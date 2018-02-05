Как должна поступить в таком случае действительно великая держава?

Дело, о котором мы писали в свое время, закончено. Можно сказать, что справедливость восторжествовала, а можно так и не говорить.Все началось в далеком (не очень, конечно) феврале 2014 года. Симферопольский художественный музей и Мариупольский краеведческий музей подписали договор на экспонирование картин в рамках выставки "Русское и украинское искусство XVIII — начала ХХ века".В соответствии с договором картины из Крыма прибыли в Мариуполь 19 февраля и должны были выставляться до 27 мая 2014 года.Однако 19 марта мариупольские музейщики получили письмо от директора "Симферопольского художественного музея", в котором она просила вернуть произведения искусства из-за напряженной социально-политической обстановки в Украине.В Крыму, как все помнят, полным ходом бушевала «русская весна»…Руководитель мариупольского музея Ольга Чаплинская согласилась досрочно прекратить действие договора об экспозиции картин из Крыма, а заведующий отделом фондов Художественного музея им. А.И. Куинджи КУ "Мариупольский краеведческий музей" Наталья Куренышева 20 марта передала посланнику симферопольского музея 52 картины.Далее передаю слово официальным лицам.Это из официального заявления пресс-службы прокуратуры АРК Крым. Прокуратура «временно» находится в Киеве.Был суд, на котором Чаплинская и Куренышева полностью признали свою вину.В итоге украинский суд признал музейщиц виновными и назначил Чаплинской (кстати, она заслуженный работник культуры Украины) и Куренышевой наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года с лишением права занимать должности, связанные с осуществлением организационно-распорядительных или административно-хозяйственных обязанностей сроком на год.Однако, согласно закону об амнистии, женщин освободили от основного и дополнительного наказания.А вот список картин, которые досрочно вернулись в Крым и стали теперь достоянием России.Самокиш Н.С. "Осенний пейзаж";Самокиш Н.С. "Дворик, освещённый солнцем";Френц Р.Ф. "Постоялый двор";Маковский В.Е. "Посещение госпиталя" (эскиз)";Поленов В.Д. "Пейзаж" (этюд)";Юон К.Ф. "У берега. Река Пскова";Кричевский В.Г. "Кирилловская церковь";Браз О.Э. "Портрет мальчика";Сверчков Н.Е. "Всадник в лесу";Ционглинский И.Ф. "Мечеть в Тивериаде";Жуковский С.Ю. "Разъезд";Колесов А.М. "Портрет Гилярова — Платонова";Шебуев В.К. "Голова старика";Щедровский И.С. «Торговка яблоками";Рылов А.А. «Село Макарье";Яковлев П.Ф. "Нет пощады";Туржансккй Л.В. "Последние цветы. Усадьба";Шишкин И.И. "Дорога в лесу";Левитан И.И. "Болото (этюд)";Федотов П.А. "Вдовушка";Виноградов С.А. "Пастушки";Жуковский С.Ю. "У мельницы";Поленов В.Д. "Осенний пейзаж";Саврасов А.К. "Пейзаж. Вечер";Коровин К. А. "Пейзаж с крепостью" (эскиз декорации)";Поленов В.Д. "Пейзаж с лодкой";Самокиш Н.С. "На рысаке";Казас М.М. "Портрет отца";Раесберг Ц. "Портрет девочки";Магдесиан Э.Я. "Дворик Алупкинского дворца";Магдесиан Э.Я. "Алупкипскнй дворец";Самокиш Н.С. "Тройка» (авторское повторение)";Самокиш Н.С. "Петербургская конка";Айвазовский И.К. "Лунная ночь";Благовещенский В.И. "Старый дом";Благовещенский В.И. "Старый Кремль";Чемесов Е. "Портрет Елизаветы";Уткин "Эней и Анхиз";Орловский А.О. "Скачки";Орловский А.О. "Автопортрет";Беггров К. "Петербург. Владимирский собор";Розанов И. "Церковь в Воскресенском под Москвой";Иордан Ф. "Истязание Спасителя";Беггров К. "Первая Линия Васильевского острога. Лютеранская церковь Св. Екатерины";Галактионов "Петергоф. Марли";Скородумов "Диана и Актеон";Кочалов Г. "Невский проспект";Еляков И. "Проспект Биржи и Гостиного двора";Греков А. "Летний дворец Елизаветы Петровны";Смирнов "Портрет Томилова";Матэ В.В. "Портрет Григоровича Д.В.";Крамской И.Н. "Петр I" (офорт с портрета И. Никитина)".Наверное, достаточно фамилий Айвазовского, Шишкина, Левитана, Поленова, Маковского Саврасова.И теперь возникает вопрос: а как, по идее, должна повести себя действительно великая держава в таком случае?Промолчать, поскольку величие не позволяет (что, собственно, и имеет место быть)?Сказать «спасибо», и на этом все?А может, выразить благодарность в виде гражданства и приглашения на работу в один из российских музеев?Можно, конечно, и медальку повесить, из тех, что поп-звездам вешают. Но – не обязательно.Ситуация своеобразная. Две сотрудницы музея повели себя так, как им подсказала совесть. И подарили России 52 картины на сумму, указанную выше.Теперь они уголовницы со всеми вытекающими последствиями. Амнистированные, но тем не менее.И вполне возможно, что проще не заметить маленького подвига. И дешевле.И будет справедливо, когда укропейцы будут над ними глумиться: "Ну, что сынку, помогли тебе твои ляхи (русские)?"Неплохой урок для остальных на Украине (да и не только там), кто встанет перед выбором...