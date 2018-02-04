11:05 04 февраля

ВСУ за сутки 18 раз нарушили перемирие в Донбассе

Украинские силовики за прошедшие сутки 18 раз нарушили перемирие в зоне ответственности армии ДНР, передает РИА Новости сообщение оперативного командования республики.



За прошедшие сутки ВС Украины 18 раз нарушили режим прекращения огня. Обстрелам со стороны ВСУ подверглись районы семи населенных пунктов Донецкой народной республики,
сказал представитель военного ведомства.


В представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации прекращения огня (СЦКК) уточнили, что украинские силовики выпустили по территории республики почти 100 мин. Также огонь велся из гранатометов и стрелкового оружия.

Донецкое направление: минометы калибром 120 миллиметров применялись семь раз, выпущено 43 мины, минометы калибром 82 миллиметра – шесть раз, выпущено 50 мин,
говорится в сообщении.

В свою очередь украинский штаб АТО сообщил о пяти обстрелах «оборонительных укреплений» ВСУ со стороны ополченцев.

«В результате вражеских обстрелов ранения получили двое украинских защитников. Военнослужащих оперативно доставили в военный госпиталь», – говорится в релизе.

По данным украинских военных, «на луганском направлении огонь велся из 120 и 82-миллиметровых минометов, вооружения БМП, зенитной установки и крупнокалиберных пулеметов вблизи Луганского, Лозового и Зайцева».

На донецком направлении «огонь велся из 82-миллиметровых минометов у Авдеевки и Новотроицкого», добавили в украинском штабе.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 17

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  1. МИХАН Сегодня, 10:25
    Дождутся , что Донбасс по Киеву удар нанесет..! Или они этого именно и добиваются..?
    МИХАН
    1. Владыка Ситх Сегодня, 10:33
      Вот думаю какое фото для сводки выбрать:


      Владыка Ситх
      1. КВУ-НСвД Сегодня, 10:49
        Вот думаю какое фото для сводки выбрать
        Первое самое зачётное ! hi
        КВУ-НСвД
      2. Стропорез Сегодня, 10:51
        Цитата: Владыка Ситх
        Вот думаю какое фото для сводки выбрать:

        На первой парень колоритный, прямо только пришёл.
        Стропорез
      3. МИХАН Сегодня, 10:52
        Цитата: Владыка Ситх
        Вот думаю какое фото для сводки выбрать:



        Храни вас Бог русские дружины..! Вся Россия молится за вас , вставших на защиту Русского мира . Прям комок в горле мужики..Мы прорвемся , ДОЛЖНЫ !
        МИХАН
    2. Гигант мысли Сегодня, 10:35
      Пока всё идёт по накатанной дорожке, ВСУ совершают военные преступления против мирного населения, но видит БОГ, им воздастся впоследствии по полной.
      Гигант мысли
      1. МИХАН Сегодня, 10:57
        Цитата: Гигант мысли
        Пока всё идёт по накатанной дорожке, ВСУ совершают военные преступления против мирного населения, но видит БОГ, им воздастся впоследствии по полной.

        Судить будем (кто в живых останется) и трансляция на весь мир будет..

        Все записывается и протоколируется..Никто не уйдет от мести и Суда и в этот раз..!
        МИХАН
  2. silver2018 Сегодня, 10:27
    Жаль население Донбасса, они заложники политических интриг. Может что-то после 18 марта и 15 июля изменится.
    silver2018
    1. Владыка Ситх Сегодня, 10:30
      Примерно через полторы недели будет обострение.
      Владыка Ситх
      1. silver2018 Сегодня, 10:39
        Искренне желаю вам Победы !
        silver2018
        1. Владыка Ситх Сегодня, 10:44
          Вы правы, эта резина, из-за политики, уже надоела всем по обе стороны фронта...
          Владыка Ситх
      2. КВУ-НСвД Сегодня, 10:58
        Примерно через полторы недели будет обострение.
        Желаю Вам воинского везения , чтоб всего было сколько надо и с запасом в нужное время , и в нужном месте
        КВУ-НСвД
    2. Northern warrior Сегодня, 10:52
      Неужели проведение ЧМ и выборы дороже жизни людей ? Имидж - это все, а кровь невинных женщин и детей - ничего ? Как же низко пал Кремль, если ради показухи (что выборы, что футбол) закрывает глаза на смерть и страдания простых русских людей.
      Northern warrior
  3. максим1987 Сегодня, 10:32
    Цитата: Владыка Ситх
    Примерно через полторы недели будет обострение.


    готовитесь к 18 марта? winked
    максим1987
    1. Владыка Ситх Сегодня, 10:37
      Мы? Всегда готовы. Но в данном случае, готовятся массовые провокации против России по всему миру. Начиная от Олимпиады, Сирии, Донбасса и России, все на срыв выборов.
      Владыка Ситх
  4. rotmistr60 Сегодня, 10:35
    ВС Украины 18 раз нарушили режим прекращения огня
    Будет продолжаться изо дня в день пока в этом конфликте не будет поставлена точка, причем исключительно силовая. Все эти шептания Волкер-Сурков, посиделки на "Минске" мало, что ни чего не дадут, а еще больше усугубят обстановку.
    rotmistr60
  5. федоров Сегодня, 10:59
    Вы уж меня простите все, но я был в "гостях" с обеих сторон. С какой стороны пулял догадайтесь сами. Со стороны ДНР не наблюдал конкретно, но в ВСУ даже боекомплекты отбирали.
    Нажрется кто-то, обиженный режимом Ющенко-Януковича, и с РПК очередь..- понятно , что от туда мины полетят, позиции ведь известны, и наоборот. Раздолбали человеку квартиру в Донецке к примеру, приснилось что, и с калаша от души магазин в сторону укропитеков..И понеслось. sad
    федоров
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