Российский адмирал оценил шансы отыскать обломки «Сан-Хуана»

Судя по последней информации, подводная лодка "Сан-Хуан" могла затонуть на глубине 6,2 тысячи метров. Предположительно на ее борту произошел мощный взрыв, повлекший разрушение корпуса. Затем она, потеряв продольную остойчивость, с большой скоростью опустилась на дно. На такой глубине корпус субмарины однозначно был раздавлен давлением воды,

Так, в 1968 году в течение полугода искали обломки американской атомной подводной лодки "Скорпион". Более трех десятков лет не могли обнаружить потерпевшую катастрофу израильскую дизельную субмарину "Дакар". А пропавшая в 1968 году, образно говоря, у самого берега, фактически в своих средиземноморских территориальных водах неатомная подлодка ВМС Франции "Минерва" не найдена до сих пор,

СМИ сообщают, что на борту подлодки "Сан-Хуан" было недостаточное количество кислородных пластин, а средства спасения были непригодны к использованию. В данном случае – это уже несущественные детали, если учитывать все обстоятельства катастрофы: поступление забортной воды в аккумуляторную яму, вызвавшее пожар, и мощный взрыв, приведший к мгновенной гибели моряков,