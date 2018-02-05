Запад старается принизить значение Сталинградской битвы в исходе Второй мировой войны

В минувшую пятницу в Волгограде состоялись торжества по случаю 75-летия победы Красной Армии в Сталинградском сражении. Мир в целом не заметил этой памятной даты. Занятый обсуждением «русского следа в американских выборах», визита руководителей российских спецслужб в Вашингтон и неожиданного для Запада решения спортивного арбитражного суда, он забыл о выдающемся подвиге советских воинов, радикально изменившем характер войны в Европе.Есть у этой забывчивости и другая сторона. В последнее время наши былые союзники и их сателлиты стараются принизить роль Советского Союза во Второй мировой войне, исказить и даже опорочить борьбу советских людей против гитлеровской Германии. В этом контексте западным идеологам было уж совсем не с руки возвращаться к героической истории Сталинградской битвы.Иное дело Германия. Сталинград на многие годы припечатал к национальной памяти немцев их военное поражение. Этот печальный эпизод они теперь хотят не просто вычеркнуть из своего сознания, но и переписать историю, представ перед будущими поколениями этакими жертвами исторического сражения.Всем памятно выступление в Бундестаге школьника из Уренгоя, переформатированного на немецкие деньги под новые исторические задачи Германии. Возмущенные россияне были глубоко оскорблены публичными страданиями своего незрелого соотечественника над могилами «невинно погибших людей», взятых в плен «в так называемом сталинградском котле».Бундестаг рукоплескал российскому школьнику за его бесценный для немцев вывод, что погибшие в плену гитлеровцы «хотели мирно жить и не хотели воевать». Однако в этих аплодисментах было всё-таки больше благодарности немецких законодателей тем неправительственным организациям и фондам (Народный Союз Германии по уходу за воинскими захоронениями, Фонд Фридриха Эберта и пр.), что вложились деньгами Германии в искажение истории войны.СМИ подробно описывали и комментировали скандальное выступление уренгойского школьника. Многие заметили, что случилось это 19 ноября, в рамках отмечавшегося в Германии Дня скорби. Однако никто не потрудился напомнить российскому обществу, отчего немцы заскорбели в этот печальный для них день.Меж тем, 19 ноября 2017 года день был юбилейный. Исполнилось ровно 75 лет, как началось контрнаступление Красной Армии под Сталинградом. Тогда мощнейшая артиллерийская подготовка из двух тысяч орудий снесла передовые позиции гитлеровцев и открыла дорогу соединениям советских войск.В течение трёх дней германский фронт был прорван на большом протяжении (севернее Сталинграда – на участке 80 километров, к югу от города – на 55 километров). К вечеру 23 ноября 1942 года котёл вокруг немецкой группировки замкнулся. В окружение попали 22 гитлеровские дивизии и свыше 160 отдельных частей 6-й полевой и 4-й танковой немецких армий – общей численностью 330 тысяч человек.Такая вот немецкая скорбь, вызванная успехами Красной Армии в Сталинградском сражении. Для нас контрнаступление под Сталинградом осталось в памяти примером героизма и доблести советских воинов. День 19 ноября стал в российском календаре Днём ракетных войск и артиллерии. Так страна зафиксировала в своей истории ту незабываемую артиллерийскую атаку.Обо всём этом немцы и их нынешние российские коллаборанты стараются не вспоминать. Они уже давно заняты другим – лепят выгодную Германии историю сталинградского сражения. Пять лет назад, в годовщину 70-летнего юбилея, немецкие СМИ активно публиковали мемуары генералов вермахта, сваливших на Гитлера всю вину за военное поражение под Сталинградом.Свою позицию они впервые сформулировали ещё в 1956 году в книге «Роковые решения», вышедшей в Нью-Йорке по заказу министерства обороны США. Ведомые бывшим начальником генерального штаба сухопутных сил Германии генерал-полковником Куртом Цейтцлером, гитлеровские генералы уже тогда всю вину за поражение Германии в войне возложили на Гитлера, а исключительно своему военному гению приписали победы вермахта.В той книге Курт Цейтцлер написал целую главу «Сталинградская битва». Вот её пять лет назад и цитировали на все лады германские СМИ. «Он (Гитлер – ред.), – писал Цейтцлер, – никогда не делал правильных выводов из своих неудач… В Сталинграде он приказал провести серию атак с целью захвата города квартал за кварталом и даже здание за зданием… и настаивал, чтобы, несмотря ни на какие потери, наступление продолжалось хотя бы в миниатюре».Так немцы освобождали себя от ответственности за военное поражение под Сталинградом. Затем устами уренгойских подпевал зазвучала тема, что немцы «хотели мирно жить и не хотели воевать». В дни нынешнего памятного юбилея слово взяли профессиональные историки. Один из них – сотрудник Военно-исторического музея бундесвера в Дрездене Йенс Венер уже уверенно развенчивает «мифы» о битве в Сталинграде.«У каждой из сторон – свой «миф» вокруг Сталинградской битвы, – демонстрировал в интервью Deutsche Welle новый взгляд на историю Йенс Венер. – Россия видит в ней решающую победу Второй мировой войны, Германия – решающее поражение. При этом я должен отметить, что в Германии сосуществуют два видения: на востоке страны принято относиться к Сталинградской битве как к главному поражению вермахта, на западе же традиционно гораздо больше внимания уделялось тому, что происходило на Западном фронте». Чувствуете, какой акцент? Германия проиграла на Западном фронте.Грех бросать камень в память солдат наших союзников. Эти парни храбро воевали и также гибли за общую нашу победу. Но всё же, всё же… Уместно напомнить: второй фронт открывали 150 000 солдат союзных войск. Им противостояло менее 30 000 солдат вермахта, рассредоточенных на оборонительных рубежах Нормандии.Добросовестный историк легко найдёт отличие в масштабах двух сражений. И будет оно не в пользу нормандской операции союзников «Оверлорд», случившейся много позже Сталинградского сражения, Курской битвы, освобождения Ленинграда от блокады, после которых стратегическая инициатива уже полностью перешла к Красной Армии. Изменился сам характер войны в Европе.Однако вернёмся к интервью Йенса Венера, тем более, что его подобострастно перепостили издания в других, близких нам ранее странах, например, в Прибалтике. «Сталинградской битве уделяется слишком много внимания, это рано или поздно может привести к использованию истории в тех или иных целях, к утере представлений о реальности, – учит нас историк от бундесвера Йенс Венер. – Невозможно осознать всю трагедию Второй мировой войны на примере одного-единственного сражения. «Усечение» истории не может быть продуктивным».Дальше – больше. Оказывается, Сталинград не имел большого стратегического значения. (Как будто не было подтверждённых немецкими историками стратегических планов Гитлера – разорвать советские коммуникации и отсечь месторождения нефти на Каспии от снабжения войск?). Всё дело, по мнению Венера, в названии города. Поэтому Сталин и не мог позволить себе проиграть это сражение.«Значение Сталинграда было скорее психологическим, – зашёлся Венер в своих изысканиях. – Поражение немцев с восторгом было воспринято не только в Советском Союзе, но также в Великобритании и США. Сражение имело огромное значение с точки зрения пропаганды. Вообще же, если сравнивать вермахт до Сталинграда и в июне-июле 1943 года, то после Сталинграда вооруженные силы гитлеровской Германии значительно прибавили».Так прибавили, что потом отступали до самого Берлина? На Deutsche Welle Йенсу Венеру такой вопрос не задали, да и не могли задать. Германия под разговоры о переосмыслении итогов войны и осуждении преступлений гитлеровского фашизма уже откровенно демонстрирует своё реваншистское настроение.Случилось это не вчера. Эксперты давно связывают лояльность Берлина к маршам прибалтийских эсэсовцев и произволу в отношении русскоязычного населения Балтии с желанием немцев хоть как-то поквитаться за поражение в войне. Из этого же ряда – политическая поддержка на Украине последышей галицийских подельников немецких фашистов, объединённых сегодня в националистические организации и вооружённые формирования. Уж больно совпадают их цели с целями германских реваншистов, никогда не скрывавших своего намерения пересмотреть итоги войны и наказать русских.Всё это не так безобидно, а достаточно опасно для мира. Надо помнить, что две самые кровопролитные войны прошлого века начались по инициативе Германии и пошли с её земли. Оба раза поражение обернулось для немцев национальным унижением и большими материальными потерями.Сейчас, когда Германия окрепла, забылись послевоенный голод, разруха и нищета. Забылось даже то, что ещё в конце 1990-х из-за финансовых и экономических проблем Германию назвали «главным больным Европы». Похоже, нынешнее выздоровление пошло не на пользу историческому самосознанию немцев.Рано они начали забывать Сталинград, и всё, что за ним случилось. И не только они. Историю войны следует помнить странам, чьи правительства подталкивали Гитлера к войне на уничтожение Советского Союза. Ведь страданий и бед хватило потом на всех. Эти уроки истории нам надо помнить…