти обломки в данных обстоятельствах становятся минимальными».
Адмирал отметил, что, к сожалению, в короткие сроки находят далеко не все затонувшие субмарины.
Так, в 1968 году в течение полугода искали обломки американской атомной подводной лодки "Скорпион". Более трех десятков лет не могли обнаружить потерпевшую катастрофу израильскую дизельную субмарину "Дакар". А пропавшая в 1968 году, образно говоря, у самого берега, фактически в своих средиземноморских территориальных водах неатомная подлодка ВМС Франции "Минерва" не найдена до сих пор,рассказал он.
СМИ сообщают, что на борту подлодки "Сан-Хуан" было недостаточное количество кислородных пластин, а средства спасения были непригодны к использованию. В данном случае – это уже несущественные детали, если учитывать все обстоятельства катастрофы: поступление забортной воды в аккумуляторную яму, вызвавшее пожар, и мощный взрыв, приведший к мгновенной гибели моряков,добавил Валуев.
Напомним, в ноябре специалисты Организации по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ОДВЗЯИ) зафиксировали «необычный подводный сигнал» в районе исчезновения ДЭПЛ и сообщили его параметры. На основании этих данных бывший аналитик военно-морской разведки США (ONI) Брюс Рул сделал вывод, что субмарина была полностью разрушена в результате взрыва, эквивалентного 5,7 т тротила, в течение 40 миллисекунд (0,04 секунды), и экипаж погиб мгновенно, без страданий.
Использованы фотографии: https://ru.wikipedia.org
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