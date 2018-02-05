23:19 05 февраля

Запад старается принизить значение Сталинградской битвы в исходе Второй мировой войны

В минувшую пятницу в Волгограде состоялись торжества по случаю 75-летия победы Красной Армии в Сталинградском сражении. Мир в целом не заметил этой памятной даты. Занятый обсуждением «русского следа в американских выборах», визита руководителей российских спецслужб в Вашингтон и неожиданного для Запада решения спортивного арбитражного суда, он забыл о выдающемся подвиге советских воинов, радикально изменившем характер войны в Европе.



Бундестаг рукоплещет очевидной беспамятности


Есть у этой забывчивости и другая сторона. В последнее время наши былые союзники и их сателлиты стараются принизить роль Советского Союза во Второй мировой войне, исказить и даже опорочить борьбу советских людей против гитлеровской Германии. В этом контексте западным идеологам было уж совсем не с руки возвращаться к героической истории Сталинградской битвы.

Иное дело Германия. Сталинград на многие годы припечатал к национальной памяти немцев их военное поражение. Этот печальный эпизод они теперь хотят не просто вычеркнуть из своего сознания, но и переписать историю, представ перед будущими поколениями этакими жертвами исторического сражения.

Всем памятно выступление в Бундестаге школьника из Уренгоя, переформатированного на немецкие деньги под новые исторические задачи Германии. Возмущенные россияне были глубоко оскорблены публичными страданиями своего незрелого соотечественника над могилами «невинно погибших людей», взятых в плен «в так называемом сталинградском котле».

Бундестаг рукоплескал российскому школьнику за его бесценный для немцев вывод, что погибшие в плену гитлеровцы «хотели мирно жить и не хотели воевать». Однако в этих аплодисментах было всё-таки больше благодарности немецких законодателей тем неправительственным организациям и фондам (Народный Союз Германии по уходу за воинскими захоронениями, Фонд Фридриха Эберта и пр.), что вложились деньгами Германии в искажение истории войны.

СМИ подробно описывали и комментировали скандальное выступление уренгойского школьника. Многие заметили, что случилось это 19 ноября, в рамках отмечавшегося в Германии Дня скорби. Однако никто не потрудился напомнить российскому обществу, отчего немцы заскорбели в этот печальный для них день.

Меж тем, 19 ноября 2017 года день был юбилейный. Исполнилось ровно 75 лет, как началось контрнаступление Красной Армии под Сталинградом. Тогда мощнейшая артиллерийская подготовка из двух тысяч орудий снесла передовые позиции гитлеровцев и открыла дорогу соединениям советских войск.

В течение трёх дней германский фронт был прорван на большом протяжении (севернее Сталинграда – на участке 80 километров, к югу от города – на 55 километров). К вечеру 23 ноября 1942 года котёл вокруг немецкой группировки замкнулся. В окружение попали 22 гитлеровские дивизии и свыше 160 отдельных частей 6-й полевой и 4-й танковой немецких армий – общей численностью 330 тысяч человек.

Такая вот немецкая скорбь, вызванная успехами Красной Армии в Сталинградском сражении. Для нас контрнаступление под Сталинградом осталось в памяти примером героизма и доблести советских воинов. День 19 ноября стал в российском календаре Днём ракетных войск и артиллерии. Так страна зафиксировала в своей истории ту незабываемую артиллерийскую атаку.

На каком фронте проиграла Германия?

Обо всём этом немцы и их нынешние российские коллаборанты стараются не вспоминать. Они уже давно заняты другим – лепят выгодную Германии историю сталинградского сражения. Пять лет назад, в годовщину 70-летнего юбилея, немецкие СМИ активно публиковали мемуары генералов вермахта, сваливших на Гитлера всю вину за военное поражение под Сталинградом.

Свою позицию они впервые сформулировали ещё в 1956 году в книге «Роковые решения», вышедшей в Нью-Йорке по заказу министерства обороны США. Ведомые бывшим начальником генерального штаба сухопутных сил Германии генерал-полковником Куртом Цейтцлером, гитлеровские генералы уже тогда всю вину за поражение Германии в войне возложили на Гитлера, а исключительно своему военному гению приписали победы вермахта.

В той книге Курт Цейтцлер написал целую главу «Сталинградская битва». Вот её пять лет назад и цитировали на все лады германские СМИ. «Он (Гитлер – ред.), – писал Цейтцлер, – никогда не делал правильных выводов из своих неудач… В Сталинграде он приказал провести серию атак с целью захвата города квартал за кварталом и даже здание за зданием… и настаивал, чтобы, несмотря ни на какие потери, наступление продолжалось хотя бы в миниатюре».

Так немцы освобождали себя от ответственности за военное поражение под Сталинградом. Затем устами уренгойских подпевал зазвучала тема, что немцы «хотели мирно жить и не хотели воевать». В дни нынешнего памятного юбилея слово взяли профессиональные историки. Один из них – сотрудник Военно-исторического музея бундесвера в Дрездене Йенс Венер уже уверенно развенчивает «мифы» о битве в Сталинграде.

«У каждой из сторон – свой «миф» вокруг Сталинградской битвы, – демонстрировал в интервью Deutsche Welle новый взгляд на историю Йенс Венер. – Россия видит в ней решающую победу Второй мировой войны, Германия – решающее поражение. При этом я должен отметить, что в Германии сосуществуют два видения: на востоке страны принято относиться к Сталинградской битве как к главному поражению вермахта, на западе же традиционно гораздо больше внимания уделялось тому, что происходило на Западном фронте». Чувствуете, какой акцент? Германия проиграла на Западном фронте.

Грех бросать камень в память солдат наших союзников. Эти парни храбро воевали и также гибли за общую нашу победу. Но всё же, всё же… Уместно напомнить: второй фронт открывали 150 000 солдат союзных войск. Им противостояло менее 30 000 солдат вермахта, рассредоточенных на оборонительных рубежах Нормандии.

Добросовестный историк легко найдёт отличие в масштабах двух сражений. И будет оно не в пользу нормандской операции союзников «Оверлорд», случившейся много позже Сталинградского сражения, Курской битвы, освобождения Ленинграда от блокады, после которых стратегическая инициатива уже полностью перешла к Красной Армии. Изменился сам характер войны в Европе.

Однако вернёмся к интервью Йенса Венера, тем более, что его подобострастно перепостили издания в других, близких нам ранее странах, например, в Прибалтике. «Сталинградской битве уделяется слишком много внимания, это рано или поздно может привести к использованию истории в тех или иных целях, к утере представлений о реальности, – учит нас историк от бундесвера Йенс Венер. – Невозможно осознать всю трагедию Второй мировой войны на примере одного-единственного сражения. «Усечение» истории не может быть продуктивным».

Дальше – больше. Оказывается, Сталинград не имел большого стратегического значения. (Как будто не было подтверждённых немецкими историками стратегических планов Гитлера – разорвать советские коммуникации и отсечь месторождения нефти на Каспии от снабжения войск?). Всё дело, по мнению Венера, в названии города. Поэтому Сталин и не мог позволить себе проиграть это сражение.
«Значение Сталинграда было скорее психологическим, – зашёлся Венер в своих изысканиях. – Поражение немцев с восторгом было воспринято не только в Советском Союзе, но также в Великобритании и США. Сражение имело огромное значение с точки зрения пропаганды. Вообще же, если сравнивать вермахт до Сталинграда и в июне-июле 1943 года, то после Сталинграда вооруженные силы гитлеровской Германии значительно прибавили».

Так прибавили, что потом отступали до самого Берлина? На Deutsche Welle Йенсу Венеру такой вопрос не задали, да и не могли задать. Германия под разговоры о переосмыслении итогов войны и осуждении преступлений гитлеровского фашизма уже откровенно демонстрирует своё реваншистское настроение.

Случилось это не вчера. Эксперты давно связывают лояльность Берлина к маршам прибалтийских эсэсовцев и произволу в отношении русскоязычного населения Балтии с желанием немцев хоть как-то поквитаться за поражение в войне. Из этого же ряда – политическая поддержка на Украине последышей галицийских подельников немецких фашистов, объединённых сегодня в националистические организации и вооружённые формирования. Уж больно совпадают их цели с целями германских реваншистов, никогда не скрывавших своего намерения пересмотреть итоги войны и наказать русских.

Всё это не так безобидно, а достаточно опасно для мира. Надо помнить, что две самые кровопролитные войны прошлого века начались по инициативе Германии и пошли с её земли. Оба раза поражение обернулось для немцев национальным унижением и большими материальными потерями.

Сейчас, когда Германия окрепла, забылись послевоенный голод, разруха и нищета. Забылось даже то, что ещё в конце 1990-х из-за финансовых и экономических проблем Германию назвали «главным больным Европы». Похоже, нынешнее выздоровление пошло не на пользу историческому самосознанию немцев.

Рано они начали забывать Сталинград, и всё, что за ним случилось. И не только они. Историю войны следует помнить странам, чьи правительства подталкивали Гитлера к войне на уничтожение Советского Союза. Ведь страданий и бед хватило потом на всех. Эти уроки истории нам надо помнить…
Автор: Геннадий Грановский


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Комментарии 34

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  1. НЕКСУС Сегодня, 15:03
    Что тут скажешь?В учебниках американцев битва за Сталинград,Курская дуга и оборона Москвы идет одним абзацем через запятую,а высадка союзников в Нормандии или битва при Аль-Аламейне описывается достаточно красочно.
    НЕКСУС
    1. д^Амир Сегодня, 16:24
      то ли 2013-ый, то ли 2014-тый год... телеканал Дискавери.... фильм про Курскую битву... резюме в конце фильма - советы выиграли потому что гитлеру понадобились танки отражать вторжение союзников на Сицилию, вот так... а иначе глядишь бы и выиграли... а дети смотрят.... наши....
      д^Амир
      1. Pete Mitchell Сегодня, 17:14
        Цитата: д^Амир
        ... телеканал Дискавери... а дети смотрят.... наши....

        Discovery это все го лишь часть массированной атаки на неокрепшие умы, и в успехе им не откажешь. Я немало общаюсь с молодыми ребятами: американцы победили на дальнем востоке, бриты в северной Африке, "эти, которые тоже немцев победили" вообще прогибаются под любую ситуацию, даже поляки сами себя освобождали... Печально, но основная масса вообще имеет отвлеченное представление о ВОВ/WWII, независимо от национальности.
        Что сами раскажем детям, то и получмим. Подсадим на тв, получим детей Discovery channelа, что посеим, то и пожнем..
        Pete Mitchell
      2. Василенко Владимир Сегодня, 18:06
        Цитата: д^Амир
        советы выиграли потому что гитлеру понадобились танки отражать вторжение союзников на Сицилию
        два или три танка на Сицилию перегнали?
        за всю итальянскую компанию потери оси 658 тыс
        Василенко Владимир
      3. влад66 Сегодня, 18:43
        Цитата: д^Амир
        дети смотрят.... наши....

        А это уже от нас самих многое зависит, как родители преподнесут своему ребёнку, то они и смотреть будут. yes
        влад66
    2. сибиралт Сегодня, 18:56
      Сами не снизим, никто не снизит. Волгограду нужно вернуть достойное Великой битве Имя Победителя. Что тут непонятного? am
      сибиралт
  2. Altona Сегодня, 15:19
    На Знамени Победы, которое было вынесено знаменной группой на празднование победы в Сталинградской битве было закрашено изображение серпа и молота. Наша "русская" элита пытается отнять у народа и Победу.
    Altona
    1. Василенко Владимир Сегодня, 18:05
      честно скажу не поверил, нашел видео, это ж даже не знаю как назвать
      Василенко Владимир
    2. Василенко Владимир Сегодня, 18:32
      Цитата: Altona
      На Знамени Победы, которое было вынесено знаменной группой на празднование победы в Сталинградской битве было закрашено изображение серпа и молота.

      Федеральный закон от 7 мая 2007 г. N 68-ФЗ "О Знамени Победы"

      Дата подписания 4 мая 2007 г.
      Опубликован 8 мая 2007 г.
      485
      Принят Государственной Думой 25 апреля 2007 года

      Одобрен Советом Федерации 4 мая 2007 года

      В целях увековечения народного подвига в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, в ознаменование заслуг воинов советских Вооруженных Сил перед Отечеством и в знак благодарности потомков победителям фашистских захватчиков настоящим Федеральным законом устанавливаются статус Знамени Победы, правовые основы его хранения и использования.

      Статья 1

      1. Знаменем Победы является штурмовой флаг 150-й ордена Кутузова II степени Идрицкой стрелковой дивизии, водруженный 1 мая 1945 года на здании рейхстага в городе Берлине.

      2. Знамя Победы является официальным символом победы советского народа и его Вооруженных Сил над фашистской Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, государственной реликвией России.

      3. Знамя Победы находится на вечном хранении в условиях, обеспечивающих его сохранность и доступность для обозрения.

      4. Место и порядок хранения Знамени Победы, порядок его транспортировки определяются Президентом Российской Федерации.

      5. Хранение Знамени Победы осуществляется за счет средств федерального бюджета.

      Статья 2

      1. Во время торжественных мероприятий, посвященных Дню Победы, проводимых федеральными органами государственной власти, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, организациями, общественными объединениями, возложения венков к Могиле Неизвестного Солдата в городе Москве и другим памятникам Великой Отечественной войны 1941-1945 годов в День Победы и другие дни, связанные с событиями Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, а также для выставления на обозрение вместо Знамени Победы в случае, если оно убрано с обозрения для проведения реставрационных работ, могут использоваться копии Знамени Победы.

      2. В День Победы копии Знамени Победы могут вывешиваться на зданиях (либо подниматься на мачтах, флагштоках) наряду с Государственным флагом Российской Федерации.

      3. Вид копий Знамени Победы должен соответствовать виду Знамени Победы.

      4. Одновременный подъем (размещение) Государственного флага Российской Федерации и копии Знамени Победы осуществляется в том же порядке, что и одновременный подъем (размещение) Государственного флага Российской Федерации и флага субъекта Российской Федерации, муниципального образования, организации, общественного объединения.

      Президент

      Российской Федерации

      В. Путин
      Василенко Владимир
  3. parusnik Сегодня, 15:28
    Бундестаг рукоплескал российскому школьнику
    ...Публика неистовствовала... А чего мир упрекать, дескать забывать стал..Мы то сами помним?...В 90- е как кинулись каяться, ах, простите нас немцы и воевали мы не правильно, трупами забрасывали и штрафбаты войну выиграли и партизаны негодяи и героев у нас не было и прочая прочая...А мир смотрел на это кривлянье, ухмылялся и приговаривал с акцентом: Йес, карашо...Затем мы неожиданно вспомнили, когда припекать начало,да,да...наши деды Берлин взяли..проведем парад 9 мая, но что бы так толерантненько было, мавзолей задрапируем, неудобно как-то партнерам напоминать, о том что к нему летели знамена поверженной Германии...А дальше ?...Публика неистовствовала и рукоплескала российскому школьнику за его речь в бундестаге...
    parusnik
    1. роман66 Сегодня, 16:00
      а разослать похоронки всем европейцам, легшими костями под Сталинградом - враз вспомнят
      роман66
  4. кедр Сегодня, 15:33
    "...Рано они начали забывать Сталинград, и всё, что за ним случилось. И не только они. Историю войны следует помнить странам, чьи правительства подталкивали Гитлера к войне на уничтожение Советского Союза. Ведь страданий и бед хватило потом на всех. Эти уроки истории нам надо помнить…"

    Что бы помнили, надо вернуть героическому городу его овеянное военной славой название - Сталинград!
    кедр
    1. Старый Воин Сегодня, 15:55
      Время не то. Мерзости много в Государстве Нашем. Вот когда переборем, тогда - Да!
      Старый Воин
    2. роман66 Сегодня, 16:02
      у некоторых корчи делаются от имени Сталина. а так-то да, мысль правильная
      роман66
  5. Старый Воин Сегодня, 15:53
    Ну, дык, давненько мы Европу не посещали с Освободительной, так сказать, Миссией. Потому и не помнят.
    Старый Воин
  6. Красный Сегодня, 16:21
    Опять запад виноват! А разве не власовцы во власти пытаются избавиться от символов сталинской эпохи?
    Красный
    1. Василенко Владимир Сегодня, 17:26
      Цитата: Красный
      Опять запад виноват!

      ну не в тему вопль
      Василенко Владимир
  7. Бригадир Сегодня, 17:13
    Цитата: кедр
    Что бы помнили, надо вернуть героическому городу его овеянное военной славой название - Сталинград!

    Пока в России правят капиталисты и подконтрольное им руководство страны, это вряд ли возможно... Они просто не дадут этого сделать... Они боятся, что народ вспомнит нашу историю, где им не было места, а если и было, то только на Колыме.
    ВСЕ ГОЛОСУЕМ ЗА ГРУДИНИНА !!!
    Бригадир
    1. Василенко Владимир Сегодня, 19:22
      Цитата: Бригадир
      Пока в России правят капиталисты

      Цитата: Бригадир
      ВСЕ ГОЛОСУЕМ ЗА ГРУДИНИНА !!!

      простите а Грудинин КТО?!!!! smile
      Василенко Владимир
      1. сибиралт Сегодня, 20:47
        Грудинин от КП РФ, которая давно продалась буржуазии. lol Но дело даже не в нём. 100 тысяч подписей он бы не собрал, спасла партийная крыша - льгота. Народ "дурют как хочуть". laughing
        сибиралт
  8. 1536 Сегодня, 17:13
    Мы сами не ценим свою историю. Даем слово всяким недобиткам от истории, которые вылезают на каналы ТВ и вещают мерзость и ложь. Правда, иногда бывают биты по роже. Что уж говорить про американцев?
    1536
  9. Василенко Владимир Сегодня, 17:26
    достаточно посмотреть численность сторон под сталинградом погибло больше чем у них участвовала в нормандии, мидуэе и африканских "битвах"
    Василенко Владимир
  10. Анатольевич Сегодня, 17:37
    Как какие то западоевропедики могут нам что либо принизить? Ни мордой не вышли, ни иным другим местом, ни тем более умом. Голова у них чтобы в нее есть и изобретать извращения. Ну еще с войной на нас ходить пытаются, д б.
    Анатольевич
  11. Волька Сегодня, 17:39
    европа упорно старается поскорее забыть историю второй мировой и кто там сломал хребет немецкому нацизму... и забыть свой позор
    Волька
  12. стер Сегодня, 17:58
    Так тон в затушевывании памяти о Великой Победе задают власти РФ. Это как со Знамени Победы исчез главный символ - серп и молот? Во время празднования победы под Сталинградом. Это КАК???????
    А на Западе просто ведут свою линию, у них свои цели. Видимо и здесь у власти свои цели. и они совпадают с западными.
    стер
  13. ALEA IACTA EST Сегодня, 18:00
    Победа у каждой державы своя, и каждая держава должна самостоятельно отстаивать свои приобретения, ну и обнулять чужие, разумеется.
    ALEA IACTA EST
    1. антивирус Сегодня, 19:28
      согласен
      см мой ниже
      антивирус
  14. Sovetskiy Сегодня, 18:26
    Рано они начали забывать Сталинград, и всё, что за ним случилось. И не только они. Историю войны следует помнить странам, чьи правительства подталкивали Гитлера к войне на уничтожение Советского Союза. Ведь страданий и бед хватило потом на всех. Эти уроки истории нам надо помнить…

    Первым делом это надо помнить нам самим и не молчать.
    На самый главный Праздник страны - 9 мая, место к которому бросали вражеские знамена заколочено фанеркой, а перед ним стоит Президент страны и призывает не забывать(?) уроки Великой Отечественной Войны.
    В школьных учебниках истории относительно темы ВОВ сколько выделено печатного текста? 5 параграфов из которых 3 про саму войну? Плюс сама подача материала зависит от отсутствия "идеологии" у преподавателя?).
    В конце концов новоиспеченные теле шедевры про времена ВОВ в рейтинговое время,- одни "штрафбаты". Советские фильмы про ВОВ регламентированы, строго после нулей, ну не считая самого 9 мая конечно.
    Раньше как то по экскурсиям классами возили в Краснодон, Хатынь, Мамаев Курган, у нас на Змеевскую балку, Самбековские высоты....
    Чего тогда удивляться что у нас "Коленьки" выросли, разъезжающие по кладбищам нацистских оккупантов?
    Как говорится чему учили, то и выросло.
    Предлагаю тест на знание материала.
    Кто назовет, желательно из молодежи хотя бы 15 Героев Советского Союза, получившие это звание во времена ВОВ. Апогеем оценки знаний будет если еще и расскажут за что именно.
    А мы все про Запад, да про Запад....
    Sovetskiy
  15. АлеБорС Сегодня, 18:57
    Просто давно пора чётко и недвусмысленно дать понять всем кто победил в этой войне. Давно пора перестать стесняться мавзолея, серпасто-молоткастой символики. Это часть нашей победы... Пора, наконец, ввести ответственность за попытки переврать историю. Да и историю давно пора преподавать в школах по правильным учебникам.
    АлеБорС
  16. сивый Сегодня, 19:19
    Здравствуйте."Оказывается, Сталинград не имел большого стратегического значения".На конференции в Тегеране Черчилль преподнёс советской делегации Меч Сталинграда. На лезвии была выгравирована надпись: «Дар короля Георга VI стойким защитникам Сталинграда в знак уважения от британского народа».Так просто для не имеющей значения битвы.
    сивый
    1. sxfRipper Сегодня, 20:00
      И есть ещё грамота Рузвельта:
      sxfRipper
  17. антивирус Сегодня, 19:27
    «У каждой из сторон – свой «миф» вокруг Сталинградской битвы, – демонстрировал в интервью Deutsche Welle новый взгляд на историю Йенс Венер. – Россия видит в ней решающую победу Второй мировой войны, Германия – решающее поражение.
    ПО ПОВОДУ БОСФОРСКОЙ ОПЕРАЦИИ-- УНИВЕРСАЛЬНО-- СИЛЫ НУЖНЫ ПРОТИВ СОЮЗНИКОВ, а с врагами справимся.
    брать надо только то , что сможет удержать и не км больше-- иначе отрыжка и блевотина. и пустота в "желудке"
    наша Победа --для нас , не для амеров и Франции!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    уу них свои взлеты боевого духа ии " аппетттита" на евространы.
    антивирус
  18. sxfRipper Сегодня, 20:10
    Свою позицию они впервые сформулировали ещё в 1956 году в книге «Роковые решения», вышедшей в Нью-Йорке по заказу министерства обороны США. Ведомые бывшим начальником генерального штаба сухопутных сил Германии генерал-полковником Куртом Цейтцлером, гитлеровские генералы уже тогда всю вину за поражение Германии в войне возложили на Гитлера, а исключительно своему военному гению приписали победы вермахта.
    Кабы только один Цейцлер. И Гудериан, и фон Меллентин, и фон Манштейн... На эту тему хорошо поёрничал в своё время Виктор Суворов (ах да, сорри - резун).
    sxfRipper
  19. Лексус Сегодня, 22:28
    Запад старается принизить значение Сталинградской битвы в исходе Второй мировой войны

    Из западного околотка опять завоняло.
    Лексус
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