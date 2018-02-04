23:13 04 февраля

Саакашвили рассказал о «железных памперсах» перепуганного Порошенко

Президент Украины Порошенко испуган и намерен помешать проведению первой за полтора месяца акции протеста в центре Киева, передает телеканал NewsOne заявление бывшего президента Грузии, лидера «Движения новых сил» Михаила Саакашвили.



По словам Саакашвили, «вечером, 3 февраля, на Крещатике по неизвестным причинам начали устанавливать металлические конструкции и сцену». Видимо, это попытки властей помешать проведению масштабной акции, в ходе которой демонстранты будут требовать принятия Верховной радой закона об импичменте, который позволит добиться отставки Порошенко.


На самом деле это перепуганный Петр мальдивский поставил себе железные памперсы для того, чтобы здесь мы не смогли развернуть свою сцену, и людям негде было стоять. Это все показывает, насколько слаба власть и перепугана. Сам Порошенко перепуган. Но нам нужно его дожать и заставить уйти в отставку. Сейчас как ни когда важно быть вместе, быть в массе, сказал Саакашвили.

Саакашвили рассказал о «железных памперсах» перепуганного Порошенко


Ранее он сообщил о намерении провести 4 февраля марш в центре Киева. При этом политик отметил, что опасается провокаций из-за запланированной на тот же день акции, которая «проплачена администрацией президента Украины».

Использованы фотографии: www.globallookpress.com, newsone.ua
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Комментарии 32

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  1. silver2018 Сегодня, 12:38
    Саакашвили может свои памперсы вместе с галстуком Порошенке передать, они ему больше нужны.
    silver2018
    1. cniza Сегодня, 12:44
      Разыгрывается спектакль - два персонажа на ниточках у одного актера - режиссера.
      cniza
      1. Pirogov Сегодня, 12:46
        Цитата: cniza
        Разыгрывается спектакль - два персонажа на ниточках у одного актера - режиссера.

        Сто % создаётся видимость борьбы .
        Pirogov
        1. 210окв Сегодня, 13:49
          Я уже сто раз говорю что пора забыть о этих персонажах.Пусть себя грызут.У нас своих проблем что ли нет?
          Цитата: Pirogov
          Цитата: cniza
          Разыгрывается спектакль - два персонажа на ниточках у одного актера - режиссера.

          Сто % создаётся видимость борьбы .
          210окв
      2. silver2018 Сегодня, 12:46
        Да нет там и зрители активно участвуют.
        silver2018
      3. Logall Сегодня, 12:48
        Петр мальдивский поставил себе железные памперсы для того, чтобы

        Чтобы не просочилось гуано? Памперсы для этого используются обычно... request
        Logall
        1. cniza Сегодня, 12:52
          Александр ! hi , достали уже эти полит. деятели, понятно что они даже сами не знают , куда их завтра пошлет США.
          cniza
        2. Siegen Сегодня, 13:14
          Политиков следует менять также часто как и памперсы,
          и при том по одной и той же причине laughing
          Siegen
      4. влад66 Сегодня, 13:27
        Цитата: cniza
        Разыгрывается спектакль - два персонажа на ниточках у одного актера - режиссера.

        Здрав Будь Витя,ну так цирк политический сам за океаном находится,а клоуны на Украине остались и видно что их всех туда спихивают. drinks
        влад66
        1. cniza Сегодня, 13:32
          Влад , придет время и уже скоро , будет не до смеха и не только им , но и нам. drinks
          cniza
          1. влад66 Сегодня, 13:42
            Цитата: cniza
            Влад , придет время и уже скоро , будет не до смеха и не только им , но и нам. drinks

            Таки да Витя yes 18 марта все ближе и ближе,а подкладывать свинью полосатые большие мастера. hi
            влад66
      5. Балу Сегодня, 13:54
        Цитата: cniza
        Разыгрывается спектакль - два персонажа на ниточках у одного актера - режиссера.

        Так у них свобода и независимость. Сами клоунов выбирают. Страна чудес lol
        Балу
    2. Spartanez300 Сегодня, 12:46
      Сам то сколько памперсов поменял и галстуков сожрал в свое время , а то что дожать им нужно друг друга это точно . Даже смешно слышать от Саакашвили что он кого то обвиняет в трусости , большой оригинал .
      Spartanez300
      1. Гигант мысли Сегодня, 12:59
        Клоунада от Саакашвили продолжается, надо запасаться попкорном.
        Гигант мысли
        1. volodya Сегодня, 13:49
          И этот клоун появился, давно и небыло!
          volodya
  2. Подрезчик Сегодня, 12:43
    помешать проведению первой за полтора месяца акции протеста в центре Киева

    Давненько Саакашвили акции не проводил, а по опухшей морде видно-сильно был занят, Новогодние праздники! laughing
    Это у них видно уже отличительная привязанность в высших сферах украинской политики-бухать как невменяемые, а в перерывах-проводить майданы и акции протеста!!! fool
    Подрезчик
    1. cniza Сегодня, 12:49
      Александр , приветствую ! hi , там все по плану США - Саакашвили как кнут для Порошенко - все при делах.
      cniza
      1. Подрезчик Сегодня, 12:58
        Цитата: cniza
        Александр , приветствую ! hi , там все по плану США - Саакашвили как кнут для Порошенко - все при делах.

        Виктор, доброго дня! hi Вот точно: Карабас с плеткой за океаном, а куклы выступают, и..."все при делах"! good laughing
        Подрезчик
        1. cniza Сегодня, 13:01
          И "зрителей" веселят от души , что бы про "хлеб" не спрашивали.
          cniza
    2. masyanya Сегодня, 12:51
      Цитата: Подрезчик
      Давненько Саакашвили акции не проводил

      Ага, соскучились уже... laughing
      masyanya
  3. Дормидонт Сегодня, 12:44
    Почему оно ещё живо?
    Дормидонт
    1. masyanya Сегодня, 12:53
      Цитата: Дормидонт
      Почему оно ещё живо?

      Потому что, оно никому не нужно wink
      masyanya
      1. Siegen Сегодня, 13:20
        Судьба незавидная, как у памперса... yes
        Siegen
  4. masyanya Сегодня, 12:58
    Сакашвили немного попутал, не «железные памперсы», это пояс "верности" краине... wassat
    masyanya
  5. КВУ-НСвД Сегодня, 13:10
    Странннооо.... Морда не обдолбаная... Ну разве , что на первой малость курнутый для весела....Шото тут не здесь.. Я б ему свой галстук не доверил.. lol
    КВУ-НСвД
  6. Геркулесыч Сегодня, 13:33
    Кто бы гав-кало открывал! fool Как от звуков самолетов в 2008 году чуть под себя кучу больше своего веса не наклал со страху, героишка! fool Стоите вы с презерводентом квазиукроины одно другого! Что ты пад-люка, что он сте-рвец! fool fool fool
    Геркулесыч
  7. МИХАН Сегодня, 13:44
    Саакашвили в Грузии нагадил кровавым поносом и теперь на Украине воняет..У госдепа .что больше нет никого ? Вальцман уже давно мечтает свалить , как и яйценюх (своровавший золото скифов ) ..Не отпускают Петруху пентагон и еще травят его с Мишико.. Ну США кадры те еще хе хе
    Красиво манипулируют со своими шавками..Правда кровь славян проливается и это главное в их плане. Падлы ! negative
    МИХАН
  8. изя топ Сегодня, 13:52
    клоуны кровавые am
    изя топ
  9. razved Сегодня, 14:07
    Надо же, пожиратель галстуков (или чемпион мира по этому виду спорта) троллит вальцмана в том, что он всего боится... laughing
    razved
  10. muhomor Сегодня, 14:30
    что-то у амеров сокрушители режимов кончились. В своё время Мишико сверг почти проросийсского Шеварнадзе, но лоханулся в 2008 при бодании с РФ.Сейчас он пытается снести "побратима". Но в чём он лоханётся в этот раз? wassat
    muhomor
  11. АлеБорС Сегодня, 16:13
    Да... Театр марионеток... Петрушка и Арлекин... шоу продолжается!
    АлеБорС
  12. Ураган70 Сегодня, 17:37
    Цитата: silver2018
    Саакашвили может свои памперсы вместе с галстуком Порошенке передать, они ему больше нужны.

    Откуда они у него? Те которые были на нем, когда он под охрану залез при звуке нашего самолета, восстановлению не подлежат! Галстук он сожрал! Король то голый!
    Ураган70
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