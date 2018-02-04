ВСУ за сутки 18 раз нарушили перемирие в Донбассе

За прошедшие сутки ВС Украины 18 раз нарушили режим прекращения огня. Обстрелам со стороны ВСУ подверглись районы семи населенных пунктов Донецкой народной республики,

Донецкое направление: минометы калибром 120 миллиметров применялись семь раз, выпущено 43 мины, минометы калибром 82 миллиметра – шесть раз, выпущено 50 мин,