ВСУ за сутки 18 раз нарушили перемирие в Донбассе
Украинские силовики за прошедшие сутки 18 раз нарушили перемирие в зоне ответственности армии ДНР, передает РИА Новости сообщение оперативного командования республики.
В представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации прекращения огня (СЦКК) уточнили, что украинские силовики выпустили по территории республики почти 100 мин. Также огонь велся из гранатометов и стрелкового оружия.
В свою очередь украинский штаб АТО сообщил о пяти обстрелах «оборонительных укреплений» ВСУ со стороны ополченцев.
«В результате вражеских обстрелов ранения получили двое украинских защитников. Военнослужащих оперативно доставили в военный госпиталь», – говорится в релизе.
По данным украинских военных, «на луганском направлении огонь велся из 120 и 82-миллиметровых минометов, вооружения БМП, зенитной установки и крупнокалиберных пулеметов вблизи Луганского, Лозового и Зайцева».
На донецком направлении «огонь велся из 82-миллиметровых минометов у Авдеевки и Новотроицкого», добавили в украинском штабе.
За прошедшие сутки ВС Украины 18 раз нарушили режим прекращения огня. Обстрелам со стороны ВСУ подверглись районы семи населенных пунктов Донецкой народной республики,сказал представитель военного ведомства.
В представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации прекращения огня (СЦКК) уточнили, что украинские силовики выпустили по территории республики почти 100 мин. Также огонь велся из гранатометов и стрелкового оружия.
Донецкое направление: минометы калибром 120 миллиметров применялись семь раз, выпущено 43 мины, минометы калибром 82 миллиметра – шесть раз, выпущено 50 мин,говорится в сообщении.
В свою очередь украинский штаб АТО сообщил о пяти обстрелах «оборонительных укреплений» ВСУ со стороны ополченцев.
«В результате вражеских обстрелов ранения получили двое украинских защитников. Военнослужащих оперативно доставили в военный госпиталь», – говорится в релизе.
По данным украинских военных, «на луганском направлении огонь велся из 120 и 82-миллиметровых минометов, вооружения БМП, зенитной установки и крупнокалиберных пулеметов вблизи Луганского, Лозового и Зайцева».
На донецком направлении «огонь велся из 82-миллиметровых минометов у Авдеевки и Новотроицкого», добавили в украинском штабе.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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