Как должна поступить в таком случае действительно великая держава?
Дело, о котором мы писали в свое время, закончено. Можно сказать, что справедливость восторжествовала, а можно так и не говорить.
Все началось в далеком (не очень, конечно) феврале 2014 года. Симферопольский художественный музей и Мариупольский краеведческий музей подписали договор на экспонирование картин в рамках выставки "Русское и украинское искусство XVIII — начала ХХ века".
В соответствии с договором картины из Крыма прибыли в Мариуполь 19 февраля и должны были выставляться до 27 мая 2014 года.
Однако 19 марта мариупольские музейщики получили письмо от директора "Симферопольского художественного музея", в котором она просила вернуть произведения искусства из-за напряженной социально-политической обстановки в Украине.
В Крыму, как все помнят, полным ходом бушевала «русская весна»…
Руководитель мариупольского музея Ольга Чаплинская согласилась досрочно прекратить действие договора об экспозиции картин из Крыма, а заведующий отделом фондов Художественного музея им. А.И. Куинджи КУ "Мариупольский краеведческий музей" Наталья Куренышева 20 марта передала посланнику симферопольского музея 52 картины.
Далее передаю слово официальным лицам.
"Указанными лицами переданы на временно оккупированную территорию Автономной Республики Крым КРУ "Симферопольский художественный музей" 52 картины, в связи с чем государству причинен имущественный вред на общую сумму свыше 1 320 000 долларов США.
Прокуратурой Автономной Республики Крым совместно с ГУ ЧП в АР Крым и г. Севастополе 07.09.2017 сообщено о подозрении служебным лицам руководящего состава КУ "Мариупольский краеведческий музей" в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 5 ст. 191 УК Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением)".
Это из официального заявления пресс-службы прокуратуры АРК Крым. Прокуратура «временно» находится в Киеве.
Был суд, на котором Чаплинская и Куренышева полностью признали свою вину.
В итоге украинский суд признал музейщиц виновными и назначил Чаплинской (кстати, она заслуженный работник культуры Украины) и Куренышевой наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года с лишением права занимать должности, связанные с осуществлением организационно-распорядительных или административно-хозяйственных обязанностей сроком на год.
Однако, согласно закону об амнистии, женщин освободили от основного и дополнительного наказания.
А вот список картин, которые досрочно вернулись в Крым и стали теперь достоянием России.
Самокиш Н.С. "Осенний пейзаж";
Самокиш Н.С. "Дворик, освещённый солнцем";
Френц Р.Ф. "Постоялый двор";
Маковский В.Е. "Посещение госпиталя" (эскиз)";
Поленов В.Д. "Пейзаж" (этюд)";
Юон К.Ф. "У берега. Река Пскова";
Кричевский В.Г. "Кирилловская церковь";
Браз О.Э. "Портрет мальчика";
Сверчков Н.Е. "Всадник в лесу";
Ционглинский И.Ф. "Мечеть в Тивериаде";
Жуковский С.Ю. "Разъезд";
Колесов А.М. "Портрет Гилярова — Платонова";
Шебуев В.К. "Голова старика";
Щедровский И.С. «Торговка яблоками";
Рылов А.А. «Село Макарье";
Яковлев П.Ф. "Нет пощады";
Туржансккй Л.В. "Последние цветы. Усадьба";
Шишкин И.И. "Дорога в лесу";
Левитан И.И. "Болото (этюд)";
Федотов П.А. "Вдовушка";
Виноградов С.А. "Пастушки";
Жуковский С.Ю. "У мельницы";
Поленов В.Д. "Осенний пейзаж";
Саврасов А.К. "Пейзаж. Вечер";
Коровин К. А. "Пейзаж с крепостью" (эскиз декорации)";
Поленов В.Д. "Пейзаж с лодкой";
Самокиш Н.С. "На рысаке";
Казас М.М. "Портрет отца";
Раесберг Ц. "Портрет девочки";
Магдесиан Э.Я. "Дворик Алупкинского дворца";
Магдесиан Э.Я. "Алупкипскнй дворец";
Самокиш Н.С. "Тройка» (авторское повторение)";
Самокиш Н.С. "Петербургская конка";
Айвазовский И.К. "Лунная ночь";
Благовещенский В.И. "Старый дом";
Благовещенский В.И. "Старый Кремль";
Чемесов Е. "Портрет Елизаветы";
Уткин "Эней и Анхиз";
Орловский А.О. "Скачки";
Орловский А.О. "Автопортрет";
Беггров К. "Петербург. Владимирский собор";
Розанов И. "Церковь в Воскресенском под Москвой";
Иордан Ф. "Истязание Спасителя";
Беггров К. "Первая Линия Васильевского острога. Лютеранская церковь Св. Екатерины";
Галактионов "Петергоф. Марли";
Скородумов "Диана и Актеон";
Кочалов Г. "Невский проспект";
Еляков И. "Проспект Биржи и Гостиного двора";
Греков А. "Летний дворец Елизаветы Петровны";
Смирнов "Портрет Томилова";
Матэ В.В. "Портрет Григоровича Д.В.";
Крамской И.Н. "Петр I" (офорт с портрета И. Никитина)".
Наверное, достаточно фамилий Айвазовского, Шишкина, Левитана, Поленова, Маковского Саврасова.
И теперь возникает вопрос: а как, по идее, должна повести себя действительно великая держава в таком случае?
Промолчать, поскольку величие не позволяет (что, собственно, и имеет место быть)?
Сказать «спасибо», и на этом все?
А может, выразить благодарность в виде гражданства и приглашения на работу в один из российских музеев?
Можно, конечно, и медальку повесить, из тех, что поп-звездам вешают. Но – не обязательно.
Ситуация своеобразная. Две сотрудницы музея повели себя так, как им подсказала совесть. И подарили России 52 картины на сумму, указанную выше.
Теперь они уголовницы со всеми вытекающими последствиями. Амнистированные, но тем не менее.
И вполне возможно, что проще не заметить маленького подвига. И дешевле.
И будет справедливо, когда укропейцы будут над ними глумиться: "Ну, что сынку, помогли тебе твои ляхи (русские)?"
Неплохой урок для остальных на Украине (да и не только там), кто встанет перед выбором...
Все началось в далеком (не очень, конечно) феврале 2014 года. Симферопольский художественный музей и Мариупольский краеведческий музей подписали договор на экспонирование картин в рамках выставки "Русское и украинское искусство XVIII — начала ХХ века".
В соответствии с договором картины из Крыма прибыли в Мариуполь 19 февраля и должны были выставляться до 27 мая 2014 года.
Однако 19 марта мариупольские музейщики получили письмо от директора "Симферопольского художественного музея", в котором она просила вернуть произведения искусства из-за напряженной социально-политической обстановки в Украине.
В Крыму, как все помнят, полным ходом бушевала «русская весна»…
Руководитель мариупольского музея Ольга Чаплинская согласилась досрочно прекратить действие договора об экспозиции картин из Крыма, а заведующий отделом фондов Художественного музея им. А.И. Куинджи КУ "Мариупольский краеведческий музей" Наталья Куренышева 20 марта передала посланнику симферопольского музея 52 картины.
Далее передаю слово официальным лицам.
"Указанными лицами переданы на временно оккупированную территорию Автономной Республики Крым КРУ "Симферопольский художественный музей" 52 картины, в связи с чем государству причинен имущественный вред на общую сумму свыше 1 320 000 долларов США.
Прокуратурой Автономной Республики Крым совместно с ГУ ЧП в АР Крым и г. Севастополе 07.09.2017 сообщено о подозрении служебным лицам руководящего состава КУ "Мариупольский краеведческий музей" в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 5 ст. 191 УК Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением)".
Это из официального заявления пресс-службы прокуратуры АРК Крым. Прокуратура «временно» находится в Киеве.
Был суд, на котором Чаплинская и Куренышева полностью признали свою вину.
В итоге украинский суд признал музейщиц виновными и назначил Чаплинской (кстати, она заслуженный работник культуры Украины) и Куренышевой наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года с лишением права занимать должности, связанные с осуществлением организационно-распорядительных или административно-хозяйственных обязанностей сроком на год.
Однако, согласно закону об амнистии, женщин освободили от основного и дополнительного наказания.
А вот список картин, которые досрочно вернулись в Крым и стали теперь достоянием России.
Самокиш Н.С. "Осенний пейзаж";
Самокиш Н.С. "Дворик, освещённый солнцем";
Френц Р.Ф. "Постоялый двор";
Маковский В.Е. "Посещение госпиталя" (эскиз)";
Поленов В.Д. "Пейзаж" (этюд)";
Юон К.Ф. "У берега. Река Пскова";
Кричевский В.Г. "Кирилловская церковь";
Браз О.Э. "Портрет мальчика";
Сверчков Н.Е. "Всадник в лесу";
Ционглинский И.Ф. "Мечеть в Тивериаде";
Жуковский С.Ю. "Разъезд";
Колесов А.М. "Портрет Гилярова — Платонова";
Шебуев В.К. "Голова старика";
Щедровский И.С. «Торговка яблоками";
Рылов А.А. «Село Макарье";
Яковлев П.Ф. "Нет пощады";
Туржансккй Л.В. "Последние цветы. Усадьба";
Шишкин И.И. "Дорога в лесу";
Левитан И.И. "Болото (этюд)";
Федотов П.А. "Вдовушка";
Виноградов С.А. "Пастушки";
Жуковский С.Ю. "У мельницы";
Поленов В.Д. "Осенний пейзаж";
Саврасов А.К. "Пейзаж. Вечер";
Коровин К. А. "Пейзаж с крепостью" (эскиз декорации)";
Поленов В.Д. "Пейзаж с лодкой";
Самокиш Н.С. "На рысаке";
Казас М.М. "Портрет отца";
Раесберг Ц. "Портрет девочки";
Магдесиан Э.Я. "Дворик Алупкинского дворца";
Магдесиан Э.Я. "Алупкипскнй дворец";
Самокиш Н.С. "Тройка» (авторское повторение)";
Самокиш Н.С. "Петербургская конка";
Айвазовский И.К. "Лунная ночь";
Благовещенский В.И. "Старый дом";
Благовещенский В.И. "Старый Кремль";
Чемесов Е. "Портрет Елизаветы";
Уткин "Эней и Анхиз";
Орловский А.О. "Скачки";
Орловский А.О. "Автопортрет";
Беггров К. "Петербург. Владимирский собор";
Розанов И. "Церковь в Воскресенском под Москвой";
Иордан Ф. "Истязание Спасителя";
Беггров К. "Первая Линия Васильевского острога. Лютеранская церковь Св. Екатерины";
Галактионов "Петергоф. Марли";
Скородумов "Диана и Актеон";
Кочалов Г. "Невский проспект";
Еляков И. "Проспект Биржи и Гостиного двора";
Греков А. "Летний дворец Елизаветы Петровны";
Смирнов "Портрет Томилова";
Матэ В.В. "Портрет Григоровича Д.В.";
Крамской И.Н. "Петр I" (офорт с портрета И. Никитина)".
Наверное, достаточно фамилий Айвазовского, Шишкина, Левитана, Поленова, Маковского Саврасова.
И теперь возникает вопрос: а как, по идее, должна повести себя действительно великая держава в таком случае?
Промолчать, поскольку величие не позволяет (что, собственно, и имеет место быть)?
Сказать «спасибо», и на этом все?
А может, выразить благодарность в виде гражданства и приглашения на работу в один из российских музеев?
Можно, конечно, и медальку повесить, из тех, что поп-звездам вешают. Но – не обязательно.
Ситуация своеобразная. Две сотрудницы музея повели себя так, как им подсказала совесть. И подарили России 52 картины на сумму, указанную выше.
Теперь они уголовницы со всеми вытекающими последствиями. Амнистированные, но тем не менее.
И вполне возможно, что проще не заметить маленького подвига. И дешевле.
И будет справедливо, когда укропейцы будут над ними глумиться: "Ну, что сынку, помогли тебе твои ляхи (русские)?"
Неплохой урок для остальных на Украине (да и не только там), кто встанет перед выбором...
Автор: Роман Скоморохов
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