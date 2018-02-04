Саакашвили рассказал о «железных памперсах» перепуганного Порошенко
Президент Украины Порошенко испуган и намерен помешать проведению первой за полтора месяца акции протеста в центре Киева, передает телеканал NewsOne заявление бывшего президента Грузии, лидера «Движения новых сил» Михаила Саакашвили.
По словам Саакашвили, «вечером, 3 февраля, на Крещатике по неизвестным причинам начали устанавливать металлические конструкции и сцену». Видимо, это попытки властей помешать проведению масштабной акции, в ходе которой демонстранты будут требовать принятия Верховной радой закона об импичменте, который позволит добиться отставки Порошенко.
На самом деле это перепуганный Петр мальдивский поставил себе железные памперсы для того, чтобы здесь мы не смогли развернуть свою сцену, и людям негде было стоять. Это все показывает, насколько слаба власть и перепугана. Сам Порошенко перепуган. Но нам нужно его дожать и заставить уйти в отставку. Сейчас как ни когда важно быть вместе, быть в массе, сказал Саакашвили.
Ранее он сообщил о намерении провести 4 февраля марш в центре Киева. При этом политик отметил, что опасается провокаций из-за запланированной на тот же день акции, которая «проплачена администрацией президента Украины».
По словам Саакашвили, «вечером, 3 февраля, на Крещатике по неизвестным причинам начали устанавливать металлические конструкции и сцену». Видимо, это попытки властей помешать проведению масштабной акции, в ходе которой демонстранты будут требовать принятия Верховной радой закона об импичменте, который позволит добиться отставки Порошенко.
На самом деле это перепуганный Петр мальдивский поставил себе железные памперсы для того, чтобы здесь мы не смогли развернуть свою сцену, и людям негде было стоять. Это все показывает, насколько слаба власть и перепугана. Сам Порошенко перепуган. Но нам нужно его дожать и заставить уйти в отставку. Сейчас как ни когда важно быть вместе, быть в массе, сказал Саакашвили.
Ранее он сообщил о намерении провести 4 февраля марш в центре Киева. При этом политик отметил, что опасается провокаций из-за запланированной на тот же день акции, которая «проплачена администрацией президента Украины».
Использованы фотографии: www.globallookpress.com, newsone.ua
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти