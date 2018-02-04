Минобороны Турции сообщило о потерях курдов в сирийском Африне
Турецкая армия с начала военной операции в сирийском Африне ликвидировала 932 «террориста», передает РИА Новости сообщение Минобороны Турции.
В ведомстве добавили, что операция продолжается в плановом режиме.
Напомним, операция «Оливковая ветвь» против сирийских курдов в Африне началась 20 января. Вместе с турецкими войсками действуют формирования «Сирийской свободной армии».
В Дамаске решительно осудили действия Турции, отметив, что Африн является неотъемлемой частью Сирии.
ВВС Турции при воздушных атаках в ходе операции "Оливковая ветвь" поразили пять целей – укрытия, огневые точки, склады с оружием террористических организаций PYD (курдская партия "Демократический союз"), YPG (силы самообороны курдов) и ИГ (запрещена в РФ). Участвовавшие в операции самолеты благополучно вернулись на базы. Ликвидировано 35 террористов, с начала операции – 932,говорится в релизе, опубликованном в воскресенье.
В ведомстве добавили, что операция продолжается в плановом режиме.
Напомним, операция «Оливковая ветвь» против сирийских курдов в Африне началась 20 января. Вместе с турецкими войсками действуют формирования «Сирийской свободной армии».
В Дамаске решительно осудили действия Турции, отметив, что Африн является неотъемлемой частью Сирии.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти