23:13 04 февраля

Минобороны Турции сообщило о потерях курдов в сирийском Африне

Турецкая армия с начала военной операции в сирийском Африне ликвидировала 932 «террориста», передает РИА Новости сообщение Минобороны Турции.



ВВС Турции при воздушных атаках в ходе операции "Оливковая ветвь" поразили пять целей – укрытия, огневые точки, склады с оружием террористических организаций PYD (курдская партия "Демократический союз"), YPG (силы самообороны курдов) и ИГ (запрещена в РФ). Участвовавшие в операции самолеты благополучно вернулись на базы. Ликвидировано 35 террористов, с начала операции – 932,
говорится в релизе, опубликованном в воскресенье.


В ведомстве добавили, что операция продолжается в плановом режиме.

Напомним, операция «Оливковая ветвь» против сирийских курдов в Африне началась 20 января. Вместе с турецкими войсками действуют формирования «Сирийской свободной армии».

В Дамаске решительно осудили действия Турции, отметив, что Африн является неотъемлемой частью Сирии.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 68

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  1. Rokiii Сегодня, 12:05
    а какие потери у самих турок? сотня наберется,кто в курсе?
    имеется ввиду именно турецких военнослужащих,а не зеленого пушечного мяса
    Rokiii
    1. Аристарх Людвигович Сегодня, 12:06
      Вчера 8 турецких солдат погибло. При чем 6 погибло при взрыве танка (скорее всего это тот случай с поражением танка из птрк и большим взрывом)


      Фото подбитого турецкого Леопард-2А4, и его командир (погибший) Litheauent "Muhammed Cihangir"
      Аристарх Людвигович
      1. RASKAT Сегодня, 12:37
        Ага именно тот случай, а вот еще из вчерашнего
        Они турки вообще в курсе что это их так шатет женский батальон. Они же в свой рай не попадут после того как их женщина убила. Да нечего сказать вояки блин.
        RASKAT
        1. Pirogov Сегодня, 12:50
          Цитата: RASKAT
          Они турки вообще в курсе что это их так шатет женский батальон. Они же в свой рай не попадут после того как их женщина убила. Да нечего сказать вояки блин.

          Я бы не был так категоричен . Если хорошо обученные женщины ,ещё и фанатики то туркам можно только (посочувствовать ).
          Pirogov
          1. Нормаль ок Сегодня, 17:16
            Цитата: Pirogov
            хорошо обученные женщины ,ещё и фанатики

            А почему собственно фанатики? Тогда и Валентину Гризодубову, и Людмилу Павличенко можно записать в "фанатики". Эти женщины защищают собственный дом, своих близких от резни. К стати, примерно год назад здесь пели дифирамбы курдским женщинам воюющим против Игил. Что поменялось? Типа турки "союзники". Так они союзники на час.
            Нормаль ок
        2. Rokiii Сегодня, 12:58
          ууу сколько пафоса то))
          можно подумать в этом ролике курдские женщины в рукопашном бою наваляли турецким воякам..а нажать спусковой с расстояния в несколько км(когда противник даже не подозревает) тут уже мужчина это или женщина особой роли не играет.Здесь даже 14 летний подросток справится если его научить правильно..
          ну и про непопадание в рай после того как их убила женщина это что то с чем то))
          сами придумали или кто подсказал? laughing
          Rokiii
        3. pytar Сегодня, 13:23
          Курдские женщины-солдаты! Когда у один народ в защиту своей Родине сражаются и женщины, тот народ непобедим.














          pytar
          1. Yeraz Сегодня, 14:00
            Цитата: pytar
            Когда у один народ в защиту своей Родине сражаются и женщины, тот народ непобедим.

            Когда у народа с почти 40 млн. численностью и высокой рождаемостью,доля женщин доходит до 30-40% в отрядах и женщины командуют не малым кол-вом отрядов,то задается вопрос о качествах мужчин этого народа.
            Yeraz
            1. pytar Сегодня, 14:31
              Когда у народа с почти 40 млн. численностью и высокой рождаемостью,доля женщин доходит до 30-40% в отрядах и женщины командуют не малым кол-вом отрядов,то задается вопрос о качествах мужчин этого народа.

              Женщины сражавшиеся в Красной армии против нацистких окупантов, тоже было немало! Было целые женские баталены! А снайперши косили немцах прекрасно!




              Так что, участие женщинах в борьбу с захватчиков, отнюд не ставить под вопрос качества мужчинах!
              Курдский народ 40-ка милионны, но его разкромсали между 4 весьма сильные государства - Турция, Иран, Ирак и Сирия. В каждое из этих государств поотдельно курды находятся в меншенство. Силы неравные, но курды ведут справедливая национально-освободительная борьба! Респект к ним!
              pytar
              1. Yeraz Сегодня, 16:02
                Цитата: pytar
                Женщины сражавшиеся в Красной армии против нацистких окупантов, тоже было немало! Было целые женские баталены! А снайперши косили немцах прекрасно!

                Вы давайте демагогией не занимаетесь.Женщин везде моно найти.Но среди мусульман нигде такого нету,чтобы женщины 40% занимали в численности бойцов.И в Красной Армии такого и БЛИЗКО не было.Хотя война велась в нутри страны и была оккупирована Европейская часть СССР.Не было бы этого ваще мизерь был бы.
                Что-то среди Талибов нету большого участия женщин.Среди Уйгур в Китае тоже такого нет.В ДНР,ЛНР,Осетии и Абхазии тоже не наблюдалось,кроме эпизодических и отдельных личностей.На Северном Кавказе такое не наблюдалось,даже в самые горячие фазы.
                А у этих это повально.Так,что вопрос о ИХ мужественности под вопросом.
                Yeraz
                1. pytar Сегодня, 16:45
                  Вы давайте демагогией не занимаетесь...Но среди мусульман нигде такого нету,чтобы женщины 40% занимали в численности бойцов... Что-то среди Талибов нету большого участия женщин.Среди Уйгур в Китае тоже такого нет.В ДНР,ЛНР,Осетии и Абхазии тоже не наблюдалось,кроме эпизодических и отдельных личностей.На Северном Кавказе...

                  Это вы занимаетесь демагогии искажая суть, курдского национально-освободительного движения! РПК и других курдских организации базируются на левая идеология марксиского толка. Они проповедуют этническая, религиозная свобода и социальная справедливость! В гражданских революциях всегда участвуют женщин! Ничего общего с исламского религиозного фундаментализма! Именно поэтому среди талибов, игиловцев, чеченцев и уйгурах нет женщин - бойцов! Хоть курды в своем болшинстве суниты, они этнически и религиозно толерантные! За разница от окружающие их аравы и турки! Не зря в состав курдских военных формирования болшую доли занимают преставителях других религиозных и этнических груп. Нынешнее курдское общество более гражданское, чем то в странах где они живут. Эзиды, аравы, християни... к курдам идут и добровольцы марксисты со сего мира! Все они вместе борются против турецкого фашизма! Одно время СССР поддерживал эти огранизации в виду их идеологической близости!
                  pytar
                  1. Yeraz Сегодня, 17:31
                    Цитата: pytar
                    В гражданских революциях всегда участвуют женщин!

                    Приведите пример массового БОЕВОГО участия женщин среди обычных бойцов и в командном составе среди других народов.

                    Цитата: pytar
                    Все они вместе борются против турецкого фашизма!

                    странный фашизм у Эрдогана.Отменид все те законы в Турции,курды ничем не ущемлены.В армии и в полиции есть.Шоу-бизнесе есть,куча политиков министров этнические курды.Даже президент Озал был курдом и это в период более жесктких законов в стране.
                    И даже в Африне сейчас 3 курдских подразделения участвуют в операции.
                    Поэтому слово народно-освободительная слишком громко сказано.Скорее маленькая часть и то коммуняк.Просто в 40 млн.населении маленькая часть уже достаточно для дестабилизации,особенно если все это финансирует и направляет США и Западные страны.
                    Yeraz
                    1. pytar Сегодня, 17:50
                      Приведите пример массового БОЕВОГО участия женщин среди обычных бойцов и в командном составе среди других народов.

                      В национально освободительны движения Индокитая. В Бирма. В Севернокорейской армии. В армии Израиля служат много женщин. В тамилского НОД на Шри Ланка. В Красной Армии служили между полмилион и 1 милион женщин. Это без просчета в партизанских отрядах. В нашей славянской истории, есть много примеры когда женщины сражались рядом со своих мужчинах! Можно ли считать это как "массовое", не стоит спорить. Курдские женщины-солдаты добровольцы! Они молодцы, что встали в защиту своих домов против игиловцев, а сейчас и против турецкой агресии!
                      странный фашизм у Эрдогана. Отменид все те законы в Турции,курды ничем не ущемлены.В армии и в полиции есть.Шоу-бизнесе есть,куча политиков министров этнические курды.Даже президент Озал был курдом....

                      Да никак не странны! Самы натуральны фашизм! Ты вот пойди скажи в Турции, что ты не турк, а курд! Сразу попадаеш по статия! Официальная турецкая пропаганда, трубить что нет курды, а есть "горные турки". Такой один никому неизвестны вид турки, чьи язык почемуто не тюрский!! Ха, ха, ха...
                      А что есть курды, на службе у турках, есть и что...? Оно у Гитлера и эвреи служили! Турки проводят интензивная асимильяционная политика!
                      Просто в 40 млн.населении маленькая часть уже достаточно для дестабилизации,особенно если все это финансирует и направляет США и Западные страны.

                      Достаточна, если эти 40-милиона обесправленые, как оно и есть! Ранше СССР помогал курдам, сейчас США. Каждой работает в своих интересов. А курды хотят свое национальное государство! И имеют полное право!
                      pytar
                      1. Yeraz Сегодня, 17:59
                        Цитата: pytar
                        Можно ли считать это как "массовое", не стоит спорить.

                        еще как стоит спорить.Во многих странах и история определенных было участие женщин.В Израиле в армии женщине,но нигде не МАССОВО,когда чуть ли не половина личного состава и чуть ли не треть командного.Это огромная разница.
                        Цитата: pytar
                        Ты вот пойди скажи в Турции, что ты не турк, а курд! Сразу попадаеш по статия!

                        Хм вижу про Турцию вы знает роввнооо НООООЛЬЬЬЬ.Во-первых это сатья давно отменена.И во -вторых в Турции спокойно говорят я Курд.И до недавного времени была аж целая партия,которая с трибун парламента Турции кричала мы покажем Турецкому солдату его место.И ЭТО С ТРИБУНЫ ПАРЛАМЕНТА ДЕПУТАТАМИ.Такое в самых худщие времена России невозможно было представить,чтобы Чеченские депутаты в Гос.думе так говорили.
                        Цитата: pytar
                        остаточна, если эти 40-милиона обесправленые, как оно и есть! Ранше СССР помогал курдам, сейчас США. Каждой работает в своих интересов. А курды хотят свое национальное государство! И имеют полное право!

                        одни сказки)))Разок съездите в Турцию с курдами пообщаетесь хотя бы.
                        Yeraz
        4. Geisenberg Сегодня, 13:37
          Цитата: RASKAT
          Ага именно тот случай, а вот еще из вчерашнего
          Они турки вообще в курсе что это их так шатет женский батальон. Они же в свой рай не попадут после того как их женщина убила. Да нечего сказать вояки блин.


          А женский батальон в курсе, что с ним турки сделают за это ??? Не посмотрят же что они беременные онижедети ) Головы поотрубают или чего похуже )
          Geisenberg
          1. garnik Сегодня, 13:55
            А женский батальон в курсе, что с ним турки сделают за это ??? Не посмотрят же что они беременные онижедети ) Головы поотрубают или чего похуже )

            Они так и делают , насилуют и после головы режут.Скидывал ссылку. А над безоружными глумятся так ,что те сами заканчивают жизнь суицидом. Что лучше?
            garnik
            1. Yeraz Сегодня, 16:08
              Цитата: garnik
              Они так и делают , насилуют и после головы режут.

              Они немного другое делают.Скидывают на голову курдов снаряды с интересными названиями.



              Zeytin DalI-это Оливковая ветвь на турецком.
              Yeraz
              1. garnik Сегодня, 20:19
                Если на вас такие надписи действуют умиротворяюще ,могу скинуть еще пару.
                Никакие наемники не будут воевать так , как сам народ за свою землю. Не хотите на ошибках учится.Были и моджахеды,чечены,бозкурты в достаточном количестве.
                garnik
                1. Yeraz Сегодня, 20:49
                  Цитата: garnik
                  Никакие наемники не будут воевать так , как сам народ за свою землю. Не хотите на ошибках учится.Были и моджахеды,чечены,бозкурты в достаточном количестве.

                  ну так с чего анатолийские турки чужые для Азербайджанских??1 народ 2 гос-ва.Туркес он и в Африке Туркес.Армянам то лучще всего это знать.
                  Yeraz
                  1. garnik Сегодня, 21:05
                    Разница есть и она огромная. Единственное вас связывает общий язык .Поэтому вы стараетесь раствориться в турках.
                    garnik
                    1. Yeraz Сегодня, 21:22
                      Цитата: garnik
                      Разница есть и она огромная. Единственное вас связывает общий язык

                      вы сильно ошибаетесь.Есть частности.Внутри самого азербайджанцы 1 регион,как небо и змеля отличается от другого(не имею ввиду талышей или лезгин)а за последние 25 различие все больше смываются.По сути самая большая разница-это нормальность курения сигарет в Турции женщинами и в том числе женщин в хиджабе,все остальное мелочь.
                      Цитата: garnik
                      Поэтому вы стараетесь раствориться в турках.

                      Стараний таких нет.Есть определенная мала группа среди нацоналистов.Но в целом националисты против этого.Но растворение без цели растворения происходит.И знаете парадокс в чем??Это происходит благодаря европеизации и русификации)))Потому,что Турецкое об-во в отношении семьи,об-ва и многих других моментов более раскрепощено,нежели христианское или мусульманское население Кавказа.Пусть их массовое ношение платков не пугает,это просто ношение,отношение совершенно разное.
                      И человеку с Европейским или русифицированным мышлением более комфортно жить в Стамбуле или других городах Турции,чем на Кавказе хоть даже в его христианской части.И Русификация или европеизация идет полным ходом.Т.е. то единственное отличие,которое выражалось в приверженности традиций и отсутствии Религии,которая было для галочки во время Советов все больше стирается.Исламизация с одной и европеизация с другой в конечном итоге,как ни парадоксально ведет в Турцию.Хотя Турки в этом принимают минимальное участие.
                      Yeraz
            2. Нормаль ок Сегодня, 17:21
              Цитата: garnik
              А женский батальон в курсе, что с ним турки сделают за это ??? Не посмотрят же что они беременные онижедети ) Головы поотрубают или чего похуже )

              Они так и делают , насилуют и после головы режут.Скидывал ссылку. А над безоружными глумятся так ,что те сами заканчивают жизнь суицидом. Что лучше?

              Они и над курдским мирняком так издеваются. Так, что вывод - для женщин лучше биться с мужчинами вместе.
              Нормаль ок
              1. Yeraz Сегодня, 17:33
                Цитата: Нормаль ок
                Они и над курдским мирняком так издеваются.

                Как издеваются??Сами лично участвовали и видели???
                или вы мирняком уменуете вот этих.



                маленькие дети девочки.После их уничтожение убери рядом с ними автоматы и крик на весь МИР о боже злые Турки убивают мирных,да еще женщин)))
                Это Западные технологии все прекрасно знают.
                Yeraz
                1. garnik Сегодня, 19:23
                  Они защищают свою землю ,от басмачей.
                  garnik
                  1. Yeraz Сегодня, 19:40
                    Цитата: garnik
                    Они защищают свою землю ,от басмачей.

                    ну а арабы сирийцы и туркманы сирийцы говорят,что это их земли.
                    Yeraz
                    1. pytar Сегодня, 19:56
                      ну а арабы сирийцы и туркманы сирийцы говорят,что это их земли.

                      У арабов, туркоманов и турков, есть другие свои земли. Там где они болшинство составляют. В анклав Африна, курды и союзные ими народностями, являются болшинства. Так что garnik прав! Курды защищают свою землю ,от басмачей.
                      pytar
                    2. garnik Сегодня, 20:54
                      Для меня курд и турок два достойных друг друга народа. Если есть сомнения конкретной территориальной привязки курдов,то ни арабы,ни туркоманы не имеют права на эту землю,они пришли на эту землю как захватчики. Если каждый из этих народов претендует на свою Сирию ,то они не могут быть сирийцами.
                      garnik
          2. pytar Сегодня, 14:37
            А женский батальон в курсе, что с ним турки сделают за это ??? Не посмотрят же что они беременные онижедети ) Головы поотрубают или чего похуже )

            Турки это делали за всю свою кровавую историю! Зверствовали и продолжают зверствовать! Эсли немцы совершили геноцид во время нацизма, то турки занимались с резнью веками! Рано или поздно получат возмездия, за своих преступления! Эрдоган копая гроб курдам, сам упадет в него!
            pytar
            1. Yeraz Сегодня, 16:05
              Цитата: pytar
              Эсли немцы совершили геноцид во время нацизма, то турки занимались с резнью веками!

              ахаха))ага до Нацизма Европейские народы ни друг друга,ни других не резали)))Только Константинополь и Иерусалим быо вырезан при захвате крестонсцами европейцами.
              Резали все и всех.Не Надо тут одних одуванчиками других зверьми делать.
              Yeraz
              1. pytar Сегодня, 16:57
                ахаха))ага до Нацизма Европейские народы ни друг друга,ни других не резали)))Только Константинополь и Иерусалим быо вырезан при захвате. Крестонсцами европейцами. Резали все и всех.Не Надо тут одних одуванчиками других зверьми делать.

                Опять демагогия! Да резали, кто с этим спорить? Это никак не умалаживает преступления турков! Турция сейчас в тот момент совершает агресия против чужого народа, на чужой земли! И гарантированно получит уничтожительная ответка!
                pytar
                1. Yeraz Сегодня, 17:40
                  Цитата: pytar
                  Опять демагогия! Да резали, кто с этим спорить?

                  Эсли немцы совершили геноцид во время нацизма, то турки занимались с резнью веками!
                  Споритие вы.
                  Цитата: pytar
                  Турция сейчас в тот момент совершает агресия против чужого народа, на чужой земли!

                  он уничтожает террористов,а не народ.И кстати с чего вы решили,что в Африне живут одни курды и все поголовно ненавидят Турцию??Курды все лишь большинство и не тотально большинство.И не все курды ненавидят Турцию.Где же ожесточенное сопротивление??Че-то не видно.
                  Цитата: pytar
                  И гарантированно получит уничтожительная ответка!

                  Вай вай прям уничтожительного ответа)))

                  Турецкие войска заняли гору с которой вчера произвели выстрел с ПТРК террористы, который унёс жизни 6 Турецких бойцов. Кроме того от террористов освобождено село Шейх Хурус на данной высоте.

                  Турция не торопясь освобожадет высоты и населенные пункты.Ни тебе ожесточенного сопротивления,ни тебе яростного населения в освобожденных пунктах,ни тебе вырезаниях в этих пунктах.Реальность отличается от фантазий.
                  Yeraz
                  1. pytar Сегодня, 18:03
                    он уничтожает террористов,а не народ.

                    Конечно! Клеит этикеты "терорист" очень модерно! Интересно, почему Турция долгое время кормила всяких мастей игиловцев? Оно по моему тогда это были "борцы против тирании Асада"! Многие из них переименовались и стали "туркоманы" сейчас! laughing
                    И кстати с чего вы решили,что в Африне живут одни курды и все поголовно ненавидят Турцию??Курды все лишь большинство и не тотально большинство

                    Оно и в самой Турции так. Хоть в Восточной Турции все таки курды болшинство.
                    И не все курды ненавидят Турцию.Где же ожесточенное сопротивление??Че-то не видно.

                    Да оно и особой любви у курдах к туркам не наблюдается! lol
                    Турция не торопясь освобожадет высоты и населенные пункты.Ни тебе ожесточенного сопротивления...

                    В виду подавляющее военно-техническое превозходство турецкой армии, курды поступают очень правильно! Не идут на лобовые столпкновения, так как будут уничтоженные! Где то отступают, где то наносят уколы турецких нашествениках. Класическая партизанская тактика, схлопавшая не одна армия в истории!
                    pytar
                    1. Yeraz Сегодня, 18:14
                      Цитата: pytar
                      Оно по моему тогда это были "борцы против тирании Асада"! Многие из них переименовались и стали "туркоманы" сейчас!

                      Нет они тогда были таковыми и щас таковыми остаются.И численность туркоан не безгранично.Там куча арабов самих есть.
                      Цитата: pytar
                      Оно и в самой Турции так. Хоть в Восточной Турции все таки курды болшинство.

                      только большинство бывает разное,как в Турции так и в Сирии.Одно дело большинство 90%,другое дело 60 или 55.
                      Цитата: pytar
                      Да оно и особой любви у курдах к туркам не наблюдается!

                      не надо всех в одну гребенку.Ненавидящих меньшинство.А то Турция давно распалась бы на куски при ненавидящем 15 миллионном населении в 80млн стране.И при чем оставшиеся 65млн,как бы тоже не Турки,куча других национальностей.

                      Цитата: pytar
                      Где то отступают, где то наносят уколы турецких нашествениках. Класическая партизанская тактика, схлопавшая не одна армия в истории!

                      называете это так)))
                      Yeraz
      2. viktor. Сегодня, 15:24
        А командира нашли?
        viktor.
    2. Гигант мысли Сегодня, 12:13
      Как обычно на войне, потери противника завышают, свои занижают, так что ничего удивительного, что турки так бравурно рапортуют о курдских потерях.
      Гигант мысли
      1. Sefevi Сегодня, 12:21
        Турки вчера официально сообщили о своих потерях с начала операции в Сирии- 13 военных и 1 танк. ( из них 5 погибло при взрыве танка)
        "турки так бравурно рапортуют о курдских потерях"
        Это можно сказать и о вашем минобороны- если верить им,то в мире уже не осталось ни одного террориста. И вчера тоже "было уничтожено 30 " ( пошли посчитали,что ли?) Так что не надо тут язвить. Свои потери всегда занижают,а вражеские повышают. Это везде и повсюду. И Россия тоже не исключение.
        .
        Sefevi
        1. Scoun Сегодня, 12:39
          Цитата: Sefevi
          И вчера тоже "было уничтожено 30 " ( пошли посчитали,что ли?)

          Пардон что встреваю в ваш разговор, но МО сообщило цифру о 30 уничтоженных, из данных перехвата радиопереговоров бабахов. Вы просто невнимательно прочитали статью.
          И ещё.


          Американские военные в форме сил самообороны сирийских курдов (YPG) могут стать целью операции ВС Турции в Сирии, заявил вице-премьер Турции Бекир Боздаг.
          РИА Новости
          11:27 •
          Scoun
    3. влад66 Сегодня, 12:34
      Участвовавшие в операции самолеты благополучно вернулись на базы.

      Вообще то должок за ними и за вчерашней потерей турецкие уши проглядывают. yes
      влад66
      1. Оверлок Сегодня, 12:53
        Цитата: влад66
        и за вчерашней потерей турецкие уши проглядывают

        а может курдские? Недавно курды обвинили Россию в предательстве, за то, что Россия позволила туркам начать операцию. Вполне логично курдам сбить самолет и обвинить Турцию- вот, мол ваши друзья какие!
        Так верить никому нельзя.
        Оверлок
        1. Оверлок Сегодня, 13:01
          Цитата: Оверлок
          а может курдские?

          кстати. курды с американцами давно снюхались, так то "выгода" обоюдная
          Оверлок
        2. влад66 Сегодня, 13:14
          Цитата: Оверлок
          Так верить никому нельзя.

          Вот тут Коллега я с вами полностью согласен-верить никому нельзя. yes Но в том районе присутствовали не курды,а протурецкая ССА,которая давно снюхалась с ан Нусрой и которая вместе с теми же турками и учавствует в операции против курдов в Африне.
          Цитата: Оверлок
          кстати. курды с американцами давно снюхались, так то "выгода" обоюдная

          И здесь согласен с вами,вот в Африне и пускай друг друга мочат только на здоровье. hi
          влад66
          1. Оверлок Сегодня, 13:22
            Цитата: влад66
            И здесь согласен с вами,вот в Африне и пускай друг друга мочат только на здоровье.

            и я того же мнения!
            Оверлок
    4. Нормаль ок Сегодня, 17:09
      Цитата: Rokiii
      а какие потери у самих турок? сотня наберется,кто в курсе?
      имеется ввиду именно турецких военнослужащих,а не зеленого пушечного мяса

      Если принять за основу соотношение потерь наступающих к обороняющимся как 3:1, то турки потеряли 932х3=2796 чел. Конечно большая часть, это зелёные. Но, думаю и туркам досталось. fellow Первая жертва войны - правда.
      Нормаль ок
      1. Yeraz Сегодня, 17:42
        Цитата: Нормаль ок
        Если принять за основу соотношение потерь наступающих к обороняющимся как 3:1, то турки потеряли 932х3=2796 чел

        Крутая игра цифрами,а если реальными данными апелировать??
        А то по вашей логике потери американцев и евреев в своих войнах против арабов в разы больше заявленных.
        Yeraz
  2. КВУ-НСвД Сегодня, 12:12
    В ведомстве добавили, что операция продолжается в плановом режиме.
    И каковы же плановые сроки для второй армии НАТО во взятии под контроль небольшой в общем-то территории при условии полного превосходства в технике и полного господства в воздухе ?? Закрадываются сомнения в правдивости заявленных целей данной операции...
    КВУ-НСвД
    1. Rokiii Сегодня, 12:47
      для второй армии НАТО

      вот это меня всегда забавляло)
      то что турецкая армия по численности вторая в нато,не делало ее таковой по силе...
      те же армии Британии и Франции на голову сильнее турецкой.У турок оснащение хромает на обе ноги.Современного пво нет от слова совсем,на земле воюет старье м60,да несколько сот леопардов что имеется в их распоряжении мягко говоря не первой свежести,современными эти модификации не назовешь..Да и после массовых чисток в армии(после попытки гос переворота) и с кадрами судя по всему проблемы нешуточные.

      взятии под контроль небольшой в общем-то территории при условии полного превосходства в технике и полного господства в воздухе ??

      тут тоже не все так просто.Турки не хотят полноценно втягиваться,на земле воюет в основном зеленая пехота состоящая из разных мастей боевиков,а турки им оказывают поддержку авиацией,артой..ну и танками и спецназом.Проблема в том,что боевые качества и дух это зеленой пехоты оставляют желать лучшего,с черной пехотой они и рядом не стояли.Поэтому и наступление идет не шибко быстро.А еще турки сами особо не форсируют события,пытаются минимизировать потери в технике и людях.Местность там не простая,гористая,если лезть нахрапом без должной подготовки можно получить серьезных люлей..
      Rokiii
  3. Пытливый Сегодня, 12:23
    Можно привести в пример брифинги российского МО по действиям в Сирии. Там оперативно показывались точечные бомбардировки объектов. Сразу видно, что уничтожен склад, нефтеналивное или техника. Трендеть можно много, это не мешки ворочать а вот использовать видеотехнику, установленную на беспилотники дано не всем. У турок похоже как и у небратьев плохие аккумуляторы в мобильниках... и мы конечно просто обязаны им верить на слово
    Пытливый
    1. voyaka uh Сегодня, 12:43
      "Там оперативно показывались точечные бомбардировки объектов. Сразу видно, что уничтожен склад,
      нефтеналивное или техника"////

      Над этими видео смеялись потом.
      Особенно над бомбежкой "нефтяного завода". Довольно ясно было
      из видео, что это канализационные очистные сооружения (города Алеппо).
      Пруды с мочой, а посередине сооружения, похожие на бочки.
      При бомбежках складов с оружием всегда видны вторичные взрывы боеприпасов (детонации).
      На видео такие взрывы были видны только один раз из десятков роликов.
      Бомбили ВСЕ крупные пром.здания в районах, захваченных ИГИЛ. И далеко не всегда попадали.
      промахи на 10-20 м были заметны (когда рассеивался дым-пыль от взрыва).
      В целом, скажем так: учились бомбить точно. Иногда удавалось.
      voyaka uh
      1. Стилет_71 Сегодня, 18:42
        Цитата: voyaka uh
        Довольно ясно было
        из видео, что это канализационные очистные сооружения (города Алеппо

        Ха, я думал вы вояка, а вы спец по канализации и прочим фекальным резервуарам! Занятно... what
        Стилет_71
  4. cniza Сегодня, 12:33
    В Дамаске решительно осудили действия Турции, отметив, что Африн является неотъемлемой частью Сирии.


    Но пока эти действия выгодны для России и Сирии.
    cniza
  5. silver2018 Сегодня, 12:36
    Сборная России по хоккею с мячом в финале обыграла шведов и стала Чемпионом Мира ! (сайт об армии, а тема спорта в армии уважаемая).
    silver2018
  6. Горный стрелок Сегодня, 12:53
    Курды - воины! Не важно, как относиться к их политическим амбициям. Турки сломают себе зубы.
    Горный стрелок
    1. Yeraz Сегодня, 14:03
      Цитата: Горный стрелок
      Курды - воины! Не важно, как относиться к их политическим амбициям. Турки сломают себе зубы.

      ага только Исламский Османский Халифат с почти 700 летней историей построили Турки,а не воины курды)))
      Yeraz
      1. pytar Сегодня, 14:47
        ага только Исламский Османский Халифат с почти 700 летней историей построили Турки,а не воины курды)))

        Османская империя, была созданная на баззе ислама. В ней этническая принадлежность была вторичная и менее важная, чем религиозная! По этой причине, огромное количество Османских владетелей имели не тюркский произход. И курды являясь могамеданские народы как многие другие населявшие этой многонациональной империи взяли участие в ее строителстве. Национальное турецкое государство - Республика Турция появилась намного позже! В конце ПМВ эго создал Кемал Аттатюрк! В резултат курды оказались в положение непризнанное национальное меншенстве в турецкого государства! По турецкой конституции курдов да и всех не-турки дискриминируют по национальном признаке! В той конституции записанно - "все граждане Турции являются турки"!
        pytar
        1. Yeraz Сегодня, 16:33
          Цитата: pytar
          Османская империя, была созданная на баззе ислама.

          На базе Ислама Тюрками.Так,что не надо все в демогогию уводить.Это Тюрки на базе Ислама всех отуречивали.Хотя были обратные моменты,но очень большая редкость.
          У каждой нации есть сильные и слабые стороны.И это Тюрки Кочевники благодаря в том числе своим воинским качествам,разрушали и создавали империи на просторах Евразии,а не курды воины.
          Поэтому попытка представить Курдов воинами,а турков слабаками,разбиваются в реальность.
          Yeraz
          1. pytar Сегодня, 17:32
            На базе Ислама Тюрками.Так,что не надо все в демогогию уводить.Это Тюрки на базе Ислама всех отуречивали.

            Помогамеданчивая насильно, вырезая несогласних! Оно сами турки отуречились к начало прежнего века. До того все могамеданы поданники султана, были привигированные. Сами султаны, часто имели не тюркский произход.
            И это Тюрки Кочевники благодаря в том числе своим воинским качествам,разрушали и создавали империи на просторах Евразии,а не курды воины.Поэтому попытка представить Курдов воинами,а турков слабаками,разбиваются в реальность.

            Рушать, завоевать, истреблять... в том и суть Османской империи. Курды кого завоевали? Кого подчинили? Они защищаются! Защищают свое право жить и быть курдами! Это справедливая кауза! Когда один народ имеет справедливая кауза воюет более отважно, чем агресора! Вот поетому турки имея тотальное провозходство, не могут уже много лет справится с курдах! И ситуация будет углублятся, так как турецкая агресия и репресиях сплочает этого народа! Курды все больше понимают, что им надо обыединятся чтоб выжить! Действия Эрдогана, будут иметь обратны эфект! Война за национального освобождения Курдистана, не закончится сейчас! Она сейчас начинается!
            pytar
            1. Yeraz Сегодня, 17:47
              Цитата: pytar
              Рушать, завоевать, истреблять... в том и суть Османской империи

              считаете так.Мы мусульмане по другому считаем.
              Цитата: pytar
              Война за национального освобождения Курдистана, не закончится сейчас! Она сейчас начинается!

              считаете дальше так.Только последние события показали насколько курды сплочены и насколько оно НАЦИОНАЛЬНО-Освободительное.
              Yeraz
      2. Нормаль ок Сегодня, 17:25
        Цитата: Yeraz
        Цитата: Горный стрелок
        Курды - воины! Не важно, как относиться к их политическим амбициям. Турки сломают себе зубы.

        ага только Исламский Османский Халифат с почти 700 летней историей построили Турки,а не воины курды)))

        Yeraz, - вы турок, скажите честно?
        Нормаль ок
        1. Yeraz Сегодня, 17:48
          Цитата: Нормаль ок
          Yeraz, - вы турок, скажите честно?

          Конечно.Азербайджанский турк.Только в споре аппелируете фактами,а не тем,что у него другое мнение потому,что он другой крови.
          Yeraz
  7. Самара_63 Сегодня, 13:25
    Видно что Леопарды танки неплохие,потери небольшие, и детонации на видео не видно...
    Самара_63
  8. muhomor Сегодня, 14:13
    по своему горькому опыту знаю, что точная цифра потерь не только противника, но и своих определяется не сразу. И все эти бодрые заявления об уничтоженных бойцов противника могут иметь погрешность огромную. recourse
    muhomor
    1. pytar Сегодня, 14:50
      Скорее всего, так и есть! Во время войну, пропаганда и дезинформация используются на 100%!
      pytar
    2. Yeraz Сегодня, 16:36
      Цитата: muhomor
      по своему горькому опыту знаю, что точная цифра потерь не только противника, но и своих определяется не сразу

      Как таковое Турция не заявляет о мощных столкновения или мощном противодействии.Большинство уничженные это в результате налета авиации и артилерии.Курды на мое удивление быстро сдают позиции и отходят.Хотя учитывая по фоткам их оборонительных позиции,которые показывает Турция после их отхода,они могли по жестче отвечать.
      Yeraz
      1. pytar Сегодня, 17:35
        Курды в виду соотношения сил и разницу в технического оснащения, используют класическая партизанская тактика. Разумно и правильно! good
        pytar
        1. Yeraz Сегодня, 17:52
          Цитата: pytar
          Курды в виду соотношения сил и разницу в технического оснащения, используют класическая партизанская тактика. Разумно и правильно!



          КСО(командование специальных операций)Турции лучще знает,как разумно и правильно этих террорюг на путь истины ставить bully
          Yeraz
          1. pytar Сегодня, 18:18
            КСО(командование специальных операций)Турции лучще знает

            Тот же самы турецкий спецназовец! ... После того, как "приземлился". Фото с окресностях Африны. hi
            pytar
            1. Yeraz Сегодня, 18:38
              Цитата: pytar
              После того, как "приземлился". Фото с окресностях Африны.

              а по факту Турки сегодня захватили высоту 1027 в контане Африн.

              Yeraz
          2. pytar Сегодня, 18:44
            А вот и очки турецкого спецназовеца нашлись! У "курского Сталина" - Хусейна Язданпана откуда то попали! belay Привет туркам присылает!
            pytar
Картина дня