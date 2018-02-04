Анкара предупредила Вашингтон о том, что американцы могут стать целью турецких военных

Если террористы (YPG) не покинут сирийский Манбидж, то мы начнем военную операцию и в этом районе Сирии, а также в регионе к востоку от реки Евфрат. При этом военнослужащие США в форме YPG также станут целью операции наших ВС,

Американские военнослужащие, одетые в форму сил самообороны сирийских курдов (YPG) могут стать целью турецких войск, проводящих в Сирии операцию «Оливковая ветвь», передает РИА Новости заявление вице-премьера Турции Бекира Боздага.заявил вице-премьер в эфире телеканала CNN Turk.Недавно Боздаг призвал Вашингтон приложить усилия, чтобы предотвратить столкновения американских и турецких военных на севере Сирии. По его словам, «Анкара делает все, чтобы этого избежать, однако усилия следует прилагать обеим сторонам».Он также отметил, что, несмотря на данные ранее обещания, Пентагон продолжает снабжать сирийских курдов оружием.Напомним, отношения Анкары и Вашингтона переживают серьезный кризис из-за военной поддержки, оказываемой Соединенными штатами YPG, которые Анкара считает террористической организацией.Турецкая армия проводит операцию «Оливковая ветвь» против формирований курдов в Африне с 20 января. Союзниками Анкары выступили бойцы «Сирийской свободной армии» (ССА), оппозиционные Дамаску.