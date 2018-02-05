23:19 05 февраля

Как должна поступить в таком случае действительно великая держава?

Дело, о котором мы писали в свое время, закончено. Можно сказать, что справедливость восторжествовала, а можно так и не говорить.



Все началось в далеком (не очень, конечно) феврале 2014 года. Симферопольский художественный музей и Мариупольский краеведческий музей подписали договор на экспонирование картин в рамках выставки "Русское и украинское искусство XVIII — начала ХХ века".


В соответствии с договором картины из Крыма прибыли в Мариуполь 19 февраля и должны были выставляться до 27 мая 2014 года.

Однако 19 марта мариупольские музейщики получили письмо от директора "Симферопольского художественного музея", в котором она просила вернуть произведения искусства из-за напряженной социально-политической обстановки в Украине.

В Крыму, как все помнят, полным ходом бушевала «русская весна»…

Руководитель мариупольского музея Ольга Чаплинская согласилась досрочно прекратить действие договора об экспозиции картин из Крыма, а заведующий отделом фондов Художественного музея им. А.И. Куинджи КУ "Мариупольский краеведческий музей" Наталья Куренышева 20 марта передала посланнику симферопольского музея 52 картины.

Далее передаю слово официальным лицам.

"Указанными лицами переданы на временно оккупированную территорию Автономной Республики Крым КРУ "Симферопольский художественный музей" 52 картины, в связи с чем государству причинен имущественный вред на общую сумму свыше 1 320 000 долларов США.

Прокуратурой Автономной Республики Крым совместно с ГУ ЧП в АР Крым и г. Севастополе 07.09.2017 сообщено о подозрении служебным лицам руководящего состава КУ "Мариупольский краеведческий музей" в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 5 ст. 191 УК Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением)".

Это из официального заявления пресс-службы прокуратуры АРК Крым. Прокуратура «временно» находится в Киеве.

Был суд, на котором Чаплинская и Куренышева полностью признали свою вину.

В итоге украинский суд признал музейщиц виновными и назначил Чаплинской (кстати, она заслуженный работник культуры Украины) и Куренышевой наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года с лишением права занимать должности, связанные с осуществлением организационно-распорядительных или административно-хозяйственных обязанностей сроком на год.

Однако, согласно закону об амнистии, женщин освободили от основного и дополнительного наказания.

А вот список картин, которые досрочно вернулись в Крым и стали теперь достоянием России.

Самокиш Н.С. "Осенний пейзаж";
Самокиш Н.С. "Дворик, освещённый солнцем";
Френц Р.Ф. "Постоялый двор";
Маковский В.Е. "Посещение госпиталя" (эскиз)";
Поленов В.Д. "Пейзаж" (этюд)";
Юон К.Ф. "У берега. Река Пскова";
Кричевский В.Г. "Кирилловская церковь";
Браз О.Э. "Портрет мальчика";
Сверчков Н.Е. "Всадник в лесу";
Ционглинский И.Ф. "Мечеть в Тивериаде";
Жуковский С.Ю. "Разъезд";
Колесов А.М. "Портрет Гилярова — Платонова";
Шебуев В.К. "Голова старика";
Щедровский И.С. «Торговка яблоками";
Рылов А.А. «Село Макарье";
Яковлев П.Ф. "Нет пощады";
Туржансккй Л.В. "Последние цветы. Усадьба";
Шишкин И.И. "Дорога в лесу";
Левитан И.И. "Болото (этюд)";
Федотов П.А. "Вдовушка";
Виноградов С.А. "Пастушки";
Жуковский С.Ю. "У мельницы";
Поленов В.Д. "Осенний пейзаж";
Саврасов А.К. "Пейзаж. Вечер";
Коровин К. А. "Пейзаж с крепостью" (эскиз декорации)";
Поленов В.Д. "Пейзаж с лодкой";
Самокиш Н.С. "На рысаке";
Казас М.М. "Портрет отца";
Раесберг Ц. "Портрет девочки";
Магдесиан Э.Я. "Дворик Алупкинского дворца";
Магдесиан Э.Я. "Алупкипскнй дворец";
Самокиш Н.С. "Тройка» (авторское повторение)";
Самокиш Н.С. "Петербургская конка";
Айвазовский И.К. "Лунная ночь";
Благовещенский В.И. "Старый дом";
Благовещенский В.И. "Старый Кремль";
Чемесов Е. "Портрет Елизаветы";
Уткин "Эней и Анхиз";
Орловский А.О. "Скачки";
Орловский А.О. "Автопортрет";
Беггров К. "Петербург. Владимирский собор";
Розанов И. "Церковь в Воскресенском под Москвой";
Иордан Ф. "Истязание Спасителя";
Беггров К. "Первая Линия Васильевского острога. Лютеранская церковь Св. Екатерины";
Галактионов "Петергоф. Марли";
Скородумов "Диана и Актеон";
Кочалов Г. "Невский проспект";
Еляков И. "Проспект Биржи и Гостиного двора";
Греков А. "Летний дворец Елизаветы Петровны";
Смирнов "Портрет Томилова";
Матэ В.В. "Портрет Григоровича Д.В.";
Крамской И.Н. "Петр I" (офорт с портрета И. Никитина)".

Наверное, достаточно фамилий Айвазовского, Шишкина, Левитана, Поленова, Маковского Саврасова.

И теперь возникает вопрос: а как, по идее, должна повести себя действительно великая держава в таком случае?

Промолчать, поскольку величие не позволяет (что, собственно, и имеет место быть)?

Сказать «спасибо», и на этом все?

А может, выразить благодарность в виде гражданства и приглашения на работу в один из российских музеев?

Можно, конечно, и медальку повесить, из тех, что поп-звездам вешают. Но – не обязательно.

Ситуация своеобразная. Две сотрудницы музея повели себя так, как им подсказала совесть. И подарили России 52 картины на сумму, указанную выше.

Теперь они уголовницы со всеми вытекающими последствиями. Амнистированные, но тем не менее.

И вполне возможно, что проще не заметить маленького подвига. И дешевле.

И будет справедливо, когда укропейцы будут над ними глумиться: "Ну, что сынку, помогли тебе твои ляхи (русские)?"

Неплохой урок для остальных на Украине (да и не только там), кто встанет перед выбором...
Автор: Роман Скоморохов


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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 35

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  1. Сержант71 Сегодня, 15:07
    Нда.... Слов нет. Где все эти наши "говорящие головы", когда они так нужны? Соловьёвы, михеевы, стариковы и захаровы! Аууу! Поднимите шум хоть раз с реальной пользой!
    Сержант71
    1. Стропорез Сегодня, 15:08
      Цитата: Сержант71
      Нда.... Слов нет. Где все эти наши "говорящие головы", когда они так нужны? Соловьёвы, михеевы, стариковы и захаровы! Аууу! Поднимите шум хоть раз с реальной пользой!

      Им за это не платили. У них выборы. am

      Статье+!
      Стропорез
      1. Лесс Сегодня, 16:15
        А кому заплатили? Автору статьи?
        Лесс
        1. Стропорез Сегодня, 16:31
          Цитата: Лесс
          А кому заплатили? Автору статьи?

          У Сержанта 71 ответ
          Цитата: Сержант71
          Соловьёвы, михеевы, стариковы и захаровы! Аууу!
          Стропорез
      2. seti Сегодня, 16:45
        Статье то плюс. Но жаль об этом действительно нигде не освещалось. Возможно и освещалось но я не встречал.
        Однозначно таким женщинам с совестью считаю возможным дать приглашение на работу в РФ и при их желании предоставить русское гражданство. Помочь в этом случае с обустройством на месте. Да это подвиг в то время. Вполне возможно своими действиями они спасли эти произведения искусства от уничтожения. И добавлю наверняка жизнь этих женщин и членов их семей в опасности.
        seti
        1. 210окв Сегодня, 17:10
          Я согласен с Вами..Только предавший раз предаст и два.Я имею в виду то,что у нас это постарались(изо всех сил)этого не заметить..Дать двум женщинам работу и жилье,сказать просто человеческое СПАСИБО-это очень дорого для нынешней власти..А вот поддержать хунту-инвестициями то у нас всегда пожалуйста..А может просто они не вошли в федеральную программу?
          Цитата: seti
          Статье то плюс. Но жаль об этом действительно нигде не освещалось. Возможно и освещалось но я не встречал.
          Однозначно таким женщинам с совестью считаю возможным дать приглашение на работу в РФ и при их желании предоставить русское гражданство. Помочь в этом случае с обустройством на месте. Да это подвиг в то время. Вполне возможно своими действиями они спасли эти произведения искусства от уничтожения. И добавлю наверняка жизнь этих женщин и членов их семей в опасности.
          210окв
    2. Mik13 Сегодня, 16:11
      Цитата: Сержант71
      Нда.... Слов нет. Где все эти наши "говорящие головы", когда они так нужны? Соловьёвы, михеевы, стариковы и захаровы! Аууу! Поднимите шум хоть раз с реальной пользой!

      Господин Соловьев по этому поводу скажет, что этим женщинам никто ничего не обещал. И вообще, это именно они виноваты в том, что у них на Украине такое происходит, так что нечего жаловаться.
      Mik13
      1. Karabin Сегодня, 17:07
        Цитата: Mik13
        Господин Соловьев по этому поводу скажет,

        А г-н Стариков сваяет ролик, который покажут на ВО, где будет пугать НАТОй и 3 мировой, если Россия впряжется за русских Новороссии.
        Karabin
    3. сибиралт Сегодня, 18:17
      А за "скифское золото" вообще ни слова. Так оно и зависло где-то в Европе. belay
      сибиралт
      1. dsk Сегодня, 19:27
        Как должна поступить в таком случае действительно великая держава?
        "Смерть Сталина" нашла дорогу на большие экраны. В Белоруссии разрешили кинопрокат скандального фильма "Смерти Сталина". Ненавистники русской истории смогут посмотреть фильм "Смерть Сталина" в Белоруссии. В России фильм был запрещен к показу, так как поливал грязью реальных исторических личностей и издевался над русской историей. Руководитель управления по кинематографии в белорусском Министерстве культуры Александр Рыдван заявил, что экспертная комиссия ведомства не нашла в кинокартине ничего предосудительного и нарушающего законы Белоруссии. (Телеканал "Царьград" 05.02.18)
        dsk
        1. dsk Сегодня, 20:17
          "Судилище в Минске: Пять лет за память о единстве русских и белорусов." (Телеканал "Царьград" 04.02.18) К сожалению не "дорабатывает" наши чиновники в "Сою́зном Госуда́рстве Росси́и и Белору́ссии". (СГРБ) Когда белорусы скидочку за газ попросят, то получат Потому как союзник союзника никогда не обидит.
          dsk
    4. макс702 Сегодня, 22:40
      А это и есть работа 6 колоны в России.. именно так на ключевых постах сидят "спящие" и как могут гадят стране.. По уму пора делать 37й... Ждать уже терпенья нет.. Будем надеяться после марта 2018 подвижки начнутся..
      макс702
  2. ШВЕДский_стол Сегодня, 15:21
    Стоп, а что это вообще за спекуляции? Их никто не принуждал, их попросили, они согласились отдать картины. Если бы знать где упасть, постелил бы соломку. Потом они граждане Украины, а уж что им приплели это чистый фарс. Кто за других граждан хочет отвечать? Когда даже своих толком защитить не могут.
    ШВЕДский_стол
    1. Karabin Сегодня, 17:11
      Цитата: ШВЕДский_стол
      Стоп, а что это вообще за спекуляции? Их никто не принуждал,

      В команде пропагандона Соловьева пополнение. Им никто, ничего, не обещал.
      Karabin
      1. ШВЕДский_стол Сегодня, 21:17
        Не ну если вы готовы на себе рубашку порвать, вперед! Давайте! Наш МИД даже своих граждан защитить не в состоянии. Напомните ка мне, когда последний раз, МИД вернул из США, скажем, арестованных в других странах. Вот когда они отдавали картины, они могли вообще подумать что их арестуют, что им "должны" теперь в России? Или как? Они вообще сами что говорят эти женщины? Их мнение услышать можно? А то шаблонами то и оскорблениями кто пропогандон вы горазды бросаться. Еще надо разобраться "чьих вы будете холоп".
        ШВЕДский_стол
  3. Житель Урала Сегодня, 15:34
    Замечательно, а вот золото скифов пока еще в Амстердаме..
    Житель Урала
    1. seti Сегодня, 20:06
      Цитата: Житель Урала
      Замечательно, а вот золото скифов пока еще в Амстердаме..

      Это лишь говорит о том что у кого то есть совесть а у кого то она напрочь отсутствует.
      seti
    2. Ныробский Сегодня, 22:20
      Цитата: Житель Урала
      Замечательно, а вот золото скифов пока еще в Амстердаме..

      Ага, но только та часть которая была вывезена из Крыма для экспозиции в Голландию. А то золото, которое находилось в Куеве, в течение первого месяца после майдана с лёгкой руки Сени Яценюка было вывезено в США. Если по крымскому золоту есть хоть какая то малая надежда на возврат, то по куевскому полная безнадёга. Американцы его уже никогда не отдадут, присвоив этот актив в качестве оплаты части долга уркаины перед США.
      Ныробский
  4. Altona Сегодня, 15:37
    У нас в новостях сегодня по полчаса треплются о "небывалом снегопаде", а про погибшего в Сирии лётчика-героя Романа Филиппова всего лишь минута.
    Altona
  5. Чичиков Сегодня, 15:40
    Почему кто-то и кому-то обязан? Крым, тогда входил в состав Украины и работники музея, с обеих сторон, действовали на основании подписанного договора, - как два субъекта Украины и по законам Украины. Кроме того, работники музея, руководствовались еще и тем, что договор экспозиции предполагает страхование, со всеми вытекающими для организатора выставки, и нести за это ответственность, они были не намерены.
    Политические мотивы, были добавлены значительно позже.
    Чичиков
  6. Лесс Сегодня, 16:08
    Мдя... даже не знаю. Одно дело критика, а совсем другое бесконечное поливание грязью своей страны.
    Лесс
  7. Dimy4 Сегодня, 17:14
    В стиле нашей отчизны, рисковать жизнью (репутацией, свободой) и получить за это фигу с маслом или посверкать голой ж. на сцене и получить медальку. Все зависит от степени ангажированности гражданского лица. Военные сюда не входят с ними ситуация немножко другая.
    Dimy4
  8. мерцание Сегодня, 17:20
    Вернули картины, потому что вернуть были обязаны по договору, правда вернули чуть раньше. Казалось бы обычное явление, но... Но украинская прокуратура завела уголовное дело ...
    Прокуратурой Автономной Республики Крым совместно с ГУ ЧП в АР Крым и г. Севастополе 07.09.2017 сообщено о подозрении служебным лицам руководящего состава КУ "Мариупольский краеведческий музей" в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 5 ст. 191 УК Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением)"
    Хотя правильнее так:
    Прокуратура АР Крым (после аннексии полуострова временно расположенная в Киеве, - ред.) сообщила о подозрении по ст. 191 Уголовного кодекса двум сотрудницам Мариупольского ....
    Маленькое, случайное упущение автора.
    По мнению автора, мы должны отвечать за весь маразм, который происходит на Украине.
    Допустим, кассирша Н. продала ж.д. билеты в Россию. После чего, за это, украинская фемида начала ее судить ... но виновата, по мнению автора, Россия, потому как билеты были проданы до России. Интересная логика - главное пнуть свою страну. И да, все это преподносится под видом патриотизма, конечно же.
    мерцание
    1. Лесс Сегодня, 18:00
      Цитата: мерцание
      Интересная логика - главное пнуть свою страну. И да, все это преподносится под видом патриотизма, конечно же.
      Что прискорбно, есть личности, которые подобный подход приветствуют.
      Лесс
      1. мерцание Сегодня, 22:55
        Причем, очень изобретательные ... даже если нет какого-либо весомого факта recourse , так они его все равно найдут fellow
        и попытаются раздуют до вселенского масштаба ... правда без особого успеха. what
        мерцание
  9. Karabin Сегодня, 17:26
    Как должна поступить в таком случае действительно великая держава?

    Действительно Великая Держава в 14 году забрала бы свое. Харьков,Донецк,Мариуполь,Николаев,Одессу, Херсон, Приднестровье. Нейтральная Федерация или Федеративная Нейтралия, соответственно, нейтрально относится и к обстрелам Донбасса и к сожженной Одессе. Это нас нейтральных не касается, это украинцы себя обстреливают и жгут. Это их суверенное право. Мы блюдем международное право и никаких русских знать не знаем. А что картины вернули, так наше вам нейтральное спасибо. Но это личное дело двух женщин.
    Karabin
  10. Волька Сегодня, 17:31
    Аксенов, а-уу! пригласи на жительство героев, чай не чужие...
    Волька
  11. andrej-shironov Сегодня, 18:18
    Так то великая держава, а не современная российская власть! Песков и Матвиенко могут лишь выражать озабоченност, ни более.
    andrej-shironov
  12. nord62 Сегодня, 18:22
    а ведь женщины реально совершили ПОДВИГ, не на поле битвы, а тихо и спокойно в пыли своих кабинетов.... Об этом надо говорить клоуну Соловьеву и прочим, а также обратить внимание Путину.... Правильно сказано - не сисястой попсе медальки вешать, а вот таким незаметным в жизни людям, которые исполняют свой гражданский долг !
    nord62
  13. _Jack_ Сегодня, 19:17
    Что за бред? Можно подумать они возвращали эти картины для того что бы они стали российскими. Крым на тот момент был территорией Украины. Они по требованию музея Украины возвращали картины обратно. При чем здесь Россия? Кто на тот момент знал что позже этот музей станет российским? На пустом месте придумали ерунду какую-то.
    _Jack_
  14. borys Сегодня, 19:48
    Для _Jack_.
    Не говорите глупостей. 19 марта 2014 года Крым уже не был украинским. Даже формально. По факту даже раньше. Так что картины возвращались именно России.
    borys
    1. _Jack_ Сегодня, 20:12
      16 марта референдум, 19 марта приехали забрали картины, тётки просто не успели сориентироваться, не следили за ситуацией, если бы они понимали на тот момент что отдают картины России, ни за что не отдали бы, с чего им вдруг передавать картины другому государству (тем более заслуженный работник культуры Украины). Они что признали на суде что сознательно передавали картины России, типа мы любим Россию и дарим ей картины? Не смешите меня, просто в этом бардаке не сориентировались да и всё. Если бы отдавали намеренно, то уж попросили бы убежище в России, им точно не отказали бы. Типа передали намеренно картины другому государству и сидят на попе ждут когда же их за это осудят. Бред.
      _Jack_
  15. Лексус Сегодня, 21:01
    Русские своих не бросают - кануло в лету?
    Спасибо, Роман, что подняли эту животрепещущую тему hi . Уверен, что в России об этом никто и не слышал.
    Лексус
  16. Hlavaty Сегодня, 21:27
    А может, выразить благодарность в виде гражданства и приглашения на работу в один из российских музеев?

    Ага, от Путина дождешься... Он даже тем кто сумел до России добежать гражданство старается не дать. А тут сам, да в виде благодарности... negative И вот в вопросе гражданства все стрелки именно на Путина, так ка гражданство дают президентским указом.
    Сказать «спасибо», и на этом все?...
    Можно, конечно, и медальку повесить, из тех, что поп-звездам вешают.

    А вот этого лучше не надо - для женщин на Украине это может выйти ещё бОльшим боком.
    Неплохой урок для остальных на Украине (да и не только там), кто встанет перед выбором...

    Да это уже не урок, а нормальная работа системы "современная РФ" в отношении лояльных к ней людей.
    Всё меньше и меньше людей будет "вставать перед выбором", тут и выбора по сути нет никакого.
    Hlavaty
  17. c3r Сегодня, 21:55
    А зачем этот пафос от Романа Скоморохова.Что нельзя без обвинений власти,говорящих голов и т.д. и т.п.Это,что по другому донести нельзя или этот паникер хочет куш из лайков сорвать с хохлопопых читателей,а заодно и подсказать зверькам,как женщин травить.И сразу понеслось да как они могли,да это позор.Хорош орать диванные защитники униженных и оскорбленный!А женщинам спасибо и конечно же предложение переезда если конечно согласятся (у них там наверное семьи,квартиры,хозяйство)!
    c3r
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