23:11 04 февраля

Сирийский спецназ работает в районе, из которого был сбит российский Су-25

В Идлибе на месте уничтожения отряда террористов, сбивших из переносного зенитно-ракетного комплекса (ПЗРК) российский самолет Су-25 в Идлибе, в настоящее время работает сирийский спецназ, передает РИА Новости сообщение депутата Госдумы Виктора Водолацкого.

Сирийский спецназ работает в районе, из которого был сбит российский Су-25
Архивное фото

И если будут найдены элементы данного ПЗРК, то по номерам и по происхождению в самые ближайшие дни мы будем знать, откуда этот ПЗРК поступил, с какой, как говорится, фабрики и как он туда был доставлен,
рассказал Водолацкий, ссылаясь на собственные источники.


Депутат добавил, что с воздуха работу спецназовцев прикрывают ВКС России.

Напомним, Су-25 сбили в субботу из ПЗРК в сирийской провинции Идлиб. Пилот катапультировался, но погиб в бою с террористами. Позднее в Минобороны РФ сообщили, что в результате группового удара высокоточным оружием по району, подконтрольному «Джебхат ан-Нусре» (запрещена в РФ), из которого была запущена ракета, удалось уничтожить более 30 боевиков. Ответственность за сбитый самолет взяли на себя террористы этой же группировки.

Российский Центр примирения враждующих сторон в САР совместно с представителями Турции, ответственной за зону деэскалации «Идлиб», принимает меры по возвращению тела российского пилота.

Использованы фотографии: Минобороны РФ
86

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 133

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  1. Геркулесыч Сегодня, 14:27
    Тубус этот сейчас может обойтись кому-то не в одну голову! А ведь нужно было ждать нечто подобное! Нам мирно жить не дадут, и с против нас ЧЕСТНО воевать не станут! В ЧЕСТНОМ бою нас не победить! Остается только подло, по шакальи, из под -тишка бить в спину!
    Геркулесыч
    1. Logall Сегодня, 14:31
      Сирийский спецназ работает в районе, из которого был сбит российский Су-25
      а сколько сирийцев в этом спецназе? Есть ощущение, что в нём сплошь славянские лица...
      Logall
      1. Тралл Сегодня, 14:33
        Странный источник информации. И это ещё мягко сказано.
        Казачий атаман точно не сболтнул ничего лишнего?
        Тралл
        1. Геркулесыч Сегодня, 14:39
          Тралл hi -просто к кого то кончилось терпение! Или нервы не железные!
          Геркулесыч
          1. Тралл Сегодня, 14:43
            Просто мне это немного напомнило одну соседнюю страну, где на военной тайне любят пиариться по умыслу или по глупости...
            Тралл
        2. влад66 Сегодня, 16:09
          Цитата: Тралл
          Казачий атаман точно не сболтнул ничего лишнего?

          Казачий атаман может и хряпнул лишную чарку,но вообще то после таких потерь,на земле работает спецура,это общемировая практика и эта спецура явно не с арабским выражением лица
          влад66
          1. Tusv Сегодня, 17:50
            Новейший старый.Анегдот С такой бородой, что, что дядька Черноомор обзавидуется такой длины
            Шли по пустыни три Негра. Русский Немец и Поляк drinks
            Tusv
          2. WapentakeLokki Сегодня, 18:16
            А берцы у этой троицы явно не от ''Ратника''.Пасаны опять за свои кровные приобретают снарягу а государство надувает щеки и пилит бабки на их крови.Вам не грустно камрады а мне так ДА
            WapentakeLokki
            1. Muvka Сегодня, 18:20
              Вообще-то для них совсем другую экипировку разрабатывают. Ратник - это для массового пользования.
              Muvka
          3. Aleksandr21 Сегодня, 19:52
            Цитата: влад66
            Цитата: Тралл
            Казачий атаман точно не сболтнул ничего лишнего?

            Казачий атаман может и хряпнул лишную чарку,но вообще то после таких потерь,на земле работает спецура,это общемировая практика и эта спецура явно не с арабским выражением лица


            "На месте уничтожения отряда террористов, сбивших российский самолет Су-25 в Идлибе, работает сирийский спецназ, операцию САР прикрывают российские воздушно-космические силы (ВКС), сообщил депутат «Единой России» Виктор Водолацкий.

            Парламентарий уточнил, что со стороны России на этом месте «работает» только ВКС."

            Так что не факт что там ССО работает, хотя это и не особо важно, главное чтобы вычислили откуда ПЗРК поставлялся, и понять откуда пришёл такой сюрприз и кто за это в ответе, турки как поставщик ничем не хуже с версией с поставкой ПЗРК от американцев. Ну и тело героя обязательно нужно вернуть домой, наше государство должно сделать всё возможное и невозможное в этой ситуации.
            Aleksandr21
          4. Чёрный Полковник Сегодня, 20:41
            Да и снаряга с оружием не рядовые...
            Чёрный Полковник
          5. sharp-lad Сегодня, 22:06
            Хоть убей, но лиц не вижу! lol Только по обмундированию и вооружению можно догадаться в принадлежности этих бойцов. hi
            sharp-lad
        3. Николай Грек Сегодня, 19:44
          Цитата: Тралл
          Странный источник информации. И это ещё мягко сказано.
          Казачий атаман точно не сболтнул ничего лишнего?

          а че скрывать-то??? не было бы этой инфы, орали бы, что наши ничего не делают...дали эту инфу, орут, что болтают много!! вам никому не угодишь!!! request negative
          Николай Грек
          1. Дрюня2 Сегодня, 20:08
            добавлю скрин. коммент с ГА - пусть будет .
            Дрюня2
            1. Дрюня2 Сегодня, 21:19
              видео - 3 секунда -
              "это вам за пацанов!". sad
              Дрюня2
      2. Геркулесыч Сегодня, 14:37
        Александр hi -по бумагам их там куча, а реально, Псковские, Томбовские, Тульские, Ростовские и многие другие"Ахматы, Саиды, Махмуды "с Российским говором и Русским матом, там маму некоего Кузьмы покажут и познакомят с нусрой, турками, короче, с теми, кто станет на пути у них!
        Геркулесыч
      3. Подрезчик Сегодня, 14:39
        Цитата: Logall
        Сирийский спецназ работает в районе, из которого был сбит российский Су-25
        а сколько сирийцев в этом спецназе? Есть ощущение, что в нём сплошь славянские лица...

        Александр hi ! Если это так, я не позавидую данному району и бородатым, которые попадутся парням по дороге... wink soldier
        Подрезчик
        1. Logall Сегодня, 15:16
          Тезка, приветствую тебя, дружище!
          Цитата: Подрезчик
          я не позавидую данному району и бородатым, которые попадутся парням по дороге...

          Главное чтобы без потерь в рядах "сирийского спецназа"! А в том, что мстя будет страшна, я не сомневаюсь. Другим в назедание!
          Logall
      4. Андрей К Сегодня, 14:40
        Logall
        ...Есть ощущение, что в нём сплошь славянские лица...

        Предполагаю, что если и не славянские лица, то ребятишки из батальона "Туран".
        Андрей К
        1. Viktor.12.71 Сегодня, 16:14
          Цитата: Андрей К
          то ребятишки из батальона "Туран".

          До сих пор верите в этот миф? Там воюют наемники Вагнера, если бы не они то дела шли бы куда хуже. Но проблема в том что на данный момент даже их не хватает, кампания против игил сказалась на численности наемников.
          Viktor.12.71
          1. Андрей К Сегодня, 16:32
            Цитата: Viktor.12.71
            ...До сих пор верите в этот миф? Там воюют наемники Вагнера...

            У нас нет наёмников, у нас есть специалисты группы Вагнера, если Вы это имеете ввиду.
            Ничтоже сумняшеся в Вашей осведомлённости, всё-таки поясню Вам - батальон "Туран", это структурное подразделение группы Вагнера.
            Ну как бы так... hi
            Андрей К
            1. Viktor.12.71 Сегодня, 16:40
              Цитата: Андрей К
              Ну как бы так... hi

              Я так и написал что там только наемники Вагнера, а Туран позиционировался как добровольцы из СА.
              Цитата: Андрей К
              У нас нет наёмников, у нас есть специалисты группы Вагнера, если Вы это имеете ввиду.

              Поясню Вам что люди которые воюют за ради выгоды являются наемниками. hi
              Viktor.12.71
              1. Андрей К Сегодня, 16:49
                Viktor.12.71
                ...Я так и написал что там только наемники Вагнера, а Туран позиционировался как добровольцы из СА...

                Вы "переобуваетесь" прямо в полёте.
                ...Поясню Вам...

                Зря время потеряете. Я прекрасно осведомлён в отличиях специалиста-контрактника от "дикого гуся".
                Комментировать дальнейшее не имеет смысла hi
                Андрей К
            2. voyaka uh Сегодня, 17:30
              "У нас нет наёмников, у нас есть специалисты группы Вагнера"////

              В чем они специалисты? Они не контрактники МО. Это пехотинцы-наемники.
              Все за деньги. Даже эвакуируют в Россию для захоронения тела их погибших строго за их же деньги. sad
              voyaka uh
              1. Андрей К Сегодня, 17:38
                voyaka uh hi
                У нас за наёмничество статья, если Вы не забыли.
                ...В чем они специалисты?...

                Специалисты в решении поставленных перед ними задач yes
                Рассуждать на тему с кем контракт и как он проведён я не буду, просто не владею этой информацией, а гадать на кофейной гуще - ни себя, ни Вас не уважать.
                По эвакуации у Вас информация из СМИ и соцсетей, не очень так скажем, достоверная.
                Эвакуирует тела наниматель.
                Андрей К
              2. Viktor.12.71 Сегодня, 17:45
                Цитата: voyaka uh
                В чем они специалисты?

                Для многих форумчан наемники Вагнера это добровольцы, специалисты и вообще святые люди. Переубеждать их бессмысленно.
                Viktor.12.71
              3. Алексей Лобанов Сегодня, 18:18
                Походу, эти специалисты всем спецам специалисты. Вам ли иудеям не знать, что в России "за деньги" не бывает. Все за идею, за правду, за принципы. Знаете, с чем у нас деньги ассоциируются...?
                Алексей Лобанов
                1. karish Сегодня, 18:23
                  Цитата: Алексей Лобанов
                  в России "за деньги" не бывает. Все за идею, за правду, за принципы. Знаете, с чем у нас деньги ассоциируются...?

                  вот ведь гонит.
                  от таких лицемеров тошнит soldier
                  karish
                  1. Крановщик Нахамкинсон Сегодня, 20:39
                    Mordehai всегда всё
                    знают.
                    Крановщик Нахамкинсон
              4. DMB_95 Сегодня, 19:29
                Цитата: voyaka uh
                "У нас нет наёмников, у нас есть специалисты группы Вагнера"////
                Они не контрактники МО. Это пехотинцы-наемники.
                Все за деньги. Даже эвакуируют в Россию для захоронения тела их погибших строго за их же деньги.

                Именно такие люди и подходят для решения определённых задач , и не только в России они есть . Насчёт тел погибших - каждый из них заранее знает , как может закончится его служба в таком подразделении . Насильно ведь туда не загоняют , если пришёл - будь готов к чему угодно .
                DMB_95
      5. pvv113 Сегодня, 14:50
        Привет, Александр! Это напоминает вьетнамских летчиков по фамилии Ли Си Цин
        pvv113
        1. Logall Сегодня, 15:19
          Да, помню таких! А один даже на сайте имеется lol .
          Привет, братка!
          Logall
        2. LiSiCyn Сегодня, 18:52
          Не надо "гнать" на вьетнамских летчиков и корейских танкистов stop Нас в Сирии НЕТ, но есть другие спецы Аль- Иванов, и Аль-Бодров... А по-серьезному, дай Бог, что бы все гниды,виновные в гибели нашего летчика, ответили по заслугам....
          LiSiCyn
          1. pvv113 Сегодня, 18:54
            Надеемся, что безнаказанных не останется
            pvv113
      6. ViPirozhnikow Сегодня, 15:49
        Нет подозрений. Есть четкая уверенность.
        ViPirozhnikow
      7. NordUral Сегодня, 16:15
        Не важно! Главное, чтобы был спецназ и не было у него потерь, в отличии от противной стороны, кем бы она не была.
        NordUral
      8. svp67 Сегодня, 18:31
        Цитата: Logall
        Есть ощущение, что в нём сплошь славянские лица...

        Ну нет. Кого то ж для прессы фотографировать надо, а для этого там должны быть и "лица аборигенной национальности"
        svp67
    2. Geisenberg Сегодня, 15:02
      Цитата: Геркулесыч
      Тубус этот сейчас может обойтись кому-то не в одну голову! А ведь нужно было ждать нечто подобное! Нам мирно жить не дадут, и с против нас ЧЕСТНО воевать не станут! В ЧЕСТНОМ бою нас не победить! Остается только подло, по шакальи, из под -тишка бить в спину!


      На любую хитрую жопу всегда находится соответствующий xep. Тем кто будет бить в спину устроят показательную зачистку прям в сартире.
      Geisenberg
    3. RASKAT Сегодня, 15:18
      Мертвые к мертвым,
      Живые к живым.
      Пилоту к несчастью уже не помочь, ультиматум боевикам, 24 часа не отдаете нам тело пилота, сравняем тут все так, что 100 лет даже верблюжьи колючки расти не будут. Выявить тем временем сосредоточение где эти обезьяны будут собираться что бы вынести решение по нашему пилоту и разбомбить там все.
      RASKAT
      1. RASKAT Сегодня, 15:28
        К стати восточный котел начали по не многу давить, за сегодня удалось сдвинуть линию фронта местами на 15-20 километров. Взяты наиболее укрепленные господствующие высоты, освобождено несколько населенных пунктов на юге котла. Думая котел переварят за пару недель, возможно и быстрее.
        RASKAT
    4. мерцание Сегодня, 15:35
      Цитата: Геркулесыч
      Тубус этот сейчас может обойтись кому-то не в одну голову!

      Вот именно. Значит ищут что то другое.
      мерцание
    5. viktor. Сегодня, 15:36
      Шакалы вроде толпой раненого загрызают,а этих мразей даже сравнить не скем,за подобный случай нужно выжигать всё в округе,!
      viktor.
      1. kit88 Сегодня, 16:59
        Отлавливать их, в клетку и бортом а Москву, а лежки их ровнять с землей из крупного калибра.
        Ловить и ровнять. И так неделю. А уж потом пусть дипломаты решают - чья это была зона ответственности, провокация это или нет и т.д.
        kit88
        1. Ныробский Сегодня, 19:31
          Цитата: kit88
          Отлавливать их, в клетку и бортом а Москву, а лежки их ровнять с землей из крупного калибра.
          Почему бы не уничтожать их прямо на лёжках? На кой ляд они в Москве то нужны?
          Ныробский
        2. brr1 Сегодня, 20:57
          На Хмеймиме Гуантанамо им организовать. Ямы с отходами, распятия, чаны с кипятком, колы анальные и тд
          brr1
    6. ДВ Комс Сегодня, 16:43
      Вот и проявились ПЗРК отправленные нашими заклятыми "партнерами" якобы курдам. Реагировать нужно адекватно - погиб русский летчик - накрыть места дислокации полосатых "советников" в Идлибе или Ан-Танфе. Именно не бородатых, а "советников". Наносить неприемлимые потери чтобы не повадно было. И так же косить под идиотов - били по бородатым.
      ДВ Комс
      1. 113262а Сегодня, 16:55
        Ребята,вернувшиеся из Сирии показывали с десяток вырезанных из камуфляжа жмуров игиловских жовто-блакытные нашивки! Нефиг делать,ПЗРК могут быть шумерскими.
        113262а
    7. Alex_Rarog Сегодня, 16:46
      Земля пухом войну русскому.
      Собаюолезнования близким...
      Alex_Rarog
    8. Scoun Сегодня, 17:13
      Цитата: Геркулесыч
      Тубус этот сейчас может обойтись кому-то не в одну голову!

      Так дело нетолько в "тубусе" а что за ****** и на каком оборудовании перехватили разговоры нашего лётчика?
      Боюсь что спонсор и заказчик, могут оказаться совсем не оттуда! Даже матрасня постаралась сразу откреститься.
      Кто то вливает прилично денег на конкретные акции против России, уже сколько было попыток и они почти все им так или иначе удались. Планируют и исполняют не безграмотные бабахи а конкретные спецы.
      Scoun
    9. Ныробский Сегодня, 19:26
      Цитата: Геркулесыч
      В ЧЕСТНОМ бою нас не победить! Остается только подло, по шакальи, из под -тишка бить в спину!

      Американцы по другому никогда и не воевали. У них только в Голливуде герои получаются, что бы прикрыть свою мерзость.
      Ныробский
    10. Николай Грек Сегодня, 20:06
      Опубликованы кадры последнего боя пилота сбитого Су-25


      https://vz.ru/news/2018/2/4/906692.html
      Николай Грек
  2. Victor_B Сегодня, 14:28
    Мои глубокие соболезнования родственникам и друзьям ГЕРОЯ...
    Victor_B
  3. Геркулесыч Сегодня, 14:32
    Хочу только одного -чтобы власть наша наконец-то выводы верные -по настоящему верные, сделала! И приоритеты расставила как есть -возле России крутятся только временщики -попутчики, желающие на нас гешефт себе сделать! А у нас должен быть только один вариант -Россия должна поступать как нужно в интересах своих собственных, а не в интересах попутчиков!
    Геркулесыч
  4. svp67 Сегодня, 14:40
    Сирийский спецназ работает в районе, из которого был сбит российский Су-25
    Что то мне кажется, что сирийский надо писать в кавычках. Понятно же, что в данной ситуации, если хочешь сделать дело хорошо, его надо делать самому.
    svp67
    1. Angel_and_Demon Сегодня, 15:10
      Цитата: svp67
      его надо делать самому.

      скорее всего сами и делают, но нас там нет request
      Angel_and_Demon
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        2. Вадим237 Сегодня, 16:48
          Да даже если решите поехать - хрен кто Вас туда пустит.
          Вадим237
          1. sabakina Сегодня, 16:54
            Цитата: Вадим237
            Да даже если решите поехать - хрен кто Вас туда пустит.

            А почему?
            sabakina
            1. Вадим237 Сегодня, 18:35
              Вы состоите в ЧВК, МЧС, может действующие военнообязанные, из журналистов - нет, тогда дорога туда закрыта -.кроме как воздушного коридора туда не попасть,а он только для военных и всех выше перечисленных.
              Вадим237
      2. svp67 Сегодня, 18:32
        Цитата: Angel_and_Demon
        скорее всего сами и делают, но нас там нет

        Да, да вроде показаний жены автолюбителя на суде, по факту аварии : "Машиной управляла я, но за рулем сидел муж"
        svp67
    2. NordUral Сегодня, 16:18
      Можно, да и нужно, что бы вместе раскатали. Сирийцам пора перестать быть жертвою.
      NordUral
  5. Altona Сегодня, 14:41
    Светлая память нашему летчику-герою, земля ему пухом.
    Altona
  6. Самоходчик Сегодня, 14:42
    К войне привыкнуть нельзя. Каждая потеря- это горе и боль близких. Это скорбь и в наших сердцах.
    Самоходчик
  7. Самара_63 Сегодня, 14:44
    Там должен работать в первую очередь наш спецназ, наша агентура ГРУ и конечно тактический десант...Рота спасателей думаю смогла бы в боестолкновение отбить бы лётчика. Просто наши училища и учебки видимо в тактике слабы...тактика это не лбом гвозди забивать...В России давно пора пересмотреть методику подготовки спецназа...
    Самара_63
    1. Вадим237 Сегодня, 16:52
      "В России давно пора пересмотреть методику подготовки спецназа..." В России давно пора было пересмотреть методичку, по применении штурмовой авиации, в условиях локального конфликта -
      против многочисленных диверсионных отрядов.
      Вадим237
  8. SmokeR 47RU Сегодня, 14:45
    Ежу понятно, что эта провокация на руку амерам. Вот от туда и уши растут. Самое главное с их стороны поссорить нас с турками.
    SmokeR 47RU
    1. Karabin Сегодня, 18:43
      Цитата: SmokeR 47RU
      Самое главное с их стороны поссорить нас с турками.

      Ну да. Турки вовсю снабжают ССА и поссорится не боятся.
      Karabin
  9. DPN Сегодня, 14:45
    Дело уже сделано ,паровоз уже ушёл,а на счёт из под тишка в спину так это с 1991года пора к этому уже привыкнуть.
    DPN
  10. КВУ-НСвД Сегодня, 14:46
    И если будут найдены элементы данного ПЗРК, то по номерам и по происхождению в самые ближайшие дни мы будем знать, откуда этот ПЗРК поступил, с какой, как говорится, фабрики и как он туда был доставлен,
    Бред . Никакого доказуемого компромата там не найдут - операция обставлена профессионально . А спецназ (сирийский?ха-ха) там ищет следы группы исполнителей акции
    КВУ-НСвД
    1. sabakina Сегодня, 16:29
      Цитата: КВУ-НСвД
      Бред . Никакого доказуемого компромата там не найдут - операция обставлена профессионально . А спецназ (сирийский?ха-ха) там ищет следы группы исполнителей акции
      Наверно пытать будут. Свининой.
      sabakina
      1. КВУ-НСвД Сегодня, 16:37
        пытать будут. Свининой.
        Вполне как вариант при поимке исполнителей живыми . Посадить в подсобном хозяйстве в Хмеймиме в загон к свиньям с тем же кормлением и содержанием . Процесс допросов снимать на камеру с угрозой выложить в интернет . Расскажут всё что знают , причём даже из подсознания и генетической памяти
        КВУ-НСвД
      2. 113262а Сегодня, 16:57
        Чет ,кажется,группа исполнителей будет свинину жрать и нахваливать!Еще и щенэвмэрлу затянут!
        113262а
  11. Хаджи Мурат Сегодня, 14:52
    информация что Пилот благополучно приземлился достал АПС и начал отстреливаться, а когда закончились патроны подорвал себя гранатой это можно заметить по его обугленным рукам и штанам﻿
    Хаджи Мурат
    1. sabakina Сегодня, 16:32
      1. Бабахи показали три магазина. Один пустой, два наполовину пустые.
      2. Что такое "штанам"?
      sabakina
  12. Dimmih Сегодня, 14:53
    Цитата " Позднее в Минобороны РФ сообщили, что в результате группового удара высокоточным оружием по району, подконтрольному «Джебхат ан-Нусре» (запрещена в РФ), из которого была запущена ракета, удалось уничтожить более 30 боевиков" . Да хоть 130, это не решение вопроса. А решение-это когда расчёты Пзрк будут уничтожаться до выстрела. Это так сказать пожелание-каждый мнит себя стратегом видя бой со стороны.... Вечная память погибшему и водой бы холодной облить тех, кто вещает, что дни террористов сочтены. Они, как я вижу ещё бодрячком.
    Dimmih
    1. Geisenberg Сегодня, 15:03
      Цитата: Dimmih
      Цитата " Позднее в Минобороны РФ сообщили, что в результате группового удара высокоточным оружием по району, подконтрольному «Джебхат ан-Нусре» (запрещена в РФ), из которого была запущена ракета, удалось уничтожить более 30 боевиков" . Да хоть 130, это не решение вопроса. А решение-это когда расчёты Пзрк будут уничтожаться до выстрела. Это так сказать пожелание-каждый мнит себя стратегом видя бой со стороны.... Вечная память погибшему и водой бы холодной облить тех, кто вещает, что дни террористов сочтены. Они, как я вижу ещё бодрячком.


      Умный ты очень ... по твоей логике сами ПЗРК должны взрываться сразу как попадают в руки террористов. Не будет такого.
      Geisenberg
  13. 72jora72 Сегодня, 15:03
    Цитата: Logall
    Есть ощущение, что в нём сплошь славянские лица...
    И при том очень злые....
    72jora72
  14. Громобой Сегодня, 15:06
    Какой бред! Спецназ РАБОТАЕТ и об этом спокойно так речёт депутатишко fellow Больше похоже на попытку успокоить народ,что мол всё нормально и под контролем(вчера 30 боевиков накрыли,сегодня тайная операция спецназа ищет тубус) ,но слабенько как-то получается,если честно.
    Громобой
    1. Azim77 Сегодня, 15:53
      И про 30 боевиков, ответно уничтоженных высокоточным оружием и про спецназ - это действительно попытки успокоить народ. Ведь всего просто так не объяснишь и не время сейчас: хотя ИГ в Сирии повержено, но война-то продолжается, историкам рано еще собирать все воедино. Ведь на кухне или на диване многие любят сочинять свои директивы и указания, хотя мало кто имеет военно-стратегическую карту боевых действий на столе и последние донесения оттуда. И неверными данными идут потом на выборы главнокомандующего.
      Была четкая провокация, не нужно идти на поводу. В таких случаях необходимо молча исправлять недочеты и ошибки, без публичного обсуждения в разных СМИ, на "Пусть говорят" и тд и тп. И именно это будет ответом, после которого провокаций таких не будет больше.
      Герою воинская честь и слава!
      Azim77
    2. sabakina Сегодня, 16:49
      Цитата: Громобой
      Какой бред! Спецназ РАБОТАЕТ и об этом спокойно так речёт депутатишко

      Из фильма "Война на западном направлении", 5-я серия. смотреть с 5:00 по мск.
      Мехлис
      -Но нельзя забывать, что сверхоперативная информация может помогать ориентироваться противнику.
      Сталин
      -Противнику может и на руку Ваша сверхреволюционная бдительность, товарищ Мехлис....
      Молчание.
      Мехлис:
      - Товарищ Сталин, извините меня за неудачно вырвавшиеся слова.
      Сталин:
      - Случайных слов у политических деятелей не бывает!
      sabakina
  15. Вышибала Сегодня, 15:08
    Жаль что вчера спецназ не поработал
    Вышибала
    1. Evgenijus Сегодня, 15:35
      Спецназ работает всегда, в Сирии у него выходных нет. Война в Сирии, да и любая война - это не Голливуд с бессмертными киборгами. Погибшему воину - Царствие небесное, хоть некоторые желают ему какого то пуха в земле.
      Evgenijus
      1. неглавный Сегодня, 22:08
        Цитата: Evgenijus
        Спецназ работает всегда, в Сирии у него выходных нет. Война в Сирии, да и любая война - это не Голливуд с бессмертными киборгами. Погибшему воину - Царствие небесное, хоть некоторые желают ему какого то пуха в земле.

        У православных считается, что до 40-го дня душа усопшего среди нас, поэтому говорится земля пухом! На 40-й день душа попадает на Суд Божий и после этого говорят царствие небесное!
        неглавный
  16. Оператор Сегодня, 15:09
    В сбитии виноват исключительно пилот Су-25 - не хрена было летать ниже 6000 метров.
    Оператор
    1. ul_vitalii Сегодня, 15:19
      Какое вооружение использовал, с той высоты и вынужден был работать.
      ul_vitalii
      1. Оператор Сегодня, 15:21
        Видов вооружений у нас достаточно, а вот пилотов - нет.
        Оператор
  17. Пытливый Сегодня, 15:12
    Не знаю с чем это связано, но было туманное объяснение в СМИ: ПЗРК был поставлен из сопредельной страны... помниться Путин после атаки беспилотников тоже сказал, что знает кто кому и где передавал комплектующие и даже сколько денег заплатили. Мне кажется, что такие вот вбросы только вредят в инфовойне и потом остаются в виде мемов: одними помидорами не отделаются... За военных надо мстить и как говорил киноперсонаж из советского фильма: «Такие долги смываются кровью»
    Пытливый
    1. sabakina Сегодня, 17:02
      Цитата: Пытливый
      надо мстить и как говорил киноперсонаж из советского фильма: «Такие долги смываются кровью»

      Алексей, Вы об этом?
      sabakina
  18. Nimitz Сегодня, 15:22
    Мистика прям какая то. Бывший инженер теплотехник располагает, а самое главное предает огласке данные о военной компании проходящей за многие тысячи километров и в другом государстве и силами подразделений этого государства. Опять же персонажи из Нусры или как их там, топчущие наши звезды на крыльях самолета и глумящиеся над телом нашего летчика , одеты весьма неплохо, прическа с укладкой, чистенькие такие. И самое непонятное эти твари даже не пытаются лица скрывать !!!!
    Nimitz
  19. ВЕРЕСК Сегодня, 15:29
    Одно не понимаю.Зона деэскалации.У нас что,беспилотников нет?Зачем было посылать Сухаря?Пару дней назад было видео попытки обстрела Сушки в том-же районе.Где-то прокол.Результат трагичный. Что-то сломалось. Проскочило,что сбит нашей "Игла-1М".Незнаю,насколько правда.
    ВЕРЕСК
    1. Вадим237 Сегодня, 16:03
      Скоро кого то в штабе "наградят" за это, звёздами на очко.
      Вадим237
      1. ВЕРЕСК Сегодня, 16:06
        Скоро кого то в штабе "наградят" за это Лётчика не вернуть.Живым-только память остаётся.Злость и месть. Хреновато,Вадим.Суббота нынче тоскливая была.
        ВЕРЕСК
        1. Вадим237 Сегодня, 16:56
          Не тоскливая, я себе тепловизионный прицел заказал. А потери на войне будут всегда - но факт остаётся фактом, в Сирийском болоте Россия увязла на долго.
          Вадим237
        2. sabakina Сегодня, 17:08
          Димыч, Грач очень живучая машина. Как получилось так, как получилось?
          sabakina
  20. тополь на киев Сегодня, 15:34
    Все это фигня и пустой трёп. Вот когда раздадутся вопли западной прессы,всяких правозащитников,белых касок--вот тогда станет понятно ,что Россия ответила и ответила хорошо.
    А так,это пустой трёп. Я думаю,что через неделю ,не раньше будет проведена операция. С учётом разведки и с привлечением всех средств.
    тополь на киев
    1. ВЕРЕСК Сегодня, 16:12
      Уже.Возможно,и сегодня-завтра услышим.И увидим.
      ВЕРЕСК
      1. Rusland Сегодня, 16:27
        Нужно под шумок долбать всю умеренную оппозицию, а недовольным отвечать по американски, мол были подозрения.
        Rusland
  21. Govorun Сегодня, 15:36
    Ну допустим нашли,ну прочитали кем сделан ( к примеру увидели USA). Дальше то,что изменится,предъявлять будем...да им там вообще ...№;:?*&^$#@!... на эти все доказательства ,а вот уничтожив несколько инструкторов(которые обучали,да или просто содействовали им в этом) это будет достойным ответом,чем тыкать им бумаги с доказательствами,на которые уже никто внимания не обращает.
    Govorun
    1. g1v2 Сегодня, 16:16
      Вряд ли это матрасный пзрк. Скорее советская игла или китайский пзрк FN-6. Они в Идлибе светились. request
      А разговоры об инструкторах - болтология. Инструктора спокойно сидят на базах в Турции и Иордании, где и обучают боевиков. Ну только разве что курдов матрасы обучают на своих базах за Евфратом. Нечего инструкторам в Идлибе делать. Там достаточно своих умельцев. Плюс чеченские боевики, сбежавшие в свое время в Турцию и воюющие сейчас в Идлибе. Им няньки не нужны. hi
      g1v2
    2. ivagulin Сегодня, 16:18
      точно говорун по инструкторам, что то там не работают или типа "партнёров" нельзя трогать, задолбали
      ivagulin
  22. Гардамир Сегодня, 15:57
    Вообще-то самолёт сбили в зоне ответственности Турции, получается турки и сбили, а тело они вернут.
    Гардамир
  23. Керенский Сегодня, 16:03
    Предыдущий самолёт сбили "на камеру". А теперь представьте себе работу: Надо найти место съёмки, подготовить его. Установить там камеру на штативе (то есть подъехать и всё хозяйство притащить). Направить камеру в нужный сектор.... Представляете?!
    Керенский
  24. ВЕРЕСК Сегодня, 16:15
    Не вижу информации.Лётчика нашли?
    ВЕРЕСК
    1. sabakina Сегодня, 17:10
      Цитата: ВЕРЕСК
      Не вижу информации.Лётчика нашли?

      Димыч, листай ВО ранее.
      sabakina
  25. Piramidon Сегодня, 16:16
    Или я настолько тупой, что ни хрена не могу понять, или мне лапшу вешают. Какая, на хрен, может быть умеренно-неумеренная оппозиция которая с оружием в руках выступает против законно избранного правительства? Мочить нужно всех!!! А этих уродов еще и в Сочи приглашают.
    Piramidon
    1. Karabin Сегодня, 19:00
      Цитата: Piramidon
      Какая, на хрен, может быть умеренно-неумеренная оппозиция которая с оружием в руках выступает против законно избранного правительства?

      Так и было ранее. Лавров так и заявлял , типа "в сортах террористов не разбираемся". А потом шло время и террористы превратились в "вооруженную оппозицию" с которой надо налаживать "межсирийский диалог". "Партнеров" стали приглашать в Астану и Сочи, наши госСМИ в истерике бьются, изображая достижения в деле урегулирования. Про "сорта террористов" никто не вспоминает, а турки как помогали ССА так и помогают. И плевать им на друга Владимира, если что то из их помощи свалит русский самолет или обстреляет аэродром.
      Karabin
    2. Ратуш Сегодня, 19:10
      Цитата: Piramidon
      Или я настолько тупой, что ни хрена не могу понять, или мне лапшу вешают. Какая, на хрен, может быть умеренно-неумеренная оппозиция которая с оружием в руках выступает против законно избранного правительства? Мочить нужно всех!!! А этих уродов еще и в Сочи приглашают.



      ЛДНР...например...
      Ратуш
  26. Viktor.12.71 Сегодня, 16:20
    Есть спутниковые снимки того места где погиб летчик? Тогда и поймем были ли нанесены удары КР или МО лукавит.
    Viktor.12.71
    1. Nimitz Сегодня, 16:28
      Цитата: Viktor.12.71
      Есть спутниковые снимки того места где погиб летчик? Тогда и поймем были ли нанесены удары КР или МО лукавит.

      Видео http://syria.liveuamap.com/en/2018/3-february-se-
      idlib-russian-strikes-ongoing-heavy-cluster , типа ночью два десятка вспышек. Пишут, что наша мстя за летчика.
      Nimitz
  27. Selin Andrey Сегодня, 16:25
    Ребятки! Зачистите их там ВСЕХ!
    Selin Andrey
  28. Piramidon Сегодня, 17:06
    совместно с представителями Турции, ответственной за зону деэскалации «Идлиб»

    Вот отсюда и УШИ растут. Запустили козла в огород. Чистить нужно ВСЕХ и умеренных и неумеренных и османов. Есть только одно ЗАКОННОЕ сирийское правительство. Остальные - бандиты и агрессоры, незаконно находящиеся на чужой территории.
    Piramidon
  29. русс69 Сегодня, 17:20
    Всем Привет! Давно не был на сайте, только читал переодически.

    Последние секунды боя нашего летчика. Реально подорвал себя гранатой и еще захватил с собой парочку упырей.
    https://www.instagram.com/p/Bexey0mDryN/?r=wa1
    русс69
    1. Сергей уи Сегодня, 17:47
      Страшно оказаться на его месте.
      Сергей уи
      1. Сергей уи Сегодня, 18:42

        Подорвал себя
        Сергей уи
        1. Товарищ Ким Сегодня, 19:29
          Мрази и недочеловеки как обезьяны галдят.
          Шакальё упоротое, лицо у них одно- нелюди.
          Товарищ Ким
        2. q75agent Сегодня, 20:16
          Горит на склоне сбитый 25-й,
          Осколок Родины среди сирийских скал.
          Три магазина, АПС, граната —
          И это весь мой грозный арсенал.

          Очередями лупят, не прицельно,
          Патронов, видимо, им некуда девать,
          Но невдомёк врагам, что офицера
          Живого в плен они не смогут взять.

          Я огрызаюсь выстрелом и матом,
          Такая тактика, минутный перекур.
          Уже готова на подрыв граната —
          Успеть бы только выдернуть чеку.

          Обидно, да... греха таить не буду,
          Хотелось многое ещё бы совершить,
          Но здесь сейчас, за каменистой грудой,
          Я знаю точно, братья, будем жить!

          Мелькает ближе свора бородатых,
          Нюх потерявшие, споткнутся невзначай.
          Вот и настал черёд моей гранаты...
          Обратно в небо... Родина, прощай! Вот человек написал , ком в горле стоит
          q75agent
        3. volan Сегодня, 23:02
          ребята с http://lostarmour.info/offtopic/east/ на 3-4 секунде уже расслышали фразу :" Это вам за пацанов! " . Светлая тебе память Воин!
          volan
  30. Piramidon Сегодня, 17:30
    Неужели за "Южный поток" нужно платить жизнями наших ребят? Территория, над которой сбили наш Су-25 - подконтрольна османам.
    Piramidon
    1. Karabin Сегодня, 19:03
      Цитата: Piramidon
      Неужели за "Южный поток" нужно платить жизнями наших ребят?

      "Южный поток" сакрален, это вам не Донбасс.
      Karabin
  31. Shahno Сегодня, 17:45
    Соболезную родственникам и друзьям. Это война.... Можно только выводы из ошибок.
    Shahno
  32. Shahno Сегодня, 17:53
    Не буду писать в одном комментарии. Потери часто бывают из за того, что вы думаете, что противник не так силен. Но война, на то она и гибридная, ты не понимаешь, кто твой противник. И это все приводит и к проблемам в Хмеймиме, и к потерям в ВКС. И думаю, что с таким подходом, это не последние.
    Shahno
  33. q75agent Сегодня, 18:10
    Цитата: русс69
    Всем Привет! Давно не был на сайте, только читал переодически.
    Последние секунды боя нашего летчика. Реально подорвал себя гранатой и еще захватил с собой парочку упырей.
    https://www.instagram.com/p/Bexey0mDryN/?r=wa1

    это видео ?
    q75agent
  34. ALSur Сегодня, 18:13
    Цитата: Piramidon
    Неужели за "Южный поток" нужно платить жизнями наших ребят? Территория, над которой сбили наш Су-25 - подконтрольна османам.

    По вашей логике, когда из зоны деэскалация, которая в ответственности нашей или САА, террористы обстреливают, то это наша вина. Нужно специалистам разбираться в причинах произошедшего, тем более в этой зоне идут боевые действия.
    ALSur
  35. ALSur Сегодня, 18:14
    Цитата: ALSur
    Цитата: Piramidon
    Неужели за "Южный поток" нужно платить жизнями наших ребят? Территория, над которой сбили наш Су-25 - подконтрольна османам.

    По вашей логике, когда из зоны деэскалации, которая в ответственности нашей или САА, террористы обстреливают, то это наша вина. Нужно специалистам разбираться в причинах произошедшего, тем более в этой зоне идут боевые действия.
    ALSur
  36. олег петров Сегодня, 18:34
    А зачем высокоточным??????
    олег петров
  37. IQ12NHJ21az Сегодня, 18:55
    В Сирии война, и ошибки на войне оплачиваются кровью. Я надеюсь что наше командование сделает правильные выводы. Мы на этой войне учимся, обкатываем вооружение, военных,систему управления - всё что можно обкатать в реальных боевых условиях новых способов ведения войны и гладко бывает только на бумаге.
    IQ12NHJ21az
  38. Алексей Лобанов Сегодня, 19:12
    [quote=karish][quote=Алексей Лобанов] в России "за деньги" не бывает. Все за идею, за правду, за принципы. Знаете, с чем у нас деньги ассоциируются...?[/quote]
    вот ведь гонит.
    от таких лицемеров тошнит soldier[/q[quote=karish][quote=Алексей Лобанов] в России "за деньги" не бывает. Все за идею, за правду, за принципы. Знаете, с чем у нас деньги ассоциируются...?[/quote]
    вот ведь гонит.
    от таких лицемеров тошнит soldier[/quote]
    тазик подставь, раз набухался. Или беременный?:) Тошнит его!!! Я под своим именем, отвечаю за свои слова, а ты - туманный, только флагом прикрылся... Тошнит его;)))))
    Алексей Лобанов
  39. alta Сегодня, 19:31
    Курды обвинили Турцию в причастности к гибели российского пилота Су-25 в сирийской провинции Идлиб.
    По мнению официального представителя сил самообороны курдов Африна Рейзана Хеду, террористы в сирийской провинции Идлиб, где был сбит российский Су-25, могут получать поддержку исключительно из Турции.
    В Идлибе против правительственных войск Сирии воюют группировки, поддерживающие наступление Турции на Африн.
    alta
    1. Крановщик Нахамкинсон Сегодня, 21:09
      Так ведь и ты Соломон Иудович,не
      просто так тут мимо проходил...
      На чью ты мельницу воду льёшь,
      жертва лохокоста?
      Крановщик Нахамкинсон
  40. егерь650 Сегодня, 21:03
    На видео последнего боя слышо на русском '' Это вам за пацанов''!
    егерь650
  41. Николай Прохожий Сегодня, 21:08
    Выходят на трибуну всякие ряженые с саблями, треплют языками что в башку взбредёт. Язык без костей... Башка "депутатско-казачья" - без мозгов. Здесь, среди комментирующих тоже неумный человек на дебиле - чьи-то ботинки на фото обсуждают, да языками опять супостатов громят с дивана... А половина этих "вояк диванных" похоже что, и в армии-то отродясь не служили. Тупари урякалки !
    Николай Прохожий
  42. Самара_63 Сегодня, 22:02
    Вот последние секунды жизни лётчика.Подорвал себя гранатой:


    Настоящий Герой! В последнем своём бое успел сказать: это вам за пацанов!
    Вот кому надо Звезду Героя! Семью его надо всем обеспечить!
    Самара_63
    1. Моль Сегодня, 22:37
      Ник-то какой на Лосте?
      Моль
  43. Piramidon Сегодня, 22:52
    Пиндoинструкторов они уже там не найдут.
    Piramidon
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