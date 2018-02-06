11:23 06 февраля
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И хочется плюнуть устало...

Начну со слов и фраз, которые уже давно слышим из каждого утюга: снять страну с нефтяной иглы, инновации, развитие передовых технологий, всемерное поощрение массовой деловой активности, то бишь малого и среднего бизнеса и т. д., и т. п. Призывы, причитания, размышлизмы и разоблачизмы на эту тему просто навязли по самое "не хочу"... А как это на сегодняшний день сопрягается с реальной жизнью, лучше и не говорить (чтоб не стошнило).



Тем не менее, расскажу ещё одну историю. Готов смиренно принять камни, брошенные от тех, кому она насыплет соли на их собственные раны.


В 1992-1993 гг. в Волгограде хирурги-ортопеды илизаровской школы, к.м. н. Каплунов А. Г. и его ученик, д. м. н., заслуженный изобретатель РФ (ныне покойный) Егоров М. Ф., впервые в мире легально удлинили ноги здоровому мужчине 42-х лет, просто косметически, с целью увеличения роста. А затем начали ещё и косметически выпрямлять ноги всем желающим на основе той же методики. Тогда эта история вызвала большой шум в отечественных и мировых СМИ, ее следы и сейчас легко найти в Интернете. Но та масса катастрофических сенсаций, которую породили 90-е годы, просто не дала возможности основательно осмыслить эту новость. Тем не менее, вслед за волгоградцами этими операциями занялись другие ортопеды по всей России, СНГ и далее по миру. Теперь это бизнес, в котором крутятся серьёзные деньги и рождаются новейшие общемедицинские технологии. Только у волгоградских хирургов побывали и бывают пациенты из 48-х стран со всех континентов. Причём чаще других бывают пациенты из США и Канады. И всё бы ничего, да только в 2008 году ужасно "громко и решительно" были приняты поправки в законы с целью ограничить всяческую миграцию в нашу страну. Сейчас эти поправки никто и не вспомнит, любой обыватель скажет, что сама проблема как была, так и осталась нетронутой. Только добавился к ней один осадочек, про который и поведаю...

Согласно поправкам 2008 года, любой иностранец, кроме студентов или приглашённых по специальной рабочей визе редких специалистов для работы по контракту, имеет право находиться в РФ непрерывно не более 3-х месяцев, иначе депортация с запретом въезда на 5 лет и огромные штрафы для принимающей стороны. А для удлинения ног надо быть в клинике непрерывно не менее полугода. Благодаря таким правилам центр Илизарова в Кургане, по слухам, прекратил приём иностранцев на любое лечение с непрерывным сроком более 90 дней, ибо одного пациента у них депортировали, не дав долечиться. И это при том, что в остальном мире идёт буквально борьба за иностранных пациентов. Практически во всех странах существуют специальные медицинские визы, которые мгновенно выдают тем, кто получил приглашение на лечение в отечественную клинику. И без проволочек такие визы продлеваются пациентам по просьбе лечебного заведения, где они находятся. Даже США, куда так трудно въехать, особенно в первый раз, медицинские визы выдаются очень легко, и ты можешь хоть всю жизнь оставаться там в своей клинике, если она не будет против.

Были за истекшее с 2008 года время попытки изменить существующее положение: статьи в волгоградской печати, дабы побудить местные власти к законодательной инициативе, письма к депутатам федерального уровня, обращения на сайты правительства и президента. А в ответ либо тишина, либо отписки, где говорилось, что заявление передано руководству Федеральной миграционной службы, которое не нашло оснований для пересмотра существующего законодательства. Были и неформальные обращения через личные контакты к федеральным законодателям, но там следовали предложения обратиться в юридические компании, которые могут организовать слушания в соответствующих думских комитетах. За это компании просили неподъёмные суммы без всяких гарантий результата.

В 2012 году эту проблему исследовали юристы, и выяснилось, что поправки в миграционное законодательство от 2008 года резко противоречат российскому же гражданскому законодательству и законам по охране здоровья, где сказано, что медпомощь должна оказываться любому пациенту неограниченно до выздоровления.

Эта информация тоже попала в СМИ и тоже не вызвала никакой реакции. Организация российских хирургов-пластиков по ТВ призывала ввести медицинские визы, ибо после удешевления рубля иностранцы просто рвутся в Россию на длительные и дорогостоящие косметические операции. То же самое подтвердили наши кардиологи и нейрохирурги. Из республик Средней Азии и Закавказья хотят приезжать в наши больницы за деньги пациенты, особенно для длительного лечения детей. Всё бесполезно! От правительства по этому вопросу — железобетонная тишина…

Посему теперь и я слёзно попричитаю.

Как же так, товарищи? Вот лежат деньги, валюта для страны, для её медицины. Чтобы их получать регулярно и немало, не надо даже никаких затрат, просто принять и записать несколько решений за несколько заседаний. А если вдуматься, так, наверное, и в других отраслях можно найти немало похожих источников-родничков, забитых непродуманными законами. Так почему не вдумываются-то? Что мешает, кто не даёт?

Ну и, само собой, размышлизмы... Подозреваю, да просто уверен, что таких и похожих историй в нашей жизни — море бескрайнее. Но почему? Может, мы, граждане, просто плохо знаем систему, не умеем правильно воздействовать? Если да, то ничего, притрёмся со временем, хоть и не без потерь. А если другое? И такие истории лишь симптомы управленческой беспомощности, отсутствия системы вообще? Тогда страшно! Ибо недееспособность госуправления всегда была предвестием очередного катастрофического обвала, на которые так богата история России.
Автор: Михаил Гольдреер


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Комментарии 15

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  1. Лексус Сегодня, 04:18
    А как это на сегодняшний день сопрягается с реальной жизнью, лучше и не говорить (чтоб не стошнило).

    Очень точно подмечено.
    Касательно современного российского законотворчества, создаётся устойчивое впечатление, что их разными руками пишут (имею в виду правые, левые и растущие "не оттуда"), а иногда ногами, ключевое - без задействования головного мозга.
    Лексус
    1. сибиралт Сегодня, 06:00
      Мутная история. Иностранца "лечить" - денег больше получишь. И чем дольше он находится в больнице, тем больше денег. А приведенный пример с юристом, не стыкуется с лечением, ибо удлинить ноги - операция косметического свойства и со здоровьем клиента не связана. winked
      сибиралт
      1. Лексус Сегодня, 06:14
        ибо удлинить ноги - операция косметического свойства и со здоровьем клиента не связана.

        Касательно "удлинить" - как раз здоровье. Если ноги, то у ортопедических больных, наблюдаются систематические боли опорно-двигательного аппарата и головные, как минимум.
        Если "остальное" - то имеют место психические переживания, а, если уж "там" совсем "скромно", то и продолжение рода проблематично. winked
        Лексус
        1. сибиралт Сегодня, 06:16
          Ну, ну. Ботекс в рожу, да силикон в груди и ягодицы тоже связан с психическими переживаниями. И что? lol Посмотрите старый советский фильм "Дни доктора Калинниковой". Там как раз все по этой теме. hi
          сибиралт
          1. Лексус Сегодня, 06:19
            Ботекс в рожу, да силикон в груди и ягодицы тоже связан с психическими переживаниями.

            Эээ, нет, батенька, в описанных Вами случаях явно выражены психопатические переживания. laughing
            Лексус
    2. 210окв Сегодня, 08:40
      Михаил Голдреер переключился с короткоствола на удлинение ног?Я понимаю,у человека за бизнес душа болит.
      Цитата: Лексус
      А как это на сегодняшний день сопрягается с реальной жизнью, лучше и не говорить (чтоб не стошнило).

      Очень точно подмечено.
      Касательно современного российского законотворчества, создаётся устойчивое впечатление, что их разными руками пишут (имею в виду правые, левые и растущие "не оттуда"), а иногда ногами, ключевое - без задействования головного мозга.
      210окв
  2. savage1976 Сегодня, 04:30
    Вы о каком изменении закона! Это ж работать надо, гораздо важнее новые налоги ввести на своих граждан, а другим странам наоборот, простить долги. Какая нафик медицина, когда тут миллиарды под носом.
    savage1976
    1. НэТ Сегодня, 06:24
      Правительству миллиарды не нужны, у них и так зряплаты с "докладами" не народные. А то хирурги и прочие медики еще богатенькими станут, самовольничать начнут... Но вы держитесь....
      НэТ
  3. тасха Сегодня, 06:21
    центр Илизарова в Кургане, по слухам, прекратил приём иностранцев

    По слухам.
    Вроде принимают. Оформляют деловые визы, например.
    тасха
  4. Nix1986 Сегодня, 07:16
    Автор да ты фашист, наши деды ваивали против немцев, шведов, французов, а ты их сюда зовешь. Для тебя либерал деньги самое главное, забыл про честь. Неча вражине тут делать, нам и так хорошо. laughing Готовься автор к подобным постам, тут склад стекловаты. Чтобы биться за пациентов/клиентов, дабы дать заработок врачам, налоги стране, возможность на заработанные деньги покупать новое оборудование, которым будут пользоваться уже наши граждане нужно, чтобы чиновники сами была заинтересованы в этом и они и их дети лечились тут, а у них и так все хорошо и лечатся они за границей.
    Nix1986
    1. groks Сегодня, 08:18
      Ну так есть предложение. От...чить всей ГД ноги. Тогда дойдёт.
      groks
  5. Вышибала Сегодня, 08:20
    И хочется плюнуть устало

    Уже близок
    Вышибала
  6. sergo1914 Сегодня, 09:23
    "Российская власть должна держать свой народ в состоянии постоянного изумления."
    М. Е. Салтыков-Щедрин.

    Ничего не меняется. Вне зависимости от политического устройства общества.
    sergo1914
  7. andrej-shironov Сегодня, 09:26
    Увы, уважаемый автор! Именно последнее-управленческая беспомощность! Ну не умеет нынешняя власть управлять. Система, построенная Путиным не приемлет управления и личной персональной ответственности управленцев. Отсюда набор лишь преданных, как правило от природы рукожопых и без опыта. А отсюда и все провалы в ракетостроении, образовании, культуры и т.д.
    andrej-shironov
  8. Rakti-Kali Сегодня, 10:03
    Согласно поправкам 2008 года, любой иностранец, кроме студентов или приглашённых по специальной рабочей визе редких специалистов для работы по контракту, имеет право находиться в РФ непрерывно не более 3-х месяцев, иначе депортация с запретом въезда на 5 лет и огромные штрафы для принимающей стороны. А для удлинения ног надо быть в клинике непрерывно не менее полугода. Благодаря таким правилам центр Илизарова в Кургане, по слухам, прекратил приём иностранцев на любое лечение с непрерывным сроком более 90 дней, ибо одного пациента у них депортировали, не дав долечиться.

    Что за лютый бред здесь накалякан!???
    № 114-ФЗ «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию»).
    ... "данный порядок не распространяется на иностранных граждан и лиц без гражданства, когда на день истечения указанных сроков им:
    - продлен срок временного пребывания;
    - выдано разрешение на временное проживание или вид на жительство;
    - приняты заявление и иные документы, необходимые для получения разрешения на временное проживание;
    - получено в установленном порядке разрешение на работу или патент;
    - принято ходатайство работодателя о привлечении иностранного гражданина к трудовой деятельности в качестве высококвалифицированного специалиста;
    - принято заявление работодателя о продлении срока действия разрешения на работу, выданного такому высококвалифицированному специалисту;
    а также (при условии продления срока временного пребывания) в отношении:
    - журналистов, аккредитованных в Российской Федерации;
    - студентов, обучающихся в образовательных организациях Российской Федерации;
    - иностранных граждан и лиц без гражданства, находящихся на лечении в лечебных учреждениях органов здравоохранения Российской Федерации.
    Rakti-Kali
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