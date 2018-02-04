23:08 04 февраля

Анкара предупредила Вашингтон о том, что американцы могут стать целью турецких военных

Американские военнослужащие, одетые в форму сил самообороны сирийских курдов (YPG) могут стать целью турецких войск, проводящих в Сирии операцию «Оливковая ветвь», передает РИА Новости заявление вице-премьера Турции Бекира Боздага.



Если террористы (YPG) не покинут сирийский Манбидж, то мы начнем военную операцию и в этом районе Сирии, а также в регионе к востоку от реки Евфрат. При этом военнослужащие США в форме YPG также станут целью операции наших ВС,
заявил вице-премьер в эфире телеканала CNN Turk.


Недавно Боздаг призвал Вашингтон приложить усилия, чтобы предотвратить столкновения американских и турецких военных на севере Сирии. По его словам, «Анкара делает все, чтобы этого избежать, однако усилия следует прилагать обеим сторонам».

Он также отметил, что, несмотря на данные ранее обещания, Пентагон продолжает снабжать сирийских курдов оружием.

Напомним, отношения Анкары и Вашингтона переживают серьезный кризис из-за военной поддержки, оказываемой Соединенными штатами YPG, которые Анкара считает террористической организацией.

Турецкая армия проводит операцию «Оливковая ветвь» против формирований курдов в Африне с 20 января. Союзниками Анкары выступили бойцы «Сирийской свободной армии» (ССА), оппозиционные Дамаску.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 50

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  1. solzh Сегодня, 13:24
    Чего-то Эрдоган в свои силы верит. Доиграется. американцы если что ему не простят. Устроют турецкий майдан. Хотя по мне, чем больше они друг друга перебьют тем лучше.
    solzh
    1. МИХАН Сегодня, 13:31
      Все же покупка Турцией С-400 была не просто так , а с далеко идущими целями..
      Давай Эрдоган мочи их , нам нельзя пока..
      МИХАН
      1. Андрей К Сегодня, 13:35
        Цитата: МИХАН
        ...Давай Эрдоган мочи их , нам нельзя пока...

        Круто!!!
        У меня никакого желания шапкозакидательством заниматься, но и утверждения, что нам подляки летят, а нам почему-то "нельзя" ответить, вызывают оторопь...
        Вы о чём?
        Кто это решил, что нам нельзя. Где Вы эту "целесообразность" нашли...
        С какого перепуга нам вдруг стало необходимым разбираться в сортах навоза, мешающего идти к намеченной цели.
        Вчера матрасы, руками своих протеже сбили наш самолёт, пилот погиб. Земля ему пухом...
        Почему вдруг боец находящийся на земле, должен задумываться про "нам нельзя".
        Логика подсказывает, что эти карманные бармалеи - шушера, бить надо по кукловодам, там, на месте...
        Андрей К
        1. Shurik70 Сегодня, 13:39
          А кто, по-вашему, наш самолёт сбил? Американцы или турки передали ПЗРК и обучили. А может, и сами выстрелили.
          Турки "на публику" американцев пугают. По факту, заранее предупреждают, куда собираются нанести удар, что бы американские инструкторы вышли от туда заранее.
          Не расстанется НАТО с Турцией. Проливы и базы им нужны. А начнёт Эрдоган борзеть - сменят руководство. Не впервой.
          Shurik70
          1. Андрей К Сегодня, 13:47
            Цитата: Shurik70
            ...А кто, по-вашему, наш самолёт сбил? Американцы или турки передали ПЗРК и обучили. А может, и сами выстрелили...

            Я уже написал Выше, что нет необходимости разбираться в сортах навоза. Помножить на ноль тех, кто это сделал и кукловодов, кто направил.
            Кто бы за ними там ни стоял - турки, мерины или израильтяне. Никакой разницы. Руку нажавшую на пуск, оторвать по самое нехочу. Чтобы бармалеи и партнёры знали о бесценной крови россиян.
            Андрей К
            1. Андрей К Сегодня, 16:04
              Пошла информация о том, что в районе гибели Су-25 «совершенно случайно» оказался корреспондент «Ассошейтед пресс», сразу взявший интервью у боевиков, сбивших самолёт.
              Вот Вам и ответ hi
              Андрей К
            2. Лелёк Сегодня, 16:42
              Цитата: Андрей К
              Кто бы за ними там ни стоял - турки, мерины или израильтяне. Никакой разницы.

              hi
              Ммдя. Такая вот война. С каждым днём всё чудесатее. what
              Лелёк
              1. Андрей К Сегодня, 17:16
                Лелёк hi
                ...Ммдя. Такая вот война. С каждым днём всё чудесатее...

                Паучья банка ещё та...
                Андрей К
          2. garnik Сегодня, 14:01


            Не расстанется НАТО с Турцией. Проливы и базы им нужны. А начнёт Эрдоган борзеть - сменят руководство. Не впервой.
            Верная мысль.
            garnik
          3. Андрей К Сегодня, 14:21
            Shurik70
            ...А кто, по-вашему, наш самолёт сбил?...

            Читаем:
            ...Telegram-канал — WarJournal (@warjournal) сообщает, что Су-25 был сбит из ПЗРК «Игла». Это согласуется с тем, что несколько дней назад одно из подразделений «Свободной сирийской армии» захватило «Иглу» у курдов в Африне. Рабочая партия Курдистана также использует этот ПЗРК, из которого в 2016 году был сбит турецкий вертолёт.
            Ранее арабские СМИ сообщали, что Вашингтон передал курдам в середине января партию переносных зенитно-ракетных комплексов. Уже через несколько дней боевики из «Свободной сирийской армии» хвастались ПЗРК, якобы добытые в качестве трофеев у курдов во время боёв за Африн. Однако есть серьёзные подозрения, что курдские формирования сами приторговывают ПЗРК на чёрном рынке.
            Об этом свидетельствует то, что это оружие оказывается в руках террористов «Исламского государства»* и близких этой организации группировок. Кроме того, переносные ПВО находились и у тех группировок, которые с курдами не воевали, а потому не могли получить их в качестве трофеев.
            Поскольку ПЗРК «Игла» поставляют в регион США, то они и несут ответственность за быстрое распространение комплексов среди террористов. Ранее у боевиков не было возможности сбивать самолёты ВКС РФ и ВВС Сирии, но теперь у них благодаря Вашингтону оказалось в руках опасное оружие.
            Тем временем США поспешили откреститься от сотрудничества с курдами. В Пентагоне заявили, что США не занимались снабжением своих союзников по коалиции в Сирии зенитным оружием. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя ведомства Эрика Пэхона.
            «Соединённые Штаты не поставляли партнёрским силам в Сирии никакие вооружения типа «земля-воздух» и не намерены делать этого в будущем», — сказал он.
            Однако передачу американцами ПЗРК курдским формированиям подтвердила турецкая сторона...
            Андрей К
            1. karelia-molot Сегодня, 18:00
              Вам вся эта история с засвеченной по всем каналам ССАшной иглой и сбитым через пару дней самолётом это... Ничего не напоминает ваще?
              karelia-molot
        2. Piramidon Сегодня, 22:58
          Цитата: Андрей К
          Цитата: МИХАН
          ...Давай Эрдоган мочи их , нам нельзя пока...

          Круто!!!
          У меня никакого желания шапкозакидательством заниматься, но и утверждения, что нам подляки летят, а нам почему-то "нельзя" ответить, вызывают оторопь...
          Вы о чём?
          Кто это решил, что нам нельзя. Где Вы эту "целесообразность" нашли...
          С какого перепуга нам вдруг стало необходимым разбираться в сортах навоза, мешающего идти к намеченной цели.
          Вчера матрасы, руками своих протеже сбили наш самолёт, пилот погиб. Земля ему пухом...
          Почему вдруг боец находящийся на земле, должен задумываться про "нам нельзя".
          Логика подсказывает, что эти карманные бармалеи - шушера, бить надо по кукловодам, там, на месте...

          Разрешите добавить свою ложку дегтя:
          Наш Су-25 был сбит над территорией подконтрольной этим самым туркам, которых так любит "МИХАН"
          Piramidon
      2. Geisenberg Сегодня, 13:38
        И ведь обоснуют же, что все америкосы были одеты в форму террористов )))
        Geisenberg
        1. Удав КАА Сегодня, 14:44
          Цитата: Geisenberg
          все америкосы были одеты в форму террористов )))

          Это -- "дикие гуси" с амерскими паспортами из "черной воды", за которую формально правительство Штатов никакой ответственности не несет. Так что, инструкторы-инструкторам рознь. Официально военнослужащих США там (в качестве инструкторов курдских военных формирований) нет. А ЦРУ-шники никогда не сознаются в своей принадлежности к CIA. Так что, можно мочить: дикие гуси -- вне закона!
          Удав КАА
          1. Metallurg_2 Сегодня, 19:07
            А ЦРУ-шники никогда не сознаются в своей принадлежности к CIA

            Спорный вопрос: смотря как допрашивать. В 1937 году на Лубянке и не таким языки развязывали.
            Metallurg_2
      3. askort154 Сегодня, 13:48
        МИХАН.....Все же покупка Турцией С-400 была не просто так , а с далеко идущими целями.. Давай Эрдоган мочи их , нам нельзя пока..

        Зачем толкаешь Эрдогана на самоубийство ? negative Он ещё не получил С-400. yes
        askort154
      4. 210окв Сегодня, 14:09
        А почему нам пока нельзя?Заратустра не позволяет?Они могут а мы ни ни?Совсем страну "опустили"..
        Цитата: МИХАН
        Все же покупка Турцией С-400 была не просто так , а с далеко идущими целями..
        Давай Эрдоган мочи их , нам нельзя пока..
        210окв
        1. МИХАН Сегодня, 14:29
          Цитата: 210окв
          А почему нам пока нельзя?

          Объясняю для всех ..Члены НАТО, должны мочить членов НАТО! То есть для особо не понимающих политического и военного расклада Турция мочит курдов и аэродромы, где США их оружием снабжали, а теперь хотят замочить базы США (где боевиков обучают) ..
          ВСЕМ ПОНЯТНО..??? soldier У нас пока чертей хватает в Сирии, да Израиль еще наглеет..хехе
          МИХАН
          1. Андрей К Сегодня, 15:33
            МИХАН
            ...Объясняю для всех ..Члены НАТО, должны мочить членов НАТО!...

            Должны, да не обязаны. Вы выдаёте желаемое, за действительное. Эрдоган может и популист, но не глупец.
            ...То есть для особо не понимающих политического и военного расклада Турция мочит курдов и аэродромы, где США их оружием снабжали, а теперь хотят замочить базы США (где боевиков обучают) ...

            То есть Вы особь понимающая, а остальные собрались тут Вашу политинформацию (довольно таки своеобразную), послушать. Турция мочит... Мочит ровно настолько, насколько сумела славировать между Россией и США, насколько ей позволили...
            ...ВСЕМ ПОНЯТНО...???...

            Самое главное, чтобы Вам было понятно, что бы Вы были уверены в себе.
            ...У нас пока чертей хватает в Сирии, да Израиль еще наглеет...

            С этим соглашусь hi
            Андрей К
      5. Piramidon Сегодня, 23:04
        Цитата: МИХАН
        Все же покупка Турцией С-400 была не просто так , а с далеко идущими целями..
        Давай Эрдоган мочи их , нам нельзя пока..

        Виталик, блин, ну ты вообще на турецкие пляски перешел и записал их в друганы. Я лично подозреваю, что произошедшее с нашим Су-25 без их участия не обошлось.
        Piramidon
    2. влад66 Сегодня, 13:40
      Цитата: solzh
      Чего-то Эрдоган в свои силы верит. Доиграется. американцы если что ему не простят. Устроют турецкий майдан..

      Пробовали уже в июне 2016 года,благодаря России Эрдоган устоял,но эта скотинка не благодарная,поэтому
      чем больше они друг друга перебьют тем лучше.

      Причом многим сторонам. hi
      влад66
  2. cniza Сегодня, 13:26
    Напомним, отношения Анкары и Вашингтона переживают серьезный кризис из-за военной поддержки, оказываемой Соединенными штатами YPG, которые Анкара считает террористической организацией.


    Не верю я ни одним , ни вторым , но пока нам выгодно.
    cniza
    1. КВУ-НСвД Сегодня, 13:49
      То им наше оружие у курдов мешает , то американские инструктора...Как будто раньше ни о первом , ни о втором не было известно . Завязает там Турция не по плану , но соскакивать поздно . Вот фактически и предупреждает американских эмиссаров о предстоящих ударах , чтобы те случайно под замес не попали и не добавили головняков султану .
      КВУ-НСвД
      1. Удав КАА Сегодня, 15:28
        Цитата: КВУ-НСвД
        Завязает там Турция не по плану

        Турция там отстаивает свою территориальную целостность, чтобы курды не отпилили по куску от Турции и Сирии для создания своего национального государства. Мы с султаном на том и сошлись: территориальная целостность Сирии, ну и Турции, получается тоже.
        Удав КАА
        1. КВУ-НСвД Сегодня, 15:36
          На чём там ВВП с султаном сошёлся нам не узнать , а то , что операция в Африне принимает незапланированно затяжной характер - всё более очевидно
          КВУ-НСвД
  3. Геркулесыч Сегодня, 13:28
    Валите один другого пачками -сша пускай в турцию "принесут демократию " в виде мин, снарядов и ракет, которыми через курдов "забросят "на территорию турции, а турки пускай мочят янки -иструкторов в курдских отрядах и боевых подраздилениях! Нам это на руку -чтобы янки и турки стали врагами по настоящему!
    Геркулесыч
  4. svp67 Сегодня, 13:29
    Американские военнослужащие, одетые в форму сил самообороны сирийских курдов (YPG) могут стать целью турецких войск, проводящих в Сирии операцию «Оливковая ветвь», передает РИА Новости заявление вице-премьера Турции Бекира Боздага.
    Молодец, нам есть чему поучиться. Боздага напомнил незыблемое правило войны, там сначала стреляют в человека во вражеской форме, а уж потом спрашивают у него документы...
    svp67
  5. rotmistr60 Сегодня, 13:30
    Американские военнослужащие, одетые в форму сил самообороны сирийских курдов (YPG) могут стать целью турецких войск
    Да давно пора уже. Кстати нашим тоже необходимо предупредить и американцев и турок, но не о форме и знаках различия, а о том, что при нанесении ударов по террористам "кто не спрятался (инструкторы и советники), я не виноват".
    rotmistr60
    1. Ныробский Сегодня, 13:45
      Цитата: rotmistr60
      Американские военнослужащие, одетые в форму сил самообороны сирийских курдов (YPG) могут стать целью турецких войск
      Да давно пора уже. Кстати нашим тоже необходимо предупредить и американцев и турок, но не о форме и знаках различия, а о том, что при нанесении ударов по террористам "кто не спрятался (инструкторы и советники), я не виноват".
      Сейчас, после того как сбили наш самолёт, наши не ограничатся одним ударом возмездия. По ходу дела, матрасы края уже совсем потеряли и работают на то, что бы столкнуть лбами русских и турок. Недавно завалили турецкий вертолёт, при этом намекнув что у курдов имеются российские ПЗРК, теперь вот уронили наш самолёт в зоне ответственности Турции. Сейчас наши спецы во взаимодействии с турецкими отработают вопрос на предмет установления реально причастных к инциденту и размочалят по полной программе, даже не сомневаюсь.
      Ныробский
      1. svp67 Сегодня, 14:33
        Цитата: Ныробский
        Сейчас, после того как сбили наш самолёт, наши не ограничатся одним ударом возмездия

        И что сделаем? От "айфонов" наши богатенькие откажутся или все мы от программ "Майкрософт"? Мы же у США не помидоры, а несколько иное закупаем
        svp67
        1. Ныробский Сегодня, 15:12
          Цитата: svp67
          И что сделаем? От "айфонов" наши богатенькие откажутся или все мы от программ "Майкрософт"? Мы же у США не помидоры, а несколько иное закупаем
          У вас что, комплекс "потребителя"? При чём тут айфоны и Майкрософт? Нельзя же всё оценивать через призму комфорта. То, что на виду и в открытом доступе - это политика, а то, что скрыто от глаз широкой публики - это способы и методы решения политических разногласий. Биться в лобовую, никто не хочет, но используя Сирию, пытаются "убедить" друг друга в свой правоте и прийти к консенсусу. Матрасы никогда не отличались выдержкой, а посему срываются в провокации с целью нанесения оппоненту неприемлемого ущерба, после чего пытаются "договориться" с целью исключения подобных инцедентов, однако в последнее время получают отмашку раньше, чем согласие на разговор. И в этот раз огребут по полной, не сомневайтесь. А айфоны так и будут на прилавках, никуда не денутся, бо матрасы не пойдут на потерю рынка сбыта. Капиталисты, что с них взять...
          Ныробский
          1. svp67 Сегодня, 15:23
            Цитата: Ныробский
            У вас что, комплекс "потребителя"?

            У меня нет. Но Вы просто не понимаете сути происходящего. Американцы понимают СИЛУ, и не будут с нами разговаривать на равных, пока мы им её не продемонстрируем. А Россию они не боятся, считая, что страна покупающая у США ВСЕ, хранящая в их банках свои государственные и ЛИЧНЫЕ деньги, чьи бизнесмены и чиновники, если уж не сами, то своим детям добивающиеся американского гражданства - НИ ЧЕГО США противопоставить не может
            svp67
          2. БВС Сегодня, 15:25
            "А айфоны так и будут на прилавках, никуда не денутся, бо матрасы не пойдут на потерю рынка сбыта. Капиталисты, что с них взять..." Вы думаете, что рынок РФ сильно важен для США, что ОЧЕНЬ много россиян могут купить айфон? Вы заблуждаетесь сильно!
            БВС
            1. Ныробский Сегодня, 18:23
              Цитата: БВС
              Вы думаете, что рынок РФ сильно важен для США, что ОЧЕНЬ много россиян могут купить айфон? Вы заблуждаетесь сильно!

              Отчасти вы правы, объём рынка и покупательская способность в России не настолько велики, как в Китае и Индии которые дают Aрple 30% выручки с продажи айфонов, но тем не менее... На любой рынок зайти сложнее, чем с него уйти. Но потом ещё сложнее вернуться т.к. пустующую нишу займут другие.
              Ныробский
              1. svp67 Сегодня, 18:27
                Цитата: Ныробский
                На любой рынок зайти сложнее, чем с него уйти.

                Айфону - НЕТ замены, в плане ПРЕСТИЖНОСТИ и "ПОНТОВИТОСТИ"
                svp67
            2. svp67 Сегодня, 18:27
              Цитата: БВС
              Вы думаете, что рынок РФ сильно важен для США, что ОЧЕНЬ много россиян могут купить айфон?

              Что рынок РФ не важен - соглашусь, но и скажу так, очень многие россияне привозят новые айфоны из-за рубежа, так как они там для нас дешевле и количество россиян покупающих айфон НЕ МАЛО.
              svp67
        2. Удав КАА Сегодня, 16:05
          Цитата: svp67
          Мы же у США не помидоры, а несколько иное закупаем

          Так и они у нас не сушеные груши, а ракетные двигуны покупают совместно с титаном, однако! am
          Удав КАА
          1. svp67 Сегодня, 18:29
            Цитата: Удав КАА
            Так и они у нас не сушеные груши, а ракетные двигуны покупают совместно с титаном, однако!

            Тут стоит добавить слово ПОКА. К слову от титана они могут отказаться хоть завтра, цена на титан из Китая чуть дороже нашего. Хуже для них с редкоземельными металлами, тут мы пока вне конкуренции
            svp67
    2. Metallurg_2 Сегодня, 19:09
      Для этого нашему государственному руководству яйца нужны...
      Metallurg_2
      1. Ныробский Сегодня, 19:21
        Цитата: Metallurg_2
        Для этого нашему государственному руководству яйца нужны...
        Хреновое у вас там руководство.
        Ныробский
  6. Дормидонт Сегодня, 13:33
    Не "могут", а "должны"
    Дормидонт
  7. Горный стрелок Сегодня, 13:39
    Вот и "ответочка" готовится. Турки окрысились всерьёз. Неужто американцы будут рисковать жизнями своих солдат?
    Горный стрелок
  8. Geisenberg Сегодня, 13:39
    Дело говорит. Мочить по роже, а не по паспорту )
    Geisenberg
  9. masyanya Сегодня, 13:51
    Опа! Опа. Опа! Опа. Америка, Европа!
    Азия, Евразия! кругом безобразие! laughing
    masyanya
  10. Комментарий был удален.
  11. tosha.chuhontzev Сегодня, 14:13
    Информационная шумиха для лохов. Ничего в этом мире не происходит спонтанно. Идёт гнусная и циничная купля-продажа на которой ловятся лохи-патриоты.
    tosha.chuhontzev
  12. ВЕРЕСК Сегодня, 15:38
    Шикарное заявление от страны НАТО. Туркам лучше не верить.Склизкая нация.
    ВЕРЕСК
  13. МРоманович Сегодня, 18:10
    Цитата: Удав КАА
    Так и они у нас не сушеные груши, а ракетные двигуны покупают совместно с титаном, однако!

    Это ничего не меняет, потому что мы будем выполнять договоренности по этим двигателям и прочему даже когда США начнет нас бомбить. К сожалению это проверено! Уж такие мы и с этим ничего не поделать. Наверно поэтому нам плюют и в лицо и в спину, а мы в ответ только хмурим брови.
    МРоманович
  14. МРоманович Сегодня, 18:15
    Американские военнослужащие, одетые в форму сил самообороны сирийских курдов (YPG) могут стать целью турецких войск, проводящих в Сирии операцию «Оливковая ветвь», передает РИА Новости заявление вице-премьера Турции Бекира Боздага.

    Почему бы и нам не поступить так же как турки?
    МРоманович
    1. Ныробский Сегодня, 18:34
      Цитата: МРоманович
      Почему бы и нам не поступить так же как турки?
      Они пока ещё никак не поступили. Сделать заявление и воплотить угрозу в жизнь - две большие разницы, между которыми может появиться устраивающий обе стороны "междусобойчик".
      Ныробский
      1. МРоманович Сегодня, 18:41
        Заявление - это уже поступок.
        МРоманович
  15. behemot Сегодня, 19:01
    почему могут. Станут.
    behemot
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