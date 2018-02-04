Сирийский спецназ работает в районе, из которого был сбит российский Су-25

И если будут найдены элементы данного ПЗРК, то по номерам и по происхождению в самые ближайшие дни мы будем знать, откуда этот ПЗРК поступил, с какой, как говорится, фабрики и как он туда был доставлен,

В Идлибе на месте уничтожения отряда террористов, сбивших из переносного зенитно-ракетного комплекса (ПЗРК) российский самолет Су-25 в Идлибе, в настоящее время работает сирийский спецназ, передает РИА Новости сообщение депутата Госдумы Виктора Водолацкого.рассказал Водолацкий, ссылаясь на собственные источники.Депутат добавил, что с воздуха работу спецназовцев прикрывают ВКС России.Напомним, Су-25 сбили в субботу из ПЗРК в сирийской провинции Идлиб. Пилот катапультировался, но погиб в бою с террористами. Позднее в Минобороны РФ сообщили, что в результате группового удара высокоточным оружием по району, подконтрольному «Джебхат ан-Нусре» (запрещена в РФ), из которого была запущена ракета, удалось уничтожить более 30 боевиков. Ответственность за сбитый самолет взяли на себя террористы этой же группировки.Российский Центр примирения враждующих сторон в САР совместно с представителями Турции, ответственной за зону деэскалации «Идлиб», принимает меры по возвращению тела российского пилота.