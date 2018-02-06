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И хочется плюнуть устало...
Начну со слов и фраз, которые уже давно слышим из каждого утюга: снять страну с нефтяной иглы, инновации, развитие передовых технологий, всемерное поощрение массовой деловой активности, то бишь малого и среднего бизнеса и т. д., и т. п. Призывы, причитания, размышлизмы и разоблачизмы на эту тему просто навязли по самое "не хочу"... А как это на сегодняшний день сопрягается с реальной жизнью, лучше и не говорить (чтоб не стошнило).
Тем не менее, расскажу ещё одну историю. Готов смиренно принять камни, брошенные от тех, кому она насыплет соли на их собственные раны.
В 1992-1993 гг. в Волгограде хирурги-ортопеды илизаровской школы, к.м. н. Каплунов А. Г. и его ученик, д. м. н., заслуженный изобретатель РФ (ныне покойный) Егоров М. Ф., впервые в мире легально удлинили ноги здоровому мужчине 42-х лет, просто косметически, с целью увеличения роста. А затем начали ещё и косметически выпрямлять ноги всем желающим на основе той же методики. Тогда эта история вызвала большой шум в отечественных и мировых СМИ, ее следы и сейчас легко найти в Интернете. Но та масса катастрофических сенсаций, которую породили 90-е годы, просто не дала возможности основательно осмыслить эту новость. Тем не менее, вслед за волгоградцами этими операциями занялись другие ортопеды по всей России, СНГ и далее по миру. Теперь это бизнес, в котором крутятся серьёзные деньги и рождаются новейшие общемедицинские технологии. Только у волгоградских хирургов побывали и бывают пациенты из 48-х стран со всех континентов. Причём чаще других бывают пациенты из США и Канады. И всё бы ничего, да только в 2008 году ужасно "громко и решительно" были приняты поправки в законы с целью ограничить всяческую миграцию в нашу страну. Сейчас эти поправки никто и не вспомнит, любой обыватель скажет, что сама проблема как была, так и осталась нетронутой. Только добавился к ней один осадочек, про который и поведаю...
Согласно поправкам 2008 года, любой иностранец, кроме студентов или приглашённых по специальной рабочей визе редких специалистов для работы по контракту, имеет право находиться в РФ непрерывно не более 3-х месяцев, иначе депортация с запретом въезда на 5 лет и огромные штрафы для принимающей стороны. А для удлинения ног надо быть в клинике непрерывно не менее полугода. Благодаря таким правилам центр Илизарова в Кургане, по слухам, прекратил приём иностранцев на любое лечение с непрерывным сроком более 90 дней, ибо одного пациента у них депортировали, не дав долечиться. И это при том, что в остальном мире идёт буквально борьба за иностранных пациентов. Практически во всех странах существуют специальные медицинские визы, которые мгновенно выдают тем, кто получил приглашение на лечение в отечественную клинику. И без проволочек такие визы продлеваются пациентам по просьбе лечебного заведения, где они находятся. Даже США, куда так трудно въехать, особенно в первый раз, медицинские визы выдаются очень легко, и ты можешь хоть всю жизнь оставаться там в своей клинике, если она не будет против.
Были за истекшее с 2008 года время попытки изменить существующее положение: статьи в волгоградской печати, дабы побудить местные власти к законодательной инициативе, письма к депутатам федерального уровня, обращения на сайты правительства и президента. А в ответ либо тишина, либо отписки, где говорилось, что заявление передано руководству Федеральной миграционной службы, которое не нашло оснований для пересмотра существующего законодательства. Были и неформальные обращения через личные контакты к федеральным законодателям, но там следовали предложения обратиться в юридические компании, которые могут организовать слушания в соответствующих думских комитетах. За это компании просили неподъёмные суммы без всяких гарантий результата.
В 2012 году эту проблему исследовали юристы, и выяснилось, что поправки в миграционное законодательство от 2008 года резко противоречат российскому же гражданскому законодательству и законам по охране здоровья, где сказано, что медпомощь должна оказываться любому пациенту неограниченно до выздоровления.
Эта информация тоже попала в СМИ и тоже не вызвала никакой реакции. Организация российских хирургов-пластиков по ТВ призывала ввести медицинские визы, ибо после удешевления рубля иностранцы просто рвутся в Россию на длительные и дорогостоящие косметические операции. То же самое подтвердили наши кардиологи и нейрохирурги. Из республик Средней Азии и Закавказья хотят приезжать в наши больницы за деньги пациенты, особенно для длительного лечения детей. Всё бесполезно! От правительства по этому вопросу — железобетонная тишина…
Посему теперь и я слёзно попричитаю.
Как же так, товарищи? Вот лежат деньги, валюта для страны, для её медицины. Чтобы их получать регулярно и немало, не надо даже никаких затрат, просто принять и записать несколько решений за несколько заседаний. А если вдуматься, так, наверное, и в других отраслях можно найти немало похожих источников-родничков, забитых непродуманными законами. Так почему не вдумываются-то? Что мешает, кто не даёт?
Ну и, само собой, размышлизмы... Подозреваю, да просто уверен, что таких и похожих историй в нашей жизни — море бескрайнее. Но почему? Может, мы, граждане, просто плохо знаем систему, не умеем правильно воздействовать? Если да, то ничего, притрёмся со временем, хоть и не без потерь. А если другое? И такие истории лишь симптомы управленческой беспомощности, отсутствия системы вообще? Тогда страшно! Ибо недееспособность госуправления всегда была предвестием очередного катастрофического обвала, на которые так богата история России.
Автор: Михаил Гольдреер
Тем не менее, расскажу ещё одну историю. Готов смиренно принять камни, брошенные от тех, кому она насыплет соли на их собственные раны.
В 1992-1993 гг. в Волгограде хирурги-ортопеды илизаровской школы, к.м. н. Каплунов А. Г. и его ученик, д. м. н., заслуженный изобретатель РФ (ныне покойный) Егоров М. Ф., впервые в мире легально удлинили ноги здоровому мужчине 42-х лет, просто косметически, с целью увеличения роста. А затем начали ещё и косметически выпрямлять ноги всем желающим на основе той же методики. Тогда эта история вызвала большой шум в отечественных и мировых СМИ, ее следы и сейчас легко найти в Интернете. Но та масса катастрофических сенсаций, которую породили 90-е годы, просто не дала возможности основательно осмыслить эту новость. Тем не менее, вслед за волгоградцами этими операциями занялись другие ортопеды по всей России, СНГ и далее по миру. Теперь это бизнес, в котором крутятся серьёзные деньги и рождаются новейшие общемедицинские технологии. Только у волгоградских хирургов побывали и бывают пациенты из 48-х стран со всех континентов. Причём чаще других бывают пациенты из США и Канады. И всё бы ничего, да только в 2008 году ужасно "громко и решительно" были приняты поправки в законы с целью ограничить всяческую миграцию в нашу страну. Сейчас эти поправки никто и не вспомнит, любой обыватель скажет, что сама проблема как была, так и осталась нетронутой. Только добавился к ней один осадочек, про который и поведаю...
Согласно поправкам 2008 года, любой иностранец, кроме студентов или приглашённых по специальной рабочей визе редких специалистов для работы по контракту, имеет право находиться в РФ непрерывно не более 3-х месяцев, иначе депортация с запретом въезда на 5 лет и огромные штрафы для принимающей стороны. А для удлинения ног надо быть в клинике непрерывно не менее полугода. Благодаря таким правилам центр Илизарова в Кургане, по слухам, прекратил приём иностранцев на любое лечение с непрерывным сроком более 90 дней, ибо одного пациента у них депортировали, не дав долечиться. И это при том, что в остальном мире идёт буквально борьба за иностранных пациентов. Практически во всех странах существуют специальные медицинские визы, которые мгновенно выдают тем, кто получил приглашение на лечение в отечественную клинику. И без проволочек такие визы продлеваются пациентам по просьбе лечебного заведения, где они находятся. Даже США, куда так трудно въехать, особенно в первый раз, медицинские визы выдаются очень легко, и ты можешь хоть всю жизнь оставаться там в своей клинике, если она не будет против.
Были за истекшее с 2008 года время попытки изменить существующее положение: статьи в волгоградской печати, дабы побудить местные власти к законодательной инициативе, письма к депутатам федерального уровня, обращения на сайты правительства и президента. А в ответ либо тишина, либо отписки, где говорилось, что заявление передано руководству Федеральной миграционной службы, которое не нашло оснований для пересмотра существующего законодательства. Были и неформальные обращения через личные контакты к федеральным законодателям, но там следовали предложения обратиться в юридические компании, которые могут организовать слушания в соответствующих думских комитетах. За это компании просили неподъёмные суммы без всяких гарантий результата.
В 2012 году эту проблему исследовали юристы, и выяснилось, что поправки в миграционное законодательство от 2008 года резко противоречат российскому же гражданскому законодательству и законам по охране здоровья, где сказано, что медпомощь должна оказываться любому пациенту неограниченно до выздоровления.
Эта информация тоже попала в СМИ и тоже не вызвала никакой реакции. Организация российских хирургов-пластиков по ТВ призывала ввести медицинские визы, ибо после удешевления рубля иностранцы просто рвутся в Россию на длительные и дорогостоящие косметические операции. То же самое подтвердили наши кардиологи и нейрохирурги. Из республик Средней Азии и Закавказья хотят приезжать в наши больницы за деньги пациенты, особенно для длительного лечения детей. Всё бесполезно! От правительства по этому вопросу — железобетонная тишина…
Посему теперь и я слёзно попричитаю.
Как же так, товарищи? Вот лежат деньги, валюта для страны, для её медицины. Чтобы их получать регулярно и немало, не надо даже никаких затрат, просто принять и записать несколько решений за несколько заседаний. А если вдуматься, так, наверное, и в других отраслях можно найти немало похожих источников-родничков, забитых непродуманными законами. Так почему не вдумываются-то? Что мешает, кто не даёт?
Ну и, само собой, размышлизмы... Подозреваю, да просто уверен, что таких и похожих историй в нашей жизни — море бескрайнее. Но почему? Может, мы, граждане, просто плохо знаем систему, не умеем правильно воздействовать? Если да, то ничего, притрёмся со временем, хоть и не без потерь. А если другое? И такие истории лишь симптомы управленческой беспомощности, отсутствия системы вообще? Тогда страшно! Ибо недееспособность госуправления всегда была предвестием очередного катастрофического обвала, на которые так богата история России.
Автор: Михаил Гольдреер
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