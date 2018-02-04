11:10 04 февраля

Российский адмирал оценил шансы отыскать обломки «Сан-Хуана»

Аргентинская ДЭПЛ «Сан-Хуан» могла затонуть на глубине более 6 тыс. метров и разрушиться под давлением воды; шансы найти ее обломки становятся минимальными, приводит РИА Новости мнение бывшего командующего Балтийским флотом (2001-2006) адмирала Владимира Валуева.

Российский адмирал оценил шансы отыскать обломки «Сан-Хуана»


Как ранее сообщили аргентинские СМИ, катастрофа подлодки «Сан-Хуан» могла произойти на границе шельфовой зоны с глубинами 200-300 м, за которой начинается крутой обрыв, уходящий на глубину около 6 тыс. метров. По их данным, вследствие технических неисправностей лодка могла безопасно погружаться не более чем на 100 м (по тактико-техническим характеристикам глубина погружения «Сан-Хуана» – до 300 м).


Судя по последней информации, подводная лодка "Сан-Хуан" могла затонуть на глубине 6,2 тысячи метров. Предположительно на ее борту произошел мощный взрыв, повлекший разрушение корпуса. Затем она, потеряв продольную остойчивость, с большой скоростью опустилась на дно. На такой глубине корпус субмарины однозначно был раздавлен давлением воды,
сказал Валуев.

По его мнению, «шансы найти обломки в данных обстоятельствах становятся минимальными».

Адмирал отметил, что, к сожалению, в короткие сроки находят далеко не все затонувшие субмарины.

Так, в 1968 году в течение полугода искали обломки американской атомной подводной лодки "Скорпион". Более трех десятков лет не могли обнаружить потерпевшую катастрофу израильскую дизельную субмарину "Дакар". А пропавшая в 1968 году, образно говоря, у самого берега, фактически в своих средиземноморских территориальных водах неатомная подлодка ВМС Франции "Минерва" не найдена до сих пор,
рассказал он.

СМИ сообщают, что на борту подлодки "Сан-Хуан" было недостаточное количество кислородных пластин, а средства спасения были непригодны к использованию. В данном случае – это уже несущественные детали, если учитывать все обстоятельства катастрофы: поступление забортной воды в аккумуляторную яму, вызвавшее пожар, и мощный взрыв, приведший к мгновенной гибели моряков,
добавил Валуев.

Напомним, в ноябре специалисты Организации по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ОДВЗЯИ) зафиксировали «необычный подводный сигнал» в районе исчезновения ДЭПЛ и сообщили его параметры. На основании этих данных бывший аналитик военно-морской разведки США (ONI) Брюс Рул сделал вывод, что субмарина была полностью разрушена в результате взрыва, эквивалентного 5,7 т тротила, в течение 40 миллисекунд (0,04 секунды), и экипаж погиб мгновенно, без страданий.

Использованы фотографии: https://ru.wikipedia.org
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Комментарии 32

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  1. silver2018 Сегодня, 09:15
    Зачем Аргентине подводный флот ?
    silver2018
    1. МИХАН Сегодня, 09:17
      Цитата: silver2018
      Зачем Аргентине подводный флот ?

      А зачем англосаксам ? Потопили ее все же , тренировались ..
      МИХАН
      1. silver2018 Сегодня, 09:24
        Вы англосакс ? Где факт атаки на подводную лодку ? Если так то ответьте по существу, лодка дизельная с ограниченным районом действия какие задачи она может решить ? Напоминает гордость Украины "запорожец".
        silver2018
        1. БВС Сегодня, 09:34
          Как хорошо для комментаторов ВО, что есть Украина. Какая бы тема не обсуждалась, всегда можно что-то ввернуть темненького о ней такой-сякой. Нет бы сказать что-то о ВМФ Казахстана или Киргизии вместе с Туркменистаном?
          Мне кажется, что нужно открыть отдельную постоянную тему - "Украина". Пусть там все и упражняются в творческом юмористическом угаре!
          БВС
          1. Гигант мысли Сегодня, 09:41
            Можно сказать однозначно, что пока не будет найдена эта затонувшая подлодка, все разговоры о причинах её гибели останутся только областью догадок, на сколько хватает фантазии у предлагающих свои версии людей.
            Гигант мысли
            1. Ненасытный аскет Сегодня, 10:56
              Цитата: Гигант мысли
              Можно сказать однозначно, что пока не будет найдена эта затонувшая подлодка, все разговоры о причинах её гибели останутся только областью догадок, на сколько хватает фантазии у предлагающих свои версии людей.

              Не найдут ее, как не нашли малазийский Боинг.. зато немного погодя самолет с труппами стал очередным поводом осуждения "всем миром" действия России на Донбассе. Теперь очередь за КНДР.. Чем больше поводов демонизировать Ына, тем проще начать "спецоперацию по свержению кровавого диктатора".
              Ненасытный аскет
          2. влад66 Сегодня, 09:54
            Цитата: БВС
            Как хорошо для комментаторов ВО, что есть Украина. Какая бы тема не обсуждалась, всегда можно что-то ввернуть темненького о ней такой-сякой

            И где простите у комментаторов упоминание об Украине laughing Слышал звон,да не знаешь где он. laughing
            влад66
            1. БВС Сегодня, 10:38
              silver2018 Сегодня, 09:24 ↑
              Вы англосакс ? Где факт атаки на подводную лодку ? Если так то ответьте по существу, лодка дизельная с ограниченным районом действия какие задачи она может решить ? Напоминает гордость Украины "запорожец".
              БВС
              1. влад66 Сегодня, 10:52
                Цитата: БВС
                Напоминает гордость Украины "запорожец".

                Можно так же сравнить пальцы на левой и правой руке,простите тему Украины как раз подняли вы,хотя она тут ни каким боком не валялась. yes
                влад66
          3. silver2018 Сегодня, 10:02
            А что не так с Украиной, щит Европы, надежный партнер НАТО, борется с "агрессором", борется с коррупцией, продвигает идеи Бандеры, обеспечивает трудовыми мигрантами сопредельные страны, закупает военных хлам для модернизации своих ВСУ, активно завозит пенсильванский уголь, и реверсный газ.... я ничего не забыл ?
            silver2018
            1. роман66 Сегодня, 10:30
              вносит вклад в мировую историю...
              роман66
          4. andrewkor Сегодня, 10:07
            У всех стран бассейна Каспийского моря какой ни какой флот есть .Российский даже по ИГИЛ Калибрами отстрелялся.У Киргизии флота нет,но на озере Иссик-Куль во времена Союза был торпедный полигон!Даже у Узбекистана есть пограничные бронекатера!
            andrewkor
          5. Scoun Сегодня, 10:27
            Цитата: БВС
            Нет бы сказать что-то о ВМФ Казахстана или Киргизии

            Эх.... надо было мне летом поинтересоваться что там с МФ Киргизии, при СССР он там был.
            Scoun
        2. МИХАН Сегодня, 09:34
          Цитата: silver2018
          Вы англосакс ?

          Я Русский.!
          Цитата: silver2018
          Где факт атаки на подводную лодку ?

          Факты есть я уверен , но нам все равно не поверят..
          Цитата: silver2018
          Если так то ответьте по существу, лодка дизельная с ограниченным районом действия какие задачи она может решить ?

          Она охраняла свои территориальные морские рубежи , от наглосаксов и прочих исключительных.! soldier
          МИХАН
        3. Sefevi Сегодня, 09:56
          "Зачем Аргентине подводный флот ?"
          А зачем России,США, Китаю, Франции......Вижу есть пользователи, которые рады возможности написать что-нибудь, неважно что именно, лишь бы отметится. Авось и плюсик можно получить..
          Sefevi
          1. silver2018 Сегодня, 10:18
            Да нет я хотел получить ответ на вопрос по существу, а не совет как жить. Ответы типа "а что б было" или "у всех есть чем мы хуже "не принимаются, не стоит беспокоится.
            silver2018
      2. Sirocco Сегодня, 09:55
        Цитата: МИХАН
        А зачем англосаксам ? Потопили ее все же , тренировались ..

        Хорошо если потопили, а если угнали с последующей провокацией? Тоже версия, как вариант.
        Sirocco
        1. МИХАН Сегодня, 10:21
          Цитата: Sirocco
          Цитата: МИХАН
          А зачем англосаксам ? Потопили ее все же , тренировались ..

          Хорошо если потопили, а если угнали с последующей провокацией? Тоже версия, как вариант.

          Неплохая версия ..
          МИХАН
        2. Ненасытный аскет Сегодня, 10:45
          Цитата: Sirocco
          Цитата: МИХАН
          А зачем англосаксам ? Потопили ее все же , тренировались ..

          Хорошо если потопили, а если угнали с последующей провокацией? Тоже версия, как вариант.

          Тут к гадалке не ходи.. будет во время ОИ в Японском море очередной MH17 либо какой-нибудь паром, подбитый злобным Ыном с плавающими "неузнаваемыми" труппами аргентинских подводных моряков..
          Ненасытный аскет
    2. влад66 Сегодня, 09:33
      Цитата: silver2018
      Зачем Аргентине подводный флот ?

      Кхм,странный вопрос однако,а зачем странам имеющим военный флот иметь подводные лодки?Другое дело что Аргентина не может содержать ни модернизировать свой флот.А с "Сан Хуан" дело ясное,что дело темное.
      влад66
      1. silver2018 Сегодня, 10:20
        Так поведайте, зачем ? Пока в комментариях не внятные отписки, скучно девочки (с).
        silver2018
        1. влад66 Сегодня, 10:55
          Цитата: silver2018
          Так поведайте, зачем ? Пока в комментариях не внятные отписки, скучно девочки (с).

          Так может вы поведаете зачем например США подводный флот а?100500+вам за троллинг,а так скучно девочки. yes
          влад66
    3. Tusv Сегодня, 09:46
      Цитата: silver2018
      Зачем Аргентине подводный флот ?

      Чтоб Шведы их искали. В ейтом вопросе Они Спецы безоговорочные
      Tusv
      1. silver2018 Сегодня, 10:21
        +100500 за юмор.
        silver2018
    4. RASKAT Сегодня, 10:03
      Все примерно как я и говорил, вот только он адмирал еще забыл уточнить что нарезанный район поиска это примерно 300 на 400 километров Одним нашим Янтарем мы его десять лет будем искать.
      RASKAT
    5. сибиралт Сегодня, 10:22
      Отправились спасать затонувший экипаж, а теперь чужие обломки ищут. Или больше делать нечего? winked
      сибиралт
      1. БВС Сегодня, 10:41
        Как раз делом и занимаются. Это скрытая форма океанографической разведки в экономической зоне чужого государства. Дешево и сердито.
        БВС
  2. кипеж Сегодня, 09:29
    Убедительно
    Земля пухом погибшим морякам
    кипеж
  3. Alex-a832 Сегодня, 09:49
    Искать можно сколько угодно, но не за счёт риска гибели поисковиков.
    Alex-a832
  4. Наблюдатель2014 Сегодня, 09:52
    На такой глубине корпус субмарины однозначно был раздавлен давлением воды,
    Так если там был взрыв и отсеки были затоплены ничего там на раздавит.Хоть в Марианской впадине утонет..Искать нужно.
    Наблюдатель2014
  5. andrewkor Сегодня, 10:00
    Р-38,разведчик на котором пропал Экзюпери только недавно нашли,а в случае с Сан-Хуаном вообще дело швах,но пусть наши тренируются в реальных условиях!
    andrewkor
  6. NordUral Сегодня, 10:46
    Если это была диверсия, не буду указывать пальцем - кого, то именно в районе таких глубин ее и провели. На карте, наверное, есть глубины в предполагаемом районе.
    NordUral
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